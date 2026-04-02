Avkastningen på att konsolidera över 20 appar till en enda plattform

Gissa hur många SaaS-appar ett företag som ditt använder idag?

En varning: siffran kan verka för hög för att vara sann.

Det är inte 10, 30 eller ens 50. Utan hela 106 appar i genomsnitt.

De flesta team som använder över 20 separata appar betalar utan att veta om det en dold kostnad som växer för varje dag. Denna kostnad visar sig omedelbart i form av bortkastade prenumerationsavgifter eller skugg-IT – som nu uppgår till i genomsnitt 4 830 dollar per anställd och år.

Men det finns också en betydligt större implicit kostnad. Förlorad tid, fragmenterad kontext och beslut som försenas på grund av spridda data. Något som vi på ClickUp kallar arbetsspridning. Och som motsvarar 2,5 biljoner dollar i förlorad produktivitet – globalt, varje år.

Lösningen är enkel att tänka sig, men svår att genomföra. Konsolidering av verktyg med en plattform som samlar allt ditt arbete – uppgifter, dokument, projekt, chatt och till och med AI – under ett och samma tak.

Och det är precis därför vi har skrivit den här guiden – för att underlätta implementeringen.

Det är en AI-svit i företagsklass med allt din avdelning behöver: en samlad arbetsyta, branschledande AI-verktyg och expertledd installation med kontinuerlig support.

Vad är verktygsspridning och varför minskar det produktiviteten?

Verktygsspridning sker sällan medvetet. Det börjar när ditt produktteam väljer Jira, designteamet väljer Figma och marknadsföringsteamet använder Asana. Varje val är logiskt för sig, men kaotiskt i kombination. Eftersom verktygen inte kommunicerar med varandra skapar de dubbelarbete för dig.

Företagsledningen är utspridd över flera verktyg

Konsekvenserna är mer än bara ett besvär; de skapar tre tydliga och skadliga problem.

Arbetsspridning: Dina projekt och uppgifter är utspridda över flera plattformar, vilket gör det omöjligt att se allt på ett ställe. Arbetsspridning leder till att teamen lägger värdefull tid på att växla mellan appar och kämpa med Dina projekt och uppgifter är utspridda över flera plattformar, vilket gör det omöjligt att se allt på ett ställe. Arbetsspridning leder till att teamen lägger värdefull tid på att växla mellan appar och kämpa med informationssilos

Kontextutbredning: Viktig information och konversationer fastnar i app-silos, vilket gör att ditt team ständigt letar efter sammanhang istället för att utföra arbetet. En enskild medarbetare växlar nu mellan olika verktyg och fönster Viktig information och konversationer fastnar i app-silos, vilket gör att ditt team ständigt letar efter sammanhang istället för att utföra arbetet. En enskild medarbetare växlar nu mellan olika verktyg och fönster mer än 3 600 gånger om dagen

AI-spridning: Du har flera separata AI-verktyg som inte kan dela information. Inget av dem har helhetsbilden för att kunna ge verkligt användbar hjälp Du har flera separata AI-verktyg som inte kan dela information. Inget av dem har helhetsbilden för att kunna ge verkligt användbar hjälp

Du fastnar i manuell datajustering bara för att hålla arbetet igång. Du arbetar, men det ”arbetet” påverkar inte riktigt dina stora, svåra och djärva mål!

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med över 15 verktyg, medan högpresterande team upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Den verkliga kostnaden för att driva över 20 separata appar

Du betalar förmodligen mycket mer för dina isolerade verktyg än du tror, och abonnemangsavgifterna är bara toppen av detta enorma isberg. Den verkliga kostnaden för att driva över 20 appar är en dold skatt på ditt teams produktivitet, arbetsmoral och hastighet. Det visar sig i form av förlorad tid, dubbelarbete, långsammare beslut och en ständig känsla av frustration som saboterar ditt resultat.

Dessa dolda kostnader är inte statiska; de ackumuleras över tid och växer i takt med teamets storlek. Varje nyanställd drabbas av hela tyngden av denna komplexitet, och varje nytt verktyg du lägger till förvärrar bara problemet. Låt oss bryta ner de fyra områden där denna osynliga kostnad slår hårdast.

SaaS-kostnaderna kryper uppåt och licenserna breder ut sig

Känns det som om din månatliga programvaruräkning växer av sig själv utan någon tydlig anledning? Det är så kallad SaaS-kostnadsökning, och det är ett direkt resultat av licensspridning. Kostnaderna multipliceras i det tysta genom överlappande funktioner i olika verktyg, glömda licenser för tidigare anställda och automatiskt förnyade avtal med inbyggda prishöjningar.

Organisationer slösar idag bort 21 miljoner dollar årligen enbart på oanvända SaaS-licenser. 🤯

Detta skapar en mardröm för dina ekonomi- och SaaS-inköpsteam, som sällan har full insyn i vad som faktiskt används jämfört med vad som bara betalas för.

ClickUp samlar din projektledning, dokumentation och teamkommunikation på en enda plattform med ett konvergerat AI-arbetsutrymme – tillsammans med kontextuell AI. Istället för att hoppa mellan olika verktyg för att planera, diskutera, dokumentera och rapportera om arbetet finns allt samlat på ett enda sammanlänkat ställe.

Förändringen sker omedelbart: du går från ett dussintal oförutsägbara programvaruräkningar till en tydlig, hanterbar kostnad. Dessutom får din ledning full insyn i dina programvarukostnader.

Kontextväxling och förlorade produktiva timmar

Visste du att en kunskapsarbetare som du och jag blir avbruten varannan minut medan vi arbetar? Och att vart och ett av dessa avbrott kostar oss 20 minuter?

Varje gång vi hoppar från vår chattapp till vår projektanslagstavla och vidare till vår dokumentredigerare, tar det på hjärnan. Det handlar inte bara om de få sekunder det tar att byta kontext; det är den tunga kognitiva belastningen av att koppla bort från en uppgift och omställa sig till en ny.

Denna ständiga splittring av fokus gör det nästan omöjligt att utföra djupgående, meningsfullt arbete. När ditt team jonglerar med över 20 appar kan varje medlem tvingas byta kontext dussintals gånger om dagen, vilket leder till timmar av förlorad produktiv tid varje vecka.

Dubbelarbete och extra arbete med rapportering

”Jag uppdaterar kalkylbladet och delar sammanfattningen efter mötet.”

Hur många gånger har ditt team sagt det?

När dina verktyg inte är integrerade blir denna typ av manuellt, dubbelarbete normen. Ditt team tvingas kopiera och klistra in information mellan system, skapa dubbla poster och bygga rapporter genom att mödosamt hämta data från flera källor. Detta ”arbete om arbete” är inte bara tråkigt; det är en recept på katastrof.

När samma projekt finns i tre olika verktyg måste någon manuellt sammanställa varje uppdatering – eller, ännu värre, motstridiga versioner skapar omfattande förvirring och fel. Rapporteringen blir en krävande och tidskrävande syssla.

💡 Proffstips: Ange data en gång och låt den spridas dit den behövs via kraftfulla ClickUp Super Agents, så att du aldrig behöver sammanställa information manuellt igen. Det är precis vad Illia Shevchenko – grundare av sProcess och en ClickUp-verifierad konsult – gjorde. Han såg samma problem hos flera byråteam: Ledningen ville ha en enkel översikt över ”Hur långt har våra projekt kommit?”

Svaret krävde att man jagade utvecklare (och störde deras arbete) för att få uppdateringar Så han skapade en liten ClickUp Super Agent som heter Website Project Status Sync Agent. Istället för att be teamet skriva rapporter läser AI-agenten den faktiska aktiviteten i ClickUp och genererar automatiskt projektuppdateringar på ledningsnivå. Snabba upp repetitiva arbetsflöden med Super Agents i ClickUp

Långsammare beslut på grund av fragmenterade data

Enligt vår undersökning förlitar sig fortfarande nästan 88 % av ledarna på manuella avstämningar, dashboards eller möten för att få uppdateringar. Kostnaden? Fragmenterade data leder direkt till långsammare och mindre välgrundade beslut. Ju mer energi du lägger på att jaga uppdateringar i Slack, Gmail och din avancerade analysapp, desto mindre energi har du kvar för att agera på dem.

Realtidsöversikt är helt enkelt omöjligt när varje verktyg bara innehåller en pusselbit.

💡 Proffstips: När allt ditt arbete finns i en samlad arbetsyta som ClickUp är det enkelt att få insikter i realtid när du behöver dem. Inbyggda ClickUp-dashboards uppdateras live och möjliggör snabbare och säkrare beslut. Och ClickUp Brain, ClickUps kontextmedvetna AI-lager, ger dig analysen direkt till hands – på lättförståeligt språk. Interagera med dina ClickUp-instrumentpaneler genom att ge kommandon till ClickUp Brain på naturligt språk

Hur appkonsolidering förändrar avkastningskalkylen

Att fundera på appkonsolidering kan kännas som att du ombeds att ge upp saker. Men tänk om det handlade om att få starkare funktioner samtidigt som du spenderar mindre på verktyg?

Avkastningen på investeringen från appkonsolidering kommer från tre nyckelområden:

Direkt kostnadsminskning genom färre prenumerationer

Enorm tidsbesparing tack vare mindre kontextväxling och manuellt arbete, samt

Betydande hastighetsvinster tack vare snabbare beslut och genomförande

Låt oss titta på hur det fungerar.

Enhetliga arbetsflöden och delad kontext

När ditt produktteam, designteam och teknikteam alla arbetar i olika system är överlämningarna dömda att misslyckas. Någon frågar oundvikligen: ”Var finns de senaste specifikationerna?” eller ”Är detta den slutgiltiga versionen?” Denna friktion är ett direkt resultat av bristen på gemensam kontext. Enhetliga arbetsflöden löser detta genom att samla alla team i samma miljö med samma data.

Det är också detta delade sammanhang som gör AI verkligen användbart och möjliggör en verklig konvergens inom AI. En AI-agent kan inte hjälpa dig om den bara ser en bråkdel av ditt arbete. Men när du samlar projektledning, dokument och teamkommunikation har både ditt team och dina AI-agenter det fullständiga sammanhang som behövs för att samarbeta effektivt.

Framtidens arbete är konvergens + AI

Snabbare genomförande och färre misslyckade överlämningar

Verktyg som inte är sammankopplade skapar inte bara förvirring; de skapar överlämningsluckor där arbete går förlorat i översättningen när det flyttas mellan plattformar. En uppgift kan vara markerad som ”klar” i ett verktyg, men nästa team i arbetsflödet har ingen aning om att det är deras tur att ta över.

När du konsoliderar till en enda plattform sker överlämningar inom samma system, med fullständig historik och sammanhang intakt. Du kan eliminera friktionen med ”låt mig kolla i det andra verktyget” eller ”jag uppdaterar det i det andra systemet”.

💡 Proffstips: Skapa regler som automatiskt hanterar dessa överlämningar med ClickUp Automations. När en uppgifts status till exempel ändras till ”Redo för granskning” kan den automatiskt tilldelas rätt person, vilket säkerställer att ingenting faller mellan stolarna. Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar med ett verktyg som inte kräver kodning

Realtidsöversikt över team och projekt

Som ledare borde du inte behöva jaga fem olika personer och kolla tre olika dashboards bara för att veta om ett projekt ligger i fas. När dina data är utspridda hanterar du alltid situationen i backspegeln och reagerar på problem istället för att förebygga dem. Konsolidering skapar omedelbar, realtidsöversikt över alla dina team och projekt.

Detta gör att du kan gå från reaktiv till proaktiv hantering. Du kan upptäcka hinder innan de spårar ur ett projekt och se var resurser är överbelastade. Denna nivå av transparens förbättrar också ansvarstagandet och samordningen. Alla i teamet kan se hur deras individuella arbete hänger ihop med företagets bredare strategiska mål.

Hur ClickUp Accelerator ger mätbar avkastning

Du kanske tänker: ”Vi har försökt konsolidera verktyg tidigare, och det blev en katastrof.”

Det här är en vanlig oro. Och vi förstår dig.

Vi har sett tillräckligt många exempel där ett nytt verktyg har lanserats med bristfälligt stöd, vilket har lett till dålig användning och ett misslyckat initiativ.

Det är precis därför ClickUp Accelerator finns. Det är mer än bara en plattform; det är avkastningsacceleration genom expertledd implementering.

Se avkastning på din investering inom några veckor, inte år, genom att kombinera ClickUps Converged AI Workspace med den dedikerade expertisen hos vårt implementeringsteam. Accelerator är utformat för att vara den snabbaste och mest effektiva vägen från fragmenterade verktyg till enhetlig produktivitet.

Enligt rapporten 2025 Total Economic Impact™ of ClickUp från Forrester Group sparar ClickUp ett genomsnittligt företag över 30 000 timmar per år och ger branschledande avkastning på investeringen.

Här är de viktigaste komponenterna som driver avkastningen på att konsolidera över 20 appar i ClickUp Accelerator:

Över 20 arbetsappar och AI samlade i ett enda konvergerat AI-arbetsutrymme

Du kan ersätta ditt projektledningsverktyg, din dokumentplattform, din teamchattapp, dina uppföljningskalkylblad och dina fristående AI-verktyg med ClickUp. Det samlar alla dina arbetsappar, data och arbetsflöden, samt erbjuder dig alla de senaste AI-modellerna till priset av en.

AI-agenter som eliminerar manuell samordning

👀 Visste du att? 24 % av de vi tillfrågade säger att de främst vill ha AI-agenter för att automatisera tråkiga uppgifter. Förväntningen här är att slippa lågvärdigt arbete, såsom att jaga statusuppdateringar, skriva sammanfattningar av framsteg och påminna människor om deadlines.

Det är precis vad Super Agents är skapade för. De arbetar kontinuerligt i bakgrunden, uppdaterar uppgifter, skapar dokument och driver arbetet framåt med samma verktyg som ditt team redan använder.

Du kan skicka ett direktmeddelande till dem för engångshjälp och till och med @nämna dem i ett dokument för att förvandla en brainstorming till en tydlig plan! Du kan ställa in dem så att de hanterar komplexa arbetsflöden från början till slut och kopplar in människor där det behövs.

Det bästa av allt? Eftersom dessa agenter är omgivningsmedvetna och har fullständig kontext över alla dina projekt, dokument och konversationer, är deras resultat förankrade i verkligheten.

Med ClickUp Accelerator får du 10 färdiga Super Agents, var och en inom:

Marknadsföring: Förvandla kampanjförfrågningar till färdiga, varumärkesanpassade resultat (titta på videon för att se hur det fungerar)

Produkt & teknik : Gå snabbare från funktionsförfrågningar till lanseringar

Tjänster : Automatisera uppföljningar och identifiera risker för att hålla kundengagemanget på rätt spår

Projektledning : Automatisera rutinuppgifter som statusuppdateringar och uppföljning för att hålla projekten igång

HR & People Ops: Hantera onboarding, offboarding och allt däremellan för att skapa en smidig upplevelse för medarbetarna

Inbyggda instrumentpaneler för att snabbt visa avkastningen

Hur bevisar du för ledningen att det var rätt beslut att konsolidera din teknikstack? Använd ClickUp-dashboards för att automatiskt samla in data från hela ditt arbetsutrymme och visualisera nyckeltal som är direkt kopplade till dina affärsmål.

Tidsbesparing: Se hur mycket tid du sparar genom att minska kontextväxlingar och automatisera manuella uppgifter

Slutförda projekt: Följ projektets hastighet och se hur mycket snabbare ditt team levererar arbete

Resursallokering: Få en tydlig överblick över teamets kapacitet och se till att du använder resurserna effektivt

Du kan skapa anpassade vyer för olika intressenter, från översiktliga sammanfattningar på hög nivå till detaljerade rapporter om projektstatus, helt utan manuell rapportskapande.

Expertledd installation och utbildning för att säkerställa användning från dag ett

En kraftfull plattform är värdelös om ditt team inte vet hur man använder den. Detta är den främsta anledningen till att så många försök att konsolidera verktyg misslyckas. Få dedikerad implementeringssupport från vårt expertteam genom ClickUp Accelerator-programmet.

Det här är inte bara några hjälpartiklar; det är en förstklassig tjänst utformad för att säkerställa din framgång.

Konfiguration av arbetsytan: Våra experter samarbetar med dig för att ställa in din Våra experter samarbetar med dig för att ställa in din ClickUp-arbetsyta så att den passar just ditt teams unika arbetsflöden

Datamigrering: Vi hjälper dig att flytta dina befintliga data från dina gamla verktyg till ClickUp, så att du inte förlorar något historiskt sammanhang

Utbildningsprogram: Vi erbjuder omfattande utbildning för hela ditt team så att alla känner sig trygga och produktiva redan från första dagen

💰 4 av 10 kunder som har bytt till ClickUp har använt det för att ersätta 3 eller fler verktyg. 6 av 10 har därmed sparat 3+ timmar varje vecka.

Och detta är bara början.

Avkastningen syns över hela linjen – från kostnadsbesparingar till förbättrad effektivitet och samarbete.

👉🏼 Ta Trinetix som exempel. Deras team tillhandahåller helhetslösningar för design och utveckling åt stora företag som Coca-Cola, McDonald’s och Procter & Gamble. För att kunna arbeta snabbare behövde de en enda plattform för att skala upp designverksamheten och projektgenomförandet. När de utvärderade ClickUp kändes det som en perfekt match redan från början.

Att centralisera projektdokumentationen med ClickUp gav dem en språngbräda för att skala upp – det tar bara 15 sekunder att skapa en ny mall med hjälp av den gemensamma informationskällan. ClickUp hjälpte dem också att minska antalet möten med 50 % och förbättrade designteamets tillfredsställelse med 20 %.

Och det är inte bara Trinetix som har dragit nytta av att konsolidera flera verktyg i ClickUp.

👉🏼 admiral.digital har en liknande historia att berätta:

Börja öka avkastningen på konsolideringen med ClickUp

Det är uppenbart att med en enhetlig, AI-driven arbetsyta som ClickUp lägger teamen mindre tid på att jaga uppdateringar och mer tid på att driva arbetet framåt. Besluten fattas snabbare, samarbetet blir tätare och avkastningen blir synlig – snabbt och konsekvent.

Och detta är inte en engångsvinst. I takt med att AI-funktionerna utvecklas ökar värdet av denna konsolidering.