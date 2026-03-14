10 gratis mallar för Frayer-modellen för att skapa tydlighet

Har du någonsin stirrat på ett nytt ord – entropi, ironi, alternativkostnad – och insett att du ”typ” känner till det, men inte kan förklara det tydligt?

Frayer-modellen skapades för att lösa detta.

Istället för att memorera definitioner som du kan glömma bort, främjar den verklig förståelse genom att dela upp ett begrepp i fyra delar (mer om det senare 😉). Den är i grunden utformad för överföring: När eleverna kan beskriva egenskaperna kan de känna igen begreppet i nya texter, frågor och till och med presentationer.

I det här blogginlägget går vi igenom några av de bästa kostnadsfria mallarna för Frayer-modellen som du kan kopiera, anpassa och återanvända – plus snabba tips för hur du använder dem i klassrum, vid studietillfällen och vid teamutbildning.

De bästa mallarna för Frayer-modellen i korthet

Vad är Frayer-modellen?

En Frayer-modell är en grafisk översikt i fyra delar som används för att hjälpa eleverna att bygga upp en djupare förståelse för ett ord eller begrepp, särskilt vid undervisning i ordförråd och begrepp. Vanligtvis placeras målordet i mitten och eleverna ombeds fylla i de fyra omgivande sektionerna.

Modellen utvecklades av Dorothy Frayer 1969 och hjälper grupper och elever att gå från enkel inlärning till verklig förståelse. Istället för att bara definiera ett ord utforskar du det från alla vinklar.

Modellens struktur är:

Definition: Vad betyder termen, med dina egna ord?

Egenskaper: Vilka är de väsentliga egenskaperna eller fakta som alltid gäller för detta begrepp?

Exempel: Vilka är konkreta, specifika exempel på hur detta begrepp fungerar i praktiken?

Icke-exempel: Vilka saker verkar liknande men är definitivt inte begreppet?

🔖 Exempel: Anta att ditt begrepp är ”ekosystem”. Frayer-modellen skulle se ut så här: Definition: En gemenskap av levande varelser som interagerar med varandra och sin omgivning

Egenskaper: Inkluderar levande + icke-levande delar; organismer är beroende av varandra

Exempel: Skog, damm, korallrev

Icke-exempel: En enskild sten, ett enda djur, en plastflaska

Den sista kvadranten – Icke-exempel – är den mest kraftfulla delen. Den tvingar dig att dra tydliga gränser kring ett begrepp, vilket skärper din förståelse genom att definiera vad det inte är. Även om ramverket ursprungligen var avsett för ordförråd i klassrummet, är det otroligt effektivt för att förtydliga affärsjargong, tekniska specifikationer och projektomfattning.

👀 Visste du att? En TESL-EJ-studie om elever som lär sig engelska på gymnasienivå visar att Frayer-modellen är ett effektivt verktyg för att bygga upp ”ordägande” (att gå från att bara känna igen ett ord till att kunna använda det).

10 gratis mallar för Frayer-modellen för ordförråds- och begreppsanalys

Det kan vara svårt att hitta rätt format för din Frayer-modell. Statiska PDF-filer är perfekta för utskrift men omöjliga att använda för teamsamarbete, medan ett tomt dokument innebär att du måste sköta all formatering själv. Den rätta mallen bör passa ditt arbetsflöde, oavsett om du arbetar med praktikanter eller brainstormar med ett team på distans.

Dessa mallar sträcker sig från traditionella layouter med fyra kvadranter till kreativa digitala anpassningar som integrerar Frayer-modellens tankesätt i ditt dagliga arbete.

De flesta är redigerbara och redo att användas direkt, vilket hjälper dig att gå från ytlig inlärning till djup, praktisk förståelse.

Låt oss ta en titt på dem:

1. ClickUp-mall för brainstorming

Samla definitioner, exempel och missuppfattningar med ClickUp-mallen för brainstorming

Om du undervisar i ordförråd eller bygger upp begreppsförståelse behöver du en mall som synliggör tankeprocessen.

ClickUp-mallen för brainstorming ger dig utrymme att dela upp ett koncept i delar, tilldela fokusområden och organisera svar över olika steg, team eller kategorier. Det handlar om att brainstorma och komma på idéer kring specifika begrepp.

Dessutom kan du anpassa fälten och vyerna för att fånga upp nyckelbegrepp, definitioner, egenskaper, exempel och missuppfattningar i ett format som är lätt att gå igenom.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd anpassningsbara ClickUp-anpassade fält och kolumner (som problembeskrivning, lösning, prioritet eller anpassade etiketter) för att kartlägga Frayer-modellens avsnitt i en layout

Gruppera poster efter status, kategori eller inlärningsstadium för att följa framstegen över flera termer eller begrepp

Tilldela uppgifter till elever eller grupper när du använder Frayer-modeller för samarbetsaktiviteter, kamratgranskning eller stationsbaserat lärande

✅ Perfekt för: Lärare och pedagogiska coacher som genomför samarbetsaktiviteter för att bygga upp ordförråd och begrepp.

2. ClickUp-listmall

Förvandla varje term till en spårbar Frayer-modell-post med ClickUp-listmallen

Om du vill ha en Frayer-modell som är tillräckligt enkel för snabb användning i klassrummet men samtidigt tillräckligt flexibel för att kunna utökas till mer omfattande aktiviteter, är ClickUp-listmallen en bra utgångspunkt.

Den har en överskådlig, statusbaserad listlayout för att organisera termer, exempel och övningsuppgifter, samtidigt som du kan lägga till extra sammanhang genom flera vyer.

För ett arbetsflöde enligt Frayer-modellen låter den här mallen dig anpassa varje uppgift som ett begrepp och använda fält, kommentarer och länkade resurser för att bygga upp definitionen, exempel, icke-exempel och begreppet.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lägg till sammanhang genom att använda ClickUp-uppgifter under varje huvuduppgift för ordförråd för att lista flera detaljerade exempel eller icke-exempel

Växla mellan olika ClickUp-vyer om du planerar lektioner, uppgifter eller tidslinjer för ordförrådsgenomgångar inom en enhet

Använd Video Embed för att bifoga förklarande videor, minilektioner eller genomgångar av begrepp direkt i arbetsytan så att eleverna kan använda dem som referens

✅ Perfekt för: Utbildningsdesigners eller utbildare som skapar Frayer-inspirerade inlärningsaktiviteter med inbyggt lektionsinnehåll.

3. ClickUp-mall för designmatris

Jämför begrepp med viktade kriterier i ett strukturerat dokument med hjälp av ClickUp Design Matrix-mallen

Om du använder en övning i Frayer-stil för att hjälpa eleverna att jämföra nära besläktade begrepp (eller utvärdera exempel kontra icke-exempel med tydliga kriterier), ger ClickUp Design Matrix-mallen dig ett analytiskt format att arbeta med.

Denna mall är uppbyggd som ett strukturerat ClickUp Doc och guidar dig genom kriteriedefinition, viktad utvärdering och ett avsnitt med slutliga rekommendationer. Det gör den särskilt användbar när din Frayer-modellaktivitet går utöver enkel ordförrådsåtergivning och in på begreppsskillnader, klassificering eller evidensbaserad jämförelse.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd avsnittet Kriteriedefinition för att fastställa de egenskaper som eleverna ska utvärdera (till exempel: definitionens noggrannhet, relevans i verkligheten, exempel och icke-exempel)

Förvandla abstrakta jämförelser till ett repeterbart ramverk med hjälp av den viktade poängtabellen, vilket är användbart för avancerade analysaktiviteter i Frayer-stil

Dokumentera hela tankeprocessen på ett ställe, lägg till anteckningar under varje avsnitt och samarbeta kring utvärderingar utan att byta verktyg

✅ Perfekt för: Utbildare och undervisningsteam som skapar strukturerade utvärderingsövningar i gemensamma Docs-dokument.

4. Mall för ömsesidig handlingsplan i ClickUp

Kartlägg begrepp med undersidor för egenskaper, exempel och nästa steg med hjälp av ClickUp-mallen för ömsesidig handlingsplan

Mallen för gemensam handlingsplan i ClickUp kan anpassas till ett överskådligt arbetsutrymme för konceptkartläggning för team som definierar en idé innan de vidtar åtgärder. Dess inbyggda undersidor – intressenter, åtgärdslista, resurser, kriterier för framgångsrika pilotprojekt och mötesanteckningar – gör det enklare att granska och använda diskussionerna.

Denna layout fungerar bra när ditt team analyserar ett begrepp, en process eller ett initiativ ur flera vinklar under en workshop. Du kan fånga kärnbetydelsen, notera utmärkande drag, samla in konkreta exempel från tidigare arbete och dokumentera gränser eller undantag. Fortsätt sedan diskussionen med de tilldelade nästa stegen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd ClickUp Assigned Comments direkt i mallen för att diskutera och fastställa definitioner, och skapa en enda källa till sanning

Samla in exempel, gränsfall och stödjande referenser i Resurser och Mötesanteckningar under live-diskussioner

Gå direkt från förståelse till genomförande genom att följa uppföljningsuppgifter i Action Items Tracker

✅ Perfekt för: Facilitatorer, kundtjänstteam och tvärfunktionella grupper som håller workshops för att samordna begrepp eller planeringsmöten.

5. ClickUp-mall för infografik på whiteboard

Förvandla vilket begrepp som helst till en visuell, en-sidig Frayer-modell med ClickUps mall för infografik-whiteboard.

Enkla, textbaserade Frayer-modeller kan vara oinspirerande och ineffektiva för visuella elever i ditt team. ClickUps infografik-whiteboardmall kommer med en färdig arbetsyta för att förvandla vilket ämne som helst till en visuell en-sida – med hjälp av block för rubrikbudskap, stödjande avsnitt och bilder (ikoner, foton, minidiagram).

Det är byggt på ClickUp Whiteboards, så du har många alternativ för att bygga modellen precis som du vill.

Du kan anpassa den som en Frayer-modell genom att använda de fyra huvudsakliga innehållsområdena: definition, egenskaper, exempel och icke-exempel. Placera klisterlappar i varje kvadrant, lägg till ikoner för visuella ledtrådar, använd sedan rubrikfältet för att namnge begreppet och ange målgruppen (årskurs, team eller utbildningsgrupp).

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gå bortom ren text genom att lägga till ikoner, bädda in bilder och använda färgkodade kvadranter för att göra dina Frayer-modeller visuellt tydliga och lättare att komma ihåg

Illustrera din "Exempel"-kvadrant genom att dra och släppa bilder eller bädda in videor direkt på whiteboard-ytan

När din visuella Frayer-modell är klar kan du exportera den som en bild eller dela en offentlig länk med vem som helst

✅ Perfekt för: Utbildningsdesigners, utbildare och teamledare som skapar ”en-sidiga läromedel” utifrån anteckningar enligt Frayer-modellen.

6. ClickUp DMAIC-mall

Förklara begrepp steg för steg på en DMAIC-tavla med ClickUp DMAIC-mallen

ClickUp DMAIC-mallen visar en steg-för-steg-tavla för att arbeta igenom ett problem med hjälp av den klassiska strukturen Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Kontrollera. Varje steg har sitt eget utrymme för klisterlappar, och guiden håller arbetsflödet fokuserat när du går från problemformulering till lösning.

Denna layout fungerar som ett format för att bryta ner begrepp när du vill att eleverna ska förstå ett begrepp på djupet och tillämpa det korrekt.

Du kan använda varje DMAIC-kolumn som en ledtråd för att bygga upp en fullständig förståelse. Du kan till exempel definiera begreppet i klarspråk, mäta det med verkliga indikatorer, analysera vad det inkluderar/exkluderar, förbättra definitionen med tydligare exempel och sedan fastställa den slutgiltiga versionen med en konsistenskontroll.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd avsnittet Definiera för att fånga ordets kärnbetydelse, och lägg sedan till viktiga egenskaper i det andra klisterlappområdet

Skapa bättre exempel i Mät och Analysera genom att lista signaler, mått och vanliga missförstånd som eleverna blandar ihop

Se till att den slutgiltiga versionen är konsekvent i Control genom att spara den godkända definitionen, exemplen och icke-exemplen som ditt team eller din klass är överens om

✅ Perfekt för: Lärare och utbildare som undervisar i strukturerat tänkande, processförbättring eller begreppsklarhet i grupp.

👀 Visste du att? Grafiska organisatörer har sitt ursprung i kognitiv psykologi. De utvecklades för att omsätta David Ausubels (1963) teori om meningsfullt mottagande lärande i praktiken, baserat på hans grundidé att det en elev redan kan är den största drivkraften för vad de kommer att lära sig härnäst (Ausubel, 1968).

7. Mall för arbetsplan på whiteboard i ClickUp

Skapa en konceptkarta i DMAIC-stil med ClickUp-mallen för arbetsplanering

Mallen för arbetsplanering på whiteboard i ClickUp visar en komplett plan på en visuell yta, med exakta kolumner för DMAIC. Varje kolumn har utrymme för projektbeskrivning, mål, teammedlemmar, forskningsanteckningar, resultat och öppna ärenden, vilket gör att planering och uppföljning samlas i en vy.

Detta fungerar utmärkt för begreppsundervisning när du vill att deltagarna ska gå bortom definitioner och bygga upp en verklig förståelse.

Du kan använda den första kolumnen för att skriva in definitionen och viktiga egenskaper, de mellersta kolumnerna för att lägga till exempel och kompletterande anteckningar, och sedan använda den sista kolumnen för att notera icke-exempel eller vanliga missuppfattningar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Gör begreppsförklaringarna lätta att överblicka med färgkodade kolumner och en inbyggd förklaring som tydligt skiljer varje steg åt

Samla exempel, icke-exempel och stödjande anteckningar i särskilda avsnitt

Säkerställ enhetlighet mellan olika termer genom att återanvända samma struktur varje gång

✅ Perfekt för: Seniora medarbetare som håller gruppbaserade affärslektioner där deltagarna behöver en visuell struktur och ett format som går att upprepa.

8. Samling av Frayer-modellmallar från Template.net

Mallsamlingen Frayer Model Template Collection från Template.net innehåller Frayer-arbetsblad i ett layout med fyra kvadranter, utformade för ordförrådsundervisning. Varje mall har ordet i mitten och omges av särskilda avsnitt för definition, egenskaper, exempel/modeller och icke-exempel.

Eftersom formatet är utskrivbart och återanvändbart fungerar det bra för individuell övning, arbete i smågrupper eller snabba avstämningar i klassrummet.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Den klassiska layouten med fyra rutor håller ordförrådsövningarna fokuserade på de centrala delarna av Frayer-modellen

Det centrerade ordet gör det enkelt att skanna igenom ifyllda blad vid genomgång eller bedömning

Fungerar bra som en återkommande rutin för nya ord inom läsning, naturvetenskap och samhällskunskap.

✅ Perfekt för: Lärare och utbildare som behöver klassiska layouter med fyra kvadranter för tryckta aktiviteter.

9. Frayer-modelldiagram V1-mall av TemplateLab

via TemplateLab

Mallen Frayer Model Diagram V1 från TemplateLab har ordet i mitten och fyra märkta rutor runtomkring. Rubrikerna är redan inbyggda, så du kan projicera dem under en lektion, fylla i dem tillsammans med klassen eller skriva ut dem för snabb övning.

Den finns även i format som Word och PowerPoint, vilket gör det enkelt att redigera, kopiera för flera ord och återanvända mellan olika avsnitt utan att behöva skapa mallen från grunden varje gång.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

En tydlig visuell hierarki (centralt begrepp + fyra rutor) gör det enklare att undervisa om Frayer-strukturen under lektioner med hela klassen

Layouten i diagramstil är lämplig för presentationer i Word, PowerPoint eller på affischer

Tydliga etiketter underlättar snabbare kontroll av förståelsen under repetition och provförberedelser

✅ Perfekt för: Lärare som skapar klassrumspresentationer eller översiktsdiagram för akademiskt ordförråd.

10. Frayer-modellmall av WordLayouts

via WordLayout

WordLayouts mall för Frayer-modellen är en enkel mall med fyra kvadranter som är utformad för att redigeras direkt i Microsoft Word eller Google Docs.

Eftersom det är ett enkelt dokumentformat är det lätt att kopiera för flera ord, ge som läxa eller skriva ut för övning i klassrummet. Du kan skriva direkt i varje ruta, spara versioner för olika avsnitt och återanvända samma layout för snabb repetition inför prov.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Fungerar bra både för självständigt arbete och aktiviteter i smågrupper eftersom eleverna kan fylla i en ruta i taget och sedan snabbt jämföra svaren

Lätt att skriva ut och kan anpassas i stor utsträckning i Microsoft Word eller Google Docs

Lätt att kopiera för veckans ordlistor, ordförråd för enheter eller förberedelser inför prov

✅ Perfekt för: Personer och team som föredrar att arbeta inom Microsofts/Googles ekosystem.

Hur man använder en Frayer-modellmall för ordförrådsutveckling

Att ha en mall är en bra början, men att veta hur man fyller i den på ett effektivt sätt är det som förbättrar ordförrådsinlärningen och samordningen i teamet.

Följ denna praktiska, steg-för-steg-guide för att få ut mesta möjliga av din Frayer-modellmall. 🛠️

Välj ditt målord eller begrepp: Välj ett ord eller begrepp som är riktigt utmanande eller ofta missförstått. För team, fokusera på terminologi där bristande samstämmighet orsakar förvirring, som ”agil” eller ”kundcentrerad” Börja med definitionskvadranten: Kopiera inte bara en ordboksdefinition. Skriv den med dina egna ord. Om du inte kan förklara det enkelt, har du inte förstått det helt ännu Identifiera viktiga egenskaper eller fakta: Lista de egenskaper som alltid gäller för detta begrepp. Fråga dig själv: ”Vilka är de oundvikliga egenskaperna som gör att detta begrepp är just det?” Skapa exempel: Ge konkreta, specifika exempel på begreppet. Ju mer varierade och verklighetsnära dina exempel är, desto djupare blir din förståelse Definiera icke-exempel (det avgörande steget): Detta steg är avgörande. Identifiera saker som liknar begreppet men inte är det. Detta tvingar dig att klargöra begreppets gränser Granska och finslipa: Läs igenom alla fyra kvadranterna tillsammans. Ger de en fullständig och korrekt bild? Om du arbetar i ett team, diskutera eventuella meningsskiljaktigheter – de avslöjar ofta kritiska luckor i den gemensamma förståelsen

✨ ClickUp-fördel: När du använder en digital Frayer-modellmall i ClickUp kan du använda ClickUp Brain för att få förslag på exempel eller icke-exempel när du fastnar. Det kan ge upphov till idéer du inte hade tänkt på och påskynda den djupa bearbetningen som gör att nya begrepp fastnar.

Väck ordförrådet till liv med ClickUp

Gratis mallar för Frayer-modellen är ett utmärkt första steg när du behöver ett enkelt sätt att hjälpa eleverna att definiera begrepp, upptäcka mönster och skilja exempel från icke-exempel utan att det blir en lång lektionsplan.

Men Frayer-modellerna blir ännu mer användbara när de blir en del av arbetsflödet. Med ClickUp kan du återanvända dina Frayer-mallar i Docs, undervisa i realtid med hjälp av Whiteboards och omvandla varje målord till en uppgift med en ansvarig, ett förfallodatum och checklistor.

Använd AI för att generera ett snabbt första utkast med exempel och icke-exempel som du kan finslipa tillsammans med din klass eller ditt team.

Vanliga frågor

De fyra kvadranterna är Definition (vad termen betyder med dina egna ord), Egenskaper (viktiga attribut eller fakta), Exempel (specifika fall) och Icke-exempel (saker som är liknande men som inte passar in i definitionen).

Team kan använda Frayer-modeller för att bygga upp ett gemensamt ordförråd för viktiga affärstermer, processer eller verktyg. Detta säkerställer att nyanställda inte bara förstår definitionerna utan också vad begreppen omfattar och inte omfattar, vilket minskar missförstånd redan från första dagen.

En tom Frayer-modell är vanligtvis ett statiskt, utskriftsklart dokument med tomma fält. En redigerbar Frayer-modellmall möjliggör digital anpassning, samarbete i realtid och integration med andra arbetshanteringsverktyg.

Ja, Frayer-modellen är mycket effektiv för matematiska termer (som ”primtal”), naturvetenskapliga begrepp (som ”fotosyntes”) och fackterminologi inom alla områden. Den fungerar utmärkt överallt där det är viktigt att skilja mellan exempel och icke-exempel för att tydliggöra förståelsen.