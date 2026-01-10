Hur man bygger en gemenskap med högt engagemang: Handboken från början till slut

Du loggar in på din community och ser samma sak som du har sett hela veckan: inlägg med visningar men knappt några svar.

Sedan delar en medlem en tankeväckande fråga om en verklig utmaning. Inom några timmar fylls tråden. Personer som du inte har hört av på månader börjar ge tips, dela erfarenheter och tagga andra som kan hjälpa till.

Denna förändring skedde eftersom någon kände sig tillräckligt bekväm för att säga ifrån, vilket fick andra att känna sig delaktiga.

Studera hur meningsfullt engagemang, inte bara spridning av information, är det som stärker förtroende, lojalitet och långsiktigt deltagande i grupper. Gemenskaper blomstrar när människor känner sig hörda, uppskattade och kopplade till något de vill bidra till.

Betrakta detta blogginlägg som en officiell handbok för communityengagemang som skalar upp din produkt och ditt varumärke. 📑

P.S. Du får också insikter om hur ClickUp hjälper dig att bygga upp en sådan på ett smidigt sätt! ✨

Vad är en handbok för engagemang i gemenskapen?

En handbok för communityengagemang är en praktisk, heltäckande guide som visar ditt team exakt hur man utformar, driver och skalar communityprogram för att uppnå specifika affärsresultat.

Den definierar dina målgruppers personligheter, syftet med communityn och engagemangsresan från första kontakten till förespråkande. Denna gemensamma bruksanvisning beskriver de ritualer, kampanjer, arbetsflöden, roller och mätvärden som du kommer att använda för att hålla medlemmarna aktiva och i linje med din produktstrategi.

🧠 Kul fakta: Konceptet med gemenskaper går tillbaka tusentals år. De gamla skråna i medeltidens Europa var tidiga former av professionella gemenskaper, där hantverkare delade kunskap, stödde varandra och reglerade kvaliteten.

Varför varumärken behöver en handbok

Tydliga mål, tydliga budskap och tydlig kommunikation från ditt team bidrar till att bygga en stark gemenskap. Du behöver en handbok för att:

Skapa förutsägbara upplevelser: Se till att alla nya medlemmar får samma varma välkomnande och väg till värde.

Skydda varumärkets rykte: Fastställ ton och eskaleringsregler så att misstag inte blir kriser.

Prioritera knappa resurser: Fokusera personalens tid på program med stor genomslagskraft, inte på att släcka bränder.

Skala upp repeterbara program: Förvandla ett framgångsrikt webbinarium till en kvartalsvis serie.

Mät det som är viktigt: Koppla communityaktivitet till produktanvändning, kundlojalitet och intäkter.

Stäng feedbacklooparna: Fånga upp signaler från medlemmarna och vidarebefordra dem snabbt till produkt-, marknadsförings- och kundtjänstavdelningarna.

Steg-för-steg-handbok för engagemang i gemenskapen

Följ denna vägkarta för att planera ditt arbete med communityengagemang på ett bättre sätt, aktivera medlemmar snabbare och spåra effekten när du växer. 👇

Steg 1: Definiera syftet med communityn och vad som är framgång

Börja med att klargöra varför din community finns och hur den stöder din produkt och ditt företag. Fäst ditt syfte i en specifik målgrupp, ett kärnvärdeslöfte och ett mätbart affärsresultat.

Några exempel på tydliga syftesbeskrivningar:

En hemvist för PMM:er som använder vår plattform för att dela lanseringshandböcker och stödja varandra så att de kan leverera snabbare och stanna hos oss längre.

En byggargemenskap där start-up-grundare utbyter erfarenheter från verkligheten, ger feedback på nya funktioner och hjälper till att forma vår roadmap.

En plattform för kundframgång där administratörer hjälper varandra att lösa problem med implementeringen och främjar bästa praxis för att förbättra kundlojaliteten.

Definiera sedan vad framgång innebär i två nivåer:

Gemenskapsnivå: Aktiva medlemmar, återkommande bidragsgivare, förespråkare, programdeltagande

Affärsnivå: Aktivering, införande av funktioner, kundlojalitet, expansion, rekommendationer

🚀 ClickUp-fördel: Planera ditt syfte och din plan på en visuell duk med ClickUp Whiteboards: Klisterlappar för att fånga vem gemenskapen är till för, vilka problem du löser, vilka beteenden som är viktigast och risker som låg deltagande.

Anslutare för att visa hur de beteenden du önskar driver de resultat du behöver

Textrutor för att märka varje mätvärde med ett mål och en tidsram (t.ex. 10 % inlägg under vecka 1). Du kan sedan konvertera dem till för att märka varje mätvärde med ett mål och en tidsram (t.ex. 10 % inlägg under vecka 1). Du kan sedan konvertera dem till ClickUp-uppgifter , så att din strategi direkt kan genomföras. Kartlägg medlemmarnas upplevelser, milstolpar och kontaktpunkter direkt på ClickUp Whiteboards

Steg 2: Identifiera dina prioriterade communitymedlemmar

Innan du försöker "öka engagemanget" bör du klargöra vem du faktiskt engagerar. Behandla communitypersonligheter med samma noggrannhet som produkt- eller marknadsföringspersonligheter, men grunda dig på communitybeteenden.

Skapa ett dokument med community-personligheter i ClickUp Docs med avsnitt som Profil, Motivation, Beteenden, Program och Risker. Här kan du lagra viktig information för varje profil:

Vem de är: Roll, anciennitet, företagsstorlek, primära användningsfall

Vad motiverar dem: Erkännande, svar, kontakt med kollegor, inflytande

Vad hindrar dem: Tid, självförtroende att publicera, produktkunskap, begränsningar

Hur framgång ser ut i communityn (t.ex. får 3 peer-reviewed lösningar varje månad, delar ramverk och får synlighet)

Börja med 2–3 centrala personlighetstyper, till exempel:

Onboarding-ägare (CS/Ops) som behöver snabba svar och implementeringsmallar

Power users eller creators som eftersträvar synlighet, tidig tillgång och inflytande över roadmappen.

Upptagen ledare som sällan publicerar inlägg men vill ha högt värde och bevis på effekt.

Om du behöver hjälp med att utforma dessa kan du vända dig till ClickUp Brain. Den AI-drivna assistenten hjälper dig genom att:

Skapa din första version av varje persona med hjälp av verkliga insikter från arbetsplatsen.

Sammanfatta beteenden och feedback för att grunda personlighetstyper i data

Föreslå skräddarsydda idéer för innehållsengagemang och mätbara framgångssignaler och mätbara framgångssignaler

Jämför olika personlighetstyper för att upptäcka luckor, överlappningar och unika möjligheter.

Omvandla personas till praktiska checklistor för innehåll, evenemang eller communityprogram

Använd ClickUp Brain för att skapa en enhetlig personamall som ditt team kan återanvända

🧠 Kul fakta: På 1600-talet fungerade kaffehusen i England som jämlika mötesplatser där människor från olika sociala bakgrunder samlades för att diskutera politik, filosofi och aktuella händelser. Dessa ”pennyuniversitet” bidrog till att sprida idéer och tryckta nyheter, och lade till och med en del av grunden för Storbritanniens finansmarknader.

Steg 3: Kartlägg din kanal för engagemang i communityn

Betrakta din communitys tillväxt som en produktledd resa, där medlemmarna går igenom olika stadier. Du måste tydligt definiera vad varje stadium innebär i ditt sammanhang och vilka beteenden som får människor att gå vidare.

Här är en enkel trattmodell:

Medvetenhet: Medlemmarna upptäcker communityn via e-post, produktinteraktiva meddelanden, onboarding eller sociala kanaler. Aktivering: Nya medlemmar ansluter sig och vidtar en första meningsfull åtgärd, till exempel att publicera en presentation eller delta i ett evenemang. Bidrag: Aktiva deltagare börjar tillföra värde genom att svara på frågor från kollegor, dela mallar eller vara värd för sessioner. Förespråkande: De mest aktiva medlemmarna lyfter gemenskapen genom att dela med sig av framgångshistorier, rekommendera andra, skapa innehåll tillsammans eller gå med i rådgivande grupper.

För varje steg i din community-resa ska du bestämma två saker:

Vad får någon att nå det stadiet: Det kan vara en specifik handling som de utför, till exempel att gå med i communityn, publicera en presentation eller delta i sitt första evenemang.

Engagemangstriggers: Saker som driver dem framåt i resan. Det kan vara skräddarsydda åtgärder, som att skicka ett välkomstmeddelande och tagga dem i introduktionstråden, vilket uppmuntrar till första interaktionen.

🚀 ClickUp-fördel: Ge liv åt din engagemangstratt med ClickUp Mind Maps. Skapa en tankekarta med centrala noder som medvetenhet, aktivering, bidrag och förespråkande. Under varje nod kan du göra förgreningar: Kanaler (där de upptäcker eller engagerar sig)

Viktiga beteenden (vad de gör)

Utlösare/program (vad du gör för att driva dem framåt) Konvertera kartgrenar till uppgifter direkt från ClickUp Mind Maps

Steg 4: Skapa en 90-dagars kalender för community-programmering

När tratten är klar utformar du en 90-dagars programkalender som medvetet stöder dina personas och de olika stegen i tratten.

Blanda olika typer av evenemang för att hålla gemenskapen levande och varierad, till exempel:

AMA- eller frågestunder: Livechattar med grundare, produktexperter eller gästtalare

Produktgenomgångar/demonstrationer: Regelbundna sessioner som visar nya funktioner eller användningsfall.

Utmaningar eller tävlingar: Medlemsdrivna aktiviteter (t.ex. bästa hackathon-projekt och skrivutmaningar)

Nyhetsbrev eller bloggsammanfattningar: Sammanställda uppdateringar som lyfter fram de viktigaste diskussionerna, resurserna eller meddelandena.

Kollegagrupper: Små möten (branschspecifika eller rollbaserade) för nätverkande och stöd.

Använd en mall för innehållsplanering för att fastställa en konsekvent publiceringsfrekvens:

Varje vecka: Välkomst-/introduktionstråd eller ett taktiskt inlägg Månadsvis: AMA, fördjupningssession, bidragsgivare i fokus eller feedbacktråd Kvartalsvis: Stort temainitiativ (t.ex. ”Handboksmånaden”, ”Launch Lab”)

Dra och släpp uppgifter och schemalägg för att balansera arbetsbelastningen över veckorna i ClickUp-kalendervyn

ClickUp-kalendervyn hjälper dig att omvandla denna plan till ett visuellt schema. Skapa den i din lista över ”Community-program” och kartlägg sedan varje aktivitet: veckovisa välkomsttrådar, månatliga AMA, produktdemonstrationer, möten med kollegor och kvartalsvisa utmaningar som enskilda uppgifter med fastställda datum.

Plattformen visar dem automatiskt i kalendern, och du kan dra och släppa händelser för att boka om utan att bryta rytmen. Ställ in återkommande uppgifter, såsom veckovisa introduktioner eller månatliga nyhetsbrev, som återkommande uppgifter i ClickUp för att automatisera dem.

💡 Proffstips: Kategorisera varje evenemang med ClickUp Custom Fields och AI Fields med detaljer som "Persona Target", "Funnel Stage" och "Channel". Fånga upp viktiga detaljer och gör dem lätt synliga via anpassade fält.

Steg 5: Skapa riktlinjer för moderering och engagemang

Upprätta tydliga regler för engagemang och moderatorprotokoll. Täck tre huvudområden:

1. Ton och röst

Hur ditt varumärke "kommunicerar" i communityn jämfört med marknadsföringen (t.ex. mer öppenhjärtigt, mindre polerat)

Vad man ska göra och inte göra, inklusive vad som uppmuntras (empati, tydlighet, specificitet) och vad som inte uppmuntras (sarkasm, avvisande attityd, överanvändning av jargong).

2. Eskaleringsregler

Vad eskaleras till support, juridik, PR eller produkt

Hur snabbt moderatorer bör reagera på känsliga frågor

Tre varningar-regeln (utbilda, varna, avstänga)

3. Förväntningar på rollen

Vem ansvarar för godkännanden, ingripanden, svar på produktfrågor och att avsluta ärenden?

Tidsförväntningar (t.ex. daglig genomgång, prioriterade trådar inom två timmar och plan för helgbevakning)

Skapa ett ClickUp Doc-dokument med riktlinjer för moderering och engagemang i communityn, med avsnitt om tonfall, eskaleringsmatris, förväntningar på olika roller och exempel på svar. ClickUp Brain kan generera förhandsgodkända svarsmallar som matchar dina riktlinjer för tonfall.

Be ClickUp Brain i ClickUp Docs att skapa mallar för dina tonriktlinjer med svar för olika scenarier

Du kan till och med be om olika varianter av svar för vanliga scenarier i communityn (förvirring kring funktioner, mild frustration, högt beröm, trådar som inte är relevanta för ämnet) så att moderatorerna kan vara konsekventa utan att verka robotliknande. ​

Obs: ClickUp Brain kan också hjälpa dig att generera rätt uppmaningar.

📌 Exempel på uppmaningar: Skapa ett avsnitt i vår guide för moderering av communityn som beskriver varumärkets ton och röst, med ett vänligt, professionellt och tilltalande språk.

Skapa en eskaleringsmatris för communityfrågor, inklusive scenarier med låg, medel och hög allvarlighetsgrad, och vem som ska underrättas på varje nivå.

Ge tre alternativa svar till en medlem som frågar om en produktfunktion som de inte förstår, och följ våra riktlinjer för tonfall.

Steg 6: Starta arbetsflöden för engagemang

Med grunden på plats kan du nu bygga upp repeterbara arbetsflöden som leder människor genom din engagemangstratt.

Viktiga arbetsflöden att implementera:

Välkomstkampanj: Skicka en serie introduktionsmeddelanden (eller e-postmeddelanden) till nya medlemmar under deras första veckor, där du presenterar resurser och hur man kommer igång.

Veckoliga engagemangsslingor: Lägg upp en rolig uppmaning eller fråga varje vecka (t.ex. Vilket tips skulle du ge till nya medlemmar?) och följ upp med en sammanfattning av svaren.

Uppmaningar till innehållsbidrag: Bjud in medlemmar att skicka in blogginlägg, framgångshistorier eller handledningar; skapa uppgifter för ditt team att granska och publicera de bästa.

Arbetsflöden för skapare/ambassadörer: Identifiera power users och skapa arbetsflöden för att uppmärksamma dem. Skicka till exempel uppgifter till chefer om att nämna ambassadörer i nyhetsbrev eller utse dem till värdar för evenemang.

Nu behöver du inte längre manuellt jaga varje kontaktpunkt för engagemang, utan kan låta ClickUp Automations göra grovjobbet. Du kan skapa anpassade arbetsflöden med hjälp av triggers (t.ex. skapade uppgifter eller deluppgifter, statusändringar, förfallodatum eller startdatum), villkor och åtgärder (t.ex. AI-tilldelning, lägga till en kommentar, skicka ett kanalmeddelande eller ett direktmeddelande).

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Ställ till exempel in en automatisering så att när en medlem ansluter sig (eller fyller i ett formulär) skapas en välkomstuppgift som tilldelas en moderator. Använd återkommande automatiseringar för att schemalägga veckovisa diskussionsinlägg. Flytta uppgifter till olika statusar baserat på utlösare (t.ex. inbjuden, publicerat introduktionsinlägg, ansluten till evenemang, inbjuden till Creator Track).

🔍 Visste du att? De första online-communityn började dyka upp på 1970-talet med system som PLATO och Computerized Bulletin Board System (CBBS). På 1980-talet gjorde BBS och andra kommersiella tjänster det möjligt för entusiaster att dela kod, råd och idéer, vilket lade grunden för de moderna internetcommunityn vi känner idag.

Steg 7: Samla in feedback och insikter från communityn

Gemenskapen är en motor för direkt feedback, och din uppgift är att fånga upp, strukturera och vidarebefordra den signalen. Använd flera olika feedbackkanaler, till exempel:

Omröstningar och snabba omröstningar i communitykanaler för att testa ämnen, intressen eller nöjdhet.

Enkäter för djupare insikter om onboarding, produktanvändbarhet eller programtillfredsställelse

NPS-liknande frågor för att följa sentimentet över tid

Särskilda trådar för engagemang som "Vad har frustrerat dig mest den här veckan?" eller "Vilken funktion skulle du helst vilja se i X?"

Använd ClickUp Forms för att samla in strukturerad feedback och omvandla svaren till användbara insikter.

Anpassa dina ClickUp-formulär med olika frågetyper för att samla in meningsfull feedback och omvandla den till konkreta åtgärder

Så här kan du använda den i praktiken:

Skapa omröstningar eller flervalsfrågor eller rullgardinsmenyer för att mäta medlemmarnas intresse eller nöjdhet. frågor för kundnöjdhetsundersökningar med hjälp avellerför att mäta medlemmarnas intresse eller nöjdhet.

Skapa detaljerade enkäter med text-, betygs-, nummer- och långformsfält för att förstå onboarding-upplevelsen, produktens användbarhet eller feedback om communityprogrammet.

Lägg till ett betygs- eller nummerfält för att samla in NPS- eller sentimentdata.

Använd långa textfält för öppen feedback (t.ex. Vilka funktioner skulle du vilja se?).

Ställ in automatiseringar så att specifika svar (t.ex. låga sentimentpoäng, felrapporter, funktionsförfrågningar) automatiskt tilldelar uppgifter till rätt produkt-, CS- eller communityteammedlem.

Steg 8: Mät framgången för engagemanget

Gå bortom ytliga mått som ”totalt antal medlemmar” och fokusera på indikatorer som är kopplade till verkligt beteende och affärseffekter. Här är några viktiga mått för engagemang i communityn:

Räckvidd och aktivering: Andel nya kunder som ansluter sig till communityn eller som publicerar inlägg eller kommentarer under de första 7–14 dagarna.

Engagemangets djup: Redovisning av aktiva medlemmar och inlägg, kommentarer, direktmeddelanden och reaktioner per aktiv medlem per vecka/månad.

Bidrag och förespråkande: Antal unika bidragsgivare, volym av medlemsgenererat innehåll, rekommendationer, vittnesmål och gemensamma marknadsföringsaktiviteter.

Affärsresultat: Korrelation mellan deltagande i communityn och produktanvändning, kundlojalitet eller expansion för specifika segment.

Välj ut några ledande indikatorer för dina första 90 dagar och granska dem regelbundet.

Spåra dessa marknadsförings-KPI:er i ClickUp Dashboards. Skapa en dashboard för ”Community Health & Engagement” med hjälp av dessa anpassningsbara kort:

Uppgiftslista för att lista uppgifter som nya medlemsinlägg, kommentarer eller rekommendationer.

Beräkningskort för att beräkna mått som procentandel nya kunder som ansluter sig till communityn, genomsnittligt NPS eller konverteringsfrekvenser.

AI Executive Summary Card för att skapa en översiktlig sammanfattning av communityts hälsa och engagemang.

Få sammanfattningarna snabbare med AI-sammanfattningar i ClickUp Dashboards.

🧠 Kul fakta: I det antika Rom erbjöd collegia (små sociala grupper) sina medlemmar stöd, nätverk och ömsesidig hjälp, och fungerade i princip som tidiga program för samhällsengagemang.

Steg 9: Skala upp din community med AI

När din community växer blir det omöjligt att upprätthålla manuellt engagemang. Det är där ClickUp Brain hjälper dig att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, generera innehåll och extrahera insikter från hela din arbetsyta.

Eftersom den finns i din arbetsyta är den dessutom kontextmedveten och förstår dina projekt, medlemsgrupper och tidigare konversationer. På så sätt får du svar som är specifika för din communitys verkliga aktivitet och behov.

Låt oss titta på de uppgifter du kan effektivisera med ClickUp.

Veckans engagemangsprompter

Be ClickUp Brain att generera nya veckovisa engagemangsuppmaningar baserade på communityaktiviteten

Be ClickUp Brain att:

Generera nya idéer för diskussioner, omröstningar och mervärde baserat på vad medlemmarna pratar om.

Skissa upp veckoprompter eller innehållssnuttar direkt i Tasks eller Docs.

Sammanfattningar av AMA-sessioner

Utnyttja ClickUp AI Fields för att skapa konsekvent uppgiftsinformation, eliminera repetitiva arbetsuppgifter och öka effektiviteten

Omvandla råa AMA-konversationer till användbara insikter genom att använda ClickUp Brain för:

Importera transkriptioner av evenemang, mötesanteckningar eller chattreferat till ClickUp och sammanfatta dem automatiskt till tydliga slutsatser.

Använd ClickUp AI Fields för att konsekvent samla in höjdpunkter, teman och frågor från medlemmar i ett strukturerat format. i ett strukturerat format.

Omvandla insikter till uppföljningsåtgärder för produkt- eller supportteam

Automatisk taggning av konversationer

Be ClickUp Brain att granska community-inlägg och automatiskt tagga varje inlägg efter person, ämne, brådskandehet och typ

ClickUp Brain kan:

Använd AI-fält för att kategorisera feedback , önskemål om funktioner, beröm och problem.

Gruppera communitysignaler efter persona, ämne eller brådskandehet.

Tillämpa kategorisering i bulk på trådar eller inlägg med hög volym.

Modering och sentimentanalys

Använd ClickUp Brain för att identifiera avsikten bakom varje meddelande

Använd ClickUp Brain för att:

Spåra övergripande stämningsförändringar kring lanseringar , prisändringar, uppdateringar av onboarding och andra händelser.

Upptäck växande problem innan de leder till kundbortfall.

Prioritera åtgärder där medlemmarnas frustration är som störst.

Använd sentiment- eller nyckelordsdetektering för att flagga bekymmersamma kommentarer eller uppgifter.

10 beprövade taktiker för engagemang i gemenskapen

Använd dessa knep som plug-and-play-åtgärder i din 90-dagarsplan. Kombinera två till tre åt gången med tydliga ansvariga och framgångsmätningar för en heltäckande kundupplevelse. 📊

Genomför välkomsttriage: hälsa nya medlemmar välkomna, visa snabbstartsdokument och erbjud en individuell introduktion. Anordna korta liveevenemang: Genomför korta AMA-sessioner eller demonstrationer på 30–45 minuter med tydliga CTA:er. Publicera veckovisa uppmaningar: Skicka ut ett återkommande inlägg som uppmuntrar till enkla svar (enradiga svar). Skapa temagrupper: Skapa små grupper baserade på roller eller branscher som träffas en gång i månaden. Spotlight-medlemmar: Publicera fallstudier om medlemmar och sociala shoutouts för att förstärka förespråkarna. Erbjud tvärfunktionella kontorstider: Rotera produkt-, framgångs- och marknadsföringsvärdar för att få signaler. Gate-pilotprogram: Bjud in aktiva medlemmar till privata betatester och samla sedan in strukturerad feedback. Erbjud mervärde genom att fråga tillbaka: Omvandla medlemmarnas synpunkter (omröstningar, undersökningar, frågor) till synliga resultat som insiktsrapporter och erkännande. Skapa utmaningar för engagemang: Genomför tidsbegränsade uppdrag som ”första arbetsflödesinställning” eller ”automatiseringsvinst”. Skapa en motor för firande: Fira milstolpar offentligt (lanseringar, jubileer, första framgångar)

🔍 Visste du att? ”Mere exposure-effekten” tyder på att ju mer medlemmarna ser och interagerar med din community, desto mer gillar och litar de på den, även om interaktionerna är små.

Att hantera en blomstrande community innebär att jonglera med konversationer, innehåll, evenemang, insikter och teamkoordinering.

Här är några verktyg som hjälper dig att bygga engagemang, hålla verksamheten effektiv och förbättra kundernas möjligheter.

1. ClickUp (Bäst för att samla feedback, innehåll och kampanjer på ett ställe)

Skapa ClickUp-uppgifter direkt från ClickUp Chat så att klagomål från communityn inte missas

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Det ger dig en konvergerad arbetsyta för att hantera konversationer, evenemang, kampanjer, innehåll och analyser.

Så här hjälper det dig att lyfta din varumärkesgemenskap till en ny nivå, utan extra verktyg.

Håll konversationerna kopplade till arbetet med ClickUp Chat

Få ett enhetligt utrymme för konversationer, uppgifter, projekt och dokument i ClickUp Chat. Det stöder meddelanden i realtid (inom kanaler eller direktmeddelanden), trådade konversationer, bilagor, emojis och @omnämnanden.

Den allt-i-ett-meddelandeappen omvandlar idéer eller feedback till strukturerade uppgifter direkt. Om en communitymedlem till exempel upptäcker ett fel i chatten kan du skapa en uppgift med ett enkelt klick (komplett med ansvariga, förfallodatum och prioritetsnivåer). Dessutom kan du skapa inlägg för uppdateringar som gäller hela communityn.

Säkerställ synlighet mellan teamen via ClickUp SyncUps.

ClickUp SyncUps är inbyggt i chatten och låter dig hoppa in i ett snabbt ljud- eller videosamtal från valfri kanal eller direktmeddelande på några sekunder.

Samla medlemmar från olika avdelningar för att lösa problem med ClickUp SyncUps

Du kan spela in dem och komma åt inspelningarna (med transkriptioner och AI-genererade sammanfattningar) i Clips Hub. Detta säkerställer att uppdateringar, beslut och diskussioner är synliga för alla berörda team, även om de inte kunde delta live.

Automatisera engagemangsuppgifter via Super Agents

ClickUp Super Agents hjälper till att automatisera engagemangsuppgifter genom att agera autonomt baserat på triggers, instruktioner och den data de har tillgång till i ditt arbetsutrymme.

Superagenterna i ClickUp är dina digitala teamkamrater och hanterar arbetsflöden från början till slut. Denna Vibe Check Bot håller igång konversationerna på våra interna kanaler under perioder med låg aktivitet.

Du kan utforma anpassade agenter för att välkomna nya medlemmar så snart de ansluter sig, övervaka nyckelord och utlösa åtgärder, sammanfatta livliga trådar för moderatorer eller till och med omvandla feedback från communityn till uppgifter.

Det finns också Autopilot-agenter som Ambient Answers för att automatisera rutinmässigt engagemang, såsom uppdateringar, vanliga frågor och löpande kommunikation. Exempel på agenter som du kan använda:

Daglig rapportagent: Publicerar dagliga uppdateringar om framstegen för ditt team eller dina moderatorer.

Team StandUp Agent: Sammanfattar vad alla har arbetat med vid en viss tidpunkt.

Svarsagent: Övervakar frågor i kanaler och svarar direkt med hjälp av kunskap från uppgifter, dokument och chattar.

Super Agents och Autopilot Agents arbetar tillsammans för att automatisera alla repetitiva uppgifter, så att du kan fokusera på att leverera värde.

ClickUps bästa funktioner

Håll ditt team uppdaterat om scheman: Se kommande evenemang på ett ögonblick och håll dig synkroniserad mellan olika verktyg med Se kommande evenemang på ett ögonblick och håll dig synkroniserad mellan olika verktyg med Calendar Glance och Google/Outlook-integrationer.

Anslut dina favoritverktyg för communityn: Samla Slack, HubSpot, Zapier, Typeform och mer genom Samla Slack, HubSpot, Zapier, Typeform och mer genom ClickUp Integrations för ett smidigt dataflöde.

Dela upp arbetet i hanterbara steg: Spåra varje evenemang, kampanj eller återkommande uppgift med Spåra varje evenemang, kampanj eller återkommande uppgift med ClickUp Task Checklists och konvertera checklistans poster till deluppgifter när de kräver ägarskap eller mer ingående åtgärder.

Hitta svar direkt i din arbetsmiljö: Använd Använd ClickUp Enterprise Search för att hitta uppgifter, dokument, meddelanden och filer, samt innehåll som lagras i verktyg som Google Drive eller GitHub.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande i början på grund av det stora utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension sammanfattar allt:

Jag älskar att ha allt inom räckhåll: uppgifter, dokument, personliga instrumentpaneler, länkar till projekt eller diskussioner, sökfunktioner och AI som fungerar bra... Kort sagt, det är en miljö som gör dig produktiv och framför allt gör det möjligt för stora team att alltid vara samordnade i alla projekt. Möjligheten att skapa slutna/privata grupper gör det också möjligt för kunder att delta i operativa diskussionskanaler utan att behöva använda extern meddelandeprogramvara. Jag behöver bara ha ett ClickUp-fönster öppet för att kunna arbeta. TOPPEN!

🚀 ClickUp-fördel: Samla in insikter, organisera kunskap och omvandla engagemang till handling direkt med ClickUp BrainGPT som ditt komplement till datorn och webbläsaren. Så här ger det din communitystrategi en verklig fördel: Sök i ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint och på webben från ett enda ställe med Enterprise Search .

Få AI-sammanfattningar av webbsidor, trådar, kundmejl och dokument för att hålla dig uppdaterad om vad din community bryr sig om.

Konvertera röst till användbar text handsfree med Talk to Text i ClickUp BrainGPT . Det låter dig snabbt fånga upp idéer och feedback från communityn och omvandla dem till uppgifter eller dokumentation. . Det låter dig snabbt fånga upp idéer och feedback från communityn och omvandla dem till uppgifter eller dokumentation.

Anpassa din AI till uppgiften genom att växla mellan modeller som ClickUp Brain, ChatGPT, Claude och Gemini. Spara dessutom återanvändbara uppmaningar så att ditt team kan använda strategierna på ett konsekvent sätt.

2. Slack (bäst för snabb teamkommunikation och samarbete mellan olika verktyg)

via Slack

Slack är ett AI-drivet meddelande- och arbetsoperativsystem för team som sammanför människor, appar och data. Det organiserar konversationer i kanaler och direktmeddelanden, centraliserar projektinformation och integreras med appar via ett funktionsrikt gränssnitt.

Med Slack Connect kan externa partners, ambassadörer och viktiga community-förespråkare ansluta sig till samma arbetsyta, vilket gör samskapande, godkännanden och meddelanden mer interaktiva.

Slacks bästa funktioner

Använd Huddles för att hoppa in i ljud-/videosamtal för att brainstorma och skapa innehåll tillsammans.

Dela uppdateringar asynkront med hjälp av video- eller skärminspelningar med Clips .

Ställ frågor till Slack AI för att hitta tidigare konversationer, filer eller beslut.

Slack-begränsningar

Det är svårt att hantera och söka igenom stora mängder meddelanden, särskilt i stora team.

Arbetsflödesbyggaren blir komplex och begränsande för avancerad automatisering.

Slack-priser

Gratis

Pro: 4,38 $/månad per användare

Företag: 9 $/månad per användare

Enterprise+: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 37 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

Här är en recension från G2:

Jag gillar verkligen hur jag kan organisera arbetsytor eller kanaler i Slack, vilket gör att jag kan identifiera exakt vad jag vill kontrollera och samla all relevant information där. […] Ibland kan Slack bli lite förvirrande eller katastrofalt när det gäller att hantera stora arbetsgrupper med många anställda.

3. Circle (bäst för att bygga varumärkesbaserade medlemsgemenskaper med kurser och evenemang)

via Circle

Circle ger dig en dedikerad plattform där din community kan lära sig, knyta kontakter och delta aktivt istället för att bara konsumera uppdateringar. Till skillnad från chattbaserade verktyg uppmuntrar det till djupare engagemang genom strukturerade utrymmen, evenemang, kurser och personliga medlemsupplevelser som känns som en del av ditt varumärke.

Den är utformad för kreatörer, coacher och community-ledda företag som vill främja samarbete på arbetsplatsen, tillhörighet och kontinuerlig förändring. Dess AI-agenter är tränade på din communitys kunskap, vilket effektiviserar onboarding och support. Du kan använda den för att samla in feedback, hålla expertsessioner eller guida medlemmar genom milstolpar.

Circles bästa funktioner

Skapa upplevelser och droppvisa utbildningsprogram direkt i din community med Kurser .

Främja tillhörigheten genom personliga flöden som visar vad som är viktigt för varje medlem.

Hantera medlemskap och merförsäljning med betalningar och kassaalternativ med ditt varumärke.

Skicka e-postutskick och kör automatiserade nurture journeys med Email Hub.

Begränsningar för cirklar

Saknar gruppfakturering och teambaserade medlemspaket för B2B-communityn.

Ingen möjlighet att återanvända uppladdade medier i inlägg och kurser (påverkar lagringsutrymmet)

Cirkelprissättning

Gratis provperiod

Professional: 89 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 199 $/månad (faktureras årligen)

Företag: 419 $/månad (faktureras årligen)

Plus Branded App: Anpassad prissättning

Cirkelbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Circle?

En användare delade med sig av sin erfarenhet:

Ha en central plats för alla produkter, allt på ett ställe är ett utmärkt verktyg så att communityn kan komplettera kurserna. Evenemangsgränssnittet är verkligen förstklassigt när det gäller design och funktionalitet med alla påminnelser och deras anpassningsmöjligheter. Kassaupplevelsen är inte anpassningsbar. Det finns ingen förhandsgranskningsfunktion i kurserna och de har få anpassningsmöjligheter när det gäller åtkomst till kursavsnitt och lektioner.

🔍 Visste du att? I slutet av 1990-talet kopplade Usenet-grupper samman miljontals användare världen över genom tusentals diskussionsforum som kallades nyhetsgrupper. Usenet var ursprungligen dominerande under 1980-talet och början av 1990-talet, men dess räckvidd ökade explosionsartat efter att kommersiella internetleverantörer och tjänster, såsom AOL, började erbjuda integrerad åtkomst 1993, vilket gjorde online-gemenskaperna verkligt globala.

4. Mighty Networks (bäst för att starta monetariserade communityn med lärandeupplevelser)

via Mighty Networks

Mighty Networks hjälper dig att bygga en blomstrande gemenskap där relationer, lärande och intäktsökning går hand i hand. Det förvandlar medlemmar till superfans genom kontinuerliga interaktioner, liveupplevelser och meningsfulla framsteg.

Medlemmarna matchas, hyllas och guidas genom smarta presentationer, personliga flöden och automatiseringar som belönar engagemang. Du kan till och med göra deltagandet mer lekfullt med hjälp av poäng och erkännande, märken och streaks.

Mighty Networks bästa funktioner

Matcha medlemmar på ett smartare sätt med People Explorer för att hitta medlemmar baserat på intressen.

Öka synligheten och tillhörigheten med anpassningsbara profiler och isbrytande frågor .

Starta transformationsprogram med hjälp av kurser som innehåller livesessioner, stegvisa upplåsningar, frågesporter och kohortmodeller.

Tjäna pengar på communityns värde med prenumerationer, engångsbetalningar, paket, kampanjkoder och över 135 valutor.

Begränsningar för Mighty Networks

Ingen möjlighet att se plattformen ur ett medlems perspektiv för att testa upplevelsen.

Åtkomsten till analysverktyg är begränsad till nätverksvärdar, vilket skapar friktion när det gäller att dela insikter med rymdvärdar.

Priser för Mighty Networks

Gratis 14-dagars provperiod

Kursplan: 95 $/månad

Affärsplan: 215 $/månad

Tillväxtplan: 425 $/månad

Mighty Pro: Anpassad prissättning

Mighty Networks betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mighty Networks?

Här är en användares perspektiv:

I början var Mighty Networks PERFEKT för att bygga upp en Facebook-liknande community och mycket mer. Upplägget gjorde det möjligt för fler människor att engagera sig i allmänna innehåll och att interagera med varandra. De ändrade sin struktur och gjorde medlemmar och innehåll specifika för rum eller utrymmen, vilket omedelbart begränsade mitt övergripande, allmänna engagemang och min förmåga att marknadsföra och uppmuntra användare att flytta till betalda utrymmen.

5. Discourse (bäst för strukturerade, långa diskussioner och skalbara kunskapsgemenskaper)

via Discourse

Om diskussionsbaserat engagemang är centralt för din communitystrategi ger Discourse dig infrastrukturen för att fånga upp alla idéer, frågor och insikter du behöver. Det är byggt för långa konversationer som omvandlas till bestående kunskap, något som snabbrörliga communityn ofta har svårt att organisera.

När medlemmar ställer frågor, delar produktfeedback eller bidrar med idéer till strategin förblir allt sökbart och strukturerat så att insikter aldrig försvinner i en chattrullning. Utöver strukturerade forum stöder Discourse även chatt i realtid. Du kan också anpassa medlemmarnas upplevelser genom den anpassade sidofältet och inställningarna för användarpreferenser.

Discourses bästa funktioner

Aktivera Just-in-time-laddning för att hålla diskussionerna igång utan störande sidbrytningar.

Använd AI-drivna översättningar för att engagera flerspråkiga communityn på över 49 språk.

Stärk communitystyrningen med Trust System som låser upp behörigheter när medlemmarna bidrar mer.

Förbättra synligheten med funktionen Sammanfatta ämnen för att lyfta fram viktiga punkter i livliga trådar.

Diskussionsbegränsningar

Skapar duplicerat innehåll, vilket gör det svårare att identifiera de senaste eller validerade svaren.

Begränsat antal inbyggda plugins, så avancerade funktioner kan kräva ytterligare installation/konfiguration.

Priser för Discourse

Gratis provperiod

Startpaket: 20 $/månad

Pro: 100 $/månad

Företag: 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Diskussionsbetyg och recensioner

G2: 4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Discourse?

Direkt från en G2-recension:

Det bästa med Discourse är funktionen Channels, där medlemmarna i projektgruppen kan samarbeta. På kanalerna kan användarna skapa nya inlägg, svara på andras inlägg och ladda upp bilagor. Vissa funktioner är dubblerade och förvirrande. När du klickar på "DMS" och väljer en gruppkanal är det till exempel samma sak som att välja gruppkanalen direkt.

🧠 Kul fakta: Lyceum-rörelsen i 1800-talets USA skapade föreläsningsbaserade gemenskaper där medborgarna samlades för att lära sig, diskutera och debattera ämnen inom vetenskap, filosofi och politik.

Resurser och mallar för engagemang i gemenskapen

När du bygger upp eller utvecklar en gemenskap sparar välstrukturerade ClickUp-mallar och pålitliga guider tid och säkerställer konsekvens.

Här är några av våra favoriter som hjälper dig att planera, driva och skala upp dina communityprogram utan att behöva uppfinna hjulet på nytt. 🛞

1. Mall för strategisk plan för engagemang i ClickUp-communityn

Få en gratis mall Kör program som AMA, peer groups och innehållskalendrar med ClickUps mall för strategisk plan för engagemang i communityn.

Mallen för strategisk plan för engagemang i ClickUp-communityn ger dig ett strukturerat sätt att definiera dina mål, samordna interna team och säkerställa att varje initiativ direkt stödjer communityns behov. Organisera alla engagemang i en färdplan grupperad efter avdelning, tema eller persona för att visualisera vad som pågår och vem som ansvarar för vad.

Mallen har inbyggda anpassningsbara fält som Varaktighet (dagar), Effekt, Framsteg, Enkel implementering, Teammedlemmar, Avdelning och Projektledare. Dessutom får du flera visuella vyer som hjälper dig att förstå hur engagemangsuppgifterna utvecklas under kvartalet.

2. ClickUp-handlingsplan för engagemang i gemenskapen

Få en gratis mall Prioritera uppgifter så att ledningen kan utvärdera och välja vilka initiativ som ska aktiveras först med hjälp av ClickUp-handlingsplanmallen för engagemang i gemenskapen.

ClickUps handlingsplan för engagemang i gemenskapen beskriver din målgrupp, definierar kommunikationsmetoder och planerar aktiviteter som håller engagemanget inkluderande, konsekvent och meningsfullt.

Du kan fastställa konkreta framgångsmått, utvärdera insatserna i förhållande till effekten och se till att varje uppgift är anpassad efter det som är viktigast. Du uppmanas att planera viktiga komponenter som: segmentering av målgruppen, metoder/kanaler för att nå ut, tidpunkt och frekvens för kommunikation, mekanismer för feedback samt rutiner för rapportering och dokumentation.

🔍 Visste du att? Settlement house-rörelsen i slutet av 1800-talet, som Jane Addams Hull House i Chicago, skapade samhällscentrum där invandrare kunde få tillgång till utbildning, hälsovård och möjligheter till samhällsengagemang.

3. Mall för kommunikationsplan för engagemang i ClickUp-communityn

Få en gratis mall Upprätthåll ett konsekvent utåtriktat arbete eller skala upp engagemanget smidigt med ClickUps mall för kommunikationsplan för communityengagemang.

Mallen för kommunikationsplan för engagemang i ClickUp-communityn hjälper dig att identifiera och organisera viktiga intressenter och communitysegment. Definiera en kommunikationsstrategi som tilltalar din målgrupp och planera frekvensen, kanalerna och innehållet för din outreach.

Anpassade statusar som Utkast, Schemalagd, Skickad, Uppföljning) och fält (för målgruppsdata, föredragna kanaler, engagemangsnivå osv.) hjälper dig att anpassa meddelanden och spåra framsteg.

📖 Läs också: Mallar för kundnöjdhetsundersökningar

4. ClickUp-mall för standardrutiner för community-frågor

Få en gratis mall Få ett pålitligt och skalbart sätt att samarbeta kring communityinitiativ med ClickUp Community Affairs SOP-mall.

ClickUp Community Affairs SOP-mall är utformad för initiativ som riktar sig till samhället. Du kan planera allt, från grannskapssamarbeten och utåtriktad verksamhet till program som riktar sig till allmänheten och kommunikation med intressenter. Ditt team kan dokumentera rutiner, definiera roller och centralisera riktlinjer, steg, ansvarsområden och uppföljningsåtgärder.

Du får anpassade SOP-avsnitt för syfte, omfattning, procedurer, förväntningar och mätbara resultat. Dessutom kan du skapa ett arbetsflöde på några sekunder med uppgiftsfördelning, förfallodatum, statusuppföljning och anpassade fält.

🔍 Visste du att? Människor är programmerade för social tillhörighet. Abraham Maslow placerade ”tillhörighet” mitt i sin behovshierarki. Gemenskaper tillfredsställer denna grundläggande mänskliga drivkraft.

Vanliga misstag att undvika

Misstag i communitybyggande tenderar att vara repeterbara och åtgärdbara. Låt oss titta på några:

Misstag Lösning Bygga utan ett tydligt syfte Skapa ett syfte i en mening och två KPI:er (t.ex. retention och funktionsanvändning). Koppla varje program till dessa KPI:er. Att behandla communityn enbart som en marknadsföringskanal Tilldela minst en heltidsanställd eller deltidsanställd ansvarig och skapa en balanserad plan för evenemang, support och produktfeedback. Ignorera lurkers och passiva användare Genomför aktiveringsprogram som kräver liten insats (omröstningar, mikroutmaningar) och spåra konvertering från lurker till poster. Ingen dokumenterad moderering eller eskalering Publicera en kort handbok för moderatorer med exempel, roller och en eskaleringsprocess i tre steg. Misslyckas med att sluta feedbackloop Omvandla feedback till spårbara uppgifter för produkt/kundtjänst och publicera statusuppdateringar till medlemmarna varje månad.

En stark handbok för communityengagemang är ryggraden i alla communityn som driver produktanvändning och retention. Utan en tydlig plan kan även de mest aktiva communityn kännas splittrade med feedback, evenemang och konversationer som lever i silos.

På så sätt är du bara ett steg bort från förlorade insikter, försenade åtgärder och oengagerade medlemmar.

ClickUp vänder på den upplevelsen. Med ClickUp Docs centraliseras dina strategier, riktlinjer och resurser. ClickUp Automations hanterar repetitiva uppgifter och ClickUp Brain tillför AI-drivna insikter som hjälper dig att skapa smartare engagemangsförslag. Dashboards ger en realtidsvy av communityns hälsa, medan Forms och Tasks säkerställer att varje signal från medlemmarna kan omsättas i handling.

Registrera dig gratis på ClickUp och börja bygga en community som växer med varje interaktion. ✅