10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wufoo ในปี 2025

รู้สึกพร้อมที่จะก้าวออกจากกรอบของ Wufoo แล้วหรือยัง? โลกดิจิทัลเต็มไปด้วยคู่แข่งมากมาย และเราได้สำรวจอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wufoo ในปี 2024 แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกออกแบบมาพร้อมฟีเจอร์ที่ล้ำสมัย ใช้งานง่ายอย่างไร้รอยต่อ และดีไซน์ทันสมัย ที่จะทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ?
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือผู้เริ่มต้นในธุรกิจ เราแน่ใจว่ามีบางสิ่งในรายการของเราที่จะตรงกับความต้องการของคุณ ตั้งแต่การออกแบบที่ใช้งานง่ายไปจนถึงคุณสมบัติที่ล้ำสมัย บอกลาความยุ่งยากในการสร้างแบบฟอร์มและทักทายทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของ Wufoo ที่จะเปลี่ยนความน่าเบื่อให้กลายเป็นความเพลิดเพลิน
Wufoo คืออะไร?
Wufoo คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและออกแบบแบบฟอร์มตามความต้องการสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะต้องการแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าหรือการวิจัยตลาด แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเวิร์กช็อปออนไลน์ หรือระบบชำระเงินสำหรับร้านค้าออนไลน์ Wufoo มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
และมันถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ผสานฟังก์ชันการลากและวางเข้ากับคลังแม่แบบที่มีประโยชน์มากมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์และแบบสำรวจออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ?♂️
Wufoo ช่วยให้การรวบรวมและจัดการข้อมูลออนไลน์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องปวดหัวกับการเขียนโค้ดหรือความจำเจของแบบฟอร์มกระดาษ Wufoo หรือทางเลือกอื่นของ Wufoo อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Wufoo?
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรสังเกตเมื่อสำรวจหาทางเลือกของ Wufoo:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ความสามารถในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรมองหาซอฟต์แวร์ที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมมาก
- การปรับแต่ง: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย — จะดียิ่งขึ้นหากเทมเพลตเหล่านั้นสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ เพื่อสร้างแบบสำรวจหรือทำการวิจัยตลาด
- ความสามารถในการผสานรวม: การผสานรวมโดยตรงกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วถือเป็นข้อได้เปรียบ คุณต้องการความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ CRM เช่น Hubspot หรือ Salesforce หรือไม่? โปรดคำนึงถึงข้อนี้ในขณะที่คุณกำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆ
- การรายงานข้อมูล: ฟีเจอร์การเก็บรวบรวมข้อมูลจะแสดงให้คุณเห็นการส่งแบบฟอร์ม, อัตราการเสร็จสมบูรณ์, และพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์มออนไลน์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากคุณต้องการให้ทีมของคุณทำงานกับแบบฟอร์มในเวลาเดียวกัน คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์สำรวจที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
- ตรรกะแบบฟอร์ม: มักเรียกกันว่าตรรกะเงื่อนไข คุณลักษณะนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลักษณะของแบบฟอร์มตามการเลือกหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
- ความสามารถในการขยาย: คิดถึงแพลตฟอร์มที่สามารถรองรับการส่งแบบฟอร์มจำนวนมากโดยไม่ลดความเร็ว และมีการอัปเกรดเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wufoo ที่ควรใช้
ดำดิ่งสู่รายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wufoo ที่เราคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน แพลตฟอร์มเหล่านี้มีโซลูชันหลากหลายที่นิยามความง่ายในการใช้งานใหม่ และยกระดับวิธีการสร้างแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลของคุณ
ดำดิ่งลงไปและค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล่องเครื่องมือดิจิทัลของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUpก้าวข้ามการจัดการงานแบบทั่วไปด้วยฟีเจอร์Form Viewที่ล้ำสมัย มอบวิธีการที่คล่องตัวในการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลโดยตรงเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งคุณสามารถควบคุมได้เอง เปลี่ยนคำตอบจากแบบฟอร์มให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ และฟีเจอร์อย่างตรรกะเงื่อนไขยังช่วยให้แบบฟอร์มเหล่านี้ปรับเปลี่ยนตามคำตอบที่ได้รับ มอบข้อมูลที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานของคุณ
การสร้างแบบฟอร์มด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองง่ายกว่าที่เคยด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม และการปรับแต่งไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยฟิลด์ สถานะ และมุมมองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการทีม ติดตามโครงการของลูกค้า หรือรวบรวมความคิดเห็น ClickUp ยกระดับความสามารถในการจัดการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คุณสมบัติของตรรกะเงื่อนไขช่วยให้แบบฟอร์มของคุณปรับตัวตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน ทำให้การรวบรวมข้อมูลฉลาดขึ้น
- ClickUp Forms สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้ ทำให้ข้อมูลที่สำคัญถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณ
- เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ClickUp จะเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นงานหรืองานย่อยโดยอัตโนมัติ พร้อมมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเพิ่มกำหนดส่งเมื่อจำเป็น
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อลดความปวดหัวและความหงุดหงิดในการสร้างแบบฟอร์ม
- ปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำและตรงตามความต้องการของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้ใช้งานเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โจตฟอร์ม
Jotformช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มเว็บเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ แพลตฟอร์มนี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การเชื่อมต่อระบบชำระเงินและการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติ
แบบฟอร์ม Wufoo นี้เน้นทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดได้รับการปกป้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- แบบฟอร์มใช้ประเภทคำถามที่มีเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ ดังนั้นแบบฟอร์มของคุณจะปรับเปลี่ยนตามคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม
- เลือกจากเทมเพลตแบบฟอร์มนับพัน
- มีการเชื่อมต่อมากกว่า 150+
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
ข้อจำกัดของ Jotform
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจำกัดจำนวนการส่งแบบฟอร์มในเวอร์ชันฟรีนั้นไม่เพียงพอ และแผนการใช้บริการมีเพียงผู้ใช้ 1 คนเท่านั้น
- การส่งออกข้อมูลอาจไม่ตรงไปตรงมาเสมอสำหรับเครื่องมือสำรวจออนไลน์
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $34/เดือน
- เงิน: $39/เดือน
- ทองคำ: $99/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (2,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (1,660+ รีวิว)
3. Formstack
Formstackสัญญาว่าจะทำให้กระบวนการทำงานนับไม่ถ้วนเป็นอัตโนมัติและมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่นไร้รอยต่อด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานจุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคเฉพาะทาง ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้
โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มออนไลน์และซอฟต์แวร์สำรวจนี้เหมาะสำหรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ แชร์ได้อย่างง่ายดายบนโซเชียลมีเดียหรือผ่านการตลาดทางอีเมล
- การผสานการทำงานกับ Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามมากกว่า 260 รายการ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความเป็นประโยชน์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานในฐานะเครื่องมือสนับสนุนองค์กร
- การส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำให้ลูกค้าเป็นเรื่องง่ายมาก
- การสร้างแบบฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแบบสำรวจออนไลน์ ปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์ม หรือเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ข้อจำกัดของ Formstack
- ผู้ใช้รายงานว่าการแจ้งเตือนที่ส่งถึงลูกค้าบางครั้งมีมากเกินไปและทำให้เกิดความสับสน
- ประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าอาจไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สำรวจบางตัว
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $50/เดือน
- ห้องสวีท: $66/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
4. SurveyMonkey
SurveyMonkeyโดดเด่นในโลกของเครื่องมือสำรวจออนไลน์ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เครื่องมือสำรวจออนไลน์นี้มีดีไซน์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างแบบสำรวจออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และการวิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียด ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับองค์กรที่ต้องการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ — ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยความยุ่งยากน้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- ผู้ใช้ชื่นชมการวิเคราะห์เชิงลึกและวิธีที่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แทบไม่มีหรือมีเพียงเล็กน้อยของเวลาหน่วงหรือปัญหาการเชื่อมต่อ
- การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของคุณ
- ห้องสมุดของเทมเพลตและความสามารถในการปรับแต่งด้วยแบรนด์ของบริษัท
- ส่งออกข้อมูลได้ตามต้องการอย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสำรวจออนไลน์
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- การตั้งราคาอาจแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
- ผู้ใช้ต้องการเห็นการซิงค์แบบเรียลไทม์กับ Google Sheets, Excel หรือ Airtable มากขึ้น
ราคาของ SurveyMonkey
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,880 รายการ)
5. Cognito Forms
Cognito Forms มอบการผสมผสานระหว่างประโยชน์ใช้สอยและความง่ายในการใช้งาน. ทางเลือกแทน Wufoo นี้เป็นที่รู้จักจากคุณสมบัติที่สมดุลระหว่างความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้พัฒนาตื่นเต้น และง่ายพอสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน. เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและสมาชิกในทีม. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- ห้องสมุดแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่ครบถ้วนให้เลือกใช้ เช่น แบบฟอร์มติดต่อและสั่งซื้อ แบบฟอร์มสมัคร แบบสำรวจและแบบทดสอบ แบบฟอร์มบริการลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
- การเชื่อมต่อระบบชำระเงินที่ปลอดภัยกับ Square, Stripe หรือ PayPal
- ความปลอดภัยของข้อมูลเกินมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สร้างแบบฟอร์มที่รองรับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการเฉพาะได้โดยไม่ต้องเรียนรู้โค้ดหรือสูตรที่ซับซ้อน
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- ผู้ใช้รายงานว่าฟีเจอร์บางอย่างมีความท้าทายในการค้นหาและใช้งาน โดยมักต้องใช้การสอนผ่านวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจสูงสำหรับธุรกิจบางแห่งที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์สำรวจ
ราคาของ Cognito Forms
- ฟรี (จำกัด 1 คน)
- ข้อดี: $15/เดือน (จำกัด 2 ผู้ใช้)
- ทีม: $35/เดือน (จำกัด 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: $99/เดือน (จำกัด 20 ผู้ใช้)
การให้คะแนนและความคิดเห็นของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 75+ รายการ)
6. 123FormBuilder
เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด 123FormBuilder นำเสนอเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในทันที แม้ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคก็ตาม ทางเลือกของ Wufoo นี้มุ่งเน้นที่การมอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลที่คุณรวบรวม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 123FormBuilder
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบ สามารถปรับให้เข้ากับทุกอุตสาหกรรม
- การผสานรวมกับเครื่องมือหลายสิบรายการที่ทีมของคุณอาจใช้งานอยู่แล้ว
- ความเรียบง่ายอย่างสุดขั้วในรูปแบบการสร้าง: ลาก, วาง, ตั้งชื่อ, เสร็จ
- การแชร์แบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายและไม่มีความเครียด
- คุณสามารถใช้โค้ด HTML และ CSS เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มให้ละเอียดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ 123FormBuilder
- แบบฟอร์มบางประเภทมีข้อจำกัดในการปรับแต่ง
- ผู้ใช้พบว่าฟีเจอร์การแก้ไขในแผนที่กำหนดเองนั้นไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควร
ราคาของ 123FormBuilder
- ฟรี (จำกัด 1 คน)
- ทองคำ: $32/เดือน
- แพลทินัม: $39/เดือน
- เพชร: $79/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $199.99/เดือน
123FormBuilder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. ไทป์ฟอร์ม
Typeformนำเสนอฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงปลั๊กอินที่ผสานการทำงานกับ WordPress ได้อย่างราบรื่น เพื่อยกระดับฟอร์มติดต่อมาตรฐานให้เหนือกว่าเดิม ด้วยความสามารถในการรองรับการอัปโหลดไฟล์ Typeform จึงโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Google Forms และ Wufoo โดยเฉพาะหากคุณต้องการเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับฟอร์มของคุณ และด้วยตัวเลือกแผนฟรี ผู้ใช้สามารถทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจอัปเกรดสู่แพ็กเกจที่มีฟีเจอร์ครบครันยิ่งขึ้น ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- เชื่อมต่อแบบฟอร์มของคุณเข้ากับหนึ่งในหลายระบบเชื่อมต่อที่มีให้บริการ (คิดถึง Zapier, Slack, หรือ Google Analytics)
- เทมเพลตมากมาย ตั้งแต่แบบฟอร์มประเมินผล การสร้างโอกาสทางธุรกิจ แบบสำรวจความพึงพอใจ ไปจนถึงแบบทดสอบและโพลสำรวจความคิดเห็น
- ด้วยเครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่าย คุณไม่จำเป็นต้องเสียสละรูปแบบหรือฟังก์ชันการทำงาน
- แบบฟอร์มสามารถใช้งานได้ง่ายบนทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ เช่น Android และ iOS ไปจนถึงเดสก์ท็อป
- ประเภทคำถามขั้นสูง เช่น แบบเลือกตอบ แบบปลายเปิด และแบบมาตรวัดความคิดเห็น ช่วยรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและเพิ่มมิติให้กับแบบสำรวจ
ข้อจำกัดของ Typeform
- ไม่มีโหมดออฟไลน์สำหรับการเก็บข้อมูล
- ตรรกะแบบมีเงื่อนไขที่จำกัดอาจทำให้การเข้าถึงการแยกสาขาที่ซับซ้อนในแบบสำรวจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $25/เดือน (จำกัด 1 ผู้ใช้และ 100 การตอบกลับ/เดือน)
- เพิ่มเติม: $50/เดือน (จำกัด 3 ผู้ใช้และ 1,000 การตอบกลับ/เดือน)
- ธุรกิจ: $83/เดือน (จำกัด 5 ผู้ใช้ และ 10,000 คำตอบ/เดือน)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (790+ รีวิว)
8. SurveySparrow
SurveySparrow ยกระดับการจัดการแบบสำรวจให้เป็นศิลปะด้วยฟีเจอร์ปรับแต่ง CSS ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่สมบูรณ์แบบซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณได้อย่างลงตัว
ด้วยการมุ่งเน้นที่การสร้างการสนทนาแทนการเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียว SurveySparrow ช่วยให้องค์กรของคุณเชื่อมต่อกับผู้ตอบแบบสำรวจเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟังและมีคุณค่า และด้วยการวิเคราะห์เชิงลึก คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- หลากหลายประเภทคำถามเพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มความน่าสนใจให้แบบสำรวจของคุณด้วยรูปภาพ, gif, วิดีโอ และอีโมติคอน
- ปรับแต่งทุกแง่มุมของธีมแบบสำรวจ รวมถึงพื้นหลัง ปุ่ม ชุดสี และแบบอักษร
- คุณสมบัติของแดชบอร์ดผู้บริหารช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ทำงานได้ดีในแบบสอบถามและสิ่งที่ไม่ได้ผลได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เครื่องมือสำรวจแบบออฟไลน์เพื่อเก็บข้อมูลขณะออฟไลน์ และซิงค์ข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- แม้จะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ฟีเจอร์บางอย่างต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นเคยกับความสามารถของมันอย่างถ่องแท้
- ซอฟต์แวร์อาจมีข้อบกพร่อง
ราคาของ SurveySparrow
- พื้นฐาน: $19/เดือน (2,500 การตอบกลับ/ปี)
- เริ่มต้น: $39/เดือน (15,000 การตอบกลับ/ปี)
- ธุรกิจ: $79/เดือน (50,000 ตอบกลับ/ปี)
- มืออาชีพ: $249/เดือน (100,000 ตอบกลับ/ปี)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (1,890 + รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
9. PandaDoc
ตั้งแต่ข้อเสนอไปจนถึงสัญญาและอื่นๆ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายของ PandaDoc ช่วยให้การสร้างเอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และระบบชำระเงินแบบบูรณาการ ทางเลือกของ Wufoo นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณสร้าง จัดการ และลงนามเอกสารดิจิทัล ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- สร้างเอกสารที่สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณด้วยการจ้างนักออกแบบ
- นำเสนอแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้จนทำให้ผู้ใช้บางรายเปลี่ยนจาก DocuSign มาใช้ PandaDoc API
- ด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งานมากกว่า 750 แบบ และการออกแบบแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างสัญญา ข้อเสนอ และแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเกือบทุกประเภทได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่องค์กรของคุณใช้อยู่แล้ว รวมถึง Word, Zoho, Square และ Dropbox
- ลงนามและรับรองเอกสารทางกฎหมาย 100% ออนไลน์ ด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐ
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- บางคุณสมบัติมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงกว่า
ราคาของ PandaDoc
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน (จำกัด 2 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (2,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,050+ รีวิว)
10. Paperform
หนึ่งในทางเลือกของ Wufoo ที่มีสไตล์มากที่สุดPaperformเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการผสานฟังก์ชันการทำงานเข้ากับความสวยงาม ใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์มออนไลน์แบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ซึ่งดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบฟอร์มสั่งซื้อ และหน้าที่มีประโยชน์มากมาย พร้อมสไตล์แบรนด์ที่แม่นยำ และด้วยตรรกะของแบบฟอร์ม ประเภทของคำถามจะปรับเปลี่ยนตามคำตอบที่ได้รับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paperform
- การเชื่อมต่อโดยตรงกับ MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit และอื่นๆ
- สร้างแบบฟอร์มที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงาน, รับชำระเงิน, และรวมตรรกะของคำถามเพื่อประสบการณ์ที่เหมาะกับผู้ใช้
- เทมเพลตหลายร้อยแบบให้คุณเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแบบฟอร์มตามความต้องการของคุณ
- ระบบวิเคราะห์ในตัวช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและวิเคราะห์ลูกค้า
- ทุกแพ็กเกจมีแบบฟอร์มไม่จำกัดจำนวน
ข้อจำกัดของ Paperform
- มีข้อจำกัดในการสร้างแบบฟอร์มด้วยแผนระดับล่าง
- การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลมีให้บริการเฉพาะในระดับราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Paperform
- ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน (จำกัด 1 ผู้ใช้)
- ข้อดี: $40/เดือน (จำกัด 1 ผู้ใช้)
- หน่วยงาน: $135/เดือน (จำกัด 5 ผู้ใช้, $5/เดือน ต่อผู้ใช้เพิ่มเติม)
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wufoo สำหรับทีมของคุณ
เราได้ครอบคลุมถึงภูมิทัศน์ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wufoo ที่คุณสามารถเลือกได้สำหรับคุณและทีมของคุณ แต่ละตัวมีประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลของคุณ หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด พร้อมชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่จะผลักดันให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ ClickUp ?
ความสามารถในการปรับตัวของเราคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง — เราให้บริการประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ ซึ่งเหมาะกับจังหวะการทำงานและรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใครของคุณ แผนฟรีของเราเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในตัวเอง และคุณสมบัติขั้นสูงในแพ็กเกจแบบชำระเงินจะช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์กรคุณให้มากขึ้นไปอีก แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?สมัครใช้ ClickUp ได้เลย— ฟรีตลอดไป