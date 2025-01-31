10 โปรแกรมทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ OBS ในปี 2025

วิดีโอเป็นกุญแจสำคัญในทุกกลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจ คุณอาจต้องการแชร์และบันทึกหน้าจอเพื่อแสดงกระบวนการทำงาน สร้างบทแนะนำและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า หรือเสริมสร้างฐานความรู้ขององค์กรของคุณ
หรืออาจเป็นไปได้ว่า วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลักของคุณ และซอฟต์แวร์บันทึกวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอาจจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ, ช่อง YouTube ของคุณ, หรือความชอบในการสตรีมสดของคุณ.
ซอฟต์แวร์ Open Broadcast Software (OBS) เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการถ่ายทอดสดและบันทึกเกม แต่มีคุณสมบัติที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้หลายคน มีทางเลือกอื่น ๆ ของ OBS หลายสิบตัวที่มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า ระยะเวลาการปรับตัวที่สั้นกว่า และการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้นสำหรับการถ่ายทอดสด
ในคู่มือนี้ เราจะพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับ OBS ในปี 2024 เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OBS Studio ในปี 2024 ที่มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การบันทึกคุณภาพสูง และการสตรีมสดที่ราบรื่นสำหรับทุกระดับทักษะ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอ
- Camtasia: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
- Streann Studio: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแชร์วิดีโอสดออนไลน์
- XSplit: เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายทอดสดคุณภาพสูง
- Wave. video: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแชร์วิดีโอที่น่าสนใจออนไลน์
- Wirecast: เหมาะที่สุดสำหรับการสตรีมสดคุณภาพสูงที่ปรับแต่งได้และมีการโต้ตอบ
- Bandicam: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ
- ไลท์สตรีม: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสตรีมสดที่มีผลกระทบมากขึ้นสำหรับธุรกิจ, ผู้ทำพอดแคสต์, ผู้ดำเนินรายการทอล์คโชว์, และนักเล่นเกมคอนโซล
- ScreenPal: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการสอน, การสาธิต, และเว็บแคม
- ฟลูติน: เหมาะที่สุดสำหรับการสตรีมวิดีโอสดหลายสตรีมพร้อมกัน
ทางเลือกของ OBS คืออะไร?
ทางเลือกของ OBS คือซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกการเล่นเกมและถ่ายทอดสดที่มีคุณสมบัติและความสามารถหลายอย่างที่เหมือนกับ OBS โปรแกรมทางเลือกเหล่านี้สามารถให้กระบวนการทำงาน, การสนับสนุน, และฟังก์ชันที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์สำหรับการถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอสามารถบันทึกหน้าจอของคุณได้ และคุณสามารถบันทึกวิดีโอของคุณเองเพื่อสร้างคลิปวิดีโอของปฏิกิริยาของคุณในเวลาจริงได้ โปรแกรมนี้ควรมีเครื่องมือสำหรับการตัดต่อและปรับแต่งเพื่อให้ได้วิดีโอที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเผยแพร่หรือแบ่งปัน
ทางเลือก OBS คุณภาพสูงจะมอบฟังก์ชันการบันทึกและแก้ไขหลักที่เหมือนกัน พร้อมปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน รักษาคุณภาพวิดีโอ และนำเสนอแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นมากขึ้น ทางเลือก OBS ที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือสิ่งที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ และประสบการณ์ของคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกอื่นของ OBS?
ตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันสามารถมอบคุณสมบัติ เครื่องมือ แบนด์วิดท์ และราคาที่หลากหลาย ก่อนที่คุณจะเริ่มมองหาทางเลือกอื่นของ OBS ให้ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุด มองหาข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อคุณค้นหา OBS ตัวแทนที่เหมาะสม:
- ความสามารถในการบันทึกหน้าจอแบบสองหน้าจอ: ซอฟต์แวร์ควรให้คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณเอง หรือทั้งสองอย่างได้อย่างง่ายดาย ในอุดมคติ ซอฟต์แวร์ควรรองรับการใช้งานบนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน
- ไวท์บอร์ดและเครื่องมือแก้ไข: ฟีเจอร์การแก้ไขพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็น. ทางเลือกของ OBS ควรมีเครื่องมือตัดและแก้ไขสำหรับวิดีโอและเสียงอย่างน้อย และรวมถึงฟีเจอร์การเน้นข้อความและซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด
- ไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดเวลาที่รบกวน: ซอฟต์แวร์ฟรีเมียมบางตัวจะเพิ่มลายน้ำเมื่อคุณส่งออกวิดีโอ และบางตัวจะจำกัดความยาวของแต่ละวิดีโอมองหาโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ไม่มีลายน้ำหรือการซ้อนทับที่รบกวน
- ความสะดวกในการใช้งาน: OBS มีคุณสมบัติมากมายแต่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้หลายคน. ทางเลือกที่ดีของ OBS จะมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก รวมถึงตัวเลือกการสตรีมสดที่สามารถทำให้การส่งออกเนื้อหาเพื่ออัปโหลดบนแพลตฟอร์มที่นิยมง่ายขึ้น
- วิดีโอและเสียงคุณภาพสูง: ไฟล์ที่คมชัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแบรนด์และช่องของคุณ เลือกซอฟต์แวร์ที่ไม่ลดคุณภาพและมีระบบบันทึกเสียงหลายแทร็ก
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ OBS Studio
การรู้ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดสามารถช่วยให้คุณเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OBS ในปี 2024 ได้ รายการซอฟต์แวร์สำหรับการสตรีมสดและการบันทึกหน้าจอของเราได้ระบุข้อดีข้อเสีย ราคา และบทวิจารณ์ของทางเลือก OBS ที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกที่มีอยู่
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอ
ช่องวิดีโอที่ประสบความสำเร็จต้องการมากกว่าแค่ภาพที่ยอดเยี่ยม. ClickUpซอฟต์แวร์การผลิตวิดีโอแบบครบวงจรช่วยสร้าง แก้ไข และเผยแพร่วิดีโอของคุณ.
ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณ เพิ่มเสียงจากไมโครโฟน และแชร์วิดีโอคลิปผ่านลิงก์ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นสร้างข้อความ ระดมความคิด และสื่อสารกับทีมข้ามสายงานได้ทันที
เพื่อความสะดวก ใช้ส่วนขยาย Chromeของ ClickUpสำหรับการบันทึกหน้าจอสำหรับข้อความและฟุตเทจการผลิต เริ่มการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทมเพลตสตอรี่บอร์ดในแพลตฟอร์มของเรา และใช้มุมมองการจัดการโครงการเพื่อมอบหมายงานในทุกโครงการการผลิต คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขกระบวนการทำงานภายในด้วยเทมเพลต SOPที่ช่วยให้ทุกคนทำงานการผลิตได้เสร็จเร็วขึ้น
พร้อมที่จะทดลองใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือยัง? เริ่มสำรวจตัวเลือกของคุณและนำทาง AI ของคุณด้วย ClickUp เพื่อสร้างคำแนะนำ แนวทางแบรนด์ และทุกสิ่งที่จำเป็นในการบันทึกวิดีโอสอนการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไปมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 100 MB
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ที่ใหม่ต่อการผลิตวิดีโอต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Camtasia: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
วิดีโอสามารถสื่อสารข้อมูลจำนวนมากได้ชัดเจนกว่าข้อความเพียงอย่างเดียว Camtasia สามารถทำให้การบันทึกหน้าจอและบันทึกวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารภายในองค์กรและกลยุทธ์การฝึกอบรมของคุณได้
ซอฟต์แวร์แบบครบวงจรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้การบันทึก, แก้ไข, และเอฟเฟ็กต์เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้ทางเลือกนี้แทน OBS Studio เพื่อบันทึกวิดีโอแบบดิบ, แก้ไข, และอัปโหลดไปยัง YouTube, อินทราเน็ต, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการตัด, ตัดแต่ง, ย้าย, และบันทึกซ้ำฟุตเทจ
- ห้องสมุดของสินทรัพย์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์สำหรับเอฟเฟ็กต์
- กระบวนการอัปโหลดที่ง่ายดายไปยัง Vimeo, YouTube และอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งที่ใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
ข้อจำกัดของ Camtasia
- การอัปเกรดอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและก่อให้เกิดความไม่สะดวก
- การประมวลผลวิดีโอช้า
ราคาของ Camtasia
- การสมัครสมาชิกแบบรายบุคคล: $179. 88/ปี
- ใบอนุญาตถาวร: $299.99 (ครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. Streann Studio: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแชร์วิดีโอสดออนไลน์
Streann Studio เป็นซอฟต์แวร์ครบวงจรบนเบราว์เซอร์สำหรับการสร้างวิดีโอสดและสตรีมบนแพลตฟอร์มยอดนิยมต่าง ๆ แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายช่วยให้การบันทึกเป็นเรื่องง่าย พร้อมด้วยเครื่องมือแก้ไขและออกแบบแบบเรียลไทม์สำหรับปรับแต่งสตรีมสดของคุณได้ทันที
Streann Studio ยังมีบริการบันทึกวิดีโอแบบบันทึกไว้ล่วงหน้า, ตัดต่อ, และเผยแพร่. เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้มีอิทธิพลและผู้สตรีมเกมแบบสดที่ต้องการสร้างวิดีโอที่น่าดึงดูดทางสายตาอย่างน่าเชื่อถือ.
คุณสมบัติเด่นของ Streann Studio
- ตัวเลือกการสตรีมโดยตรงสำหรับ YouTube, Facebook และ Twitch
- ความสามารถในการแชร์หน้าจอ
- บันทึกเสียงและวิดีโอได้ง่าย
- วิดีโอคุณภาพสูงพร้อมเครื่องมือเอฟเฟกต์สด
ข้อจำกัดของ Streann Studio
- แทรกน้ำประทับบนแผนฟรี
- จำกัดจำนวนผู้เข้าพัก แม้แต่ในแผนพรีเมียม
- จำกัดการสตรีมในแผนฟรี
ราคาของ Streann Studio
- พื้นฐาน: ฟรี
- เงิน: $19/เดือน หรือ $150/ปี
- โกลด์: $29/เดือน หรือ $230/ปี
- แพลทินัม: $99/เดือน หรือ $950/ปี
- โปรซูเมอร์ (5 ใบอนุญาต): $395/เดือน หรือ $3,950/ปี
คะแนนและรีวิวของ Streann Studio
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. XSplit: เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายทอดสดคุณภาพสูง
XSplit Broadcaster เป็นเครื่องมือทรงพลังในวงการสตรีมมิ่งสดและการเล่นเกม มันมีการจับภาพหน้าจอที่ครอบคลุม รวมถึงฟีเจอร์การบันทึกสำหรับการโทรผ่าน Zoom และ Discord สามารถสตรีมวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มหลักๆ ด้วยปลั๊กอินแบบเนทีฟ และบันทึกวิดีโอและเสียงหลายช่องทางพร้อมกัน
XSplit ยังมีฟีเจอร์และเอฟเฟกต์สำหรับการถือแซนด์วิชเสมือนจริง รวมถึงความสามารถในการปรับแต่งหน้าจอขอบคุณและหน้าจอไม่อยู่เพื่อแสดงผู้สนับสนุนและผู้บริจาค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ XSplit
- เอฟเฟกต์สำหรับกิจกรรมเสมือนจริงแบบไดนามิกและการถ่ายทอดสด
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง, การส่งออก, และการแก้ไข
- แอนิเมชัน, เอฟเฟ็กต์, และเครื่องมือแก้ไขในอินเตอร์เฟซที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ XSplit
- มีความซับซ้อนในระดับสูงเทียบเท่ากับ OBS
- ใช้กำลังประมวลผลมากขณะสตรีม
ราคา XSplit
- VCam Premium: $30/ปี
- ผู้ประกาศพรีเมียม: $60/ปี
- แพ็กเกจพรีเมียม: $70/ปี
คะแนนและรีวิว XSplit
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
5. Wave.video: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแบ่งปันวิดีโอที่น่าสนใจออนไลน์
Wave.video มีฟีเจอร์มากมายที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการไลฟ์สตรีมและสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและสำรวจได้สะดวก พร้อมเครื่องมือสำหรับเอฟเฟกต์ การจัดวางแบบกำหนดเอง และการตัดต่อ รวมถึงทางลัดคีย์บอร์ดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมของ Wave.video ทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ จึงไม่ต้องดาวน์โหลด และรองรับการสตรีมหลายช่องทางพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wave.video
- เครื่องมือแก้ไขและเอฟเฟกต์ที่เรียบง่าย
- ความสามารถในการเป็นเจ้าภาพรับแขกได้อย่างง่ายดาย
- การโฮสต์และแก้ไขผ่านเว็บ
- ห้องสมุดเสียงเอฟเฟ็กต์, ภาพ, และคลิปวิดีโอ
ข้อจำกัดของวิดีโอ Wave
- ข้อจำกัดที่สำคัญในแผนฟรี
- การล่าช้าของวิดีโอหรือเสียงเป็นครั้งคราว
- บางครั้งทำงานช้า
ราคาของ Wave.video
- ฟรี
- สตรีมเมอร์: $16/เดือน
- ผู้สร้าง: $24/เดือน
- ธุรกิจ: ฿48/เดือน
Wave. คะแนนและรีวิววิดีโอ
- G2: 4. 6/5 (80 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (370+ รีวิว)
6. Wirecast: เหมาะที่สุดสำหรับการสตรีมสดคุณภาพสูงที่ปรับแต่งได้และมีปฏิสัมพันธ์
Wirecast เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการถ่ายทอดสดและการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ มอบความสามารถในการบันทึกและตัดต่อเสียงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบันทึกหลายแทร็กและการมิกซ์เสียงภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณได้ไม่จำกัด (รวมถึงการบันทึกจากเว็บแคม) มิกซ์เสียงได้สูงสุดถึงแปดแทร็กในวิดีโอ และใช้การควบคุมและฟีเจอร์การตัดต่อที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์นี้สามารถสร้างการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์สูงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wirecast
- จัดการสตรีมเสียงที่ซับซ้อนและข้อกำหนดต่างๆ
- ทำให้การถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มหลักเป็นเรื่องง่าย
- ให้บริการการประชุมแบบเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกิจกรรมและพอดแคสต์
ข้อจำกัดของ Wirecast
- คุณสมบัติต่าง ๆ ทำให้แพลตฟอร์มมีความซับซ้อน
- แผนมาตรฐานอนุญาตให้แขกได้สองคนเท่านั้น
- ราคาอาจสูงสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Wirecast
- Wirecast Studio: $35/เดือน
- Wirecast Pro: $46/เดือน
คะแนนและรีวิว Wirecast
- G2: 4. 2/5 (36 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14 รีวิว)
7. Bandicam: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ
ทางเลือกถัดไปของ OBS คือ Bandicam ซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น คุณสามารถจับภาพหน้าจอ บันทึกหน้าจอ และเพิ่มวิดีโอและเสียงจากเว็บแคมหรือไมโครโฟนของคุณได้
นี่คือเครื่องมือที่เรียบง่ายและถูกออกแบบมาให้เหลือเพียงสิ่งจำเป็นเท่านั้น ซึ่งให้คุณสามารถบันทึก ไฮไลต์ และใส่คำอธิบายประกอบในสิ่งที่คุณบันทึกได้อย่างครบถ้วน สร้างวิดีโอ YouTube หรือวิดีโอฝึกอบรมภายในองค์กรที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bandicam
- คุณสมบัติและเครื่องมือที่เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
- ตัวเลือกการบันทึกแบบขยายสำหรับเว็บบินาร์และกิจกรรมที่ยาวนาน
- เครื่องมือวาดและพิมพ์แบบเรียลไทม์สำหรับบทเรียนและวิธีการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Bandicam
- Bandicam มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ Microsoft Windows เท่านั้น
- ไม่มีคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง
ราคาของ Bandicam
- ใบอนุญาตหนึ่งใบ: $39.95 (ครั้งเดียว)
- สองใบอนุญาต: $59. 96 (ครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Bandicam
- G2: 4. 4/5 (32 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
8. Lightstream: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างการถ่ายทอดสดที่มีผลกระทบมากขึ้นสำหรับธุรกิจ, ผู้ทำพอดแคสต์, ผู้ดำเนินรายการทอล์คโชว์, และนักเล่นเกมคอนโซล
ไลท์สตรีม เป็นแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดสำหรับเสียงและวิดีโอ. ทำงานบนระบบคลาวด์ ทำให้คุณสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรมได้จากทุกที่. คุณสามารถถ่ายทอดสดบน YouTube, Twitch, และ Facebook ผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้ และยังมีระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงและเครื่องมือสำหรับการโต้ตอบ.
วิดีโอและเสียงบันทึกมีคุณภาพสูง แม้ผ่านเวอร์ชันมือถือ ผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์สามารถเชิญแขกได้อย่างง่ายดาย ปรับแต่งวิดีโอ และสตรีมตรงไปยังผู้ติดตามได้
คุณสมบัติเด่นของ Lightstream
- ไม่จำกัดชั่วโมงการสตรีม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การใช้งานที่สะดวกทั้งหมดบนระบบคลาวด์
- การสตรีมสดแบบเนทีฟไปยัง YouTube และแพลตฟอร์มหลักอื่น ๆ
ข้อจำกัดของไลท์สตรีม
- ระดับราคาจะกำหนดจำนวนเฟรมต่อวินาที (fps)
- โปรแกรมจำกัดจำนวนผู้เข้าชมต่อการผลิต
ราคาของไลท์สตรีม
- นักเล่นเกม: $8–$16/เดือน
- ผู้สร้าง: $25–$50/เดือน
คะแนนและรีวิวของไลท์สตรีม
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 5/5 (4 รีวิว)
9. ScreenPal: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการสอน, การสาธิต, และเว็บแคม
เมื่อคุณต้องการเครื่องมือจับภาพหน้าจอที่เรียบง่ายสำหรับการบันทึกและสื่อสารความคิด ScreenPal มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียบง่าย มีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ Windows, Mac และ Chromebook และคุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเพื่อเริ่มใช้งาน
คุณอาจรู้จัก ScreenPal ในชื่อเดิมว่า Screencast-O-Matic หากเป็นเช่นนั้น เวอร์ชันปัจจุบันยังคงมีฟีเจอร์เดิม การแก้ไขที่ง่ายดาย และตัวเลือกฟรีทั้งหมด มีเครื่องมือครบครันที่คุณต้องการสำหรับการบันทึกบทเรียนพื้นฐานและการสาธิตสำหรับ YouTube หรือการสื่อสารภายในองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScreenPal
- รวมถึงเครื่องมือและผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น การบันทึกหน้าจอ การตัดต่อวิดีโอ การจับภาพหน้าจอ และการสร้างเรื่องราว
- เสนอการแปลงเสียงเป็นข้อความและ OCR จากภาพเป็นข้อความด้วยเทคโนโลยี AI
- ให้บริการคลังภาพ เสียงเพลง และคลิปวิดีโอที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
ข้อจำกัดของ ScreenPal
- ปัญหาการโหลดเป็นครั้งคราวที่ต้องติดตั้งใหม่
- การล่มของระบบอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ ScreenPal
- ดีลักซ์: $3/เดือน (รายปี)
- พรีเมียร์: $6/เดือน (รายปี)
- สูงสุด: $10/เดือน (รายปี)
คะแนนและรีวิวของ ScreenPal
- G2: 4. 3/5 (80 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (57 รีวิว)
10. Flutin: เหมาะที่สุดสำหรับการสตรีมวิดีโอสดหลายสตรีมพร้อมกัน
ฟลูติน เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บที่มีให้เลือกมากกว่า 30 จุดหมายปลายทาง รวมถึงอินสตาแกรมด้วย นักเล่นเกมสามารถโฮสต์เกมเพลย์แบบมัลติสตรีมได้ และผู้สร้างเนื้อหาสามารถโฮสต์ผู้ร่วมรายการหลายคนหรือบันทึกกิจกรรมสดไว้ได้ คุณสามารถปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง เพิ่มพื้นหลัง และปรับแต่งวิดีโอได้อย่างง่ายดาย การสตรีมวิดีโอแบบมัลติสตรีมนั้นง่ายมากด้วยสตูดิโอตัดต่อวิดีโอของเรา
คุณสมบัติเด่นของ Flutin
- ความสามารถในการสตรีมหลายช่องทางบนแพลตฟอร์มยอดนิยมหลายแห่ง
- วิดีโอและเสียงคุณภาพสูง
- การผลิตหลายประเภท รวมถึงรายการทอล์คโชว์ พอดแคสต์ เว็บบินาร์ และการถ่ายทอดสด
- ตัวเลือกการสร้างรายได้ รวมถึงทิป คำขอแบบชำระเงิน และการขายบัตร
ข้อจำกัดของฟลูติน
- ข้อขัดข้องและหน้าจอค้างเป็นครั้งคราว
- ตัวเลือกช่องทางชำระเงินที่จำกัดสำหรับการสร้างรายได้ภายในแพลตฟอร์ม
- ชั่วโมงการสตรีม, ช่องทาง, และแขกรับเชิญบนหน้าจอที่มีจำนวนจำกัดตามระดับแพ็กเกจ
ราคาของฟลูติน
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $12.50/เดือน (แผนรายปี)
- ล่วงหน้า: $32. 50/เดือน (แผนรายปี)
- เอเจนซี: $65. 80/เดือน (แผนรายปี)
คะแนนและรีวิวของฟลูติน
- G2: 4. 6/5 (45 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (42 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดสดและการบันทึกวิดีโอของคุณด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์สมัยใหม่
ทำให้การผลิตวิดีโอและการบันทึกหน้าจอเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วยทางเลือกที่แข็งแกร่งของ OBS. เนื้อหาของคุณดีขึ้น และการสื่อสารภายในองค์กรง่ายขึ้นเมื่อการบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงที่ไม่มีลายน้ำอยู่เพียงคลิกเดียว.
คุณสามารถใช้วิดีโอเพื่อขยายแบรนด์และกลุ่มผู้ชมของคุณด้วยเครื่องมือและกระบวนการที่สะดวกและทำงานร่วมกันได้หากคุณกำลังมองหาฟังก์ชันการถ่ายทอดสดและการบันทึกวิดีโอที่สร้างขึ้นในศูนย์กลางการจัดการโครงการของคุณ ลองพิจารณา ClickUpลงทะเบียนบัญชีฟรีและเริ่มสร้างวันนี้