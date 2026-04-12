5 kostnadsfria mallar för fakturauppföljning

Team som använder separata kalkylblad för fakturauppföljning kan lägga 3–5 extra timmar per vecka på att sammanställa betalningshistorik. Det är värdefull tid som istället kunde ägnas åt att faktiskt driva in fordringar.

För att hjälpa dig att återta kontrollen har vi samlat fem kostnadsfria mallar för fakturauppföljning. Oavsett om du vill ha ett verktyg som integreras med ditt teams dagliga arbetsuppgifter eller ett enkelt kalkylblad för att komma igång, kommer dessa alternativ att hjälpa dig att rensa upp och få betalt i tid.

5 gratis mallar för fakturauppföljning i korthet

🔎 Visste du att? Data från Federal Reserve visar att 51 % av de amerikanska företagen kämpar med ojämnt kassaflöde helt enkelt för att det är så svårt att driva in sina fordringar.

Vad är en mall för fakturauppföljning?

En fakturauppföljning är ett specialverktyg som sorterar dina obetalda fakturor i tidsbaserade kategorier, så kallade åldersgrupper. Den visar exakt hur länge varje faktura har varit utestående. Tänk på det som en ekonomisk karta som markerar vilka betalningar som är säkra och vilka som kräver din omedelbara uppmärksamhet.

En bra mall för fakturaåldersspårning innehåller vanligtvis:

Kund-/klientinformation: Namn och kontaktuppgifter som du behöver för uppföljningar

Fakturauppgifter: Fakturanummer, utfärdandedatum och betalningsvillkor

Förfallokategorier: Tidsbaserade kategorier som visar hur försenad varje faktura är (t.ex. Aktuell, 1–30 dagar, 31–60 dagar)

Beloppsuppföljning: Det ursprungliga beloppet, eventuella inbetalningar och det utestående saldot

🧠Rolig fakta: 56 % av småföretagen har utestående fakturor, med ett genomsnitt på 17 500 dollar per företag. Att jaga dessa betalningar i efterhand innebär att dina kassaflödesprognoser blir rena gissningar, och viktiga fakturor hamnar oundvikligen i bakgrunden.

Denna oorganiserade metod leder till arbetsöverbelastning, där du slösar bort timmar på att söka efter information i olika kalkylblad och e-posttrådar. Faktum är att Microsofts Work Trend Index visade att 62 % av de anställda har svårt med den tid de lägger på att leta efter data.

En mall för åldersanalys skapar struktur i dina kundfordringar och visar exakt vad som är försenat, så att du kan prioritera dina inkasseringar på ett effektivt sätt.

📮 ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person lägger över 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det innebär över 120 timmar om året som går förlorade till att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Här kommer ClickUp Brain in i bilden. Den ger omedelbara insikter och svar genom att visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer på några sekunder – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Konkreta resultat: Team som QubicaAMF har sparat mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

🔎Visste du att? Förfallna fakturor påverkade i genomsnitt 43 % av kreditbaserade B2B-försäljningar för amerikanska företag. Detta belyser en fragmenterad situation där företag kämpar med likviditeten helt enkelt för att deras inkassosystem inte hinner med volymen.

De 5 bästa mallarna för fakturaåldersspårning

Det viktigaste är att hitta en mall som passar ditt arbetsflöde, är enkel för ditt team att använda och kan anpassas i takt med att företaget växer.

Vi har valt ut fem av de bästa mallarna för fakturauppföljning för att hjälpa dig att välja. Tre är byggda i ClickUp för att skapa ett integrerat arbetsflöde, medan två är traditionella kalkylblad för team som föredrar ett enkelt, nedladdningsbart alternativ.

1. Mall för fakturor från ClickUp

Hämta gratis mall

ClickUp-mallen för fakturor förvandlar fakturor från statiska poster till spårbara enheter. Istället för att manuellt kontrollera varje faktura får du ett sammanhängande arbetsflöde med tydliga steg och översikt över alla kunder. Du kan dela upp betalningar efter status, gruppera dem efter kund och driva dem vidare utan att behöva bygga upp ett nytt system från grunden varje månad.

Använd den här mallen för att:

Sortera fakturor efter kund, status eller förfallodatum för att hålla koll på de viktigaste kunderna

Dela upp betalningarna i tydliga steg så att du alltid vet vad som är utestående, betalt eller försenat

Hantera återkommande faktureringscykler utan att behöva bygga om arbetsflöden varje gång

Samla in och filtrera fakturauppgifter med hjälp av ClickUps anpassade fält för bättre uppföljning och rapportering

Växla mellan olika ClickUp-vyer , som tavlavyn eller kalendervyn , för att övervaka tidslinjer och betalningsflödet

💰Perfekt för: Team som hanterar en växande mängd fakturor från flera kunder och med olika betalningscykler.

🦸🏻‍♀️ Bromsar faktureringsarbetet upp ditt team? Sätt Invoice Processing Automator Agent på jobbet! Automatisera finansiella processer med Invoice Processing Automator Agent

Det finns över 650 färdiga Super Agents i ClickUp som kan hjälpa dig att skala upp arbetet effektivt. Du kan också skapa dina egna. Se hur.

2. Mall för leverantörsskulder från ClickUp

Hämta gratis mall

Utgående betalningar hanteras ofta i omgångar – de granskas i slutet av veckan eller strax före förfallodagen. Det gör det lätt att missa rabatter för tidig betalning, betala fakturor dubbelt eller tappa koll på kassaflödet.

Du kan dock använda ClickUp-mallen för leverantörsskulder för att organisera skulderna i en stegvis process. Varje faktura går igenom verifierings-, godkännande- och betalningssteg med tydliga kontrollpunkter.

Du kan spåra var en betalning har fastnat, vem som behöver agera och vad som händer härnäst, utan att behöva förlita dig på manuella uppföljningar eller spridda register.

Använd den här mallen för att:

Spåra leverantörsfakturor genom definierade steg som mottagande, verifiering och betalning för att undvika flaskhalsar

Planera leverantörsskulder utifrån förfallodatum och godkännandestatus för att undvika förseningsavgifter eller brådskande hantering

Standardisera hur fakturor granskas och godkänns så att inga nödvändiga kontroller utelämnas

Skapa en översikt över kommande och genomförda betalningar med hjälp av ClickUp-instrumentpaneler för bättre planering

Skapa kopplingar mellan uppgifter med ClickUp Dependencies för att ordna finansiella uppgifter så att utgående betalningar stämmer överens med inkommande kontanter

💰Perfekt för: Ekonomi- och driftsteam som behöver ett strukturerat godkännande- och betalningsflöde för att hantera leverantörsfakturor utan förseningar eller fel.

💡Proffstips: Med tiden börjar data om leverantörsskulder avslöja mönster som du kan agera på – leverantörer som konsekvent fakturerar för sent eller månader då utbetalningarna ökar kraftigt. Problemet är att dessa insikter förblir dolda om inte någon regelbundet hämtar och analyserar dem. ClickUp-dashboards presenterar dessa data i ett format som du kan granska utan att behöva gräva djupt. Du kan spåra hur mycket du har betalat varje leverantör över tid och hålla koll på utestående betalningar jämfört med betalda. Detta ger dig en överskådlig dokumentation att utgå ifrån vid förhandlingar eller budgetplanering, utan att du behöver göra om analysen varje gång. Använd AI-kort för att lägga till AI-driven rapportering och analys i dina ClickUp-instrumentpaneler AI Cards hjälper dig att få svar snabbare. Du kan skapa en sammanfattning av leverantörernas prestationer inför ett utvärderingsmöte eller ställa direkta frågor som ”Vilka leverantörer har ökat sin fakturering under det senaste kvartalet?” Resultatet är kopplat till dina faktiska betalningsuppgifter, så du arbetar med fakta, inte uppskattningar. Detta är användbart vid budgetplanering, leverantörsförhandlingar och betalningsplanering. Du går in i dessa beslut med en tydlig bild av vad som har hänt, istället för att försöka rekonstruera det under press.

3. Mall för betalningshistorik från ClickUp

Skapa en enda källa till sanning för varje betalningstransaktion med ClickUp-mallen för betalningshistorik

Utan tydliga betalningsregister kan du behöva pussla ihop tidslinjer utifrån fakturor, bankposter och gamla meddelanden. ClickUps mall för betalningshistorik hjälper dig att hålla ordning på dina register.

Det håller varje betalning kopplad till sin faktura, datum och sammanhang på ett och samma ställe. Du kan snabbt se hur en kund har betalat över tid, kontrollera om det finns delbetalningar och hänvisa till exakta transaktioner när det behövs.

Använd den här mallen för att:

Spåra delbetalningar, försenade betalningar och fullständiga betalningar med exakta register för varje transaktion

Håll en centraliserad logg över betalningar kopplade till fakturor för snabb verifiering

Upptäck säsongstrender med ClickUp-tidslinjevyn

Filtrera och analysera tidigare transaktioner eller kundspecifikt betalningsbeteende med hjälp av ClickUp Brain

Registrera betalningsuppgifter som betalningssätt, referensnummer och anteckningar med hjälp av ClickUps anpassade fält

💰Perfekt för: Frilansare och team som behöver en tillförlitlig betalningshistorik för att hantera kundkontakter, tvister och betalningsplanering med självförtroende.

Arnold Rogers, kundsupportchef på Launch Control, hanterar ekonomin med ClickUp:

”Vi har integrerat med Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell m.fl. Detta gör det möjligt för oss att spåra ekonomi, kundbehållning, rapportering och kunduppgifter på ett och samma ställe, eftersom vi kan hämta information från alla verktyg vi använder och sammanställa den i ClickUp för enkel användning utan att involvera alla avdelningar och ta tid från deras scheman.”

”Vi har integrerat med Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell m.fl. Detta gör det möjligt för oss att spåra ekonomi, kundbehållning, rapportering och kunduppgifter på ett och samma ställe, eftersom vi kan hämta information från alla verktyg vi använder och sammanställa den i ClickUp för enkel användning utan att involvera alla avdelningar och ta tid från deras scheman.”

4. Mall för fakturauppföljning för Excel från Vertex42

via Vertex42

Alla team behöver inte ett komplett system för att hantera fakturor. Ibland är prioriteringen enkel: samla alla fakturor på ett ställe, se vad som är försenat och undvik att komplicera processen i onödan.

I så fall kan Vertex42:s mall för fakturauppföljning i Excel vara en idealisk lösning. Den ger dig ett strukturerat sätt att registrera fakturor, följa upp förfallodatum och se åldersfördelningen på ett ögonblick utan att behöva konfigurera arbetsflöden eller lära dig ny programvara. Med inbyggda formler och filtrering kan du sortera efter kund, markera försenade betalningar och skapa snabba sammanfattningar när det behövs.

Använd den här mallen för att:

Spåra alla fakturor i en enda arbetsbok för att undvika att uppgifterna sprids ut över flera filer

Övervaka försenade betalningar med hjälp av inbyggda åldersgrupper och automatiska beräkningar

Filtrera fakturor efter kund eller status för att snabbt granska specifika konton

Skapa enkla fakturauppgifter genom att isolera kundspecifika data

Håll ordning på dina uppgifter med en överskådlig, utskriftsklar rapport för rapportering eller användning offline

⚠️Det är dock viktigt att notera begränsningarna. Det finns inga funktioner för samarbete i realtid, all data måste matas in manuellt och du kan inte använda automatiserade arbetsflöden för uppföljningar. Det är ett pålitligt alternativ om du föredrar ett välbekant arbetsflöde med kalkylblad och inte behöver integrerade, automatiserade funktioner.

💰Perfekt för: Frilansare eller små team som föredrar ett enkelt, kalkylbladsbaserat system utan onödig komplexitet.

💡Använd ClickUp Brain MAX för att effektivisera ditt inkassoflöde. Be den att skapa ett utkast till ett uppföljningsmejl för ett specifikt fakturabelopp och en förfallokategori (30, 60, 90+ dagar). Du kan till och med använda Talk to Text för att diktera innehållet (”skapa ett andra betalningspåminnelse för Acme Corp, 4 200 dollar, 60 dagar försenat”) och få ett skickklart mejl på några sekunder. Skapa snabbt anpassade uppföljningsmejl med ClickUp Brain MAX

5. Mall för åldersrapport från CFI

via CFI

Om du är en ekonom som behöver presentera uppgifter om kundfordringar för intressenter är CFI:s mall för åldersrapport något för dig.

Den organiserar fordringar i standardiserade åldersgrupper och följer vanliga redovisningsformat, så att du kan presentera data på ett sätt som är lätt att granska och agera på. Den stöder även beräkningar som osäkra fordringar, vilket hjälper dig att gå från grundläggande uppföljning till finansiell utvärdering.

Använd den här mallen för att:

Kategorisera fordringar i åldersgrupper för att tydligt belysa risken för förfallna betalningar

Skapa strukturerade rapporter som är redo för granskning av intressenter eller revisorer

Uppskatta osäkra fordringar utifrån hur länge fakturorna förblir obetalda

Jämför kundernas saldon över olika tidsperioder för att identifiera högriskkonton

Använd ett tydligt, standardiserat format för enhetlig finansiell rapportering

⚠️Nackdelarna här liknar dem hos andra kalkylbladsbaserade lösningar. Det är en statisk mall som kräver manuella uppdateringar, saknar arbetsflödeshantering och inte stöder teamsamarbete i realtid. Det är ett utmärkt val när presentation och efterlevnad av redovisningsstandarder är dina högsta prioriteringar.

💰Perfekt för: Ekonomiteam och analytiker som behöver strukturerade åldersrapporter för beslutsfattande, revisioner eller presentationer för intressenter.

Så här använder du mallar för fakturauppföljning

Att ladda ner en mall är den enkla delen. Värdet ligger i hur konsekvent du använder den för att spåra, granska och vidta åtgärder för förfallna fakturor. Några små beslut om inställningar kan förvandla den till ett system som ditt team förlitar sig på varje vecka.

Definiera åldersgrupper: Ange tydliga tidsintervall som Aktuella, 1–30, 31–60 och längre, baserat på dina betalningsvillkor

Lägg till fullständiga fakturauppgifter: Ange kunduppgifter, fakturadatum, förfallodatum och belopp för att säkerställa tillförlitlig uppföljning

Ställ in beräkningar för försenade betalningar: Automatisera beräkningen av förseningar för att undvika manuella fel och inkonsekvenser

Skapa rollbaserade vyer: Filtrera fakturor efter kund, belopp eller status så att varje teammedlem ser det som är viktigt

Automatisera påminnelser: Starta uppföljningar när fakturor överskrider åldersgränserna istället för att förlita dig på minnet

Gör veckovisa genomgångar: Kontrollera åldersrapporterna regelbundet för att upptäcka förseningar innan de eskalerar

Snabba upp uppföljningarna med AI: Skapa påminnelsemejl och sammanfattningar för att hålla kommunikationen konsekvent

📌 ClickUp-fördel: Automatisera uppföljningsflödet De flesta team nöjer sig med påminnelser. Någon måste fortfarande kontrollera fakturan, bestämma vad som ska göras och uppdatera översikten. Här kommer ClickUp Automations väl till pass. Du kan ställa in regler som: när en faktura hamnar i kategorin 31–60 dagar, tilldela den till kontoägaren, höja prioriteten och lägga upp en uppföljningskommentar. Om det överstiger 60 dagar, eskalera ärendet eller utlös en automatisk e-postuppdatering. Dessa påminnelser driver arbetet framåt utan manuella steg. Med färdiga automatiseringsmallar eller AI Automation Builder kan du ställa in detta på några minuter. När det väl är igång ligger fakturorna inte stilla mellan granskningarna. De går igenom uppföljningar, ansvarstilldelning och eskalering baserat på faktiska förhållanden, utan att någon behöver spåra varje steg.

Spåra fakturor och få betalt snabbare med ClickUp

Det verkliga problemet med fakturaspårning är inte bara spårningen i sig – det är fragmenteringen av arbetet mellan flera separata verktyg. Denna fragmentering innebär att du alltid arbetar utan fullständig kontext.

Detta ständiga byte mellan olika uppgifter bromsar inkassoprocessen, leder till dubbelarbete och gör det omöjligt att upprätthålla en enda källa till sanning. Ditt team slutar med att lägga mer tid på att leta efter information än på att faktiskt få in betalningarna.

ClickUp eliminerar denna oordning med sin samlade AI-arbetsyta. Det är en enda plattform där projekt, dokument, konversationer och analyser samsas med kontextuell AI som förstår ditt arbete.

Istället för en statisk lista över förfallna betalningar får du ett sammanlänkat, automatiserat arbetsflöde. Se förfallna fakturor, granska relaterade uppgifter, gå igenom kundkommunikationen och få tillgång till de ursprungliga avtalen – allt utan att lämna ClickUp. Så här går du från reaktiv inkassering till proaktiv hantering av kassaflödet.

Börja hantera ditt kassaflöde med fullständig översikt genom att komma igång gratis med ClickUp idag.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan åldersfördelning av kundfordringar och leverantörsskulder?

Åldersfördelningen för kundfordringar spårar de pengar som kunderna är skyldiga ditt företag, vilket hjälper dig att hantera kassainflöden. Åldersfördelningen för leverantörsskulder spårar de pengar som ditt företag är skyldigt leverantörerna, vilket hjälper dig att hantera kassautflöden och undvika förseningsavgifter.

Hur ofta bör teamen granska en rapport över fakturornas ålder?

De flesta ekonomiavdelningar granskar sin åldersrapport varje vecka för att hålla koll på förfallna fakturor innan de blir ett stort problem. För företag med stora transaktionsvolymer kan det dock vara effektivare att göra dagliga granskningar.

Kan jag spåra fakturornas ålder utan att använda Excel-kalkylblad?

Ja, du kan få mallar för fakturauppföljning med kraftfulla funktioner som kalkylblad saknar från arbetshanteringsplattformar som ClickUp. Dessa inkluderar inbyggda automatiseringar för påminnelser, samarbete i realtid för ditt team och AI-drivna insikter för att påskynda ditt arbetsflöde.