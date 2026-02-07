10 plattformar för att engagera fans och publik 2026

Frågan är inte ”Hur får vi fler fans?”.

Frågan är: ”Hur får vi dem att komma tillbaka när de tittar på en andra skärm, har kort uppmärksamhetsspann och 10 andra saker som konkurrerar om deras uppmärksamhet?”

Fans i denna ålder vill rösta, förutsäga, spela, reagera, samla belöningar och känna sig sedda i realtid. Och de lag som vinner just nu är de som förvandlar passiva tittare till aktiva communityn.

Det är precis vad plattformar för att engagera fans är skapade för. De möjliggör liveomröstningar, frågesporter, tävlingar, chattar, lojalitetsprogram och personliga upplevelser som gör varje match, show eller lansering till en händelse.

I den här bloggen går vi igenom de 10 bästa plattformarna för att engagera fans, vad varje plattform är bäst på och hur du väljer den som passar bäst för din publik.

Vad är en plattform för att engagera fans?

En plattform för att engagera fans är en mjukvara som hjälper idrottslag, underhållningsvarumärken och innehållsskapare att bygga meningsfulla ömsesidiga relationer med sin publik. Den använder interaktiva digitala upplevelser, gamification, lojalitetsprogram och kommunikationsverktyg i realtid för att förvandla passiva tittare till aktiva deltagare.

De organisationer som har mest nytta av detta är de som vill fördjupa sin relation med sin publik, till exempel professionella sportligor, OTT-streamingtjänster och kreatörer som bygger dedikerade communityn.

Översikt över programvara för plattformar för att engagera fans

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp Formulär till uppgifter, kampanj- och innehållsarbetsflöden, dokument och korrekturläsning, AI för idéer och svar, instrumentpaneler och automatiseringar. Genomför kampanjer för att engagera fans och community-arbetsflöden i ett AI-drivet arbetsutrymme Gratis för alltid; anpassade priser för företag Salesforce Media Cloud Media CRM och datamodell, hantering av prenumeranters livscykel, hantering av annonsförsäljning, OmniStudio-verktyg med låg kodning, Einstein AI Företagsmedier och underhållningsorganisationer Betalda abonnemang börjar på 325 USD/användare/månad (faktureras årligen). LiveLike Engagemang SDK, liveomröstningar och frågesporter, förutsägelser, livechatt, analysverktyg Lägg till interaktivitet i realtid och gamification i fan-appar Anpassad prissättning Genius Sports FANHub-aktivering, dynamisk kreativ optimering, gratisspel Sportligor och engagemang integrerat med vadslagning Anpassad prissättning Cortex Plattform för fan-data, aktiveringar och resor, innehållsmotor, sponsring och inventeringsverktyg. Koppla samman fan-data, innehåll och kommersiellt utbud Anpassad prissättning Monterosa Eventcentra, återanvändbara interaktiva element, publikprofiler, strömsynkronisering, konverterare för registrering och sponsortillskott. Sänd och streama interaktiva upplevelser Anpassad prissättning Flockler Social aggregering och UGC-väggar, moderering, varumärkesanpassade layouter, gallerier med köpfunktion Aggregering av sociala medier och visning av användargenererat innehåll Betalda abonnemang från 129 $/månad Sport Buff Interaktiva överlägg i strömmen, live-förutsägelser och frågesporter, sponsormoment, plattformsoberoende SDK In-stream-engagemangsoverlays Anpassad prissättning Choicely Kodfri appbyggare för fans, omröstningar och tävlingar, push-meddelanden, webbinbäddningar Lansera en app för fanengagemang utan kodaktivering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 16 $/månad. Socios. com Fan Token Offerings (FTO), bindande och icke-bindande omröstningar, token-gated rewards, AR Token Hunt, mobilspel och frågesporter Fan tokens och blockchain-baserat inflytande Anpassad prissättning

Vad du ska leta efter i en plattform för att engagera fans

Här är de viktigaste funktionerna att leta efter: 🛠️

Publikägande och förstahandsdata: Fanprofiler, samtyckesinsamling och segmentering så att du kan interagera direkt utan att vara beroende av tredjepartsplattformar.

Verktyg för interaktion i realtid: Omröstningar, frågesporter, förutsägelser, trivia, live-frågestunder och chatt som synkroniseras med sändningar, streamar eller händelser på plats.

Personalisering och målgruppsanpassning: Personliga flöden, rekommendationer och Personliga flöden, rekommendationer och beteendebaserade resor som anpassas efter vad varje fan gör.

Gamification och belöningar: Poängsystem, märken, nivåer, topplistor och inlösbara belöningar som håller deltagandet konsekvent.

Communityfunktioner och moderering: Grupper, kommentarer, Grupper, kommentarer, UGC , rapportering och modereringskontroller för att hålla konversationerna hälsosamma och i linje med varumärket.

Meddelanden och livscykelkampanjer: E-post, SMS, push-meddelanden och aviseringar i appen med schemaläggning, mallar och A/B-testning.

Analys och attribution: Kundbehållning, kohorter, konverteringskanaler och Kundbehållning, kohorter, konverteringskanaler och konverteringsspårning som kopplar engagemanget till resultat för biljettförsäljning, merchandise och prenumerationer.

Förtroende, säkerhet och efterlevnad: GDPR/CCPA-stöd, kryptering, SSO/2FA, revisionsloggar och alternativ för datalagring vid behov.

Topp 10 plattformar för att engagera fans

Nu ska vi zooma in och gå igenom de 10 bästa plattformarna för att engagera fans och publiken, och vad var och en av dem gör bäst 👇

1. ClickUp (Bäst för att driva kampanjer för att engagera fans och community-arbetsflöden i ett AI-drivet arbetsutrymme)

Att engagera fans innebär att man måste ta itu med flera delar samtidigt.

Du har kampanjer att genomföra, innehåll att godkänna, communitydiskussioner att moderera, kreatörers leveranser att följa upp och en ständig ström av feedback från fans som kan förändra planen över en natt. 😵‍💫

När allt detta sker via distribuerade chattar, kalkylblad och dokument riskerar du att tappa tråden om vad som händer och vem som fattar nästa beslut.

Välkommen till ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, som samlar planering, utförande och AI i ett enda system för att garantera att ditt arbete förblir kopplat till det sammanhang som skapade det.

Till att börja med har du ClickUp Forms. Förfrågningar om fanengagemang kommer från alla håll, till exempel tävlingsbidrag, VIP-förfrågningar, bidrag från kreatörer, leveranser från sponsorer och eskaleringar från communityn.

Fånga upp förfrågningar om fanengagemang från tävlingar, VIP-personer, sponsorer och kreatörer med ClickUp Forms

Formulär hjälper dig att fånga upp allt detta på ett smidigt sätt och omvandla det till uppgifter i ClickUp!

Med andra ord ger ClickUp Tasks ditt engagemangsteam ett kontrollcenter för allt. Varje kampanjaktivering, leverans från skapare, modereringskö eller sponsorerbjudande kan fungera som mätbart arbete med ägare och etapper.

Förvandla varje aktivering och leverans till eget, spårbart arbete med ClickUp Tasks

Och om du behöver en "livscykelvy" av dina fans, sponsorer eller prenumeranter behöver du inte komplexa, konsultledda resebygare för att nå dit. Använd bara ClickUp Custom Fields! Använd dess relationsfält för att koppla konton till kampanjer, framstegsfält för att spåra slutförandet av olika steg och formelfält för att mäta engagemangets hälsa.

Det ger dig strukturen för fördefinierade resor, med friheten att ändra steg i farten när din engagemangsstrategi utvecklas.

Spåra kampanjens hälsa med fälten Relationship, Progress och Formula med hjälp av ClickUp Custom Fields

Och när arbetet väl är strukturerat är nästa fråga alltid densamma. Var finns spelboken, och hur håller teamet sig samstämmigt när planen ändras mitt i kampanjen?

Svaret är ClickUp Docs. Docs ger dig en enda källa till information för kampanjbeskrivningar, riktlinjer för skapare, modereringsregler, eskaleringssteg, sponsornoteringar och svarsmallar. Du kan strukturera ett dokument som en kampanjhub och sedan dela upp det i underordnade sidor för varje aktivering, kanal eller partner för att säkerställa att sammanhanget förblir lätt att hitta och enkelt att uppdatera.

Samla briefs, riktlinjer och mallar på ett och samma ställe med ClickUp Docs

När du skapar engagemang i realtid blir ClickUp motorn bakom upplevelsen. Använd Docs för att skriva manus och anteckningar om programmet, och använd sedan ClickUp Proofing för att lämna kommentarer direkt på videoramar eller bildmaterial medan ditt team slutför omröstningar och sponsormaterial.

För att hålla svaren snabba och konsekventa, använd bara ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten.

ClickUp Brain hjälper dig att brainstorma nya engagemangskoncept, utforma enkätfrågor, utforma mekanismer för workshop-giveaways och skapa variationer för sociala medier och push-meddelanden.

Brainstorma och utforma idéer för engagemang, enkätfrågor och sociala texter med ClickUp Brain

Det blir också din genväg till svar och tillgångar. Fråga ClickUp Brain: "Vilka kampanjer väntar fortfarande på godkännande?" eller "Var finns den senaste sponsorns kreativa material?", så kan det visa exakt den information du behöver på några sekunder.

Och när du behöver visuellt material kan Brain generera bilder som stöd för snabba sociala koncept, utkast till matchdaggrafik eller platshållare för varumärkesmaterial som du vill granska innan du går vidare med designen.

Skapa grafik och alla typer av bilder med ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner

Spåra fan-kampanjer från början till slut: Övervaka lanseringstider, innehållspipelines, SLA:er för community-respons och teamets arbetsbelastning i realtid med Övervaka lanseringstider, innehållspipelines, SLA:er för community-respons och teamets arbetsbelastning i realtid med ClickUp Dashboards.

Koppla ihop dina engagemangsverktyg: Synkronisera arbetet med verktyg som Slack, Google Drive, GitHub och andra med hjälp av Synkronisera arbetet med verktyg som Slack, Google Drive, GitHub och andra med hjälp av ClickUp Integrations , så att sponsormaterial, kreatörsfiler och uppdateringar finns samlade på ett ställe.

Använd AI-skrivbordsassistenten för att arbeta snabbare: Sök i ditt arbetsområde, anslutna appar och på webben med Sök i ditt arbetsområde, anslutna appar och på webben med ClickUp BrainGPT , den fristående skrivbordsappen, och använd sedan Talk-to-Text för att skriva svar, uppdateringar och anteckningar utan att använda händerna.

Automatisera arbetsflöden för engagemang med stora volymer: Vidarebefordra formulärinlämningar, tilldela ägare, uppdatera status, utlösa godkännanden och starta uppföljningar automatiskt med Vidarebefordra formulärinlämningar, tilldela ägare, uppdatera status, utlösa godkännanden och starta uppföljningar automatiskt med ClickUp Automations

Begränsningar för ClickUp

De omfattande anpassningsmöjligheterna kan kännas överväldigande för nya användare.

ClickUp Prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

ClickUps stora flexibilitet är dess största styrka. Som någon som hanterar tvärfunktionella initiativ i ett snabbväxande AI SaaS-företag uppskattar jag hur det konsoliderar uppgifter, dokument, mål, chatt och till och med lätta CRM-liknande pipelines till en enda plattform. Möjligheten att växla mellan list-, tavel-, kalender- och Gantt-vyer utan att duplicera data sparar enormt mycket tid. Anpassade fält, automatiseringar och instrumentpaneler låter oss spegla våra exakta försäljnings- och produktarbetsflöden.

ClickUps stora flexibilitet är dess största styrka. Som någon som hanterar tvärfunktionella initiativ i ett snabbväxande AI SaaS-företag uppskattar jag hur det konsoliderar uppgifter, dokument, mål, chatt och till och med lätta CRM-liknande pipelines till en enda plattform. Möjligheten att växla mellan list-, tavla-, kalender- och Gantt-vyer utan att duplicera data sparar enormt mycket tid. Anpassade fält, automatiseringar och instrumentpaneler låter oss spegla våra exakta försäljnings- och produktarbetsflöden.

🏆 Fördel med ClickUp: Använd ClickUp Super Agents för att köra dina engagemangsoperationer i bakgrunden. Dessa är AI-drivna teammedlemmar som du kan skapa och anpassa för att köra flerstegsarbetsflöden. Du kan till exempel ställa in en Super Agent som övervakar en Forms-lista för nya inlämningar och sedan automatiskt följer upp dem: Kategorisera förfrågningar efter typ, till exempel skapare, utlottning, sponsring, eskalering.

Sammanfatta viktiga detaljer och lägg till en tydlig beskrivning av uppgiften.

Tilldela rätt ägare och ställ in rätt status baserat på dina regler.

Eskalera brådskande ärenden till rätt kanal för granskning Eftersom Super Agents är styrbara bestämmer du själv vad de har tillgång till med hjälp av behörigheter och verktyg, och du kan dessutom granska vad de har gjort när arbetsflödet berör känsliga interaktioner.

2. Salesforce Media Cloud (Bäst för medie- och underhållningsföretag)

via Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (nu kallat Agentforce Media) är ett branschspecifikt CRM-system som är utvecklat för media- och underhållningsteam som behöver hantera publiktillväxt, prenumerantresor och annonsförsäljning. Det är utformat för att koppla samman data om publik och annonsörer och sedan operationalisera den kontexten i försäljnings- och servicearbetsflöden, inklusive Agentforce Sales och Agentforce Service.

Dessutom lutar Media Cloud sig mot livscykelarbetsflöden. Subscriber Lifecycle Management (SLM) fokuserar på cykeln attrahera → förvärva → betjäna → behålla, med fördefinierade resor och en intern CSR-vy som samlar kundinteraktioner och produkter på ett ställe.

När det gäller intäktsgenerering är Advertising Sales Management (ASM) uppbyggt kring medieannonshantering, med målet att minska manuellt backoffice-arbete och stödja engagemang och samarbete över olika kanaler.

Salesforce Media Clouds bästa funktioner

Modell för mediespecifik handel: Arbeta med en datamodell för mediebranschen samt Enterprise Product Catalog och Industries CPQ för erbjudanden, paket och guidad försäljning.

AI-drivna rekommendationer: Utnyttja Einstein AI för att föreslå innehåll, merchandise eller upplevelser som är skräddarsydda efter enskilda fans preferenser.

Skapa guidade upplevelser för fans och prenumeranter: Skapa OmniScript-flöden som möjliggör dynamiska kundinteraktioner över olika kanaler och enheter med hjälp av verktyg med låg kodning.

Begränsningar för Salesforce Media Cloud

Den fullständiga upplevelsen beror ofta på att Media Cloud kombineras med ytterligare Salesforce-produkter och tillägg, vilket ökar komplexiteten i implementeringen.

Rapportering på kontonivå kan kännas begränsande. Vissa användare vill ha större flexibilitet för att kunna kombinera tre eller fyra olika rapporttyper i en samlad vy.

Priser för Salesforce Media Cloud

Media Cloud Growth: 325 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Media Cloud Advanced: 475 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Media Cloud Einstein 1 för försäljning: 850 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Salesforce Media Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Salesforce Media Cloud?

En G2-recensent säger:

Det jag gillar mest med Salesforce-plattformen är dess kraftfulla rapporterings- och dashboardingfunktioner. Jag uppskattar också layouten på konto- och kontaktsidorna och hur flexibel plattformen är när det gäller konfiguration. Möjligheten att anpassa fält, relationer och layouter efter affärsbehov är extremt värdefull för mig, eftersom det gör att vi kan anpassa Salesforce till olika användningsfall utan omfattande utveckling.

Det jag gillar mest med Salesforce-plattformen är dess kraftfulla rapporterings- och dashboardingfunktioner. Jag uppskattar också layouten på kontosidan och kontaktsidan samt plattformens flexibilitet när det gäller konfiguration. Möjligheten att anpassa fält, relationer och layouter efter affärsbehov är extremt värdefull för mig, eftersom det gör att vi kan anpassa Salesforce till olika användningsfall utan omfattande utveckling.

3. LiveLike (Bäst för att lägga till interaktivitet i realtid och gamification i fan-appar)

via LiveLike

LiveLike är en plattform för publikengagemang som är utvecklad för sport- och medieteam som vill att fansen ska delta medan de tittar. Istället för att ersätta din befintliga fanupplevelse kopplas den till den med ett Engagement SDK som tillför interaktiva lager till din mobilapp eller webbvideoupplevelse, inklusive omröstningar, frågesporter, förutsägelser och livechatt.

Jämfört med en CRM-plattform är LiveLike närmare en engagemangsmotor. Den fokuserar på deltagande i stunden och community-loopar, och ger dig sedan verktygen för att lansera dessa upplevelser upprepade gånger genom sin Producer Suite och API:er.

LiveLikes bästa funktioner

Skicka interaktiva widgets snabbt: Starta omröstningar, frågesporter, sliders, cheer meters och AMA-stil Q&A som färdiga engagemangsmoduler.

Spåra engagemanget i din analysstack: Kombinera LiveLikes analyspanel med SDK-hooks som skickar klienthändelser till dina egna analysverktyg.

Lojalitets- och belöningsmotor: Skapa poängbaserade system där fansen får belöningar för sitt deltagande.

Begränsningar för LiveLike

Fördröjningar i innehållsströmning kan minska känslan av realtid i live-engagemang.

Fördröjningar i användarmeddelanden kan störa chattflödet under evenemang med hög trafik.

Priser för LiveLike

Anpassad prissättning

LiveLike-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad säger verkliga användare om LiveLike?

En G2-recensent säger:

Livelike är ett interaktivt verktyg som hjälper till att öka tittarnas engagemang och gör det möjligt för dem att dela interaktioner i realtid. Det erbjuder anpassade widgets och integrationsalternativ som programföretag kan skräddarsy efter sitt varumärke.

Livelike är ett interaktivt verktyg som hjälper till att öka tittarnas engagemang och gör det möjligt för dem att dela interaktioner i realtid. Det erbjuder anpassade widgets och integrationsalternativ som sändningsbolag kan skräddarsy efter sitt varumärke.

4. Genius Sports (Bäst för sportligor och engagemang integrerat med vadslagning)

via Genius Sports

Genius Sports är skapat för stunderna före, under och efter matchen, när fansens uppmärksamhet omvandlas till handlingar över olika kanaler.

Genom sin FANHub-plattform fungerar Genius Sports som ett omnikanalaktiveringslager. Med andra ord samlar FANHub programmatisk och social medieinköp, publikaktivering och kreativ personalisering i en sportinriktad plattform, byggd kring hur fans beter sig på olika skärmar.

Och när du vill ha repeterbara deltagarslingor erbjuder Genius även gratisformat genom FanHubs spelpaket, som inkluderar frågesporter, turneringar, tippningar och omröstningar.

Genius Sports bästa funktioner

Identifiering av fans: Använd FANHub:ID för att samla fansens identiteter i en enda profil för målgruppsanpassning och mätning över olika kanaler.

Sportinspirerad personalisering: Använd Dynamic Creative Optimization för att skräddarsy display- och videokreativitet med hjälp av sportkontext och fansignaler.

Andra skärmupplevelser: Leverera synkroniserad statistik och interaktiva element som förbättrar liveupplevelsen.

Genius Sports begränsningar

En fanaktiveringsstack som är kampanj- och mediedriven kan vara mindre plug-and-play för team som främst vill ha interaktionsmoduler i appen, såsom liveomröstningar och chatt.

Implementeringen är vanligtvis företagsinriktad och kräver samordning mellan data, media och mätningsarbetsflöden innan teamen ser en konsekvent ökning.

Genius Sports prissättning

Anpassad prissättning

Genius Sports betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Cortex (Bäst för AI-driven innehållsoptimering och socialt engagemang)

via Cortex

Cortex är en plattform för fanengagemang och marknadsföringsteknik som är särskilt utformad för sport. Den sammanför innehåll, fandata och kommersiellt lager på ett och samma ställe. Istället för att använda separata verktyg för att driva aktiveringar, lagra fanprofiler och spåra sponsringsresultat, integrerar Cortex allt detta i ett enda verktyg.

En viktig skillnad är sättet på vilket den kombinerar en sportfokuserad plattform för fandata med verktyg för engagemang, såsom digitala aktiveringar och arbetsflöden för liveinnehåll.

Det innebär att en quiz, tävling eller formulärinlämning kan matas direkt in i en samlad fanregister, vilket är användbart när du vill personalisera uppföljningar och visa värdet för dina partners.

Cortex bästa funktioner

Fan Data Foundation: Använd Fan Data Platform för att samla separata fan-datakällor till en centraliserad Använd Fan Data Platform för att samla separata fan-datakällor till en centraliserad källa för personalisering och målgruppsanpassning i flera kanaler.

Innehållsmotor för matchdagar: Publicera och hantera innehåll med verktyg som ett CMS för sport, digital tillgångshantering och livebloggning som är utvecklade för realtidsbevakning.

Verktygslåda för digitala aktiveringar: Skapa formulär, frågestunder och tävlingar med logiska alternativ som rullgardinsmenyer och flervalsfrågor, utformade för att samla in data om fansen under engagemangsmoment.

Cortex begränsningar

Dess funktioner (som "Fandom Engine") är hårdkodade med sportspecifik logik, vilket gör det svårt att anpassa dem för icke-tävlingsinriktade evenemang.

MACH, API-first och headless-arkitekturen ökar komplexiteten i implementeringen, och teamen kan behöva tekniska resurser för integrationer, dataflöden och stackdesign.

Cortex prissättning

Anpassad prissättning

Cortex-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

6. Monterosa (Bäst för interaktiva upplevelser inom sändning och streaming)

via Monterosa

Monterosa, genom sin plattform Interaction Cloud, är skapad för team som vill att fanengagemang ska kännas som en produktlager.

Du får tillgång till ett stort bibliotek med färdiga interaktiva "element" som kan kombineras till anpassade upplevelser och sedan distribueras över skärmar, strömmar, på arenor och i sändningar utan att behöva byggas om varje gång.

Ett användbart exempel är dess Event Centres, som fungerar som en enda destination för matchdagen där liveinnehåll, interaktiva ögonblick och handel samlas. Tänk dig livekommentarer, exklusiva klipp, sportdata och interaktiva moduler som resultatförutsägelser, frågesporter och omröstningar, sammanfogade i en tidslinje.

Monterosas bästa funktioner

Identitet och insamling av förstahandsdata: Använd publikprofiler för att samla in beteende- och preferensdata från interaktioner och överföra dem till din CRM-, CDP- eller marknadsföringsplattform för bättre segmentering och sponsringsresultat.

Röstning och omröstningar i stor skala: Hantera miljontals samtidiga röster under direktsändningar med beprövad tillförlitlighet.

Verktyg för åtkomst och konvertering: Använd konverterare som Access Gate, sponsorer, utvalda länkar och reklambanners för att omvandla deltagande till registrering, partnervärde och spårbara resultat.

Monterosas begränsningar

Vissa funktioner kan kräva aktivering från leverantören (till exempel instrueras du i dokumentationen att "skapa ett ärende" för att aktivera Identify), vilket ökar beroendet av support för lanseringstidsplaner.

Erbjuder ett serverbaserat kontroll-API för programmatisk innehållshantering och automatisering, vilket innebär att du kan behöva utvecklingstid för djupare integrationer.

Monterosas prissättning

Anpassad prissättning

Monterosa-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Flockler (bäst för aggregering av sociala medier och visning av användargenererat innehåll)

via Flockler

Flockler är en plattform för aggregering av sociala medier och visning av användargenererat innehåll som hjälper team att hämta innehåll från över 13 källor, kuratera det och publicera det som varumärkesväggar, rutnät, karuseller och bildspel på webbplatser och digitala skärmar.

Det passar bra när fanengagemanget behöver synliggöras, till exempel på en matchdagshubb, en kampanjlandningssida, en sponsorsida eller en skärm i arenan där faninnehåll blir en del av upplevelsen.

Utöver sociala flöden stöder Flockler även insamling av innehåll utanför sociala medier genom anpassat innehåll och recensioner, i kombination med modereringskontroller för att godkänna inlägg innan de publiceras och dölja oönskat innehåll när som helst.

Flocklers bästa funktioner

Automatiserad social aggregering: Samla innehåll från Instagram, Twitter/X, TikTok och YouTube baserat på hashtags, omnämnanden eller specifika konton.

Anpassningsbara displaylayouter: Skapa sociala väggar, karuseller och rutnät som matchar dina varumärkesriktlinjer och integreras sömlöst.

Shoppbara fan-gallerier: Tagga UGC med produkter för att skapa shoppbara flöden som kopplar social proof till merch- och kommersiella sidor.

Flocklers begränsningar

Omordningsmöjligheterna för brickor är begränsade efter publicering, vilket kan göra det svårare att manuellt anpassa den exakta sekvensen på skärmen när en display är live.

Organisk fräschör beror på mängden innehåll från fans, och väggarna kan kännas statiska om varumärket eller communityn inte publicerar inlägg ofta.

Flocklers prissättning

Grundläggande: 129 $/månad

Företag: 229 $/månad

Pro: 379 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Flockler-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Flockler?

En G2-recensent säger:

Jag gillar Flocklers enkla användning och mångsidiga konfigurationsalternativ. Social Wall ger synlighet på våra kunders individuella webbplatser, vilket är en stor fördel. Jag uppskattar särskilt att vi har samlat alla sociala mediekanaler vi använder i ett enda verktyg, och den automatiska tilldelningen är en fantastisk funktion. Flocklers gränssnitt är tydligt utformat, vilket gör det mycket trevligt att använda. Dessutom var den initiala installationen mycket enkel.

Jag gillar Flocklers enkla användning och mångsidiga konfigurationsalternativ. Social Wall ger synlighet på våra kunders individuella webbplatser, vilket är en stor fördel. Jag uppskattar särskilt att vi har samlat alla sociala mediekanaler vi använder i ett enda verktyg, och den automatiska tilldelningen är en fantastisk funktion. Flocklers gränssnitt är tydligt utformat, vilket gör det mycket trevligt att använda. Dessutom var den initiala installationen mycket enkel.

8. Sport Buff (bäst för överlägg för engagemang i strömmen)

via Sport Buff

Sport Buff är en interaktiv överlagringsplattform som placeras direkt ovanpå live-sportvideor, vilket förvandlar passiva strömmar till något som fansen kan delta i i realtid. Den lägger in tidsbestämda engagemangsmoment i själva sändningsupplevelsen, såsom live-omröstningar, förutsägelser, frågesporter och interaktiva uppmaningar som visas parallellt med händelserna.

Eftersom Sport Buff levereras som ett SDK kan sändningsbolag och rättighetsinnehavare bädda in det i sina egna OTT-appar och videomiljöer. Det gör att upplevelsen förblir naturlig för din produkt, samtidigt som du får ett repeterbart format för engagemang i live-, VOD- och arkivinnehåll.

Det bidrar också till intäktsgenerering och datainsamling. Overlayet stöder kommersiella och sponsrade inslag under streamen, vilket hjälper engagemangsteamen att skapa nya resurser samtidigt som de samlar in interaktionssignaler som kan ligga till grund för framtida kampanjer.

Sport Buffs bästa funktioner

Icke-påträngande överläggsdesign: Interaktiva "buff"-kort visas i kanten av strömmarna och engagerar fansen utan att blockera det primära innehållet.

Förutsägelser och frågesporter: Låt fansen förutsäga matchresultat och tävla på topplistor under direktsändningar.

Plattformsoberoende leverans: Använd samma engagemangsplattform på webben, OTT, iOS, Android och andra partnerplattformar.

Begränsningar för sportentusiaster

Vissa UX-kommentarer påpekar att uppmaningar att registrera sig kan blockera strömmen och påverka tittarupplevelsen negativt.

Live-ögonblick kan glida bort från videoflödet om strömningens latens varierar, så timing måste ställas in noggrant.

Priser för Sport Buff

Anpassad prissättning

Sport Buff-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Choicely (bäst för att lansera appar för fanengagemang utan kod)

via Choicely

Choicely är en kodfri mobilappsplattform som används av sport- och underhållningsteam för att skapa en fanapp med varumärkesprofilering och sedan hålla den aktuell med interaktiva aktiveringar som körs under och mellan evenemang.

Den är utformad för engagemangsteam som vill publicera innehåll, skicka uppdateringar och genomföra deltagandeaktiviteter på ett och samma ställe.

En stor del av attraktionskraften ligger i snabbheten. Choicelys visuella redigerare stöder appredigering i realtid, och dess verktygslåda för fanengagemang omfattar vanliga aktiveringsformat som omröstningar, undersökningar, betygsättning och tävlingar, med webbinbäddning tillgänglig när du vill att dessa ögonblick ska leva vidare även utanför appen.

Choicelys bästa funktioner

Verktyg för att skapa röstningskampanjer: Skapa röstningstävlingar med flera omgångar, turneringar med slutspel och utmärkelsetävlingar.

Åtgärder för att säkerställa röstningens integritet: Inbyggda skydd mot röstmanipulation, inklusive hastighetsbegränsning och verifieringsalternativ.

White label-distribution: Presentera omröstningar under ditt eget varumärke med anpassningsbara design- och domänalternativ.

Begränsningar för Choicely

Att ladda upp innehåll kan ibland vara krångligt, vilket saktar ner publiceringen när du försöker arbeta snabbt.

Anpassningsmöjligheterna har tydliga begränsningar jämfört med helt skräddarsydda appar, vilket kan vara begränsande för team med specifika krav på användargränssnitt eller funktioner.

Valfri prissättning

Gratis ( maximalt 50 aktiva användare per månad)

Premium: Från 16 $/månad

Choicely-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Choicely?

En recensent på Capterra säger:

Sammantaget är jag mycket nöjd med att arbeta med Choicely. Fantastiskt företag, de bästa verktygen för appar.

Sammantaget är jag mycket nöjd med att arbeta med Choicely. Fantastiskt företag, bästa verktygen för appar.

10. Socios.com (Bäst för fan tokens och blockchain-baserad påverkan)

Socios.com är den ledande plattformen för fanengagemang som bygger på blockkedjeteknik. Den är särskilt utformad för sport- och underhållningsföretag som vill erbjuda fansen en djupare nivå av "ägande" och inflytande.

Till skillnad från traditionella lojalitetsappar använder Socios Fan Tokens – digitala tillgångar som fans köper för att få rösträtt i officiella beslut som rör laget, till exempel utformningen av matchtröjor, väggmålningar på arenan eller till och med intågsmelodier.

Den är utformad för globala varumärken som vill tjäna pengar på sina internationella fans som kanske aldrig sätter sin fot på hemmastadion. Genom att inneha tokens kommer fansen in i ett gamifierat ekosystem där deras deltagande spåras på leaderboards, vilket leder till belöningar som inte kan köpas för pengar, såsom VIP-upplevelser, signerade souvenirer och meet-and-greets.

Socios.com bästa funktioner

Fan token offerings (FTO): Skapa digitala tillgångar med varumärket som ger fansen ett permanent ”medlemskap” och en plats vid bordet för klubben sanktionerade omröstningar.

Token-baserade belöningar och upplevelser: Använd digitalt ägande för att låsa upp exklusivt innehåll, förköpsbiljetter och verkliga belöningar baserat på fansens aktivitetsnivåer.

Tokenjakt med augmented reality (AR): Främja fysiskt och digitalt engagemang genom att låta fansen "samla" tokens och belöningar på specifika platser med hjälp av sin mobilkamera.

Begränsningar för Socios.com

Användningen av kryptovaluta och blockchain kan vara ett hinder för mindre tekniskt kunniga fans och kräver betydande utbildningsinnehåll.

Den finansiella volatiliteten hos tokens kan ibland leda till negativ stämning bland fansen om tillgångens värde sjunker, vilket förskjuter fokus från engagemanget.

Socios.com prissättning

Anpassad prissättning

Socios.com betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Bygg en motor för fanengagemang som ditt team kan använda med ClickUp

Att välja en plattform för att engagera fans är spännande. Det svåra är att driva den vecka efter vecka. Idéer kommer in i snabb takt, godkännanden blir röriga, tillgångar går förlorade och lärdomarna hamnar i skymundan i chattar.

ClickUp samlar allt på ett ställe.

Använd ClickUp Forms för att samla in förfrågningar och kampanjbidrag på ett tydligt och konsekvent sätt. Skapa dina spelböcker, tidslinjer och dokument för programmet i ClickUp Docs. Låt sedan ClickUp Brain hjälpa dig att arbeta snabbare med bättre sammanhang, från att skriva utkast till att sammanfatta feedback och ta nästa steg.

När allt finns på ett och samma ställe kan ditt team lägga mindre tid på samordning och mer tid på att skapa upplevelser som fansen uppskattar.

Kom igång gratis med ClickUp! ✅

Vanliga frågor

Ett CRM-system spårar kunddata och hanterar relationer genom försäljnings- och serviceinteraktioner. En plattform för fanengagemang fokuserar specifikt på interaktiva upplevelser som omröstningar, förutsägelser och gamification som förvandlar passiva målgrupper till aktiva deltagare.

Absolut. Många plattformar för fanengagemang betjänar streamingtjänster, musikartister och innehållsskapare som behöver bygga interaktiva relationer med sin publik genom liknande mekanismer som omröstningar, belöningar och interaktion i realtid.

De flesta plattformar erbjuder API:er och inbyggda integrationer med verktyg för marknadsföringsautomatisering, CRM-system och analysplattformar. För att hantera kampanjerna själva använder teamen ofta projektledningsverktyg som ClickUp för att koordinera innehållsskapandet, följa tidsplaner och centralisera feedback.

Prioritera mobilanpassade upplevelser, interaktionsfunktioner i realtid som fungerar över tidszoner och robusta analyser för att förstå beteendet hos en spridd publik. Se också efter integrationsflexibilitet för att ansluta till de streamingplattformar och sociala kanaler där dina digitala fans redan tillbringar sin tid.