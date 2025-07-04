De bästa alternativen och konkurrenterna till Confluence 2026

Teamsamarbete ser inte ut som det gjorde för fem år sedan.

Idag arbetar team på distans, är utspridda och rör sig snabbare än någonsin. De behöver mer än bara en statisk wiki – de behöver sammankopplad, sökbar kunskap i realtid som finns inbyggd i deras arbetsflöden. Även om Confluence länge har varit ett självklart val för dokumentation, stöter många team på hinder på grund av dess komplexitet, begränsade samarbetsfunktioner och isolerade upplevelse.

Vi har sammanställt de bästa Confluence-alternativen som går utöver traditionella wikis. Oavsett om du vill ha AI-driven dokumentation, inbyggd projektledning eller ett modernare användargränssnitt, så har du allt du behöver i den här listan.

Låt oss utforska dina alternativ.

📊 Forskning visar: 60 % av de anställda anser att kunskapsdelningen i deras organisation är otillräcklig, och 63 % av organisationerna anger bristande användaracceptans som ett stort hinder för framgångsrik kunskapshantering. Det är avgörande att skapa en kultur av delning.

Varför leta efter ett alternativ till Confluence?

I takt med att samarbetet blir mer dynamiskt och distribuerat behöver teamen verktyg som är snabbare, mer intuitiva och lättare att skala upp. Jag har stött på en hel del problem när jag använt Confluence i mitt arbete. Några av de största är

Fördröjd kundsupport: Jag har ofta fått vänta längre än väntat på hjälp från Confluences kundsupportteam. Det är ett problem när man behöver omedelbar hjälp för att lösa ett tidspressat problem

Brant inlärningskurva: Att navigera bland funktionerna och förstå terminologin har varit en ganska stor utmaning, särskilt för nykomlingarna i mitt team. Confluence kräver en betydande investering i tid och ansträngning för att man ska bli fullt bekant med plattformen

Långsam sökfunktion: Att hitta specifik information eller resurser i mitt arbetsutrymme tar ofta längre tid än det borde, vilket stör mitt arbetsflöde och hämmar effektiviteten

Komplex behörighetshantering: Det är svårt att reda ut vem som kan redigera eller bidra till specifika sidor eller konfigurera behörigheter så att de passar mitt teams behov

Utmaningar med gemensam innehållsutveckling: När flera personer redigerar samma dokument samtidigt är det svårt att samordna ändringarna, vilket leder till versionskonflikter

Med tanke på dessa återkommande problem har jag gjort en lista över Confluence-alternativ som möjliggör smidigt samarbete, ger snabb tillgång till kunskap och håller teamen produktiva.

Hur vi valde ut de bästa alternativen till Confluence

Vi har testat, jämfört och filtrerat verktygen utifrån verkliga teambehov. För att skapa denna lista har vi utvärderat dussintals verktyg utifrån viktiga faktorer som:

Användarvänlighet: Hur intuitivt gränssnittet är, särskilt för nya användare och tvärfunktionella team

Samarbetsfunktioner: Redigering i realtid, kommentarer, uppgiftsfördelning och aviseringar

Kunskapshantering: Hur väl verktyget hanterar dokument, wikis, sökning och versionshantering

Integrationer: Kompatibilitet med populära arbetsverktyg som Slack, Google Drive och Microsoft 365

Pris och skalbarhet: Om verktyget passar små team och kan skalas upp i takt med att företaget växer

Kundfeedback: Vi har analyserat de senaste recensionerna på G2, Capterra och Trustpilot för att förstå vad användarna gillar – och vad de inte gillar

De bästa Confluence-alternativen i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser ClickUp – Dokument + uppgifter + AI på ett ställe – Sammanlänkad sökning över hela arbetsytan – Automatiseringar och instrumentpaneler Team som vill ha projektledning + dokument i ett och samma verktyg Gratis plan för alltid; Anpassningar tillgängliga för företag Notion – Blockbaserad redigerare för dokument och databaser – AI-skrivande och sammanfattning – Samarbete i realtid Små till medelstora team som skapar flexibla interna wikis Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 10 $/användare/månad Google Drive – Redigering i realtid i Dokument, Kalkylark och Presentationer – Smart sökning och filförslag – Synkronisering mellan enheter Team som redan använder Google Workspace Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 6 $/användare/månad (Workspace) Nuclino – Snabb, minimalistisk användargränssnitt med flera vyer – Samarbetsredigering i realtid – Diagramvy och AI Sidekick Små distansarbetande team som behöver snabb, strukturerad dokumentation Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 6 $/användare/månad SharePoint – Dokumentbibliotek med metadata och versionshantering– Intranätssidor med djup MS 365-integration– Behörighetsbaserad åtkomst Företagsteam som använder Microsofts ekosystem Betalda abonnemang från 5 $/användare/månad; priser för företag finns tillgängliga Quip – Dokument + kalkylblad + chatt på ett och samma ställe – Salesforce CRM-integration – Samarbete i realtid med mallar Salesforce-orienterade team som behöver synkronisering mellan dokument och CRM Betalda abonnemang kostar från 10 $/användare/månad; avancerade abonnemang upp till 100 $/månad Asana – Lista, tavla, kalender, tidslinjevyer – Målspårning och portföljer – Över 200 integrationer Team som hanterar strukturerade projekt med flexibla arbetsflöden Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 10,99 $/användare/månad Dropbox Paper – Redigering i realtid med mediarikt innehåll – Uppgiftslistor och kommentarer i dokument – Mallar för möten och planering Kreativa team eller innehållsteam som behöver enkla dokument med mycket media Gratis med Dropbox; funktionerna beror på vilken Dropbox-plan du har Zoho Learn – Kombination av kunskapsbas och LMS– Kursbyggare med frågesporter och analysverktyg– Anpassade portaler och åtkomstkontroll Team som behöver utbildning + intern kunskapshantering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang (Express/Pro) med anpassade prisnivåer Document360 – Markdown + WYSIWYG-redigerare – AI-verktyg för smart sökning och FAQ – Stöd för offentliga och privata kunskapsbaser Team som bygger både offentliga hjälpcenter och interna wikis Betalda abonnemang börjar på 149 $/projekt/månad; anpassade priser för Enterprise+

Vänligen besök verktygets webbplats för de senaste prisuppgifterna. *

De 10 bästa alternativen till Confluence

1. ClickUp

Samarbeta med teammedlemmar i realtid med ClickUp Docs

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, omdefinierar hur team samarbetar, hanterar kunskap och får jobbet gjort. Medan Confluence är känt för sina dokumentations- och wiki-funktioner, går ClickUp flera steg längre – genom att kombinera dokument, uppgifter, projektledning, AI och automatisering i en enda, enhetlig plattform.

Med ClickUp Docs kan du skapa snygga, samarbetsdokument som finns precis bredvid dina uppgifter, projekt och arbetsflöden. Du behöver inte längre växla mellan Confluence för dokumentation och andra verktyg för projektledning – allt är sammankopplat i ClickUp.

Till skillnad från Confluence, som i första hand är en wiki, integrerar ClickUp kunskapshantering i ditt dagliga arbetsflöde. Med Connected Search kan du omedelbart hitta alla dokument, uppgifter eller kommentarer i hela ditt arbetsutrymme.

ClickUps automatiseringar och instrumentpaneler tar samarbetet bortom statisk dokumentation. Utlös åtgärder när dokument uppdateras, uppgifter slutförs eller kommentarer läggs till – så att alla hålls informerade utan manuellt arbete. Skapa instrumentpaneler för att spåra dokumentuppdateringar, teamets bidrag eller projektets framsteg – allt i realtid.

ClickUp Brain integrerar AI direkt i din dokumentation och kunskapshantering. Skapa sammanfattningar av långa dokument eller mötesanteckningar på ett ögonblick. Be Brain att hitta svar i dina dokument, uppgifter eller kommentarer – inget mer ändlöst letande.

Använd ClickUp AI Agents för att automatisera repetitiva processer, hantera rutinmässiga dokumentationsuppgifter och proaktivt lyfta fram viktig kunskap, så att ditt team kan fokusera på arbete som ger störst effekt.

⭐️ Bonus: Med ClickUp Brain får du tillgång till flera AI-modeller – inklusive Claude och ChatGPT – för snabbare och mer flexibelt arbete.

Teamstorlek: Små till stora företagVem passar ClickUp för? Använd det när:

Du är trött på att behöva hantera Confluence, kalkylblad och projektledningsverktyg separat

Du vill ha dokument, uppgifter, projekt och kunskapshantering på en och samma plattform

Ditt team behöver AI-drivna arbetsflöden och uppkopplat samarbete

⚙️ Funktioner

Lägg till tabeller, bilder, kodblock och till och med inbäddade uppgifter, instrumentpaneler eller vyer direkt i dina dokument för kontextrika kunskapsbaser

Organisera dokument i hierarkiska mappar, utrymmen och listor – så att de speglar ditt teams struktur och gör informationen lätt att hitta.

Bestäm vem som kan visa, redigera eller kommentera dokument – dela med ditt team, gäster eller hela företaget.

Spara ofta använda dokument som mallar och kom åt dem snabbt

Integrera ClickUp med över 1 000 appar från tredje part, inklusive HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub och många fler

✅ Fördelar

Kopplar smidigt samman dokument med uppgifter, tidslinjer och arbetsflöden

Inbyggd AI gör kunskapsskapande och informationssökning snabbare och smartare

En G2-recensent säger:

”ClickUp ersätter flera appar med en enda kraftfull arbetsyta… Dokument, uppgifter och AI i ett enda verktyg – det är en riktig game-changer.”

Nya användare kan känna sig överväldigade av det stora utbudet av funktioner

Vissa avancerade AI-funktioner finns endast tillgängliga i betalda abonnemang

En G2-recensent säger:

”Det krävs lite inlärning i början – men när man väl fått kläm på det förändrar det verkligen vårt sätt att arbeta.”

🔌 Integrationer

Integreras med: Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, GitHub, Zoom, Dropbox, OneDrive och fler

Priser

Betyg från G2 och Capterra

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Rekommenderar jag ClickUp?

Absolut – ClickUp är inte bara ett alternativ till Confluence, det är en komplett arbetsplats. Du får kraftfulla dokumentationsverktyg plus projektledning, AI, automatisering och rapportering – allt under ett tak. Det är skapat för team som vill ha färre verktyg, snabbare samarbete och smartare arbetsflöden.

💡 Proffstips: Att skapa och underhålla en wiki kan vara ett tidskrävande projekt – men det behöver inte vara så! ClickUps Wiki-mall hjälper dig att effektivisera processen för att organisera, sammanställa och dela viktig information inom din organisation.

2. Notion

via Notion

Notion är en mångsidig allt-i-ett-arbetsyta som kombinerar anteckningar, wikis, databaser och smidig projektledning. Den blockbaserade redigeraren gör det enkelt att kombinera text, media, tabeller och inbäddade filer – allt på en och samma arbetsyta.

Notions styrka ligger i dess flexibilitet: team kan skapa allt från interna kunskapsbaser och mötesanteckningar till kundspårare och redaktionella kalendrar. Med växande AI-funktioner blir det också smartare när det gäller att skapa innehåll, stödja forskning och sammanfatta dokument.

Teamstorlek: Små till medelstora teamVem passar Notion inte för? Använd det när:

Du vill ha en ren, intuitiv arbetsyta som är lätt att anpassa

Ditt team behöver flexibla dokument, uppgiftslistor och databaser på ett och samma ställe

Du vill snabbt sätta upp interna wikis eller strukturerat innehåll utan tekniska krångligheter

Blockbaserad redigering – dra och släpp text, bilder, tabeller osv.

Databaser med flera vyer (tabell, lista, galleri, kanban, kalender)

Samarbete i realtid med kommentarer och omnämnanden direkt i texten

Notion AI (tillgängligt i dyrare abonnemang) för innehållsgenerering, mötesreferat, frågor och svar samt kontextanpassade förslag

Dussintals inbyggda mallar för wikis, roadmaps, CRM-system och mycket mer

Enkelt att använda och mycket flexibelt – snabb installation, ingen utbildning krävs

Allt-i-ett-verktyg – ersätt flera appar med sidor, uppgifter, databaser och AI i ett enda arbetsutrymme

En G2-recensent säger : ”Flexibiliteten i Notion är oöverträffad… Jag kan skapa dokument, tabeller och till och med mini-CRM-system utan att behöva koda.”

Svaga behörigheter för större organisationer – att skala upp åtkomstkontrollen blir krångligt när teamen växer

Bristande funktioner och prestandaproblem – användare rapporterar om saknade funktioner, långsam app och ibland frustrationer med dra-och-släpp-funktioner eller växlingsknappar

En G2-recensent säger : ”Notion är utmärkt för små team, men när verksamheten växer blir hanteringen av behörigheter krånglig.”

Gratis

Plus: 10 $/användare/månad (årsabonnemang); 12 $/månad vid månadsvis fakturering

Business: 20 $/användare/månad (årsabonnemang); 24 $/månad vid månadsvis fakturering

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI ingår i Business- och Enterprise-abonnemangen; gratis-/Plus-användare får en engångsprovperiod med 20 svar

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Notion?

Ja – om du har ett litet till medelstort team som vill ha en överskådlig, anpassningsbar plattform för dokument, anteckningar och enkla databaser. Med Notion kan du ersätta flera verktyg med en elegant arbetsyta – utan krånglig inlärning. Men om ditt team behöver behörigheter på företagsnivå, djup integration med SaaS-ekosystem eller stabil prestanda kommer du troligen att växa ur det.

📮 ClickUp Insight: 46 % av kunskapsarbetarna förlitar sig på en blandning av chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och teamdokumentation bara för att hålla reda på sitt arbete. För dem är arbetet utspritt över olika plattformar som inte är kopplade till varandra, vilket gör det svårare att hålla ordning.

3. Google Drive

via Google Drive

Google Drive är en molnbaserad plattform för lagring och samarbete som ingår i Google Workspace-paketet. Den gör det möjligt för team att lagra, dela och samarbeta på filer i realtid med hjälp av Docs, Sheets, Slides och mer. Den kraftfulla sökfunktionen, versionshistoriken och den smidiga synkroniseringen mellan enheter gör det till en pålitlig arbetsplats för både enskilda användare och team.

Med djup integration med Gmail, Kalender, Meet och andra Google-appar är Google Drive perfekt för team som vill ha allt i ett ekosystem.

Teamstorlek: Små till stora företagVem passar Google Drive för? Använd det när:

Du behöver pålitlig molnlagring med flexibla delningsalternativ

Ditt team vill ha samarbete i realtid mellan dokument, kalkylblad och presentationer

Du använder redan Gmail eller andra Google Workspace-appar

Samredigering i realtid i Google Docs, Sheets och Slides

Smarta AI-drivna sökförslag

Versionshistorik och automatisk sparning för alla filer

Säker fildelning med rollbaserade behörigheter

Offlineåtkomst och synkronisering mellan enheter

Tät integration med Gmail, Kalender och appar från tredje part

Utmärkta samarbetsfunktioner med redigering i realtid

Smidig integration med verktyg i Google Workspace

En G2-recensent säger:

”Google Workspaces smidiga samarbetsfunktioner – redigering i realtid, enkel fildelning och integrerade kommunikationsverktyg – ökar produktiviteten och förbättrar teamarbetet.”

Offline-läget är begränsat och ibland opålitligt

Filhanteringen kan bli kaotisk med delade enheter och behörigheter

En G2-recensent säger:

”En nackdel är den begränsade offlinefunktionaliteten… komplex formatering eller avancerade funktioner i Docs och Sheets motsvarar inte alltid dem i Microsoft Office.”

Gratis: 15 GB per användare

Google One (privatpersoner): 100 GB: 1,99 $/månad 2 TB: 9,99 $/månad

Google Workspace (företag): Business Starter: 6 $/användare/månad Business Standard: 12 $/användare/månad Business Plus: 18 $/användare/månad Enterprise: Anpassad prissättning

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Google Drive?

Ja – om du redan använder Google Workspace eller behöver ett enkelt, skalbart verktyg för samarbete i realtid och fillagring. Det är särskilt användbart för hybridteam som behöver hålla kontakten genom delade dokument och synkroniserade data. Tänk bara på att dess offlinefunktioner och avancerade formateringsmöjligheter kan vara otillräckliga för vissa avancerade användare.

4. Nuclino

via Nuclino

Nuclino är en samlad arbetsyta utformad för snabb, störningsfri kunskapshantering och smidigt samarbete. Med ren, realtidsredigering och flera vyer – lista, tavla, tabell och diagram – samlar den dokument, wikis, whiteboards och projekt på ett och samma ställe. Funktioner som omedelbar sökning och AI Sidekick höjer dess hastighet och användbarhet, vilket gör den idealisk för team som vill ha tydlighet utan komplexitet.

Teamstorlek: Små till medelstora teamVem passar Nuclino bäst för? Använd det när:

Du vill ha en snabb, intuitiv arbetsyta som fungerar direkt

Ditt team är starkt beroende av sökfunktioner och snabb åtkomst till dokument

Du behöver flexibel dokumentation, enkel uppgiftshantering och inbäddade bilder

Redigering i realtid i dokument med inbyggda kommentarer

Flera visningsalternativ: lista, tavla, tabell och diagram

Integrerad arbetsyta för whiteboards och diagram

Blixtsnabb sökning och navigering med kortkommandon

AI Sidekick för innehållsgenerering, frågor och svar samt bildskapande

Versionshistorik, granskningslogg och detaljerade behörighetsinställningar

Integrationer med Slack, Google Drive, GitHub och mer

Otroligt snabb och smidig redigeringsupplevelse

Ren användargränssnitt som minskar rörigheten och fokuserar på produktivitet

En G2-recensent säger:

”Nuclino har den perfekta balansen mellan enkelhet och robusthet”

Begränsade rapporterings- och avancerade projektledningsfunktioner

Vissa användare tycker att integrationsmöjligheterna är begränsade jämfört med konkurrenterna

En G2-recensent säger:

”Mitt största klagomål på Nuclino är bristen på transparens när det gäller prissättningen.”

Gratis: Upp till 50 objekt, 2 GB lagringsutrymme, begränsat antal arbetsytor

Starter: 6 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: 10 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Nuclino?

Ja – Nuclino är utmärkt för små till medelstora team som söker en ren, snabb och intuitiv plattform för dokumentation, enkel projektuppföljning och visuellt samarbete. Det är enkelt att använda, väl integrerat och perfekt för distans- eller hybridteam. Om dina arbetsflöden kräver avancerad rapportering, hög konfigurerbarhet eller komplexa integrationer kan du dock behöva leta efter något mer robust någon annanstans.

5. SharePoint

via SharePoint

SharePoint är Microsofts plattform i företagsklass för intranät, dokumentbibliotek, teamsajter och säker innehållshantering. Den gör det möjligt för organisationer att skapa interna webbportaler, samarbeta kring filer och automatisera affärsprocesser med verktyg som Power Automate och Power Apps. SharePoint erbjuder också kraftfull sökfunktion, versionshantering och tät integration med OneDrive, Teams och det bredare Microsoft 365-ekosystemet.

Teamstorlek: Medelstora till stora företagVem passar SharePoint för? Använd det när:

Du behöver ett centraliserat intranät eller en innehållshubb för stora medarbetargrupper

Ditt team är beroende av strukturerade dokumentbibliotek, versionshantering och metadata

Du använder Microsoft 365 och vill ha sömlös integration med Teams, Office-appar och Power Platform

Team- och kommunikationssajter för interna portaler

Dokumentbibliotek med versionshistorik, metadata och samförfattande

Detaljerade behörighetsinställningar på webbplats-, bibliotek- och objektnivå

Inbyggd sökfunktion för att hitta personer, filer och portaler i hela organisationen

Anpassningsverktyg: webbkomponenter, webbplatsdesign, Power Apps, Power Automate

Integration med OneDrive, Teams, Outlook och Power Platform

Lämpliga för företag: stark styrning, regelefterlevnad, behörighetshantering

Djup integration med Microsoft 365-verktyg och -tjänster

En G2-recensent säger :

”SharePoint ger oss den struktur och säkerhet vi behöver för att hantera dokument i hela organisationen.”

”SharePoint ger oss den struktur och säkerhet vi behöver för att hantera dokument i hela organisationen.”

Gränssnittet och installationen kan vara komplexa och överväldigande för användare utan tekniska kunskaper

Överdrivet för små team eller enkla användningsfall

En G2-recensent säger :

”Att komma igång med SharePoint var skrämmande – gränssnittet och terminologin kändes föråldrade och inte intuitiva.”

”Att komma igång med SharePoint var skrämmande – gränssnittet och terminologin kändes föråldrade och inte intuitiva.”

SharePoint Plan 1: 5 $/användare/månad (fristående, årlig fakturering)

SharePoint Plan 2: 10 $/användare/månad (fristående)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/användare/månad

Microsoft 365 Enterprise E3/E5: inkluderar SharePoint + hela M365-paketet (skräddarsydd prissättning)

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag SharePoint?

Ja – för medelstora till stora organisationer som söker en säker, integrerad plattform för innehåll, dokument och intranätupplevelser. Dess styrka ligger i efterlevnad, metadatadriven organisation och kraftfull sökfunktion. Men för mindre team eller de som söker enklare samarbetsverktyg kan SharePoint vara för tungt eller komplext att införa.

6. Quip

via Quip

Quip är en samarbets- och produktivitetssvit från Salesforce som samlar dokument, kalkylblad, chatt och live-data från Salesforce i ett enda enhetligt arbetsutrymme. Den är skräddarsydd för moderna team – särskilt de som använder Salesforce – och erbjuder redigering i realtid, inbyggd chatt och robust mobilstöd. Quip hjälper team att effektivisera arbetsflöden, dela kunskap och hålla sig synkroniserade kring viktiga dokument som kundplaner eller projektspecifikationer.

Teamstorlek: Små till stora företagVem passar Quip för? Använd det när:

Du behöver samarbete i realtid mellan dokument, kalkylblad och chatt

Du vill bädda in live-CRM-data från Salesforce i ditt innehåll

Du föredrar ett enda verktyg för anteckningar, tabeller, konversationer och mallar

Samredigering av dokument och kalkylblad i realtid

Livechatt och gruppmeddelanden inbyggda i dokument

Salesforce-integration med dubbelriktad synkronisering och inbäddning av CRM-data

Mallar för kontoplaner, avslutningsplaner, ledningsrapporter

Offlineåtkomst via dator- och mobilappar

Säkerhet i företagsklass (SSO, kryptering, administratörskontroller)

Utmärkt för samarbete i realtid med chatt och redigering på samma ställe

Tät integration med Salesforce gör det möjligt för team att arbeta direkt i dokument med CRM-kontext

En G2-recensent säger:

”Quip effektiviserar dokumentsamarbete med redigering i realtid, chattintegration och ett överskådligt gränssnitt – perfekt för team som vill öka produktiviteten och förbättra organisationen.”

Offline-funktionaliteten kan ibland vara opålitlig

Formaterings- och kalkylbladsfunktionerna är mindre avancerade än hos vissa konkurrenter

En G2-recensent säger:

”En nackdel … är den begränsade offlinefunktionaliteten … komplex formatering eller avancerade funktioner i Docs och Sheets motsvarar inte alltid dem i Microsoft Office.”

Starter: 10 $/användare/månad (faktureras årligen); 12 $ vid månadsvis fakturering

Plus: 25 $/användare/månad (inkluderar SSO, API:er)

Advanced: 100 $/användare/månad (integrerat med Salesforce, realtidsdata från CRM)

Företag: Anpassad prissättning

G2: 4,2/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Quip?

Ja – om du är integrerad med Salesforce och vill ha ett enhetligt verktyg för dokument, kalkylblad och chatt som är tätt kopplat till ditt CRM. Quip är utmärkt för team som skapar kundplaner eller affärsdokument direkt i Salesforce. Men om du behöver bättre offline-stöd, avancerad formatering eller kraftfulla kalkylbladsfunktioner kan det finnas bättre alternativ.

7. Asana – Bäst för att organisera dokument och uppgifter

via Asana

Asana är en plattform för arbets- och projektledning som ger team möjlighet att planera, följa upp och hantera arbetet effektivt. Med flexibla vyer – lista, tavla, kalender, tidslinje – samarbete i realtid, måluppföljning och AI-drivna funktioner passar den för ett brett spektrum av användningsområden. Asana har förtroendet hos över 100 000 organisationer och kopplar samman team över avdelningsgränserna samtidigt som det säkerställer att arbetet förblir samordnat och överskådligt.

Teamstorlek: Små till stora företagVem passar Asana för? Använd det när:

Du behöver mångsidiga projektvyer, uppgiftsberoenden och arbetsbelastningshantering

Ditt team arbetar på distans eller är utspritt och behöver insyn i allas arbete

Du vill koppla arbetet till mål (”Portföljer”) och förlita dig på automatisering

Flera projektvyer: lista, tavla, kalender, tidslinje, arbetsbelastning

Uppgiftsberoenden och milstolpar

Mål, portföljer, instrumentpaneler och rapportering

AI-verktyg för förslag på arbetsflöden och automatisering

Formulär, regler, mallar

Över 200 integrationer, inklusive Slack, Google Workspace och Microsoft 365

Företagssäkerhet: SSO, administratörskontroller, granskningsloggar

Flexibla vyer och uppgiftshantering hjälper teamen att hålla ordning

Plattformen är intuitiv och skalar väl från små team till stora organisationer

En G2-recensent säger:

”Som projektledare… utmärker sig Asana som ett av de mest intuitiva och effektiva verktygen jag har arbetat med. … Jag kan visualisera arbetsflöden, tilldela uppgifter och följa framstegen i flera projekt.”

Vissa användare nämner förvirrande prissättning på grund av minimikrav på antal licenser

Avancerad rapportering och avancerade funktioner kräver abonnemang på högre nivå

En G2-recensent säger:

”Jag kontaktade supporten… blev bollad mellan tre olika handläggare… Ingen återbetalning. Bara en länk till deras ’abonnemangsvillkor’.”

Gratis: Upp till 10 användare

Starter: 10,99 $/användare/månad (faktureras årligen) eller 13,49 $/månad

Advanced: 24,99 $/användare/månad (faktureras årligen) eller 30,49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Asana?

Ja – Asana är ett starkt val om ditt team behöver struktur, visuell tydlighet och ett brett utbud av vyer för att hantera uppgifter och projekt. Det hanterar allt från enkla till komplexa arbetsflöden, integreras väl och skalar med din organisation. Tänk bara på licensregler och plannivåer – bristen på transparens kring prissättningen kan ibland vara ett problem.

8. Dropbox Paper – Bäst för inbäddning av media

via Dropbox Paper

Dropbox Paper är en dokumentredigerare för samarbete från Dropbox som kombinerar rich media, uppgiftshantering och samarbete i realtid i en ren, minimalistisk arbetsyta. Team kan bädda in bilder, videor, kodsnuttar och mer, medan kommentarer, att-göra-listor och @mentions håller projekten organiserade. Paper integreras sömlöst med Dropbox lagringsutrymme, Slack, Zoom och andra verktyg, vilket gör det till en kraftfull knutpunkt för innehållsskapande och feedbackloopar.

Teamstorlek: Små till medelstora teamVem passar Dropbox Paper för? Använd det när:

Du vill ha en dokumentredigerare utan distraktioner som stöder blandat innehåll

Ditt team behöver inbäddade medier och enkla anteckningsfunktioner i dokumenten

Du föredrar enkel uppgiftsfördelning och feedback direkt i dokumentet

Stöd för rich media: bädda in video, ljud, kod, PDF-filer och bilder

Samarbete i realtid med synlig historik och användarattribution

Tilldela uppgifter, @nämn teammedlemmar och lämna kommentarer direkt i dokumentet

Mallar för dagordningar, projektplaner och kreativa briefs

Versionshistorik med tydlig spårning av upphovsmannaskap

Integrationer med Dropbox, Slack, Zoom och Google Drive

Minimalistiskt gränssnitt som håller fokus på innehåll och samarbete

Stöder olika medietyper och effektiv hantering av uppgifter direkt i dokumenten

En G2-recensent säger :

”Dropbox Paper har ett mycket rent och minimalistiskt användargränssnitt … gör det möjligt att organisera mötesanteckningar, projektplaner, att-göra-listor …”

Begränsad formatering jämfört med fullfjädrade ordbehandlingsprogram som Docs eller Word

Skrivbordsappen är fortfarande i betaversion och känns mindre polerad än webbversionen

En G2-recensent säger :

”Jämfört med andra verkar Dropbox Paper vara ett ’lättviktigt’ verktyg… det saknar formateringsfunktioner och appen är inte särskilt polerad.”

Gratis: Ingår i alla Dropbox-konton (inklusive Basic)

Lagringsutrymme och ytterligare funktioner anpassade efter Dropbox-abonnemangsnivåer (t.ex. Plus, Standard, Advanced, Enterprise)

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Dropbox Paper?

Ja – om ditt team uppskattar en minimalistisk, mediarik dokumentredigerare med inbyggda uppgiftsfunktioner och smidigt samarbete. Den är utmärkt för kreativa sessioner, mötesanteckningar och enkel projektdokumentation. Men om ditt team behöver avancerad formatering, offline-stöd eller en skrivbordsredigerare som är redo för produktion, är Dropbox Paper bättre som ett komplement – snarare än en fullständig ersättning – till mer robusta ordbehandlingsverktyg.

9. Zoho Learn (tidigare Zoho Wiki)

via Zoho Learn

Zoho Learn är en allt-i-ett-plattform för kunskapshantering och lärande som är utformad för centraliserad dokumentation och strukturerad utbildning. Den låter team skapa utrymmen, manualer, kurser och frågesporter tillsammans med robust rapportering – allt under ett och samma tak. Med intuitivt kursskapande, anpassningsbara portaler, versionshistorik och marknadsplatsintegrationer är Zoho Learn idealisk för både intern introduktion och externa utbildningsscenarier.

Teamstorlek: Små till medelstora teamVem passar Zoho Learn för? Använd det när:

Du behöver en kombination av kunskapsbas och LMS i en och samma plattform

Ditt team skapar regelbundet kurser, utvärderingar och strukturerade handledningar

Du hanterar externa användare (kunder, partners) som behöver säker åtkomst

Samarbetsredigerare i realtid för artiklar och manualer

Kursbyggare med frågesporter, timers, drip-innehåll och certifiering

Utrymmen och hierarki för välorganiserad dokumentation

Versionshistorik, rollbaserad åtkomst och granskningsloggar

Konfigurerbara portaler för interna och externa målgrupper

Analyspanel med rapportering om kurser och deltagare

Integrationer mellan Zoho Suite och verktyg från tredje part

Användarvänligt gränssnitt som förenklar introduktion och kursskapande

Kombinerar kunskapshantering och LMS för intern och extern utbildning

En G2-recensent säger:

”Användarvänligt gränssnitt och täcker alla utbildningsbehov.”

Rapporteringsverktygen är grundläggande och inte särskilt anpassningsbara

Begränsade quizfunktioner – t.ex. ingen övervakning via webbläsare eller duplicering av frågor

En G2-recensent säger:

”En begränsning är avsaknaden av en funktion för att duplicera frågor i frågesporter…”

Gratis: Upp till 5 användare, 3 utrymmen, 5 manualer/kurser, 1 GB lagringsutrymme

Express: X $/användare/månad (minst 5 användare) – 10 utrymmen, 50 manualer, 25 kurser, lösenordsskyddad delning

Professional: X $/användare/månad (minst 5 användare) – obegränsat antal utrymmen/handböcker/kurser, frågesporter, mallar, portaler

Enterprise: Anpassad prissättning för avancerade behov

(Det exakta priset per användare för Express- och Professional-abonnemangen beror på antalet användare)

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Zoho Learn?

Ja – för små till medelstora team som behöver både en centraliserad kunskapsbas och strukturerad utbildning. Det är perfekt för företag som utbildar anställda, partners eller kunder utan att använda separata LMS-plattformar. Även om rapporterings- och frågesportsfunktionerna inte är avancerade, gör dess användarvänlighet och kombinerade funktioner det till en stark utmanare.

10. Document360

via Document360

📝 Kort beskrivning

Document360 är en ren, AI-driven kunskapsbasplattform utformad för att skapa och hantera både intern och extern dokumentation. Den erbjuder en markdown-/WYSIWYG-redigerare, versionshantering, anpassningsbara portaler och AI-verktyg som ”Ask Eddy” för automatiskt genererade vanliga frågor och smart sökning. Med stöd för analys, behörighetshantering, lokalisering och sömlös integration med helpdeskverktyg är Document360 skräddarsytt för moderna team som behöver tydlighet, efterlevnad och självbetjäning.

🎯 Perfekt för

Teamstorlek: Små till stora företagVem passar Document360 bäst för? Använd det när:

Du behöver snygga offentliga hjälpcenter och säkra interna kunskapsbaser

Ditt team är beroende av versionshantering, arbetsflöden och godkännandeprocesser

Du vill ha AI-driven hjälp (sökning, vanliga frågor, innehållsskapande) inbyggd i dina dokument

⚙️ Funktioner

Två redigeringslägen: Markdown och WYSIWYG

Versionshistorik, återställning av versioner och godkännandeprocesser

AI-assistent (”Ask Eddy”) för att generera innehåll, sammanfattningar och smarta söksvar

Analyser av sidvisningar, söktrender och läsarbete

Flerspråkigt stöd och lokalisering

Anpassad branding, CSS och domänkontroll

Integrationer med Slack, Zendesk, GitHub och webhooks

Detaljerade användarroller, granskningsloggar, SSO, SOC 2-kompatibilitet

✅ Fördelar

Enkelt att installera, intuitivt gränssnitt och snabb integration med befintliga arbetsflöden

Prisvärda priser med omfattande funktioner för självbetjäning och portalhantering

En G2-recensent säger:

”Mycket lätt att integrera… grafiken och användargränssnittet är mycket snyggt… inte alltför dyrt.”

⚠️ Nackdelar

Vissa användare upplever förseningar när det gäller lansering av nya funktioner eller hantering av supportärenden

Anpassningsmöjligheterna – särskilt när det gäller artikelformat – kan kännas begränsade jämfört med fullfjädrade CMS-plattformar

En G2-recensent säger:

”Det tar lång tid att implementera nya funktioner… inte alla funktioner som vi använde i MS Word finns tillgängliga.”

💰 Priser

Professional: ~149 $/månad per projekt

Företag: ~299 $/månad per projekt

Enterprise: ~499 $/månad per projekt

Enterprise+: Anpassad prissättning (dedikerad infrastruktur)

Startup-program: 6 månaders gratis tillgång till Business-/Enterprise-abonnemang för berättigade företag

I priset ingår obegränsat antal artiklar, användarkonton, integrationer och AI-funktioner enligt respektive nivå.

⭐ Betyg från G2 och Capterra

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

🤔 Rekommenderar jag Document360?

Ja – om du letar efter en modern, säker och funktionsrik plattform för att bygga både offentliga och interna kunskapsbaser. Document360:s AI-verktyg, analysfunktioner och användarvänliga gränssnitt gör det idealiskt för medelstora till stora team som hanterar strukturerad dokumentation och supportprocesser. Mindre team kan tycka att priset är något högt, men med tanke på dess djup ger det mycket valuta för pengarna.

🏁 Slutgiltigt omdöme

Om ditt team har vuxit ur Confluence – eller om du helt enkelt letar efter ett mer modernt, flexibelt och intuitivt alternativ – finns det gott om alternativ. Oavsett om du behöver bättre samarbete i realtid, snabbare sökning, tätare integrationer eller inbyggd AI, erbjuder verktygen på denna lista något som Confluence inte har.

Från plattformar som prioriterar dokumentation, som Document360 och Nuclino, till mer samarbetsinriktade arbetsytor som Notion och Google Drive – du kan hitta det som passar bäst utifrån dina arbetsflöden och teamets struktur.

Och om du letar efter en verkligt integrerad lösning för dokument, projektledning, whiteboards och AI-drivet arbete – allt på ett ställe – är ClickUp väl värt att titta närmare på.

