De bästa Miro-mallarna för processkartläggning för att visualisera arbetsflöden

Processkartläggning löser det problemet. Med rätt mallar kan du förvandla röriga arbetsflöden till tydliga bilder som alla lätt kan förstå. Och med Miro behöver du inte börja från en tom tavla. De fördefinierade mallarna för processkartläggning hjälper teamen att arbeta mer effektivt och förbättra sina processer.

I den här artikeln tittar vi på de bästa Miro-mallarna för processkartläggning som du kan använda för att visualisera dina processflöden och förbättra dem utan att överkomplicera det. Vi kommer också att ta upp hur du kan använda ClickUp-mallar för processkartläggning för att omvandla dessa visuella hjälpmedel till praktiska arbetsflöden som du faktiskt kan köra och spåra.

Gratis mallar för processkartläggning i korthet

Vad är Miro-mallar för processkartläggning?

Miro-mallarna för processkartläggning är färdiga visuella layouter som hjälper team att visualisera hur arbetet faktiskt går till. Istället för att rita former från grunden börjar du med en strukturerad mall och fyller bara i dina steg, beslut och roller.

Inuti Miro är dessa mallar skapade för tydlighet och fjärrsamarbete. Genom att använda flödesschemaelement som åtgärder, beslutspunkter och överlämningar gör de det enkelt för alla att förstå processen med ett ögonkast.

🎉 Rolig fakta: Processkartläggning började inte som ett diagram som var ”trevligt att ha”. Det började som ett effektivitetsverktyg. När Frank och Lillian Gilbreth introducerade processdiagram 1921 var målet enkelt: att synliggöra arbetet så att slöseri inte kunde döljas.

Vad kännetecknar en bra mall för processkartläggning i Miro?

En väl utformad Miro-mall för processkartläggning gör en process tydlig, även för någon som ser den för första gången. Här är vad som verkligen skiljer en bra mall från en genomsnittlig mall 👇

Start- och slutpunkter: Visar tydligt var processen börjar och slutar utan att behöva fråga efter sammanhanget

Lätt att hitta beslutspunkter: Markerar var val görs, så att det blir tydligt hur olika vägar påverkar resultatet. Om det godkänns → gör detta. Om det avslås → gör det.

Definierade roller och relationer: Definierar tydligt vem som är ansvarig för vad. Detta minskar förvirring och förhindrar problem vid överlämningar.

Skapat för samarbete: Innehåller utrymme för anteckningar, kommentarer, feedback och iterationer så att teamet kan samarbeta i realtid och skapa en gemensam version av sanningen.

Flexibel, inte rigid: Låser dig inte till ett enda arbetssätt och låter dig utöka, förkorta eller anpassa efter ditt användningsfall

Fokusera på tydlighet: Håll bilderna rena och läsbara med enhetliga former, minimalt med störande element och enkla etiketter för att göra processen lätt att följa och förbättra

📌 Visste du att? Den globala marknaden för arbetsflödeshanteringssystem har nått 10,1 miljarder dollar. Samma marknad förväntas fortsätta växa, driven av digital transformation och behovet av hybridarbete. Denna tillväxt drivs av ett centralt behov. Företagen betalar inte för fler verktyg, utan för tydlighet. Och mallarna för processkartläggning speglar denna förändring. De gör start- och slutpunkter tydliga, lyfter fram beslutsvägar, visar tydligt ansvar och förblir flexibla när arbetet utvecklas.

Gratis mallar för processkartläggning i Miro

Miro erbjuder en rad kostnadsfria mallar för processkartläggning som hjälper team att gå från diskussion till klarhet på några minuter.

Här är några av de bästa.

1. Miro-mall för processkartläggning

Med Miro-mallen för processkartläggning kan du dela upp alla arbetsflöden i stegvisa åtgärder från början till slut. Den gör varje överlämning, beslut, fördröjning och omarbetningsloop synlig, så att ingenting förblir dolt.

När du kartlägger varje steg uppmuntrar mallen naturligtvis till lean-tänkande, dvs. den får dig att ifrågasätta om en åtgärd verkligen tillför värde för kunden, är nödvändig för att uppfylla kraven eller bara finns för att ”det alltid har gjorts så”.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Markera beslutspunkter så att det blir enkelt att se var processen förgrenar sig, går tillbaka eller saktar ner.

Definiera ägarskap och omfattning i förväg, så att alla är överens om en enda, tillförlitlig bild av den aktuella processen

Skapa en solid bas som gör processförbättringar, automatisering eller omdesign mycket mer effektiva

✅ Perfekt för: Affärsanalytiker och driftsteam som kartlägger nuvarande arbetsflöden för att upptäcka flaskhalsar och förbättringsmöjligheter i Miro

📊 Statistik: Enligt en undersökning från Camunda är 50 % av organisationsprocesserna redan helt eller delvis automatiserade, och 90 % av IT-beslutsfattarna planerar att öka investeringarna i automatisering under de kommande 24 månaderna.

2. Miro-mall för organisations- och processkartläggning

De flesta team har organisationsscheman, processdokument och ansvarsområden fördelade på olika platser. Miro-mallen för organisations- och processkartläggning samlar allt detta på ett ställe.

Det hjälper dig att förstå vem som gör vad och hur arbetet flyter mellan människor. Processkartorna på hög nivå visar hur företaget fungerar dagligen och delar upp arbetet i kärnfunktioner som försäljning, marknadsföring, drift, ekonomi eller support, med de viktigaste processerna inom varje funktion.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Standardisera hur processer visualiseras genom att använda en gemensam schablon och legend som gör varje uppgift och beslut lätt att förstå

Håll dokumentationen korrekt och aktuell genom att spåra ändringar och skapa en tydlig rytm för uppdateringar

Anpassa möten till det faktiska arbetet genom att dokumentera vem som deltar, hur ofta och varför, så att samtalen stödjer genomförandet istället för att distrahera från det.

✅ Perfekt för: Grundare och växande team som behöver en enda källa för att kartlägga organisationsstrukturen och dokumentera hela processer

📚 Läs mer: Utforska exempel på arbetsflödesdiagram för att förstå hur du kan mappa varje steg till en verklig ägare, input och resultat i dina processer.

3. Miro Basic-mall för processkartläggning

Miro Basic Process Map Template använder simbanor för att göra även komplexa arbetsflöden lätta att förstå från början till slut. Arbetet flyter från vänster till höger i praktiska steg, så även den som ser processen för första gången kan snabbt förstå vad som händer.

Varje spår visar vem som är ansvarig i varje steg, vilket gör överlämningar synliga och hjälper till att upptäcka var förseningar vanligtvis uppstår. Godkännanden, avslag och undantag visas med samma tydlighet, vilket säkerställer att specialfall hanteras på samma sätt varje gång och att processen förblir förutsägbar för både team och kunder.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Separera vardagliga arbetsflöden från undantagsfall genom att visa var processen förblir enkel och var extra kontroller saktar ner arbetet.

Visa omarbetningar och feedbackloopar så att teamen kan se var arbetet går tillbaka och avgöra om dessa steg verkligen behövs.

Gör processen enkel genom att använda visuella hjälpmedel för varje steg, beslut, start och slut så att teamen kan följa och återanvända den utan kaos.

✅ Perfekt för: Processgrupper och organisationer som vill förstå hur arbetet faktiskt flyter mellan olika roller och avdelningar

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Microsoft Word

4. Miro-mall för kartläggning av kundupplevelseprocesser

Miro Client Experience Process Map Template är en omfattande, heltäckande plan för hur en kund navigerar i ditt företag. Den börjar med nurture zone, där leads först kommer in och ett tidigt förtroende byggs upp. Det är här människor upptäcker dig genom rekommendationer, innehåll, outreach eller konversationer. Processen går sedan vidare till försäljning, där diskussioner omvandlas till förslag, uppföljningar, godkännanden eller avslag.

När en affär är avslutad övergår kartan till onboarding och sedan till kundhantering. Leveranser, incheckningar, feedback och löpande kommunikation visas steg för steg. Slutligen avslutas processen med offboarding, som behandlas som en planerad del av upplevelsen. Slutliga överlämningar, feedback och rekommendationer ingår så att kunderna lämnar med tydlighet och ett positivt slutintryck.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Förtydliga leadkvaliteten genom att visa vem som går vidare, vem som pausar och vem som hoppar av innan försäljningstiden går till spillo

Hantera alla försäljningsresultat genom att kartlägga avslag och förändringar istället för att anta en rak linje.

Upptäck ineffektiviteter snabbt genom att separera automatisering från manuellt arbete och avslöja loopar och fördröjningar

✅ Perfekt för: Team som vill ha en tydlig överblick över kundresan så att de kan leverera en mer konsekvent kundupplevelse från första kontakten till avregistrering.

💡 Proffstips: Kundresor är sällan enkelkanaliga. En ofta citerad omnikanalstudie visade att 73 % av kunderna använde flera kanaler under sin resa. Det är precis därför som processkartor bör visa digitala kontaktpunkter, överlämningar mellan team och var inkonsekvent kommunikation förstör upplevelsen.

5. Miro BPMN-processflödesmall

BPMN-standarderna är ett vanligt sätt att dokumentera processer så att affärs-, drifts- och teknikteam alla kan förstå samma diagram utan missförstånd.

I Miro BPMN Process Flow Template börjar varje process med en utlösare som kan vara en kundförfrågan, ett internt beslut, en systemhändelse eller en schemalagd åtgärd. Kärnan i processen består av uppgiftsblock. Varje uppgift representerar en specifik åtgärd som utförs av en person eller ett system och placeras i en simbana för att tydligt visa ägarskap och ansvar.

Flödet går sedan vidare mot definierade slutpunkter och visar om en begäran har slutförts, avvisats, pausats eller stängts på grund av ett undantag.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visa var beslut fattas genom att kartlägga godkännanden, avslag, pauser och loopar, så att teamen vet var arbetet kan förändras, sakta ner eller stoppas

Visa uppgifter som kan utföras samtidigt, så att teamen slipper göra arbetet steg för steg när det inte behövs.

Förbättra processen tillsammans genom att låta teamen lägga till kommentarer och uppdatera flödet över tid

✅ Perfekt för: Team som vill kartlägga verkliga arbetsflöden och samordna flera intressenter utan att förlita sig på lång, föråldrad dokumentation

🎯 ClickUp-fördel: ClickUp Mind Maps fokuserar på struktur och logik. De hjälper dig att dela upp en process i mindre steg, organisera beroenden och se hur allt hänger ihop. Mind Maps är särskilt användbara när du utformar eller förfinar en process innan du låser den i ett slutgiltigt arbetsflöde. Organisera projekt, idéer och uppgifter i ClickUp Mind Maps genom en flexibel visuell översikt

6. Miro Agentic Doc-To-Flowchart Process Template

Miro Agentic Doc-to-Flowchart Process Template visar hur råa, ostrukturerade idéer kan omvandlas till ett strukturerat visuellt system med hjälp av agentiska arbetsflöden. Du behöver inte perfekta ingångsvärden: lösa tankar, klisterlappar, korta texter, bilder eller skisser fungerar. Idén är enkel: lägg till all inspiration du har och låt systemet ge den mening.

Agenten tar över och omvandlar dessa ingångar till fördefinierade utgångar, såsom tabeller, uppmaningar, logiska utvidgningar och idéuppdelningar. Därifrån uppmuntras du att experimentera, till exempel lägga till nya idéer, ändra riktning, utvidga karaktärer eller bryta flödet. Mallen förblir flexibel, precis som verkligt kreativt arbete, som sällan rör sig i en rak linje.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa flera strukturerade resultat parallellt, från moodboards för världsbyggande till karaktärs- och miljödesign, med samma grundläggande inspiration utan att duplicera arbetet.

Spåra varje idé tillbaka till dess källa med visuella länkar, vilket gör samarbetet enkelt och transparent

Visualisera hela den kreativa resan medan den utvecklas, med dokument och bilder placerade sida vid sida så att alla kan följa hur råa idéer förvandlas till polerade koncept

✅ Perfekt för: Team som arbetar med spel, filmer, animation, berättande, varumärkesbyggande eller världsbyggande projekt, där idéer utvecklas snabbt och måste hållas samordnade

📌 Visste du att? Enligt en global undersökning från McKinsey har 23 % av organisationerna skalat upp agentiska AI-system i minst en affärsfunktion, medan 39 % redan har börjat experimentera med AI-agenter i sina arbetsflöden. Denna förändring visar att teamen går bortom pilotprojekt och behöver strukturerade metoder för att omvandla ostrukturerade idéer till användbara system.

7. Miro-mall för flödesschema för designprocesser

Miro Design Process Flowchart Template är ett visuellt beslutsystem som hjälper team att kartlägga hur designidéer skapas, testas och förbättras. Efter att ha definierat en början går flödet vidare till att definiera målet, utforska idéer, bygga prototyper och testa lösningar.

Kontrollpunkter hjälper teamen att pausa, granska vad som fungerar och besluta om de ska förbättra en idé eller gå vidare. Om något inte fungerar går flödet naturligt tillbaka istället för att driva teamen framåt utan eftertanke.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Utvärdera idéer med hjälp av praktiska kriterier som genomförbarhet, tid, budget, användarbehov, varumärkesregler och tekniska begränsningar

Förfina den slutgiltiga designen genom att förbättra detaljer som layout, avstånd, konsistens, tillgänglighet och visuell finish så att den är redo för lansering.

Lagra viktig kontext i sidodokumentet genom att lägga till sammanfattningar, krav, forskning och anteckningar, så att alla som ansluter sig senare förstår både besluten och resonemanget bakom dem

✅ Perfekt för: Designteam, produktteam, byråer och icke-designers som vill förstå och förbättra designprocessen utan att förlita sig på långa dokument eller otydliga överlämningar

⚡ ClickUp Super Agents för processgenomförandeÄven det bästa arbetsflödet bryter samman om ingen underhåller det. Super Agents hjälper till med det. De kan övervaka dina arbetsflöden, påminna teamen när steg är försenade, flagga saknade godkännanden och se till att dina kartlagda processer alltid fungerar på samma sätt. Tänk på dem som en liten processoperatör som aldrig glömmer ett steg.

via Miro

Till skillnad från ett vanligt flödesschema som bara visar en sekvens av steg, delar Miro Swimlane Flowchart Template upp processen i horisontella banor. Varje bana representerar en specifik aktör, till exempel ett team, en roll, en kund eller ett system. Varje uppgift placeras i banan för den person eller det system som ansvarar för den, så att ägarskapet alltid är synligt. När arbetet flyttas från en bana till en annan är överlämningen också lätt att upptäcka.

Flödesschemat fokuserar på verkliga uppgifter, som att kontrollera information, behandla förfrågningar eller leverera resultat, och innehåller även vägar för undantag. Om något går fel är nästa steg redan kartlagda. Detta gör mallen särskilt användbar för onboarding, eftersom nya teammedlemmar snabbt kan se hur arbetet flyter, var de passar in och vem de behöver samarbeta med.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visa överlämningar genom att markera var arbetet flyttas mellan team eller system, vilket gör förseningar och ägarskapsluckor synliga

Skapa en gemensam förståelse med tydliga bannamn och beslutsetiketter, så att alla tolkar processen på samma sätt

Lägg till användbara detaljer till steg som anteckningar, tidsuppskattningar eller verktyg, så att teamen snabbt kan identifiera flaskhalsar och områden som kan förbättras

✅ Perfekt för: Tvärfunktionella team som vill strukturera komplexa arbetsflöden som involverar flera personer eller system

9. Miro-mall för resultatkartläggning

Miro Outcome Mapping Template hjälper dig att starta vilket projekt som helst med de resultat du vill uppnå och sedan arbeta steg för steg mot det som behöver byggas.

Det låter dig definiera ett gemensamt mål, kartlägga viktiga personer som är involverade och fokusera på önskade resultat snarare än funktioner. Mallen kopplar sedan dessa resultat till mätbara affärseffekter och översätter dem till genomförbara backlog-poster.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Uppmuntra praktisk planering genom att hjälpa teamen att tänka i termer av kombinerade åtgärder som skapar verklig förändring

Minska omarbetningar genom att göra logiken bakom besluten synlig för designers, ingenjörer, marknadsförare och produktteam

Anpassa dig tryggt till förändringar genom att låta team byta taktik eller genomföra nya experiment utan att tappa sikte på det önskade resultatet

✅ Perfekt för: Produktchefer och strategiteam som vill samordna mål, användarresultat och prioriteringar i backloggen samtidigt som de förblir flexibla när planerna utvecklas

⚡ Mallarkiv: Om du går från resultatplanering till genomförande erbjuder Miro också ett brett utbud av Miro-mallar för projektledning som hjälper dig att omvandla mål till tidsplaner, uppgifter och leveransplaner utan att förlora det strategiska sammanhang du har kartlagt.

10. Miro-mall för kundkontaktpunkter

Med Miro Customer Touchpoint Map Template kan du se hela kundens upplevelse av ditt varumärke på en enda tidslinje. Den delar upp resan i olika steg, såsom medvetenhet, köp, onboarding, användning, support och förnyelse, så att du förstår vad kunderna behöver i varje fas.

Varje punkt på tidslinjen representerar ett viktigt ögonblick där kunden interagerar med ditt varumärke, till exempel genom att besöka webbplatsen, prata med säljaren, använda produkten eller kontakta supporten.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Kartlägg flera verkliga kundvägar så att din resa speglar hur människor faktiskt upptäcker, utforskar, lämnar och återvänder till din produkt

Fånga upp både problem och fördelar vid varje kontaktpunkt för att förstå vad som frustrerar kunderna och vad som skapar förtroende och trygghet.

Samordna tvärfunktionella team genom att ge marknadsföring, produktutveckling, design, försäljning och support en gemensam bild av kundupplevelsen

✅ Perfekt för: Produkt-, UX- och driftsteam som vill kartlägga kundinteraktioner steg för steg och förbättra arbetsflödet mellan teamen vid varje kundkontaktpunkt

⚡ Mallarkiv: När du har avkodat kundresan är nästa steg att bestämma vad som ska byggas och när. Det är där Miros mallar för produktplanering hjälper team att omvandla kundinsikter till tydliga produktprioriteringar. De är särskilt användbara för: Koppla kundernas problem till planerade funktioner

Visualisera tidslinjer över olika versioner eller kvartal

Anpassa produkt, design och teknik efter prioriteringar

Begränsningar vid användning av Miro för processkartläggning

Miro är bra för snabb, samarbetsbaserad kartläggning, men vissa användare rapporterar om några återkommande problem när arbetsflödesdiagrammen blir komplexa eller kräver långsiktigt underhåll. Här är de vanligaste begränsningarna som kunderna påpekar på recensionssajter och i användardiskussioner:

Stora tavlor kan bli långsamma eller kännas tröga , särskilt med tungt innehåll eller många medarbetare som arbetar samtidigt.

Sökfunktionen kan kännas svag på stora tavlor , vilket gör det mödosamt att hitta en specifik kommentar eller anteckning i månader av processdokumentation.

Precisionsdiagram kan vara frustrerande , eftersom Miro lutar mer åt ett samarbetswhiteboard än detaljerad processmodellering, särskilt för komplexa processnotationer.

Att hålla processkartorna uppdaterade kan bli en plåga , och vissa användare säger att tavlorna snabbt blir föråldrade när processerna förändras ofta.

Installationen kan kännas manuell och tidskrävande, särskilt om din process inte passar in i en mall och du till slut måste bygga strukturen själv.

⚡ Mallarkiv: Utforska fler Miro-mallar för att hitta rätt balans mellan visuell tydlighet och enkelhet i utförandet för dina arbetsflöden.

Alternativa mallar för processkartläggning i Miro

Miro är utmärkt för att visualisera idéer, men många team vill så småningom att dessa visualiseringar ska omvandlas till verkligt, spårbart arbete. Det är där ClickUp passar in naturligt. Det går utöver diagram och stöder affärsprocesshantering genom att koppla samman processkartläggning med genomförande, ägarskap och framstegsspårning på ett och samma ställe.

1. ClickUp-mall för processkartläggning på whiteboard

Få en gratis mall Visualisera arbetsflöden i flera steg med hjälp av ClickUp Processes Map Whiteboard Template

ClickUp Processes Map Whiteboard Template är ett produktivitetsverktyg som illustrerar hur arbetet fortskrider från ett steg till nästa och beskriver exakt vad som behöver göras i varje steg. Det bästa är att det inte bara är till för planering som en vanlig whiteboard, utan är kopplat till verkliga uppgifter, så att din processkarta faktiskt kan omvandlas till arbete som blir gjort.

ClickUp Whiteboards är perfekta för visuellt tänkande. Du kan skissa arbetsflöden, kartlägga steg, lägga till beslutspunkter och samarbeta med ditt team i realtid. Detta liknar mycket en whiteboard-upplevelse, men med en stor fördel. Till skillnad från verktyg som är beroende av externa whiteboard-integrationer är ClickUps Whiteboards inbyggda direkt i plattformen.

Det innebär att teamen kan kartlägga en process visuellt och sedan omvandla steg, former eller avsnitt till utförbara uppgifter direkt. Resultatet blir en smidigare övergång från processdesign till genomförande, utan att kontexten eller tydligheten går förlorad.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Förvandla planer till verkligt arbete genom att konvertera åtgärdspunkter till ClickUp-uppgifter med ansvariga, kategorier, prioritetsetiketter, förfallodatum etc.

Skanna arbetsflödet snabbare med hjälp av kategorifärger som visuellt separerar planering, genomförande och checklistor i stora processer.

Förstå tavlan direkt med en inbyggd legend som förklarar varje kategori, vilket gör processkartan lätt att följa för nya teammedlemmar och intressenter

✅ Perfekt för: Team som vill visuellt kartlägga flerstegsprocesser och definiera mål, aktiviteter och åtgärdspunkter i varje steg

💬 Snabb verklighetskontrollMånga processproblem är inte processproblem alls. De är problem med arbetsutbredning. När steg finns i ett verktyg, godkännanden i ett annat, ägare i ett dokument och feedback i en separat tavla, förlorar teamen snabbt överblicken. Processkartläggning hjälper till att synliggöra denna fragmentering så att du äntligen kan se var informationen är utspridd och vad som behöver samlas ihop.

2. ClickUp-mall för flödesschema för processkartläggning

Få en gratis mall Kartlägg rollbaserade arbetsflöden med hjälp av ClickUp Process Map Flow Chart Template, med beslut, överlämningar och ansvarsområden.

ClickUp Process Map Flow Chart Template är i grunden ett färdigt flödesschemasystem för whiteboard.

Det delar upp arbetsflödet i två huvuddelar: processaktörer och processaktiviteter.

Processaktörer visar vilka som är involverade med hjälp av vertikala kolumner för varje roll, medan Processaktiviteter visar vad varje roll faktiskt gör. Du placerar arbetsflödets steg i den relevanta rollens kolumn, vilket gör ansvarsområdena tydliga och hela processen känns realistisk, inte bara teoretisk på papperet.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Förtydliga resultaten direkt genom att märka beslutsvägar med Ja/Nej, så att logiken blir lätt att följa

Utöka processen enkelt genom att duplicera steg och beslutsblock utan att behöva bygga om layouten

Dela och samarbeta enkelt genom att bjuda in teammedlemmar för att ge synpunkter eller granska flödet tillsammans

✅ Perfekt för: Team som hanterar överlämningar mellan avdelningar som försäljning, leverans och kundframgång.

📮 ClickUp Insight: Nästan hälften av alla arbetstagare har övervägt automatisering – men aldrig genomfört det. Begränsad tid, överbelastning av verktyg och osäkerhet står ofta i vägen. ClickUp förändrar det. Med AI-agenter kan du bygga på några minuter, och enkla kommandon i naturligt språk gör automatiseringen lättillgänglig. Med funktioner som automatisk tilldelning av uppgifter och AI-drivna sammanfattningar effektiviserar ClickUp arbetet utan att kräva en brant inlärningskurva. 💫Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram – vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till omedelbara insikter.

🎥 Bonus: För att se hur dessa flödesscheman översätts till verkliga arbetsflöden, titta på denna snabba översikt över arbetsflöden i ClickUp:

3. ClickUp-mall för processkartläggning från början till slut

Få en gratis mall Förstå vem som gör vad och när med hjälp av ClickUps mall för processkartläggning från början till slut.

Ett annat bra alternativ till Miro-mallarna för processkartläggning är ClickUp Processes Map Whiteboard Template.

Mallen är uppbyggd kring tre definierade grupper av element: Terminal-aktiviteter markerar var processen börjar och slutar, Aktivitet-element representerar det faktiska arbete som utförs i varje steg, och Beslut-element markerar viktiga kontrollpunkter där arbetsflödet förgrenar sig baserat på ett ja-eller-nej-resultat, vilket återspeglar verkliga scenarier där processer inte alltid går i en rak linje.

För att ta detta ännu längre lägger ClickUp BrainGPT till ett intelligent lager ovanpå dina kartlagda processer. Du kan ställa frågor om dina arbetsflöden, generera sammanfattningar, utarbeta dokumentation eller till och med skapa automatiseringar med hjälp av enkelt, naturligt språk.

Be ClickUp BrainGPT att analysera arbetsfördelningen och omfördela arbetsbelastningen för att förbättra effektiviteten

Varför du kommer att älska den här mallen:

Klargör ägarskapet direkt genom att koppla varje åtgärd till rätt roll eller avdelning, vilket ökar tydligheten.

Håll alla på samma sida med ett konsekvent förklaringssystem så att processen förblir tydlig, även när flera personer redigerar den

Omvandla din processkarta till verklig verkställighet genom att konvertera steg till ClickUp-uppgifter med ansvariga, deadlines och spårning.

✅ Perfekt för: Operationschefer och processägare som behöver reda ut arbetsflöden mellan flera team och omvandla dem till lättförståeliga bilder som alla kan följa.

4. ClickUp PDCA-processkartläggningsmall

Få en gratis mall Strukturera iterativa processförbättringar med hjälp av ClickUp PDCA-processkartläggningsmallen

ClickUp PDCA-processkartläggningsmallen omvandlar konceptet Planera, Genomföra, Kontrollera och Agera till ett genomförbart system. Hela idén är enkel: du identifierar en förbättringsmöjlighet, planerar den ordentligt, testar den, granskar resultaten och fastställer sedan vad som fungerade.

Visuellt kombinerar mallen en cirkulär PDCA-whiteboard för brainstorming och flödesuppföljning med en listvy som omvandlar varje idé till en verklig ClickUp-uppgift.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Synkronisera verkliga uppgifter med whiteboardtavlan så att uppdateringar, ägare och förfallodatum förblir kopplade överallt

Organisera arbetet efter PDCA-steg med hjälp av den inbyggda Plan/Do/Check/Act-väljaren för att hålla uppgifterna filtrerbara

Visualisera förbättringscykler med en färgkodad PDCA-whiteboard som visar vad som planeras, genomförs, granskas eller standardiseras

✅ Perfekt för: Processgrupper och chefer som vill genomföra kontinuerliga förbättringscykler utan att förlora tydligheten med hjälp av ett enda visuellt och uppgiftsbaserat system.

Här är vad en riktig användare säger om att använda ClickUp för att hantera och köra sina arbetsflöden:

ClickUp ger mig ett riktigt ”operativsystem för arbetet”. Jag älskar att jag kan växla smidigt mellan whiteboards, dokument, uppgifter och instrumentpaneler utan att tappa sammanhanget. Det är den enda plattformen där jag kan kartlägga en hel tjänst, konvertera noderna till uppgifter, bygga automatiseringar kring arbetsflödet och sedan spåra utförandet på ett och samma ställe. Det håller mitt kundarbete, produktsprints och interna projekt samlade istället för utspridda över olika verktyg.

ClickUp ger mig ett riktigt ”operativsystem för arbetet”. Jag älskar att jag kan växla smidigt mellan whiteboards, dokument, uppgifter och instrumentpaneler utan att tappa sammanhanget. Det är den enda plattformen där jag kan kartlägga en hel tjänst, konvertera noderna till uppgifter, bygga automatiseringar kring arbetsflödet och sedan spåra utförandet på ett och samma ställe. Det håller mitt kundarbete, produktsprints och interna projekt samlade istället för utspridda över olika verktyg.

5. ClickUp-mall för processkartläggning

Få en gratis mall Hantera processkartläggning som ett projekt med hjälp av ClickUp-mallen för processkartläggning

ClickUp-mallen för processkartläggning ger dig ett steg-för-steg-sätt att dokumentera alla processer, visualisera hur de faktiskt fungerar och sedan förbättra dem med struktur. Du kan välja hur du vill kartlägga processen, antingen med ett flödesschema, ett swimlane-diagram eller till och med en värdeströmskarta. Det finns också en inbyggd förloppsindikator som automatiskt visar hur mycket av processkartläggningsarbetet som är klart, så att du alltid vet var du står.

Du får 22 välordnade deluppgifter som guidar dig från start till mål. Dessa uppgifter guidar dig genom varje fas, inklusive att samordna intressenter, skapa dokumentation, förstå den aktuella processen, identifiera problem och slöseri, utforma den förbättrade framtida situationen och slutligen implementera och standardisera den nya processen.

När din process är tydligt kartlagd ser ClickUp till att den fungerar smidigt utan konstant manuellt arbete. ClickUp Automations hjälper team att förenkla repetitiva steg och minska överlämningar när en process har startat. Du kan ställa in regler som automatiskt tilldelar uppgifter, uppdaterar status, meddelar intressenter eller utlöser uppföljningsåtgärder baserat på vad som händer i ditt arbetsflöde.

Automatisera överlämningar, godkännanden och uppdateringar med ClickUp Automations

Varför du kommer att älska den här mallen:

Tilldela ansvar genom att utse en ansvarig person som driver hela processkartläggningsarbetet från start till implementering

Dela upp arbetet i små steg med hjälp av uppgiftslistor för att säkerställa att ingenting missas under kartläggningen eller utförandet.

Lagra all kontext på ett ställe genom att bifoga SOP:er, skärmdumpar och referensfiler direkt till processuppgifterna

✅ Perfekt för: Operations- och projektledare som hanterar tvärfunktionella processer och behöver tydliga överlämningar och tillförlitlig genomförande

🎯 Bonus: ClickUp BrainGPT kan analysera dina kartlagda processer, sammanfatta komplexa flöden, föreslå förbättringar och till och med hjälpa till att generera SOP:er eller automatiseringsidéer direkt från dina arbetsflöden. Med Talk-to-Text kan du dessutom helt enkelt tala in dina processsteg, beslut eller undantag, så omvandlar BrainGPT dem omedelbart till strukturerad text. Omvandla råa tankar till tydlig, användbar dokumentation med ClickUp BrainMAX

6. ClickUp Enkel mall för processkartläggning

Få en gratis mall Dokumentera och ordna enkla arbetsflöden med hjälp av ClickUps enkla mall för processkartläggning.

ClickUp Simple Process Map Task Template börjar med enkla skriftliga uppmaningar som guidar ditt tänkande. Först identifierar du vad som behöver göras i början. Sedan listar du allt annat som behöver göras utan att oroa dig för ordningen. Först när allt är synligt ber mallen dig att ordna objekten i den ordning de behöver slutföras.

Det som gör denna mall så användbar är hur den fångar sammanhang och ägarskap. Med ClickUp Custom Fields kan du definiera typen av process, förklara syftet och omfattningen genom en processagenda och utse en enda person som ansvarig för processen i sin helhet.

Processen delas upp i deluppgifter, där varje deluppgift representerar ett definierat steg i processen. Detta gör processdokumentationen till något praktiskt som är lätt att underhålla och redo för verklig genomförande.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Följ framstegen visuellt med en färdigställandeindikator som visar hur mycket av processkartläggningsarbetet som faktiskt är gjort

Centralisera din processkarta genom att länka diagram direkt i uppgiften för omedelbar åtkomst och utan sökning

Tillämpa rätt sekvens med hjälp av beroenden i ClickUp för att visa vad som måste ske först och var det finns flaskhalsar

✅ Perfekt för: Team och driftschefer som snabbt vill dokumentera och sekvensera verkliga processer utan att skapa tunga eller överkonstruerade processkartor.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Microsoft Excel

7. ClickUp Swimlane-processkartläggningsmall

Få en gratis mall Klargör ansvar och överlämningar mellan olika roller med hjälp av ClickUp Swimlane Process Map Template.

ClickUp Swimlane Process Map Template är ett processkartläggningssystem som hjälper dig att dokumentera vem som gör vad, när och i vilken ordning inom en process. Mallen börjar med att hjälpa dig att namnge den process du kartlägger, till exempel kundonboarding, rekrytering, orderhantering eller support. Detta enkla steg sätter sammanhanget och säkerställer att alla vet exakt vad arbetsflödet handlar om.

Varje bana representerar en specifik roll eller ett specifikt team, och alla steg som placeras inom en bana tillhör den ägaren. Inom dessa banor lägger du till åtgärdsrutor för det faktiska arbete som behöver utföras, till exempel att skicka förslag eller samla in dokument. Eftersom varje steg är kopplat till en roll och visas i sekvens blir processen repeterbar, vilket ger tydlighet och ansvarsskyldighet utan extra förklaringar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Definiera processgränser genom att markera exakt var arbetsflödet börjar och slutar, vilket eliminerar oklarheter kring omfattningen.

Kartlägg verkliga beslutspunkter med hjälp av ja/nej-kontrollpunkter istället för att anta en rak process.

Visualisera överlämningar och sekvenser med flödespilar, så att ägarbyten och flaskhalsar blir lätta att upptäcka

Standardisera processkartläggningen med en inbyggd legend så att alla använder samma visuella språk och förstår flödet direkt

✅ Perfekt för: Operativa team, HR-team och kundorienterade team som kartlägger arbetsflöden i flera steg med frekventa överlämningar och godkännanden.

⚡ Mallarkiv: Letar du efter inspiration innan du skapar din egen process? Dessa arbetsflödesmallar samlar färdiga layouter för vanliga affärsflöden, från godkännanden och överlämningar till onboarding och leverans. Kolla också in dessa arbetsflödesexempel som visar hur team strukturerar steg, roller och beslut i praktiken, vilket gör det enklare att anpassa en mall till ditt eget arbetssätt.

8. ClickUp Enkel mind map-mall

Få en gratis mall Dela upp begrepp i sammankopplade grenar med ClickUp Simple Mind Map Template

ClickUp Simple Mind Map Template är ett nybörjarvänligt sätt att ta en kaotisk idé i ditt huvud och förvandla den till något som faktiskt är meningsfullt. Du börjar med en huvudidé i mitten, till exempel ett projekt, en plan eller en process, och bygger sedan grenar runt den. Varje gren delar upp idén i delar, och mindre grenar går djupare in på detaljerna.

Det bästa med den här mallen är att den stöder två olika arbetssätt: uppgiftsläge och tomt läge.

I Uppgiftsläge kopplas varje nod till verkliga ClickUp-uppgifter och deluppgifter så att du kan se hela projektet som ett träd istället för en lång, överväldigande lista. I tomt läge fungerar det dock som en fri brainstorming-tavla, där noderna representerar idéer, så att du kan tänka öppet utan någon press.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Omvandla idéer till verkliga uppgifter först när de är genomförbara, så att du smidigt kan gå från planering till genomförande.

Minska mental överbelastning genom att samla alla idéer, steg och kopplingar i ett organiserat visuellt system

Växla enkelt mellan tomt läge och uppgiftsläge för att brainstorma fritt eller planera genomförandet utan extra inställningar

✅ Perfekt för: Team och individer som vill brainstorma idéer visuellt och omvandla rätt idéer till uppgifter först när de är redo att genomföras

📚 Läs mer: Fantastiska exempel på tankekartor

9. ClickUp-konceptkarta-mall

Få en gratis mall Utforska hur idéer hänger ihop och leder till resultat med hjälp av ClickUps konceptkartmall.

ClickUp Concept Map Template hjälper dig också att ta en stor idé och dela upp den i mindre delar. Huvudkonceptet håller ditt tänkande fokuserat, eftersom allt du lägger till senare kopplas tillbaka till denna centrala idé.

Därifrån lägger du till underbegrepp, som i princip är huvudpelarna i ditt huvudämne. Om ditt huvudbegrepp till exempel är ”innehållsstrategi” kan dina underbegrepp vara målgruppsundersökning, innehållsskapande, distribution och resultatuppföljning.

Varje idé kopplas till ett förväntat resultat, vilket tvingar dig att tänka bortom "vad du ska göra" och fokusera på "vad detta kommer att uppnå". Detta gör konceptkartan till ett resultatorienterat sätt att planera och förklara idéer.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Visualisera logiska samband mellan idéer med hjälp av märkta kopplingar som visar hur koncept leder till resultat

Håll ordning i stor skala med en färgkodad hierarki som gör även stora kartor lätta att förstå

Samarbeta med team genom att samla in och koppla samman allas input på en gemensam arbetsyta

✅ Perfekt för: Processgrupper som planerar strategier, lärandemodeller eller hanterar komplexa projekt som kräver logik och konkreta resultat

10. ClickUp-mall för arbetsplanering på whiteboard

Få en gratis mall Planera, analysera och förbättra projekt visuellt med hjälp av ClickUp Work Plan Whiteboard Template

ClickUp Work Plan Whiteboard Template är inspirerad av DMAIC-metoden, som används flitigt inom processförbättring.

Det guidar teamen genom hela planeringsprocessen, från att definiera problemet till att kontrollera prestandan efter genomförandet. Det läggs ut på en whiteboard och fungerar som ett levande projektledningsdiagram, vilket gör prioriteringarna lättare att förstå och samarbetet mer effektivt i realtid. Detta gör det särskilt användbart under brainstorming-sessioner, planeringsworkshops eller interna möten där samordning är viktigt.

Team kan använda den här mallen för att bryta ner mål, identifiera vad som behöver mätas, analysera luckor, planera förbättringar och besluta hur resultaten ska följas upp.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Du kan lägga till klisterlappar, flytta runt saker och bygga upp din plan steg för steg tills den känns komplett och logisk.

Kartlägg hela logiken i ditt projekt på en enda whiteboard så att alla förstår varför, vad och hur innan en enda uppgift skapas

Utforma inte bara arbetet, utan även spårnings- och kontrollsystemet i förväg, så att förbättringarna kvarstår långt efter att genomförandet är klart.

✅ Perfekt för: Affärsanalytiker och driftsteam som vill planera förbättringsinriktade projekt visuellt med mål, åtgärder och resultat

När processkartläggning möter genomförande i ClickUp

Miro-mallarna för processkartläggning är en utmärkt utgångspunkt. De hjälper dig att visualisera arbetsflöden och skapa klarhet i komplexa processer. Om ditt mål är diskussion, upptäckt och gemensam förståelse är Miro ett utmärkt verktyg.

Men när processen väl är på plats är nästa utmaning genomförandet. Det är där ClickUp utmärker sig. ClickUps mallar för processkartläggning hjälper dig att omvandla visualiseringar till handling.

Så om du vill att dina processkartor ska göra mer än bara se bra ut är ClickUp värt att utforska. Börja kartlägga, genomföra och låt dina arbetsflöden faktiskt gå framåt med ClickUp.

