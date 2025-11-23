15+ bästa Figma-webbplatsmallar för fantastisk webbdesign

Varje webbplatsprojekt börjar med en plan. Men med en tom duk kan det ta evigheter att få inspiration och komma igång. Senare försvinner timmar åt att omarbeta knappar och navigering. Deadlines passerar medan du bygger om samma komponenter, och det som borde kännas som kreativt arbete förvandlas till repetitivt arbete.

Med Figma-webbplatsmallar behöver du inte börja från noll. Du börjar från färdigt.

Från SaaS-landningssidor som säljer till portföljer som imponerar – dessa Figma-webbplatsmallar ger dig allt du behöver för att snabbt designa och skala responsiva webbplatser.

Vad är Figma-webbplatsmallar?

Figma-webbplatsmallar är fördesignade webbplatslayouter som skapats i Figma, ett molnbaserat design- och samarbetsverktyg. Varje mall innehåller vanligtvis komponenter som navigeringsfält, rutnät, knappar, formulär och typografisystem som följer bästa praxis för responsiv design.

Eftersom de är fullt redigerbara i Figma kan du anpassa dessa mallar efter ditt varumärkes identitet och projektets behov utan att behöva bygga om från grunden. Figma-webbplatsmallar är också skapade med samarbete i åtanke. Team kan dela, kommentera och iterera på design i realtid, medan utvecklare kan hämta tillgångar och CSS direkt från Figma när det är dags att bygga.

💡 Proffstips: Använd en mall som grund och spara sedan din anpassade version som ett delat designbibliotek. På så sätt säkerställer du att varje projekt följer dina varumärkesriktlinjer från början.

De bästa webbplatsmallarna i korthet

Här är en kort sammanfattande tabell över mallarna för produktlanseringar i Figma och ClickUp som listas i denna blogg:

Figma-webbplatsmallar

Med så många alternativ i Figma Community och andra bibliotek kan det vara svårt att veta vilka mallar som är värda din tid. Den goda nyheten är att du inte behöver gå igenom hundratals filer. Vi har gjort jobbet åt dig.

Nedan hittar du de bästa Figma-webbplatsmallarna inom viktiga kategorier som landningssidor, portföljer, SaaS, e-handel, bloggar och instrumentpaneler. Varje mall levereras med färdiga layouter och komponenter som du kan anpassa efter ditt varumärke.

1. Minimal mall för landningssida

via Figma

Minimal Landing Page Template kombinerar en komplett landningssidelayout med ett färdigt designsystem. Förutom en hero header, kundlogotyper, tjänstehöjdpunkter, kundutlåtanden och CTA:er innehåller den typografiskalor, knappvarianter, färgmarkörer och ikonsatser.

Den har en ren komponentstruktur, där lagren är välmärkta och organiserade med Auto Layout, så att du kan uppdatera innehållet utan att förstöra designen.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Minska installationstiden med förkonfigurerade sektioner och återanvändbara komponenter.

Upprätthåll varumärkets enhetlighet med en inbyggd stilguide.

Anpassningsbara för olika branscher tack vare flexibla layouter.

🔑 Perfekt för: Byråer och företag som vill ha en färdig landningssida och ett återanvändbart designsystem för framtida projekt.

2. Samling av landningssidor

Den kostnadsfria Landing Page Kit Collection innehåller 13 mallar för landningssidor för stationära datorer och mobila enheter, med stöd av ett omfattande designsystem. Den levereras med 7 ikonpaket, en flaggsats, över 10 sidfotsdesigner, över 250 globala stilar och över 100 komponenter och varianter.

Allt är överskådligt organiserat så att du snabbt kan kombinera olika avsnitt och upprätthålla enhetligheten mellan flera sidor.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Återanvänd element i olika projekt istället för att bygga om från grunden.

Anpassa sidfötter och sektioner för att skräddarsy layouter för olika branscher.

Skala snabbt när du hanterar flera kundwebbplatser eller kampanjer.

🔑 Perfekt för: Frilansare och produktteam som behöver skapa flera landningssidor snabbt samtidigt som designen hålls konsekvent.

3. SinanTokmak webbutvecklare portfölj webbplatsmall

SinanTokmak Web Developer Portfolio Website Template av Johann Leon innehåller 12 förbyggda webbsidor i fyra responsiva skärmstorlekar, vilket gör det enkelt att skapa en professionell online-närvaro som fungerar på alla enheter. Filen innehåller tydliga stilar, återanvändbara komponenter och en helt automatisk layoutstruktur för konsistens och enkel anpassning.

Du kan presentera din biografi, dina färdigheter, projekt och blogginlägg i en sammanhängande layout som lyfter fram både ditt arbete och din personlighet.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Använd blogg- och fallstudielayouterna för att berätta historien bakom ditt arbete.

Spara tid på inställningar med ett CV, en portfolio och en blogg i en professionell design.

Designa en portfölj eller en enkel personlig webbplats utifrån dina behov.

🔑 Perfekt för: Frilansare och designers som vill ha en portfolio som lyfter fram deras personliga varumärke i ett rent, modernt format.

👀 Visste du att? AI-webbplatsbyggare kan hjälpa till att minska avvisningsfrekvensen med i genomsnitt 15 % och nästan 90 % av de högst rankade webbplatserna förlitar sig på dessa verktyg för prestanda, SEO eller innehållsoptimering.

4. Bentolio Portfolio Design Template

Bentolio Portfolio Design Template är en elegant personlig portfolio på en sida som bygger på Bento Grid-layouten, en designtrend som är känd för sina rena block och mycket visuella berättande.

Varje avsnitt är ordnat i modulära rutor som kan användas för att lyfta fram projekt, kompetenser, kontaktuppgifter eller personuppgifter på ett visuellt strukturerat sätt. Designen fokuserar på tydlighet och balans och erbjuder en scrollvänlig upplevelse som fungerar bra för kreativa proffs.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Byt plats på rutorna för att omorganisera rutnätet utan att behöva göra om hela sidan.

Ge en snabb överblick över dina färdigheter och projekt utan oändlig scrollning eller sidhoppning.

Få färdiga artboards för sektioner som Hem, Projekt, Om oss, Kontakt, Blogg

🔑 Perfekt för: Kreativa personer som vill ha en visuell portfölj som är lättviktig, enkel att underhålla och omedelbart minnesvärd.

💡 Proffstips: Även de bästa mallarna kan inte ersätta en strukturerad projektplan. Genom att kombinera Figma-mallar med programvara för webbplatsprojektledning säkerställer du att ditt designarbete stöds av tidsplaner och omfattningshantering.

5. SaaS- och appwebbplatsmall

SaaS & App Website Template är skapad speciellt för SaaS-plattformar, appföretag och IT-tjänsteleverantörer. Du får flera olika varianter av startsidor och ett flexibelt komponentbibliotek byggt på ett Bootstrap-gridsystem. Filen är helt lagerindelad och organiserad, vilket möjliggör snabba redigeringar och mix-and-match-anpassning.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Använd diagram, instrumentpaneler och avsnitt med kundutlåtanden för att stödja konverteringsfokuserad storytelling.

Omorganisera sektioner för att designa sidor för lanseringar, fallstudier eller prissättningsförsök.

Få alternativ för startsidan för SaaS-tillväxt, från produktpresentationer till prenumerationsplaner.

🔑 Perfekt för: SaaS-startups och apputvecklare som behöver en konverteringsoptimerad landningssida för att marknadsföra sina produkter.

📚 Läs också: De bästa verktygen för webbplatsoptimering

6. Singular SaaS-webbplatsmall

Singular SaaS Website Template är utformad med både design och utveckling i åtanke och erbjuder responsiva block, UI-kitkomponenter och mobilanpassade layouter, vilket gör den enkel att anpassa för landningssidor eller apppresentationer.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Skapa unika sidor snabbt med ett blockbibliotek med dra-och-släpp-funktion.

Använd inbyggda animationer och W3C-validerad HTML/CSS för verklig användning, inte bara mockups.

Håll designen konsekvent över hela linjen med funktionerna Smart Layout och färgtypografi.

🔑 Perfekt för: SAAS-startups, produktteam och marknadsföringsbyråer som behöver en lösning för design till kod.

7. UI-mall för AI-bloggwebbplats (mörkt tema)

AI Blog Website UI Template är en mörk design skapad för AI- och teknikutgivare. Den innehåller layouter för startsidan, nyheter, blogginlägg, poddar, resurser och kontaktsidor med pixelperfekt typografi och responsiva automatiska layouter. Den mörka färgpaletten ger en modern, professionell ton som är behaglig för ögonen och idealisk för långa läsningssessioner.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Utöka din plattform med fördesignade sidor för bloggar, poddar, nyheter och resurser.

Säkerställ en enhetlig läsupplevelse med tre responsiva skärmstorlekar.

Använd det inbyggda söksystemet som är skräddarsytt för teknik- och AI-fokuserat innehåll.

🔑 Perfekt för: Tekniska skribenter och AI-forskare som vill ha en innehållsrik blogg med en modern mörk estetik.

📮 ClickUp Insight: 33 % av våra respondenter pekar på kompetensutveckling som ett av de användningsområden för AI som de är mest intresserade av. Till exempel kan icke-tekniska arbetstagare vilja lära sig att skapa kodsnuttar för en webbsida med hjälp av ett AI-verktyg. I sådana fall gäller att ju mer kontext AI:n har om ditt arbete, desto bättre blir dess svar. Som den ultimata appen för arbete är ClickUps AI utmärkt på detta. Den vet vilket projekt du arbetar med och kan rekommendera specifika steg eller till och med utföra uppgifter som att enkelt skapa kodsnuttar.

8. MetaBlog – mångsidig bloggmall

MetaBlog Multipurpose Blog Template kombinerar rena layouter med flexibilitet. Den erbjuder både mörka och ljusa teman, så att du kan förhandsgranska och designa i två olika visuella identiteter. Mallen följer Atomic Design-metoden, vilket innebär att varje knapp, kort och sektion är återanvändbar.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Få ren typografi och balanserad vitrymd med sektioner för hero-bilder, bloggkort, utvalda inlägg etc.

Använd återanvändbara komponenter som knappar, kort, sidhuvuden och sidfötter för en enhetlig design.

Översätt design till HTML/Webflow enkelt med tydliga avstånd och layout.

🔑 Perfekt för: Innehållsskapare som vill lansera bloggar med återanvändbara designkomponenter som inte låser dem till en enda stil.

9. Mall för e-handelswebbplats för möbler

Möbel-e-handelsmallen har en startsida, butiksöversikt, produktdetaljsidor, kundvagn, kassa, jämförelsetabeller och till och med en blogg med stylingtips. Designen använder en mjuk, neutral färgpalett som sätter produktfotografierna i centrum, vilket gör den idealisk för att visa upp heminredning och livsstilsbilder.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Få ett komplett e-handelsflöde (butik → varukorg → kassa) som redan är utformat.

Använd rena, bildfokuserade layouter för att sätta fokus på möbler och inredningsfotografi.

Skapa auktoritet och inspirerande innehåll tillsammans med din butik med hjälp av layouten för livsstilsbloggar.

🔑 Perfekt för: Små möbelvarumärken och inredningsdesigners som letar efter en färdig butiksfront med en modern och visuellt tilltalande estetik.

⌛ Tips för att spara tid: Arbetsflöden inom webbdesign är sällan linjära. Från kravinsamling och designiterationer till granskningar av intressenter och överlämningar till utvecklare kan det ständiga fram och tillbaka bli tidskrävande och kaotiskt. Kombinationen av AI och automatiseringar kan hjälpa dig att automatiskt tilldela uppgifter, vidarebefordra feedback till rätt team och utlösa godkännanden när en design är klar för granskning. Titta på den här videon för att befria team från administrativa omkostnader och spara upp till 26 timmar varje vecka.

10. Mall för nyhetsbrevsprenumeration

Webbplatsmallen för nyhetsbrevsprenumerationer är utformad för plattformar som fokuserar på att sammanställa och hantera nyhetsbrev. Den konsekventa användningen av en djärv grön färgpalett i kombination med ren typografi och lätta 2D-illustrationer ger den ett fräscht och tilltalande utseende. Vissa designjusteringar kan behövas (som att ta bort extra skuggor), men dess minimalistiska och funktionella struktur gör den lätt att anpassa.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Täck hela användarresan från inloggning och prenumeration till fakturering och nyhetsflöden.

Välj mellan en mängd olika mallar för nyheter, bloggar, omröstningar, åsikter och mycket mer.

Ersätt platshållarillustrationer och ändra färger, typsnitt och layouter så att de passar ditt varumärke.

🔑 Perfekt för: Småföretag och kreatörer som vill driva en prenumerationsbaserad nyhetsbrevsmodell.

11. Mall för uppgiftshanteringspanel

Mallen Task Management Dashboard ger dig ett modernt uppgiftshanteringssystem med fokus på tydlighet och användbarhet. Den innehåller Kanban-tavlor, flerstegsuppgiftsflöden och integrerade meddelandepaneler. Designen har en ljus, minimalistisk estetik med färgkodade etiketter för prioriteringar och status.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Använd komponentbaserade uppgiftskort som visar kommentarer, taggar och bifogade filer, så att du kan demonstrera ett live-arbetsflöde.

Prova olika navigeringsmönster (instrumentpanel, projekt, uppgifter, meddelanden, användare) för att spegla populära produktivitetsappar.

Kombinera ett rent typografiskt system med kontrasterande färgaccenter för att göra långa arbetspass skonsamma för ögonen.

🔑 Perfekt för: Designers som presenterar prototyper som måste se polerade ut samtidigt som de återspeglar verkliga samarbetsfunktioner.

📚 Läs också: De bästa verktygen för uppgiftshantering som förbättrar dina arbetsflöden

12. Webbapp – Mall för hållbarhetsdashboard och utvärderingsverktyg

För organisationer som behöver spåra och rapportera hållbarhetsinitiativ erbjuder denna webbappmall för hållbarhet en färdig dashboard för att visualisera framsteg och enkelt skapa hållbarhetsrapporter.

Den har instrumentpaneler för styrning, leveranskedja, miljö och social hållbarhet, tillsammans med interaktiva utvärderingsverktyg. Designfunktioner som domänbaserad poängsättning, mognadsmätare och paneler för förbättringsspårning gör den praktisk för företagsrapportering inom ESG (miljö, socialt ansvar och styrning).

Varför du kommer att älska den:

Simulera verkliga företagsbedömningar med poängskalor och praktiska insikter.

Inkludera visuella rapporteringselement som mätare, färgkodade mått och strukturerade tabeller som gör din rapport redo för presentationer i styrelserummet.

Anpassa utvärderingsverktyget och instrumentpanelkomponenterna till olika hållbarhetsmått eller KPI:er.

🔑 Perfekt för: ESG-konsulter och hållbarhetsansvariga som behöver ett professionellt sätt att presentera prestationsdata och följa projektets framsteg mot hållbarhetsmålen.

🌟 Bonus: Webbplatsutveckling är en knepig affär. Utan ett intelligent, centraliserat verktyg hamnar kundernas krav, designdiskussioner, Figma-kommentarer, wireframe-beskrivningar osv. i separata verktyg, vilket leder till oklarheter och förseningar. ClickUp Brain MAX skapar lugn i detta kaos. Det kan: Förvandla långa, komplicerade e-posttrådar med alla dina kunders krav till tydliga, strukturerade uppgifter.

Skapa webbplatskartor med alternativa versioner för olika användarresor och SEO-vänliga namngivningskonventioner för sidor.

Flytta uppgifter automatiskt mellan olika statusar, meddela teamen när tillgångar skickas för granskning och skapa regelbundna framstegsrapporter för intressenterna. Den förenar data och arbetsflöden mellan olika system och låter dig hantera hela processen från en enda instrumentpanel. Så här ser det ut i praktiken ⬇️

13. Mall för företags- och coachingwebbplats

Webbplatsmallen för företag och coaching är särskilt användbar för tjänsteleverantörer som vill ha ett elegant sätt att attrahera, informera och konvertera potentiella kunder. Det som gör den unik är att den innehåller en strukturerad försäljningssida och ett webbinariumflöde, så att du inte bara visar dina tjänster utan också bygger en väg som uppmuntrar potentiella kunder att boka eller köpa.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Få färdiga webbinarsidor och reprissidor som sparar tid när du ska ordna onlineworkshops eller liveevenemang.

Använd den inbyggda försäljningssidesdesignen som fokuserar på övertalning för att öka konverteringarna.

Balansera personlig varumärkesprofilering med presentation av tjänster genom en enkel men effektiv designstruktur.

🔑 Perfekt för: Affärs- och livscoacher som vill bygga en professionell webbplats för att visa upp sina tjänster och kundreferenser.

14. Mall för NGO-webbplats

Denna webbplatsmall för icke-statliga organisationer är ett snyggt och funktionellt designsystem för ideella organisationer och välgörenhetsorganisationer. Den levereras med åtta strukturerade sidlayouter, inklusive en startsida, donationssida, evenemang, blogg, media och mer, vilket gör den till en färdig grund för effektfulla ändamål. Designen balanserar tillgänglighet och trovärdighet för organisationer som är beroende av donationer och stöd från samhället.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Få en stilguide och återanvändbara komponenter som säkerställer enhetlighet på alla sidor.

Använd ren typografi och bilder för att sätta berättande och transparens i förgrunden och bygga upp givarnas förtroende.

Anpassa färdiga sidor för evenemang och media för att visa upp effektfulla berättelser utan att behöva börja från scratch.

🔑 Perfekt för: Välgörenhetsorganisationer, icke-statliga organisationer, initiativ för funktionsnedsättning och tillgänglighet, gräsrotsorganisationer eller andra projekt som fokuserar på socialt välbefinnande och insamlingar.

15. Mall för café-webbplats

Webbplatsmallen Cafe Website Template är skapad för restauranger som vill förmedla smak och gästfrihet genom design. Den har tre unika startsideslayouter och över tolv undersidor som täcker menyer, bokningar, evenemang, teampresentationer och bloggsektioner. Djärv typografi och bildframhävande layouter gör det enkelt att lyfta fram signaturrätter, kampanjer eller kockens specialiteter.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Få färdiga strukturer för bokningar, så att du enkelt kan omvandla besökare till gäster.

Lyft fram matfotografier med särskilda meny- och gallerisidor som hjälper restauranger att omedelbart väcka aptiten hos besökarna.

Enkel att anpassa för kaféer, barer, bagerier och finare restauranger som behöver både enkelhet och djup.

🔑 Perfekt för: Caféägare som vill ha en väl utformad webbplats för att visa upp sin lokal, meny, atmosfär, personal och bokningsinformation.

16. Webbdesignmall för biluthyrning

Webbplatsmallen Car Rent Website Design Template fångar användarupplevelsen perfekt genom att kombinera ren grafik med intuitiva bokningsflöden, vilket gör det enkelt att hitta och boka en bil. Den fokuserar på tydlighet och konvertering genom att inkludera särskilda sidor för att bläddra bland bilmodeller, jämföra priser och slutföra bokningar med bara några få klick.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Använd fördesignade boknings- och reservationsflöden för att göra uthyrningsprocessen lätt att visualisera och ännu enklare att anpassa.

Lägg till jämförelsetabeller för fordonsmodeller, priser och viktiga funktioner för att hjälpa användarna att fatta snabbare och säkrare beslut.

Lyft fram element som skapar förtroende hos kunderna, såsom recensioner, vanliga frågor, policyer och tillräckligt med utrymme för foton för att få största möjliga effekt.

🔑 Perfekt för: Biluthyrningsföretag, nystartade bilföretag och reseföretag som vill öka sina onlinekonverteringar.

Varför använda Figma-webbplatsmallar?

Figma-webbplatsmallar ger dig ett stort försprång genom att du kan hoppa över fasen med tomma dukar och gå direkt till det verkliga designarbetet. Istället för att bygga om knappar, rutnät, layouter och navigering från grunden, börjar du med en polerad, redigeringsklar grund som följer moderna UI/UX-bästa praxis.

Här är varför team litar på Figma-mallar:

Spara tid med färdiga komponenter, sektioner och responsiva system.

Upprätthåll konsekvens mellan sidorna med delade stilar och återanvändbara element.

Samarbeta snabbare genom att dela filer, kommentera, granska och iterera i realtid.

Lämna över smidigt med organiserade lager, tokens och specifikationer som utvecklare kan använda direkt.

Minska designfel tack vare inbyggda branschstandarder för avstånd, typografi och tillgänglighet.

✨ Produktivitetstips: Använd dina Figma-mallar tillsammans med ett delat komponentbibliotek för att underlätta uppdateringar i flera olika designer. Dessutom kan du använda en checklista för webbplatslanseringar för att se till att inget glöms bort.

Vad gör en bra Figma-webbplatsmall?

En bra Figma-webbplatsmall ger dig frihet att justera layouterna samtidigt som användbarheten och designkvaliteten förblir konsekvent på alla sidor. Den bör också ge teamen en bra start utan att begränsa deras möjlighet att anpassa den efter unika varumärkesbehov. Viktiga kvalitetsmarkörer:

Responsiva layouter skapade för datorer, surfplattor och mobiler.

Återanvändbara komponenter (knappar, navigeringsfält, kort, modaler, formulär) som anpassas efterhand som din webbplats växer.

Överskådlig filorganisation med tydliga namn, automatisk layout och konsekvent avstånd.

Skalbara designtoken för typografi, färger, rutnätssystem och skuggor

Tillgänglighetsanpassad design (läsbar typ, kontrast, avstånd, elementhierarki)

Malltyper:

Välj utifrån vad du bygger:

Landningssidesmallar : konverteringsfokuserade, perfekta för lanseringar och kampanjer

Portföljmallar : projektpresentationer, fallstudier, biografier och hero-layouter

E-handelsmallar : produktrutnät, kundvagnsflöden, kassa och filter

SaaS/startup-mallar : prislistor, funktionsavsnitt, kundutlåtanden, instrumentpaneler

Blogg-/innehållsmallar : kategorikort, artikelupplägg, läsupplevelser

Dashboard- och webbappsmallar: analysgränssnitt, kort, tabeller, administratörspaneler

Genom att välja rätt malltyp från början minskar du iterationstiden avsevärt och håller din design i linje med webbplatsens syfte.

🤔 Gillar du inte Figma? Här är några alternativ till Figma med bättre komponentsystem och samarbetsfunktioner.

💡 Proffstips: Kontrollera alltid mallens filorganisation innan du använder den. En välstrukturerad mall har till exempel komponenter som knappar och rubriker som är konfigurerade med Auto Layout och konsekvent namngivning (btn/primary, btn/secondary).

Begränsningar vid användning av Figma för webbplatsmallar

Figma-mallarna ger dig en bra start, men de är inte en komplett lösning för att bygga en live-webbplats. Här är några begränsningar att tänka på:

Endast design, inte utvecklingsklar: Figma-mallar tillhandahåller struktur, grafik och UI-mönster. Men de innehåller inte fungerande kod. Du måste fortfarande överlämna designen till en utvecklare eller använda en webbplatsbyggare för att göra den funktionell.

Anpassning kräver skicklighet: Mallar sparar tid, men för att anpassa dem till ditt varumärke krävs en gedigen kunskap om Figmas verktyg. Utan designkunskap kan du få felaktig typografi, problem med avstånd eller trasiga layouter.

Prestandahänsyn: Vissa mallar har stora, detaljerade komponenter som kan göra Figma-filer tunga och långsamma att arbeta med, särskilt i samarbetsmiljöer.

Inte avsedd för heltäckande designhantering: Figma har inte funktioner för att planera kampanjer, spåra leveranser, hantera tidsplaner och övervaka prestanda.

Alternativa Figma-webbplatsmallar

Figma-mallar hanterar den kreativa sidan av webbdesign, men de löser inte den större utmaningen: att hantera allt som händer kring designen.

ClickUp erbjuder en uppsättning webbplatsfokuserade mallar som kompletterar Figma genom att hantera webbplatsprojektledning från början till slut.

ClickUp Whiteboards är utmärkta för att hålla virtuella designdiskussioner och samla in feedback, medan Automations i ClickUp minskar den administrativa bördan med att manuellt skicka designer från skapande till granskning till slutgiltigt godkännande.

Du kan också koppla Figma-tavlor till projektledningsmallar i ClickUp och automatiskt synkronisera designstatus med uppgiftslistor.

Här är de bästa ClickUp-mallarna 👇

1. ClickUp-mall för webbplatsprojektplan

Få gratis mall Planera din nästa webbplatslansering från början till slut med ClickUps mall för webbplatsprojektplanering.

Att lansera en webbplats är mer än bara design. Det innefattar strategi, deadlines, testning och samarbete. ClickUps mall för webbplatsprojektplanering förvandlar denna komplexa process till ett strukturerat och spårbart arbetsflöde så att ditt team kan gå från koncept till lansering utan att missa något.

Istället för att börja från noll ger den här mallen dig en färdig projektplan med listor och vyer för varje fas av webbplatsbyggandet, från tidig research till slutlig lansering. Du kan tilldela ägare, ange deadlines, spåra budgetar och övervaka framstegen i varje fas, allt på ett och samma ställe.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Planera varje fas av din webbplatslansering på ett och samma ställe genom att gruppera uppgifter från forskning till utveckling, samtidigt som du spårar tidsplanen och budgeten i realtid.

Dra och släpp uppgifter för att justera datum, beroenden och milstolpar direkt, och samordna tvärfunktionella team kring deadlines.

Balansera arbetsbelastningen i arbetsbelastningsvyn för att upptäcka över- eller underbelastade teammedlemmar och omfördela uppgifter innan förseningar uppstår.

Spåra utgifter med Cost Tracker för att jämföra beräknade och faktiska kostnader mellan olika faser och hålla budgeten under kontroll.

🔑 Perfekt för: Team som lanserar nya webbplatser eller omdesignar befintliga och behöver en tydlig struktur för att hantera uppgifter, budgetar och godkännanden på ett och samma ställe.

2. ClickUp-mall för webbdesignprojektplan

Få gratis mall Planera varje kreativ fas och håll dig till schemat med ClickUps mall för webbdesignprojekt.

Efter att ha planerat hela ditt webbplatsprojekt i den tidigare mallen ska vi nu zooma in på en av de viktigaste faserna, designfasen.

ClickUps mall för webbdesignprojekt ger kreativa team ett fokuserat utrymme för att planera, designa och granska alla designresultat, från wireframes till slutliga layouter. Med bara två huvudvyer: Lista och Tavla, håller den ditt webbdesignflöde enkelt och snabbt.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Dela upp designuppgifterna i hanterbara delar som mockups, innehållsuppdateringar och kundfeedback i listvyn för att hålla ditt arbetsflöde strukturerat och enkelt.

Flytta uppgifter enkelt mellan olika steg i tavelvyn för att effektivisera granskningar och revideringar.

Prioritera leveransen med inbyggda flaggor och tydliga statusar som markerar brådskande redigeringar och väntande godkännanden så att inget faller mellan stolarna före lanseringen.

🔑 Perfekt för: Designers och kreativa projektledare som behöver ett enkelt och visuellt sätt att hantera webbdesignuppgifter, revideringar och godkännanden inom en snabb produktionscykel.

3. ClickUp-webbdesignmall

Få gratis mall Spåra designförfrågningar, feedback och godkännanden, allt på ett och samma ställe med ClickUp Web Design Template.

Medan den tidigare mallen fokuserar på att genomföra ett enda webbdesignprojekt, är ClickUp Web Design Template utformad för designteam som hanterar flera webbplatser, till exempel en intern kreativ studio eller byrå.

Den kopplar samman kundintag, prioritering och designers arbetsbelastning i ett kontinuerligt system, så att du kan leverera snabbare utan att bränna ut ditt team.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Samla alla designförfrågningar med det inbyggda designförfrågningsformuläret som registrerar projektdetaljer och automatiskt skapar uppgifter i ditt arbetsområde.

Spåra framstegen i Designstatus -tavlan genom att flytta förfrågningar genom olika steg som Design, Behöver input, Kundgranskning och Godkänd för att hålla designers och kunder synkroniserade.

Prioritera projekt efter komplexitet och teamets kapacitet med hjälp av vyerna Efter komplexitet och Designerens kapacitet för att balansera arbetsbelastningen effektivt.

Skala ditt arbetsflöde enkelt med vyn Nya designförfrågningar, som gör att alla aktiva och inkommande projekt är synliga och sorterbara.

🔑 Perfekt för: Designstudior, frilansare eller interna team som hanterar projekt där hantering av feedbackloopar och resursallokering är lika viktigt som designkvalitet.

4. Mall för projektplan för omdesign av ClickUp-webbplats

Få gratis mall Förnya din webbplats med tydlighet och självförtroende från koncept till nylansering med ClickUps mall för omdesign av webbplatser.

Efter att ha gått igenom hur man planerar och designar en ny webbplats, går vi vidare till att förnya och uppdatera befintliga webbplatser.

Mallen för projektplanering för omdesign av webbplatser från ClickUp hjälper team att hantera den komplexa processen att uppdatera befintliga webbsidor. Till skillnad från andra mallar som ger dig en fullständig lista, fokuserar den här på enskilda uppgiftsmallar. Varje omdesignaktivitet blir en återanvändbar uppgift som du kan justera, duplicera och tilldela ditt team.

Du kan snabbt skapa uppgifter som "Uppdatera hemsidans layout" eller "Uppdatera produktsidorna". Tilldela dem till ditt team och följ framstegen på ett och samma ställe. Detta gör det enkelt att hantera omdesignarbete som förändras ofta.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Återanvänd och redigera omdesignuppgifter allteftersom ditt projekt utvecklas för att förbli flexibel utan att behöva börja om från början.

Spåra varje steg i omdesignprocessen med inbyggda vyer som enkelt flyttar uppgifter från Pågående till Granskning till Klar.

Förenkla samarbetet med deluppgifter, feedback och bilagor som lagras på ett ställe så att alla är överens om nästa steg.

🔑 Perfekt för: Webbdesign- eller marknadsföringsteam som regelbundet arbetar med omdesign och behöver en flexibel och återanvändbar lösning för att spåra ändringar och godkännanden.

5. ClickUp-mall för webbplatsutveckling

Få gratis mall Spåra kodning, kvalitetssäkring och distribution i ett arbetsflöde med ClickUps mall för webbplatsutveckling.

Efter att ha planerat, designat och omdesignat din webbplats är nästa steg att bygga den med ClickUp Website Development Template.

Det här är en mall på mappnivå. Den ger dig en komplett arbetsyta med flera listor, tavlor och framstegsvisningar som redan är konfigurerade. Du hittar listor som Backlog och Sitemap, som hjälper dig att organisera uppgifter under hela utvecklingscykeln.

Den inbyggda tavelvyn spårar varje steg i arbetet, inklusive upptäckt, behovsgranskning, utveckling, testning och live. Du kan enkelt växla mellan vyer, se vad som pågår och övervaka hur varje funktion närmar sig färdigställande.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Bygg och distribuera med självförtroende genom att spåra utvecklingsuppgifter, koduppdateringar och funktionslanseringar i ett strukturerat utrymme.

Håll designers, innehållsskapare, utvecklare och projektledare samordnade med delade vyer och konsekventa arbetsflöden som upprätthåller synkroniseringen i teamet.

Övervaka framsteg och beroenden i tavla- och listvyer för att tidigt identifiera flaskhalsar och förhindra förseningar.

Duplicera din anpassade utvecklingsmiljö för framtida versioner för att upprätthålla en konsekvent och repeterbar utvecklingsprocess.

🔑 Perfekt för: Webbutvecklare, teknikchefer och tvärfunktionella team som behöver ett anpassningsbart ramverk för att hantera allt.

Låt ClickUp Agents sköta ditt arbetsflöde i bakgrunden ClickUp Agents hjälper till att hålla webbplatsbyggandet igång genom att övervaka uppgifter, beroenden, godkännanden och deadlines åt dig. De dirigerar arbetet automatiskt, meddelar ägarna när design eller tillgångar är klara, eskalerar hinder och genererar sammanfattningar av framstegen så att ingenting stannar upp mellan design, innehåll och utveckling. Medan ditt team bygger, hanterar Agents det tidskrävande arbetet. ClickUp AI-agenter

6. ClickUp-mall för webbplatsproduktionsplan

Få gratis mall Samordna team och nå varje lanseringsmål med hjälp av ClickUps mall för webbplatsproduktionsplan.

När din webbplats är byggd och testad flyttas fokus till produktionen, där varje liveuppdatering och innehållspush måste fungera smidigt. ClickUps mall för webbplatsproduktionsplan hjälper team att hantera pågående releaser och övervaka live-tillgångar utan att störa din webbplats.

De är utformade för strukturerat samarbete mellan utvecklare, projektledare, innehållsansvariga och QA-team. Med funktioner som användarberättelser och prioriteringstaggning kan du hantera buggfixar, prestandajusteringar eller funktionslanseringar precis som vid vilken produktlansering som helst.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Planera, spåra och godkänn innehåll eller designuppdateringar innan de publiceras för att alla ändringar ska gå smidigt och utan fel.

Gruppera arbetet efter teman för att upptäcka flaskhalsar tidigt och lösa problem innan de påverkar användarna.

Håll din webbplats produktionsklar genom att kontinuerligt hantera uppdateringar för att alltid förbättra och alltid vara stabil.

🔑 Perfekt för: Digitala byråer, produktteam och webbansvariga som övervakar lanseringar med flera team.

7. ClickUp-mall för att skapa webbsidor

Få gratis mall Skapa och hantera varje webbsida på ett överskådligt sätt med hjälp av ClickUps mall för att skapa webbsidor.

ClickUp-mallen för att bygga webbsidor är användbar för att omvandla din webbplatskarta till välstrukturerade live-webbsidor, så att du kan planera, designa och publicera varje sida på ett organiserat sätt.

Istället för att hantera webbplatsen som ett stort projekt fokuserar den här mallen på de faktiska sidorna som utgör din webbplats. Den samlar allt från utkast till texter och designfeedback till sidlänkar i ett arbetsutrymme så att ditt team kan samarbeta utan förvirring.

Du kan se framstegen på flera olika sätt: webbplatsöversikten visar hur sidorna hänger ihop, medan tavlan och listan visar status för varje uppgift i realtid. Och om du samordnar tidsplaner hjälper Gantt-diagrammet dig att spåra leveranser och förseningar på en färgkodad tidsplan.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Organisera alla sidtyper tydligt genom att separera kärnsidor, produktsidor och stödsidor så att teamen kan designa och utveckla parallellt.

Samla design och kundfeedback direkt i uppgifterna för att göra revideringar snabbare och enklare.

Samla in kommentarer effektivt med statusar som "Uppdatering krävs" och "Under granskning" som gör feedbacklooparna synliga och organiserade.

🔑 Perfekt för: Byråer som letar efter ett webbdesignverktyg för att bygga flersidiga webbplatser där varje sida kräver skräddarsydd uppmärksamhet.

8. ClickUp-mall för webbplatsplanering

Få gratis mall Förvandla idéer till en strukturerad webbplatsplan med ClickUp Website Planner Template.

ClickUp Website Planner Template ger dig en fullständig översikt över ditt webbprojekt och förvandlar en rörig process med flera team till ett överskådligt, visuellt arbetsflöde.

Från den första brainstormingsessionen till den slutliga granskningen kartläggs varje steg från idé till testning. Du kan tilldela arbetsnivåer och visa arbetet från flera vinklar (Kanban-, Gantt- eller tidslinjevy ) för att leveransen ska bli förutsägbar och smidig.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Upptäck obalanser i arbetsbelastningen tidigt med inbyggda arbetsnivåer och teamtaggar som visar vem som är överbokad och vem som är tillgänglig.

Förenkla kreativa granskningar med tydliga statussteg som "Intern granskning" och "Pågår" för att effektivisera feedback mellan teamen.

Skapa ansvarsskyldighet i varje fas med uppgifter som visar ägarskap, nödvändiga team och deadlines för att eliminera förvirring och dubbelarbete.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringschefer, designstudior eller nystartade företag som behöver samordna flera discipliner (text, design och utveckling) när de planerar och genomför en ny webbplats.

9. ClickUp-webbplatsmall för arbetsomfattning

Få gratis mall Ställ tydliga förväntningar och leveranser från dag ett med ClickUp-webbplatsens arbetsomfattningsmall.

Innan den första raden kod skrivs behöver varje webbplatsprojekt en sak: tydlighet. ClickUps mall för webbplatsens arbetsomfång lägger grunden för detta.

Detaljerade ClickUp Docs hjälper dig att lagra alla projektdetaljer i förväg, såsom mål, leveranser, tidsplaner och kostnader, så att alla är överens om vad som ska byggas och när. Detta omfattande arbetsdokument kan länkas till ClickUp Tasks, så att teamen som arbetar med designmoduler, innehållsskapande, integrationer och lanseringsaktiviteter snabbt kan kontrollera vad som ingår i omfattningen och vad som behöver godkännas.

Denna mall är avsedd för team och kunder som vill undvika förvirring under genomförandet.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Ange mål, leveranser och priser i förväg för att skapa tydliga förväntningar och undvika missförstånd senare.

Dokumentera alla antaganden och ändringskontrollregler för att hålla alla intressenter samordnade under projektets gång.

Tilldela ägare, tidsplaner och uppgiftsfördelningar till varje fas för att säkerställa ansvarighet och undvika otydliga ansvarsområden.

Säkerställ transparens med inbyggda prislistor och kostnadstabeller som gör budgetarna synliga och håller utgifterna under kontroll.

🔑 Perfekt för: Byråer, konsulter och interna projektledare som behöver formalisera avtal och omfattning för webbutvecklingsprojekt.

10. Mall för projektplan för webbplatsmigrering i ClickUp

Få gratis mall Flytta din webbplats smidigt och säkert med ClickUps mall för webbplatsmigreringsprojekt.

Att migrera en webbplats är ett av de svåraste digitala projekten. Förutom att flytta filer måste du skydda länkvärdet och användarnas förtroende.

ClickUps mall för webbplatsmigreringsprojekt hjälper team att planera, testa och genomföra migreringar på ett strukturerat och tryggt sätt. Den delar upp processen i olika faser så att alla beroenden och omdirigeringar hanteras synkroniserat.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Planera migreringar i strukturerade faser med inbyggda kontrollpunkter och granskningssteg för att säkerställa att ingenting missas.

Skydda SEO-värdet och webbplatsens prestanda genom att spåra omdirigeringar, granska metadata och testa uppgifter i en organiserad vy.

Upptäck risker tidigt med statusar som "Blockerad" och "Under granskning" som flaggar flaskhalsar innan de påverkar tidsplanerna.

Förena tekniska och icke-tekniska team i ett gemensamt arbetsutrymme där utvecklare, marknadsförare och intressenter kan samarbeta i realtid.

🔑 Perfekt för: Marknadsförings- och IT-team som hanterar domänflyttar, CMS-ändringar eller storskaliga omdesignar.

11. ClickUp Sitemap Whiteboard-mall

Få gratis mall Kartlägg hela din webbplatsstruktur visuellt med ClickUp Sitemap Whiteboard Template.

Innan wireframes eller mockups blir verklighet börjar varje bra webbplats med en tydlig webbplatskarta.

ClickUp Sitemap Whiteboard Template ger ditt team ett visuellt sätt att planera webbplatsens struktur, från toppmenyer till underordnade undersidor. Du kan dra och släppa och omorganisera element i realtid. På så sätt är det enkelt att anpassa innehållsflödet och användarupplevelsen innan du skriver kod.

Oavsett om du skissar på tidiga idéer eller slutför en godkänd webbplatsstruktur, ger ClickUp Whiteboards dig en intuitiv arbetsyta där du kan brainstorma med ditt team, använda kopplingar för att kartlägga användarresor, spara idéer på klisterlappar och färgkoda element för visuell tydlighet.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Visualisera hela din webbplatsarkitektur på ett ögonblick för att omedelbart upptäcka saknade länkar och innehållsöverlappningar.

Samarbeta live med designers, utvecklare och innehållsstrateger med hjälp av kommentarer och klisterlappar för att förfina idéer i realtid.

Dra och släpp element allteftersom ditt projekt utvecklas för att hålla sidrelationerna tydliga och strukturen organiserad.

Konvertera godkända sitemap-sektioner till genomförbara uppgifter för att överbrygga planering och genomförande utan manuell inställning.

🔑 Perfekt för: UX-designers, innehållsstrateger och webbteam som behöver ett enkelt men kraftfullt sätt att samordna webbplatsstrukturen innan de börjar bygga.

📚 Läs också: Gratis mallar för webbplatskartor för att visualisera din webbplats

12. ClickUp-landningssidesmall

Få gratis mall Designa och testa sidor med hög konverteringsgrad snabbare med ClickUp-landningssidemallen.

Landningssidor blir framgångsrika när de balanserar övertygande innehåll, ren design och tydliga uppmaningar till handling. Men att jämföra olika tillvägagångssätt och hålla reda på vad som fungerar (och vad som inte fungerar) kan vara krångligt. Istället för spridda bokmärken eller slumpmässiga skärmdumpar ger ClickUp Landing Page Template dig ett centraliserat utrymme där du kan studera designval, kopieringsstilar och CTA:er sida vid sida.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Jämför ledande varumärken genom att spara och analysera deras landningssidor för att studera budskap och layoutmönster.

Kvantifiera designdiskussioner med poängfält som objektivt utvärderar innehåll och användbarhet.

Spåra återkommande designelement som knappplacering och ton för att identifiera vad som konsekvent driver klick och konverteringar.

Skapa ett gemensamt inspirationsarkiv med ClickUp Docs, där ditt team kan lagra länkar och anteckningar för framtida omdesign.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, designers och tillväxtstrateger som letar efter ett praktiskt system för att analysera, jämföra och replikera högpresterande landningssidor.

13. ClickUp-mall för användarflöde

Få gratis mall Visualisera och optimera varje användarupplevelse med ClickUp User Flow Template.

Varje bra produktupplevelse börjar med att förstå hur användarna faktiskt navigerar genom den.

ClickUp User Flow Template förvandlar dessa osynliga resor till tydliga, visuella kartor som visar varje åtgärd och resultat längs vägen. Istället för att gissa var användarna kan gå vilse kan du se deras väg steg för steg. Detta hjälper dig att designa smartare och smidigare upplevelser.

🌟 Varför du kommer att älska den:

Omvandla komplexa användarvägar till tydliga, visuella flödesscheman som alla kan förstå direkt.

Identifiera friktionspunkter tidigt för att förfina användarupplevelsen före lanseringen och förhindra avhopp.

Jämför alternativa flöden sida vid sida (t.ex. gästkassa vs. registrering) för att hitta den mest intuitiva upplevelsen.

Samordna UX-, produkt- och utvecklingsteam kring en gemensam plan för att minska fram- och återgångar och påskynda beslutsfattandet.

🔑 Perfekt för: Produktdesigners, UX-forskare och utvecklare som behöver ett praktiskt sätt att kartlägga användarbeteende och design.

Planera och bygg webbplatser snabbare med ClickUp

Figma-mallar ger dig ett försprång på den kreativa sidan med mockups, UI-kit och designsystem som sparar timmar av layoutarbete. När du kombinerar dem med ClickUps webbplatsmallar kan du snabbt gå från design till genomförande. Dessutom hålls allt från planering av innehåll till spårning av utvecklingsuppgifter organiserat på ett och samma ställe.

Dessutom håller ClickUps AI, automatiseringar och integrationer projekten igång. De tilldelar uppgifter direkt, genererar kopior, synkroniserar uppdateringar mellan verktyg och spårar framsteg utan att behöva detaljstyra.

Tillsammans skapar Figma-mallar och ClickUp-mallar en smidig väg från idé till lansering.

Registrera dig gratis på ClickUp och bygg webbplatser snabbare och smartare.