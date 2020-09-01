บล็อก ClickUp
20 คำถามสัมภาษณ์แบบ Agile พร้อมคำตอบ

1 กันยายน 2563

ต้องการเตรียมตัวสำหรับ คำถามสัมภาษณ์แบบ Agile บ้างไหม?

วิธีการแบบ Agile ซึ่งถูกนำมาใช้โดยบริษัทจำนวนมากในการผลิตสินค้าที่ยอดเยี่ยม อาจเป็นวิธีการบริหารโครงการที่ได้รับการใช้แพร่หลายมากที่สุดในโลก

ไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะเป็น Scrum Master หรือ Agile Tester ในบริษัท คุณจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Agile และ Scrum

แต่ถ้าคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ Agile ที่กำลังจะมาถึง อย่ากังวลไปเลย!

บทความนี้จะช่วยคุณตอบคำถามเหล่านั้น และอาจยกตัวอย่างจากชีวิตของลิซ เลมอน ผู้เขียนบทหลักในรายการ 30 Rock

เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ สนุกสนาน ลิซและเจคหัวหน้าของเธอ (ซึ่งบริหารทีมนักเขียนในเครือข่ายการกระจายเสียง) จะสอนคุณให้สามารถตอบคำถามสัมภาษณ์ Agile ที่ซับซ้อนได้ทั้งหมด

พร้อมที่จะได้รับการโค้ชแล้วหรือยัง?

คำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Agile

เพิ่งเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ Agile ใช่ไหม? คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะพาคุณจากผู้เริ่มต้นสู่ผู้เชี่ยวชาญในเส้นทาง Agile!

1. อไจล์คืออะไร?

แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgileและการบริหารโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในรอบการพัฒนาที่สั้น ซึ่งเรียกว่า สปรินท์

แต่ละสปรินต์มีระยะเวลาประมาณสองถึงสี่สัปดาห์ ในระหว่างนี้ทีมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เวอร์ชันที่ใช้งานได้ หลังจากสปรินต์เสร็จสิ้น เวอร์ชันจะถูกส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับข้อเสนอแนะ และจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในสปรินต์ถัดไป

มันเหมือนกับการเป็นลูกศิษย์ของแจ็ค... คุณจะได้รับคำแนะนำมากมาย

แต่ขอให้หวังว่าคำแนะนำที่คุณได้รับจะดีกว่านี้:

2. อะไรคือ Agile Manifesto?

Agile Manifesto เป็นเอกสารสั้น ๆ ที่ระบุถึงคุณค่า 4 ข้อ และหลักการ 12 ข้อ ของวิธีการ Agile คุณค่าและหลักการเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าวิธีการ Agile แตกต่างจากกรอบการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่นWaterfall อย่างไร

ดังนั้น แถลงการณ์ Agile จึงกำหนดจรรยาบรรณสำหรับทีม Agile

คล้ายกับหนังสือคำแนะนำชีวิตของลิซ เลมอน Dealbreaker

3. อะไรคือคุณค่าและหลักการที่ชี้นำวิธีการ Agile?

ค่านิยม 4ประการของAgileมีดังนี้:

  • บุคคลและการมีปฏิสัมพันธ์ เหนือกระบวนการและเครื่องมือ
  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มากกว่าเอกสารประกอบที่ครอบคลุม
  • การร่วมมือกับลูกค้า ในระหว่างการเจรจาสัญญา
  • การยอมรับการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะยึดติดกับแผน

หลักการ Agile 12 ข้อสามารถรวมเป็น 4 หมวดหมู่ได้ดังนี้:

  • หลักการของความพึงพอใจของลูกค้า
  • หลักการของคุณภาพ
  • หลักการของการทำงานเป็นทีม
  • หลักการบริหารโครงการ

หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักการ Agile แต่ละข้อโดยละเอียด กรุณา อ่านบทความนี้*

อย่างไรก็ตาม ค่านิยมหรือหลักการเหล่านี้ไม่มีข้อใดที่เคร่งครัดเป็นพิเศษ ไม่ว่าลิซจะพยายามโน้มน้าวคุณอย่างไรก็ตาม!

พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทัศนคติแบบ Agileที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าชื่นชอบอย่างแท้จริง

4. อะไรคือ Agile workflow?

กระบวนการทำงานแบบ Agileคือกระบวนการทั่วไปของโครงการ Agile ใดๆ และประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งครรภ์

คุณพัฒนาวิสัยทัศน์ของโครงการ สร้างรายการงานที่ต้องทำของคุณ และเริ่มวางแผนสปรินต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มต้น

ที่นี่ คุณจะมอบหมายสปรินต์ให้กับทีมต่างๆ มอบทรัพยากรให้พวกเขาใช้ในการทำงาน และชี้แจงกรอบเวลาของโครงการให้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 3: การทำซ้ำ

ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เริ่มทำงานกับรายการในสปรินต์แบ็กล็อกในขั้นตอนนี้ แม้ว่าเป้าหมายคือการปล่อยซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงในตอนท้ายของแต่ละสปรินต์ แต่เวอร์ชันแรกๆ มักจะมีฟีเจอร์ที่จำกัดมาก

ขั้นตอนที่ 4. ปล่อย

เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ นักพัฒนาจะปล่อยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ 5: การเกษียณอายุ

ที่นี่ เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยสปรินต์สำหรับการเปิดตัวใหม่

ขั้นตอนทั้ง 5 นี้จะถูกทำซ้ำสำหรับแต่ละสปรินต์จนกว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะพัฒนาเสร็จสมบูรณ์

และในขณะที่วิธีการ Agile ส่งเสริมให้ทีมทดลองและปรับแต่ง กระบวนการทำงาน Agile ของตนเอง พวกเขาต้องเข้าใจความสำคัญของทุกขั้นตอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสมาชิกในทีมของคุณมีนิสัยชอบทำอะไรแบบเร่งรีบจาก 0 ไป 100 เหมือนดาราทีวี เจนน่า มารอนีย์!

5. Agile แตกต่างจากการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมอย่างไร?

Agile เป็นระเบียบวิธีสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง Agile กับวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมเช่น Waterfall คือ กระบวนการ

วิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมมี วงจรการผลิตที่ยาวนานและเป็นเส้นตรง ซึ่งอาจใช้เวลาถึงหกเดือนหรือมากกว่านั้นในแต่ละครั้ง

ลองนึกภาพว่าให้ลิซต้องรออะไรนานขนาดนั้นดูสิ!

ลิซพลิกโต๊ะ

ในทางกลับกัน ทีม Agile จะส่งมอบเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของผลิตภัณฑ์ใน ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าตลอดกระบวนการ ไม่ใช่เพียงแค่ตอนจบ ซึ่งช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นในทุกแง่มุมของการทำงานของทีม Agile:

  • พวกเขามีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี และเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในแผนงาน
  • พวกเขามีขอบเขตที่ดีกว่าสำหรับการทดลอง
  • พวกเขาจัดระเบียบตัวเองและทำงานข้ามสายงาน
  • พวกเขาทำงานร่วมกับลูกค้าในทุกขั้นตอน

และเรามั่นใจว่าอัจฉริยภาพในการบริหารของแจ็ค โดนาฮีจะแนะนำ Agile อย่างแน่นอน

6. ความท้าทายในการขยายกรอบการทำงานแบบ Agile คืออะไร และจะเอาชนะได้อย่างไร?

Agile เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการลงมือปฏิบัติจริงและต้องการส่งมอบผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

แต่มันค่อนข้างท้าทายมากขึ้นสำหรับบริษัทใหญ่ที่ต้องนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม, หน้าที่, และโครงการ.

คิดถึงความท้าทายที่แจ็ค โดนาฮีต้องเผชิญเมื่อเขารับตำแหน่งหัวหน้าเครือข่าย.

แจ็คเผชิญกับความท้าทาย

เมื่อขยายขนาดกรอบการทำงานแบบ Agile บริษัทจำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเช่น:

  • การเปลี่ยนผ่านจากแนวทางการบริหารโครงการแบบดั้งเดิมที่ดำเนินไปอย่างช้า ๆ สู่กรอบการทำงานแบบ Agile
  • ช่วยเหลือทีมผู้บริหารให้ปฏิบัติตาม Agile Manifesto เช่นเดียวกับทีมพัฒนา
  • การซิงค์ระหว่างทีมขนาดใหญ่หลายทีมที่ทำงานบนผลิตภัณฑ์เดียวกัน

แม้ว่าการเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ Agile จะช่วยพวกเขาได้ แต่พวกเขาก็ยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก กรอบการปรับขนาด

ตัวอย่างของสิ่งนี้คือScaled Agile Framework: ชุดของหลักการและรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Agile ได้

โมเดล Agile ที่อธิบายไว้ใน Scaled Agile Framework จัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การลงทุน และการประสานงานระหว่างทีมหลายระดับ

หนึ่งในประโยชน์หลักของแบบจำลองเช่น Scaled Agile Framework คือการเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการปรับตัวของโครงสร้างทีมขนาดใหญ่

7. โค้ช Agile คือใคร และพวกเขาแนะนำโครงการอย่างไร?

โค้ช Agileก็เหมือนกับที่แจ็ค โดนาฮีเป็นต่อลิซ เลมอน

พี่เลี้ยงที่เป็นมิตร ช่วยเหลือ และสนับสนุน

แจ็คเป็นพี่เลี้ยงที่ให้การสนับสนุนและเป็นมิตร

และเช่นเดียวกับเขา โค้ช Agile ช่วย:

  • ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ฝึกอบรมสมาชิกในทีมเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Agile
  • เชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างทีมต่าง ๆ เช่น ทีมพัฒนาและทีมการตลาด

การสัมภาษณ์โค้ช Agile จะทดสอบทักษะของคุณโดยเฉพาะ เช่น ทักษะการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการให้คำปรึกษา

หากคุณเคยมีประสบการณ์การทำงานในทีม Agile คุณสามารถเข้าร่วมสถาบันฝึกอบรม Agile หรือเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการรับรองเพื่อเป็นโค้ช Agile ได้

8. การทดสอบแบบ Agile คืออะไร?

การทดสอบแบบอไจล์คือกระบวนการทดสอบที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารโครงการแบบอไจล์

การทดสอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการ Agile ทุกโครงการ ไม่เหมือนกับวิธีการบริหารโครงการแบบดั้งเดิม โครงการ Agile จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของตน อย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรณีทดสอบที่หลากหลาย

เช่นเดียวกับที่ Tracy Jordan ดาราจากรายการ 'The Girlie Show' มักจะ ทดสอบ ความอดทนของ Liz อยู่เสมอ

เทรซี่ไม่มีความสามารถและยอมรับในสิ่งนั้น

แต่ในขณะที่พฤติกรรมของเทรซี่ไม่มีเหตุผลหรือจังหวะที่แน่นอน วิธีการทดสอบแบบ Agile นั้นถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน

คุณสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทดสอบแบบ Agile ได้โดยการพูดถึง 4 ประเภทของวิธีการทดสอบแบบ Agile:

  • การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม: สมาชิกในทีมสังเกตพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ในกรณีทดสอบหรือสถานการณ์จำลองต่างๆ
  • การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบการยอมรับ: การทดสอบร่วมกันโดยผู้ทดสอบ นักพัฒนา และลูกค้า
  • การทดสอบเชิงสำรวจ: การทดสอบแบบมีส่วนร่วมที่ผู้ทดสอบเล่นกับผลิตภัณฑ์แทนที่จะปฏิบัติตามวิธีการทดสอบที่กำหนดไว้
  • การทดสอบแบบเซสชัน: คล้ายกับการทดสอบเชิงสำรวจ แต่มี 'แผนการทดสอบ' ที่กำหนดวาระสำหรับแต่ละเซสชัน

และแต่ละการทดสอบเหล่านี้สามารถดำเนินการได้โดยใช้หนึ่งในสี่ด้านของการทดสอบแบบ Agile ดังต่อไปนี้:

  • การทดสอบอัตโนมัติ
  • การทดสอบแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
  • การทดสอบด้วยมือ
  • เครื่องมือพิเศษ

โดยพื้นฐานแล้ว วิธีการทดสอบแบบ Agile มีรายละเอียดเพียงพอที่จะช่วยให้ลิซสามารถไขรหัสในการจัดการเทรซี่ได้!

9. ใครคือผู้ทดสอบแบบอไจล์ และพวกเขามีหน้าที่อะไร?

ผู้ทดสอบแบบ Agile เป็นผู้อำนวยการหลักของการทดสอบแบบ Agile ในทีม

พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุมและละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งให้ข้อมูลตัวชี้วัดเฉพาะแก่ทีมพัฒนาเพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้า

ผู้ทดสอบแบบอไจล์ควร:

  • กำหนดขอบเขตและประมาณการของแต่ละการทดสอบ รวมถึงส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบและส่วนที่ไม่จะทดสอบ
  • ออกแบบกรณีทดสอบที่หลากหลาย
  • ทำให้เป็นอัตโนมัติในส่วนต่าง ๆ ของการทดสอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • บันทึกผลลัพธ์และสื่อสารให้ผู้พัฒนาทราบ
  • ร่วมมือกับนักพัฒนาและลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา

ในการทำทั้งหมดนี้ ผู้ทดสอบแบบ Agile ควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับวิธีการ Agile ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะการสื่อสารระดับสูง

10. การเขียนโปรแกรมแบบคู่คืออะไร?

การเขียนโปรแกรมแบบคู่เป็นเทคนิคแบบ Agile ที่นักพัฒนาโปรแกรมสองคนร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา

คล้ายๆ กับทีมแก้ปัญหาที่นี่:

สวมเสื้อยืดแก้ปัญหา

อย่างไรก็ตาม, โปรแกรมเมอร์ที่ทำงานเป็นคู่ประสานงานกันได้ดีกว่า Tracy และ Jenna.

พวกเขาถึงกับใช้คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ร่วมกัน

ผู้ที่ใช้คีย์บอร์ดเรียกว่า 'ผู้กำกับ' หรือ 'ผู้ควบคุม' และทำหน้าที่นำการเรียนรู้ให้กับโปรแกรมเมอร์อีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า 'ผู้สังเกตการณ์' หรือ 'ผู้นำทาง' ทั้งสองจะสลับบทบาทกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับคู่ของเทรซี่และเจนน่า การเขียนโปรแกรมแบบคู่ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียเช่นกัน

การเขียนโปรแกรมแบบคู่ (Pair programming) เป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้การเรียนรู้ช้าลงมากกว่าจะช่วยให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มต้นทุนในการดำเนินงานเนื่องจากจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อภารกิจเพิ่มขึ้น

11. กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้าง?

วิธีการแบบ Agile ได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดชุดของแบบจำลองการจัดการโครงการที่มีหลักการพื้นฐานร่วมกัน แต่แตกต่างกันในด้านการนำไปใช้

กรอบการพัฒนาแบบ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ได้แก่:

  • สครัม: แบบจำลอง Agile ที่มีการทำซ้ำและเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิด
  • คัมบัง: วิธีการจัดการแบบ Agile ที่ใช้ภาพในการแสดงขั้นตอนการทำงาน โดยทีมจะใช้กระดาน 'คัมบัง'เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของพวกเขา
  • สครัมแบน: โมเดล Agile ที่ผสมผสานวิธีการของScrum และ Kanbanเข้าด้วยกัน
  • ลีน: รูปแบบการจัดการโครงการที่ปราศจากความยุ่งเหยิง มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าทุกรูปแบบ
  • XP (เอ็กซ์พี): กระบวนการบริหารโครงการที่เน้นเป็นพิเศษในแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

คำถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ Scrum

การสัมภาษณ์ของคุณมุ่งเน้นไปที่ Scrum หรือไม่? มาเปลี่ยนโฟกัสเพื่อดู Scrum อย่างใกล้ชิดและทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเป็น Scrum Master ที่แท้จริงกันเถอะ!

12. วิธีการสครัมคืออะไร?

สครัมคือกรอบการจัดการแบบอไจล์ที่เน้นความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์

แม้ว่าจะมีรากฐานมาจากโลกเทคโนโลยี แต่กรอบการทำงาน Scrum ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในทีมเช่นการตลาดและการขาย

ในความเป็นจริง เราคิดว่าแม้แต่แจ็คก็สามารถใช้ วิธีการ Agile Scrum เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากทีมเขียนของลิซ!

ลิซกำลังสนุกสนานมาก

วิธีการ Scrum ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ:

  • Scrum อาร์ติแฟกต์:ช่วยให้ทีม Scrumและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจกระบวนการพัฒนาอย่างตรงกัน อาร์ติแฟกต์เหล่านี้ประกอบด้วย บอร์ดผลิตภัณฑ์ (Product Backlog), บอร์ดสปรินต์ (Sprint Backlog), และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น (Product Increment)
  • บทบาทในสครัม: รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือโครงการ, สครัมมาสเตอร์, และทีมพัฒนา
  • เหตุการณ์ Scrum: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งเชื่อมโยงโครงการทั้งหมดเข้าด้วยกัน เรียกอีกอย่างว่าพิธีกรรม Scrum ซึ่งรวมถึงการประชุมวางแผนสปรินต์, Scrum ประจำวัน, การปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์, การทบทวนสปรินต์, และการทบทวนสปรินต์ย้อนหลัง

ด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายเหล่านี้ วิธีการ Agile Scrum สามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นในทีมและปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายใดๆ ที่เข้ามาได้

แม้แต่เจนน่าก็โกรธจัด!

เจนน่าตะโกนว่าเกิดเหตุฉุกเฉินของนักแสดง

13. Scrum แตกต่างจาก Agile อย่างไร?

สครัมได้รับหลักการการทำงานจำนวนมากมาจากวิธีการแบบอไจล์

แต่มันไม่เหมือนกับ Agile

นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง:

  • กรอบการทำงาน Scrum สามารถใช้ได้เฉพาะกับทีม Scrum เท่านั้น ในขณะที่ทีมขนาดเล็กใด ๆ ก็สามารถกลายเป็นทีมพัฒนาแบบ Agile ได้
  • ทีม Agile มีโครงสร้างการนำที่รวมศูนย์มากขึ้น โดยมีความรับผิดชอบส่วนใหญ่ตกอยู่บนบ่าของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของโครงการ
  • กรอบการทำงาน Scrum นำความเอนเอียงของ Agile ที่เน้นความเร็วและการทดลองไปอีกหลายขั้น และเปิดพื้นที่สำหรับ ทีมที่เป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ทีมจะตัดสินใจหลายอย่างด้วยตนเอง — บทบาทของ Scrum Master มีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของ Scrum เท่านั้น

14. อธิบายกระบวนการในวิธีการ Agile Scrum

สิ่งสกปรกเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นวงจร

แต่ละสปรินต์ของสครัมจะถูกทำซ้ำจนกว่าผลิตภัณฑ์จะถูกปรับปรุงให้สมบูรณ์และปล่อยออกมาในรูปแบบสุดท้ายให้กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลิซขอให้คุณสร้างแอปเพื่อช่วยเธอจัดการทีมให้ดีขึ้น

วงจร Scrum ของคุณจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจและบันทึกข้อกำหนดของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน

เมื่อพิจารณาจากรายการปัญหาที่ยาวนานของเธอ อาจต้องใช้เวลาพอสมควร

ลิซแสดงความเครียดของเธอเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้

ในขั้นตอนการผลิต คุณจะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสปรินต์สั้น ๆ แต่ละสปรินต์มีระยะเวลาสองถึงสี่สัปดาห์

หลังจากแต่ละสปรินต์ของสครัม ซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันจะถูกทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีนี้คือ ลิซและนักเขียนของเธอ

โดยใช้ข้อเสนอแนะจากทีม คุณจะเริ่มต้นสปรินต์ Scrum ครั้งต่อไป และเพียงเท่านี้ คุณก็จะเข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยข้อเสนอแนะมากขึ้นในทุกๆ รอบของ Scrum!

15. ใครคือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ Scrum?

โครงการ Scrum เปรียบเสมือนการแสดงตลกสด: ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดขึ้นจริง!

บทบาท หลักสามประการของ Scrum ได้แก่ :

เจ้าของผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสื่อสารให้ทีมทราบ พวกเขาเป็นผู้นำกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ทั้งหมดและวางรากฐานในรูปแบบของ 'เรื่องราวของผู้ใช้'

บทบาทของสครัมมาสเตอร์

Scrum master ทำหน้าที่แนะนำทีมเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการ Scrum บทบาทของ Scrum master ยังสนับสนุนเจ้าของโครงการและอำนวยความสะดวกในการประชุม Scrum หากจำเป็น

ทีมพัฒนา

ประกอบด้วยนักพัฒนาที่มีทักษะหลากหลายและสามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยทั่วไปแล้วพวกเขาคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ทีมพัฒนาอาจรวมถึงนักวิจัย นักวิเคราะห์ นักออกแบบ หรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับผลิตภัณฑ์

และพวกเขาร่วมกันบริหารงาน!

16. พิธีกรรมหลักของ Scrum มีอะไรบ้าง?

ทุกทีมต้องการโอกาสที่จะมารวมตัวกัน: เพื่อสื่อสาร, วางแผนล่วงหน้า, และทบทวน

และมีพิธีกรรม Scrum สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์เหล่านี้

พิธีกรรมหลักทั้งห้าของ Scrumได้แก่:

การประชุมวางแผนสปรินต์

การประชุมเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นสปรินต์และมักนำโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ การประชุมวางแผนสปรินต์จะให้ทีมได้รับรายการงานที่ต้องทำในสปรินต์ (sprint backlog) และเป้าหมายของสปรินต์ที่ชัดเจนเพื่อให้ทีมทำงานไปสู่เป้าหมายนั้น

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือสกรัมประจำวัน

การประชุมสแตนด์อัพหรือการประชุมสครัมประจำวันเป็นวิธีเริ่มต้นของแต่ละวันสำหรับทีมสครัม ทีมจะยืนอยู่ด้วยกันรอบกระดานสครัมไม่เกิน 20 นาที เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวาระของวันและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงรายละเอียดงานค้างของผลิตภัณฑ์

ที่นี่ ทีมงานมารวมตัวกันเพื่อหารือว่าพวกเขากำลังจัดการกับรายการในแบ็กล็อกของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามลำดับที่ถูกต้องหรือไม่ โดยมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นในการประชุมเหล่านี้

การทบทวนการวิ่ง

เมื่อสปรินต์สิ้นสุดลง ทีมจะประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อนำเสนอซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ใช้งานได้และรับข้อเสนอแนะจากพวกเขา

การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์

ในการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ ทีมงานจะทำการตรวจสอบกระบวนการและประสิทธิภาพการทำงานของตนเองในช่วงสปรินต์ที่ผ่านมา คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สะดวกของเราเพื่อสร้างแนวคิดและรูปแบบรายงานการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ได้

แม้ว่า คู่มือ Scrum จะไม่ได้กล่าวถึง "ฝ่าย" แต่ไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไม่สามารถมีฝ่ายหนึ่งได้หลังจากสปรินท์ที่ประสบความสำเร็จ!

18. อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ของสครัม?

สิ่งประดิษฐ์คือเครื่องมือที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ

ในกรณีของลิซ บทละครของรายการเธอ (และปฏิกิริยาของแจ็กต่อมัน) เป็นสิ่งประดิษฐ์

แจ็คส่งการ์ดโน้ต

ทำไม?

เพราะมันทำให้เธอเข้าใจอย่างถูกต้องว่าโชว์ของเธอกำลังจะไปในทิศทางใด!

สครัมกำหนดสิ่งของสำคัญ 3 อย่าง:

รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์จะแปลความต้องการของลูกค้าให้เป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ แต่ละคุณสมบัติจะถูกเรียกว่าเป็นรายการในแบ็คล็อกของผลิตภัณฑ์ และจะถูกดำเนินการโดยทีมตามลำดับความสำคัญของลูกค้าระบุไว้

งานค้างเร่งด่วน

เมื่อแต่ละรายการใน backlog ของผลิตภัณฑ์ถูกแยกย่อยเป็นงานที่สามารถทำได้สำหรับแต่ละรอบของ Scrum รายการนี้จะเรียกว่า sprint backlog นอกจากนี้ยังประกอบด้วยแผนการปล่อยเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามลำดับความสำคัญที่ถูกต้องในแต่ละ sprint

การเพิ่มผลิตภัณฑ์

นี่คือเวอร์ชันที่ใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ที่ทีมส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสปรินท์

การตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ของ Scrum อย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมสามารถติดตามเป้าหมายของสปรินต์ได้

19. คุณวัดความก้าวหน้าในโครงการ Scrum อย่างไร?

ลิซต้องรับมือกับทักษะการเจรจาต่อรองระดับเทพของแจ็คทุกวัน

เธอต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองและคุณค่าของทีมให้บริษัทเห็นอยู่เสมอ

โดยปกติแล้ว ความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์อันเลื่องชื่อของเธอมักจะจัดการทุกอย่างได้เสมอ!

แต่ถ้าเธอทำโปรเจกต์แบบ Scrum เธอจะต้องใช้มากกว่านี้

นี่คือสิ่งที่เธอจะใช้เพื่อวัดความคืบหน้าของโครงการของเธอ:

แผนภูมิความเร็ว

เนื่องจากแต่ละสปรินต์เป็นรายการงานที่คัดสรรและจัดลำดับไว้อย่างรอบคอบ วิธีหนึ่งในการวัดความก้าวหน้าคือการคำนวณอัตราการเสร็จสิ้นของทีมโดยใช้แผนภูมิความเร็ว

แผนภูมิการเผาไหม้

กราฟแสดงปริมาณงานคงเหลือ (Burndown Chart) แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ซึ่งต้องทำให้เสร็จในโครงการ

แผนภูมิการเผาไหม้

แผนภูมินี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันของคุณกับขอบเขตงานทั้งหมดในโครงการของคุณ

แผนภูมิการไหลสะสม

แผนภูมิการไหลสะสมช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานและระบุจุดติดขัดในกระบวนการได้

19. วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการทีม Scrum คืออะไร?

ทีม Scrum นั้น ไม่เหมือนใคร

มันมีพื้นฐานมาจากวิธีการที่พัฒนาขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานในที่ทำงานแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการ และลำดับชั้น

และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดการพวกเขาจึงต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกัน

เหมือนกับที่ลิซต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การบริหารของเธออยู่เสมอเพื่อให้ทำงานร่วมกับเทรซี่และเจนน่าได้

ทั้งเทรซี่และเจนน่าใส่เสื้อยืดที่มีปัญหา

ในการบริหารจัดการทีม Scrum ของคุณ คุณจำเป็นต้อง:

  • แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยที่ทำได้จริงและจับต้องได้
  • กำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนสำหรับงานเหล่านี้โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการใหญ่
  • ส่งเสริมความร่วมมือในทุกระดับและช่วยให้ทีมก้าวข้ามลำดับชั้นที่เข้มงวด
  • ให้เสียงแก่บุคคลในทีมของคุณ
  • สร้างเงื่อนไขให้สมาชิกสามารถจัดระเบียบตนเองได้
  • ใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile หรือ Scrum เพื่อเชื่อมช่องว่าง

20. ซอฟต์แวร์การจัดการแบบ Agile ประเภทใดที่สามารถช่วยคุณจัดการโครงการ Scrum ได้?

การสัมภาษณ์ Agile Scrum ปกติของคุณไม่เพียงแต่ทดสอบความเข้าใจทางทฤษฎีของคุณเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้เท่านั้น แต่ยัง รวมถึง วิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงอีกด้วย

และส่วนหนึ่งของการนี้คือการรู้ว่าซอฟต์แวร์ประเภทใดที่สามารถสนับสนุนผู้จัดการโครงการแบบ Agile ได้

แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

สรุป

หากคุณกำลังวางแผนที่จะสร้างอาชีพในด้านการจัดการโครงการหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Agile และ Scrum เป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของคุณ

มันจะช่วยคุณนำทักษะของคุณไปใช้ข้ามทีม และกลายเป็นสมาชิกทีมที่ขาดไม่ได้!

ใช้รายการคำถามสัมภาษณ์ Agile นี้เพื่อเริ่มเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ Agile Scrum ของคุณ

ขอให้โชคดีกับการสัมภาษณ์ Agile Scrum ของคุณ และเราหวังว่าคุณจะมีโอกาสเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณในเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกับลิซและแจ็ค!

ลิซและแจ็คกำลังแสดงความยินดีต่อกัน

