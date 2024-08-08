Affärsjargong: över 30 populära affärsuttryck och vad de betyder

Du presenterade ditt projektförslag för din chef för godkännande, och hon sa: "Det är bra, men du har inte gjort någon skillnad." Du kände att något var fel på grund av "men" i hennes uttalande.

Men vad menar hon med att "flytta nålen"?

Det är affärsjargong som betyder att ”ditt projektförslag inte är tillräckligt slagkraftigt för att göra någon större skillnad”. Det här är ett exempel, men om du ofta hör ord på arbetsplatsen som förvirrar dig behöver du förmodligen lära dig företagets jargong.

Det här är akronymer, fraser eller uttryck som är specifika för affärsvärlden och som har en gemensam betydelse i företagsvärlden.

Om du inte kan affärsjargongen kan du bli offer för missförstånd, vilket kan leda till felaktiga förväntningar, långsammare beslutsfattande och minskat förtroende i en professionell miljö.

Vi hjälper dig att bekanta dig med dessa företagsbuzzwords så att du kan förstå dem tydligt och svara med självförtroende utan att känna dig utanför.

Förstå affärsjargong

Affärsjargong avser specialiserade och tekniska uttryck eller eufemismer som används i affärsvärlden för att kommunicera idéer. Den varierar ofta mellan olika branscher och yrken.

Om din vän kommer till dig och säger att han inte vet hur han ska bryta isen på sin nästa dejt, vet du automatiskt att han inte talar om att bokstavligen bryta isen utan om hur man inleder en konversation.

På samma sätt är projektledningsbegrepp som ”synergi” eller ”hävstångseffekt” inte alltid bokstavliga i affärsvärlden.

Varför behöver vi affärsjargong?

Företagsbuzzwords underlättar, särskilt när det gäller komplexa begrepp.

Här är ett enkelt exempel.

Du vill förstå hur stor risk en kund är beredd att ta när hen investerar i ny teknik. Istället för att skriva ner ”Vilka är din organisations gränser för risk i termer av potentiella förluster eller bakslag i samband med investeringar i ny teknik?” kan du helt enkelt använda detta affärsspråk och fråga ”Hur stor är din riskbenägenhet?”

Affärsjargong hjälper till med följande:

Effektivitet: Affärsjargong hjälper individer att kommunicera precist och snabbt, vilket sparar tid under möten, rapporter och korrespondens.

Professionalism: Att använda branschspecifik jargong signalerar professionalism och hjälper till att etablera trovärdighet och auktoritet inom ett visst område.

Samarbete: Jargong säkerställer att alla inom en viss bransch eller organisation har en gemensam förståelse för viktiga termer och begrepp, vilket bidrar till att förena förväntningarna.

Viktiga idéer och syften bakom vanliga affärstermer

Affärsjargong har ofta sina rötter i specifika branscher eller yrkesutövningar och fyller olika syften i kommunikationen. Låt oss titta på några vanliga termer, deras ursprung och syfte:

Marknadslikviditet: Beskriver hur lätt det är att köpa och sälja tillgångar utan att det direkt påverkar priset. Syftet med detta uttryck är att hjälpa handlare att förstå marknadsförhållandena så att de kan fatta välgrundade beslut.

User Experience Design (UX Design): Har sitt ursprung i människa-datorinteraktion och kognitiv psykologi och fokuserar på att förbättra användbarheten hos digitala gränssnitt. Ett exempel på jargong inom denna kategori är ”user journey”, som effektiviserar diskussioner om att skapa användarvänliga och effektiva digitala upplevelser.

Call to Action (CTA): Detta begrepp har sitt ursprung i marknadsföring och reklam och används för att uppmana målgruppen att reagera omedelbart. Oavsett om det handlar om att prenumerera på ett nyhetsbrev eller göra ett köp är syftet att öka användarnas engagemang och konverteringsgraden.

Marknadstrend: Detta begrepp kommer från ekonomisk analys och hjälper företag att förutse förändringar och göra strategiska justeringar baserat på observerade mönster.

Blue sky thinking: Det är ett begrepp som används för att beskriva ett kreativt och öppet sinne för problemlösning och idégenerering. Det är som att titta upp mot en vidsträckt, gränslös himmel och låta fantasin flöda fritt. Blue sky thinking syftar till att generera en mängd idéer som kan förfinas och utvecklas senare, i stället för att hitta en praktisk lösning direkt.

Låghängande frukt: Detta uttryck används ofta som en metafor för att beskriva något som är lätt att uppnå eller nå. Det är som frukten på ett träd som är lätt att nå utan att behöva en stege. Ett företag kan till exempel fokusera på att förbättra kundservicen som låghängande frukt för att öka kundnöjdheten innan man tar itu med mer komplexa utmaningar som produktutveckling.

Paradigmskifte: Ett paradigmskifte är en betydande förändring i hur vi tänker eller gör något. Det är när en ny och annorlunda upptäckt eller idé ersätter det vanliga och accepterade sättet att förstå eller närma sig ett ämne.

Exempel på affärsjargong inom olika branscher

Det finns vissa överanvända affärstermer som alla HR-medarbetare känner till, medan det finns andra som alla ekonomiteam måste förstå väl. För att hjälpa dig att navigera bland dessa termer har vi sammanställt en lista över populära affärstermer från olika branscher, inklusive HR, marknadsföring, IT och ekonomi.

Personal

HR spelar en central roll i att upprätthålla relationer och kommunicera med teamet. Oavsett om det handlar om rekrytering, prestationshantering eller personalplanering kommer du sannolikt att stöta på termer som:

1. Anställdas upplevelse

Employee Experience (EX) beskriver hur anställda upplever arbetet på företaget. Det omfattar interaktion med kollegor och chefer, introduktionsprocessen och den dagliga arbetsmiljön.

Exempel: ”För att förbättra den totala produktiviteten och minska personalomsättningen lanserade företaget ett omfattande program för medarbetarupplevelse. ”

2. Gyllene handskakning

Denna affärstermin beskriver en ekonomisk ersättning som ges till en anställd när denne lämnar företaget. Det är ett tecken på uppskattning för deras tjänster och engagemang.

Du kanske hör personalchefen säga: ”Med tanke på dina betydande bidrag till företaget vill vi se till att du lämnar oss på ett positivt sätt med en generös avgångsvederlag som ett tecken på vår uppskattning.”

3. Balans mellan arbete och privatliv

Work-life balance innebär att ha en sund balans mellan arbete och privatliv. Det är ett vanligt förekommande begrepp på arbetsplatser som främjar medarbetarnas allmänna välbefinnande och förebygger utbrändhet.

En personalansvarig på ett företag som strävar efter en sund balans kan säga: ”Vi är fast beslutna att hjälpa våra medarbetare att uppnå en god balans mellan arbete och privatliv. Därför erbjuder vi flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.”

4. Kulturpassning

Det handlar om att hitta medarbetare vars värderingar och arbetsstil passar väl in i företagets kultur och etos.

HR använder ofta detta begrepp när de söker nya medarbetare: ”Vi söker kandidater som passar in i vår kultur, så att de smälter in bra i vårt team och bidrar positivt till vår arbetsmiljö. ”

5. Employee value proposition (EVP)

Employee Value Proposition (EVP) avser de totala förmåner och belöningar som ett företag ger sina anställda i utbyte mot deras arbete.

När HR svarar på frågan om vad företaget erbjuder sina anställda kan de säga: ”Vår EVP fokuserar på konkurrenskraftiga löner, karriärmöjligheter och en stödjande arbetsmiljö för att attrahera och behålla de bästa talangerna.”

6. 80/20

80/20 är principen enligt Pareto-principen, som anger att 80 % av företagets resultat kommer från endast 20 % av de anställda. Det indikerar att ett fåtal anställda står för större delen av produktionen.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring och reklam är en omfattande bransch som omfattar olika områden, såsom influencer-marknadsföring och marknadsföring i sociala medier. Några vanliga exempel på företagsjargong inom denna bransch är:

7. Intryck

Impressioner avser antalet gånger en potentiell kund har sett innehållet, oavsett om det är ett inlägg på sociala medier eller en onlineannons.

När man deltar i marknadsföringsteamets möten är det vanligt att höra folk säga: ”Vi måste analysera intrycken från vår senaste reklamkampanj för att förstå dess räckvidd och effektivitet.”

8. Nyckeltal (KPI)

Efter att ha implementerat en affärsstrategi är nästa steg att följa upp resultatet genom KPI:er. KPI:er visar hur effektivt teamet uppnår sina affärsmål.

Till exempel: ”Våra primära KPI:er för denna kampanj inkluderar klickfrekvens och konverteringsfrekvens, vilket hjälper oss att mäta dess framgång.”

9. Kundresan

Kundresan definierar kundens upplevelse av ett företag, från kundens initiala intresse för företaget till slutet av deras relation, dvs. förnyelse av prenumerationen eller återköp av produkten. Den ger insikt i varje steg som kunden går igenom.

Marknadschefer säger ofta: ”Att kartlägga kundresan hjälper oss att identifiera problemområden och förbättra den övergripande kundupplevelsen.”

10. A/B-testning

A/B-testning är ett vanligt förekommande begrepp för att testa design för webbsidor eller annonser. Det jämför två versioner av en webbsida eller annons för att avgöra vilken som fungerar bäst.

Till exempel: ”Vi genomför A/B-testning på våra landningssidor för att se vilken design som ger en högre konverteringsfrekvens.”

11. Leadgenerering

Lead generation avser att skapa nya leads/kunder. Du kan höra detta när teamet fokuserar på att attrahera och fånga potentiella kunders intresse för att öka din försäljningspipeline.

Detta används ofta när man sätter upp mål, till exempel ”Vårt mål för detta kvartal är att öka antalet leads med 30 % genom riktad annonsering på sociala medier.”

12. Kundsegmentering

Kundsegmentering är ett begrepp som ofta används inom personlig marknadsföring och reklam. Det innebär att kundbasen delas in i olika grupper utifrån egenskaper som demografi, beteende eller köpmönster.

Ett vanligt exempel på denna affärsjargong i affärsvärlden är ”Genom att implementera kundsegmentering kan vi skapa personliga e-postkampanjer som tillgodoser varje segments specifika intressen och behov, vilket leder till högre engagemangsnivåer.”

Informationsteknik (IT)

Affärsjargong används ofta inom IT-branschen eftersom det hjälper till att förenkla och förklara komplexa begrepp och processer. Vi har definierat några återkommande affärsjargongtermer och agila scrum-termer inom IT för att göra det lättare för dig att förstå.

13. Bandbredd

När man diskuterar nätverkskapacitet eller hastighet använder tekniker ofta ordet ”bandbredd”. Det betyder mängden data som överförs via ett nätverk under en viss tid.

Du kanske hör IT-chefen säga: ”Vi måste uppgradera vår server eftersom vår nuvarande bandbredd inte klarar av det ökande antalet användarförfrågningar.”

14. DevOps

DevOps kommer från en kombination av två termer, mjukvaruutveckling (Dev) och IT-drift (Ops), för att öka effektiviteten i utvecklings- och implementeringsprocessen.

Ett exempel på hur denna term används i företagsvärlden är ”Genom att implementera DevOps-metoder har vi avsevärt minskat vår time-to-market för nya funktioner.”

15. Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API)

När man diskuterar mjukvaruintegration och utveckling ligger fokus ofta på API. API är en uppsättning protokoll och verktyg som gör det möjligt för olika mjukvaruapplikationer att kommunicera med varandra.

En utvecklare kan under diskussioner om mjukvaruintegration säga: ”Det nya API:et möjliggör sömlös interaktion mellan vår applikation och tredjepartstjänster.”

16. Programvaruprototyp

Programvaruprototyper avser skapandet av tidiga versioner eller modeller av en programvaruapplikation för att visualisera och testa dess design, funktionalitet och användarinteraktioner innan fullskalig utveckling påbörjas.

Vid projektets uppstartsmöte kan produktchefen förklara: ”Vi kommer att börja med att ta fram en prototyp för programvaran för att säkerställa att vår design uppfyller användarnas behov.”

17. Distribution

Implementering är en stegvis process som omfattar allt som ingår i installationen av ny programvara, från installation till testning.

Vad gör en programmerare? De ”hanterar implementeringen av ny programvara för företagets behov”.

18. Molntjänster

Molntjänster är en viktig del av den digitala IT-infrastrukturen. I denna metod lagrar, hanterar och bearbetar fjärrservrar på Internet data, vilket eliminerar behovet av lokala servrar eller persondatorer.

I den senaste företagsuppdateringen kan IT-avdelningen ange: ”Vi har infört molntjänster för att effektivisera vår verksamhet, förbättra skalbarheten och minska kostnaderna för lokal infrastruktur.”

Finans och investeringar

Oavsett om du investerar dina pengar eller arbetar inom finanssektorn stöter du ofta på termer som ”börsintroduktion”, ”kvantitativa lättnader” och ”investeringsdiversifiering”. Låt oss förklara dessa finans- och investeringsuttryck för dig.

19. Kvantitativa lättnader

Om det råder ekonomisk deflation injicerar centralbanken pengar i ekonomin genom att köpa statspapper eller andra finansiella tillgångar för att öka penningmängden, sänka räntorna och stimulera den ekonomiska aktiviteten. Denna process kallas kvantitativa lättnader.

Du kanske stöter på ett uttalande från centralbanken: ”För att hantera den ekonomiska avmattningen har centralbanken inlett ett kvantitativt lättnadsprogram och köpt upp stora mängder statspapper för att öka likviditeten och stödja den ekonomiska tillväxten.”

20. Börsintroduktion

Du hör termen IPO i nyheterna varje gång ett privat företag blir börsnoterat. Det avser processen att notera ett privat företags aktier på en börs för att erbjuda dem till allmänheten för första gången.

I sitt officiella pressmeddelande meddelade företaget: ”Vi är glada över att gå vidare med vår börsintroduktion (IPO), som kommer att göra det möjligt för oss att skaffa kapital för expansion och stärka vår marknadsnärvaro.”

21. Kapitalvinster

Att beräkna kapitalvinster är viktigt när det gäller skattekonsekvenser. Kapitalvinster avser den vinst som realiseras vid försäljning av en tillgång eller investering när försäljningspriset överstiger inköpspriset.

Om du skulle konsultera en skatterådgivare skulle de kanske ge dig följande råd: ”Kapitalvinster från försäljning av dina aktier kommer att beskattas, så se till att ta hänsyn till det i din finansiella planering.”

22. Avkastning på investering (ROI)

ROI är en förkortning som används för att utvärdera lönsamheten hos en investering. Den beräknas genom att dividera nettovinsten med den initiala investeringskostnaden. Termen används oavsett om du gör individuella aktieinvesteringar eller affärsinvesteringar i programvara eller ny teknik.

När man diskuterar projektets resultat kan finanschefen rapportera: ”Vår senaste marknadsföringskampanj uppnådde en avkastning på 25 %, vilket indikerar en stark avkastning på vår investering.”

23. Beta

När man investerar i aktier bedömer man ofta volatiliteten på marknaden. Denna bedömning kallas beta, där ett beta större än 1 indikerar högre volatilitet, medan ett beta mindre än 1 indikerar lägre volatilitet.

Under en portföljgenomgång kan en investeringsanalytiker förklara: ”Beta för denna aktie är 1,5, vilket innebär att den är 50 % mer volatil än marknaden, vilket kan påverka din portföljs totala risk.”

24. Börsvärde

Marknadsvärde är ett ofta använt begrepp för att kategorisera företag utifrån storlek eller bedöma deras investeringspotential. Det är det totala marknadsvärdet av ett företags utestående aktier, beräknat genom att multiplicera aktiekursen med antalet aktier.

Vid en bolagsstämma kan VD framhålla: ”Vårt företags börsvärde har nått 10 miljarder dollar, vilket återspeglar vår starka utveckling och våra tillväxtutsikter.”

Allmänna exempel på affärsjargong

Även om exemplen ovan är branschspecifika används standardiserade affärstermer inom olika branscher och i den dagliga verksamheten. Låt oss titta på några av dessa termer så att du inte känner dig vilsen nästa gång någon nämner affärstermer.

25. Benchmarking

Oavsett om man genomför konkurrentanalyser eller utvärderar företagets prestanda fastställs ofta riktmärken. Benchmarking innebär att man jämför ett företags prestationsmått med branschstandarder eller bästa praxis för att identifiera områden som kan förbättras.

Projektledaren kan säga: ”Vi har jämfört våra processer med branschledande företag för att identifiera bästa praxis och förbättra vår operativa effektivitet.”

26. Skadlig programvara

Malware är affärsjargong för programvara som är utformad för att skada, utnyttja eller på annat sätt äventyra ett datorsystem, nätverk eller data. Det inkluderar virus, maskar, trojaner, spionprogram och ransomware.

Anta att du frågar en cybersäkerhetsexpert om de senaste incidenterna. I så fall skulle de nämna ”skadlig programvara”: ”Ett stort problem inom vårt område är att hantera infektioner av skadlig programvara som kan skada våra system och dataintegriteten. ”

27. Brandvägg

En brandvägg är en nätverkssäkerhetsenhet eller programvara som övervakar och kontrollerar inkommande och utgående nätverkstrafik baserat på förutbestämda säkerhetsregler.

Nätverksadministratören kan förklara: ”Vi måste konfigurera brandväggen så att den blockerar obehörig åtkomst samtidigt som den släpper igenom legitim trafik. ”

28. Touch base

Istället för att säga "ta en snabb uppdatering" säger man i affärsvärlden "touch base". Det betyder att man kort kontaktar eller hör av sig till någon för att uppdatera eller diskutera något.

Du kanske hör chefen säga: ”Vi ses nästa vecka för att gå igenom våra framsteg och ta itu med eventuella problem som har uppstått.”

29. Kärnkompetens

Kärnkompetens är företagets viktigaste styrka eller USP som skiljer det från andra i branschen. Denna term används ofta vid strategisk planering för att fokusera på expertisområdet.

Vid ett årligt möte om affärsstrategi kan till exempel COO betona: ”Vår kärnkompetens inom innovativa tekniklösningar är det som skiljer oss från konkurrenterna och driver vår tillväxt.”

30. Pivot

Ordet "pivot" används när ett projekt kräver förändringar i riktning eller tillvägagångssätt. Det betyder att göra en betydande förändring i strategi eller riktning för att anpassa sig till nya omständigheter eller möjligheter.

VD:n kan använda följande affärstermer i ett strategimöte: ”Efter de senaste marknadsundersökningsresultaten måste vi ändra vår marknadsföringsstrategi för att bättre nå yngre målgrupper.”

Potentiella problem med företagsslang

Affärsjargong förenklar interaktionen med yrkesverksamma inom samma bransch, men bara om den används försiktigt och korrekt. En studie genomförd av Duolingo med över 8 000 yrkesverksamma i åtta länder visade att 58 % av personerna anser att deras kollegor använder för mycket jargong.

Dessutom känner 60 % av dem att de måste ta reda på vad denna jargong betyder, vilket orsakar stress.

Överdriven och oklar användning av affärsjargong kan orsaka flera kommunikationsproblem och stress. Några av de vanligaste problemen är:

Hindret för tydlig kommunikation: Det kan bli ett hinder för tydliga samtal om din publik inte är medveten om ditt företagsspråk. I sådana fall, istället för att förenkla verksamheten och kommunikationen, blir den mer komplicerad genom att det skapas en kommunikationsklyfta mellan dem som förstår jargongen och dem som inte gör det.

Överanvändning och felaktig tolkning av jargong : Ibland kan jargong göra enkla begrepp och termer svårare att förstå än de redan är. När det tolkas felaktigt kan det bromsa affärsverksamheten och fördunkla det avsedda budskapet.

Risk för missförstånd och felkommunikation: Specialiserade termer har olika betydelser i olika sammanhang. De kan orsaka förvirring, utsätta individer för risken för missförstånd och påverka kvaliteten på interaktioner.

Tips för att minimera felaktig användning av affärsjargong i företagsvärlden

Tydlig kommunikation är avgörande för effektivt teamarbete och framgångsrik projektledning i företagsvärlden. Ju enklare språk som används, desto bättre.

Även om det finns vissa begränsningar förknippade med att använda jargong, kan den inte helt elimineras. Istället måste du använda den på ett sätt som minimerar missbruk. Här är några tekniska skrivtips och förvaltningsförslag för att gradvis minska beroendet av affärsbuzzwords:

Be regelbundet om feedback från teammedlemmarna om tydligheten i kommunikationen och gör justeringar efter behov.

Visa hur man använder ett tydligt och rakt språk i möten, e-postmeddelanden och dokument för att sätta en standard för teamet.

Utbilda anställda i branschspecifika termer för att hjälpa dem att förstå och anpassa sig till affärsjargongen när det behövs.

