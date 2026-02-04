Hur du bemästrar Einstein Copilot (nu Agentforce) för försäljningsprognoser

4 av 5 försäljnings- och ekonomichefer missar regelbundet sina försäljningsprognoser.

Och det krävs inte mycket för att saker och ting ska spåra ur. Tänk dig ett medelstort team som prognostiserar 5 miljoner dollar i nya intäkter för kvartalet, men sedan hamnar 10 % under. Det är 500 000 dollar som aldrig dyker upp. Om din bruttomarginal är 80 % är det ungefär 400 000 dollar i förlorad bruttovinst som ekonomiavdelningen kanske redan har planerat för.

Sedan börjar kampen: försäljningschefer jagar affärer i slutfasen, säljare försöker tidigarelägga tidsplaner och rabatter blir det snabbaste sättet att ”rädda kvartalet”. Om de genomsnittliga rabatterna kryper från 10 % till 18 %, innebär det ytterligare 400 000 dollar i förlorat värde.

Det är därför som modern prognostisering kräver mer än kalkylblad och magkänsla. Det krävs realtidssignaler och ett system som kan omvandla dessa signaler till handling.

Den här guiden visar hur du använder Salesforce Einstein Copilot för försäljningsprognoser – så att du kan upptäcka riskfyllda affärer tidigare, förstå vad som driver pipeline-hälsan och snabbare gå från ”insikt” till ”nästa steg”.

Vad är Einstein Copilot (nu Agentforce) för försäljningsprognoser?

Agentforce är Salesforces AI-upplevelse för agenter. Bland andra användningsområden inom företag hjälper det dig att interagera med prognoser och pipeline-insikter med hjälp av naturligt språk, baserat på dina CRM-data.

Med Agentforce kan säljteam enkelt prognostisera intäkter genom att analysera tidigare affärsmöjligheter och kundaktivitet. Det är utvecklat för säljare, chefer och operativa team som behöver snabbare och mer exakt insyn i säljprocessen utan att behöva spendera timmar på kalkylblad.

Du kan ställa frågor på vanlig engelska, till exempel ”Vilka av mina affärer riskerar att gå om intet under detta kvartal?” och få ett svar baserat på ditt teams realtidsdata. Till skillnad från en statisk rapport som du hämtar på måndag morgon uppdateras dessa AI-assisterade prognoser i takt med att affärerna utvecklas, vilket ger dig en levande, dynamisk bild av din pipeline.

Hur Agentforce (tidigare Einstein Copilot) förutsäger försäljningsresultat

Agentforce använder maskininlärningsmodeller som tränats på ditt teams historiska data. Det analyserar tidigare vinster och förluster, affärshastighet genom olika stadier och signaler om kundengagemang. Därefter poängsätter det aktuella möjligheter och förutsäger sannolikheten för att de kommer att avslutas. Systemets största styrka? Den ligger i att identifiera de mönster som leder till en vinst för ditt företag.

Dessa prognoser är inte en engångsföreteelse. De uppdateras kontinuerligt i takt med att realtidsdata kommer in. När en säljare loggar ett samtal, en kund öppnar ett e-postmeddelande eller en ny intressent ansluter sig till ett möte, beräknar modellen om affärsmöjlighetens hälsopoäng. Om en viktig beslutsfattare plötsligt blir tyst, kommer poängen att återspegla den ökade risken.

När du ställer en fråga till Agentforce sammanfattar den alla dessa signaler i ett tydligt, konversationsliknande svar. Du kan fråga ”Hur ser min prognos ut för tredje kvartalet?” och få en sammanfattning som belyser riskfyllda affärer, trender och rekommenderade åtgärder för att få saker och ting på rätt spår igen – allt baserat på din faktiska försäljningsaktivitet.

via Salesforce

Viktiga funktioner i Agentforce för prognoser

Så, vad gör Agentforce till ett kraftfullt verktyg för försäljningsprognoser? Det finns tre huvudfunktioner att tacka för det. Var och en av dem löser ett specifikt problem i den traditionella prognosprocessen.

Möjlighetsbedömning och insikter

Istället för att förlita sig på säljarnas magkänsla tilldelar Einstein Opportunity Scoring en hälsopoäng mellan 1 och 99 till varje affärsmöjlighet. Denna poäng representerar AI:ns förtroende för att affären kommer att avslutas baserat på historiska mönster och affärens aktuella hälsa.

🌟 En högre poäng innebär att affären visar fler positiva signaler som har lett till tidigare framgångar.

via Salesforce

För att göra denna poäng användbar tillhandahåller den insiktskort som förklarar varför en affär utvecklas i en viss riktning. Du kan se varningar som:

”Ingen aktivitet på 14 dagar”

”Viktig intressent har inte svarat på de tre senaste e-postmeddelandena”

”Beslutsdatumet närmar sig”

Denna transparens eliminerar gissningar vid granskning av pipeline.

Aktivitetsregistrering och automatisering

Som försäljningschef vet du att en av de största orsakerna till att prognoser blir felaktiga är att säljarna blir upptagna och glömmer att logga sina aktiviteter. Einstein Activity Capture i Agentforce löser detta. Det kan synkronisera e-postmeddelanden, kalenderhändelser och samtal direkt till relevant affärsmöjlighet i Salesforce.

Och varför är detta viktigt? Eftersom en komplett dataset leder till mer exakta prognoser. När varje kontaktpunkt loggas har maskininlärningsmodellen mer information att arbeta med, vilket gör det möjligt att upptäcka subtila trender som du annars kanske skulle missa.

⚡️ Bonus: Det befriar också dina säljare från tråkig manuell datainmatning, vilket är en vinst både för produktiviteten och datakvaliteten.

Agentforce Actions för försäljningsarbetsflöden

Agentforce Actions är fördefinierade eller anpassade uppmaningar som gör att du kan starta uppgifter direkt från konversationsgränssnittet. De är genvägar som överbryggar klyftan mellan insikt och handling.

📌 Efter att ha granskat en sammanfattning av en affärsmöjlighet kan du till exempel använda en åtgärd för att:

”Skapa ett utkast till ett uppföljningsmejl till den primära kontakten”

”Sammanfatta det senaste kundmötet”

”Uppdatera prognoskategorin till bästa fall”

Dessa åtgärder minskar behovet av att byta kontext. Istället för att hitta en insikt och sedan klicka runt i Salesforce för att agera på den, kan du ta nästa steg direkt från konversationen. Administratörer kan också anpassa åtgärdsbiblioteket så att det passar ditt teams exakta försäljningsprocess.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

Fördelarna med Agentforce för säljteam

Fördelarna med Agentforce Assistant ser lite olika ut beroende på din roll. Men det gemensamma temat är detsamma: mindre uppdateringsarbete, mer tydlighet och snabbare uppföljning.

För säljare

Säljarna står i frontlinjen, och deras största utmaning är ofta att ta reda på var de ska lägga sin tid. Agentforce hjälper till att identifiera vilka möjligheter som behöver uppmärksamhet, så att säljarna kan prioritera de affärer som har störst chans att gå igenom (eller som löper störst risk att fastna).

Med AI-genererade sammanfattningar och en mer komplett aktivitetshistorik (särskilt när Einstein Activity Capture är konfigurerat) lägger säljarna mindre tid på administrativt arbete och mer tid på att faktiskt sälja. De kan också be om snabb kontext före ett samtal – till exempel en sammanfattning av affären, senaste aktiviteter eller vad som har förändrats sedan senaste kontakten – så att de kan vara väl förberedda.

För försäljningschefer

Chefer är ansvariga för teamets mål, men de känner ofta att de flyger i blindo och ständigt jagar säljare för att få uppdateringar. Agentforces AI gynnar försäljningschefer med realtidsöverblick över säljprocessen.

De får tidiga varningar om riskfyllda affärer, vilket innebär att coachningssamtal kan äga rum när de fortfarande kan göra skillnad, inte efter att affären redan har gått förlorad. När ledningen begär en prognosöversikt kan cheferna generera den på begäran istället för att spendera timmar på att sammanställa kalkylblad.

Noggranna försäljningsprognoser har en dominoeffekt på hela organisationen.

Ekonomi och drift: Få renare och mer tillförlitliga data för Få renare och mer tillförlitliga data för intäktsplanering och resursallokering.

Marknadsföring: Få insyn i vilka kampanjer och budskap som påverkar högst rankade affärsmöjligheter.

Kundframgång: Kan bättre förbereda sig för att ta emot nya kunder när de har en tydligare bild av vilka affärer som sannolikt kommer att avslutas och när.

Hur man aktiverar Agentforce för prognoser i Salesforce

För att komma igång med Agentforce krävs administratörsbehörighet i Salesforce. Stegen är enkla, men det är viktigt att följa dem noggrant så att assistenten har rätt behörigheter och rätt data att arbeta med.

Steg 1: Aktivera Einstein (generativ AI)

Öppna Inställningar Sök efter Generativ AI i Snabbsökning. Välj Einstein Setup Växla Aktivera Einstein

Detta möjliggör det centrala Einstein-lager som Agentforce bygger på.

Du kommer att uppmanas att granska och acceptera Salesforces villkor för dataanvändning, vilket är standard för AI-funktioner som lär sig av dina data.

💡 Proffstips: Se till att din organisation har rätt Sales Cloud-konfiguration och att alla nödvändiga Einstein/AI-funktioner är aktiverade innan du rullar ut det i stor skala.

Steg 2: Aktivera Agentforce-agenter

Öppna Inställningar Sök efter Agenter i Snabbsökning. Klicka på Agentforce Agents (under Agent Studio). Aktivera Agentforce Aktivera Agentforce (standard) Agent.

När funktionen är aktiverad visas agenterna längst ned på skärmen.

Steg 3: Tilldela åtkomst- och behörighetsuppsättningar

Ge sedan rätt användare åtkomst – börja med säljare och chefer. Tilldela de Agentforce/Copilot-relaterade behörighetsuppsättningar som finns tillgängliga i din organisation (Salesforce-namngivningen kan variera något beroende på version och release).

Om du har en Salesforce-administratör eller försäljningsspecialist som kommer att anpassa upplevelsen kan du också tilldela dem behörigheter på administratörsnivå.

Kontrollera också att användarna har åtkomst till de objekt som Agentforce Assistant behöver för att vara användbart, till exempel möjligheter, konton, kontakter, aktiviteter och prognosrelaterade fält.

Steg 4: Öppna agenten i Agentforce Builder

Från agentlistan:

Klicka på Einstein Copilot (denna etikett kan fortfarande visas beroende på din organisations inställningar). Klicka på Öppna i Builder

Detta tar dig till Agentforce Builder, där du kan konfigurera vad assistenten kan göra – och vilka åtgärder den får vidta.

Steg 5: Konfigurera ämnen + åtgärder för ditt försäljningsflöde

Agentforce är mest värdefullt när det inte bara svarar på frågor, utan hjälper användarna att ta nästa steg. Granska de färdiga ämnena + åtgärderna som finns tillgängliga för Sales Cloud och anpassa dem sedan utifrån hur ditt team säljer.

👀 Visste du att? I Agentforce Builder är ett ämne en konfiguration som: Definierar vad agenten får hjälpa till med (omfattningen)

Kartlägger vilken typ av användarförfrågningar den ska svara på (avsikt)

Ansluter till de åtgärder som agenten kan utföra för att slutföra uppgiften (t.ex. söka efter poster, sammanfatta, utarbeta, uppdatera fält). Istället för att assistenten är en chatbot som kan göra vad som helst, gör Topics den mer till en specialiserad teammedlem med tydliga ansvarsområden.

📌 Exempel (försäljningsprognoser)

Du kan skapa ett ämne som heter ”Prognos och pipeline-hälsa” där agenten kan hantera förfrågningar som:

”Vilka affärer är mest sannolika att gå förlorade under detta kvartal?”

”Sammanfatta mina största möjligheter i Commit”

”Vad har förändrats i det här kontot sedan förra veckan?”

Under det ämnet lägger du till de åtgärder som behövs för att utföra arbetet (hämta affärsmöjligheter, sammanfatta aktiviteter, uppdatera prognoskategorin, utarbeta en uppföljning).

I korthet:✅ Ämnen = vad agenten ska hantera✅ Åtgärder = vad agenten kan göra åt det

Steg 6: Behandla installationen som en lansering – inte bara en omkopplare

Agentforce Assistant blir betydligt mer användbart när:

Dina pipeline-data uppdateras kontinuerligt

Rätt åtgärder aktiveras (så att insikter leder till uppföljning)

Användarna känner till de 5–10 frågorna som de faktiskt bör använda varje vecka.

🔑 Bästa praxis: Det är alltid en bra idé att testa alla anpassningar i en sandlådemiljö innan du rullar ut dem till hela teamet.

Bästa metoder för AI-driven försäljningsprognosering

Att implementera ett AI-verktyg är ingen mirakelkur. För att få ut mesta möjliga av AI-driven försäljningsprognosering måste du kombinera det med starka operativa vanor.

Håll dina affärsmöjlighetsdata rena

🧠 Kul fakta: Endast 35 % av säljarna litar helt på noggrannheten i sina CRM-data.

En AI-modell är bara så smart som den data den lär sig från. Om möjligheterna i ditt CRM-system är ofullständiga eller inaktuella blir dina prognoser opålitliga.

Skapa en rytm: Sätt upp återkommande teammöten eller påminnelser för säljarna så att de kan granska och uppdatera viktiga affärsmöjlighetsfält som slutdatum, belopp och fas.

Använd skyddsåtgärder: Implementera valideringsregler eller obligatoriska fält i Salesforce för att förhindra att säljare sparar affärsmöjligheter med saknad information.

Anpassa försäljningsstadier till prognoskategorier

Dina försäljningsstadier bör tydligt visa var en affär befinner sig i köpprocessen. Koppla varje stadium till en motsvarande prognoskategori – till exempel Pipeline, Best Case, Commit eller Closed – så att Agentforces sammanfattningar stämmer överens med hur ditt team talar om tratten.

Denna kartläggning bör granskas kvartalsvis för att säkerställa att dina stadier fortfarande speglar verkligheten.

Spåra prognosens noggrannhet över tid

Lita inte blint på AI:s prognoser. Kontrollera dem. Jämför varje kvartal Agentforces prognostiserade avslutsfrekvens med dina faktiska resultat för att följa prognosernas noggrannhet över tid.

Detta hjälper dig att kalibrera förväntningarna och identifiera områden där modellen kanske inte presterar tillräckligt bra. Du kanske till exempel upptäcker att den är mindre noggrann för en viss produktlinje eller på en ny marknad. Detta är värdefull feedback för coaching och processförbättring.

👀 Visste du att? Gartner har funnit att analysprogram som leds direkt av försäljningschefer (CSO) har 2,3 gånger större sannolikhet att uppnå högre prognosnoggrannhet än de som drivs av andra.

📚 Läs också: Mallar för försäljningsprognoser

Begränsningar för Agentforce för prognoser

Precis som alla AI-drivna prognoslager fungerar Agentforce bäst när grunderna redan är solida. Här är några begränsningar att tänka på när du implementerar det.

Det är bara så bra som dina Salesforce-data

Agentforce kan ge insikter och svara på prognosfrågor, men det kan inte åtgärda felaktiga inmatningar. Om säljarna inte loggar aktiviteter eller uppdaterar affärsmöjligheter har AI:n inget att analysera, och dess prognoser blir värdelösa.

Det finns i Salesforce-ekosystemet.

Agentforce är utformat för att vara till hjälp i Salesforce. Alla insikter och sammanfattningar som genereras finns i Salesforce-ekosystemet. Detta gör det svårt för intressenter inom ekonomi, drift eller ledning som inte har eller använder en Salesforce-licens.

Att dela pipeline-kontext innebär ofta fortfarande att man måste exportera data, skicka skärmdumpar eller översätta Salesforce-uppdateringar till ett annat system. Resultatet blir ofta produktivitetsförluster på grund av Work Sprawl (när arbetsaktiviteter och kontext finns i flera verktyg som inte kommunicerar med varandra).

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning om AI-mognad visar på en tydlig utmaning: 54 % av teamen arbetar i spridda system, 49 % delar sällan information mellan verktyg och 43 % har svårt att hitta den information de behöver. När arbetet är fragmenterat kan dina AI-verktyg inte få tillgång till hela sammanhanget, vilket innebär ofullständiga svar, fördröjda svar och resultat som saknar djup eller noggrannhet. Det är arbetsutbredning i praktiken, och det kostar företag miljontals kronor i förlorad produktivitet och bortkastad tid. ClickUp Brain övervinner detta genom att arbeta i en enhetlig, AI-driven arbetsyta där uppgifter, dokument, chattar och mål är sammankopplade. Enterprise Search visar alla detaljer direkt, medan AI-agenter arbetar över hela plattformen för att samla in information, dela uppdateringar och driva arbetet framåt. Resultatet är en AI som är snabbare, tydligare och konsekvent informerad, något som fristående verktyg helt enkelt inte kan matcha.

Det kan lyfta fram risker – men uppföljningen sker fortfarande någon annanstans.

Att använda Agentforce medför en handlingsklyfta. Det är utmärkt för att informera dig om vad som händer, till exempel att flagga en affär som är i riskzonen, men det hanterar inte uppföljningsarbetet. Att skapa uppgifter, ställa in påminnelser och samordna med andra team kräver fortfarande ett system för att hantera genomförandet.

Implementering och underhåll kräver administrativ tid.

För att få ut mesta möjliga värde behöver teamen vanligtvis konfigurera behörigheter, justera åtgärder och anpassa upplevelsen till sin försäljningsprocess. Det är inte en engångsinställning – det krävs löpande underhåll i takt med att arbetsflöden utvecklas, fält förändras och teamen växer.

💬 Dessa begränsningar är anledningen till att team ofta kompletterar Agentforce med en mer omfattande plattform för arbetshantering (som ClickUp!).

Hur kompletterar man Salesforce Agentforce med ClickUp?

Den största utmaningen med alla prognosverktyg är att omsätta insikter i handling.

Einstein Copilot för försäljningsprognoser visar viktig information, men den informationen fastnar ofta i Salesforce, vilket skapar en klyfta mellan kunskap och handling. Överbrygga klyftan mellan insikt och handling med ett konvergerat AI-arbetsutrymme som ClickUp.

ClickUp samlar alla dina arbetsappar, data och arbetsflöden på en enda säker plattform där kontextuell AI fungerar som ett inbyggt intelligenslager. 🛠️

Ta prognoserna ut ur Salesforce (utan att exportera kalkylblad)

Det är inte alla som behöver ta ställning till prognosen som arbetar i Salesforce hela dagen – särskilt inte inom ekonomi, drift och ledning. Istället för att vidarebefordra skärmdumpar eller exportera rapporter som omedelbart blir inaktuella kan du skapa delbara, alltid aktuella vyer av arbetet bakom siffrorna med hjälp av ClickUp Dashboards.

Konfigurera en live ClickUp-instrumentpanel som spårar pipeline-hälsa och KPI:er i realtid.

Detta ger intressenterna en tydlig bild av:

Var pipelinen är på uppgång

Vad är blockerat?

Vad är på gång, och

Vad behöver uppmärksammas härnäst?

Dina ekonomi- och ledningsgrupper behöver se prognosen, men de arbetar inte i Salesforce. Skapa dynamiska, delbara pipeline-vyer med ClickUp Dashboards istället för att exportera föråldrade rapporter. Dessa dashboards ger en övergripande, visuell representation av din pipelines hälsa genom att hämta data från hela din arbetsyta. Du kan dela dem med vem som helst, oavsett om de har en Salesforce-licens eller inte.

Agera snabbare på insikter med spårbara uppgifter

Agentforce Assistant kan flagga risker. Men det hanterar inte genomförandet på egen hand.

ClickUp överbryggar den klyftan genom att omvandla insikter till konkreta uppgifter – med ägare, förfallodatum och synlighet.

Omvandla försäljningsinsikter till handling med ClickUp Tasks som du kan tilldela och spåra.

📌 Till exempel:

En affär flyttas till "At Risk" → skapa en ClickUp-uppgift för säljaren

Juridisk granskning pågår → tilldela en uppgift till rätt intressent

En förnyelse har fastnat → aktivera en eskaleringschecklista

Med ClickUp Automations kan du till och med standardisera dessa arbetsflöden, så att uppföljningar sker konsekvent och inte bara när någon kommer ihåg att sätta igång dem.

💡 Proffstips: Vill du gå ett steg längre än att bara "skapa en uppgift"? Kombinera dessa triggers med ClickUp Super Agents – AI-teammates i ClickUp som kan vidta åtgärder i hela ditt arbetsutrymme med hjälp av din verkliga kontext (uppgifter, dokument, kommentarer, fält och anslutna verktyg). Skapa anpassade Super Agents utan kod i ClickUp för att förenkla och snabba upp det dagliga arbetet. 📌 När Salesforce till exempel markerar en affär som At Risk (i riskzonen) kan en Super Agent automatiskt: Skapa ett färdigt meddelande så att säljaren inte behöver börja från scratch.

Skapa en snabb sammanfattning av affären (vad har förändrats + vad har fastnat)

Hämta de senaste anteckningarna, e-postmeddelandena eller samtalssammanfattningarna från din ClickUp-arbetsyta till uppgiften.

Föreslå nästa bästa åtgärd (uppföljning, kontakt med intressenter, juridisk påminnelse, eskalering till ledningen)

Minska ”kontextförvirring” för säljare och chefer

Prognoserna blir felaktiga när viktig information är utspridd på för många ställen: Salesforce-anteckningar, e-posttrådar, Slack-meddelanden, samtalsreferat och slumpmässiga dokument. Säljarna slösar bort upp till 60 % av sin tid på att leta efter information istället för att driva affärerna framåt.

ClickUp hjälper team att centralisera konversationen och arbetet i en app.

Med ClickUp Salesforce Integration kan team koppla Salesforce-poster till ClickUp Workspace. Sök efter och förhandsgranska Salesforce-poster som affärsmöjligheter och kontakter utan att byta flik, så att affärskontexten förblir tillgänglig medan arbetet utförs.

Och med ClickUp Brains kontextmedvetna AI-assistans kan säljare:

Sammanfatta snabbt vad som händer med pågående affärer

Hämta viktiga uppdateringar som hjälper dig att driva affärer framåt och

Få den information du behöver utan att behöva leta igenom fem olika verktyg.

Be ClickUp Brain att sammanfatta affärsstatus och viktiga uppdateringar för dina konton.

Du kan till och med @nämna ClickUp Brain i en uppgiftskommentar eller chattråd för att få en sammanfattning av en affärs status.

💡 Proffstips: Om ditt team ständigt förlorar tid på att leta efter ”Var var den tråden?” och ”Vad är det senaste om den här affären?”, kan ClickUp Brain MAX vara en gamechanger. Denna AI-superapp för datorer sammanfattar inte bara innehållet i ClickUp – den hjälper dig att söka i hela ditt ClickUp-arbetsområde och anslutna appar (som Salesforce, Slack, e-post och Google Docs) från ett och samma ställe.

Skapa en levande prognosbeskrivning (inte en skärmdump i ett e-postmeddelande)

Prognoser är inte bara siffror – de är berättelser: vad som rör sig, vad som står stilla och vad som behöver beslutas. Men den berättelsen fastnar ofta i möten, Slack-meddelanden eller engångspresentationer.

Istället kan teamen skapa ett levande prognosdokument i ClickUp Docs som hålls uppdaterat och kopplas direkt till det arbete som ligger bakom. ClickUp-kommentarer och godkännanden är inbyggda, vilket skapar en enda källa till sanning för alla dina prognosdiskussioner.

Förvandla prognoser till uppföljningar med Agentforce + ClickUp

Noggranna försäljningsprognoser bygger på tre saker: rena data, en konsekvent process och snabba åtgärder baserade på insikter. AI-assistenter som Agentforce är till stor hjälp, eftersom de minskar det manuella arbetet och upptäcker signaler som människor kan missa. Men de fungerar bäst när du kombinerar dem med disciplinerad pipelinehygien.

Den verkliga klyftan i prognoser ligger mellan att veta att en affär är i farozonen och att faktiskt göra något åt det.

När du kombinerar prognosinsikter med ett system som är byggt för genomförande kan du gå från reaktivt stressande i slutet av kvartalet till en repeterbar rytm. Så här bygger du upp styrkan att nå dina mål med självförtroende.

Vill du upptäcka risker tidigt och agera snabbare? Utöka ditt prognosflöde utanför Salesforce.

Vanliga frågor (FAQ)

Einstein Forecasting är en prediktiv analysfunktion som genererar automatiserade prognoser, medan Copilot (nu Agentforce) är en konversationsbaserad AI-assistent som låter dig ställa frågor och få sammanfattningar om din prognos.

Inte direkt. Agentforces svar finns i Salesforce, så för att dela dem med externa intressenter krävs vanligtvis att data exporteras eller att separata rapporter skapas.

För att få de mest tillförlitliga prognoserna behöver Agentforce fullständiga affärsmöjlighetsregister, en historik över loggade aktiviteter som e-postmeddelanden och samtal samt din organisations historiska data över vunna/förlorade affärer.

AI-driven prognostisering ger kontinuerliga, objektiva uppdateringar baserade på realtidsdata, medan manuella metoder är statiska och bygger på subjektiva bedömningar av enskilda säljare.