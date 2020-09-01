20 คำถามสัมภาษณ์แบบ Agile พร้อมคำตอบ

ต้องการเตรียมตัวสำหรับ คำถามสัมภาษณ์แบบ Agile บ้างไหม?
วิธีการแบบ Agile ซึ่งถูกนำมาใช้โดยบริษัทจำนวนมากในการผลิตสินค้าที่ยอดเยี่ยม อาจเป็นวิธีการบริหารโครงการที่ได้รับการใช้แพร่หลายมากที่สุดในโลก
ไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะเป็น Scrum Master หรือ Agile Tester ในบริษัท คุณจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Agile และ Scrum
แต่ถ้าคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ Agile ที่กำลังจะมาถึง อย่ากังวลไปเลย!
บทความนี้จะช่วยคุณตอบคำถามเหล่านั้น และอาจยกตัวอย่างจากชีวิตของลิซ เลมอน ผู้เขียนบทหลักในรายการ 30 Rock
เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ สนุกสนาน ลิซและเจคหัวหน้าของเธอ (ซึ่งบริหารทีมนักเขียนในเครือข่ายการกระจายเสียง) จะสอนคุณให้สามารถตอบคำถามสัมภาษณ์ Agile ที่ซับซ้อนได้ทั้งหมด
พร้อมที่จะได้รับการโค้ชแล้วหรือยัง?
คำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Agile
เพิ่งเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ Agile ใช่ไหม? คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะพาคุณจากผู้เริ่มต้นสู่ผู้เชี่ยวชาญในเส้นทาง Agile!
1. อไจล์คืออะไร?
แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgileและการบริหารโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในรอบการพัฒนาที่สั้น ซึ่งเรียกว่า สปรินท์
แต่ละสปรินต์มีระยะเวลาประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ ในระหว่างนี้ทีมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เวอร์ชันที่ใช้งานได้ หลังจากสปรินต์เสร็จสิ้น เวอร์ชันจะถูกส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับข้อเสนอแนะ และจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในสปรินต์ถัดไป
มันเหมือนกับการเป็นลูกศิษย์ของแจ็ค... คุณจะได้รับคำแนะนำมากมาย
แต่ขอให้หวังว่าคำแนะนำที่คุณได้รับจะดีกว่านี้:
2. อะไรคือ Agile Manifesto?
Agile Manifesto เป็นเอกสารสั้น ๆ ที่ระบุถึงคุณค่า 4 ข้อ และหลักการ 12 ข้อ ของวิธีการ Agile คุณค่าและหลักการเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าวิธีการ Agile แตกต่างจากกรอบการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่นWaterfall อย่างไร
ดังนั้น แถลงการณ์ Agile จึงกำหนดจรรยาบรรณสำหรับทีม Agile
คล้ายกับหนังสือคำแนะนำชีวิตของลิซ เลมอน Dealbreaker
3. อะไรคือคุณค่าและหลักการที่ชี้นำวิธีการ Agile?
ค่านิยม 4ประการของAgileมีดังนี้:
- บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ เหนือกระบวนการและเครื่องมือ
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
- การร่วมมือกับลูกค้า ในระหว่างการเจรจาสัญญา
- การยอมรับการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะยึดติดกับแผน
หลักการ Agile 12 ข้อสามารถรวมเป็น 4 หมวดหมู่ได้ดังนี้:
- หลักการของความพึงพอใจของลูกค้า
- หลักการของคุณภาพ
- หลักการของการทำงานเป็นทีม
- หลักการบริหารโครงการ
หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการ Agile แต่ละข้อโดยละเอียด กรุณา อ่านบทความนี้*
อย่างไรก็ตาม ค่านิยมหรือหลักการเหล่านี้ไม่มีข้อใดที่เคร่งครัดเป็นพิเศษ ไม่ว่าลิซจะพยายามโน้มน้าวคุณอย่างไรก็ตาม!
พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทัศนคติแบบ Agileที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าชื่นชอบอย่างแท้จริง
4. อะไรคือ Agile workflow?
กระบวนการทำงานแบบ Agileคือกระบวนการทั่วไปของโครงการ Agile ใดๆ และประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: การตั้งครรภ์
คุณพัฒนาวิสัยทัศน์ของโครงการ สร้างรายการงานที่ต้องทำของคุณ และเริ่มวางแผนสปรินต์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มต้น
ที่นี่ คุณจะมอบหมายสปรินต์ให้กับทีมต่างๆ มอบทรัพยากรให้พวกเขาใช้ในการทำงาน และชี้แจงกรอบเวลาของโครงการให้ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 3: การทำซ้ำ
ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เริ่มทำงานกับรายการในสปรินต์แบ็กล็อกในขั้นตอนนี้ แม้ว่าเป้าหมายคือการปล่อยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์ แต่เวอร์ชันแรกๆ มักจะมีฟีเจอร์ที่จำกัดมาก
ขั้นตอนที่ 4. ปล่อย
เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ นักพัฒนาจะปล่อยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5: การเกษียณอายุ
ที่นี่ เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยสปรินต์สำหรับการเปิดตัวใหม่
ขั้นตอนทั้ง 5 นี้จะถูกทำซ้ำสำหรับแต่ละสปรินต์จนกว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์
และในขณะที่วิธีการ Agile ส่งเสริมให้ทีมทดลองและปรับแต่ง กระบวนการทำงาน Agile ของตนเอง พวกเขาต้องเข้าใจความสำคัญของทุกขั้นตอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสมาชิกในทีมของคุณมีนิสัยชอบทำอะไรแบบเร่งรีบจาก 0 ไป 100 เหมือนดาราทีวี เจนน่า มารอนีย์!
5. Agile แตกต่างจากการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมอย่างไร?
Agile เป็นระเบียบวิธีสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง Agile กับวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมเช่น Waterfall คือ กระบวนการ
วิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมมี วงจรการผลิตที่ยาวนานและเป็นเส้นตรง ซึ่งอาจใช้เวลาถึงหกเดือนหรือมากกว่านั้นในแต่ละครั้ง
ลองนึกภาพว่าให้ลิซต้องรออะไรนานขนาดนั้นดูสิ!
ในทางกลับกัน ทีม Agile จะส่งมอบเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์ใน ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์
สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าตลอดกระบวนการ ไม่ใช่เพียงแค่ตอนจบ ซึ่งช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นในทุกแง่มุมของการทำงานของทีม Agile:
- พวกเขามีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี และเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในแผนงาน
- พวกเขามีขอบเขตที่ดีกว่าสำหรับการทดลอง
- พวกเขาจัดระเบียบตัวเองและทำงานข้ามสายงาน
- พวกเขาทำงานร่วมกับลูกค้าในทุกขั้นตอน
และเรามั่นใจว่าอัจฉริยภาพในการบริหารของแจ็ค โดนาฮีจะแนะนำ Agile อย่างแน่นอน
6. ความท้าทายในการขยายกรอบการทำงานแบบ Agile คืออะไร และจะเอาชนะได้อย่างไร?
Agile เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการลงมือปฏิบัติจริงและต้องการส่งมอบผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
แต่มันค่อนข้างท้าทายมากขึ้นสำหรับบริษัทใหญ่ที่ต้องนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม, หน้าที่, และโครงการ.
คิดถึงความท้าทายที่แจ็ค โดนาฮีต้องเผชิญเมื่อเขารับตำแหน่งหัวหน้าเครือข่าย.
เมื่อขยายขนาดกรอบการทำงานแบบ Agile บริษัทจำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเช่น:
- การเปลี่ยนผ่านจากแนวทางการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมที่ดำเนินไปอย่างช้า ๆ สู่กรอบการทำงานแบบ Agile
- ช่วยเหลือทีมผู้บริหารให้ปฏิบัติตาม Agile Manifesto เช่นเดียวกับทีมพัฒนา
- การซิงค์ระหว่างทีมขนาดใหญ่หลายทีมที่ทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียวกัน
แม้ว่าการเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ Agile จะช่วยพวกเขาได้ แต่พวกเขาก็ยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก กรอบการปรับขนาด
ตัวอย่างของสิ่งนี้คือScaled Agile Framework: ชุดของหลักการและรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Agile ได้
โมเดล Agile ที่อธิบายไว้ใน Scaled Agile Framework จัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การลงทุน และการประสานงานระหว่างทีมหลายระดับ
หนึ่งในประโยชน์หลักของแบบจำลองเช่น Scaled Agile Framework คือการเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการปรับตัวของโครงสร้างทีมขนาดใหญ่
7. โค้ช Agile คือใคร และพวกเขาแนะนำโครงการอย่างไร?
โค้ช Agileก็เหมือนกับที่แจ็ค โดนาฮีเป็นต่อลิซ เลมอน
พี่เลี้ยงที่เป็นมิตร ช่วยเหลือ และสนับสนุน
และเช่นเดียวกับเขา โค้ช Agile ช่วย:
- ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ฝึกอบรมสมาชิกในทีมเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Agile
- เชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างทีมต่าง ๆ เช่น ทีมพัฒนาและทีมการตลาด
การสัมภาษณ์โค้ช Agile จะทดสอบทักษะของคุณโดยเฉพาะ เช่น ทักษะการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการให้คำปรึกษา
หากคุณเคยมีประสบการณ์การทำงานในทีม Agile คุณสามารถเข้าร่วมสถาบันฝึกอบรม Agile หรือเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองเพื่อเป็นโค้ช Agile ได้
8. การทดสอบแบบ Agile คืออะไร?
การทดสอบแบบอไจล์คือกระบวนการทดสอบที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารโครงการแบบอไจล์
การทดสอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการ Agile ทุกโครงการ ไม่เหมือนกับวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม โครงการ Agile จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของตน อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรณีทดสอบที่หลากหลาย
เช่นเดียวกับที่ Tracy Jordan ดาราจากรายการ 'The Girlie Show' มักจะ ทดสอบ ความอดทนของ Liz อยู่เสมอ
แต่ในขณะที่พฤติกรรมของเทรซี่ไม่มีเหตุผลหรือจังหวะที่แน่นอน วิธีการทดสอบแบบ Agile นั้นถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
คุณสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทดสอบแบบ Agile ได้โดยการพูดถึง 4 ประเภทของวิธีการทดสอบแบบ Agile:
- การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม: สมาชิกในทีมสังเกตพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ในกรณีทดสอบหรือสถานการณ์จำลองต่างๆ
- การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบการยอมรับ: การทดสอบร่วมกันโดยผู้ทดสอบ นักพัฒนา และลูกค้า
- การทดสอบเชิงสำรวจ: การทดสอบแบบมีส่วนร่วมที่ผู้ทดสอบเล่นกับผลิตภัณฑ์แทนที่จะปฏิบัติตามวิธีการทดสอบที่กำหนดไว้
- การทดสอบแบบเซสชัน: คล้ายกับการทดสอบเชิงสำรวจ แต่มี 'แผนการทดสอบ' ที่กำหนดวาระสำหรับแต่ละเซสชัน
และแต่ละการทดสอบเหล่านี้สามารถดำเนินการได้โดยใช้หนึ่งในสี่ด้านของการทดสอบแบบ Agile ดังต่อไปนี้:
- การทดสอบอัตโนมัติ
- การทดสอบแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
- การทดสอบด้วยมือ
- เครื่องมือพิเศษ
โดยพื้นฐานแล้ว วิธีการทดสอบแบบ Agile มีรายละเอียดเพียงพอที่จะช่วยให้ลิซสามารถไขรหัสในการจัดการเทรซี่ได้!
โบนัส:ควอดแรนต์หนี้ทางเทคนิค
9. ใครคือผู้ทดสอบแบบอไจล์ และพวกเขามีหน้าที่อะไร?
ผู้ทดสอบแบบ Agile เป็นผู้อำนวยการหลักของการทดสอบแบบ Agile ในทีม
พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งให้ข้อมูลตัวชี้วัดเฉพาะแก่ทีมพัฒนาเพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้า
ผู้ทดสอบแบบอไจล์ควร:
- กำหนดขอบเขตและประมาณการของแต่ละการทดสอบ รวมถึงส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบและส่วนที่ไม่จะทดสอบ
- ออกแบบกรณีทดสอบที่หลากหลาย
- ทำให้เป็นอัตโนมัติในส่วนต่าง ๆ ของการทดสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- บันทึกผลลัพธ์และสื่อสารให้ผู้พัฒนาทราบ
- ร่วมมือกับนักพัฒนาและลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการทำทั้งหมดนี้ ผู้ทดสอบแบบ Agile ควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ Agile ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะการสื่อสารระดับสูง
10. การเขียนโปรแกรมแบบคู่คืออะไร?
การเขียนโปรแกรมแบบคู่เป็นเทคนิคแบบ Agile ที่นักพัฒนาโปรแกรมสองคนร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา
คล้ายๆ กับทีมแก้ปัญหาที่นี่:
อย่างไรก็ตาม, โปรแกรมเมอร์ที่ทำงานเป็นคู่ประสานงานกันได้ดีกว่า Tracy และ Jenna.
พวกเขาถึงกับใช้คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ร่วมกัน
ผู้ที่ใช้คีย์บอร์ดเรียกว่า 'ผู้กำกับ' หรือ 'ผู้ควบคุม' และทำหน้าที่นำการเรียนรู้ให้กับโปรแกรมเมอร์อีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า 'ผู้สังเกตการณ์' หรือ 'ผู้นำทาง' ทั้งสองจะสลับบทบาทกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับคู่ของเทรซี่และเจนน่า การเขียนโปรแกรมแบบคู่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียเช่นกัน
การเขียนโปรแกรมแบบคู่ (Pair programming) เป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้การเรียนรู้ช้าลงมากกว่าจะช่วยให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานเนื่องจากจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อภารกิจเพิ่มขึ้น
11. กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้าง?
วิธีการแบบ Agile ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดชุดของแบบจำลองการจัดการโครงการที่มีหลักการพื้นฐานร่วมกัน แต่แตกต่างกันในด้านการนำไปใช้
กรอบการพัฒนาแบบ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ได้แก่:
- สครัม: แบบจำลอง Agile ที่มีการทำซ้ำและเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิด
- คัมบัง: วิธีการจัดการแบบ Agile ที่ใช้ภาพในการแสดงขั้นตอนการทำงาน โดยทีมจะใช้กระดาน 'คัมบัง'เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของพวกเขา
- สครัมแบน: โมเดล Agile ที่ผสมผสานวิธีการของScrum และ Kanbanเข้าด้วยกัน
- ลีน: รูปแบบการจัดการโครงการที่ปราศจากความยุ่งเหยิง มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าทุกรูปแบบ
- XP (เอ็กซ์พี): กระบวนการบริหารโครงการที่เน้นเป็นพิเศษในแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
โบนัส:คำถามสัมภาษณ์สำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
คำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Scrum
การสัมภาษณ์ของคุณมุ่งเน้นไปที่ Scrum หรือไม่? มาเปลี่ยนโฟกัสเพื่อดู Scrum อย่างใกล้ชิดและทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเป็น Scrum Master ที่แท้จริงกันเถอะ!
12. วิธีการสครัมคืออะไร?
สครัมคือกรอบการจัดการแบบอไจล์ที่เน้นความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์
แม้ว่าจะมีรากฐานมาจากโลกเทคโนโลยี แต่กรอบการทำงาน Scrum ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในทีมเช่นการตลาดและการขาย
ในความเป็นจริง เราคิดว่าแม้แต่แจ็คก็สามารถใช้ วิธีการ Agile Scrum เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากทีมเขียนของลิซ!
วิธีการ Scrum ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ:
- Scrum อาร์ติแฟกต์:ช่วยให้ทีม Scrumและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจกระบวนการพัฒนาอย่างตรงกัน อาร์ติแฟกต์เหล่านี้ประกอบด้วย บอร์ดผลิตภัณฑ์ (Product Backlog), บอร์ดสปรินต์ (Sprint Backlog), และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น (Product Increment)
- บทบาทในสครัม: รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือโครงการ, สครัมมาสเตอร์, และทีมพัฒนา
- เหตุการณ์ Scrum: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งเชื่อมโยงโครงการทั้งหมดเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างว่าพิธีกรรม Scrum ซึ่งรวมถึงการประชุมวางแผนสปรินต์, Scrum ประจำวัน, การปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์, การทบทวนสปรินต์, และการทบทวนสปรินต์ย้อนหลัง
ด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายเหล่านี้ วิธีการ Agile Scrum สามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นในทีมและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใดๆ ที่เข้ามาได้
แม้แต่เจนน่าก็โกรธจัด!
13. Scrum แตกต่างจาก Agile อย่างไร?
สครัมได้รับหลักการการทำงานจำนวนมากมาจากวิธีการแบบอไจล์
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง:
- กรอบการทำงาน Scrum สามารถใช้ได้เฉพาะกับทีม Scrum เท่านั้น ในขณะที่ทีมขนาดเล็กใด ๆ ก็สามารถกลายเป็นทีมพัฒนาแบบ Agile ได้
- ทีม Agile มีโครงสร้างการนำที่รวมศูนย์มากขึ้น โดยมีความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่บนบ่าของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของโครงการ
- กรอบการทำงาน Scrum นำความเอนเอียงของ Agile ที่เน้นความเร็วและการทดลองไปอีกหลายขั้น และเปิดพื้นที่สำหรับ ทีมที่เป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ทีมจะตัดสินใจหลายอย่างด้วยตนเอง — บทบาทของ Scrum Master มีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของ Scrum เท่านั้น
14. อธิบายกระบวนการในวิธีการ Agile Scrum
สิ่งสกปรกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นวงจร
แต่ละสปรินต์ของสครัมจะถูกทำซ้ำจนกว่าผลิตภัณฑ์จะถูกปรับปรุงให้สมบูรณ์และปล่อยออกมาในรูปแบบสุดท้ายให้กับลูกค้า
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลิซขอให้คุณสร้างแอปเพื่อช่วยเธอจัดการทีมให้ดีขึ้น
วงจร Scrum ของคุณจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจและบันทึกข้อกำหนดของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน
เมื่อพิจารณาจากรายการปัญหาที่ยาวนานของเธอ อาจต้องใช้เวลาพอสมควร
ในขั้นตอนการผลิต คุณจะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสปรินต์สั้น ๆ แต่ละสปรินต์มีระยะเวลาสองถึงสี่สัปดาห์
หลังจากแต่ละสปรินต์ของสครัม ซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันจะถูกทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีนี้คือ ลิซและนักเขียนของเธอ
โดยใช้ข้อเสนอแนะจากทีม คุณจะเริ่มต้นสปรินต์ Scrum ครั้งต่อไป และเพียงเท่านี้ คุณก็จะเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยข้อเสนอแนะมากขึ้นในทุกๆ รอบของ Scrum!
15. ใครคือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ Scrum?
โครงการ Scrum เปรียบเสมือนการแสดงตลกสด: ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดขึ้นจริง!
บทบาท หลักสามประการของ Scrum ได้แก่ :
เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสื่อสารให้ทีมทราบ พวกเขาเป็นผู้นำกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ทั้งหมดและวางรากฐานในรูปแบบของ 'เรื่องราวของผู้ใช้'
Scrum master ทำหน้าที่แนะนำทีมเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการ Scrum บทบาทของ Scrum master ยังสนับสนุนเจ้าของโครงการและอำนวยความสะดวกในการประชุม Scrum หากจำเป็น
ทีมพัฒนา
ประกอบด้วยนักพัฒนาที่มีทักษะหลากหลายและสามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยทั่วไปแล้วพวกเขาคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ทีมพัฒนาอาจรวมถึงนักวิจัย นักวิเคราะห์ นักออกแบบ หรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับผลิตภัณฑ์
และพวกเขาร่วมกันบริหารงาน!
16. พิธีกรรมหลักของ Scrum มีอะไรบ้าง?
ทุกทีมต้องการโอกาสที่จะมารวมตัวกัน: เพื่อสื่อสาร, วางแผนล่วงหน้า, และทบทวน
และมีพิธีกรรม Scrum สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์เหล่านี้
พิธีกรรมหลักทั้งห้าของ Scrumได้แก่:
การประชุมวางแผนสปรินต์
การประชุมเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นสปรินต์และมักนำโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ การประชุมวางแผนสปรินต์จะให้ทีมได้รับรายการงานที่ต้องทำในสปรินต์ (sprint backlog) และเป้าหมายของสปรินต์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือสกรัมประจำวัน
การประชุมสแตนด์อัพหรือการประชุมสครัมประจำวันเป็นวิธีเริ่มต้นของแต่ละวันสำหรับทีมสครัม ทีมจะยืนอยู่ด้วยกันรอบกระดานสครัมไม่เกิน 20 นาที เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวาระของวันและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
การปรับปรุงรายละเอียดงานค้างของผลิตภัณฑ์
ที่นี่ ทีมงานมารวมตัวกันเพื่อหารือว่าพวกเขากำลังจัดการกับรายการในแบ็กล็อกของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามลำดับที่ถูกต้องหรือไม่ โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นในการประชุมเหล่านี้
เมื่อสปรินต์สิ้นสุดลง ทีมจะประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ใช้งานได้และรับข้อเสนอแนะจากพวกเขา
ในการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ ทีมงานจะทำการตรวจสอบกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงานของตนเองในช่วงสปรินต์ที่ผ่านมา คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สะดวกของเราเพื่อสร้างแนวคิดและรูปแบบรายงานการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ได้
แม้ว่า คู่มือ Scrum จะไม่ได้กล่าวถึง "ฝ่าย" แต่ไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไม่สามารถมีฝ่ายหนึ่งได้หลังจากสปรินท์ที่ประสบความสำเร็จ!
18. อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ของสครัม?
สิ่งประดิษฐ์คือเครื่องมือที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
ในกรณีของลิซ บทละครของรายการเธอ (และปฏิกิริยาของแจ็กต่อมัน) เป็นสิ่งประดิษฐ์
ทำไม?
เพราะมันทำให้เธอเข้าใจอย่างถูกต้องว่าโชว์ของเธอกำลังจะไปในทิศทางใด!
สครัมกำหนดสิ่งของสำคัญ 3 อย่าง:
รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์
เจ้าของผลิตภัณฑ์จะแปลความต้องการของลูกค้าให้เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ แต่ละคุณสมบัติจะถูกเรียกว่าเป็นรายการในแบ็คล็อกของผลิตภัณฑ์ และจะถูกดำเนินการโดยทีมตามลำดับความสำคัญของลูกค้าระบุไว้
งานค้างเร่งด่วน
เมื่อแต่ละรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์ถูกแยกย่อยเป็นงานที่สามารถทำได้สำหรับแต่ละรอบของ Scrum รายการนี้จะเรียกว่า sprint backlog นอกจากนี้ยังประกอบด้วยแผนการปล่อยเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญที่ถูกต้องในแต่ละ sprint
การเพิ่มผลิตภัณฑ์
นี่คือเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ที่ทีมส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสปรินท์
การตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ของ Scrum อย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมสามารถติดตามเป้าหมายของสปรินต์ได้
19. คุณวัดความก้าวหน้าในโครงการ Scrum อย่างไร?
ลิซต้องรับมือกับทักษะการเจรจาต่อรองระดับเทพของแจ็คทุกวัน
เธอต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองและคุณค่าของทีมให้บริษัทเห็นอยู่เสมอ
โดยปกติแล้ว ความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์อันเลื่องชื่อของเธอมักจะจัดการทุกอย่างได้เสมอ!
แต่ถ้าเธอทำโปรเจกต์แบบ Scrum เธอจะต้องใช้มากกว่านี้
นี่คือสิ่งที่เธอจะใช้เพื่อวัดความคืบหน้าของโครงการของเธอ:
เนื่องจากแต่ละสปรินต์เป็นรายการงานที่คัดสรรและจัดลำดับไว้อย่างรอบคอบ วิธีหนึ่งในการวัดความก้าวหน้าคือการคำนวณอัตราการเสร็จสิ้นของทีมโดยใช้แผนภูมิความเร็ว
กราฟแสดงปริมาณงานคงเหลือ (Burndown Chart) แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ซึ่งต้องทำให้เสร็จในโครงการ
แผนภูมินี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันของคุณกับขอบเขตงานทั้งหมดในโครงการของคุณ
แผนภูมิการไหลสะสมช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานและระบุจุดติดขัดในกระบวนการได้
19. วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการทีม Scrum คืออะไร?
ทีม Scrum นั้น ไม่เหมือนใคร
มันมีพื้นฐานมาจากวิธีการที่พัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานในที่ทำงานแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการ และลำดับชั้น
และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดการพวกเขาจึงต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกัน
เหมือนกับที่ลิซต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การบริหารของเธออยู่เสมอเพื่อให้ทำงานร่วมกับเทรซี่และเจนน่าได้
ในการบริหารจัดการทีม Scrum ของคุณ คุณจำเป็นต้อง:
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยที่ทำได้จริงและจับต้องได้
- กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนสำหรับงานเหล่านี้โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการใหญ่
- ส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับและช่วยให้ทีมก้าวข้ามลำดับชั้นที่เข้มงวด
- ให้เสียงแก่บุคคลในทีมของคุณ
- สร้างเงื่อนไขให้สมาชิกสามารถจัดระเบียบตนเองได้
- ใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile หรือ Scrum เพื่อเชื่อมช่องว่าง
20. ซอฟต์แวร์การจัดการแบบ Agile ประเภทใดที่สามารถช่วยคุณจัดการโครงการ Scrum ได้?
การสัมภาษณ์ Agile Scrum ปกติของคุณไม่เพียงแต่ทดสอบความเข้าใจทางทฤษฎีของคุณเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้เท่านั้น แต่ยัง รวมถึง วิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงอีกด้วย
และส่วนหนึ่งของการนี้คือการรู้ว่าซอฟต์แวร์ประเภทใดที่สามารถสนับสนุนผู้จัดการโครงการแบบ Agile ได้
แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้ ClickUp
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในการจัดการโครงการแบบ Agile ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยคุณสมบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย มันมี ทุกอย่าง เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพที่เฉียบขาดของ Jack Donaghy!
นี่คือคุณสมบัติ Agile ที่น่าทึ่งมากมายที่ ClickUp มอบให้กับทีมของคุณ:
- เป้าหมาย: แปลงเป้าหมายสปรินต์ของคุณให้เป็นเป้าหมายย่อยและติดตามความคืบหน้า
- มุมมองหลากหลาย: เลือกจากมุมมองรายการ,มุมมองบอร์ด,มุมมองกล่อง,มุมมองปฏิทิน และโหมดฉันเพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- แดชบอร์ดแบบ Agile: สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจที่ปรับแต่งได้เอง พร้อมวิดเจ็ตหลากหลาย เช่น แผนภูมิ Burnup, แผนภูมิ Burndown และอื่นๆ เพื่อติดตามโครงการ Agile ของคุณ
- รายการสปรินต์: ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณด้วยรายการตรวจสอบที่เรียบง่าย
- ชีพจร: ดูระดับกิจกรรมของทีมคุณตลอดทั้งวัน
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะเฉพาะสำหรับโครงการของคุณ
- ความคิดเห็น: หารือเกี่ยวกับงานเฉพาะกับเพื่อนร่วมทีม Agile ของคุณ
- ลำดับความสำคัญ: จัดการกับงานที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดก่อน
- รายงานทีม: ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีม Agile หรือ Scrum ของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติมากกว่า 50+ งานโครงการ
- แผนภูมิแกนต์: มองภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการของคุณแบบภาพรวม
- เอกสาร: สร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับเอกสารของโครงการของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android ที่ทรงพลัง: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
แต่นั่นยังไม่หมด!
รายการคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpนั้นเหมือนกับจานชีสโปรดของลิซ: ไม่มีที่สิ้นสุด...มีเพิ่มใหม่ทุกสัปดาห์
ดูคู่มือสัมภาษณ์งานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ของเรา!
สรุป
หากคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างอาชีพในด้านการจัดการโครงการหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Agile และ Scrum เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของคุณ
มันจะช่วยคุณนำทักษะของคุณไปใช้ข้ามทีม และกลายเป็นสมาชิกทีมที่ขาดไม่ได้!
ใช้รายการคำถามสัมภาษณ์ Agile นี้เพื่อเริ่มเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ Agile Scrum ของคุณ
ขอให้โชคดีกับการสัมภาษณ์ Agile Scrum ของคุณ และเราหวังว่าคุณจะมีโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณในเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกับลิซและแจ็ค!
และในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ทำไมไม่ ลองสมัครใช้ ClickUp และ เตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับโครงการ Agile หรือ Scrum ใหม่ที่คุณกำลังจะจัดการในอนาคต?