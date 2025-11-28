Gratis mallar för kryptovalutavakthistorik för att övervaka din portfölj

Kryptovalutor brukade vara ett nattligt nyfikenhetsobjekt. Nu är det en seriös strategi. Oavsett om du är intresserad av tekniken eller avkastningen är det viktigt att spåra dina investeringar för att kunna fatta smartare beslut.

Enligt rapporter säger 39 % av de tillfrågade i USA att de köper och behåller kryptovalutor för att skydda sig mot inflation, men många förlitar sig fortfarande på en lappverk av valutaväxlingsappar, öppna flikar och halvfyllda kalkylblad.

En enkel mall för kryptovalutavakthållning kan inte förutsäga nästa uppgång. Men den ger dig en tydlig, centraliserad översikt över dina tickers, priser, ingångspunkter och anteckningar så att din strategi förblir organiserad, även när marknaderna inte är det.

I den här artikeln delar vi med oss av de bästa gratis mallarna för kryptovalutavaktslistor som hjälper dig att övervaka din portfölj på ett mer strukturerat sätt och med mindre gissningar.

13 mallar för kryptovalutavakthistorik i korthet

Här är en sammanfattande tabell för alla ClickUp-mallar och andra mallar för kryptovalutor:

Vad är mallar för kryptovalutavaktslistor?

En mall för kryptovalutavakthållningslista är helt enkelt ett strukturerat verktyg för att spåra mynt som du vill övervaka innan du går in i en handel. Den centraliserar priser, mål och anteckningar så att besluten förblir konsekventa.

De flesta mallar för kryptovalutavakthistorik innehåller strukturerade fält som:

Ticker, tillgångens namn och börs

Aktuellt pris, ingångspris och datum för tillägg

Mål, stopp och grundläggande risktaggar

Anteckningar, forskningslänkar och status (till exempel Bevakar, Inmatad, Avslutat)

Du kan logga transaktioner, gruppera tillgångar efter sektor eller tema och koppla bevakningslistan till ett enkelt portföljblad som visar allokering, orealiserad vinst och förlust samt resultat över tid.

Oavsett om du föredrar en ClickUp-lista eller ett Google Sheets-layout är idén densamma: en bevakningslista du litar på, istället för tio flikar du knappt kommer ihåg.

📖 Läs också: Hur man skapar en strategi för riskhantering av portföljer

Vad kännetecknar en bra mall för kryptovalutavakthistorik?

En bra mall för kryptovalutavakthållning håller dina data tydliga, aktuella och redo att användas. Du ska kunna skanna den på några sekunder och veta vilka tillgångar som behöver uppmärksammas idag.

Leta efter mallar som:

Använd tydliga kolumner för ticker, tillgång, pris, kvantitet, datum och anteckningar.

Gör det enkelt att logga affärer, spåra resultat och visa grundläggande portföljallokering.

Stöd för filter eller taggar så att du kan fokusera på de mest relevanta tillgångarna.

Fungerar bra med livepris-funktioner eller enkla importformler.

Anslut till ditt bredare arbetsflöde för forskning, uppgifter och granskningar.

En bra mall för kryptovalutavakthållning stöder också en repeterbar process. Du kan återanvända samma steg varje vecka: lägga till tickers, granska nivåer, uppdatera status och logga resultat. På så sätt lär du dig av tidigare affärer istället för att upprepa samma misstag.

💡 Proffstips: ClickUp Brain läser dina vyer för bevakningslistor, affärer och portföljer och omvandlar spridda forskningsresultat till korta sammanfattningar som du faktiskt kan använda. Ställ en enkel fråga så hämtar den information från uppgifter, dokument och ditt länkade kalkylblad och svarar sedan med exakt de tickers, datum och prisnivåer du behöver. ClickUp Brain kan också utarbeta mål och stopp från dina anteckningar och föreslå saknade fält så att din mall förblir konsekvent över tid. AI granskar handelsloggposter, identifierar saknade detaljer och uppmanar till fullständig och konsekvent dokumentation.

De 13 bästa mallarna för kryptovalutavakthistorik

Att följa kryptovalutornas prisrörelser kan snabbt bli komplicerat. En dag kollar du priserna i en börsapp, nästa dag jonglerar du med bevakningslistor i Sheets, skärmdumpar i chatten och anteckningar begravda i Docs.

Denna hopning är arbetsutbredning; när din information är utspridd över olika appar och dokument.

ClickUp hjälper dig att samla allt i ett konvergerat AI-arbetsutrymme. Du kan förvara din kryptovalutavakthållningslista, portföljuppgifter, forskningsanteckningar och granskningsuppgifter i samma arbetsutrymme. Istället för att hoppa mellan olika verktyg kan du spåra tillgångar, ställa in påminnelser och logga transaktioner där du redan planerar ditt arbete.

Dessa 13 kostnadsfria mallar för kryptovalutor ger dig olika alternativ för hur du kan tänka och arbeta med listor, tavlor, kalkylblad och dokument. Välj en som passar din stil och lägg sedan till ClickUp-funktioner för att omvandla siffror till en process du kan lita på.

1. ClickUp Blockchain Ecosystem Template

Hämta gratis mall Samla projektuppgifter i en enkel portföljsammanfattning för att se exponeringen med ClickUp Blockchain Ecosystem Template.

ClickUp Blockchain Ecosystem Template ger dig en samlad bild av projekt, personer och milstolpar inom en kedja eller sektor. Istället för spridda dokument och ad hoc-anteckningar får du listor och tavlor som visar vilka protokoll du följer, vad de bygger och när viktiga datum infaller.

Du kan lägga till uppgifter för L1, L2 och större appar, och sedan lagra länkar till whitepapers, revisioner och dina analyser. Vyer som Board, List och Gantt gör det enklare att se hur utvecklingsscheman stämmer överens med din portfölj och bevakningslista.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra L1, L2 och dApps med status för forskning, testning, revision, lansering och underhåll.

Lägg till anpassade fält för ticker, sektor, cirkulerande utbud och viktiga on-chain-mått.

Ställ in påminnelser inför upplåsningar, omröstningar eller noteringar så att du kan bestämma om en tillgång ska finnas kvar på din bevakningslista eller inte.

Länka uppgifter till ett separat kryptovaluta-bevakningsblad så att forsknings- och prisdata förblir sammankopplade.

✨ Perfekt för: Forskningsteam och protokolloperatörer som kartlägger kedjor och appar samtidigt som de kopplar varje projekt till en strukturerad kryptovalutakontrollista.

📖 Läs också: Hur man organiserar sin ekonomi

2. ClickUp-mall för portföljhantering

Hämta gratis mall Skapa ett forskningsbibliotek med taggar för sektor, risk och övertygelse via ClickUps mall för portföljhantering.

Kryptovalutor finns nu tillsammans med aktier och ETF:er i många portföljer. ClickUp Portfolio Management Template hjälper dig att behandla din kryptovalutavakthistoria som en riktig portfölj. Organisera öppna positioner, planerade poster och idéer som endast är avsedda för övervakning i en lista. Sedan kan du använda anpassade fält för ticker, tillgångstyp, ingångspris, storlek och övertygelse.

Vyerna för "Öppna positioner", "Bevakningslista" och "Stängda affärer" låter dig se var din tid och ditt kapital allokeras. Du kan också logga anteckningar om varför du gick in, vad du bevakar och vad som skulle få dig att gå ut.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra öppna positioner och bevakningslistor på ett ställe med fält för ticker, pris och tes.

Gruppera efter sektor eller tema för att se hur din portfölj är sammansatt innan du lägger till nya affärer.

Lägg till nästa granskningsdatum så att du alltid vet när du ska se över en tillgång eller ombalansera.

Skapa en enkel portföljpanel som visar allokering, orealiserad vinst och förlust samt antalet aktiva affärer.

✨ Perfekt för: Handlare och portföljförvaltare som vill ha sin kryptovalutavakthållningslista, aktiva positioner och granskningsfrekvens samlade i en enda portföljvy.

💡 Proffstips: Gör portföljgranskningar till ett repeterbart arbetsflöde med ClickUp Dashboards. Du kan använda ClickUp Dashboards för att hämta live-data från din portföljlista och fördela efter tillgång, antal öppna affärer och uppgifter som är taggade som högrisk. På så sätt blir din "portföljgranskning" inte ännu ett kalkylblad. Istället blir det en uppsättning widgets som uppdateras automatiskt från samma data som ditt team redan underhåller.

3. ClickUp-mall för finanshantering

Hämta gratis mall Spåra handelsbudgetar per börs och tillgång med hjälp av ClickUp Finance Management Template.

Att handla utan budget kan ofta vara en utmaning för handlare. Du kanske når något, men du vet inte hur eller till vilken kostnad. ClickUp Finance Management Template erbjuder en kontrollpanel för att hantera finanser, som täcker viktiga mått såsom börser, avgifter, likviditetsbuffertar och realiserad vinst och förlust.

Du kan ställa in månatliga handelsbudgetar per börs eller strategi, logga insättningar och uttag och märka varje post med en ticker eller kategori. Eftersom detta finns i ClickUp kan du bifoga CSV-filer från börser, ladda upp kvitton och lagra skattenoter bredvid varje post. Det gör årsöversyner och rapportering mindre smärtsamt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Ställ in budgetar för varje börs eller strategi och jämför planerade och faktiska utgifter.

Tagga poster efter ticker, tillgångstyp och strategi för att se vart ditt kapital verkligen går.

Bifoga CSV-filer, PDF-filer och kontoutdrag så att skatteförberedelser och revisioner blir enklare.

Använd vyerna för "Denna månad", "Per börs" och "Per tillgång" för att fatta tydligare portföljbeslut.

✨ Perfekt för: Aktiva handlare som spårar budgetar, avgifter och resultat över olika börser och kopplar det till tillgångarna på sin bevakningslista.

📮 ClickUp Insight: Nästan 4 av 10 personer säger att finansiell instabilitet är deras största oro när de överväger en portföljkarriär, och osäkerhet står högst upp på listan. Istället för att gissa vart din tid och dina pengar tar vägen kan du spåra varje timme i ClickUp med den inbyggda tidsspårningen. Tagga arbete efter kund eller inkomstkälla, logga fakturerbara timmar och använd anpassade fält för att lagra priser och betalningar. Med ClickUp Dashboards kan du se hur mycket tid du investerar, vad det är värt och vilka projekt som är mest lönsamma i realtid.

4. Mall för investeringsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Arkivera genomförda avtal, kvitton och ändringar för rapportering med hjälp av ClickUp-mallen för investeringsavtal.

ClickUp Investment Agreement Template hjälper dig att organisera SAFT, SAFE, token warrants och andra affärsdokument i ett strukturerat ClickUp Doc. Avsnitt för villkor, intjänande, rättigheter och överföringsuppgifter finns bredvid kommentarer och uppgifter för due diligence och signaturer.

Du kan spåra status från "Utkast" till "Undertecknat" och ställa in påminnelser för milstolpar, såsom första intjänandedatum eller lockup-utgång. Länka sedan varje avtal till relaterad ticker eller projekt i dina Blockchain Ecosystem- eller Portfolio Management-vyer. På så sätt ser du också den juridiska kontexten och den ursprungliga tesen bakom tilldelningen när en token-upplåsning dyker upp i ditt ark.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga SAFT-, SAFE- eller warrant-affärer med fält för ticker, tilldelning, intjänande och lockup.

Spåra signaturer, KYC, finansiering och checklista för avslut med tydliga statusar.

Bifoga utkast, redlines och slutliga PDF-filer för en tydlig revisionsspårbarhet.

Koppla varje affär till bevakningslistan så att värderingar och beslut förblir kopplade till verkliga villkor.

✨ Perfekt för: Änglar, fonder och operatörer som vill ha affärsdokument, juridiska villkor och bevakningslistor samlade på samma arbetsplats.

📖 Läs också: De bästa kalkylbladsmallarna för pensionsplanering för effektiv budgetering

5. ClickUp-mall för spårning av tillgångar

Hämta gratis mall Bifoga skärmdumpar och fakturor så att revisioner och uppdateringar blir lätta att läsa med hjälp av ClickUps mall för spårning av tillgångar.

Att förlora en plånboksnyckel eller glömma vilken enhet som innehåller en seed-fras är en risk som inget kalkylblad ensamt kan åtgärda. ClickUp Asset Tracking Template ger dig ett centraliserat register för allt som ligger till grund för din kryptoportfölj.

Du kan registrera plånböcker, hårdvaruenheter, växlingskonton, NFT:er och licenser med fält för ägare, åtkomstmetod, säkerhetskopieringsplats och senaste verifieringsdatum. Du kan också lägga till taggar för "Högt värde", "Förvaring" eller "Kall lagring" så att du snabbt kan sortera.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Registrera plånböcker, nyckelbackuper, enhetsinformation och licenser

Ställ in återkommande uppgifter för att testa säkerhetskopior, rotera API-nycklar eller granska åtkomstlistor.

Bifoga skärmdumpar och fakturor som köp- och förvaringsbevis.

Koppla ihop din bevakningslista med dina portföljlistor för att få en fullständig bild av ”var allt verkligen finns”.

✨ Perfekt för: Individer och team som vill balansera bekvämlighet och säkerhet samtidigt som de håller tillgångsregister nära sin kryptovalutavakthistorik och portföljuppgifter.

🤯 Rolig fakta: Analytiker uppskattar att en betydande del av alla Bitcoin som någonsin har utvunnits är otillgängliga på grund av förlorade nycklar eller glömda plånböcker. Denna siffra anges ofta som cirka 20 % av den totala Bitcoin-tillgången.

6. ClickUp-listmall

Hämta gratis mall Samla dina data, din forskning och dina åtgärder på ett och samma ställe med ClickUp List Template.

ClickUp List Template är det enklaste sättet att förvandla en kryptovalutakontrollista till ett fungerande att göra-system. Varje rad blir en valuta, och varje valuta innehåller allt du behöver för att agera: ticker, aktuellt pris, datum för tillägg, tes, mål och stopp.

Du kan använda en lista som din huvudsakliga bevakningslista och dela upp den efter vy: "Hög övertygelse", "Kort sikt", "Lång sikt" eller "Behöver undersökas". Kommentarer lagrar frågor och uppföljningar, medan bilagor innehåller skärmdumpar eller PDF-filer som du kommer att behöva senare.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla in en backlogg av tillgångar med ticker, pris, tes och nästa steg i en vy.

Filtrera efter sektor, övertygelse eller katalysatordatum för att fokusera på en liten uppsättning varje dag.

Lägg till deluppgifter för inköp, försäljningar och granskningar så att du kan följa samma rutin varje gång.

Samla genomförda affärer i en separat vy för att se hur dina idéer på bevakningslistan har presterat över tid.

✨ Perfekt för: Handlare och forskare som vill ha en enkel kryptovalutavakthållningslista, en lista som de kan uppdatera på några minuter och agera på utan att byta verktyg.

📖 Läs också: Sammanfattning av The Psychology of Money

7. ClickUp-kalkylbladsmall

Hämta gratis mall Skapa din lista i ClickUp – ge den ett namn, välj ett utrymme och välj importera objekt.

Bitcoin steg till rekordhöga nivåer den 6 oktober 2025, men backade snart därefter när skiftande ekonomiska rubriker utlöste en mer riskavvisande stämning. Nyheter, trådar och diagram kommer alltid så snabbt inom krypto. ClickUp-kalkylbladsmallen hjälper dig att logga vad du såg, när du såg det och varför det var viktigt, så att ditt framtida jag kan förstå tidigare beslut.

Varje rad kan innehålla en ticker, tillgångens namn, pris vid noteringstillfället, datum, sammanfattning av tes, källänk och en enkel status som "Bevakar", "Inmatad" eller "Godkänd". Du kan lägga till fält för katalysatorfönster, risktagg och övertygelsespoäng.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa ett forskningsark med kolumner för ticker, pris, tes och källänkar.

Filtrera efter tagg eller tidsram för att hitta de mest relevanta inställningarna varje vecka.

Länka lovande rader till uppgifter i din bevakningslista eller portfölj Listor för genomförande

Spara kommentarer och bilagor (diagram, PDF-filer, trådar) kopplade till varje rad.

✨ Perfekt för: Analytiker och handlare som vill ha ett strukturerat forskningsark som smidigt kopplas till deras kryptovalutavakthistorik och portföljarbetsflöden.

8. ClickUp Kanban-mall

Hämta gratis mall Läs insikter på några sekunder med tydliga prisnivåer och nästa steg med hjälp av ClickUp Kanban-mallen.

Om du tänker i kolumner snarare än rader, förvandlar ClickUp Kanban-mallen din kryptovaluta-bevakningslista till en överskådlig tavla. Ställ in kolumner som "Bevakar", "Planerad köp", "Köpt", "Trimmat" och "Sålt" och dra sedan korten efterhand som handeln utvecklas.

Varje kort kan visa ticker, aktuellt pris, ingångsdatum, mål, stopp och en kort sammanfattning. Du kan sedan gruppera swimlanes efter sektor, övertygelse eller konto så att du kan se mönster med ett ögonkast. Denna tavla blir en snabb daglig översikt: kontrollera vad som finns i "Entry Planned" (Planerad ingång), bekräfta prisnivåer och flytta antingen till "Bought" (Köpt) eller tillbaka till "Watching" (Bevakar).

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra mynt visuellt från bevakning till försäljning med tydliga, enkla kolumner.

Lägg till viktiga data på varje kort så att du inte behöver öppna varje detaljpanel.

Gruppera efter sektor eller risknivå för att hålla din portfölj balanserad.

Använd filter och WIP-gränser för att undvika att överbelasta någon kolumn.

✨ Perfekt för: Visuella tänkare som vill ha en kryptovalutakontrollista som de kan läsa på några sekunder istället för att bläddra igenom ett långt dokument.

💡 Proffstips: Förvandla dina kryptovalutanoter till ett röststyrt arbetsflöde med ClickUp Brain MAX När marknaderna rör sig snabbt är det oftast din skrivhastighet som är flaskhalsen, inte ditt tänkande. Med ClickUp Brain MAX:s Talk to Text kan du tala in uppdateringar av bevakningslistor, handelsidéer och journalanteckningar medan du håller ögonen på diagrammet. Det hjälper dig att omvandla ditt tal till ren, strukturerad text upp till fyra gånger snabbare än att skriva. Men det är inte allt. Eftersom det är kopplat till din ClickUp-arbetsyta kan dessa anteckningar omedelbart bli uppgifter, kommentarer eller uppdateringar i dina mallar för kryptovalutornas bevakningslista. ClickUp Brain MAX bygger också på flera premium-AI-modeller som GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 och Gemini 2. 5 Pro, och väljer automatiskt den bästa för det du gör. Specifikt för kryptovalutor kan du: Ange nya tickers med inmatning, ogiltigförklaring och anteckningar, och låt ClickUp Brain MAX lägga in dem direkt i din ClickUp-lista eller Kanban-vy för din kryptovalutavakthållningslista.

Diskutera ditt resonemang efter en handel ("Sålde SOL till X dollar eftersom finansieringen ökade och intresset avtog") och be sedan om en sammanfattning av lärdomen och koppla den till den uppgiften för framtida granskning.

Ställ frågor som "Vilka tickers på min bevakningslista ligger inom 3 % av sitt mål?" eller "Sammanfatta veckans realiserade resultat och största vinnare från min portföljvy" och få svar baserade på dina faktiska uppgifter, dokument och länkade Google Drive-filer (inklusive kalkylblad för bevakningslistor) istället för generella råd. Få detaljerade sammanfattningar och översiktsammanfattningar med ClickUp Brain MAX

9. ClickUp-mall för affärsplan för investmentbanker

Hämta gratis mall Fatta välgrundade beslut när ditt mandat omfattar tokens och aktier med hjälp av ClickUps affärsplanmall för investmentbanker.

I augusti 2025 uppgick de globala fusionerna och förvärven till cirka 2,6 biljoner dollar hittills i år, och många team utvärderar nu tokens tillsammans med aktier, intäktsprognoser och branschtrender. ClickUp Investment Bankers Business Plan Template ger dig en dokumentbaserad layout där du kan kombinera on-chain-mått med klassisk marknadsanalys.

Du kan strukturera avsnitt för marknadsläge, konkurrenter, intäktsdrivande faktorer, tokenekonomi och viktiga risker. Tickers och priser från din kryptovalutavakthållningslista kan refereras direkt i dessa avsnitt, så att din plan förblir kopplad till live-data.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa en enda plan som täcker marknadsstorlek, jämförelser, token-design och riskanteckningar.

Bifoga modeller, anteckningar och checklistor för due diligence till varje avsnitt.

Tilldela ägare och förfallodatum för varje del av planen för att hålla arbetet igång.

Länka tillbaka till din kryptovalutavakthistoria och portföljlistor för snabb referens.

✨ Perfekt för: Investeringsgrupper som balanserar exponering mot token och aktier och behöver en strukturerad plan kopplad till sin löpande bevakningslista och forskning.

10. ClickUp-mall för projektuppföljning

Hämta gratis mall Håll en löpande logg över förändringar i allokering, mål och risk så att du kan läsa resultaten senare med ClickUp Project Tracker Template.

Marknaderna rör sig efter sin egen tidsplan. Indexjusteringar, policymöten och börsförändringar kan alla påverka din portfölj. ClickUp Project Tracker Template hjälper dig att planera och spåra återkommande arbete kring din kryptovalutawatchlist.

Ställ in uppgifter för veckovisa granskningar av bevakningslistor, månatliga ombalanseringar och kvartalsvisa strategimöten. Använd kalendervyn, Gantt-vyn och tidslinjevyn för att se när viktiga händelser klustrar sig, och tilldela sedan ägare så att någon alltid är ansvarig för att kontrollera risker och exponering. Du kan också bifoga skärmdumpar eller utbytesanteckningar från varje granskning för ytterligare dokumentation.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Schemalägg återkommande kontroller av din bevakningslista och portfölj med tydliga ägare.

Kartlägg externa händelser (låsningsdatum, politiska beslut, viktiga ekonomiska rapporter) i din granskningskalender.

Bifoga anteckningar och filer från varje granskning för att spara en historik över beslut.

Använd vyer för att se alla kommande granskningsuppgifter för alla konton och strategier.

✨ Perfekt för: Handlare och operativa chefer som vill att portföljgranskningar ska ske enligt ett schema istället för endast efter stora prisrörelser.

💡 Proffstips: ClickUp AI Notetaker kan ansluta sig till ditt Zoom-möte eller andra samtal som stöds, spela in ljud, generera en transkription och markera åtgärdspunkter och beslut från mötet. Bjud in AI-antecknaren till din månatliga portföljgenomgång och länka sedan sammanfattningen direkt till uppgifter så att uppföljningar omedelbart hamnar i ditt arbetsflöde.

11. ClickUp OKR-mall

Hämta gratis mall Jämför före- och efter-mått i ett ark för tydlig analys med hjälp av ClickUp OKR-mallen.

Goda resultat kommer med goda vanor. Med ClickUp OKR-mallen kan du sätta kvartalsmål för din kryptoprocess och länka dem direkt till din bevakningslista och handelsdata.

Du kan sätta upp ett mål som "Förbättra riskdisciplinen" med nyckelresultat som "Logga 100 % av posterna med pris, datum och tes" eller "Håll maximal nedgång under en viss procentandel". Varje nyckelresultat kan länkas till en specifik flik, lista eller instrumentpanel. Vid varje granskning kan du uppdatera framstegen, justera målen och notera vad som fungerade och inte fungerade.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Översätt vaga mål (”handla bättre”) till specifika, mätbara nyckelresultat.

Länka varje KR till live-data – bevakningslista, forskningsblad eller portfölj Dashboard

Schemalägg kontroller så att du ser trender innan kvartalet är slut.

Granska slutförda mål för att ta reda på vilka vanor som gjorde störst skillnad.

✨ Perfekt för: Handlare och små team som vill koppla kryptovalutavakthistorik och handelsvanor till tydliga, spårbara mål.

📖 Läs också: Gratis mallar för investeringsportföljer för att spåra och hantera dina tillgångar

12. Mall för kryptovalutaportföljspårning i Google Sheets från SpreadsheetPoint

via SpreadsheetPoint

Vissa handlare föredrar att använda Sheets, särskilt när de vill ha fullständig kontroll över formlerna. Google Sheets Crypto Portfolio Tracker Template från SpreadsheetPoint ger dig en färdig kryptovalutakontrollista och portfölj i ett ark.

Du kan logga ticker, kvantitet, köppris och köpdatum och sedan använda formler för att beräkna aktuellt värde och resultat. Filter och enkla diagram gör det enkelt att se vilka tillgångar som dominerar din portfölj och vilka som knappt påverkar resultatet.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra ticker, kvantitet, köppris och aktuellt pris i ett enda gratis kalkylblad.

Använd importformler för att uppdatera prisdata utan manuell inmatning.

Lägg till anteckningar och taggar för strategi, sektor eller övertygelse.

Utöka mallen med dina egna diagram och mätvärden allteftersom du lär dig mer.

✨ Perfekt för: Alla som vill ha en gratis kryptovalutakontrollista och portföljspårare i Google Sheets som de kan anpassa efterhand som deras strategi mognar.

💡 Proffstips: ClickUps AI-agenter kan övervaka listor eller instrumentpaneler och utlösa åtgärder när något ser fel ut, till exempel saknade fält eller inaktuella datum. Du kan ställa in en agent som varje morgon skannar dina importerade bevakningslistor och skapar en uppgift när en ticker saknar ett mål, stopp eller senaste prisnotering. Detta kan hjälpa dig att hålla ordning på dina processer utan manuella kontroller. Lämna över rutinmässiga kontroller och håll din bevakningslista uppdaterad på ett enkelt sätt med ClickUp AI Agents

13. Krypto-diagrammall från Template. Net

Siffror är användbara, men diagram är mer minnesvärda. Med Crypto Chart Template från Template.net kan du mata in data från din kryptovaluta-bevakningslista eller Google Sheets och omedelbart omvandla den till tydliga bilder.

Du kan visa fördelning per tillgång, prisutveckling över tid eller förändringar i dominans för de största innehaven. Byt ut stapeldiagram mot linjediagram, justera etiketter och markera viktiga nivåer som du är intresserad av. När du har ställt in dessa visuella element kan du enkelt exportera dem till rapporter, trådar eller teamuppdateringar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Omvandla din bevakningslista och portföljuppgifter till tydliga diagram för snabb läsning.

Visualisera allokering efter tillgång, sektor eller övertygelsesnivå.

Markera in- och utgångar för att studera handelstidpunkter och resultat.

Exportera snygga bilder för uppdateringar, recensioner eller inlägg på sociala medier.

✨ Perfekt för: Handlare och skribenter som vill ha ett snabbt sätt att omvandla kryptovalutornas bevakningslistor till diagram för beslutsfattande och kommunikation.

🤯 Rolig fakta: Den amerikanska regeringen innehar nu tiotals miljarder dollar i beslagtagna kryptotillgångar, inklusive en stor Bitcoin-reserv, vilket visar hur digitala tillgångar har blivit en del av nationella balansräkningar.

Ta din kryptovalutahandel till nästa nivå med ClickUp

De flesta börjar med ett lapptäckssystem: appar för prisjämförelser, en bevakningslista i Google Sheets, anteckningar i chatten och en magkänsla av att de missar något. Med tiden blir lapptäcket ett oöverskådligt arbete och det blir svårare att se vilka affärer som verkligen är viktiga.

ClickUp ger din kryptovalutavakthållningslista ett hem. ✨

Samla flera datapunkter i listor eller tabeller, bifoga forskning, schemalägg granskningsuppgifter och koppla allt till instrumentpaneler för en enkel portföljvy. Med ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker och AI Agents kan du sammanfatta data, diktera anteckningar, dokumentera möten och automatisera små kontroller. Om det låter som den typ av ordning du vill ha, registrera dig för ClickUp och börja bygga en arbetsyta där din bevakningslista, portfölj och nästa steg äntligen samlas.