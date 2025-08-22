Gratis mallar för kassaflödesprognoser för att planera din ekonomi

🔍 Visste du att? 82 % av småföretagen går i konkurs, inte för att de är olönsamma, utan på grund av dålig kassaflödeshantering. Även om försäljningen går bra kan ditt företag fortfarande hamna i trubbel om du inte regelbundet prognostiserar dina kassainflöden och kassautflöden.

Så, hur håller du dig steget före kaoset, planerar för svaga månader och undviker ekonomiska överraskningar innan de inträffar?

Börja med rätt mall för kassaflödesprognoser – ett effektivt verktyg som klargör din finansiella situation, flaggar risker i ett tidigt skede och hjälper dig att fatta smartare beslut.

Häng med oss, vi har samlat de bästa gratis mallarna för att hålla koll på ditt kassaflöde.

Vad är mallar för kassaflödesprognoser?

Mallarna för kassaflödesprognoser är färdiga finansiella verktyg som hjälper dig att prognostisera hur pengar flödar in och ut ur ditt företag över tid. Använd dem för att förutsäga när pengar kommer in på ditt konto, när betalningar går ut och hur mycket likviditet du kommer att ha vid varje given tidpunkt.

Tänk på det som en finansiell GPS för ditt företag. Det ger översikt, minskar gissningar och stärker din kostnadshantering. Istället för att börja om från början varje gång kan du använda dessa mallar för att:

Förvandla spridda transaktioner till tydliga, tidsbaserade insikter om kassaflödet.

Matcha inkomster och utgifter för att undvika likviditetsbrist och missade betalningar.

Övervaka vad som hjälper eller skadar din likviditet i realtid.

Fatta smartare beslut om anställningar, investeringar eller när du ska avvakta.

De bästa mallarna för kassaflödesprognoser i korthet

Det är uppenbart att kassaflödesmallar hjälper dig att planera smartare, spendera med självförtroende och hålla dig likvid. Men vad skiljer en bra mall från resten? Dina specifika behov!

Låt oss sammanfatta det med en kort sammanfattning.

Vad kännetecknar en bra mall för kassaflödesprognoser?

En utmärkt mall för kassaflödesprognoser gör mer än att bara lista siffror – den stärker din finansiella strategi. De bästa mallarna kombinerar enkelhet med funktionalitet och har rätt balans mellan användarvänlighet och detaljerad insikt.

Här är vad du ska leta efter i en mall som fungerar i verkligheten:

Logisk layout: Välj en mall som organiserar dina prognoser på kvartals-, vecko- eller månadsbasis. En tydlig struktur hjälper dig att kartlägga kassaflödet över tid och snabbt upptäcka riskfyllda perioder.

Scenarioplanering: Modellera olika finansiella resultat. Oavsett om det gäller en försenad betalning eller en nyanställning gör möjligheten att testa olika scenarier Modellera olika finansiella resultat. Oavsett om det gäller en försenad betalning eller en nyanställning gör möjligheten att testa olika scenarier kapacitetsplaneringen proaktiv istället för reaktiv.

Automatiska beräkningar: Slipp manuella beräkningar. En bra mall innehåller inbyggda formler som automatiskt uppdaterar summor, saldon och nettokassaflöde för att spara tid och minska kostsamma fel.

Anpassade kategorier: Anpassa din kassaflödesmall så att den speglar dina kassaflödeskällor och utgifter. Lägg till avsnitt för kundfakturor, SaaS-prenumerationer, annonsutgifter eller leverantörsbetalningar – allt som speglar hur ditt företag fungerar.

Prestationsuppföljning: Se hur dina prognoser stämmer överens med de faktiska resultaten. Använd detta för att finjustera dina prognoser och övervaka Se hur dina prognoser stämmer överens med de faktiska resultaten. Använd detta för att finjustera dina prognoser och övervaka finansiella nyckeltal som burn rate, runway och likviditetstäckningsgrad.

Visuella insikter: Förvandla råa siffror till tydliga trender. Lägg till grafer eller diagram för att identifiera likviditetsbrist och utgiftsökningar – perfekt för interna granskningar, investerarpresentationer eller för att dela finansiell information med långivare.

📍 Bästa praxis: Att välja rätt mall är början – att bygga ett repeterbart system kring den är där den verkliga vinsten börjar. Det hjälper dig att utvärdera framsteg, hålla koll på ditt månatliga kassaflöde och planera med självförtroende. Vill du optimera ditt system? Börja med dessa tips om hur du organiserar dina finanser som ett proffs: Granska adekvata utflöden och inflöden av likvida medel på ett och samma ställe 🧾

Gör månatliga kontroller för att uppdatera prognoser och ligga steget före förändringar 📅

Tilldela ansvar för viktiga finansiella uppgifter; inget mer kaos med uppföljningar 👥

Håll anteckningar, antaganden och fakturor kopplade till verkliga siffror 📌 ClickUp for Finance samlar allt på ett ställe: kassaflödesuppföljning, budgetering, uppgiftshantering och teamsamarbete. På så sätt spenderar du mindre tid på att jaga siffror och mer tid på att få dem att räknas.

De bästa mallarna för kassaflödesprognoser som håller din ekonomi i rörelse

Försenade kundbetalningar? Plötsliga utgiftsökningar? Vi har alla varit där.

Dessa mallar för kassaflödesprognoser passar det snabba tempot i verkliga livet – oavsett om du balanserar frilansuppdrag, skalar upp ett lean startup-företag eller jagar din nästa finansieringsrunda.

Låt oss utforska våra bästa val för att förvandla oförutsägbara kassaflöden till en tydlig och säker strategi.

1. ClickUp-mall för finanshantering

Hämta gratis mall Spåra ditt företags kassaflöden och utgifter med ClickUp Finance Management Template.

Att driva ett litet företag innebär att jonglera med flera konton, kunder och kostnadsställen, ofta utan ett dedikerat ekonomiteam. ClickUps mall för ekonomihantering förenklar kaoset genom att centralisera allt i en överskådlig, anpassningsbar instrumentpanel.

Kassaflödesmallen använder anpassade fält för att märka transaktioner, gruppera kostnader efter kategori och övervaka kassaflödet per projekt eller datum. Ställ in automatiseringar för att varna ditt team när kontanta betalningar inte räcker till, en faktura förfaller eller utbetalningarna överstiger budgeten.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Skapa live-finansiella instrumentpaneler med hjälp av sammanställningar och formler

Koppla uppgifter, filer och godkännanden direkt till dina finansiella arbetsflöden.

Spåra varje transaktion för tydliga rapporter och revisionsklara register.

🔑 Perfekt för: Grundare utan ekonomichef, byråer som hanterar flera budgetar och nystartade företag som samordnar budgetansvar.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för finansiella prognoser för noggrann planering

2. Mall för finansiell analysrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Visualisera intäktstrender och viktiga insikter med ClickUps mall för finansiell analysrapport.

60 % av småföretagen som regelbundet granskar sin ekonomi upplever högre lönsamhet. Men att gräva igenom osammanhängande data och skapa rapporter från grunden är tidskrävande.

Med ClickUps mall för finansiell analys kan du analysera intäkter, utgifter och finansiella KPI:er snabbare och smartare.

Följ trender, jämför resultat och skapa diagram och avvikelserapporter automatiskt utan att lämna din arbetsplats. Du kan dessutom lägga till kommentarer, tilldela uppföljningar och exportera sammanfattningar som är redo att skickas till investerare (eller långivare).

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Fokusera på viktiga prestationsindikatorer för att styra tillväxtbeslut

Jämför resultaten med tidigare månader eller branschmål.

Markera vinstförluster och satsa extra på det som driver lönsamheten.

🔑 Idealisk för: Småföretagare, nystartade företag och frilansare som behöver snabba, praktiska finansiella insikter utan manuellt arbete.

💡 Proffstips: Förenkla din finansiella granskning med AI. ClickUp Brain lyfter fram det som är viktigt: kassatrender, kostnadstoppar, risker och insikter med stor inverkan. Oavsett om du förbereder dig för en granskning eller prognos är det som att ha en analytiker i realtid på begäran. Spåra trender enkelt med AI-kort i ClickUp

3. ClickUp-mall för break-even-analys

Hämta gratis mall Hitta snabbt din vinsttipppunkt med ClickUps mall för break-even-analys.

Är du osäker på om din prissättning är hållbar eller knappt räcker till? Du är inte ensam. Denna fråga håller de flesta grundare vakna om nätterna.

ClickUp Break-Even Analysis Template är en fokuserad mall för kassaflödesprognoser som är utformad för att visa exakt när intäkterna täcker kostnaderna och när vinsten börjar komma in. Den låter dig mata in dina fasta och rörliga kostnader, prova olika prisstrategier och testa olika scenarier på ett och samma ställe.

Det bästa av allt? Du kan anpassa vyer och fält efter din affärsmodell och hålla insikterna tydliga och beslutsklara.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Bedöm om din produkt eller tjänst faktiskt kommer att ge vinst eller gå jämnt upp.

Upptäck knappa marginaler eller försenad avkastning innan de påverkar ditt resultat.

Samarbeta genom att tagga teammedlemmar, lägga till anteckningar och spåra viktiga antaganden.

🔑 Idealisk för: Småföretagare och nystartade företag som testar nya marknader, prissättningsstrategier eller utreder om deras affärsmodell leder till verklig vinst.

💡 Proffstips: Reservera en dag i månaden för ”kassaflödesdag” i din kalender. Använd den för att uppdatera dina prognoser, jämföra nuvärde med prognoser och justera din strategi. Det är en enkel vana som hjälper dig att vara proaktiv, så att du inte blir överraskad av oväntade utgifter.

4. ClickUp-mall för försäljningsprognos

Hämta gratis mall Skapa tillväxtfokuserade kassaflödesprognoser med ClickUps mall för försäljningsprognoser.

Försäljningsplanering handlar inte om att nå kvoter, utan om att ligga steget före när det gäller efterfrågan, resurser och tillväxtmål. ClickUps mall för försäljningsprognoser kopplar din pipeline till verkliga resultat och hjälper dig att övervaka intäkter, affärer och konverteringsstatistik på ett och samma ställe.

Spåra leadkällor, försäljningsmål och leveranskostnader med hjälp av anpassade fält. Visualisera prognoser per säljare, produkt eller region och justera antaganden när marknaden förändras. Allt uppdateras i realtid, så att dina prognoser alltid speglar verkligheten.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Prognosera intäkter för att anpassa dem till din kassaflödesstrategi.

Upptäck förändringar i pipeline innan de stör planeringen

Identifiera skillnader mellan prognoser och faktiska siffror för att kunna korrigera kursen i tid.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer och intäktsteam som behöver koppla försäljningsmål direkt till kassaflödesplanering.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för försäljningsprognoser i Excel och ClickUp

Så här har Muhammad Asif Iqbal, produktchef på Dubizzle Group, använt ClickUp för att hantera ekonomin effektivt:

Inom ekonomi använder vi främst tavlorna för att hantera de förfrågningar som har skickats in till oss. Dessa går igenom en intern pipeline inom ekonomi och överförs sedan till oss med hjälp av buckets som finns på ClickUp. Tack vare att dessa buckets kan anpassas kan vi spåra dem mycket effektivt.

Inom ekonomi använder vi främst tavlorna för att hantera de förfrågningar som har skickats in till oss. Dessa går igenom en intern pipeline inom ekonomi och överförs sedan till oss med hjälp av buckets som finns på ClickUp. Tack vare att dessa buckets kan anpassas kan vi spåra dem mycket effektivt.

5. ClickUp-mall för företagsutgifter och rapporter

Hämta gratis mall Ta kontroll över utgifterna innan de stör ditt kassaflöde med hjälp av ClickUp Business Expenses and Report Template.

Kassaflödesproblem börjar ofta på utgiftssidan. Oväntade kostnader är en av de största finansiella störningsfaktorerna för småföretag, och utan strukturerad uppföljning kan även de bästa kassaflödesprognoserna gå i kras.

ClickUps mall för företagsutgifter och rapporter skapar ordning i kaoset. Spåra och kontrollera dina utgifter i realtid så att du håller dig inom budgeten, upptäcker besparingsmöjligheter och har koll på varje krona.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra utgifter dagligen, veckovis eller månadsvis efter kategori eller avdelning.

Centralisera kvitton och godkännanden för enkel, revisionsklar spårning.

Upptäck trender och möjligheter till långsiktiga kostnadsbesparingar

🔑 Idealisk för: Ekonomiavdelningar som hanterar dagliga utgifter, småföretag som synkroniserar kassaflödesprognoser med realtidsutgifter och alla som kartlägger kostnader i huvudboken.

🧠 Rolig fakta: 33,19 miljoner småföretag står för 99,9 % av den amerikanska ekonomin, men de flesta har små marginaler. Därför är mallar för kassaflödesprognoser inte bara användbara, de är ett hemligt vapen för att hålla sig flytande och skala upp på ett smart sätt.

6. ClickUp-budgetmall

Hämta gratis mall Anpassa din utgiftsplan efter din faktiska kassaflödesituation med hjälp av ClickUp-budgetmallen.

Att driva ett växande företag innebär att balansera ambitioner och ekonomi. ClickUps budgetmall hjälper dig att hitta rätt balans genom att ge dig en flexibel, realtidsöversikt över din ekonomi.

Dela upp budgetar efter team, kategori eller tidsplan. Tilldela ägare, sätt gränser och aktivera automatiseringar när tröskelvärden överskrids. Från fasta kostnader till kampanjutgifter – allt finns på ett och samma samarbetsutrymme, vilket gör att teamen kan samarbeta och ditt kassaflöde förblir stabilt.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Planera budgetutbetalningar så att de stämmer överens med din prognostiserade kassaflöde.

Prioritera utgifter baserat på påverkan, brådskande behov och likviditet.

Dela information mellan avdelningar utan att förlora den centrala kontrollen

🔑 Perfekt för: Ekonomichefer, verksamhetschefer och tvärfunktionella team som behöver anpassa budgetar till kassaflödet samtidigt som de snabbt växer.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för projektbudgetar i Excel och ClickUp

7. ClickUp-mall för balansräkning

Hämta gratis mall Få en realtidsöversikt över din ekonomiska situation med ClickUps balansräkningsmall.

Ditt kassaflöde visar hur pengarna rör sig och din balansräkning visar var du står. ClickUps mall för balansräkning ger dig en färdig, anpassningsbar layout för att spåra tillgångar, skulder och eget kapital utan krångel.

Separera enkelt kortfristiga och långfristiga tillgångar och skulder, lägg till ingående balanser och se hur din finansiella ställning utvecklas. Använd anpassade fält för att märka transaktioner, gruppera efter kontotyp och bifoga underlagsdokument vid behov.

Det bästa av allt? Din ClickUp-balansräkning uppdateras medan du arbetar, så att du alltid har en aktuell bild av ditt företags nettovärde.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra förändringar över tid med versionshistorik och uppgiftskommentarer.

Tilldela granskningsuppgifter till teammedlemmar med inbyggda förfallodatum och påminnelser.

Bifoga revisionsanteckningar eller godkännanden direkt till enskilda poster.

🔑 Idealisk för: Revisorer, finansanalytiker och företagare som behöver en tillförlitlig och dynamisk balansräkning integrerad med sin huvudbok.

➡️ Läs mer: Exempel och format för huvudbok för redovisning

8. ClickUp-mall för redovisningsverksamhet

Hämta gratis mall Förenkla återkommande arbetsflöden och avsluta dina räkenskaper med mindre kaos med hjälp av ClickUp Accounting Operations Template.

Månadsslut, avstämningar, journalposter – projektredovisning är fullt av repetitiva uppgifter som kräver precision. En enda försening kan störa hela din kassaflödesprognos.

ClickUp Accounting Operations Template håller ordning på saker och ting och ser till att allt går enligt plan. Från dagliga loggar till kvartalsvisa granskningar förvandlar den återkommande bokföringssteg till spårbara arbetsflöden med ansvariga, deadlines och checklistor.

Ställ in automatiska påminnelser, tilldela godkännanden och håll alla intressenter synkroniserade så att inget glöms bort, din rapportering förblir tydlig och klar och kassaflödet är i balans.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Få påminnelser om deadlines innan viktiga uppgifter hamnar på efterkälken.

Tilldela och dela uppgifter så att varje överlämning förblir synlig

Granska tidigare cykler för att upptäcka förseningar och förbättra din avslutningsprocess.

🔑 Idealisk för: Controllers, redovisningsteam och ekonomichefer som behöver struktur, noggrannhet och snabbhet i projektredovisning och bokslut.

➡️ Läs mer: Projektredovisningsprogram för att maximera projektets avkastning

9. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Hämta gratis mall Effektivisera utbetalningar och skydda dina likvida medel med ClickUp-mallen för leverantörsskulder.

När leverantörsfakturor staplas upp i e-postmeddelanden och kalkylblad är det lätt att tappa koll på vad som ska betalas innan det påverkar ditt kassaflöde. ClickUp-mallen för leverantörsskulder samlar alla fakturor, förfallodatum och betalningsvillkor så att du kan prioritera utbetalningar.

Anpassa fält för att spåra leverantörskontrakt, betalningscykler och godkännandestatus. Filtrera efter brådskande ärenden, avdelning eller projekt för att planera utbetalningar utifrån tillgängliga likvida medel. Med inbyggda automatiseringar och påminnelser hjälper denna mall för kassaflödesprognoser dig att behålla kontrollen.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Digitalisera dina skulder för att minska manuell inmatning och spridd spårning.

Automatisera påminnelser om deadlines för att undvika missade betalningar och förseningsavgifter.

Använd realtidsdata för att förbättra kassaflödesprognoser och fatta välgrundade beslut.

🔑 Perfekt för: Ekonomiteam, revisorer och företagare som vill ha strängare kontroll över leverantörsskulder, färre missade betalningar och bättre samordning mellan leverantörsskulder och kassaflödesstrategi.

💡 Proffstips: Att stänga dina böcker är steg ett. Vad du gör med den informationen leder till smartare prognoser. Den bästa mallen för kassaflödesprognoser använder rätt rapporteringsnivå: dagligen för noggrann likviditetskontroll, veckovis för att prognostisera din operativa rörelse.

10. ClickUp-mall för kostnadsanalys

Hämta gratis mall Fatta smartare beslut om utgifter med ClickUps mall för kostnadsanalys.

Budgetöverskridningar beror vanligtvis inte på en enda stor utgift, utan smyger sig in genom små, okontrollerade kostnader över olika team och tidslinjer. ClickUps mall för kostnadsanalys hjälper dig att upptäcka dem i tid.

Använd dem för att spåra varje kostnadsrad per projekt, avdelning eller initiativ. Jämför prognostiserade och faktiska utgifter, utvärdera avkastningen på investeringen och upptäck underpresterande områden i realtid.

Oavsett om du planerar nästa kvartals utgifter eller motiverar en ny investering ger denna mall för kassaflödesprognoser dig den översikt du behöver.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Koppla kostnader till resultat för att styra budgetfördelningen på ett smartare sätt.

Jämför faktiska utgifter med förväntade utgifter för att förhindra överskridanden innan de blir för stora.

Markera ineffektiviteter i kampanjer, avdelningar eller leverantörer

🔑 Idealisk för: Finansanalytiker, projektledare och företagare som vill få en helhetsbild av kostnader och intäkter för att kunna fatta strategiska beslut.

11. Mall för 12-månaders kassaflödesprognos från Coefficient

via Coefficient

Vill du planera dina penningflöden för året utan komplexa verktyg eller en brant inlärningskurva? Denna 12-månadersmall för kassaflödesprognoser från Coefficient erbjuder ett tydligt, kalkylbladsbaserat sätt att planera dina inkomster och utgifter månad för månad i Google Sheets eller Excel.

Mallen för kassaflödesprognoser är idealisk för team som behöver långsiktig översikt men vill undvika att bygga upp allt från grunden. Med redigerbara kategorier, automatiska beräkningar och integrerade diagram hjälper den dig att förenkla kassaflödesprognoser samtidigt som rapporterna förblir korrekta och delbara.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Fördela prognostiserade intäkter och utgifter över en 12-månadersperiod.

Anpassa fälten efter din intäktsmodell, säsongsvariationer eller kassaflödescykel.

Upptäck trender snabbt med integrerade visuella diagram och instrumentpaneler.

🔑 Idealisk för: Grundare, ekonomiteam och småföretagare som vill ha ett enkelt sätt att övervaka och prognostisera tillräckligt kassaflöde under de kommande 12 månaderna.

12. Excel-mall för kassaflödesprognoser från GTreasury

via GTreasury

Behöver du mer struktur för dina omfattande finansiella transaktioner? Denna Excel-baserade mall för kassaflödesprognoser är utformad för precision. Den låter dig kartlägga faktiska och prognostiserade in- och utflöden på veckobasis eller månadsbasis, vilket ger dig fullständig finansiell översikt över tid.

Anpassa dem enkelt efter dina interna rapporteringskrav, oavsett om du spårar skatteskulder, koncerninterna överföringar eller utdelningsscheman. De är flexibla, färdiga att använda och utformade för team som arbetar med kalkylblad men kräver tydlighet på företagsnivå.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Övervaka kontanter i flera valutor och konton med nollsaldo.

Lägg till avräknings-, ränte- eller justeringsregler utan att bryta formlerna.

Fokusera på finansspecifika arbetsflöden som kontantkonsolidering på banknivå.

🔑 Idealisk för: Företagsteam, ekonomichefer och företag som behöver en skräddarsydd, policykompatibel Excel-baserad kassaflödesmall.

13. Mall för kassaflödesprognos från QuickBooks

via QuickBooks

Om du redan använder QuickBooks Online kompletterar denna mall för kassaflödesprognoser din prognos. Den hämtar automatiskt data om resultat och balansräkning och genererar en framåtblickande översikt baserad på verkliga trender.

Inga manuella datadumpar. Bara en ren layout i kalkylbladsstil som markerar luckor i likviditeten, säsongsvariationer och likviditetsbrist innan de överraskar dig.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Synkronisera kassaflödesdata i realtid direkt från QuickBooks Online.

Kategorisera kassaflödet och beräkna saldon automatiskt, allt i ett överskådligt format som är klart att använda.

Upptäck säsongsmässiga nedgångar och perioder med låg likviditet innan de stör dina planer.

🔑 Idealisk för: Småföretagare och bokförare som redan använder QuickBooks och vill ha snabb, inbyggd kassaflödesprognosering utan att byta verktyg.

14. Mall för kassaflödesprognos från Conta

via Conta

Frilansare och egenföretagare behöver ett enkelt verktyg för att hålla koll på inkommande fakturor och återkommande utgifter. Denna mall för kassaflödesprognoser från Conta har en praktisk månadslayout som gör det enkelt att kartlägga fakturor, förskottsbetalningar och återkommande utgifter i en överskådlig vy.

Med redigerbara fält och inbyggda beräkningar blir kortfristig likviditetsplanering mer förutsägbar, även utan ett dedikerat ekonomiteam.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Använd månatliga kolumner för att upptäcka inkomstgap och tidsproblem.

Anpassa raderna så att de återspeglar frilansspecifika intäkter och kostnader.

Håll det enkelt med ett format på ett enda ark och automatiska beräkningar.

🔑 Perfekt för: Soloprenörer, konsulter och ensamföretagare som behöver ett enkelt och pålitligt sätt att hålla sig likvida månad efter månad.

15. Mall för kassaflödesprognos från NFF

via NFF

Att driva en ideell organisation innebär ofta att hantera ett stramt kassaflöde, komplexa finansieringsströmmar och tidsbegränsade bidrag, samtidigt som man måste hålla fokus på sin mission. Denna Excel-baserade mall för kassaflödesprognoser från NFF är specialutvecklad för att hjälpa ideella organisationer att planera och förbli hållbara.

De ger en tydlig månadsöversikt över intäkter, utgifter och tillgängliga likvida medel, uppdelat efter finansieringskälla och typ av begränsning. Oavsett om du väntar på utbetalning av bidrag eller planerar utgifter efter ett programs tidsplan, håller de dina finanser redo för prognoser.

📈 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra intäkter och utgifter efter finansieringskälla, inklusive begränsade och obegränsade bidrag.

Prognosera likviditeten baserat på givarcykler eller utbetalningsscheman för bidrag.

Anpassa utgifterna efter programmets milstolpar och efterlevnadskrav

🔑 Idealisk för: Ideella organisationer, stiftelser och samhällsorganisationer som behöver en pålitlig kassaflödesmall för att planera kring varierande finansiering och hålla sig till sin mission.

🔍 Visste du att? Mikro-, små och medelstora företag inom den amerikanska mjukvaruindustrin är 1,7 gånger mer produktiva än sina motsvarigheter i andra avancerade ekonomier tack vare starka kapital-, talang- och kundekosystem som byggts upp kring stora företag. Det är en påminnelse om att även små team kan prestera över sin viktklass, särskilt när de backar upp bra idéer med en stark kassaflödesplanering.

Bygg ett starkare företag – en kassaflödesprognos i taget med ClickUp

Kassaflödet är inte bara en mätparameter – det är en nödvändighet för ditt företag. Rätt mall för kassaflödesprognoser förvandlar osäkerhet till strategi och ger dig den tydlighet, kontroll och tillförlitlighet du behöver för att fatta smartare ekonomiska beslut.

ClickUp ger dig fullständig översikt, från budgetar och utgifter till automatiserade arbetsflöden och godkännanden. Det bästa av allt? ClickUps Free Forever Plan ger småföretag och egenföretagare tillgång till dessa kraftfulla verktyg utan att tömma deras budgetar.

