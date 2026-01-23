Är LinkedIn Premium värt det? Fördelar, nackdelar och alternativ

Med över 1,2 miljarder användare i mer än 200 länder är LinkedIn den största professionella nätverksplattformen i världen.

Precis som din närvaro på sociala medier är din professionella närvaro på denna plattform viktigare än någonsin. Oavsett om du letar efter kunder, utforskar nya jobbmöjligheter, lockar talanger eller söker fler jobbintervjuer, så är LinkedIn det främsta verktyget.

Visst, LinkedIn Premium-kontot kan ge dig mer tillgång och insikter.

Men den svåra delen med att hantera konversationer och uppföljningar får du sköta helt själv.

Om du undrar hur du kan maximera din närvaro på LinkedIn med ett premiumkonto för företag är den här guiden något för dig.

Vad LinkedIn Premium erbjuder

LinkedIn erbjuder premiumabonnemang inom fyra huvudkategorier: Karriär, Företag, Försäljning och Rekrytering. Varje abonnemang riktar sig till en specifik målgrupp och har olika funktioner, underkategorier och priser.

Här är en snabb översikt över varje plan och dess viktigaste funktioner 👇

Premiumplan Bäst för Viktiga funktioner som ingår Priser (cirka)* Premiumkarriär Arbetssökande, yrkesverksamma som utforskar olika roller Se alla som har tittat på din profil, 5 InMail-krediter, information om jobbsökande, lönedata, tillgång till LinkedIn Learning ~29,99 $/månad Premium Business Grundare, konsulter, oberoende yrkesverksamma Obegränsad personvisning, affärsinsikter, avancerade sökfilter, 15 InMail-krediter ~59,99 $/månad Sales Navigator Säljare, grundare som arbetar med utgående försäljning, partnerskap Avancerad sökning efter leads och konton, lead-aviseringar, CRM-integrationer, 50 InMail-gränser ~99,99 $/månad Recruiter Lite Anställningschefer och rekryterare Avancerad kandidatsökning, rekryteringsinsikter, InMail, kandidatspårning ~170 $/månad

👀 Visste du att? Den genomsnittliga svarsfrekvensen på kallmail är 5,1 %, medan LinkedIn-direktmeddelanden får 10,3 %, vilket är dubbelt så högt engagemang. Ändå går 90 % av utgående insatser fortfarande till e-post.

Fördelar med LinkedIn Premium

Låt oss titta på fördelarna med LinkedIn Premium för att hjälpa dig fatta rätt beslut.

Förbättrad synlighet och profilinformation

via LinkedIn

Med LinkedIn Premium kan du se vem som har tittat på din profil (upp till 365 dagar) och hur personer har hittat dig, genom sökning, flöde, delade kontakter eller företagssidor. Denna information är viktig när du behöver en förstegsfördel.

Till exempel:

När en rekryteringsansvarig tittar på din profil → kontakta hen med ett personligt direktmeddelande där du presenterar dig själv eller ditt intresse för tjänsten.

När en potentiell kund eller lead kollar in dig → följ upp omedelbart medan du fortfarande är aktuell.

När rekryterare söker efter dina kompetenser → vet du exakt vilka nyckelord som drar trafik och kan optimera din profil därefter.

Premium Business-konton får också en guldmärkning på sina profiler, vilket kan signalera trovärdighet till potentiella arbetsgivare och kunder. Du kan också bläddra anonymt bland profiler och göra obegränsade sökningar, filtrera efter jobbtitel, företagsstorlek, plats, bransch eller kompetens.

💡 Proffstips: Använd mallar för leadspårning för att segmentera dina LinkedIn-kontakter efter engagemangsnivå. På så sätt undviker du att behandla kalla prospekt på samma sätt som varma leads som är redo att konverteras.

InMail för direktkontakt

via LinkedIn

Med premiumabonnemang får du 3 månaders rullande InMail-krediter för att kontakta LinkedIn-medlemmar utanför ditt nätverk. Detta är användbart när du försöker komma i kontakt med beslutsfattare eller rekryteringsteam som normalt inte skulle se din anslutningsförfrågan.

Här är dock några saker du bör veta om InMails ⚠️

Det finns tre typer av InMails: gratis, betalda (för Sales Navigator och Recruiter Lite) och sponsrade (LinkedIn Ads-plattformen).

InMail är till för initial kontakt; du kan inte skicka ett nytt meddelande till samma person om de inte svarar.

Om mottagaren svarar inom 90 dagar återbetalar LinkedIn din InMail-kredit till ditt konto.

InMail-meddelanden har en begränsning på 200 tecken för ämnesraden och 1 900 tecken för meddelandetexten.

✏️ Obs: Rekryterare måste upprätthålla en InMail-svarfrekvens på minst 13 % på 100 eller fler meddelanden som skickas inom varje 14-dagars utvärderingsperiod.

Avancerad sökning och leadfilter

via LinkedIn

LinkedIn Premium ger dig avancerade sök- och filtreringsalternativ. Du kan begränsa dina försäljningskontakter eller prospekt efter senioritetsnivå, företagsstorlek, antal års erfarenhet eller bransch. Detta är viktigt när du skapar kontaktlistor, spårar konkurrenters anställningsmönster eller identifierar beslutsfattare inom målkonton.

Plan Tillgängliga sök- och leadfilter Premium Career Filtrera efter företag, plats, bransch Premium Business Sök företag efter bransch, huvudkontorets plats och antal anställda Sök potentiella kunder efter nuvarande/tidigare företag och jobbtitel Sök potentiella kunder efter geografiskt område, namn och skola Sales Navigator Allt som ingår i Premium Business, plus:Sök efter potentiella kunder efter anciennitet, funktion och senaste jobbbytenSök efter köparintresse och gemensamma kontakterSök efter signaler om köparens avsiktFiltrera efter anpassade lead-/kontolistorSök efter företag efter årsomsättning och antal anställda per avdelningSök i sparade konton och filtrera efter anpassade kontolistorSök efter företag som är synkroniserade i ditt CRM-system Recruiter Lite Sök efter jobbtitlar, plats, företag, kompetens och bedömningar. Filtrera efter skolor, branscher och språk. Avancerad kandidatsökning med certifieringsfilter.

💡 Proffstips: Använd boolesk sökning för att skapa precisionsfokuserade sökfrågor. Kombinera nyckelord med operatorer för att filtrera fram exakt det du behöver: OCH : Kräver alla termer (t.ex. ”försäljning OCH chef”)

ELLER : Inkluderar valfritt begrepp (t.ex. ”VD ELLER grundare”)

INTE : Utesluter termer (t.ex. ”chef INTE praktikant”)

Citat ” ”: Söker efter exakta fraser (t.ex. ”social media manager”)

Parenteser ( ): Grupperar termer för komplexa sökningar (t.ex. ”(försäljning ELLER marknadsföring)INTE chef”).

Lärande och utveckling

via LinkedIn

LinkedIn Premium erbjuder tillgång till över 20 000 kurser som hålls av branschexperter och fokuserar på de mest efterfrågade färdigheterna idag. Du hittar kurser om allt från Excel-formler till AI-grunder och projektledning.

De flesta av dem har utvärderingar, övningsfiler och videotranskriptioner. Varje gång du slutför en kurs får du ett certifikat som automatiskt visas på din LinkedIn-profil med en verifieringsmärkning.

De bästa jobben och insikterna om ansökningar

via LinkedIn

Som premium-användare kan du se hur din ansökan står sig i jämförelse med andra sökande. LinkedIn lyfter fram de färdigheter och den erfarenhet du saknar och visar hur din profil matchar jobbkraven.

Nackdelar med LinkedIn Premium

Är LinkedIn Premium värt dina pengar? Kolla in nackdelarna om du funderar på att skaffa ett abonnemang.

Premiumabonnemang i den högre prisklassen

Kostnaden kan snabbt bli hög, särskilt om du inte aktivt söker jobb eller prospekterar. Här är vad du kan förvänta dig:

Plan Månadspris* Månadspris (vid årlig fakturering)* Premium Careers 29,99 $/månad 19,99 $/månad Premium Business 59,99 $/månad 47,99 $/månad Sales Navigator Core 99,99 $/månad 79,99 $/månad Sales Navigator Advanced 149,99 $/månad 108,33 $/månad Recruiter Lite 170 $/månad 140 $/månad

Du får en månads gratis provperiod på alla abonnemang, men du måste ange dina kreditkortsuppgifter.

Funktionerna kanske inte blir verklighet

Listan över erbjudanden i premiumabonnemangen är omfattande, och du kommer sannolikt inte att använda alla.

Det du också måste veta är att:

Låga svarsfrekvenser : Att skicka ett InMail-meddelande garanterar inte ett svar. Särskilt inte om du skickar ut mallbaserade meddelanden som inte kräver någon större ansträngning och din profil saknar substans. Om din målgrupp inte är mottaglig för InMails kommer du bara att slösa bort dina krediter.

Överväldigande avancerad sökning : Avancerade sökfilter kan vara överdrivna om du nätverkar sporadiskt eller bara söker ett fåtal jobb varje månad. De flesta arbetssökande behöver inte filtrera efter företagets personalstyrka eller teknikstack – även en grundläggande sökning räcker.

Överflödig privat surfning: Om en användare med gratiskonto visar din profil i privat läge kommer du inte att se deras uppgifter, även om du har ett premiumkonto. Detta motverkar syftet med funktionen "vem har visat din profil" när en stor del av besökarna surfar anonymt.

Oanvända InMail-krediter: Krediterna går ut efter tre månader om de inte används. Om du inte aktivt letar efter nya kunder eller jobb kommer du att se krediterna överföras och försvinna utan att du någonsin har använt dem.

👀 Visste du att? Medlemmar är 87 % mer benägna att acceptera ditt InMail om du har en komplett LinkedIn-profil. LinkedIn Premium hjälper dig inte om du inte bygger upp ett personligt varumärke som människor kan relatera till.

AI-funktioner med begränsad intelligens

LinkedIn erbjuder AI-drivna verktyg i alla sina premiumnivåer:

via LinkedIn

Message Assist: Skapa personliga kontakter med AI för att spara tid och öka svarfrekvensen från köpare.

Account IQ och Lead IQ: Minska din forskningstid med omedelbara, AI-drivna insikter om konton och leads.

AI-baserade insikter om jobbannonser : Utvärdera din lämplighet för ett jobb och få personliga tips för att sticka ut för rekryterare.

AI-profilskrivningsassistent: Förbättra din profil och stick ut för fler möjligheter

AI-driven coaching och lärande: Få personlig karriärrådgivning och rekommendationer om resurser

👀 Visste du att? 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, så ökar kostnaderna för växling och kontextbyte med tiden.

Är LinkedIn Premium värt pengarna? Användningsfall

Efter att ha vägt för- och nackdelar kommer vi fram till vår slutgiltiga fråga: Är ett LinkedIn Premium-abonnemang värt pengarna?

Ärligt talat, det beror på.

För vissa yrkesverksamma innebär premiumfunktionerna direkt avslutade affärer eller jobberbjudanden. För andra är det pengar som spenderas på verktyg som de aldrig kommer att använda fullt ut.

När är Premium ett bra val?

✅ Om du aktivt har använt LinkedIn:s gratistjänst för att bygga upp ett personligt varumärke och utöka ditt nätverk, kan Premium öka din trovärdighet. Du kan spåra engagemang och förfina din strategi för att nå ut med hjälp av de mätvärden och insikter som tjänsten erbjuder.

Här är några exempel på när Premium är ett bra val:

När är LinkedIn Premium ett bra val? Varför fungerar det? Du vill få ett jobb som passar dig perfekt Arbetssökande som aktivt söker flera tjänster kan skräddarsy sina ansökningar med hjälp av information om sökande och kontakta rekryteringschefer med personliga InMails. Premiummedlemmar har 2,6 gånger större chans att bli anställda via plattformen. Du har en budget för att investera i högre effektivitet för leadgenerering Sales Navigators avancerade filter och rekommendationer för leads gör prospekteringen mer effektiv. CRM-integrationen effektiviserar kontaktskapandet och leadhanteringen, vilket minskar forskningstiden med flera timmar. Du anställer för flera roller samtidigt Recruiter Lite:s avancerade kandidatsökning, projektmappar och InMail-krediter gör det snabbare att hitta och organisera talanger. Recruiter Lite betalar sig sannolikt om du anställer 5 eller fler kandidater per år. Du är konsult eller frilansare som marknadsför tjänster Beslutsfattare på målföretag accepterar sällan spontana kontaktförfrågningar. En personlig, varm kontakt innan du skickar en kontaktförfrågan hjälper

❌ Låt oss göra beslutet ännu enklare. Om du tillhör någon av dessa kategorier är det kanske inte värt att skaffa Premium:

Scenario Varför Premium inte räcker till Du nätverkar på ett avslappnat sätt Du behöver inte Premium för att publicera innehåll, delta i kommentarer och öka din synlighet. Den kostnadsfria versionen stöder redan organisk relationsbyggande. Du spårar inte uppföljningar InMail öppnar konversationer, men Premium erbjuder inget sätt att hantera svar, påminnelser eller pågående relationskontext. Uteblivna uppföljningar urholkar snabbt avkastningen på investeringen. Din räckvidd är låg Att skicka några meddelanden eller ansökningar varje månad motiverar sällan den återkommande kostnaden för Premium-abonnemang. Du förväntar dig automatisering eller struktur Premium erbjuder inte arbetsflöden, sekvensering eller lead-pipelines. Det är ett åtkomstlager, inte ett exekveringssystem. Du har inget tidsbegränsat mål Utan ett tydligt resultat (intervjuer, anställningar, affärer) blir Premium ofta ett oanvänt abonnemang snarare än en prestationshöjande faktor.

👀 Visste du att? InMails har en 2,5 gånger högre öppningsfrekvens (57,5 %) jämfört med e-post (21,6 %). För att säkerställa att dina InMails får svar, anpassa dem utifrån senaste aktiviteten och använd en varm ton. Var inte för säljande i det första meddelandet.

LinkedIn Premium jämfört med gratisversionen: en översikt

Här är en jämförelse mellan de viktigaste funktionerna på LinkedIn och vad du får i gratisversionen respektive betald version.

Funktion Gratis LinkedIn-konto Premium-abonnemang Profilvisningar Senaste 5 (upp till 90 dagar) Fullständig lista (365 dagar) med demografiska uppgifter InMail-krediter Ingen 5 (Karriär), 15 (Företag) Sökfilter Grundläggande filter för att filtrera sökningar efter personer, jobb, inlägg, grupper, företag, skolor och evenemang. Avancerade sökfilter med boolesk filtrering. Användbart när du vill söka efter många personer utanför ditt nätverk i första, andra och tredje led. AI-funktioner NA Tillgänglig i utvalda geografiska områden Spårning av sökande NA Spåra vem som tittar på dina jobbannonser och ansökningsstatus CRM-integration NA Integreras med HubSpot, Salesforce, Oracle och mer Månatlig användning av personsökning Begränsade sökningar efter personer som inte är dina första kontakter Obegränsat (även om jobbsökarplanen har en begränsning) Lärresurser Begränsad åtkomst Tillgång till över 20 000 kurser Begränsningar för kontakter 30 000 förstahandsförbindelser 30 000 förstahandsförbindelser Rekommendationer och omdömen Be om rekommendationer och visa dem i profilen Samma som gratisplanen

Det sagt, framgångsrikt nätverkande kommer från strategi och konsekvens, inte bara premiumfunktioner. Du kan växa på LinkedIn och hantera dina relationer alldeles utmärkt, även med ett gratisabonnemang.

Alternativ till LinkedIn Premium

Vi har delat upp alternativen till LinkedIn Premium i två avsnitt: nätverksverktyg och automatiseringsverktyg för LinkedIn.

Nätverksverktyg inkluderar:👇

1. AngelList (bäst för rekrytering till nystartade företag, nätverkande för grundare och investeringar i tidiga skeden)

via AngelList

AngelList sammanför startup-proffs, grundare och investerare i ett ekosystem. Arbetssökande kan bläddra bland olika roller inom startups. De får information om lönespann och aktieandelar i förväg. Grundare kan använda plattformen för att hitta medgrundare och rekrytera talanger i ett tidigt skede. Investerare kan leta efter affärsmöjligheter på plattformen.

Till skillnad från LinkedIn, som har ett brett professionellt fokus, är AngelList specialbyggt för rekrytering, kapitalanskaffning och nätverkande i tidiga skeden för startups.

AngelLists viktigaste funktioner

Transparenta uppgifter om lön och aktier : Visar ersättningsintervall och aktieandelar innan du ansöker, vilket eliminerar överraskande låga erbjudanden.

Jobbportal med fokus på startups : Filtrerar roller efter finansieringsstadium, företagsstorlek, teknikstack och flexibilitet för distansarbete för riktade sökningar.

Matchning av investerare och grundare : Kopplar samman startups med potentiella investerare och medgrundare baserat på bransch, utvecklingsstadium och intressen.

Sammanställda talanglister : Rekryterare skapar privata listor över kandidater som de vill följa för framtida roller eller presentationer.

Syndikater för investerare: Gör det möjligt för ängelinvesterare att samla kapital och saminvestera i nystartade företag tillsammans med erfarna huvudinvesterare.

AngelLists begränsningar

Det snäva fokuset begränsar användbarheten för yrkesverksamma utanför ekosystemet för nystartade företag och riskkapital.

Konkurrensen om jobben kan vara hård eftersom tjänsterna lockar globala sökande som är villiga att arbeta för aktier.

AngelList-priser

Traditionell : 0,1 % av fondens storlek + 10 000 USD/år

Full service: 0,15 % av fondens storlek + 20 000 USD/år

2. Bumble Bizz (bäst för professionellt nätverkande utan press, där relationer står i fokus)

via Bumble Bizz

Bumble Bizz tillämpar swipe-mekanismen från dejtingappar på professionellt nätverkande. Skapa en separat Bizz-profil där du lyfter fram dina färdigheter, bransch och vad du söker: mentorskap, samarbetspartners, kunder eller jobbmöjligheter. Appen visar dig närliggande yrkesverksamma, och du swipar höger för att ansluta eller vänster för att hoppa över.

Matches låser upp direktmeddelanden utan formaliteterna med LinkedIn-anslutningsförfrågningar eller InMails. Det kan användas av frilansare, konsulter och entreprenörer som vill ha ett nätverk utan press som känns mindre transaktionsbaserat.

Bumble Bizz viktigaste funktioner

Swipe-baserad matchning : Bläddra bland profiler och svep åt höger på personer du vill ansluta dig till för ömsesidigt nätverkande.

Separat professionellt läge : Växlar mellan lägena dejting, vänskap och affärsnätverkande inom samma app.

Platsbaserad sökning : Hitta yrkesverksamma i din närhet för lokalt nätverkande, möten eller samarbetsmöjligheter.

Filtrering efter intresse och mål : Filtrerar matchningar efter vad de söker – anställning, partnerskap, mentorskap eller frilansuppdrag.

Direktmeddelanden på match: Låser upp direktchatt utan att behöva vänta på godkännande eller använda InMail-krediter.

Begränsningar för Bumble Bizz

Mindre användarbas jämfört med LinkedIn innebär färre högt uppsatta chefer och nischade branschproffs.

Det avslappnade gränssnittet kan kännas för informellt för konservativa branscher eller nätverkssituationer på hög nivå.

Priser för Bumble Bizz

Anpassade priser

3. Xing (Bäst för professionellt nätverkande i tysktalande Europa)

via Xing

Xing dominerar professionella nätverk i Tyskland, Österrike och Schweiz med över 20 miljoner användare i DACH-regionen. Det fungerar som LinkedIn, men med starkare lokal marknadspenetration och funktioner som är anpassade till europeisk affärskultur.

Professionella använder det för att hitta jobb, delta i branschevenemang och gå med i specialiserade grupper med fokus på tysktalande marknader. Om din målgrupp eller ditt företag är verksamt i tysktalande Europa, ger Xing ofta bättre engagemang än LinkedIn för regionala kontakter.

Xings viktigaste funktioner

Marknadsdominans i DACH-regionen : Starkare närvaro än LinkedIn i Tyskland, Österrike och Schweiz för lokala affärskontakter.

Evenemangsupptäckt och nätverkande : Bläddra bland professionella evenemang, konferenser och möten med inbyggd RSVP-funktion och nätverkande för deltagare.

Branschspecifika grupper : Gå med i nischade communityn som fokuserar på tyska affärssektorer med aktiva diskussioner och jobbannonser.

ProJobs-funktion : Premium-jobbportal med exklusiva annonser från företag som specifikt riktar sig till Xings professionella nätverk.

GDPR-kompatibel integritet: Strängare datakontroller och transparens i enlighet med europeiska integritetsbestämmelser.

Begränsningar med Xing

Den begränsade globala räckvidden utanför tysktalande länder gör det ineffektivt för internationellt nätverkande.

Mindre användarbas jämfört med LinkedIn innebär färre kontakter på marknader utanför Europa.

Priser för Xing

Anpassade priser

💡 Proffstips: Känner du dig utbränd av ständigt nätverkande och kontaktskapande? Använd tidsblockering där du ägnar 90–120 minuter dagligen åt ett fokusområde – LinkedIn-branding eller kontaktskapande med potentiella kunder. Detta förhindrar trötthet från att byta kontext och ger bättre resultat än spridda insatser under hela dagen.

1. ClickUp (Bäst för att centralisera LinkedIn-kontakter, uppföljningar, innehållsplanering och relationshantering)

Hantera alla dina dokument, projekt, konversationer och mycket mer på en enda omfattande plattform med ClickUp.

När du nätverkar på LinkedIn behöver du en centraliserad arbetsplats för att hantera kontakter och uppföljningar samt en plats för att planera innehåll och spåra resultat.

Presentation: ClickUp, en konvergerad AI-arbetsplats. Den förenar dina arbetsflöden och verktyg, så att du kan hantera din LinkedIn-marknadsföring på ett och samma ställe. De viktigaste funktionerna är:

Att ha ett verktyg för kontaktadministration eller en central plats där du kan lagra alla dina affärskontakter och deras information gör det enklare att nå ut.

När du hanterar leads, kunder och interaktioner i stor skala behöver du ClickUps kontaktlistmall för att hålla koll på allt.

Använd den här mallen för att:

Få en gratis mall Sök enkelt efter kontakter och filtrera dem efter prioritet med ClickUps mall för kontaktlista.

Samla in kontaktuppgifter via ett formulär – samla namn, e-postadresser, telefonnummer, LinkedIn-profiler och anteckningar utan att byta verktyg.

Lagra kundinformation med anpassade statusar som 1:a kontakt, Aktiv, Avaktiv, Inaktiv, Lead eller något annat som är mer relevant.

Organisera kontakter med hjälp av anpassade vyer – listvy för snabb översikt, tavelvy för visuell spårning av pipeline eller tabellvy för sorterbara data.

Lägg till 11 olika anpassade fält , såsom Facebook-profil, plats, talarens e-postadress, Instagram-profil och betyg, för att spara viktig information om kontakter och enkelt visualisera kontaktuppgifter.

Tilldela uppföljningsuppgifter direkt från kontaktposter till teammedlemmar med förfallodatum och prioritetsmärken.

💡 Proffstips: Spara mallar för olika kommunikationsscenarier i ClickUp Docs. Använd mallarna och förslag från ClickUp Brain för att skapa personliga och naturliga meddelanden. På så sätt behöver ditt team inte ompröva systemen från grunden och samtidigt slipper ni kompromissa med robotliknande meddelanden.

När du har spårat dina kontakter är nästa steg att flytta dem genom din försäljningstratt.

Du behöver ett system för att kvalificera leads, schemalägga uppföljningar och avsluta affärer utan att låta potentiella kunder glida dig ur händerna.

ClickUps mall för försäljningspipeline kommer till din undsättning. Med den här mallen kan du:

Få en gratis mall Visualisera hela din försäljningstratt i en enda vy med ClickUps mall för försäljningspipeline.

Visualisera affärsstadier från första kontakt till avslutad affär i fyra olika ClickUp-vyer.

Automatisera skapandet av uppgifter när en lead flyttar mellan olika steg – utlös uppföljningsmejl, schemalägg upptäcktsamtal eller tilldela förslag.

Spåra affärsvärde och prognostisera intäkter genom att filtrera aktiva affärsmöjligheter efter slutdatum och potentiell kontraktsstorlek.

Ställ in påminnelser för incheckningar så att du aldrig missar en uppföljning.

AI-driven kontextuell intelligens

ClickUp Brain, en kontextuell AI, förstår ditt outreach-system eftersom det finns i ClickUp. Det har kontext från dina listor, uppgifter, dokument, CRM-fält och anteckningar.

Den kan generera utgående meddelanden, sammanfattningar och uppföljningsuppgifter baserat på ditt faktiska arbetsflöde.

För din LinkedIn-marknadsföring kan AI-assistenten sammanfatta LinkedIn-inlägg, extrahera rollspecifika problemområden och plocka ut viktiga detaljer som du kan använda i ditt meddelande.

Använd sedan BrainGPT för att skriva om ditt outreach-meddelande i olika tonfall. Du kan till och med skapa olika versioner med flera vinklar (värdebaserade, problembaserade, insiktsbaserade). Testa dessa variationer för att se vad som fungerar bäst för varje ICP.

Skapa utkast till LinkedIn-mejl för kallkontakt med ClickUp Brain

Kom ihåg att humanisera det AI-genererade innehållet och lägga till din personlighet i meddelandet.

Om du just har börjat med AI-genererat innehåll har vi skapat den här videon åt dig.

Om det tar för lång tid att skriva allt kan du använda ClickUps Talk-to-Text. Med Talk-to-Text kan du:

Tagga automatiskt kollegor, uppgifter eller dokument medan du dikterar med hjälp av kontextmedvetna @mentions och länkar.

Skaffa ett personligt ordförråd som automatiskt fyller i produktnamn, akronymer och de mest använda orden för att dikterad text ska låta som om den kommer från dig.

Omvandla röstmemon till strukturerad text och tilldela dem som uppgifter

Få tillgång till ChatGPT, Claude, Gemini och andra AI-modeller utan att byta app – vilket minskar AI-spridningen.

Konfigurera automatiserade arbetsflöden

När du hanterar kontakter i stor skala är det omöjligt att göra allt manuellt. Du behöver AI-automatiserade arbetsflöden som fortsätter att fungera även när du inte övervakar varje svar.

När du automatiserar din LinkedIn-marknadsföring med AI bör du dock se till att konfigurera följande begränsningar:

Ställ in dagliga anslutningsförfrågningar

Skicka anslutningsförfrågningar med jämna mellanrum

Skicka meddelanden under potentiella kunders arbetstid för att maximera svarsfrekvensen och framstå som mer mänsklig.

Med hjälp av ClickUps kodfria automatiseringar kan du skapa triggerbaserade arbetsflöden som aktiveras när du skickar en anslutningsförfrågan på LinkedIn. De sköter prospekteringen i bakgrunden.

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Definiera om detta, då det-regler i automatiseringar som sparar tid och eliminerar missade steg. Automatiseringar kan också kopplas till kommande förfallodatum, ändringar av ansvariga eller till och med tidrapporteringsevenemang, vilket säkerställer att uppgifter förblir konsekvent märkta.

🚀 ClickUp Advantage: ClickUps Super Agents är dina AI-teammates som gör grovjobbet åt dig. Med Super Agents kan du: Aktivera uppföljningsuppgifter automatiskt när en potentiell kund inte svarar inom en viss tidsram.

Dirigera högvärdiga prospekt till specifika teammedlemmar baserat på territorium, expertis eller arbetsbelastning – något som är avgörande när du hanterar flera leads.

Skicka personliga kontaktsekvenser som anpassas efter leads svar utan manuella uppdateringar.

Synkronisera LinkedIn-aktivitet med ditt CRM-system så att nya kontakter automatiskt läggs till i din kontaktlista med utökad information. Titta på den här videon för att lära dig mer om Super Agents och hur de fungerar 👇

ClickUps viktigaste funktioner

Omedelbar ljud- och videosamarbete: Starta Starta ClickUp SyncUps direkt från uppgifter för att diskutera strategier för att nå ut, granska listor över potentiella kunder eller gå igenom uppföljningssekvenser i realtid.

ClickUp-integrationer : ClickUp integreras med över 1000 appar och erbjuder inbyggda integrationer med CRM-system, e-postplattformar och automatiseringsverktyg, så att du kan centralisera leaddata och slippa byta mellan olika program. ClickUp integreras med över 1000 appar och erbjuder inbyggda integrationer med CRM-system, e-postplattformar och automatiseringsverktyg, så att du kan centralisera leaddata och slippa byta mellan olika program.

Företagsomfattande sökning: Hitta kontaktuppgifter, tidigare konversationer eller mallar för kontaktsökning direkt i ditt ClickUp-arbetsområde och anslutna appar med hjälp av Hitta kontaktuppgifter, tidigare konversationer eller mallar för kontaktsökning direkt i ditt ClickUp-arbetsområde och anslutna appar med hjälp av Enterprise Search.

Centraliserad kunskapsbank: Lagra alla LinkedIn-strategier, mallar för kontaktskapande och nätverkshandböcker i Lagra alla LinkedIn-strategier, mallar för kontaktskapande och nätverkshandböcker i ClickUp Docs så att hela teamet har tillgång till samma information.

Begränsningar för ClickUp

De omfattande funktionerna har en inlärningskurva som kan kännas överväldigande för nya användare.

Automatiserar inte schemaläggningen av LinkedIn-inlägg på ett inbyggt sätt.

Priser för ClickUp

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Jag använder ClickUp för att hantera dagliga uppgifter. Det samlar alla verktyg vi behöver på ett ställe, och det är fantastiskt! Jag älskar den snabba översikten över projekt och möjligheten att använda dashboards för att göra det ännu mer visuellt. Jag uppskattar också möjligheten att anpassa fält, statusar och vyer.

Jag använder ClickUp för att hantera dagliga uppgifter. Det samlar alla verktyg vi behöver på ett ställe, och det är fantastiskt! Jag älskar den snabba översikten över projekt och möjligheten att använda dashboards för att göra det ännu mer visuellt. Jag uppskattar också möjligheten att anpassa fält, statusar och vyer.

Tredjepartsverktyg för automatisering av LinkedIn kan hantera repetitiva uppgifter som att extrahera leaddata och schemalägga uppföljningar utan att LinkedIn:s detekteringssystem aktiveras. Här är några som du bör känna till:

1. Phantombuster (bäst för att extrahera och berika LinkedIn-leaddata i stor skala)

via Phantombuster

PhantomBuster är en molnbaserad plattform som gör det enklare att samla in, organisera och exportera strukturerade data från LinkedIn utan manuell kopiering och klistring. Den erbjuder en rad LinkedIn-specifika verktyg som låter dig skapa listor från sökningar, företagssidor, gruppmedlemmar, profilaktivitet och inläggsengagemang.

Du kan extrahera viktiga offentliga profiluppgifter, företagsinformation och aktivitetsmetadata till kalkylblad eller CRM-system och centralisera dessa data i ett arbetsutrymme för vidare användning. Du får också tillgång till en "LinkedIn Leads"-hub där du kan filtrera, gruppera och hantera insamlade LinkedIn-leads på ett effektivt sätt.

Phantombusters viktigaste funktioner

Automatiserar profilskrapning: Extraherar namn, jobbtitlar, företagsinformation och kontaktuppgifter från LinkedIn-sökningar eller Sales Navigator-resultat.

Berikar leaddata: Hämtar e-postadresser och telefonnummer från skrapade LinkedIn-profiler med hjälp av tredjepartsdatakällor.

Integreras med CRM-system och programvara för leadhantering : Skickar extraherade leaddata direkt till HubSpot, Salesforce eller Google Sheets utan manuell export. Skickar extraherade leaddata direkt till HubSpot, Salesforce eller Google Sheets utan manuell export.

Schemalägg arbetsflöden: Kör Phantoms på autopilot med inställda intervall för att upprätthålla en konsekvent prospekteringsaktivitet.

Phantombusters begränsningar

Risk för begränsningar av LinkedIn-kontot om dagliga gränser överskrids eller aktiviteten verkar onaturlig

Kräver separata verktyg för att hitta e-postadresser för fullständig kontaktberikning, eftersom LinkedIn inte offentliggör e-postadresser.

Phantombuster-priser

Starter : 69 $/månad

Pro : 159 $/månad

Team: 439 $/månad

Vad säger verkliga användare om Phantombuster?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

Det jag gillar mest med PhantomBuster är hur enkelt det är att automatisera LinkedIn-kontakter och leadgenerering utan att behöva koda någonting. Mallarna är superintuitiva, och när du väl har ställt in några arbetsflöden sparar de dig timmar varje vecka. Jag gillar också att man kan kedja ihop olika automatiseringar – till exempel extrahera profiler, berika data och skicka personliga anslutningsförfrågningar automatiskt. Det är pålitligt, väl dokumenterat och supportteamet är snabbt och hjälpsamt.

Det jag gillar mest med PhantomBuster är hur enkelt det är att automatisera LinkedIn-kontakter och leadgenerering utan att behöva koda någonting. Mallarna är superintuitiva, och när du väl har ställt in några arbetsflöden sparar de dig timmar varje vecka. Jag gillar också att man kan koppla ihop olika automatiseringar – till exempel extrahera profiler, berika data och skicka personliga kontaktförfrågningar automatiskt. Det är pålitligt, väl dokumenterat och supportteamet är snabbt och hjälpsamt.

2. Expandi (bäst för att på ett säkert sätt köra villkorade, flerstegssekvenser för LinkedIn-marknadsföring)

via Expandi

LinkedIns prospekteringsplattform Expandi erbjuder en centraliserad arbetsyta för hantering av LinkedIn-kontakter. Du kan visa detaljerad information om leads och filtrera prospekt efter kriterier som jobbtitel, företag, bransch och engagemangssignaler.

Expandi innehåller också en smart inkorg för att samla meddelanden och förenkla spårningen av konversationer. För att utvärdera kampanjens resultat får du avancerade analyser och rapporter. Det ansluter till andra verktyg för att integrera LinkedIn-leadinsikter i bredare arbetsflöden.

Expandi – viktiga funktioner

Molnbaserad automatisering : Kör kampanjer från dedikerade IP-adresser istället för din lokala webbläsare för att minimera risken för upptäckt.

Smarta sekvenser med villkorlig logik : Trigger olika uppföljningsvägar beroende på om potentiella kunder accepterar, svarar eller ignorerar din kontakt.

Multikanalkampanjer : Kombinerar LinkedIn InMails, anslutningsförfrågningar och e-postutskick i ett enda arbetsflöde.

A/B-testning av meddelanden : Testar flera olika varianter av meddelanden samtidigt för att identifiera vilken text som ger högst svarsfrekvens.

Automatiskt borttagande av väntande förfrågningar: Tar bort obesvarade kontaktförfrågningar efter den tidsperiod du angett för att hålla din profil ren.

Utöka begränsningarna

Högre pris jämfört med andra automatiseringsverktyg för LinkedIn, särskilt för enskilda användare.

Risk för kontorestriktioner när användare driver alltför aggressiva kampanjer

Expandi-priser

Business: 99 $/månad

Byrå: Anpassad

Vad säger verkliga användare om Expandi?

Hör vad en G2-recensent har att säga:

De är verkligen nära. De är nästan där. Jag blev imponerad av deras kundservice varje gång vi hade kontakt. Det är det som gör dem så speciella. De tar uppenbarligen feedback från sina kunder på allvar och arbetar för att få integrationerna att fungera. När vi hade integrationsproblem eller faktureringsproblem, klev deras team in och löste dem direkt. Bra jobbat. Det var ovanligt och imponerande.

De är verkligen nära. De är nästan där. Jag blev imponerad av deras kundservice varje gång vi hade kontakt. Det är det som gör dem så speciella. De tar uppenbarligen feedback från sina kunder på allvar och arbetar för att få integrationerna att fungera. När vi hade integrationsproblem eller faktureringsproblem, klev deras team in och löste dem direkt. Bra jobbat. Det var ovanligt och imponerande.

3. Dux Soup (bäst för webbläsarbaserad LinkedIn-prospektering med lätt automatisering)

via Dux Soup

Dux-Soup automatiserar prospekteringsuppgifter på LinkedIn genom ett Chrome-tillägg som körs direkt i webbläsaren.

Säljare använder det för att besöka profiler, skicka kontaktförfrågningar och bearbeta leads i stor skala samtidigt som de efterliknar mänskligt beteende för att undvika upptäckt. Verktyget integreras med CRM-system och stöder personaliserade meddelandeseekvenser för effektiva marknadsföringskampanjer.

Dux Soups viktigaste funktioner

Schemaläggning av drip-kampanjer : Sprider kontaktförfrågningar och meddelanden över hela dagen för att simulera organiska aktivitetsmönster.

Profilmärkning och anteckningar : Märker potentiella kunder med anpassade etiketter och lägger till privata anteckningar som endast du kan se för bättre organisering av leads.

Skill endorsements i stor skala : Endosserar automatiskt färdigheter på målprofiler för att öka synligheten och engagemanget innan du skickar förfrågningar.

CSV-export för CRM-synkronisering: Ladda ner prospektdata till kalkylblad för manuell import till HubSpot, Salesforce eller andra system.

Begränsningar för Dux Soup

Inga inbyggda CRM-integrationer – förlitar sig på manuell CSV-export och -import för synkronisering av leaddata.

Grundläggande analys jämfört med molnplattformar, vilket gör det svårare att spåra kampanjresultat över flera sekvenser.

Priser för Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 $/månad

Turbo Team : 55 $/månad

Molnbyrå: 99 $/månad

Vad säger verkliga användare om Dux Soup?

En G2-recensent säger:

Dux-soup letar alltid efter duktiga marknadsförare som kan hjälpa oss att kommunicera på bästa sätt med vår marknad. Jag har använt Dux-soup i över ett år. Det är det bästa automatiseringsverktyget för LinkedIn och kan kopplas till många CRM-produkter.

Dux-soup letar alltid efter duktiga marknadsförare som kan hjälpa oss att kommunicera på bästa sätt med vår marknad. Jag har använt Dux-soup i över ett år. Det är det bästa automatiseringsverktyget för LinkedIn och kan kopplas till många CRM-produkter.

4. Dripify (Bäst för teambaserad prospektering och resultatuppföljning på LinkedIn)

via Dripify

Dripify erbjuder en rad funktioner som fokuserar på att skapa och driva flerstegssekvenser för engagemang på LinkedIn, spåra prestationsmått och hantera teamaktiviteter från en central instrumentpanel.

Användare kan hämta strukturerade leaddata, filtrera potentiella kunder utifrån kriterier som titel eller företag och exportera dem för djupare analys.

En inbyggd inkorg låter dig samla alla LinkedIn-konversationer på ett ställe. Dripify erbjuder också mallar och rapporteringsverktyg som stöd för dina löpande prospekteringsinsatser på LinkedIn.

Dripifys viktigaste funktioner

Visuell arbetsflödesbyggare : Dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa flerstegskampanjer med villkorade förgreningar baserade på potentiella kunders svar.

Verktyg för teamsamarbete : Dela kampanjmallar, tilldela leads till teammedlemmar och övervaka den kollektiva räckvidden från en enda instrumentpanel.

Inbyggda säkerhetsgränser : Begränsar automatiskt dagliga åtgärder för att hålla sig inom LinkedIn:s rekommenderade gränser och minska risken för avstängning.

Lead scoring och filtrering : Rankar potentiella kunder baserat på engagemangsnivåer och filtrerar heta leads för prioriterad uppföljning.

Inbyggda CRM-integrationer: Synkroniserar leaddata direkt med Pipedrive, HubSpot och Salesforce utan manuell export.

Begränsningar för Dripify

Ibland förekommer fördröjningar i synkroniseringen av webhooks med vissa CRM-plattformar vid överföring av stora datamängder.

Begränsad anpassning för användare som vill ha detaljerad kontroll över åtgärdstider utöver förinställda säkerhetsfönster.

Priser för Dripify

Basic : 59 $/användare/månad

Pro : 79 $/användare/månad

Avancerad : 99 $/användare/månad

Enterprise: Anpassningsbar

Vad säger verkliga användare om Dripify?

Enligt en G2-recensent:

Jag använder Dripify för att lägga till potentiella kunder från LinkedIn, och jag uppskattar att det gör det möjligt för mig att automatiskt ansluta och skicka meddelanden för att börja bygga upp en relation. Jag gillar att jag kan göra en sökning, och att det automatiskt ansluter till dem i min sökning och skickar meddelanden till dem. Den initiala installationen är superenkel, och automatiseringen är bättre, snabbare och mer effektiv, vilket fick mitt team att byta från Octopus till Dripify.

Jag använder Dripify för att lägga till potentiella kunder från LinkedIn, och jag uppskattar att det gör det möjligt för mig att automatiskt ansluta och skicka meddelanden för att börja bygga upp en relation. Jag gillar att jag kan göra en sökning, och att det automatiskt ansluter till dem i min sökning och skickar meddelanden till dem. Den initiala installationen är superenkel, och automatiseringen är bättre, snabbare och mer effektiv, vilket fick mitt team att byta från Octopus till Dripify.

Så, är LinkedIn Premium värt det?

LinkedIn Premium kan vara riktigt användbart när du arbetar mot ett specifikt mål, oavsett om det handlar om att få en ny roll, påskynda rekryteringen eller öppna dörrar för säljsamtal. Om du använder det sporadiskt kan det ofta kännas undermåligt. Om du använder det med fokus kan det förkorta tidslinjerna och öppna upp möjligheter som du annars inte skulle nå.

Lika viktigt som själva prenumerationen är hur du organiserar arbetet kring den. Nätverkande, uppföljningar, innehållsidéer, konversationer och leads förlorar alla sitt värde när de finns i spridda anteckningar och halvminnesamma påminnelser. Att koppla LinkedIn-aktivitet till ett centraliserat system som ClickUp hjälper till att omvandla kontakter till konsekventa framsteg, inte bara fler aviseringar.

Från verktyg för att hantera kontakter till att skapa innehåll, hantera uppgifter och bygga automatiseringar – ClickUp effektiviserar ditt nätverksarbete. Registrera dig gratis nu och utnyttja ClickUp för att växa på LinkedIn.

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte ett premiumkonto för att få erbjudanden på LinkedIn. Du kan söka jobb via LinkedIn Apply, även med ett gratiskonto. Det som är viktigare än premiumfunktionerna är att ha en solid strategi för jobbsökandet – att rikta in sig på rätt roller, anpassa ansökningarna och följa upp strategiskt. Dina chanser att bli anställd ökar dock med 2,6 gånger genom premiumfunktioner som InMail och sökandeinformation.

Nej. Du får endast 5 InMail-krediter per månad med Premium Career och 15 med Premium Business. Sales Navigator erbjuder 50 krediter per månad. Krediter överförs till nästa månad om de inte används, men de är aldrig obegränsade.

Premium Career kostar 29,99 dollar per månad, men priset sjunker till 19,99 dollar per månad vid årsbetalning. Priset för andra abonnemang går upp till 170 dollar per månad.

Du får tillgång till över 20 000 kurser på LinkedIn Premium. Kursernas kvalitet och värde varierar beroende på din expertisnivå.

Småföretag får en guldbadge och AI-assisterade funktioner med LinkedIn Premium Business. De kan se profilerna för personer som har tittat på dem under de senaste 365 dagarna och skicka 15 InMail-krediter varje månad. Det är värt det om företagen lyckas sluta avtal med högt värde, vilket bevisar att ROI är värt den månatliga investeringen på 59,99 dollar.