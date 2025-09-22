Forrester-studie: ClickUp ger 384 % avkastning på investeringen och 92 400 sparade timmar per år 3

I dagens snabba digitala värld är Work Sprawl den tysta mördaren av produktiviteten. Osammankopplade verktyg, isolerad information och manuella processer dränerar tid och energi från team överallt.

Men tänk om du kunde återfå dessa timmar, öka intäkterna och stärka dina medarbetare – allt på ett och samma ställe?

Det är precis vad den senaste Forrester Total Economic Impact™ (TEI)-studien avslöjar om ClickUp. Denna oberoende studie, som beställts av ClickUp och genomförts av Forrester Research, kvantifierar den verkliga effekten av att konsolidera arbetet i en konvergerad AI-arbetsplats.

Siffrorna: avkastning som talar för sig själv

Forresters noggranna analys visade att en sammansatt organisation* som använde ClickUp under tre år uppnådde följande:

384 % avkastning på investeringen (ROI)

92 400 produktiva timmar sparade under år 3 genom automatisering och AI

3,9 miljoner dollar i ökade intäkter tack vare ClickUp

Återbetalningstid på mindre än 6 månader

Kärnan i vår verksamhet är arbetsflödeshantering... Vi hade inte kunnat uppnå dessa resultat utan ClickUp.

*En sammansatt organisation är ett amerikanskt företag med 150 miljoner dollar i årlig omsättning och 1 000 anställda. Den är representativ för de kunder som intervjuats och används för att presentera den samlade finansiella analysen.

Här är en visuell översikt över vad dessa siffror betyder för dig:

Hur ClickUp levererar resultat: AI, automatisering och konvergens

Fördelar som ClickUp-användare har uppnått under en treårsperiod. Källa: Forrester TEI-studie

1. Frigör produktivitet genom automatisering och AI

Team som använder ClickUp sparar i genomsnitt 12 timmar per anställd och månad efter tre år. AI-drivna funktioner som automatiska standup-sammanfattningar, Enterprise AI Search och automatisering av arbetsflöden eliminerar repetitiva uppgifter och kontextbyten, vilket gör att teamen kan fokusera på arbete med stor påverkan.

Jag älskar AI. Jag älskar AskAI. Det är väldigt effektivt. Jag har en uppsättning dashboards – varje dag när jag vaknar tittar jag på [dessa] som en tidning för att förstå hur projekten har gått framåt.

2. Öka intäkterna utan att öka personalstyrkan

Genom att omfördela den sparade tiden till värdeskapande projekt såg organisationerna en 7-faldig ökning av produktionen i vissa avdelningar och genererade 3,9 miljoner dollar i nya intäkter under tre år. ClickUps centraliserade arbetsyta gör det möjligt för team att ta emot fler kunder, lansera fler kampanjer och leverera fler produkter – utan att behöva anställa fler personer.

Vi hanterar nu cirka 500 marknadsföringsuppgifter per månad... Utan ClickUp skulle vi bara kunna hantera ungefär hälften av den arbetsbelastningen.

ClickUp ersätter fragmenterade projektledningslösningar, vilket minskar kostnaderna för äldre programvara med 60 % efter tre år och sparar tid för IT-administratörer. Det innebär kostnadsbesparingar på 114 000 dollar för den sammansatta organisationen, plus den immateriella fördelen att ha allt på ett ställe.

All denna mikrokommunikation... försvinner omedelbart om du gör det rätt, och det är extremt värdefullt.

4. Levererar okvantifierbara fördelar för nöjdare kunder och team

Förbättrad kundnöjdhet: Snabbare svarstider och bättre problemspårning ledde till Snabbare svarstider och bättre problemspårning ledde till CSAT-poäng över 90.

Förbättrad medarbetarupplevelse: Centraliserade uppgifter och kommunikation minskade stressen och stärkte teamen.

En enda källa till sanning: Uppdateringar i realtid och Uppdateringar i realtid och kunskapshantering gjorde att alla var på samma sida.

Ett år senare, efter att vi implementerat ClickUp, kunde hon ta med sin pappa till Disney World under skattesäsongen. Det är skillnaden som ClickUp gjorde – från tårar i badrummet till leenden på Disney.

📘 Vill du ha en fullständig översikt? Upptäck hur ClickUp hjälper företag att öka produktionen med 7 gånger och frigöra 3,9 miljoner dollar i intäkter i Forresters TEI-rapport👇🏼

Varför det är viktigt

Forrester TEI-studien bekräftar vad ClickUp-kunder redan vet: att samla arbetet på en enda AI-driven plattform är inte bara en produktivitetsökning – det är en strategisk fördel. Oavsett om du vill skala upp din verksamhet, öka intäkterna eller helt enkelt ge ditt team mer tid, levererar ClickUp mätbara resultat.

Från avkastningen på projektledning till kraften i en konvergerad AI-arbetsplats är data tydliga: färre verktyg, mer sammanhang och smartare automatisering skapar utrymme för teamen att göra sitt bästa arbete.

Är du redo att se den fulla effekten? Ladda ner Forrester TEI-studien och upptäck hur ClickUp kan förändra din organisation.