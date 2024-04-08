Notion vs. Trello—เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากกว่า?

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ติดตามงานและกำหนดเวลา และทำงานร่วมกับทีมต่างๆ การจัดการโครงการเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการความคล่องแคล่วทางความคิดและการคิดอย่างชาญฉลาด เราเข้าใจดี
และนั่นคือเหตุผลที่คุณมักมองหาเครื่องมือที่จะมอบพลังพิเศษให้กับคุณ ในบทความนี้ เราจะเจาะลึก Notion กับTrello—เครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมสองตัว
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด! เราได้เพิ่มผู้แข่งขันเซอร์ไพรส์ในตอนท้าย
Notion คืออะไร?
Notionเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเต็มรูปแบบที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน
เทมเพลตที่ Notion มีให้ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ. ซึ่งรวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเร่งการวางแผนโครงการ, แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์สำหรับการวางแผนโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ, และอื่น ๆ.
เครื่องมือการจัดการโครงการยังมีฟังก์ชันการทำงานของ AI ที่สามารถสร้างร่างแรกของแผนโครงการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
คุณสมบัติของ Notion
Notion ได้เปิดตัวเวอร์ชัน 2.32 ในปี 2023 พร้อมการจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติ
นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Notion:
1. แม่แบบการจัดการโครงการ
Notion มีเทมเพลตพร้อมใช้งานมากมายสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆหมวดหมู่เทมเพลตการจัดการโครงการยอดนิยมของ Notionได้แก่ ชุดเครื่องมือสำหรับเอเจนซี่ เทมเพลตการจัดการงบประมาณ การวางแผนปฏิทินเนื้อหาและโซเชียลมีเดีย เอกสารประกอบแบรนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย
2. การทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูล
นอกเหนือจากเทมเพลตแล้ว เรายังชอบความสามารถของ Notion ในการสร้างขั้นตอนการทำงานสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับงานบริหารที่ซ้ำซากและต้องทำด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้สถานะของงานเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ส่งแบบสำรวจ อัปเดตวันที่สิ้นสุด และส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณได้
3. แผนงานผลิตภัณฑ์
ไม่มีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ อีกต่อไป คุณสามารถสร้างและดำเนินแผนผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดภายในแดชบอร์ดเดียว
ด้วย Product Roadmaps ของ Notion คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจ เอกสารผลิตภัณฑ์ ความรับผิดชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียว คุณจะเห็นความคืบหน้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
4. การผสานระบบ
คุณยังสามารถผสานการทำงานของ Notion กับเครื่องมือการร่วมมือในทีมและเครื่องมือโครงการที่ใช้กันทั่วไปอื่น ๆ เช่น Slack, GitHub เป็นต้น ได้อีกด้วย ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 70 รายการ Notion สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และให้คุณตั้งค่าการซิงค์แบบกำหนดเองได้โดยใช้ Notion API
ราคาของ Notion
Notion มีแผนการชำระเงินสี่แบบสำหรับการชำระเงินรายปี:
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $8/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI เป็นส่วนเสริมที่มีค่าใช้จ่าย $8/ผู้ใช้/เดือน สำหรับแผนการชำระเงิน
Trello คืออะไร?
Trello เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Kanban ที่เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน
ด้วยการเรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้เวลาเลย ระบบนี้เหมาะกับทีมทุกขนาด คุณสามารถทำให้โครงการของคุณราบรื่นได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดค้นไอเดีย การรับสมาชิกทีมใหม่ ไปจนถึงการเปิดตัวโครงการในระยะต่างๆ
ข้อดีคือคุณสามารถสร้าง 'กระดาน Trello' ได้จากศูนย์หรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อจัดการโครงการ ติดตามงาน และสร้างกระบวนการทำงานของโครงการได้
อย่างไรก็ตาม Trello ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือขนาดใหญ่
คุณสมบัติของ Trello
มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่ Trello มีให้กัน:
1. แม่แบบที่ปรับแต่งได้
Trello มีเทมเพลตการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้เต็มรูปแบบมากกว่า 100 แบบ สำหรับกรณีการใช้งานหลายประเภท เช่น การจัดทำงบประมาณโครงการ การทำแผนผังเรื่องราวผู้ใช้ การจัดการเวิร์กโฟลว์ลูกค้า และการวางแผนรายสัปดาห์ รวมถึงกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
2. ระบบอัตโนมัติในตัว
Trello มีเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดในตัวที่เรียกว่า Butler ซึ่งจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ซ้ำซากจำเจ เช่น การติดตามกำหนดส่งงาน การส่งการแจ้งเตือน การจัดการสมาชิกในทีม การสร้างวาระการประชุม ฯลฯ
คุณสามารถตั้งค่ากฎและทริกเกอร์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการกับการกระทำเฉพาะในเวิร์กโฟลว์ของโครงการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น อัปเดตสถานะของงานเป็น 'เสร็จแล้ว' โดยอัตโนมัติทันทีที่รายการที่ต้องทำของคุณถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จ
3. แผนที่โครงการ
สร้างภาพแผนการพัฒนาโครงการของคุณบนกระดาน Trello โดยใช้แผนภูมิ Gantt ของ Trello และแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนการทำงานแบบ Kanban
กำหนดจุดสำคัญและเส้นตายเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ จัดตารางเวลาของโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์ และระบุงานที่มีความสำคัญสูงในบัตร Trello ในรูปแบบ Kanban เพื่อระบุอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว
4. Trello Power-Up
Trello มีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการในแกลเลอรี Power-Up คุณสามารถเชื่อมต่อการ์ดและบอร์ด Trello ของคุณกับการเชื่อมต่อทั้งแบบดั้งเดิมและภายนอกได้หลายรายการ
ตัวอย่างเช่น Trello Power-Up—Time Tracking & Reporting เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยบันทึกการทำงานของคุณลงในบอร์ด Trello โดยอัตโนมัติ และสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมงที่ใช้ไป ใครทำงานอะไรบ้าง ฯลฯ ตลอดระยะเวลาของโครงการ
ราคาของ Trello
Trello มีแผนราคาสี่แบบสำหรับการชำระเงินรายปี:
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน
Notion vs. Trello: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Notion และ Trello คือ Notion มีความครอบคลุมและสามารถทำหลายสิ่งพร้อมกันได้ ในขณะที่ Trello เป็นเครื่องมือที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมและเรียบง่ายมากกว่า เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็ก
แต่คุณอาจใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของ Notion มากกว่า Trello
แม้ว่า Notion จะมีราคาสูงกว่า Trello และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า แต่ก็คุ้มค่าที่จะลงทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายกว่า
ดังนั้น Notion กับ Trello—ใครคือผู้ชนะ?
1. แม่แบบการจัดการโครงการ
เราพบว่าทั้งสองเครื่องมือมีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้
Notion มีเทมเพลตโครงการมากมายถึง 1,006 แบบ และ Trello มีเทมเพลตประมาณ 110 แบบสำหรับการใช้งานในกรณีการจัดการโครงการ
ดังนั้น Notion จึงเป็นผู้นำหากคุณพิจารณาจากตัวเลขและกำลังมองหาเทมเพลตที่เฉพาะเจาะจงสูงสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การติดตามปัญหา การวางแผนโครงการและเป้าหมาย แผนงานผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
2. ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
Notion มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติในตัวเมื่อเทียบกับ Trello Notion ช่วยให้คุณกำหนดเวลาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดกิจกรรมที่ต้องทำด้วยตนเอง ด้วยระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและในตัว
การจัดการโครงการบน Trello สามารถทำงานอัตโนมัติได้โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังของมันเอง—Butler หรือเครื่องมือจากบุคคลที่สามเช่น Zapier
ดังนั้น เราพบว่า Notion เป็นโซลูชันอัตโนมัติแบบครบวงจรที่แข็งแกร่งกว่า ไม่เหมือนกับ Trello ที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
3. การวางแผนแผนที่เส้นทางโครงการ
Notion และ Trello มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันสำหรับการสร้างและดำเนินการแผนงานผลิตภัณฑ์หรือโครงการ พวกมันช่วยให้คุณรวบรวมผู้คน งาน และกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของ ไทม์ไลน์โครงการและใครกำลังทำอะไรได้อย่างรวดเร็ว
ในแง่ของภาพลักษณ์ เราพบว่าบอร์ดและแผนภูมิของ Trello สำหรับแผนงานโครงการมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สมบูรณ์กว่า Notion นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่า Notion ขาด การนำเสนอภาพสำหรับการจัดการโครงการเช่น แผนภูมิแกนต์และบอร์ดคัมบัง
4. ความสามารถในการขยาย
การจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกัน—การสื่อสารในทีม การจดบันทึก การจัดการงาน ฯลฯ
ดังนั้น เครื่องมือการจัดการโครงการควรมีความยืดหยุ่นและผสานการทำงานกับระบบเครื่องมือภายในของคุณได้ดี เช่น Slack, Google Calendar, Outlook และ Jira
Notion สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 70+ แอป รวมถึง Slack และ Google Drive. Trello มีแกลเลอรี Power-Up แบบเอกสิทธิ์เฉพาะที่มีการเชื่อมต่อภายในแบบเสียค่าใช้จ่ายและมากกว่า 200 แบบภายนอก.
Trello มีการผสานการทำงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม Notion อนุญาตให้คุณสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองโดยใช้ API สาธารณะของพวกเขา ซึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนา
Notion vs. Trello บน Reddit
เราต้องการตรวจสอบว่า Notion vs. Trelloกำลังสร้างกระแสบน Reddit หรือไม่ และใช่แล้ว!
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่กล่าวไว้:
"ฉันใช้ Notion ทุกวันสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ของฉันและเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว Trello อาจใช้งานง่ายกว่า และฉันพบว่ากระดาน Kanban ของมันดีกว่า Notion"
กลุ่มผู้ใช้กลุ่มหนึ่งได้เปลี่ยนจาก Trello มาใช้ Notion และพบว่าเทมเพลตของพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก
ผู้ใช้บางคนที่ชื่นชอบ Trello กล่าวว่า – "ฉันพบว่า Trello เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำและโครงการของฉัน Butler และ Power-Ups ทำให้การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เป็นเรื่องง่าย"
แต่ถ้าทั้ง Notion และ Trello ไม่เหมาะกับคุณล่ะ? ยังมีเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราอยากแนะนำ
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion เทียบกับ Trello
Notion และ Trello ไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และอาจมีข้อจำกัดในบางด้าน
ตัวอย่างเช่น Notion ขาดองค์ประกอบในการแสดงภาพ และฟีเจอร์เสริมต่าง ๆ ก็ไม่ได้ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายนัก ส่วน Trello เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กเท่านั้น เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่าย
ขอแนะนำ ClickUp
ในฐานะ หนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการทุกขนาด ทำงานร่วมกันในภารกิจต่างๆ และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือคุณสมบัติเด่นสามประการที่ทำให้ ClickUp เป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion เมื่อเทียบกับ Trello:
1. ClickUp AI
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยเสมือนคอยดูแลงานบริหารโครงการที่น่าเบื่อให้คุณ นั่นคือ ClickUp AIสำหรับคุณ
ClickUp AI คือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการอัปเดตงาน สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ เขียนข้อความ หรือจัดรูปแบบเนื้อหา ClickUp AI ก็พร้อมช่วยคุณทุกขั้นตอน ClickUp รายงานว่าผู้ใช้ที่ใช้งาน ClickUp AI ลดปริมาณงานประจำวันลงได้ถึง 30%
2. คลิกอัพ ด็อกส์
การจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป แต่ Notion และ Trello ขาดฟังก์ชันการจัดทำเอกสารขั้นสูงที่จะช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบ
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารหรือวิกิที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และแชร์กับทีมของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารแบบเรียลไทม์ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม และมอบหมายงานได้ทันที
ClickUp ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่เอกสารภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการจัดการเอกสารจำนวนมากที่ซ้อนกันอยู่
3. กระดานคัมบัง
Trello ขาดการปรับแต่งขั้นสูง แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องระบบที่คล้ายกระดานคัมบัง
กระดานคัมบังของ ClickUp นั้นมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูงมาก คุณสามารถลากและวางงาน ย้ายงานผ่านขั้นตอนการทำงาน และทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากได้ในครั้งเดียว
แดชบอร์ดแบบหลายฟีเจอร์ในหนึ่งเดียวของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็น กระดาน Kanbanทั้งหมดของคุณได้ในมุมมองเดียว ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้นมาก
คุณควรใช้เครื่องมือการจัดการโครงการใด?
หากคุณดูการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Notion และ Trello ต่างก็มีผู้สนับสนุนหลายพันคนทางออนไลน์
การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณควรมีพื้นฐานมาจากความต้องการในการวางแผนและการร่วมมือของคุณ และความสามารถของมันในการทำให้ทีมของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้น เราคิดว่า ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในทุกข้อเหล่านี้
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือทีม ClickUp สามารถปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของโครงการของคุณ
สมัครใช้แผนฟรีตลอดไปกับ ClickUpและดูด้วยตัวคุณเอง!