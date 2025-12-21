De 11 bästa chatbot-byggarna för att automatisera kundkonversationer under [år]

Chatbots är återigen i fokus. Denna gång ger AI-chatbotplattformar korrekta svar i realtid istället för att spotta ut stela, förskrivna svar.

Denna förändring påverkar de dagliga kundinteraktionerna för de flesta onlineföretag. AI-chatbot-konversationer hanterar nu allt från enkla vanliga frågor till komplex felsökning.

Faktum är att cirka 60 % av användarna mellan 25 och 34 år uppgav att de hade använt chatbots på direkt-till-konsument-webbplatser (D2C).

Tidigare innebar skapandet av avancerade chatbots att man behövde anlita utvecklare eller lära sig ett nytt skriptspråk. Nu kan du med moderna chatbot-byggare designa anpassade chatbots med visuella byggare, dra-och-släpp-flöden och AI-modeller som förstår naturligt språk (även om du har begränsade tekniska kunskaper).

I den här guiden utforskar vi de bästa chatbot-byggarna och deras prissättningsplaner, så att du kan automatisera konversationer och växa ditt företag utan att behöva bygga om hela din stack.

De 11 bästa chatbot-byggarna i korthet

Här är en jämförelse av de bästa chatbot-byggarna, med information om viktiga funktioner, priser och riktiga användarbetyg som hjälper dig att välja den som passar bäst.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Internt teamstöd och automatisering av uppgifter AI-agenter, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, djup integration Gratis abonnemang; anpassningar för företag Botpress Anpassade AI-agenter med LLM och kunskapsbas RAG-pipelines, multiagent-bots, LLM-stöd, synkronisering i realtid, API-logik Gratis, betalda abonnemang från 89 $/månad per användare Intercom Skalbar kundsupport med proaktiv AI AI-bot Fin, kodfri byggare, live-routing, CRM-integrationer Betalda abonnemang från 39 $/månad per användare Chatbase AI-agenter tränade på interna data Ladda upp PDF-filer, Slack/Notion-integrationer, flerspråkigt stöd, automatisering av uppgifter Gratis och betalda abonnemang från 40 $/månad per användare. Dialogflow Flerspråkig NLP och kontextuella chatbots NLP-avsiktsdetektering, stöd för över 14 kanaler, CX-flödesbyggare, analysverktyg Anpassad prissättning Tidio AI + livechatt för småföretag Lyro chatbot, dra-och-släpp-byggare, livechatt-instrumentpanel, chatbot-analys Betalda abonnemang från 29 $/månad per användare Chatfuel Chatbot-flöden för Facebook, Instagram, WhatsApp Meta-integrationer, AI-agenter, kommentarutlösare, Stripe- och Shopify-integrationer Betalda abonnemang från 23,99 $/månad per användare. Ada AI-support för företag via chatt, SMS och röst AI-agenter, röstautomatisering, CRM-triggers, personalisering, företagsintegrationer Anpassad prissättning IBM watsonx Assistant Säkra, skalbara chatbots av företagsklass Visuell byggare, LLM, HIPAA-kompatibilitet, stöd för flera kanaler, prestationsdashboards Gratis och betalda abonnemang från 140 $/månad per användare. Kommunicate Hybrid AI och mänsklig support Dialogflow/OpenAI-integration, överlämning till liveagent, analys, support via flera kanaler Gratis och betalda abonnemang från 100 $/användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter hos chatbot-byggare?

Tänk dig att du driver ett växande e-handelsföretag och vill ha en chatbot som svarar på vanliga kundfrågor och vidarebefordrar kvalificerade leads till ditt CRM-system. Du har förmodligen inte tid att lära dig ett nytt programmeringsspråk eller koppla ihop fem olika verktyg.

De bästa chatbot-byggarna hjälper dig att skapa konversationsgränssnitt med precis tillräckligt med struktur för att hålla sig till varumärket, medan AI fyller i luckorna med korrekta svar. De integreras också med dina befintliga verktyg och kunskapsbas, så att boten kan agera på alla dina kunddata istället för att gissa.

Leta efter en chatbot-byggare som erbjuder:

En visuell byggare med drag-and-drop-flödesdesign, så att även icke-utvecklare kan bygga chatbots och uppdatera logiken snabbt.

Anpassningsalternativ för chattwidgeten, tonen och innehållet, så att din bot återspeglar ditt varumärke på webbplatser och i appar.

Inbyggda NLP- och AI-modeller, så att din AI-chatbot kan förstå naturligt språk och hantera variationer i kundernas frågor.

I ntegrationer med CRM-system, helpdesk, analysverktyg som Google Analytics och meddelandekanaler som Facebook Messenger och WhatsApp.

Dashboards för att analysera chatbottens prestanda och spåra lösningsgraden för att finjustera flöden baserat på verkliga konversationer.

De 11 bästa chatbot-byggarna

Nedan har vi sammanställt 10 av de bästa chatbot-byggarna – från intuitiva dra-och-släpp-verktyg till avancerade AI-chatbot-plattformar med kraftfulla analys- och integrationsfunktioner.

1. ClickUp (Bäst för intern teamsupport, uppgiftsfördelning och projektassistans)

Skapa effektiv kommunikation med ClickUps AI-drivna funktioner

De flesta team har inte problem på grund av bristande information. De har problem eftersom informationen är utspridd över olika verktyg eller begravd i föråldrade dokument. Det är ett klassiskt exempel på arbetsöverbelastning. Anställda spenderar en stor del av sin dag på att leta igenom olika kanaler istället för att hjälpa kunder eller driva projekt framåt.

ClickUp förvandlar det kaoset till en enda samlad AI-arbetsplats. Med ClickUp AI Agents och ClickUp Brain kan du skapa interna AI-chatbot-upplevelser som finns direkt i din arbetsplats. Här är en snabb översikt över vad du kan uppnå med ClickUp.

AI Agent Chat + automatisering för intern support

Skapa anpassade AI-agenter med förinställda instruktioner och ansvarsområden med ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents fungerar som interna supportbots som känner till din arbetsplats utan och innan. De svarar på frågor från ditt team, hämtar svar från dokument och uppgifter och kan till och med vidarebefordra förfrågningar till strukturerade arbetsflöden så att ingen information går förlorad.

Du kan lägga till chattagenter i ClickUp Chat så att de övervakar specifika kanaler, svarar på återkommande interna frågor, publicerar dagliga sammanfattningar eller sammanfattar långa trådar. Det innebär att IT- eller driftteam kan använda ClickUp Chat och AI Agent Chat för att sortera interna ärenden, svara på vanliga frågor om hur man gör saker och vidarebefordra förfrågningar till rätt köer utan att en mänsklig agent behöver ingripa varje gång.

Använd färdiga agenter eller skapa anpassade agentarbetsflöden i chatten för att hantera dina projekt.

När en kollega fyller i ett förfrågningsformulär kan agenten skapa en strukturerad uppgift och skicka ett AI-svar via ClickUp Brain för att bekräfta att förfrågan har registrerats. Denna nivå av automatisering minskar behovet av att en mänsklig agent behöver ingripa för varje rutinuppdatering.

Alltid tillgänglig intern support via AI

ClickUp BrainGPT utökar din AI-chatbot bortom arbetsytans fönster och in i din dator och webbläsare, så att AI kan stödja interna konversationer oavsett var du arbetar.

Så här använder du den för bättre intern support och tillväxt för företaget:

Ställ djupgående frågor om alla dina kunddata : ClickUp BrainGPT kan söka igenom dina arbetsappar och webben med hjälp av flera AI-modeller. Du kan ställa frågor som "Vilka öppna buggar blockerar våra tre största konton?" eller "Visa mig mönster i senaste chatbot-konversationer om faktureringsproblem." Därefter hämtar den information från uppgifter, dokument och anslutna verktyg för att ge kontextuella svar istället för isolerade snuttar.

Välj rätt AI-modell för varje internt arbetsflöde: ClickUp BrainGPT stöder flera AI-modeller, såsom ChatGPT och Gemini, under ett enda säkert behörighetssystem, vilket gör att du kan välja det bästa alternativet för varje uppgift. Eftersom allt körs under ClickUps sekretesskontroller tränas tredjepartsmodeller inte på dina företagsdata.

Kodfri automatisering med AI Automation Builder

Aktivera den automatisering du behöver eller anpassa regler via AI baserat på dina arbetsflöden.

Med ClickUps AI Automation Builder kan du beskriva vad du vill automatisera i klartext, och den föreslår en komplett automatisering med triggers och åtgärder. Du kan börja med över 100 automatiseringsmallar och sedan förfina flödet istället för att skriva kod eller sammanfoga flera chatbot-byggare.

Du kan till exempel skapa regler som:

”När ett formulär med taggen ”Brådskande avbrott” skickas in, skapa en P1-uppgift, tilldela den till jourhavande tekniker och publicera en uppdatering i chattkanalen för incidenter.”

”När en biljett i Intercom eller Zendesk är märkt med ”funktionsförfrågan” skapar du en länkad uppgift för produkten, lägger till kundkontot och flyttar det till feedbacklistan. ”

Eftersom dessa automatiseringar ligger ovanpå alla dina kunddata och befintliga system kan du ansluta webbplatser, meddelandekanaler och supportverktyg. Du kan sedan välja att analysera chatbotens prestanda och interna förfrågningsvolym med anpassade fält och ClickUp-dashboards istället för att exportera data till separata kalkylblad.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera interna chatbot-konversationer, uppgifter och dokument i ett arbetsutrymme med ClickUp Chat och ClickUp Brain.

Anslut ClickUp till verktyg som Intercom, Zendesk, e-post och mer så att externa kundkonversationer blir länkade uppgifter med fullständig historik.

Spåra interna förfrågningsköer, svarstrender och SLA-mått i ClickUp Dashboards för att se var AI-agenter och automatiseringar minskar det manuella arbetet.

Sök i ClickUp och anslutna appar med Enterprise AI Search , och omvandla sedan svaren till ClickUp-uppgifter eller uppdateringar med ett klick.

Begränsningar för ClickUp

För närvarande mer inriktat på internt teamstöd än kundinriktade användningsfall för chatbots.

Vissa AI-funktioner, som anpassade agenter och sammanfattningar, kräver ett betalt ClickUp Brain-tillägg.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 500 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

I denna G2-recension står det:

En av de mest framstående nyheterna är AI-verktyget ClickUp Brain. Det har förändrat hur jag hanterar uppgifter och projekt genom att automatisera rutinprocesser och ge intelligenta förslag, vilket sparar mig mycket tid och arbete.

En av de mest framstående nyheterna är AI-verktyget ClickUp Brain. Det har förändrat hur jag hanterar uppgifter och projekt genom att automatisera rutinprocesser och ge intelligenta förslag, vilket sparar mig mycket tid och arbete.

🧠 Visste du att: Medan AI en gång väckte farhågor om förlorade arbetstillfällen, säger nu 89 % av de anställda att det minskar repetitiva uppgifter och ger dem mer tid att fokusera på andra viktiga uppgifter – läs mer om detta i AI på arbetsplatsen.

2. Botpress (bäst för att bygga anpassningsbara AI-agenter med djup LLM-integration)

via Botpress

De flesta chatbot-plattformar erbjuder antingen ett enkelt eller ett utvecklingsintensivt verktyg. Botpress syftar till att överbrygga denna klyfta genom att ge teamen detaljerad kontroll över hur AI-agenterna beter sig, utan att offra en visuell byggare.

Med Botpress kan du bygga avancerade chatbots och AI-agenter som hämtar information från din webbplats, dina filer och din interna kunskapsbas. Dess Knowledge Agent synkroniserar innehåll i nära realtid, medan RAG-pipelines (retrieval-augmented generation) hjälper din bot att svara på komplexa kundfrågor med bättre kontext.

Du kan ansluta populära AI-modeller från leverantörer som OpenAI och Anthropic och bygga konversationsgränssnitt som finns på webbplatser, chattwidgets och meddelandekanaler.

Botpress bästa funktioner

Stapla flera AI-agenter i en enda bot, till exempel kunskapsagenter, personlighetsagenter och sammanfattningsagenter.

Träna anpassade chatbots på webbplatser, PDF-filer och dokument med hjälp av RAG-pipelines så att chatbot-konversationerna förblir kontextmedvetna.

Distribuera bots på webbplatser, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram och andra plattformar.

Utöka flöden med JavaScript-åtgärder, HTTP-anrop och integrationer med befintliga verktyg för full kontroll.

Använd analyser för att analysera chatbottens prestanda och förfina flöden baserat på verkliga användardata.

Botpress begränsningar

Högre inlärningskurva för små team eller marknadsförare utan teknisk kunskap

Publicering på Meta-kanaler som Instagram eller Facebook kräver ytterligare inställningar.

Inbyggda sändnings- och kampanjfunktioner är lättare än fullständiga plattformar för marknadsföringsautomatisering.

Priser för Botpress

Betala efter användning : Gratis

Plus : 89 $/månad

Team : 495 $/månad

Hanterad: 1495 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Botpress betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (440+ recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (30+ recensioner)

Vad användarna säger om Botpress

I denna G2-recension står det:

Jag gillar kombinationen av LowCode och ProCode samt integrationen av olika verktyg som finns tillgängliga för att snabbt bygga RAG-baserade chatbots. Användargränssnittet är intuitivt och lätt att förstå.

Jag gillar kombinationen av LowCode och ProCode samt integrationen av olika verktyg som finns tillgängliga för att snabbt bygga RAG-baserade chatbots. Användargränssnittet är intuitivt och lätt att förstå.

📽️ Vill du bygga din egen anpassade ClickUp AI Agent? Så här använder ClickUp AI för att underlätta automatisering av uppgifter:

3. Intercom (Bäst för att skala upp kundsupporten med proaktiva AI-chatbots)

via Intercom

När kundsupportvolymen ökar måste teamen ofta arbeta med flera olika verktyg: e-post, livechatt, delade inkorgar och telefonsamtal. Denna fragmentering gör det svårt att leverera enhetliga upplevelser.

Intercom fokuserar på att förena dessa kanaler till en AI-driven kundsupportplattform. Deras AI-chatbot, Fin, som drivs av OpenAI, kan svara på kundfrågor med hjälp av ditt hjälpcenter, din kunskapsbas och tidigare konversationer, och sedan överlämna till en mänsklig agent när det behövs.

Fin är särskilt utformat för att ge korrekta svar och integreras med livechattdata så att konversationerna känns naturliga.

Intercoms bästa funktioner

Använd Fin för att svara på vanliga kundfrågor med hjälp av ditt hjälpcenter och din AI-kunskapsbas.

Skapa chatbot-flöden med ett visuellt verktyg utan kodning för att automatisera vidarebefordran, vanliga frågor och leadgenerering.

Anslut bots till din webbplats, mobila appar och andra meddelandekanaler för enhetliga upplevelser.

Vidarebefordra automatiskt komplexa ärenden till mänskliga agenter samtidigt som hela konversationens sammanhang bevaras.

Integrera med verktyg som Salesforce, HubSpot och Google Analytics för att koppla kundinteraktioner till affärsstatistik.

Intercoms begränsningar

Högre prisnivåer kan vara för höga för småföretag.

Anpassningsmöjligheterna för bots är begränsade jämfört med plattformar som är inriktade på utvecklare.

AI-prestanda beror i hög grad på kvaliteten på din AI-kunskapsbas.

Priser för Intercom

Essential : 39 $/månad per användare

Avancerad : 99 $/månad per användare

Expert : 139 $/månad per användare

Fin AI Agent: Anpassad prissättning

Intercom-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (3 650+ recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (1 120+ recensioner)

Vad användarna säger om Intercom

Denna Capterra-recension lyfter fram:

Att ha en live-chatt med AI-stöd tillgänglig dygnet runt är ett otroligt användbart verktyg för många företag. När kunderna har frågor kan chatten försöka hjälpa till även utanför kontorstid.

Att ha en live-chatt med AI-stöd tillgänglig dygnet runt är ett otroligt användbart verktyg för många företag. När kunderna har frågor kan chatten försöka hjälpa till även utanför kontorstid.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Intercom för AI-kundservice

4. Chatbase (bäst för AI-drivna supportagenter som tränats på dina data)

via Chatbase

Kundsupportteam står under ständig press, från att hantera ökande volymer av ärenden till att svara på flera olika plattformar.

När företag växer kan mängden repetitiva kundfrågor överväldiga även välbemannade team: ”Var är min beställning?” och ”Hur avbokar jag?”

Chatbase kommer in med en smartare approach. Denna chatbot-byggare gör det möjligt för dig att träna en AI-chatbot på ditt eget innehåll, såsom hjälpcenterartiklar och produktdokumentation, så att den kan leverera snabba, kontextrika svar utan att mänsklig inblandning krävs.

Chatbases bästa funktioner

Utbilda agenter med dina egna data genom att ladda upp PDF-filer, hjälpcenter-dokument eller offentliga URL:er.

Anslut till verktyg som Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk och många fler för att hämta och uppdatera kundspecifika data.

Anpassa AI-åtgärder så att botten kan utföra uppgifter som att boka om möten, ändra adresser eller vidarebefordra komplexa ärenden.

Revidera botens svar enkelt med ett gränssnitt för chattloggar och ett filter för förtroendepoäng.

Erbjud flerspråkig support på över 80 språk med automatisk språkdetektering och översättning.

Chatbases begränsningar

Ingen visuell flödesbyggare eller möjlighet att definiera konversationsvägar

Begränsad anpassning av lead-insamling; endast grundläggande fält som namn, e-post och telefonnummer.

Ingen inbyggd livechatt eller proaktivt utåtriktat arbete på plattformar som Facebook eller WhatsApp.

Priser för Chatbase

Anpassad, kreditbaserad prissättning

Chatbase-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5,0 (70+ recensioner)

Vad användarna säger om Chatbase

Denna Capterra-recension fångade:

Det har varit en fantastisk upplevelse hittills. Att kunna skräddarsy en chatbot som delar relevant information om vår verksamhet.

Det har varit en fantastisk upplevelse hittills. Att kunna skräddarsy en chatbot som delar relevant information om vår verksamhet.

📮 ClickUp Insight: Repetitiva uppgifter hindrar 24 % av arbetstagarna från att utföra meningsfullt arbete, medan ytterligare 24 % känner att deras kompetens inte utnyttjas – vilket innebär att nästan hälften av arbetskraften är kreativt blockerad och undervärderad. ClickUp förändrar detta genom att automatisera rutinmässigt arbete med AI-agenter som agerar på triggers. När en uppgift är slutförd kan ClickUps AI-agent omedelbart tilldela nästa steg, uppdatera status eller skicka påminnelser – utan att någon manuell uppföljning behövs. Skapa anpassade AI-agenter utan kodning med ClickUp 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för rapportskapande med över 50 % genom att använda ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket gjorde det möjligt för teamen att fokusera på insikter istället för formatering.

5. Dialogflow (Bäst för avancerad NLP och flerspråkiga chatbot-upplevelser)

via Google

Många chatbots bryter samman när användarna ställer något annorlunda frågor.

Det är där kundsupporten fastnar. Om din bot inte kan förstå avsikten måste ditt team ingripa manuellt, vilket motverkar syftet med automatiseringen.

Dialogflow, Googles AI-chatbotplattform, är specialbyggd för att hantera detta. Istället för att förlita sig på fasta flöden använder den naturlig språkbehandling (NLP) för att förstå användarens avsikt och extrahera meningsfull data från konversationer, oavsett hur de är formulerade.

Dialogflows bästa funktioner

Förstå användarnas avsikter med precision med hjälp av träningsfraser och anpassningsbara enheter.

Stöd för AI-chatbot-distribution på över 14 plattformar, inklusive webbplatser, meddelandeappar och röstbaserade assistenter.

Utnyttja Dialogflow CX:s flödesbyggare för mer avancerade, kontextuella konversationsgränssnitt.

Integrera smidigt via API:er och webhooks för att ansluta till befintliga verktyg och system.

Analysera chatbottens prestanda med inbyggda träningsverktyg, fallback-spårning och analys av användarinmatning.

Begränsningar för Dialogflow

Kräver kodning för att lagra kunddata eller anpassa chatbot-konversationer.

Saknar ett visuellt dra-och-släpp-gränssnitt för att bygga chatbot-flöden.

Ingen inbyggd livechattintegration för överlämning till mänsklig personal

Brantare inlärningskurva med Dialogflow CX för icke-tekniska användare

Priser för Dialogflow

Anpassad prissättning

Dialogflow-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (25+ recensioner)

Vad användarna säger om Dialogflow

I denna recension från Capterra står det:

DialogFlow gör det enkelt att hantera bokning av möten och informationsleverans för kunderna när du integrerar det i dina chattapplikationer som kunderna vanligtvis använder för att kommunicera med dig.

DialogFlow gör det enkelt att hantera bokning av möten och informationsleverans för kunderna när du integrerar det i dina chattapplikationer som kunderna vanligtvis använder för att kommunicera med dig.

6. Tidio (Bäst för att kombinera livechatt och AI-chatbots för att stödja småföretag)

via Tidio

Små företag och små team har sällan kapacitet att svara på varje kundmeddelande i realtid. Lägg till olika tidszoner, och kunderna kan lätt få vänta i timmar på ett enkelt svar.

Tidio kombinerar livechatt, anpassning av chattwidgetar och AI-chatbotfunktioner i ett enda gränssnitt, så att du kan automatisera den första supportnivån och samtidigt hoppa in i konversationer när det behövs.

Dess AI-chatbot, Lyro, lär sig från dina vanliga frågor och kunskapsbas och svarar sedan automatiskt på kundernas frågor. Den är utformad för att snabbt minska supportbelastningen för små team utan att kräva kodningserfarenhet.

Tidio bästa funktioner

Träna Lyro-chatbot automatiskt på dina vanliga frågor och supportinnehåll

Hantera livechatt, AI-chatbots och meddelandekanaler från en enda kontrollpanel.

Använd dra-och-släpp-byggaren för att skapa anpassade chatbot-flöden.

Anslut till e-postverktyg, Google Analytics och CRM-system för djupare insikter.

Övervaka chatbotens prestanda med inbyggda rapporter och konversationsstatistik.

Tidio-begränsningar

Begränsad flödeskomplexitet jämfört med plattformar som är inriktade på utvecklare

Gratisplanen inkluderar branding och begränsar chatbotvolymen.

Tidio-priser

Startpaket : 29 $/månad per användare

Tillväxt : 59 $/månad per användare

Plus : 749 $/månad per användare

Premium: Anpassad prissättning

Tidio-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (1 840+ recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (575+ recensioner)

Vad användarna säger om Tidio

Denna G2-recension lyfte fram:

Tidio är ett mycket praktiskt verktyg för att hantera kundchattar och automatisera grundläggande konversationer. Gränssnittet är överskådligt, lätt att komma igång med och integreras väl med de flesta webbplatser.

Tidio är ett mycket praktiskt verktyg för att hantera kundchattar och automatisera grundläggande konversationer. Gränssnittet är överskådligt, lätt att komma igång med och integreras väl med de flesta webbplatser.

💡 Proffstips: Är du orolig för att AI ska ersätta ditt team istället för att stödja det? Hur man använder människocentrerad AI på arbetsplatsen visar dig hur du kan göra AI till en kraftfull teammedlem.

7. Chatfuel (Bäst för försäljning och support direkt på Meta-plattformar)

via Chatfuel

De flesta e-handelsvarumärken förlorar potentiella kunder på grund av bristfälliga meddelandeprocesser.

En kund lägger en produkt i varukorgen men fullföljer aldrig köpet. Eller så ställer de en fråga på Instagram och väntar i timmar på svar. Multiplicera nu det med hundratals dagliga interaktioner.

Chatfuel löser detta genom att förvandla dina Facebook-, Instagram- och WhatsApp-kanaler till helt automatiserade försäljnings- och supportmotorer. Dess intuitiva flödesbyggare och ChatGPT-drivna AI-agenter hjälper dig att bygga konversationsgränssnitt. Dessa hanterar allt från återvinning av övergivna kundvagnar och bokning av möten till kvalificering av leads och livechatt-routing.

Chatfuels bästa funktioner

Skapa och automatisera chattflöden på Facebook, Instagram och WhatsApp utan kodning.

Hantera övergivna kundvagnar, merförsäljning och leadgenerering med hjälp av AI-drivna meddelandeagenter.

Svara på kommentarer, omnämnanden och direktmeddelanden med triggers och automatisering.

Integrera med Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify och Zapier.

Använd inbyggda analyser och A/B-testning för att optimera flöden och kampanjresultat.

Chatfuels begränsningar

Det går inte att duplicera chatbot-flöden mellan olika kanaler.

Begränsat stöd för flera språk för global publik

Ingen inbyggd webbchattwidget för webbplatser utanför Meta-plattformar

Avancerade användningsfall (t.ex. anpassad NLP eller API-anrop) kräver teknisk konfiguration.

Priser för Chatfuel

Business for Facebook : 23,99 $/månad per användare

Business för WhatsApp och Instagram : 39 $/månad per användare

Företag: 400 $/månad per användare

Chatfuel-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (25+ recensioner)

Vad användarna säger om Chatfuel

Denna G2-recension delade:

Jag använde blockmetoden för att skapa en bot. Nu har jag bytt till flöden och jag älskar det! Lätt att förstå, lätt att hantera, ingen kodningskunskap behövs, det är perfekt!

Jag använde blockmetoden för att skapa en bot. Nu har jag bytt till flöden och jag älskar det! Lätt att förstå, lätt att hantera, ingen kodningskunskap behövs, det är perfekt!

📖 Läs också: Användningsfall och tillämpningar för AI för företagsteam

8. Ada (Bäst för automatisering av kundservice på företagsnivå över olika kanaler)

via Ada

De flesta supportteam på företag är fast i en frustrerande cykel: stigande kundförväntningar, oförutsägbara ticketvolymer och ett lappverk av system som saktar ner allt.

Ada hjälper företag att bryta denna cykel genom att leverera AI-baserad kundservice som automatiserar interaktioner via röst, chatt, SMS och mer.

Det som mest skiljer detta AI-kommunikationsverktyg från andra är dess djupa företagsintegration: Ada ansluts direkt till CRM-system, betalningsgateways, biljettplattformar och analysverktyg. Därefter synkroniserar det dina kunddata för att leverera mer personliga och tillförlitliga upplevelser.

Adas bästa funktioner

Träna AI-agenter att hantera miljontals kundkonversationer självständigt med hjälp av din befintliga dokumentation, vanliga frågor och arbetsflöden.

Integrera med över 30 företagsverktyg som Salesforce, Shopify och Contentful för att hämta data och utlösa åtgärder i realtid.

Använd AI-röstagenter för att automatisera telefonsupporten, ersätt IVR-system med konversationsbaserad AI och minska handläggningstiden för agenter med upp till 42 %.

Tränade dina AI-agenter över tid med hjälp av tester, feedback och resultatkort för att driva på kontinuerlig förbättring.

Stöd för över 50 språk och skala smidigt över digitala kanaler med hög trafik med drifttid och säkerhet i företagsklass.

Ada-begränsningar

Priserna är inte offentligt tillgängliga och kräver en konsultation.

Trustpilot-recensioner väcker farhågor kring användbarhet och kundnöjdhet

Begränsad insyn i komplexiteten i installationen utan produktdemo

Mindre lämpligt för mindre företag eller nystartade företag på grund av dess fokus på stora företag.

Ada-priser

Anpassad prissättning

Ada-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Ada

Denna G2-recension lyfte fram:

Vi har en chatbotrapport som vi fyller i varje vecka, tillsammans med dagliga kontroller, för att säkerställa att våra kunder får relevanta svar direkt.

Vi har en chatbotrapport som vi fyller i varje vecka, tillsammans med dagliga kontroller, för att säkerställa att våra kunder får relevanta svar direkt.

🧠 Visste du att: 37,1 % av marknadsförare säger att deras största utmaning är att generera högkvalitativa leads. Hur du använder AI för att generera leads och förstärka din försäljningspipeline visar dig hur du automatiserar det tunga arbetet och ökar konverteringarna med smartare målgruppsanpassning.

9. IBM Watsonx Assistant (bäst för virtuella agenter på företagsnivå)

via IBM

Tänk dig en global bank som hanterar över 10 000 kundförfrågningar per dag, allt från återställning av lösenord till kontroll av bolånesaldo. Deras supportteam är överbelastat och deras gamla chatbot klarar inte av nyanserade, flerspråkiga konversationer.

Det är där IBM Watsonx Assistant gör skillnad. Detta AI-verktyg för kundservice är utformat för företagsmiljöer och hjälper team att bygga virtuella agenter.

Dessa fungerar vanligtvis på webben, i mobilen och i meddelandekanaler, samtidigt som de uppfyller strikta krav på data och efterlevnad. Med en kodfri visuell byggare och IBM:s språkmodeller kan du skapa konversationsflöden som hämtar information från din kunskapsbas och ansluter till backoffice-system.

IBM Watsonx Assistant bästa funktioner

Bygg AI-drivna chatbots med hjälp av ett visuellt verktyg som även icke-utvecklare kan förstå.

Integrera med tredjepartsappar och kommunikationskanaler som SMS, WhatsApp och webbchattwidgets.

Använd inbyggda instrumentpaneler och NLP-mått för att analysera chatbottens prestanda och förbättra avsikterna.

Implementera bots i starkt reglerade miljöer med funktioner som stöder HIPAA-anpassade implementationer och säker hantering av kunddata.

Utöka konversationsgränssnitten med röst- och telefoniintegrationer för callcenter-scenarier.

Begränsningar för IBM Watsonx Assistant

Onboarding kan kännas komplicerat på grund av registrerings- och verifieringskrav.

Färre handledningar och lärresurser än andra chatbot-plattformar

Integration med tredjepartsappar kan kräva teknisk kunskap.

Priser för IBM Watsonx Assistant

Lite : Gratis

Plus : Prissättning enligt användarens specifikationer

Företag: Prissättning enligt användarens specifikationer

IBM Watson Assistant – betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om IBM Watsonx Assistant

Denna G2-recension fångade:

Det är imponerande när det gäller naturlig språkbehandling och gör vår kundservice mer responsiv och användarupplevelsen mer intuitiv.

Det är imponerande när det gäller naturlig språkbehandling och gör vår kundservice mer responsiv och användarupplevelsen mer intuitiv.

📖 Läs också: Hur du integrerar AI i din webbplats

10. Kommunicate (bäst för hybrid-AI + chatbots med mänskligt stöd)

via Kommunicate

Tänk dig en kund som besöker din webbplats klockan 2 på natten med en faktureringsfråga som är för nyanserad för en enkel bot men för brådskande för att vänta till morgonen. Många chatbot-byggare automatiserar antingen allt eller förlitar sig helt på mänskliga agenter.

Kommunicate erbjuder en hybridmodell. Du kan bygga anpassade chatbots eller ansluta AI-motorer som OpenAI, Dialogflow och Amazon Lex, och sedan lägga till livechatt i realtid ovanpå.

Kundkonversationer kan inledas med en bot och sedan övergå till en mänsklig agent inom samma chattwidget när det behövs.

Kommunicates bästa funktioner

Skapa anpassade chatbots med dra-och-släpp-funktion eller integrera med ledande AI-chatbotmotorer som OpenAI, Dialogflow och Amazon Lex.

Automatisera chatbot-konversationer och erbjud samtidigt realtidsöverlåtelse till agenter för komplexa kundinteraktioner.

Anslut din chatbot till flera meddelandekanaler, inklusive WhatsApp, Facebook Messenger och chattwidgets på webbplatser.

Få tillgång till detaljerad analys av chatbottens prestanda för att förbättra kundinteraktioner och optimera lösningstider.

Använd kunddata för att anpassa svar, tilldela konversationer till team och utlösa åtgärder på plattformar som HubSpot och Salesforce.

Kommunicates begränsningar

Den visuella chatbot-byggaren kan kännas begränsad för avancerade användare.

Vissa integrationer kräver teknisk kunskap eller support från utvecklare.

Dashboarden för rapportering och analys saknar anpassningsalternativ.

Kommunicate-priser

Startpaket : 40 $/månad per användare

Professional : 200 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Kommunicate-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad användarna säger om Kommunicate

Denna G2-recension noterade:

Vi har haft stor nytta av att använda Kommunicate, som avsevärt har förbättrat vår hantering av kundförfrågningar och ökat kundernas nöjdhet. Det är fantastiskt eftersom du kan ansluta det till olika kanaler som Facebook, WhatsApp och webbchatt på ett och samma ställe.

Vi har haft stor nytta av att använda Kommunicate, som avsevärt har förbättrat vår hantering av kundförfrågningar och ökat kundernas nöjdhet. Det är fantastiskt eftersom du kan ansluta det till olika kanaler som Facebook, WhatsApp och webbchatt på ett och samma ställe.

🧠 Visste du att: Nästan 60 % av amerikanska företag använder redan generativ AI för marknadsföring, men få vet hur man bygger AI-agenter som automatiserar hela arbetsflöden. Bloggen Hur man bygger en AI-agent för bättre automatisering förklarar det så att du kan få den fördelen redan idag.

Här är ytterligare tre användbara chatbot-byggare som passar ihop med de verktyg vi redan har presenterat:

ManyChat : Låter dig automatisera hela kundresan inom sociala kanaler för att driva konverteringar med orderuppdateringar och produktförslag.

Landbot : Hjälper dig att skapa interaktiva, visuellt tilltalande chatbots för din webbplats, WhatsApp eller interna arbetsflöden.

Voiceflow : Kombinerar konversationsdesign, flödeskartläggning och testverktyg i ett arbetsområde så att du kan prototypa, testa och distribuera röst- och chattagenter över olika kanaler.

ClickUp ökar din produktivitet

Med en tredjedel av amerikanerna som använder AI-chatbots är det tydligt att företag måste hålla jämna steg med kundernas förväntningar och erbjuda respons 24/7.

Framväxten av kodfria chatbot-byggare innebär att fler team nu kan designa intelligenta assistenter utan att behöva skriva en enda rad kod.

Men här är haken: de flesta plattformar fokuserar på extern automatisering – försäljningschattar, vanliga frågor och kundärenden. Det är här ClickUp skiljer sig från mängden. Medan andra plattformar hjälper dig att svara på kundfrågor, hjälper ClickUp hela ditt företag att tänka, arbeta och fatta beslut snabbare.

Resultatet? Verkliga team ser redan skillnaden:

Användningen av ClickUp har lett till 30 % snabbare produktutveckling hos Atrato, samtidigt som utvecklarnas arbetsbelastning minskat med 20 % tack vare smartare automatisering av arbetsuppgifter.

I en värld där supportbehovet är konstant och projekten utvecklas snabbt räcker det inte med en enkel chatbot. Om du letar efter en chatbot som agerar, vidarebefordrar, sammanfattar och lär sig, registrera dig för ClickUp nu!