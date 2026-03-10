Exempel på arbetsflöden med AI-superagenter: 12 praktiska användningsfall i ClickUp

Det är lätt att bli entusiastisk över AI-agenter när man ser snygga demonstrationer och stora löften. Sedan sätter man sig ner för att faktiskt konfigurera en för sitt eget arbete... och frågorna börjar dyka upp.

Var passar det in? Vad ska det hantera? Vad ska det hålla sig borta från?

ClickUp AI Super Agents tar de repeterbara delarna av ditt arbete och lär din arbetsplats hur man hanterar dem på ett konsekvent sätt. När det görs rätt får du ett system som fungerar tillsammans med ditt team, markerar vad som är viktigt och driver arbetet framåt utan att skapa mer städning.

I den här guiden får du se 12 praktiska exempel på superagent-arbetsflöden baserade på verkligt, vardagligt arbete i ClickUp.

Låt oss sätta igång! 🤩

Vad är en superagent?

En ClickUp Super Agent är en AI-driven teammedlem som kan planera, resonera och utföra arbetsflöden i flera steg med hjälp av livekontext från din arbetsyta. Snabba upp arbetsflödena med superagenter i ClickUp

Till skillnad från grundläggande automatisering av affärsprocesser som körs på fasta triggers, anpassar sig dessa agenter till vad som händer i dina projekt, ClickUp-uppgifter, dokument och chattrådar, och vidtar sedan åtgärder med rätt verktyg och data.

Här är vad som skiljer dem från andra AI-produktivitetsverktyg:

Kontextmedveten som standard: Hämtar livekontext från specifika uppgifter, dokument, kommentarer och chattmeddelanden för att fatta beslut.

Flerstegsdesign: Kör hela arbetsflöden från början till slut: läser en uppgift, undersöker sammanhanget, uppdaterar ett dokument, meddelar ägarna och utarbetar en uppföljning.

Skapat för samarbete: Fungerar som en lagkamrat i Fungerar som en lagkamrat i ClickUp Chat och Tasks; du kan aktivera det manuellt eller ställa in det så att det fungerar automatiskt enligt ett schema.

Konfigurerbar och avgränsad: Låter dig kontrollera exakt vilka verktyg och datakällor den kan komma åt, inklusive utvalda externa appar.

Human-in-the-loop by design: Kräver mänskligt godkännande för kritiska åtgärder, där varje steg loggas för ökad synlighet.

Lär sig med tiden: Anpassar sig utifrån feedback och tidigare resultat när arbetsflödena upprepas.

Konfigurera flertrinsarbetsflöden med hjälp av anpassningsbara verktyg och datakällor med ClickUp Super Agents

Nyfiken på hur superagenter faktiskt fungerar? Titta på den här korta förklaringen innan vi går in på exemplen som du kan använda direkt! 👇🏽

Anatomin hos ett bra superagent-arbetsflöde

Ett superagent-arbetsflöde är en definierad kedja av indata, regler, verktyg och kontroller som omvandlar råa signaler i din arbetsyta till konsekventa, granskningsbara resultat. Istället för att automatisera allt är målet att öka den operativa effektiviteten genom att utforma en tillförlitlig väg från signal till resultat som kan köras upprepade gånger utan att skapa fel.

Alla starka arbetsflöden följer en liknande underliggande struktur, även om användningsfallet förändras. Här är vad varje del betyder i praktiken och hur de fungerar tillsammans. 👇

Inmatning

Allt börjar med en signal eller en inmatning. Signalen kan vara en uppdatering av en uppgift, ett nytt dokument, ett chattmeddelande, mötesanteckningar, ett ifyllt formulär eller till och med en statusändring.

Specifika, stabila indata leder till förutsägbara resultat, medan vaga indata skapar oklara resultat. Varje arbetsflöde bör börja med en standardindatatyp så att agenten alltid vet vad den reagerar på.

📌 Exempel: För att bättre förstå hur det fungerar, låt oss titta på en daglig kundförberedande agent vars jobb är att skanna en kundansvarigs kalender för kundmöten och hjälpa dem att förbereda sig för varje möte utifrån sammanhanget. Så här ser agentens inmatning ut: Det samlar in egna uppgifter genom att skanna relevanta verktyg som Kalender, Gmail-trådar, ClickUp Docs och mer.

Trigger

Ingenting ska köras "bara för att något har förändrats". Triggern definierar när arbetsflödet får starta. Det är i det ögonblicket som agenten kan agera på inmatningen. En trigger kan vara manuell, som att tagga agenten, eller automatisk, som en statusförändring, ett schema eller en automatisering.

Triggers finns för att förhindra oavsiktliga körningar och dubbelarbete. När denna del är slarvig kan arbetsflöden snabbt bli röriga.

📌 Exempel: Daily Client Prep Agent i vårt exempel är schemalagd att köras dagligen klockan 8 på morgonen. Utöver det kan den också triggas när någon nämner den i ClickUp Workspace, skickar ett direktmeddelande i ClickUp Chat eller tilldelar den en ClickUp-uppgift.

🔍 Visste du att? Termen ”programvaruagent” blev mycket populär under 1980- och 1990-talen när forskningen om distribuerad artificiell intelligens (DAI) och autonoma, målinriktade system blomstrade. Under denna period gick forskarna från att bygga passiva, regelbaserade program till att skapa aktiva och alltmer autonoma ”agenter” som kunde agera å användarnas vägnar i komplexa, dynamiska miljöer.

Beslutsregler

Beslutsregler definierar gränserna för arbetsflödet. De klargör vad agenten ska agera på, vad den ska ignorera och när den ska stoppa och eskalera.

Här finns fördefinierade regler för att "inte göra någonting". Exempel från verkligheten inkluderar att hoppa över uppgifter med låg prioritet, eskalera när nödvändiga data saknas eller avbryta när kontexten är ofullständig. Beslutsregler är det huvudsakliga kontrollskiktet som håller agenten inom ramen och förhindrar riskabel automatisering.

📌 Exempel: Vad händer en dag när inga kundmöten är inplanerade? Beslutsreglerna hjälper Daily Client Prep Agent med instruktioner för sådana specifika situationer/gränsfall.

När agenten vet att den ska agera definierar detta lager hur den får agera. Det kan innebära att skapa eller uppdatera komplexa uppgifter, hämta data från Docs, skriva utkast till meddelanden, hämta information från företagets kunskapsbas eller meddela ägarna. Ju striktare denna uppsättning är, desto säkrare blir arbetsflödet.

Att begränsa verktyg och behörigheter minskar biverkningarna och gör det lättare att förutsäga vad agenten kan och inte kan ändra.

📌 Exempel: För att kunna utföra sina tilldelade uppgifter måste Daily Client Prep Agent ha tillgång till Account Managers kalender, Gmail och ClickUp Docs/Workspace. Agentens färdigheter (förmåga att använda verktyg), kunskap och minne hjälper den att utföra sitt uppdrag.

🔍 Visste du att? Robotiserad processautomation (RPA) började få betydande genomslag i början av 2000-talet, särskilt inom bank- och försäkringsbranschen. De tidiga RPA-verktygen imiterade mänskliga handlingar i användargränssnittet – klicka på knappar, kopiera data och fylla i formulär – utan att kräva djup integration med backend-system.

Utmatningsformat

Din definition av "klart" ska aldrig vara tvetydig. Utmatningsformatet avgör resultatet varje gång. Exempel är en uppgift som skapats med specifika anpassade fält ifyllda, ett dokument som uppdaterats med en fast sektionslayout eller ett meddelande som utkastats med ett standardämne och en checklista över nästa steg.

Strukturerade resultat gör det möjligt att granska, kontrollera och återanvända resultaten. Fria svar är inte lika lätta att skala upp eftersom de är svårare att validera och svårare att agera på i efterhand.

Mänskliga kontrollpunkter

Allt ska inte köras från början till slut utan paus. Kontrollpunkter är de ögonblick då arbetsflödet överlämnas till en person innan något viktigt händer. Det är här godkännanden, bekräftelser eller redigeringar sker.

Syftet är att skapa säkra överlämningar när resultaten påverkar kunder, pengar eller leveransåtaganden. Kontrollpunkter förvandlar automatisering av arbetsflöden till ett kontrollerat system istället för en svart låda.

Mätning

Detta element definierar hur du vet att arbetsflödet faktiskt fungerar. Om du inte mäter det kan du inte avgöra om arbetsflödet hjälper eller i tysthet orsakar problem.

Mätvärdena inkluderar sparad tid, bearbetad volym, felfrekvens, undvikna omarbetningar och resultatets kvalitet. Tydliga mätvärden gör det uppenbart när beslutsregler, indata eller utdata behöver justeras.

Använd följande princip för att utforma arbetsflöden som fungerar i verkligheten:

Välj ett repeterbart resultat: Utforma arbetsflöden så att de ger ett konsekvent resultat. Att försöka lösa flera resultat i ett enda arbetsflöde skapar förgreningslogik, otydliga resultat och högre felfrekvens.

Definiera gränser och regler för att "inte göra någonting/eskalera": Använd beslutsregler för att tydligt beskriva när agenten ska sluta, hoppa över eller eskalera. Denna typ av Använd beslutsregler för att tydligt beskriva när agenten ska sluta, hoppa över eller eskalera. Denna typ av kunskapshantering förhindrar oavsiktliga åtgärder när sammanhanget är ofullständigt eller ligger utanför ramen.

Använd minimala behörigheter och auktoritativa kunskapskällor: Bevilja endast åtkomst till de Bevilja endast åtkomst till de ClickUp-utrymmen , mappar, dokument och externa källor som krävs för att slutföra arbetsflödet. Begränsad åtkomst underlättar riskhantering och förbättrar kvaliteten på resultatet.

Kräv strukturerade resultat: Definiera format som teamet kan skanna, godkänna och återanvända. Standardstrukturer gör arbetsflöden förutsägbara och säkra att skala.

Testa med en liten grupp innan du skalar upp: Kör arbetsflödet med en begränsad grupp användare och verkliga indata. Observera var beslutsregler bryts, utdata behöver skärpas och mänsklig inblandning krävs.

🚀 Fördel med ClickUp: Om du stirrar på en Super Agent-inställningsskärm och tänker: ”Okej... vad ska jag be den här grejen att göra?”, är ClickUp Brain din genväg. ClickUp Brain är en inbyggd kontextuell AI som har full insyn i dina uppgifter, dokument, projekt, kommentarer och kunskaper. Du kan använda den som en tänkande partner när du utformar och förbättrar dina Super Agent-arbetsflöden. I verkliga arbetsflöden kan du använda ClickUp Brain för att: Testa gränsfall genom att fråga vad som händer när uppgifter är försenade, blockerade eller ofullständiga.

Förfina triggers och åtgärder så att din Agent körs vid rätt tidpunkt, inte slumpmässigt.

Felsök förvirrande beteenden genom att be ClickUp Brain sammanfatta vad agenten gjorde och varför. Skapa tydliga Super Agent-instruktioner genom att beskriva ditt AI-arbetsflöde i klarspråk med ClickUp Brain

12 exempel på superagent-arbetsflöden

Dessa exempel visar hur superagenter passar in i det dagliga arbetet i ClickUp. Varje arbetsflöde är avsett att ge dig idéer som du kan låna och anpassa för att hålla projekten igång eller minska fram- och återgången mellan teamen.

1. Statusrapporterare Super Agent

Omvandla senaste arbetsaktiviteter till tydliga, överskådliga statusuppdateringar med ClickUp Status Reporter Agent

Status Reporter Agent håller en alltid aktuell bild av hur arbetet faktiskt fortskrider. Den läser uppdateringar av uppgiftsstatus, förfallodatum, kommentarer, hinder och beroenden i valda utrymmen eller mappar och omvandlar sedan detta till en kort, lättläst uppdatering av framstegen. Du kan köra den enligt ett schema eller trigga den från en ändring av projektstatus.

📌 Exempel: Du driver en tvärfunktionell lansering med teknik, kvalitetssäkring och marknadsföring i olika utrymmen. Varje fredag skannar denna superagent uppgifter som är taggade till lanseringsmilstolpen, markerar vad som levererats under veckan, vad som försenats och vad som blockeras av godkännanden.

Det publicerar en tydlig sammanfattning i projektkanalen och uppdaterar ett veckovis statusdokument. När en kritisk beroende är försenad markeras den tydligt istället för att begravas i en lång lista med uppgifter.

💬 Exempel på uppmaning:

Varje fredag klockan 16.00 ska du gå igenom alla uppgifter som är kopplade till milstolpen ”Lansering Q2”. Sammanfatta slutfört arbete, blockerade uppgifter och allt som kan utgöra en risk nästa vecka. Publicera uppdateringen i kanalen #launch-status och uppdatera det veckovisa statusdokumentet.

Om någon uppgift som är markerad som "Kritisk" är försenad med mer än 24 timmar, inkludera den i ett separat avsnitt "Behöver uppmärksamhet" och nämn ägaren.

Ignorera uppgifter i statusen "Backlog"

🎯 Fallstudie: AI-projektstatusuppdateringar med ClickUp Super Agents Illia Shevchenko, grundare av sProcess och certifierad ClickUp-konsult, upptäckte ett återkommande problem hos en av sina kunder. Ledarna ville ha snabba projektuppdateringar. Utvecklarna var tvungna att avbryta sitt arbete för att skriva dem. Så han skapade en liten ClickUp Super Agent som heter Website Project Status Sync Agent. Istället för att be teamet skriva rapporter läser agenten den faktiska uppgiftsaktiviteten i ClickUp och genererar automatiskt projektuppdateringar på ledningsnivå. Leveransteamet fortsätter att arbeta i sina vanliga uppgiftsvyer medan agenten håller trackers synkroniserade. Resultatet: ledningen får omedelbara ögonblicksbilder av vad som går framåt, vad som har stannat upp och var uppmärksamhet behövs – utan möten, statusuppdateringar eller manuell rapportering.

Om du undersöker hur ClickUp Super Agents kan automatisera rapportering, samordning eller projektuppdateringar i hela din organisation kan ClickUp-teamet hjälpa dig att utforma och implementera dem i stor skala.

2. Prioritetshanterare Super Agent

Övervaka aktivt arbete i hela arbetsytan och upptäck brådskande uppgifter med ClickUp Priorities Manager

Priority Manager Agent tittar på dina förfallodatum, beroenden, SLA:er och statusändringar i aktivt arbete och justerar uppgiftens prioritet när förhållandena förändras. När uppströmsarbete försenas flyttas nedströmsuppgifter automatiskt uppåt.

📌 Exempel: Ditt leveransteam hanterar kundförfrågningar med SLA-åtaganden. En uppgift som var ”normal” blir plötsligt brådskande eftersom ett beroende har uppstått och SLA-tiden tickar på.

Agenten upptäcker risken, höjer prioriteten till "Hög" och kommenterar uppgiften med en förklaring till varför. Om SLA inte längre är i fara sänker den prioriteten och noterar ändringen så att teamet inte fortsätter att släcka gamla bränder.

💬 Exempel på uppmaning:

Övervaka uppgifter i mappen "Kundförfrågningar". Om en uppgift är inom 48 timmar från SLA-deadline, sätt prioriteten till Hög och lägg till en kommentar som förklarar risken.

Om en beroende är försenad och blockerar en annan uppgift, höj den blockerade uppgiftens prioritet med en nivå.

Ändra inte prioriteringar för uppgifter som redan är markerade som ”Kritiska” utan att flagga för manuell granskning.

🧠 Rolig fakta: I början av 1970-talet utvecklades MYCIN-systemet vid Stanford University för att diagnostisera bakterieinfektioner och rekommendera antibiotika. Det använde en regelbaserad "om detta, då"-motor och presterade i kontrollerade tester på en nivå som var jämförbar med infektionsspecialister.

3. Field Filler Agent Super Agent

Dra slutsatser och justera uppgiftsprioriteringar baserat på brådskande ärenden, deadlines och nyckelord med hjälp av ClickUp Field Filler Agent

Oordnade uppgiftsdata är vanligtvis ingens fel. Människor arbetar snabbt, hoppar över att lägga till relevant kontext i anpassade fält och antar att någon annan kommer att rensa upp senare. ClickUp Field Filler Super Agent hanterar den uppstädningen i bakgrunden.

När nya uppgifter dyker upp med saknade eller inkonsekventa fält fylls de i med grundläggande information med hjälp av arbetsytans regler, arbetsflödesmallar och mönster från tidigare uppgifter. Det hämtar kontext från titlar, beskrivningar, länkade dokument och begärankällor för att hålla din arbetsyta strukturerad.

📌 Exempel: Ditt driftsteam lägger in snabba interna uppgifter i ClickUp. De flesta av dem har bara en titel som "Fixa fakturaexport" och ingen ägare, team eller prioritet. Agenten läser uppgiftens namn, länkar den till faktureringsområdet, tilldelar den till finansavdelningens ägare, anger prioritet baserat på nyckelorden "fakturering" och "export" och tillämpar rätt arbetsflödesstatus.

💬 Exempel på uppmaning:

När en ny uppgift skapas i "Support Intake" fylls kategori, ägare och SLA i automatiskt baserat på nyckelord i beskrivningen och den begärande personens team.

Om prioritet saknas, utgå från uttryck som anger brådskande ärenden, såsom ”blockerad”, ”brådskande” eller ”produktionsproblem”.

Om obligatoriska fält inte kan utläsas med säkerhet, lämna en kommentar och be den som gjort förfrågan om förtydligande, och tilldela inte uppgiften.

📮 ClickUp Insight: 25 % av människor tror att AI-agenter kan hjälpa dem att hålla ordning. Och de har rätt. Specialiserade AI-agenter kan hjälpa dig att hålla ordning genom att driva på uppgifter, tilldela ansvar, sätta deadlines och hantera rutinmässiga uppföljningar som annars skulle försenas. Det fungerar dock bara när en agent kan agera på någon annans vägnar inom rätt gränser. Superagenterna arbetar i en enhetlig arbetsmiljö där uppgifter, filer och tidigare interaktioner redan är sammankopplade och har samma behörigheter på användarnivå som de personer de stöder. Det innebär att de kan vidta åtgärder (flytta fram uppgifter, uppdatera status eller vidarebefordra information på ett ansvarsfullt sätt) utan att överskrida sina befogenheter eller behöva ständig övervakning.

4. Arbetsfördelningsplanerare Super Agent

Använd Work Breakdown Planner för att omvandla överordnade uppgifter till tydliga, genomförbara deluppgifter med ansvariga och förfallodatum

Work Breakdown Planner förvandlar otydliga överordnade uppgifter till en tydlig, granskbar genomförandeplan, men bara när du uttryckligen @nämner den i en uppgift eller tilldelar den till en.

Den läser hela uppgiftskontexten (beskrivning, kommentarer, befintliga deluppgifter, förfallodatum och ansvariga), letar efter liknande arbete i din arbetsyta när det är till hjälp och skapar en strukturerad lista med 3–10 deluppgifter med föreslagna ansvariga och tidsplaner. Du ser en föreslagen uppdelning i uppgiftskommentarerna, justerar den vid behov och godkänner den innan några deluppgifter läggs till.

📌 Exempel: En teamledare @nämner agenten i en överordnad uppgift som heter ”Migrera faktureringssystemet till ny leverantör” och lägger till målet och deadline i en kommentar.

Agenten svarar med ett utkast till plan: upptäckt, datakartläggning, migreringsinställningar, kvalitetssäkring och övergång, var och en med föreslagna ägare och datum. Projektledaren ber om att slå samman två steg och byta en ägare. Efter godkännande skapar agenten de slutgiltiga deluppgifterna under den överordnade uppgiften.

💬 Exempel på uppmaningar:

@Work Breakdown Planner, dela upp denna överordnade uppgift i 5–8 deluppgifter. Målet är: ___. Deadlinen är: ___. Föredra dessa ägare/roller: ___. Begränsningar: ___

@Work Breakdown Planner föreslår en uppdelning för denna uppgift. Gruppera steg efter fas och föreslå förfallodatum. Skapa ingenting förrän jag har bekräftat.

@Work Breakdown Planner, utarbeta en enkel uppdelning (max 5 deluppgifter). Om detaljer saknas, ställ en förtydligande fråga innan du föreslår planen.

5. Daglig prioriteringsrapport Super Agent

Lyft fram viktigt kommande arbete och gamla/möjligen fastnade uppgifter med Daily Priority Briefer Super Agent

Daily Priority Briefer skannar alla öppna uppgifter som tilldelats dig och förvandlar en lång, rörig uppgiftslista till en kort, överskådlig plan för dagen. Den markerar vad som behöver uppmärksammas just nu, visar allt som är försenat, förhandsgranskar vad som kommer att hända under de kommande fem arbetsdagarna och påpekar uppgifter som varit vilande för länge.

📌 Exempel: Klockan 9 på en vardag får projektledaren ett direktmeddelande med en snabb sammanfattning: två försenade uppföljningar av leverantörer, tre uppgifter som ska göras idag i samband med en kommande produktlansering och en designgranskning som har varit vilande i en vecka. Detta hjälper dig att skanna listan på mindre än en minut och börja med den försenade uppföljningen.

💬 Exempel på uppmaning:

Varje vardag klockan 9 på morgonen sammanfattar jag mina försenade uppgifter, dagens deadlines och eventuella nya @mentions. Föreslå de tre viktigaste åtgärderna att vidta först.

Om någon uppgift är blockerad och tilldelad mig, påpeka det separat och ange vem som blockerar den.

Inkludera inte uppgifter i statusen "Backlog" eller "Someday".

🎯 Fallstudie: AI-uppgiftsprioritering med ClickUp Super Agents Yvonne ”Yvi” Heimann, en ClickUp-verifierad konsult och coach inom affärseffektivitet, kämpade med ett välbekant problem: för många uppgifter, för många signaler och inget tydligt svar på vad som är viktigt idag. Så hon skapade en Daily Focus Super Agent i ClickUp. Varje vardag klockan 8 på morgonen skannar agenten sin arbetsyta – uppgifter, deadlines, omnämnanden och aktiviteter – och skickar ett meddelande med dagens tre viktigaste prioriteringar, märkta med Gör, Beslut eller Delegera. Så nu, istället för att sortera bland dashboards och inkorgar, börjar hon varje morgon med en tydlig, beslutsfärdig fokuslista.

Vill du utforska hur ClickUp Super Agents kan hjälpa till att samordna arbetet, lyfta fram prioriteringar eller automatisera beslutsfattandet i hela din organisation?

6. Godkännandeansvarig Super Agent

Ge teammedlemmarna snabba, tillförlitliga översikter över godkännandestatus när de frågar med hjälp av Approval Manager Super Agent

Godkännanden tenderar att fastna när ägarskap och tidpunkt inte är tydliga. Approval Manager hanterar ditt godkännandeflöde i ClickUp genom att vidarebefordra uppgifter till rätt godkännare, spåra kontextmedvetna svar och hålla godkännandeprocessen synlig på ett ställe. Det säkerställer att arbetet inte går vidare förrän rätt person har granskat det.

📌 Exempel: När en uppgift flyttas till "Behöver godkännande" vidarebefordrar agenten den till den godkännande person som anges i uppgiften, publicerar en kort sammanfattning av vad som har ändrats och väntar på ett svar innan statusen flyttas vidare.

💬 Exempel på uppmaning:

När en uppgift hamnar i "Behöver godkännande" tilldelar du den till den godkännare som anges i fältet "Godkännare" och lägger upp en kort sammanfattning av vad som har ändrats.

Om inget svar kommer inom 48 timmar, skicka en påminnelsekommentar och meddela godkännaren i chatten.

Flytta inte uppgifter till Godkänd utan att uttryckligt godkännande har registrerats i kommentarerna.

7. Kampanjstartplattform Super Agent

Överbrygga automatiskt klyftan mellan deluppgiftens framsteg och överordnad kampanjstatus med hjälp av Campaign Launchpad-agenten

Campaign Launchpad Agent gör din kampanjtavla förutsägbar genom att ställa in samma grundläggande arbetsflöde varje gång en ny kampanj skapas. Så fort en kampanjuppgift dyker upp i ditt arbetsområde läggs en standarduppsättning deluppgifter till för komplex planering, skapande, lansering, optimering och rapportering.

Allteftersom arbetet fortskrider hålls statusen för den överordnade kampanjen synkroniserad med vad som faktiskt händer i deluppgifterna, så att tavlan återspeglar verkliga framsteg istället för önsketänkande.

📌 Exempel: När en ny uppgift med namnet "April Webinar Campaign" läggs till i kampanjlistan lägger agenten in de sex standardunderuppgifterna för brief, kreativt material, installation, lansering, optimering och rapportering. När underuppgiften för lansering är klar flyttas den överordnade kampanjen automatiskt till "Live" så att tavlan speglar verkligheten utan att någon behöver komma ihåg att uppdatera den.

💬 Exempel på uppmaning:

När en ny uppgift skapas i Marketing Campaign Management genererar du de sex standarduppgifterna för kampanjen och lägger till en kort kommentar som förklarar vad som har skapats.

När deluppgiften Launch är klar flyttar du den överordnade kampanjen till Live.

Om en kampanjuppgift har en oklar eller preliminär titel, be skaparen att byta namn på den innan underuppgifterna skapas.

8. Morgonkaffeassistent

Använd Morning Coffee Assistant för att skapa koncisa, beslutsfärdiga sammanfattningar av dagliga brådskande trådar eller uppgifter

Morgnarna blir kaotiska när du börjar med en massa ofiltrerade data. Morning Coffee Agent sammanställer nattens aktiviteter till en kort, tydlig sammanfattning med brådskande uppdateringar, meddelanden som behöver svar och allt som kan störa dagens prioriterade arbete. Det eliminerar behovet av att byta kontext och förbereder snabba utkast till svar så att du kan agera snabbt utan att behöva öppna tio trådar samtidigt.

📌 Exempel: En kundansvarig loggar in på ClickUp klockan 9 på morgonen och ser att ett kort dokument med morgonbriefing redan väntar. Det visar:

Två supportärenden som kom in under natten

En förnyelseuppgift som blockeras på grund av prissättningsgodkännande

En teammedlems kommentar där hen ber om ett beslut om en lösning för en kund

Varje objekt innehåller en sammanfattning på en rad och ett förslag på svar hämtat från uppgiftshistoriken och det senaste meddelandet i tråden. Utan att öppna några uppgiftslistor eller chattrådar rensar de den brådskande kön på mindre än fem minuter och kan börja dagen med att göra riktigt arbete istället för att sortera inkommande meddelanden.

💬 Exempel på uppmaning:

Varje vardagsmorgon sammanfattar jag brådskande uppdateringar från mina prioriterade projekt och skriver utkast till svar på alla meddelanden som behöver besvaras.

Markera allt som kan fördröja en leverans denna vecka.

Uteslut rutinmässiga statusuppdateringar om de inte påverkar deadlines eller godkännanden.

9. Deadline Guardian Super Agent

Peka ut vilka poster som ser ut att vara mest utsatta baserat på förfallodatum och status med Deadline Guardian Agent

Deadline Guardian Agent övervakar förfallodatum för uppgifter som tilldelats dig i arbetsytan.

När något ska vara klart idag eller har passerat sin deadline lämnas en kort påminnelse direkt på uppgiften så att inget tidsbegränsat arbete hamnar i skymundan. På begäran ger det också en snabb översikt över vad som ska vara klart och vad som är försenat, så att prioriteringar enkelt kan omprioriteras utan att man behöver bläddra igenom långa listor.

📌 Exempel: En innehållsgranskningsuppgift för en SaaS-webbplats ska vara klar idag, men är fortfarande pågående. Agenten publicerar en kort påminnelse om uppgiften och noterar att den ska vara klar idag. Senare kan du fråga vad som är försenat, och agenten svarar med en kort lista som visar en missad intern granskning och en analysuppdatering som försenades igår.

💬 Exempel på uppmaning:

Övervaka förfallodatum i leveransutrymmet. Markera uppgifter som är i riskzonen om beroenden är ofullständiga inom 48 timmar före deadline.

Skicka en daglig sammanfattning av försenade uppgifter till projektägaren.

Meddela inte om uppgifter med förfallodatum som ligger mer än sju dagar framåt i tiden.

10. PRD-dokumentgenerator

Samla in och sammanställ "teamets input" från episka uppgifter, deluppgifter och relevanta mötesanteckningar med PRD Writer Agent

Din PRD-dokumentgenerator samlar in spridda uppgifter från biljetter, kommentarer och halvskrivna anteckningar och omvandlar dem till ett komplett produktkravsdokument i ClickUps dokumenthanteringsprogram.

Det läser episka, relaterade deluppgifter och mötesanteckningar och sammanfattar sedan avsikten, målen, kraven, riskerna och öppna frågor i en tydlig PRD som teamen faktiskt kan bygga vidare på. Om det redan finns en PRD för samma funktion uppdateras och förfinas den istället för att skapa dubbletter.

📌 Exempel: En kundsupportchef flaggar ett återkommande problem: fälttekniker tappar bort anteckningar när de går offline. De @nämner agenten i epiken ”Offline-läge för fältappen”.

Agenten hämtar information från supportärenden, ett mötesprotokoll från driftsteamet och underordnade uppgifter om lokala lagringsbegränsningar. Det skapas en PRD med tydliga krav för anteckningar offline, hantering av synkroniseringskonflikter och processdokumentation.

💬 Exempel på uppmaning:

Förvandla denna episka uppgift och dess deluppgifter till en fullständig PRD med hjälp av standardstrukturen för PRD.

Uppdatera den befintliga PRD för denna funktion med nya beslut från de senaste mötesanteckningarna.

Om viktiga detaljer saknas, ställ upp till tre fokuserade frågor och fortsätt med ett utkast som är så bra som möjligt.

🎥 Bonus: Träna din PRD Document Generator Agent bättre med dessa praktiska tips om hur man skriver bra PRD:er:

11. Superagent för ämnesanalys

Skapa insiktsrapporter som visar mönster, möjligheter, risker och rekommendationer med Topic Intelligence Analyst Agent

Topic Intelligence Analyst Agent är till för innehållsteam som har svårt att bestämma vilka ämnen de ska skapa innehåll om.

Det skapar en tydlig bild av vilket ämne som helst genom att kombinera det som redan finns i ditt ClickUp-arbetsområde med ny webbforskning. Därefter omvandlas den blandade kontexten till användbara resultat såsom sammanfattningar, översikter, utkast eller insiktsrapporter, skräddarsydda efter det mål du arbetar mot.

📌 Exempel: En innehållsstrateg planerar ett inlägg om ”AI i mjukvaruutveckling för icke-tekniska team”. De ber agenten att utarbeta ett dokument och dela med sig av grundläggande information i förväg, såsom ton, målgrupp och SEO-behov.

Agenten hämtar tidigare bloggutkast och kampanjanteckningar från arbetsytan, skannar igenom aktuella branschartiklar för att hitta aktuella exempel och lägger in en kortfattad översikt samt en sammanfattning med fem punkter i listan för marknadsföringskampanjhantering.

💬 Exempel på uppmaning:

Undersök AI inom mjukvaruutveckling och ge mig en kortfattad sammanfattning med viktiga trender, risker och innehållsvinklar för ett blogginlägg.

Kombinera interna anteckningar med webbforskning och skapa en översikt över en lång artikel om detta ämne.

Om ämnet eller målet är oklart, ställ en förtydligande fråga innan du börjar.

Här är vad en användare hade att säga om ClickUp Super Agents:

Det är faktiskt ganska trevligt att kunna chatta med AI som med en teamkamrat. Dawn hjälper mig till exempel att ta fram ett projekt från idé till överlämning, skapa uppgifterna, och sedan kan jag be Dawn att be Jess (en annan superagent jag skapat) att skapa e-postmallar, utkast till dokument etc. som rör det projektet, påminna mig vid ett visst datum och en viss tid att göra något etc.

12. Process Automator Super Agent

Upptäck återkommande uppgiftsmönster och tillämpa dem automatiskt med hjälp av Task Pattern Automator Agent

Process Automator Super Agent övervakar hur arbetet flyter genom dina CRM- och marknadsföringslistor, upptäcker upprepade sätt att hantera uppgifter och standardiserar dessa steg åt dig. Istället för att ställa in samma fält, ägare och uppföljningar om och om igen, överför den dessa vanor och lämnar en tydlig anteckning varje gång den ingriper.

📌 Exempel: En tillväxtansvarig märker att varje gång en ny kampanjuppgift taggas med "Partner" lägger teamet till en checklista, tilldelar en specifik granskare och skjuter upp förfallodatumet med tre dagar. Efter att detta mönster upprepats några gånger börjar agenten tillämpa det på nya uppgifter som taggats med "Partner".

Nästa gång en sådan skapas visas checklistan, granskaren anges och en kort kommentar förklarar vilken regel som följts.

💬 Exempel på uppmaning:

Granska den senaste CRM-aktiviteten och berätta vilka mönster du har upptäckt.

Vilka automatiska beteenden skulle gälla för denna uppgift om jag flyttar den till nästa status?

Förklara varför denna uppgift uppdaterades och vilken regel som utlöste den.

📮 ClickUp Insight: 12 % av de tillfrågade säger att AI-agenter är svåra att konfigurera eller ansluta till sina verktyg, och ytterligare 13 % säger att det krävs för många steg bara för att utföra enkla uppgifter med agenter. Data måste matas in manuellt, behörigheter måste omdefinieras och varje arbetsflöde är beroende av en kedja av integrationer som kan brytas eller förändras över tid. Goda nyheter? Du behöver inte "ansluta" ClickUps superagenter till dina uppgifter, dokument, chattar eller möten. De är inbyggda i din arbetsyta och använder samma objekt, behörigheter och arbetsflöden som alla andra medarbetare. Eftersom integrationer, åtkomstkontroller och sammanhang ärvs från arbetsytan som standard kan agenter agera omedelbart i olika verktyg utan anpassad koppling. Glöm att konfigurera agenter från grunden!

Bästa praxis för att implementera superagent-arbetsflöden

Att införa superagenter fungerar bäst när du behandlar dem som teammedlemmar som du introducerar i teamet. Här är några praktiska vanor som hjälper dem att förbli användbara:

Definiera ett tydligt resultat per agent: Fastställ exakt vilken uppgift du vill ha utförd (t.ex. sammanfatta dagliga hinder i ClickUp Chat) så att agenten inte försöker lösa fem problem samtidigt.

Anpassa en färdig agent innan du börjar från scratch: Välj den som bäst passar från Super Agent-katalogen och justera dess triggers, omfattning och resultat så att de passar din process istället för att uppfinna vanliga flöden på nytt.

Konfigurera avancerad logik endast när det behövs: Lägg till anpassade instruktioner, verktyg, minne och utlösare för specialfall eller arbetsflöden med flera steg, istället för att överkomplicera enkla uppgifter.

Begränsa åtkomsten till endast det som behövs: Begränsa behörigheter och anslutna verktyg till det minimum som behövs så att agenten kan arbeta säkert inom rätt utrymmen, listor och datakällor.

Dokumentera vad varje agent ansvarar för: Notera agentens syfte, utlösare och begränsningar i ett delat dokument så att teammedlemmarna vet när de kan lita på det och när de behöver ingripa manuellt.

Samla in feedback från riktiga användare: Fråga de personer som påverkas av agenten vad som är hjälpsamt, förvirrande eller saknas, och finjustera sedan inställningarna utifrån hur det fungerar i det dagliga arbetet.

Lär dig hur ClickUp Super Agents arbetar med kontext från din arbetsyta:

Vanliga misstag att undvika

Superagenter bryter ofta samman på grund av små konfigurationsval som går obemärkta förbi:

Misstag Lösning Behandla en superagent som en engångsfunktion Planera regelbundna avstämningar (först varje vecka, sedan varje månad) och justera triggarna efter behov. Bygga agentens uppmaningar kring ett perfekt fall, som sedan misslyckas vid variationer Träna med flera exempel på AI-agenter innan aktivering, inklusive gränsfall och tvetydiga uppgifter. Låt agenten hantera uppgifter där automatisering inte bör användas (t.ex. uppgifter som är markerade för manuell granskning) Definiera tydliga uteslutningskriterier i triggers med specifika taggar, anpassade fältvärden eller anpassade statusar Att tillåta data eller verktyg som ligger långt utanför arbetsflödets omfattning, vilket leder till felaktig kontext eller oönskade åtgärder Begränsa åtkomsten, granska åtkomstbehörigheter regelbundet och begränsa allt som inte är direkt nödvändigt. Använd standardutlösare och åtgärder utan att anpassa dem till ditt teams faktiska processrytm (t.ex. hoppa över helger, icke-arbetstid) Anpassa triggers och scheman baserat på verkliga arbetsmönster så att agenten körs när arbetet pågår. Försöker automatisera extremt varierande, kreativa eller bedömningsintensiva uppgifter Reservera automatisering för mönsterrikt arbete och behåll flexibla uppgifter manuella. Om mönstren är inkonsekventa, markera arbetsflödet och granska det igen manuellt. Skapa överlappande specialiserade agenter med liknande triggers som orsakar motstridiga uppdateringar Samla liknande agentexempel eller dela upp deras ansvarsområden tydligt. Använd ett centralt registerdokument för att kartlägga aktiva agenter och undvika överlappande ansvarsområden.

Steg-för-steg-guide: Förvandla vilket arbetsflöde som helst till ett superagentflöde

Om ett arbetsflöde känns repetitivt, regelbaserat eller lätt att glömma bort är det ett utmärkt kandidat för en superagent. Målet är att ta något du redan gör i ClickUp och låta en agent sköta det åt dig.

Här är ett enkelt och praktiskt sätt att integrera agenter i ditt arbetsflöde:

Steg 1: Klargör det arbetsflöde du vill automatisera

Innan du börjar använda ClickUp, specificera arbetsflödet som du vill förvandla till en superagent. Skriv ner hur det faktiskt går till varje dag: vad som utlöser det, vilka beslut som fattas, vilket sammanhang som kontrolleras och hur det slutliga resultatet ska se ut.

Detta förhindrar att du skapar vaga agenter som "ibland hjälper till" men misslyckas i verkliga situationer. I detta skede bör du fokusera på tre saker:

Vad startar arbetsflödet?

Vad agenten bör göra, i sekventiell ordning

Hur ett framgångsrikt resultat ser ut

💡 Proffstips: Kartlägg arbetsflödet visuellt i ClickUp Whiteboards innan du automatiserar det. Du kan: Lägg till former, kopplingar och text för att kartlägga utlösare, beslut, åtgärder och resultat i ett överskådligt flöde.

Förvandla valfri form eller klisterlapp till en ClickUp-uppgift för att koppla idéer till genomförande.

Samarbeta i realtid med ditt team, vilket är perfekt för Ops-, PMO- eller RevOps-team som granskar logiken innan automatiseringen tas i drift.

Bädda in sammanhang direkt genom att lägga till dokument, uppgifter, länkar eller skärmdumpar direkt på tavlan.

Zooma ut för att se beroenden, överlämningar och riskpunkter. Testa gränsfall visuellt innan du bygger automatiseringslogiken i ClickUp Whiteboards

Steg 2: Bestäm hur arbetsflödet ska fungera i ClickUp

När du har kartlagt ditt arbetsflöde i klartext är nästa stora beslut hur och när din superagent ska agera. Dessa utlösare är motorn som driver pålitlig exekvering.

Det finns några olika metoder som du vanligtvis kan välja mellan:

1. Trigger-on-event

Det innebär att superagenten körs när en specifik händelse inträffar, till exempel en statusändring, en fältuppdatering eller en ändring av ansvarig person. Dessa är idealiska när du vill att agenten ska reagera när arbetet utvecklas, inte enligt ett schema. Du kan använda det när du har identifierat ett arbetsflöde som alltid börjar med en ändring i en uppgiftsegenskap.

2. Triggers enligt schema

Använd detta när ditt arbetsflöde innefattar periodiska kontroller såsom dagliga standups, veckosammanfattningar, deadlines, försenade granskningar eller städning. Detta ger dig en förutsägbar, systematisk och lättanpassad teamrytm.

3. Manuella eller on-demand-triggers

Detta fungerar när du vill att människor ska bestämma när agenten ska köras, till exempel för att sammanfatta de senaste kommentarerna mitt i mötet eller för att generera nytt dokumentinnehåll på begäran. Arbetsflödet kräver mänskligt omdöme innan det körs eller producerar resultat för diskussion.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs för att skriva ner hur detta arbetsflöde fungerar. Dokumentera allt, inklusive vad som startar det, vad som ska hända och agentens vägledning. Detta blir din referens när du konfigurerar triggers och hjälper till att hålla agentens beteende i linje med arbetsflödets utveckling. Använd ClickUp Docs som en gemensam referens för alla som granskar eller förfinar agenten, så att förändringar inte är beroende av tribal kunskap

Steg 3: Förvandla arbetsflödet till en superagent

Här översätter du ditt arbetsflöde till något som ClickUp kan utföra. Istället för att tänka "Jag skapar en agent" ska du tänka "Jag lär ClickUp hur man följer min process".

Det finns tre praktiska sätt att göra detta på. Det rätta valet beror på hur väl definierat ditt arbetsflöde redan är och hur mycket kontroll du behöver.

Metod 1: Använd verktyget för naturligt språk (bäst för de flesta arbetsflöden)

Skapa en superagent i naturligt språk genom att beskriva vad du vill att den ska göra och följa anvisningarna

Detta är det snabbaste sättet att omvandla ett dokumenterat arbetsflöde till en fungerande superagent.

1. Öppna AI från det globala navigeringsmenyn till vänster.

2. Klicka på Ny superagent

3. Beskriv ditt arbetsflöde i klarspråk

4. Var specifik när det gäller:

Vad ska utlösa arbetsflödet (statusändring, formulärinlämning, schema, manuell körning)?

Vad agenten bör titta på (utrymmen, listor, dokument, fält, uppgiftsinnehåll)

Vad det ska göra när det körs (skapa uppgifter, uppdatera fält, sammanfatta, meddela, vidarebefordra arbete)

ClickUp ställer följdfrågor för att forma agentens beteende, verktyg och åtkomst. När inställningen är klar visas en fullständig agentprofil.

🎥 Titta på den här videon för en snabb guide till inställningarna:

Metod 2: Börja med Super Agent-katalogen (bäst när ditt arbetsflöde är vanligt)

Börja med en fördefinierad agent och låt ClickUp AI guida dig genom att anpassa den med hjälp av verktyget för naturligt språk

Om ditt arbetsflöde liknar ett vanligt användningsfall (godkännanden, påminnelser, sammanfattningar, överlämningar) erbjuder katalogen en användbar startstruktur.

Gå till All Super Agents från AI i Global Navigation. Bläddra i katalogen och välj något som liknar ditt användningsfall.

Anpassa din Super Agent genom att ställa in tydliga instruktioner och precisa utlösare

Det misstag som många gör här är att behandla katalogagenter som färdiga lösningar. Du måste fortfarande omforma triggers, omfattning och åtgärder så att agenten speglar ditt faktiska arbetsflöde istället för att tvinga ditt arbetsflöde att passa en produktivitetsmall.

Team som får ut mest nytta av superagenter brukar anpassa dem i stor utsträckning. Behöver du hjälp med att utforma superagenter utifrån ditt teams verkliga processer?

Metod 3: Börja från scratch (bäst för komplexa eller känsliga arbetsflöden)

Välj en tom inställning för att utforma en superagent som matchar dina exakta arbetsflödesregler

Om ditt arbetsflöde har flera steg, specialfall eller strikta regler kring åtkomst och beteende, ger det dig full kontroll att börja från scratch.

I sidomenyn i AI Hub klickar du på Alla superagenter och sedan på Börja från början. Här konfigurerar du manuellt:

Instruktioner (vad agenten ansvarar för och vad den aldrig ska göra)

Triggers (när det ska köras och när det ska vara tyst)

Verktyg (vilka åtgärder som är tillåtna i ClickUp)

Minne (vad det ska komma ihåg över tid)

Kunskap (vilka dokument, utrymmen eller sammanhang den kan hänvisa till)

Det tar längre tid, men det är det renaste sättet att modellera nyanserade arbetsflöden. Det tvingar dig också att vara precis när det gäller gränser.

💡 Proffstips: Här är några sätt att få ut det mesta av dina nygjorda superagenter: Skicka ett direktmeddelande för att prata med agenten och se hur den förklarar sin roll för dig. Använd Run Agent för att simulera verkliga körningar, särskilt om de är schemalagda eller utlöses av specifika förändringar.

Steg 4: Testa, aktivera och förfina dina agenter

Innan du aktiverar agenten, kör den på riktiga uppgifter eller skicka meddelanden med realistiska indata. Titta efter två saker: om den körs när den ska och om den förblir tyst när den inte ska.

Nu är det dags att skärpa instruktionerna, justera triggarna och åtgärda blinda fläckar. Om agenten behöver omfattande manuella korrigeringar under testningen är den ännu inte redo för verkligt arbete.

📮 ClickUp Insight: På frågan om vad som skulle göra AI-agenter verkligen användbara var det vanligaste svaret inte hastighet eller kraft. Nästan 40 % av de tillfrågade svarade att de behöver en agent som har en perfekt förståelse för deras arbetsmiljö. Det är logiskt, eftersom de flesta AI-agenter misslyckas när de inte förstår varför beslut fattats eller hur arbetet ska flyta. Eftersom ClickUp Super Agents behåller sammanhanget, kommer ihåg tidigare beslut och arbetar kontinuerligt, kan de agera med mycket större tillförlitlighet än promptbaserade agenter. De arbetar utifrån en levande arbetsplatshistorik, förblir aktiva när arbetet utvecklas och arbetar inom tydliga behörighetsgränser och revisionsspår. När intelligensen förstår arbetet och utför det på ett säkert sätt kommer du äntligen att känna att du arbetar med en virtuell kollega som du verkligen kan lita på.

Skapa verkliga arbetsflöden. Spara tid i realtid

Superagenter fungerar bäst när du bygger dem kring de delar av ditt arbetsflöde som tyst saktar ner allt: överlämningar, saknad kontext, uppföljningar som förlitar sig på minnet och beslut som hamnar i limbo. Den verkliga vinsten är att ta bort friktionen som gör att arbetet måste startas om, stannar upp eller går förlorat mellan verktyg och människor.

Jämfört med fristående AI-agenter som finns i ett verktyg har ClickUp Super Agents fördelen av verklig kontext. De arbetar inuti själva arbetet, så de agerar utifrån samma källa som ditt team redan använder. Det är det som minskar verktygsspridningen. Istället för att hoppa mellan appar för att driva arbetet framåt, körs arbetsflödet där arbetet redan finns.

Registrera dig gratis på ClickUp och skapa din första superagent!

Eller prata med oss för att konfigurera anpassade superagenter för ditt team! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

En superagent är en AI-driven virtuell assistent som finns i din ClickUp-arbetsyta och fungerar som en självständig teammedlem. Den har fullständig överblick över ditt arbete, inklusive dina uppgifter, dokument, chattar, scheman och anslutna verktyg, och kan utföra arbetsflöden i flera steg, analysera data och utlösa åtgärder baserat på definierade regler och triggers.

Traditionell automatisering följer strikta, fördefinierade regler (t.ex. ”när denna status ändras, utför den åtgärden”). Ett Super Agent-arbetsflöde använder AI-resonemang, minne och sammanhang för att tolka mål, planera åtgärder i flera steg och hantera mer komplexa arbetsuppgifter över tid.

Börja med arbetsflöden som är repeterbara, kontextrika och tidskrävande när de utförs manuellt. Bra exempel är dagliga eller veckovisa statusrapporter, prioritering av nya arbetsuppgifter, utformning av konsekvent innehåll såsom uppföljningsmejl eller sammanfattningar, fastställande av prioriteringar baserat på SLA-regler och sammanfattning av mötesresultat.

Kontrollen sker på två nivåer: behörigheter och kunskapskällor. Du bestämmer vilka utrymmen, listor, dokument och anslutna appar som superagenten kan referera till. Välj vilka verktyg den kan använda för att utföra åtgärder. Arbetsbehörigheter följer arbetsplatsroller, och du kan begränsa eller utöka åtkomsten till specifika data så att agenten endast ser det som är nödvändigt för dess arbetsflöde.

Konsekvens uppnås genom tydliga instruktioner och högkvalitativa kunskapskällor. Definiera agentens mål, gränser och förväntade resultat i strukturerat naturligt språk när du skapar den. Länka den till uppdaterade dokument och arbetsytans sammanhang så att den baseras på tillförlitliga data.

Efter implementeringen kan du använda agentens granskningsloggar och profilaktivitet för att spåra vad den har gjort. Övervaka fel eller oväntade resultat och förfina instruktionerna eller kunskapskällorna därefter. Du kan redigera triggers, flera verktyg och minnesinställningar.