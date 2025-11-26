Gratis mallar för monday.com-tavlor för alla team

Det är förvånande hur ofta små projektproblem som upprepat manuellt arbete, oklarhet om vem som ansvarar för olika uppgifter och jakt på teammedlemmar för uppdateringar slutar med att ta tid och energi.

Enligt Project Management Institute slösar företag bort 120 000 dollar för varje miljon dollar som investeras på grund av dåliga projektresultat.

Tavelmallarna på monday.com är utformade för att bryta den ineffektiva cirkeln. Dessa färdiga, anpassningsbara mallar förenklar projektuppsättningen genom att tillhandahålla en grund för allt från dagliga uppgifter till större produktlanseringar.

Du kan enkelt anpassa dem efter ditt team, så att du inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång ett nytt projekt dyker upp. I den här artikeln går vi igenom några av de mest användbara anpassningsbara tavelmallarna som du kan börja med.

Vad kännetecknar en bra mall för monday.com-tavlor?

En monday.com-tavlemall är en färdig tavelkonfiguration. Den innehåller förutbestämda grupper, objekt, kolumner, automatiseringar och vyer som är utformade för att stödja ett visst arbetsflöde.

När du använder en mall genererar monday.com automatiskt en ny tavla med alla element redan strukturerade, så att du kan börja använda arbetsflödet omedelbart utan att behöva ställa in tavlan manuellt.

På så sätt kan team spara, återanvända och redigera specifika element för att anpassa dem efter projektets behov. Här är vad du kan göra med den perfekta monday-tavlemallen:

✅ Organisera uppgifter med en tydlig struktur av grupper , objekt och kolumner för enkel spårning.

✅ Möjlighet till flexibel anpassning av kolumner, vyer och arbetsflöden för olika projekttyper

✅ Stöd automatiseringar som förenklar repetitiva åtgärder som statusändringar eller uppdateringar av uppgifter.

✅ Möjliggör samarbete med tilldelade uppgifter, kommentarer och realtidsmeddelanden inom tavlan.

✅ Gör det enkelt att spara, duplicera och återanvända tavlor som mallar för framtida projekt.

💡 Proffstips: Malltavlor kan vara lika användbara för personliga rutiner och dagliga påminnelser. En Reddit-användare berättade hur användningen av en enda tavla för både arbetsuppgifter och personliga uppgifter hjälpte dem att undvika att dela upp sina uppgifter mellan olika appar och klisterlappar.

Översikt över tavelmallar

Här är en snabb överblick över monday.com-tavlemallarna och ClickUp -alternativen:

Gratis mallar för monday.com-tavlor

Okej, låt oss dyka in i gratis mallar för monday.com-tavlor som du kan börja använda direkt!

1. Mall för projektportföljhantering

via monday

Det är inte alltid de stora projekten som sliter på dig. Ibland är det alla mindre uppdateringar och skiftande prioriteringar som gör din dag extra utmanande. Denna mall för projektportföljhantering hjälper dig att samla alla dina projekt på ett och samma ställe.

Nu behöver du inte längre kämpa med en miljon saker som händer överallt, utan behöver bara fokusera på ett enda ställe.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Se alla dina projekt, deadlines och uppgifter på ett organiserat bräde.

Samla in nya projektförfrågningar och hantera godkännanden utan extra fram- och återgångar.

Håll koll på budgetar, tidsplaner och teamuppdrag med enkla uppdateringar.

Dela filer, anteckningar och uppdateringar i realtid, precis där arbetet utförs.

Använd instrumentpaneler, Kanban-tavlor eller tidslinjer för att följa din projektportfölj på ditt sätt.

✨ Perfekt för: Team som hanterar flera projekt, kundportföljer eller tvärfunktionella initiativ.

2. Mall för kundkampanjer för byråer

via monday

En ny studie från PWC visar att de flesta högpresterande team har en sak gemensamt: de använder projektledningsverktyg med funktioner från mallcentret som hjälper dem att arbeta smartare.

Som byrå har du förmodligen haft att göra med spridd feedback, begravda e-posttrådar och förskjutna deadlines. Mallen Klientkampanjer för byråer organiserar varje kampanjfas (briefingar, godkännanden, uppgifter, tidslinjer och klientfeedback) i ett synkroniserat arbetsutrymme. På så sätt kan ditt team och dina klienter hålla sig samordnade utan överlappningar eller förvirring.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera kunduppgifter, kampanjuppgifter och uppdateringar på ett överskådligt bräde.

Underlätta samarbetet med kunderna med anpassningsbara formulär och synkroniserade kontakter.

Spåra feedback, godkännanden och kampanjens framsteg utan att behöva jaga uppdateringar.

Hantera ditt teams arbetsbelastning samtidigt som du håller koll på långsiktiga mål.

Automatisera rutinuppgifter och påminnelser så att inget viktigt missas.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsbyråer, kreativa team och projektledare med kundkontakt.

👀 Rolig fakta: Leonardo da Vinci var också en stor fan av att göra listor. Hans berömda anteckningsböcker innehåller checklistor över saker att lära sig, människor att träffa och projekt att prova.

3. Mall för projektförfrågningar och godkännanden

via monday

Det största problemet med kommunikation är illusionen att den har ägt rum.

Det gamla citatet från George Bernard Shaw stämmer fortfarande, särskilt när det gäller projektförfrågningar. Om du tror att allt i e-postmeddelanden hjälper dig att komma ihåg det, tänk om. Den ständiga fram-och-tillbaka-kommunikationen riskerar att dölja viktiga detaljer.

Mallen Projektförfrågningar och godkännanden samlar alla inkommande projektförfrågningar på ett och samma bräde, så att ingenting går förlorat i e-postmeddelanden eller kalkylblad. Den stöder anpassade förfrågningsformulär, realtidsmeddelanden och automatiska påminnelser för att effektivisera godkännanden och hålla alla uppdaterade.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Samla projektförfrågningar på ett ställe med anpassningsbara, delbara formulär.

Håll alla intressenter informerade med uppdateringar och aviseringar i realtid.

Spåra godkännanden, feedback och deadlines utan att behöva jaga efter folk.

Sortera och hantera förfrågningar efter status, datum eller team med enkla, färgkodade grupper.

Använd automatisering för att meddela beställare när deras projekt har godkänts eller behöver ändras.

✨ Perfekt för: Projektledare, driftsteam och avdelningschefer som hanterar interna eller kundrelaterade förfrågningar.

💡Proffstips: ClickUp Brain ger extra stöd till din projektledning. Det är en AI-driven assistent som kan sammanfatta feedback, svara på projektrelaterade frågor och organisera anteckningar direkt i din arbetsyta. Denna funktion innebär mindre tid för att söka efter information och mer tid för att skapa.

4. Mall för planering av sociala medier

via monday

Sociala medier är idag utan tvekan en av de viktigaste vertikalerna i ett företag. Till skillnad från andra avdelningar består sociala medier dock ofta av ett litet team som hanterar ett dussintal uppgifter. Varannan dag dyker en ny trend upp, åtföljd av deadlines och kreativa tillgångar.

Denna mall för sociala medier samlar dina inlägg, planer och prestationsdata på ett organiserat ställe som du faktiskt kan hantera. Den låter dig importera dina sociala medier-statistik direkt till tavlan, så att alla dina insikter och tillgångar samlas på ett ställe.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Lagra kreativa tillgångar, kopior och kampanjfiler i ett gemensamt arbetsutrymme.

Planera innehåll efter plattform, publiceringsdatum och status med tydliga, anpassningsbara kolumner.

Importera statistik från sociala medier och koppla externa filer med bara några klick.

Tilldela teammedlemmar, ange deadlines och följ enkelt innehållets framsteg.

Använd färgkodade grupper för att sortera kampanjer, övervaka resultat och snabbt upptäcka trender.

✨ Perfekt för: Sociala medier-ansvariga, marknadsföringsteam och innehållsskapare som hanterar kampanjer i flera kanaler.

📮 ClickUp Insight: Nästan 28 % av de anställda ser osynligt arbete som en del av att vara en bra lagkamrat, men för 10 % känns det som att det alltid är samma personer som får bära den extra bördan. Det som börjar som ett lagarbete kan lätt förvandlas till tyst frustration när bördan inte delas rättvist. Den goda nyheten är att stöd inte alltid behöver komma från en kollega. Oavsett om du letar efter ett gammalt dokument, kontrollerar statusen för en uppgift som ingen minns eller försöker hitta den person som hanterade en liknande förfrågan förra året, kan ClickUp Brain hjälpa dig att snabbt hitta det du behöver, så att ingen känner sig utanför.

5. Mall för kundintroduktion

via monday

Kundintroduktion är ett avgörande ögonblick som kräver noggrann planering och genomförande. En skakig start kan sätta fel ton. Med den här mallen kan du hantera hela introduktionsprocessen, från uppstartsmötet till implementering och kundutbildning, på ett och samma bräde.

Det ger insyn i framsteg och tidsåtgång, vilket hjälper interna team att hålla sig samordnade och kunderna att känna sig stödda i varje steg.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Hantera varje steg i onboardingprocessen, från kickoff-samtal till kundöverlämningar, på ett och samma bräde.

Spåra framsteg, investerad tid och nästa steg med full insyn för ditt team.

Håll försäljnings-, framgångs- och kundteam samordnade på en gemensam plattform.

Tilldela ägare, sätt deadlines och dela uppdateringar så att inget faller mellan stolarna.

Anpassa enkelt tavlan efter varje kunds unika onboardingbehov.

✨ Perfekt för: Kundtjänstteam, kundansvariga och säljteam som fokuserar på eftermarknadsengagemang.

📚 Läs också: Hur man använder en uppgiftstavla effektivt för bättre uppgiftshantering

6. Mall för produktutveckling

via monday

För att hålla ett produktprojekt på rätt spår krävs mer än bara bra idéer. Det handlar om att balansera sprintmål, hantera buggar och se till att roadmappen är tydlig för alla inblandade.

Denna produktutvecklingsmall gör det enkelt för team att planera, spåra och hantera scrum-sprints – från prioritering av backlog till sprint-retrospektiv. Den innehåller verktyg för att kartlägga din produktvision med en övergripande roadmap, spåra bugg-tickets och genomföra samarbetsretrospektiv.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Hantera din backlog och sprintprioriteringar med tydligt ägarskap och spårning.

Planera produktmål med en övergripande färdplan kopplad till genomförandeuppgifter.

Spåra buggar, kundfeedback och lösningar på ett organiserat bräde.

Genomför effektiva retrospektiver med feedback från teamet och åtgärdspunkter samlade på ett ställe.

Håll koll på sprintens framsteg och kontinuerliga förbättringar med tydliga, delade uppdateringar.

✨ Perfekt för: Produktchefer, teknikteam och agila grupper som hanterar sprintar och releaser.

👀 Visste du att: Enligt Forrester Research uppnådde organisationer som använde ClickUp under en treårsperiod en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

📚 Läs också: Gratis mallar för sprintplanering för agila team

monday. com Mallar Begränsningar

Nöjd med det mesta, men väldigt frustrerad över några grundläggande saker.

Så sammanfattade en Reddit-användare sin upplevelse av monday.com.

Innan du dyker in är det bra att veta var det kan kännas lite mindre smidigt:

Många mallar har en allmän uppsättning, vilket innebär att du ofta behöver redigera och anpassa dem för ditt specifika projekt.

Automatiseringsbegränsningar i gratis- och lägre nivåers abonnemang kan göra det svårt att effektivisera dina arbetsflöden fullt ut.

Aktivitetsloggarna i mallarna ger inte alltid en detaljerad översikt över uppdateringar eller ändringar på flera tavlor.

Det finns inget inbyggt utrymme för idéutbyte eller brainstorming, så du kan behöva extra verktyg för kreativt samarbete.

Större tavlor och komplexa mallar kan leda till långsammare laddningstider, särskilt när din arbetsyta växer.

📚 Läs också: De bästa verktygen för projektplanering

Alternativa tavelmallar

De flesta tavelmallar är för generiska för att passa ditt faktiska arbetsflöde eller för rigida för att kunna anpassas när dina processer utvecklas. Du får en tavla som ser organiserad ut men som inte hjälper ditt team att arbeta snabbare.

ClickUp har en annorlunda approach som världens första konvergerade AI-arbetsyta.

Tavlemallarna i ClickUp är inte bara visuella layouter – de har inbyggda automatiseringar, kopplade dokument och intelligenta uppgiftsrelationer som faktiskt speglar hur arbetet utförs. Det eliminerar arbetsflödet genom att koppla dina tavlor direkt till allt annat som ditt team behöver: filer, kommunikation, tidslinjer och rapporter.

Inga fler manuella uppdateringar – bara 100 % kontext på ett ställe där människor och agenter arbetar tillsammans för att hålla projekten igång.

Här är 15 av ClickUps bästa mallar som faktiskt kopplar samman ditt dagliga arbete med dina större mål:

1. ClickUp-tavlemall

Få gratis mall Hantera uppgifter på ett tydligt och sammanhängande sätt med ClickUp-tavlemallen.

Trots att det finns dashboards tillgängliga faller 43 % av teamen fortfarande tillbaka på kalkylblad för att reda ut saker på egen hand. Det beror ofta på att dashboards inte visar hela bilden eller inte är tillräckligt flexibla för det dagliga arbetet.

ClickUp-tavlemallen löser detta problem genom att tillhandahålla ett helt anpassningsbart arbetsflöde som fungerar som en live-visuell spårare.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Anpassa kolumnerna efter ditt arbetsflöde och håll allt samordnat.

Visualisera uppgifter, status och framsteg i en enda tavelvy.

Gruppera uppgifter efter sprint, prioritet eller ägare utan att byta verktyg.

Spåra uppdateringar och flytta fram uppgifter med enkla dra-och-släpp-åtgärder.

Använd inbyggda tavelvyer utan att tappa kontakten med dina mål eller tidsplan.

✨ Perfekt för: Projektgrupper, avdelningschefer och team som letar efter en anpassningsbar projektbräda.

Eftersom vi är inne på ämnet datavisualisering kan projektledare följa framsteg och mål i realtid med hjälp av en anpassningsbar projektledningspanel. Här är en kort video som förklarar hur det fungerar:

2. ClickUp-mall för projektbräda

Få gratis mall Ge ditt team ett organiserat utrymme för att planera, följa upp och leverera via ClickUps projektmall.

Att hantera ett projekt innebär ofta att balansera alla komponenter utan att kompromissa med kvaliteten eller missa deadlines. Men när dina att göra-listor, uppdateringar och feedback finns på olika platser blir situationen utmanande.

ClickUp-projektmallarna är skapade för just dessa tillfällen och erbjuder följande för att samla allt i en vy.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Dela upp komplexa projekt i hanterbara uppgifter och tydliga arbetsflöden.

Spåra uppgiftsframsteg, deadlines och ägarskap på en enda tavla.

Samarbeta med ditt team och dela projektuppdateringar med intressenter

Anpassa vyer och kolumner efter projektets storlek och omfattning.

Få en överblick över ditt projekt utan att förlora detaljerna ur sikte.

✨ Perfekt för: Tvärfunktionella team, projektledare och driftsteam som hanterar samarbetsprojekt.

📚 Läs också: Steg för att förbättra ditt teams arbetsflöden

3. ClickUp enkel Kanban-tavlamall

Få gratis mall Upplev ett enkelt sätt att hålla ordning med ClickUp Simple Kanban Board Template.

ClickUp Kanban-mallen är ett flexibelt verktyg som hjälper team att visualisera och hantera sina arbetsflöden. Den har anpassningsbara statusar, fält och vyer. Detta gör det enkelt att spåra framsteg, dela upp stora projekt och upptäcka flaskhalsar.

Med inbyggda projektledningsverktyg som taggning, deluppgifter och uppgiftsberoenden kan teamen öka transparensen och optimera resursanvändningen för ökad produktivitet.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera uppgiftsförloppet med enkel dra-och-släpp-funktion mellan kolumnerna.

Dela upp större projekt i mindre, hanterbara steg

Upptäck flaskhalsar tidigt och justera prioriteringar med mindre gissningar.

Förbättra kommunikationen genom att ge alla insyn i uppgiftsstatusen.

Anpassa kolumner, etiketter och arbetsflöden efter ditt projekts behov.

✨ Perfekt för: Team som söker ett tydligt, visuellt sätt att spåra uppgifter, arbetsflöden och projektfaser.

4. ClickUp-mall för hantering av flera projekt

Få gratis mall Njut av tryggheten att ha allt ditt arbete samlat på ett ställe med hjälp av ClickUps mall för flera projekt.

Nästan 60 % av projektledarna hanterar upp till fem projekt samtidigt. Med så mycket som händer samtidigt är det naturligt att några detaljer faller mellan stolarna. Men ClickUps enkla Kanban-tavlemall för sprintar kommer till din undsättning. Denna mall hjälper agila team att planera, utföra, konfigurera och spåra sitt arbete med tydlighet.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Planera sprintar med förinställda tavel- och listvyer för bättre översikt.

Uppskatta uppgifter och spåra slutförandet inom varje sprintcykel.

Anpassa arbetsflöden och automatiseringar så att de passar din agila process.

Övervaka sprintens framsteg och identifiera hinder i realtid

Håll ditt team samlat kring mål, tidsplaner och nästa steg

✨ Perfekt för: Projektledare och team som hanterar flera projekt eller agila sprintar samtidigt.

📮ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet kommer från att jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, effektiv plattform. Starta och hantera dina uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller samman sammanhanget, gör det sökbart och hanterbart!

5. ClickUp Kanban View Roadmap-mall

Få gratis mall Håll fokus på helheten även när detaljerna förändras med ClickUps mall för Kanban View Roadmap.

Traditionella roadmaps ser ofta utmärkta ut till en början... tills planerna ändras. När du justerar mål och uppgifter blir du medveten om den betydande ansträngning som krävs för att manuellt uppdatera dessa element.

ClickUp Kanban View Roadmap Template gör det enklare att justera i farten utan att behöva börja om varje gång dina prioriteringar ändras. Ge ditt team ett flexibelt, visuellt sätt att hantera roadmaps som ett levande dokument.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa en tydlig visuell färdplan med enkel dra-och-släpp-funktionalitet.

Lägg till, flytta eller ta bort uppgifter enkelt allteftersom dina planer utvecklas.

Tilldela ägare och deadlines för att göra ansvarstagande till en del av arbetsflödet.

Håll din färdplan i linje med projektets framsteg och feedback i realtid.

Dela uppdateringar med intressenter i ett format som är lätt att följa och anpassa.

✨ Perfekt för: Produktchefer, projektplanerare och ledningsgrupper som samordnar strategiska roadmaps.

👀 Läs också: Hur man implementerar visuella projektledningstekniker

6. ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling

Få gratis mall Skapa tydlighet i ditt utvecklingsflöde med hjälp av denna ClickUp Kanban-mall för mjukvaruutveckling.

Mjukvaruprojekt är ökända för sin oförutsägbara natur. Det finns en viss sanning i skämten om utvecklare som får improviserade tillägg till omfattningen.

Mallen ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling hjälper team att visualisera och hantera sitt arbetsflöde genom att representera uppgifter som kort som flyttas genom varje utvecklingssteg. Den erbjuder anpassningsbara Kanban-tavlor, låter dig ställa in gränser för pågående arbete (WIP) och innehåller instrumentpaneler för att spåra cykeltiden.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera varje steg i utvecklingsprocessen med anpassningsbara Kanban-tavlor.

Ställ in gränser för pågående arbete för att undvika flaskhalsar och överbelastning av ditt team.

Effektivisera intagsförfrågningar och håll allt organiserat i ett arbetsflöde.

Spåra cykeltider och övervaka teamets prestanda med realtidsdashboards.

Justera prioriteringar och hantera utvecklingsuppgifter med tydlig ansvarsfördelning och framstegsspårning.

✨ Perfekt för: Utvecklingsteam, QA-testare och produktchefer för programvara som spårar funktionsförfrågningar och buggar.

👀 Rolig fakta: Flödesscheman har sitt ursprung i stålindustrin. År 1921 introducerade industriingenjörerna Frank och Lillian Gilbreth flödesscheman för att kartlägga fabriksprocesser.

7. ClickUp Agile Sprint Planning Template

Få gratis mall Ge ditt team verktygen för att planera med självförtroende med ClickUp Agile Sprint Planning Template.

Utan en gedigen plan kan även de bästa teamen tappa fokus. Men inte med ClickUps mall för agil sprintplanering. Denna mall hjälper dig att planera varje sprint tydligt, spåra beroenden och hålla alla på samma sida.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Planera sprintar med anpassningsbara tavlor som kan anpassas till projekt av alla storlekar.

Visualisera uppgifter, beroenden och deadlines i en lättöverskådlig tidslinjevy.

Spåra sprintens framsteg från start till mål med tydliga statusuppdateringar.

Samordna intressenterna kring mål, tidsplaner och resursfördelning i ett gemensamt utrymme.

Justera snabbt planer och prioriteringar utifrån feedback eller förändrade behov.

✨ Perfekt för: Scrum-team, agila projektledare och utvecklingsgrupper som kör iterativa sprintcykler.

8. ClickUp-mall för designbräda

Få gratis mall Planera varje sprint och spåra beroenden med ClickUp Agile Sprint Planning Template.

ClickUp Design Board Template gör det enklare att organisera koncept, dela bilder och samarbeta med ditt team eller dina kunder utan den vanliga fram-och-tillbaka-kommunikationen. Du kan spåra varje steg i ditt projekt med anpassade statusar, fält och tidslinjer som är skräddarsydda för designarbete.

Mallen gör det också enkelt att samla in feedback, hantera revideringar och hålla alla kreativa tillgångar organiserade på ett ställe för smidigt teamarbete.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Samla designelement, utkast och feedback på en enda, välorganiserad tavla.

Visualisera kreativa idéer med bilder, videor och anteckningar på ett och samma ställe.

Skapa samarbetsytor där ditt team kan bidra och dela uppdateringar.

Dela tavlor med kunder eller intressenter för snabba granskningar och godkännanden.

Anpassa arbetsflöden så att de passar ditt projekts kreativa process.

✨ Perfekt för: Designteam, kreativa byråer och tvärfunktionella team som hanterar designresurser och feedback.

💡 Proffstips: För team som vill öka produktiviteten ännu mer erbjuder ClickUp Brain MAX avancerade funktioner som: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar för att hitta filer, dokument och bilagor utan att lämna ditt arbetsflöde – du behöver inte längre växla mellan flikar för att hitta det du behöver.

Använd Talk to Text för att uppdatera uppgiftsstatus, skapa nya tavelobjekt eller tilldela arbete till teammedlemmar med rösten – handsfree medan du är i möten eller granskar projektuppdateringar.

Få tillgång till flera AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini i en enda kontextuell arbetsyta som förstår din tavelstruktur, ditt teams arbetsflöden och din projekthistorik. Prova ClickUp Brain MAX – AI-verktyget som känner till dina projekt inifrån och ut. Sluta använda AI-verktyg i överflöd. Använd din röst för att skapa automatiseringar för tavlor, fylla mallar med verkliga projektdata och få omedelbara svar om projektstatus.

9. ClickUp-mall för att få saker gjorda

Få gratis mall Få saker gjorda utan att bli överväldigad med hjälp av ClickUps mall för att få saker gjorda.

Oändliga att göra-listor på jobbet ger en känsla av att du arbetar hårt men sällan kommer framåt. Mallen Getting Things Done (GTD) från ClickUp, inspirerad av David Allens metod, hjälper dig att registrera, organisera och hantera uppgifter på ett sätt som rensar bort mentalt kaos.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Samla uppgifter, idéer och åtgärdspunkter på en organiserad tavla.

Sortera uppgifter efter prioritet, sammanhang eller projekt med anpassningsbara vyer.

Dela upp stora projekt i mindre, hanterbara steg

Granska och uppdatera uppgifter regelbundet för att hålla koll på åtaganden.

Använd tydliga kategorier som Nästa åtgärder, Väntar på och En dag för att hålla ditt arbetsflöde igång.

✨ Perfekt för: Individer och team som använder GTD-metoder för att registrera, prioritera och utföra uppgifter.

10. ClickUp-mall för kundintroduktion

Få gratis mall Få varje ny kund att känna sig prioriterad med hjälp av ClickUp-mallen för kundintroduktion.

Det talas kanske mycket om att AI kommer att ta över våra jobb, men när det gäller kundonboarding är den mänskliga faktorn fortfarande viktigast. 68 % av företagen säger att personalisering är mycket viktigt, och 64 % säger att förbättrad kundupplevelse är deras högsta prioritet.

Allt börjar med en smidig och genomtänkt onboardingprocess: en process som får kunderna att känna sig uppskattade redan från början. Denna mall för kundonboarding hjälper dig att göra just det.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Guida nya kunder genom onboarding med en tydlig, steg-för-steg-process

Spåra uppgifter, tidslinjer och milstolpar i ett gemensamt arbetsutrymme.

Samordna dina kundframgångs-, försäljnings- och supportteam med samma plan

Automatisera uppföljningar, uppdateringar och påminnelser för att undvika missade steg.

Anpassa onboarding-upplevelsen efter varje kunds behov utan att förlora konsekvensen.

✨ Perfekt för: Försäljnings-, framgångs- och kundtjänstteam som effektiviserar onboarding-processer för nya kunder.

11. ClickUp-mall för urvalsmatris vid rekrytering

Få gratis mall Bygg ett team som passar dina mål och växer med dig genom att byta till ClickUp-mallen för rekryteringsurval.

Att hitta rätt personer till ditt team handlar aldrig bara om CV. Det som verkligen spelar roll är att varje kandidat får en rättvis utvärdering baserad på vad som verkligen är viktigt för rollen. För att hjälpa dig med detta hjälper ClickUp Hiring Selection Matrix Template dig att strukturera din rekryteringsprocess.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera och spåra alla jobbansökningar på en enda, strukturerad tavla.

Utvärdera kandidater med hjälp av tydliga kriterier som kompetens, erfarenhet och kvalifikationer.

Jämför sökande sida vid sida för mer objektiva beslut.

Effektivisera rekryteringsprocessen med anpassningsbara vyer och statusuppdateringar.

Dela feedback med ditt rekryteringsteam i realtid så att alla är på samma sida.

✨ Perfekt för: HR-team, rekryterare och anställningschefer som utvärderar kandidater utifrån strukturerade kriterier.

👀 Rolig fakta: Post-it-lappar blev oavsiktliga arbetsflödesverktyg. Ursprungligen ett misslyckat experiment med lim, fann Post-it-lappar sin användning när människor började använda dem för att organisera idéer på väggar.

12. ClickUp-mall för projektretrospektiv

Få gratis mall Förvandla varje projekt till en lärorik upplevelse med ClickUps mall för projektretrospektiv.

Att slutföra ett projekt är en milstolpe, men att ta sig tid att reflektera över hur det gick är det som verkligen hjälper team att växa. ClickUp-mallen för projektretrospektiv ger dig ett enkelt sätt att se tillbaka och lära av både framgångar och motgångar.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Fånga upp vad som fungerade bra och vad som kunde ha gjorts bättre.

Identifiera områden som kan förbättras och fastställ tydliga åtgärder för framtida projekt.

Utvärdera teamets prestationer mot målen på ett öppet och strukturerat sätt.

Uppmuntra ärlig feedback och stärk samarbetet genom delade reflektioner.

Dokumentera lärdomar och bästa praxis som du kan vidarebefordra till ditt team.

✨ Perfekt för: Projektteam, Scrum-mästare och teamledare som genomför retrospektiver eller efteranalyser.

13. ClickUp-mall för IT-support

Få gratis mall Låt ditt IT-team fokusera på att lösa problem, inte sortera dem, med ClickUp IT Support Template.

När IT-förfrågningarna börjar hopa sig kan det snabbt påverka både ditt team och dina kunder. Här ger IT-supportmallen från ClickUp ditt supportteam ett enkelt och organiserat sätt att hantera förfrågningar och lösa problem snabbare.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera supportärenden och spåra deras status på en centraliserad tavla.

Tilldela uppgifter och samarbeta med teammedlemmar för att lösa problem effektivt.

Övervaka framsteg, deadlines och kunduppdateringar med tydlig översikt.

Automatisera rutinuppdateringar och påminnelser för att undvika att missa viktiga förfrågningar.

Spara sökbara register över tidigare ärenden, lösningar och feedback för framtida referens.

✨ Perfekt för: IT-helpdeskteam, interna supportavdelningar och kundsupportchefer som spårar IT-ärenden.

📚 Läs också: Hur man skapar en agil Scrum-tavla för projektledning

14. ClickUp-mall för affärsutgiftsrapport

Få gratis mall Håll koll på din företags ekonomi med ClickUps mall för utgiftsrapporter.

Om du tycker att företagsutgifter är besvärliga bör du försöka få ordning på dina spridda kvitton. ClickUps mall för företagsutgiftsrapporter hjälper dig att skapa ordning i din ekonomiska uppföljning. Du kan enkelt logga, kategorisera och övervaka alla dina företagsutgifter i ett organiserat arbetsutrymme.

Denna mall effektiviserar godkännanden och rapportering, vilket gör ekonomihanteringen enklare och mer transparent.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa, uppdatera och spåra utgiftsrapporter i ett gemensamt arbetsutrymme

Visualisera utgiftstrender och identifiera områden där kostnadsbesparingar kan göras.

Övervaka budgetar, spåra ersättningar och hantera godkännanden med lätthet.

Håll ordning på dina finansiella register för revisioner, rapportering eller prognoser.

Samarbeta med ekonomiavdelningar eller chefer i realtid för att spåra utgifter.

✨ Perfekt för: Ekonomiavdelningar, avdelningschefer och projektledare som övervakar budgetar och utgifter.

15. ClickUp-bloggens redaktionella kalendermall

Få gratis mall Fokusera på att skriva, inte på att brottas med din schemaläggning, med ClickUps bloggmall för redaktionell kalender.

En innehållsskapare har två heltidsjobb: att skapa innehåll och att organisera det. Det senare bör inte ingå i arbetsbeskrivningen. Därför ger ClickUp Blog Editorial Calendar Template dig ett enkelt sätt att kartlägga dina idéer och hålla koll på deadlines.

➡️ Varför du kommer att älska den här mallen

Planera och organisera allt blogginnehåll på ett tydligt, anpassningsbart forum.

Sätt deadlines, tilldela uppgifter och följ framstegen från utkast till publicering.

Samarbeta med författare, redaktörer och bidragsgivare i realtid

Identifiera luckor i innehållet och planera i förväg för snabb och konsekvent publicering.

Övervaka inläggsstatus, godkännanden och feedback i ett delat redaktionellt arbetsflöde.

✨ Perfekt för: Innehållsteam, marknadsföringschefer och bloggare som planerar redaktionella arbetsflöden och deadlines.

Förbättra dina måndagar med ClickUps kostnadsfria mallar

Det är svårt nog att hantera projekt utan att behöva lägga timmar på att skapa samma tavlor. Istället för att utsätta dig själv för det, varför inte byta till färdiga mallar?

Mallarna för tavlor på monday.com är en bra utgångspunkt när du vill förenkla installationen och komma igång snabbt.

Om du dock söker mer flexibilitet och kreativ kontroll erbjuder ClickUps mallar det lilla extra som ditt team kommer att uppskatta.

Från projektplanering och sprinttavlor till onboarding-arbetsflöden och redaktionella kalendrar – ClickUp ger dig färdiga mallar som faktiskt växer med ditt team. Är du redo att förenkla dina processer och spara tid?

✅ Registrera dig på ClickUp nu!