Hur man använder IBM Watsonx för prediktiv analys

Förutse dina affärsresultat krävde tidigare ett datavetenskapsteam, månader av modellutveckling och en bön.

Men nu, när 78 % av organisationerna använder AI i minst en affärsfunktion, enligt McKinsey, har den tiden krympt från månader till nästan omedelbara insikter.

Med den förändringen har trycket att snabbt leverera prediktiva modeller aldrig varit större.

IBM Watsonx komprimerar processen för att bygga och distribuera prediktiva modeller till ett enhetligt webbläsarbaserat arbetsflöde som ditt utvecklingsteam kan köra på några minuter. Men hastighet räcker inte. Om de förutsägelser som dessa modeller genererar inte kopplas till de ledningsarbetsflöden de påverkar, ger de ingen verklig effekt.

Den här guiden täcker alla steg, från att ladda upp din första dataset och träna modellen till att driftsätta den som en live-API och, viktigast av allt, koppla de insikter den genererar till ledningens arbetsflöden i verktyg som ClickUp. 🔨

Du lär dig både hur du bygger modellen i Watsonx och hur du omsätter resultaten i praktiken så att prognoserna leder till åtgärder i hela teamet.

Vad är IBM Watsonx och hur stöder det prediktiv analys?

Att leverera AI-modeller till ditt företag kan innebära att du tränar dina modeller på ett ställe, hanterar dina data på ett annat och sköter styrning eller efterlevnad i ett tredje verktyg.

IBM Watsonx är IBM:s AI- och dataplattform för företag – utformad för att lösa den tekniska sidan av denna fragmentering. Det är i grunden en svit av AI-produkter för att bygga, träna och köra AI inom ett företag, utan att allt känns splittrat eller experimentellt.

Plattformen löser problemet med fragmenterade arbetsflöden genom att erbjuda en enda projektarbetsyta. Du kan ladda upp data, köra experiment och konfigurera övervakning utan att lämna miljön.

Watsonx-paketet innehåller tre huvudkomponenter:

Watsonx.ai: Skapa och träna prediktiva modeller med hjälp av AutoAI eller anpassade anteckningsböcker

Watsonx.data: Anslut och förbered data från flera källor i en lakehouse-arkitektur

Watsonx. Governance: Spåra modellprestanda och tillämpa regler för rättvisa

När det gäller prediktiv analys specifikt är watsonx.ai det primära gränssnittet du kommer att använda. Det inkluderar AutoAI, ett verktyg för att skapa experiment utan kodning som automatiskt väljer algoritmer och rangordnar kandidatmodeller.

Resten av den här guiden fokuserar på AutoAI-arbetsflödet i watsonx.ai. Det här är den snabbaste vägen till att få igång en fungerande prediktiv modell.

Steg-för-steg-guide till att bygga en prediktiv modell i Watsonx

Denna genomgång förutsätter att du redan har ett IBM Cloud-konto och har skapat ett Watsonx-projekt. Hela processen kan genomföras direkt i din webbläsare utan att du behöver konfigurera någon lokal miljö. Så här gör du:

Steg 1: Förbered och ladda upp dina data

Börja med att organisera dina data i ett tabellformat, till exempel en CSV-fil. Denna fil måste ha en tydligt definierad målkolumn som anger just det du vill förutsäga. Den behöver också egenskapskolumner, som är de indata som modellen lär sig av.

För att ladda upp dina data, gå till ditt Watsonx-projekt och öppna fliken Assets. Därifrån kan du ladda upp en CSV-fil direkt eller ansluta till en datakälla via watsonx.data.

Se till att vara uppmärksam på några vanliga dataproblem innan du börjar:

Saknade värden: Rensa bort stora luckor i viktiga kolumner innan du laddar upp data för att säkerställa hög noggrannhet

Målkolumntyp: Se till att klassificeringsmålen är kategoriska och att regressionsmålen är numeriska

Steg 2: Träna en prediktiv modell med AutoAI

Det är här modellträningen börjar. Klicka på ”Skapa nytt AutoAI-experiment” i ditt projektarbetsområde.

Välj den uppladdade datamängden och välj målkolumn. Därifrån kan du konfigurera experimenttypen och eventuella valfria inställningar, till exempel hur data ska fördelas mellan träning och testning.

Kör experimentet så att AutoAI automatiskt genererar en pipeline-rankning. Denna rankning rangordnar kandidatmodellerna efter den mätvärde du valt, till exempel noggrannhet eller F1-poäng.

Varje rad i resultatlistan representerar en unik kombination av maskininlärningsalgoritmer och feature engineering. Den högst rankade pipelinen är vanligtvis den som AutoAI rekommenderar för just din datamängd.

Utgå inte från att den högst rankade pipelinen automatiskt är det rätta valet. Det är värt att jämföra de två eller tre bästa pipelinerna istället för att utan vidare välja den första. Du kan klicka på vilken som helst av dem för att undersöka saker som vilka egenskaper som är viktigast eller hur modellen gör fel med hjälp av förvirringsmatriser.

Steg 3: Distribuera din prediktiva modell

När du har valt en framgångsrik pipeline sparar du den som en modell i ditt projekt. Därefter måste du flytta den sparade modellen till ett distributionsutrymme. Ett distributionsutrymme är en separat miljö som är särskilt utformad för produktionsarbetsbelastningar.

Du kan välja mellan online- och batchdistribution. En onlinedistribution ger dig ett REST-API i realtid för prognoser på begäran. En batchdistribution utvärderar stora datamängder enligt ett fastställt schema.

Använd den inbyggda testfliken för att skicka en provinmatning. På så sätt kan du verifiera prognosresultatet innan du integrerar det med nedströms system. Implementeringen genererar en API-ändpunkt och en poängsättnings-URL som externa applikationer kan anropa.

Steg 4: Övervaka och utvärdera modellens prestanda

En modell som tränats på historiska data kan försämras med tiden när mönstren i verkligheten förändras. Denna försämring kallas drift och kan gradvis minska modellens kvalitet över tid.

För att kontinuerligt följa hur din modell presterar i verkligheten och upptäcka problem innan de blir ett problem, aktivera övervakning via Watson OpenScale-komponenten, länka sedan din distribution till övervakningsverktyget och konfigurera dina kvalitetströsklar för noggrannhet och precision.

Om din prognos omfattar känsliga attribut, se till att du konfigurerar rättvisemonitorer för att säkerställa opartiskhet.

Systemet kan generera förklaringar för varje prognos som visar exakt vilka egenskaper som ledde till ett specifikt resultat. Därifrån kan du ställa in en månatlig frekvens för att granska dessa övervakningspaneler och träna om modellen om kvaliteten sjunker.

Innan vi avslutar detta avsnitt är det viktigt att förstå att varje steg i denna process involverar olika personer. Utan ett system för att spåra genomförandet kan processen snabbt saktas ner och spåra ur.

En dataanalytiker ansvarar för att rensa och validera datasetet innan det laddas upp

En maskininlärningsingenjör kör AutoAI-experimentet och jämför de bästa pipeline-lösningarna

Samma ingenjör (eller en ML-ops-specialist) hanterar modellimplementering och API-konfiguration

En dataforskare eller AI-ansvarig övervakar prestanda, granskar avvikelserapport och avgör när omskolning behövs

Utan ett strukturerat sätt att hantera detta kan du snabbt hamna i en situation där du förlitar dig på spridda anteckningar, Slack-meddelanden, e-post eller minnet, och det är där förseningar och utelämnade steg uppstår. Uppgiftshantering blir därför avgörande.

Istället för att låta dessa steg existera isolerat erbjuder ClickUp Tasks ett system där:

Varje steg blir en spårbar uppgift

Varje uppgift tilldelas rätt person

Framstegen syns i hela arbetsflödet

Det slutar inte där. Varje uppgift stöds också av sammanhanget och strukturerade data som underlättar dess utförande.

Anpassade fält kan samla in strukturerade data som modellversion, datakällans ursprung, utvärderingsmått, driftsättningstyp eller omträningsfrekvens

ClickUp Docs kan lagra stöddokumentation som riktlinjer för datapreparering, modellantaganden, experimentanteckningar eller driftsättningsinstruktioner

Så istället för att uppgifterna är vaga att-göra-listor blir de helt kontextualiserade arbetsenheter, tydliga, tilldelade och redo att utföras.

Men det slutar inte bara med att spåra uppgifter; dessa uppgifter är inte engångsåtgärder. Det är pågående arbetsflöden som ständigt kräver en viss nivå av repetitiva manuella åtgärder.

Till exempel:

Om modellens noggrannhet sjunker under ditt tröskelvärde måste någon tilldelas uppgiften att träna om modellen

Om OpenScale flaggar avvikelser måste den varningen omvandlas till en uppgift med en tydlig ansvarig

Om en implementering misslyckas under testningen måste den loggas, tilldelas och lösas snabbt

ClickUp Automations tar det ett steg längre genom att eliminera manuella överlämningar mellan dessa arbetsflöden genom att utlösa automatiska åtgärder baserade på fördefinierade villkor.

Om en ny dataset laddas upp skapas automatiskt en valideringsuppgift som tilldelas dataanalytikern. När den har markerats som ”Klar” tilldelas automatiskt en modellträningsuppgift till maskininlärningsingenjören. När träningen är klar utlöses en driftsättningsuppgift för ML-ops-specialisten.

På så sätt flyter varje steg över i nästa utan manuella överlämningar. Uppgifter skapas, tilldelas och berikas automatiskt med sammanhang, så att hela arbetsflödet fortsätter utan avbrott.

Användningsfall för prediktiv analys för team

Det här är de vanligaste sätten som team använder prediktiv analys på:

Efterfrågeprognoser : Förutsäger efterfrågan på dina produkter under nästa kvartal så att ditt driftsteam kan fylla på lagret i god tid och undvika brist

Prognos för kundbortfall : Bedömer dina befintliga kunder utifrån sannolikheten att de lämnar företaget och dirigerar högriskkonton till arbetsflöden för kundbehållning

Projektriskbedömning : Markerar de projekt som sannolikt inte kommer att hålla tidsfristerna baserat på tidigare mönster, till exempel ändringar i omfattningen

Prognoser för säljprocessen : Förutsäger vilka affärer som sannolikt kommer att avslutas och ger dina intäktsteam en tillförlitlig prognos

Förutsägelse av IT-incidenter : Identifierar infrastrukturkomponenter som sannolikt kommer att drabbas av fel baserat på loggmönster

I allt detta är det viktigt att notera att värdet av dessa prognoser bara ökar när resultatet matas direkt in i de verktyg där ditt team redan genomför de beslut som de påverkar.

Med ClickUp hanterar du inte bara arbetsflöden för modellträning. Du sköter också den dagliga driften på samma ställe, så att dessa prognoser direkt kan sätta igång konkret arbete i olika team.

För marknadsföring kan en prognos av segment med hög köpintention automatiskt skapa kampanjuppgifter

För försäljning kan resultatet av lead-poängsättning omvandlas till prioriterade uppföljningsuppgifter

För drift kan riskprognoser (som kundbortfall eller fel) utlösa uppföljningar eller ingripanden

Varje team kan strukturera sina egna arbetsflöden i ClickUp Tasks, precis som ditt ML-team gör för träning och driftsättning. Det är samma system, bara olika användningsfall.

Och det slutar inte vid genomförandet. Med ClickUp Dashboards kan du:

Visualisera prediktiva insikter (t.ex. segment med hög risk jämfört med segment med låg risk)

Följ hur uppgifter som skapats utifrån dessa insikter fortskrider i olika team

Övervaka arbetsbelastningen mellan team

Se hur prognoser faktiskt omsätts i resultat

Allt du behöver göra är att välja den widget du vill ha, oavsett om det är stapeldiagram, cirkeldiagram, linjediagram eller framstegsindikatorer. På så sätt hamnar inte din modell i ett verktyg och din körning i ett annat; allt förblir sammankopplat på ett ställe.

Dina insikter ligger inte bara till grund för beslut; de sätter igång dem, tilldelas, spåras och genomförs faktiskt.

💡 Proffstips: Du kan använda ClickUp Brain som din inbyggda AI-assistent i hela ditt arbetsutrymme. Det är inte ett separat verktyg; det är intelligenslagret inuti ditt ClickUp-arbetsutrymme, vilket innebär att det redan har kontext för dina uppgifter, data och arbetsflöden. Så istället för att bara spåra uppgifter har du en AI-assistent som arbetar vid din sida och hjälper dig att förstå vad som händer och snabbare gå vidare med det som behöver göras härnäst. Du kan till exempel @nämna Brain i en uppgiftskommentar, precis som du skulle göra med en teamkamrat, och fråga: ”Sammanfatta den senaste avvikelserapporten och lyft fram vad som kräver uppmärksamhet.”

"Vad har förändrats i vår modellprestanda under de senaste 30 dagarna?" Det hämtar data från ditt arbetsområde och ger dig ett tydligt, omedelbart svar. Det kan också generera arbete åt dig. Du kan be det att: Skriv en kort uppdatering till intressenterna där du förklarar varför en modell har driftsatts på nytt

Utarbeta en plan för omskolning baserad på den senaste tidens prestationsnedgångar

Skapa en checklista för att validera en ny dataset innan träning

Eftersom ClickUp erbjuder en samlad arbetsyta behöver ditt team inte heller jonglera med separata verktyg för kommunikation och utförande.

Alla dina konversationer kan ske direkt i ClickUp Chat, oavsett om det handlar om att diskutera en minskning i modellens noggrannhet, granska en flaggad avvikelsevarning eller besluta om nästa steg efter en misslyckad implementering.

Men ännu viktigare är att dessa konversationer inte bara ligger där.

Använd Assign Comments för att säkerställa att diskussioner leder till handling. Mitt i en konversation kan du tilldela ett meddelande till en specifik teammedlem, vilket omedelbart omvandlar det till en tydlig åtgärd.

Så istället för att konversationer hamnar i glömskan eller slutar med ”vi borde göra det här”, blir de uppgifter som faktiskt utförs och följs upp från början till slut, allt inom ClickUp Chat.

Begränsningar vid användning av IBM Watsonx för prediktiv analys

Alla verktyg har sina för- och nackdelar, och Watsonx är inget undantag. Det är visserligen kraftfullt, men tänk på dessa begränsningar innan du bestämmer dig för plattformen:

Inlärningskurva: Att konfigurera distributionsutrymmen och styrningsmonitorer kräver fortfarande en god förståelse för molnplattformskoncept, så det kanske inte är det rätta valet om ditt team ännu inte har så mycket erfarenhet av molnverktyg eller infrastruktur

Manuell datahantering : Plattformen automatiserar inte den svåraste delen av att rensa och strukturera rådata, vilket innebär att ditt team fortfarande måste hantera en stor del av dataförberedelsen manuellt innan du kan få tillförlitliga resultat

Beräkna kostnader: Träningsförsök och drift av live-implementeringar på IBM Watsonx prissätts efter användning, så vid växande arbetsbelastningar kan molnresurser snabbt förbrukas när du skalar upp, vilket medför högre kostnader

Arbetsflödesintegration: För att kunna agera utifrån prognoser krävs anslutning till externa projektledningsverktyg

Komplexitet i styrningen : Att konfigurera övervakning av rättvisa och avvikelser innebär flera steg som kan kännas betungande för mindre team

Dessa begränsningar visar helt enkelt var kompletterande verktyg måste träda in. Detta gäller särskilt på åtgärdssidan av prognospipeline.

Watsonx är inte det enda alternativet på marknaden för prediktiv modellering. Beroende på din tekniska kunskap kan andra plattformar passa bättre för din stack. Tabellen nedan jämför dem översiktligt.

Verktyg Bäst för Viktigaste skillnaden IBM Watsonx Företagsteam som behöver reglerad, granskningsbar AI AutoAI + inbyggd styrning och avvikelseövervakning Google Vertex AI Team som redan finns i Google Cloud Tät integration med BigQuery och GCP-tjänster Azure Machine Learning Organisationer i Microsofts ekosystem Inbyggd anslutning till Power BI och Azure DevOps Amazon SageMaker AWS-inbyggda team med resurser för ML-utveckling Omfattande algoritmbibliotek och flexibel notebook-miljö DataRobot Affärsanalytiker som vill ha en helt automatiserad ML Heltäckande automatisering med starka standardinställningar för förklarbarhet ClickUp Brain Team som behöver AI-drivna insikter integrerade direkt i sina projektarbetsflöden Kontextmedveten AI som fungerar över olika uppgifter, dokument och instrumentpaneler utan att byta verktyg

Förutsäg inte bara, genomför med ClickUp

Att använda IBM Watsonx för prediktiv analys följer en tydlig väg från datapreparering till driftövervakning, men det är den enklaste delen. Det verkliga arbetet består i att se till att dessa förutsägelser faktiskt förändrar hur ditt team arbetar.

Prognoser som ligger i dashboards som ingen kollar är bara bortkastad datorkraft, och de team som får verkligt värde kopplar sina modellresultat direkt till sina arbetsflöden genom automatiserade varningar och omprioriterade uppgifter.

Vanliga frågor

Det är en plattform för företagsdata och AI för att bygga, träna och distribuera maskininlärningsmodeller. Team använder den för att hantera sina datalager och övervaka AI-styrning från en enda molnmiljö.

AutoAI är ett verktyg utan kodning som automatiskt analyserar dina tabelldata för att välja de bästa algoritmerna för maskininlärning. Det utvecklar funktioner och rangordnar kandidatmodeller på en topplista så att du kan implementera det mest exakta alternativet.

Plattformen kräver en gedigen förståelse för molnkoncept för att konfigurera distributionsutrymmen och styrningsövervakare. Den automatiserar inte heller den manuella processen att rensa och strukturera dina rådata innan de laddas upp.