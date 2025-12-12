Hur du bygger upp ditt varumärke på LinkedIn som produktchef

En produktchef publicerade nyligen ett inlägg på LinkedIn om en produktlansering som blev en total flopp. Hon förklarade vad som gick fel, vad hon lärde sig och hur hon skulle ha gjort annorlunda. Inlägget fick 10 000 visningar och tre jobberbjudanden.

Hennes kollega lanserade en mycket framgångsrik funktion samma månad och publicerade ingenting. Ingen rekryterare hörde av sig. 😶‍🌫️

Det handlar inte om vem som är bäst på produkter, utan om vem som visar sitt tänkande. Om människor inte kan se hur du resonerar kan de inte komma ihåg dig. Och det är därför LinkedIn är viktigare än produktchefer vill erkänna.

Den här guiden beskriver hur du på ett autentiskt sätt kan stärka ditt varumärke på LinkedIn som produktchef. Dessutom tittar vi på hur ClickUp hjälper dig att spåra och visa upp ditt arbete som produktchef. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Varför LinkedIn är viktigt för produktchefer

Som produktchef är ditt nätverk ditt nettovärde. LinkedIn fungerar som den primära plattformen där rekryterare hittar dig, där du bygger upp ditt tankeledarskap och där du håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt område.

Här är varför det är viktigt:

Karriärmöjligheter kommer till dig: En stark profil innebär att du får inkommande meddelanden om tjänster som matchar din erfarenhet och dina löneförväntningar.

Lär dig av de bästa: Du får tillgång till ramverk och tankesätt som skulle ta år att utveckla på egen hand.

Bygg upp trovärdighet som växer: Framtida arbetsgivare och samarbetspartners kan se hur du tänker innan de ens träffat dig.

Håll dig steget före branschförändringarna: Din feed blir en kurerad lärandeström från praktiker som just nu löser Din feed blir en kurerad lärandeström från praktiker som just nu löser produktledningsproblem.

🧠 Kul fakta: LinkedIn:s omdesignprojekt 2012 (med kodnamnet "Project Katy") inspirerades av popstjärnan Katy Perry: idén var att gå ifrån ett webbgränssnitt i 1990-talsstil till något mer modernt och strömlinjeformat.

Hur man bygger en stark grund på LinkedIn

Tänk på din LinkedIn-profil som en produktportfölj som alltid är aktiv och som arbetar medan du sover. Så här bygger du en grund som lockar rätt möjligheter.

💬 Optimera din LinkedIn-profil

Optimering börjar med att förstå hur rekryterare och anställningschefer hittar kandidater på plattformen.

Strategisk placering av nyckelord ökar synligheten

Rekryterare söker efter titlar, kompetenser och inflytelserika områden.

Om din profil anger att du har arbetat med funktioner, men deras sökningar gäller produktstrategi eller roadmap-hantering, kommer du inte att visas.

Placera relevanta nyckelord (i princip LinkedIn SEO) på tre viktiga ställen: din rubrik (”Senior PM | Produktstrategi & B2B SaaS”), första stycket i avsnittet Om dig och i rollbeskrivningarna. Testa detta själv genom att söka på ”Produktchef [din stad]” och se vilka profiler som rankas högst.

🔍 Visste du att? I en studie av LinkedIn-profiler visade det sig att en kombination av endast plats + några sällsynta färdigheter gjorde en profil unikt identifierbar med cirka 75 % sannolikhet i ett urval av cirka 970 miljoner användare.

Rich media förvandlar påståenden till bevis

Att säga att du har lanserat en funktion betyder ingenting utan bevis.

Bevis övertygar.

Exempel:

90 sekunders demo via skärminspelning

Skärmdumpar av lanseringsstatistik

Strategidokument

Analyspaneler

💡 Proffstips: Använd ClickUp Clips för tydliga genomgångar. Fokusera på sammanhanget – vad som förändrades, varför det var viktigt och vilken inverkan det fick när det lanserades. På så sätt förvandlar du ”Jag byggde X” till en berättelse om beslut, avvägningar och resultat. Spela in produktgenomgångar med ClickUp Clips Använd ClickUp Clips för att belysa hur en funktion förändrade arbetsflödet.

Kvantifiering skiljer starka profiler från svaga

Varje punkt i din erfarenhet bör innehålla minst ett tal: procentuell förändring, belopp i dollar, tidsram eller volym.

Ersätt ”förbättrat användarengagemang” med ”Ökat antal dagliga aktiva användare (DAU) från 12 000 till 31 000 på fyra månader efter omdesign av onboarding baserat på 40 användarintervjuer”.

Denna specificitet visar att du mäter effekter, förstår orsakssamband och kommunicerar resultat på ett tydligt sätt.

💬 Använd avsnittet om din erfarenhet för att berätta en historia.

De flesta produktchefer listar sina ansvarsområden (”hanterade roadmap”, ”arbetade med ingenjörer”), men de bästa profilerna visar hur du diagnostiserar problem och skapar värde.

En liten sanning för alla produktchefer: Om du någonsin har tvekat att skriva om din erfarenhet för att du är rädd att den ska framstå som generisk eller "inte tillräckligt senior", oroa dig inte; alla produktchefer känner så. Det som är viktigt är tydlighet i tanken, inte perfektion. Specifika berättelser fungerar alltid bättre än polerade påståenden.

Utmaning: Fastställ insatserna och sammanhanget

Beskriv varje roll med den situation du ärvde så att rekryterare förstår svårighetsgraden.

”Ett ärvt produkt med 60 % kundbortfall, ingen differentiering från fyra konkurrenter och ett teknikteam som levererar funktioner som ingen vill ha” visar en rekryteringschef att du kan hantera kaos och oklarheter. Utmaningsformuleringen bevisar att du förstår affärsproblem, inte bara utför uppgifter.

Åtgärd: Visa din metodik och dina avvägningar

Förklara din process i 2–3 kortfattade meningar och fokusera på vad du slutade göra.

”Genomförde intervjuer om uppgifter som skulle utföras med 25 kunder som hade lämnat företaget och upptäckte att de köpte för användningsfall A, men vi optimerade för användningsfall B, tog bort tre pågående funktioner för att bygga om kärnarbetsflödet” visar strukturerat tänkande.

Avvägningar avslöjar omdöme; vem som helst kan säga ja till allt, men strategiska produktchefer vet vad de ska välja bort.

Resultat: Bevisa effekten med siffror och resultat

Avsluta med affärsstatistik som är viktig för ledningen.

”Minskade kundbortfallet från 60 % till 18 % under två kvartal, ökade det genomsnittliga kontraktsvärdet med 14 000 dollar genom merförsäljning, förbättrade teamets hastighet genom att ta bort 40 % av backloggen” kopplar ditt PM-arbete direkt till intäkter och effektivitet.

Om du har levererat något som misslyckats, ta ansvar för det och förklara vad du har lärt dig. Ärlighet skapar större trovärdighet än en perfekt meritlista.

📮 ClickUp Insight: 19 % av de tillfrågade vet inte vad en portföljkarriär är, och 18 % hålls tillbaka av att de inte vet var de ska börja. Viljan finns där, men det saknas en färdplan. Med ClickUp Brain behöver du aldrig fundera över vad du ska göra härnäst. Fråga bara: ”Hur lanserar jag en produkt?” Brain kan omedelbart söka på webben, analysera de senaste strategierna med flera LLM:er och leverera en steg-för-steg-plan som är skräddarsydd för dina mål. Oavsett om du behöver en marknadsanalys, en checklista för din första kund eller råd om hur du skapar flera inkomstkällor, får du omedelbart svar som är praktiskt användbara och baserade på verkliga data. Din färdplan är alltid bara en fråga bort.

💬 Skapa en rutin för att publicera innehåll som visar ditt tankeledarskap

Skriv en djupgående artikel varje månad om ett specifikt problem du löst, inte allmänna råd som alla redan känner till.

Välj ett beslut, till exempel ”Hur jag prioriterade 47 funktionsförfrågningar med tre tekniska resurser”, och gå igenom din exakta process:

Visa spänningen: Inkludera motståndet från intressenterna, VD:ns favoritprojekt som du stoppade och varför du fattade det beslutet.

Använd verkliga artefakter: Ta en skärmdump av ditt prioriteringsark, citera den pinsamma Slack-konversationen, visa före- och efteranalyserna.

Fokusera noga: 800 ord om ett beslut är bättre än 2 000 ord som täcker allt du vet om produktledning.

Håll takten: En artikel var tredje till fjärde vecka gör att du syns utan att bli utbränd eller offra kvalitet för frekvens.

Långa artiklar med verkliga exempel, verklig spänning och branschnyheter delas eftersom de är omedelbart användbara för andra produktchefer som just nu står inför liknande problem.

Vi pratade med Jacob Goldschein, VD för Orca, en LinkedIn-ghostwritingbyrå för grundare och operatörer, om hur produktchefer kan använda storytelling på ett autentiskt sätt.

Han berättade för oss:

Varje produktberättelse börjar med det som inspirerade dig att bli produktchef från början: vad som inspirerade dig att älska produkter, att vilja skapa något med dina egna händer, dina egna idéer, dina egna tankar. […] Som produktchef är hela ditt liv i grunden en berättelse om skapande och idéer, vilket är mycket unikt.

💡 Proffstips: Använd aha-upplevelser från användarfeedback som värdefullt innehåll. Nästa gång en kund säger något som förändrar din syn på produkten, skriv ett kort inlägg där du förklarar din förändrade syn. Det får dig att framstå som nyfiken, inte som en besserwisser.

Hur ClickUp kan hjälpa dig att vara konsekvent

Att stärka din närvaro på LinkedIn som produktchef fungerar på samma sätt som din produkt: tydlighet, iteration och feedbackloopar. Du tänker redan i system.

Med ClickUps marknadsföringslösning kan du behandla ditt personliga varumärke på samma sätt, som ett levande system som förbättras i takt med att du lär dig mer om din målgrupp, din röst och ditt eget produktänkande.

Börja här. 🏁

Utforska nya idéer på ett tydligt sätt

Ditt bästa innehåll kommer oftast från verkliga produktproblem: diskussioner om avvägningar, kundspänningar, prioriteringskonflikter, brister i samordning.

Visualisera strategiska innehållsvinklar med hjälp av ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards hjälper dig att bryta ner dessa ögonblick i tydliga berättarvinklar.

Du kan kartlägga berättelser som du vill dela:

En lärdom från en sprintretrospektiv

Ett prioriteringsbeslut där begränsningar formade riktningen

En överraskande användarinsikt från en forskningssession

Skapa till exempel en tavla med titeln "Ledningssignaler i konflikt" i varumärkeshanteringsprogrammet. Du kan lägga till klisterlappar för vad som hände, vad du övervägde, det beslut du fattade och varför det var viktigt.

Detta ger dig strukturerad klarhet innan du skriver utkastet.

Skissa LinkedIn-inlägg direkt där dina tankar uppstår

Dina tankar utvecklas genom specifikationer, mötesanteckningar, forskningssammanfattningar, kommentarer till roadmaps och beslutsloggar.

Förfina versioner av inlägg i flera format i ClickUp Docs för att upprätthålla ett konsekvent budskap

Med ClickUp Docs kan du omvandla dina tankar till berättelser som du kan dela utan att behöva byta verktyg. Skriv till exempel ett utkast till ett inlägg om prioritering av funktioner:

Utkast version 1: Fullständig beskrivning av de motstridiga prioriteringarna inom design och teknik.

Version 2: Ett skarpt karusellskript som delar upp konceptet i tre paneler

Version 3: En paragraf lång bildtext för ett snabbt inlägg

Referensavsnitt: Verkliga anteckningar från samtal med intressenter och beslutsloggar

Detta system förvandlar din arbetserfarenhet till en konsekvent berättelse.

Dessutom kan du använda Docs för att samla utkast till inlägg, idéer till bildtexter och mallar för engagemang.

🚀 Fördel med ClickUp: Du kan få experthjälp i ditt tankeprocess med ClickUp Assign Comments. Begär strukturerad feedback genom Assign Comments i ClickUp Anta att du vill att en senior produktchef ska granska ditt resonemang kring varför teknikavdelningen motsatte sig din föreslagna omfattningsminskning. Markera det specifika stycket i Docs och tilldela det kommentaren. Lägg till en anteckning: ”Granska resonemang, ton och tydlighet.” De svarar direkt på var förbättringar behövs. Du skärper, löser och går vidare.

Skapa ett repeterbart momentum

Som produktchef är din kalender fullspäckad med sprintgranskningar, grooming-sessioner, samordning med intressenter och ständiga kontextbyten. Utan ett system glöms intentionen att "publicera idag" bort.

Förfina din publiceringsrytm med ClickUps återkommande uppgifter för att skapa ett konsekvent och skalbart publiceringssystem

Använd ClickUp Recurring Tasks för att omvandla ditt innehåll till en repeterbar arbetsrytm.

Skapa mallar för återkommande uppgifter baserade på dina innehållspilar. Till exempel:

"Dela med dig av en produktkunskap från den här veckan" varje fredag.

"Analysera ett funktionsbeslut och de avvägningar som gjorts" varje tisdag.

"Dela en kollegas eller grundarens inlägg och lägg till meningsfulla kommentarer" varje onsdag.

Varje uppgift kan innehålla uppmaningar, referenslänkar och din "story angle" anpassad efter målgruppens kunskapsnivå (nybörjare, praktiker, ledare). När uppgiften återkommer i ditt LinkedIn-innehållskalender bygger du i princip ett system som matar sig själv.

🚀 ClickUp-fördel: Talk to Text i ClickUp håller dina bästa idéer levande tillräckligt länge för att du ska kunna forma dem. Anta att du växlar mellan en synkronisering av roadmap och en granskning av intressenter, och att du plötsligt får en bra LinkedIn-idé, något skarpt från en verklig produktavvägning som du hanterade förra veckan. Du säger det högt i ClickUp BrainGPT, AI-skrivbordsassistenten, och det är redo att bli en uppgift i ditt arbetsområde. Idén sparas och är redo att finslipas senare. Läs mer här:

Förvandla arbetserfarenheter till intressant innehåll

Ditt jobb innebär att reda ut oklarheter, tolka data, formulera beslut och uttrycka avvägningar. Det är detta tänkande som signalerar ett starkt produktomdöme, och det är precis det som bygger trovärdighet på LinkedIn. Utmaningen är att presentera det i ett skarpt, övertygande och läsarvänligt format.

Extrahera tydliga, insiktsdrivna berättelser från ditt produktarbete med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten för sociala medier, hjälper dig att översätta dina arbetsanteckningar till insiktsrika inlägg som visar din djupgående kunskap.

Hämta från:

Retros med motstridiga åsikter

Transkriptioner av kundsamtal där invändningar ändrade riktning

Anteckningar om prioritering av funktioner som visar din motivering

Experimentella resultat som förändrade dina antaganden om roadmapen

Vägled sedan ClickUp Brain så att ditt resonemang framgår tydligt istället för att sammanfatta händelsen.

✅ Prova denna uppmaning: Sammanfatta denna tråd med kundfeedback i ett inlägg där du förklarar hur man prioriterar funktioner utifrån konkurrerande intressenters behov. Skriv i andra person, direkt, genomtänkt och utan klichéer.

En ClickUp-användare berättar hur vi hjälpte dem att eliminera arbetsbelastningen:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Den redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

Men vänta, det finns mer!

Skapa alternativa krokar och övergångar med ClickUp Brain för att upprätthålla skrivflödet

ClickUp Brain hjälper dig att experimentera med tonfall, olika inledningar och exempel på formuleringar. Anta att din inledning känns för akademisk.

Nämn @Brain och be om tre versioner:

En uppriktig

En analytisk

En aning lekfullt

Välj den stil som passar din LinkedIn-röst och förfina den i samma ClickUp Doc.

🧠 Kul fakta: Även om produktchefer ibland kallas för sina produkters ”mini-VD:ar”, tyder vissa kommentarer på att de är ganska sällsynta i proportion: det kan finnas fler vice VD:ar än produktchefer i vissa företag, och produktchefer är statistiskt sett ”enhörningar” eftersom deras roll spänner över affärer, design, teknik och data.

Anpassa ditt innehåll efter din arbetscykel

Din kalender är redan fylld med sprintgranskningar, teamsynkroniseringar, backlog-förbättringssessioner, roadmap-diskussioner och 1:1-möten. Det blir lättare att vara konsekvent på LinkedIn när ditt publiceringsschema följer rytmen i den verkligheten.

Anpassa dina inläggsvanor till dina verkliga arbetsmönster med hjälp av ClickUp Calendar

ClickUp Calendar samlar dina uppgifter, samtal och prioriteringar i ett visuellt flöde.

Här tittar ClickUp Brain på dina prioriterade uppgifter, mötesbelastning och typiska fokusfönster för att automatiskt blockera tid för utkast så att du skriver när din energi stödjer bra tankar, inte när deadline pressar dig.

Anta att sprintplaneringen alltid ger dig klarhet på tisdagar. ClickUp Brain schemalägger tisdagens sena förmiddag som ditt utkastfönster. Anta att fredagar är lättare efter standups. Det markerar fredag eftermiddag för publicering. Din innehållsrytm följer nu din produktrytm.

⚡️ Mallarkiv: ClickUps mall för sociala medier-innehållskalender knyter samman hela arbetsflödet så att varje inlägg följer samma cykel. Mallen för sociala medier-kalendern innehåller redan utrymme för idéförvaring, utkast till statusetiketter, schemalagda inlägg och engagemangsspårning. Du behöver bara fylla i dina pelare och börja producera.

Låt prestanda styra din framtida innehållsinriktning

Analysera engagemangsmönster med hjälp av ClickUp Dashboards för att förfina din innehållsstrategi

ClickUp Dashboards visar vilka ämnen som stärker förtroendet och vilka som faller platt. Anta att du spårar:

Många kommentarer på inlägg som visar verkliga konversationer mellan intressenter

Många sparar inlägg som bryter ner mentala modeller

Djupa intryck på korta, slagkraftiga karusellbilder

Detta visar att din målgrupp värdesätter praktiskt resonemang och konkreta beslutshistorier. Så du satsar extra på det.

🚀 ClickUp-fördel: Starka LinkedIn-inlägg bygger ofta på visuell tydlighet. ClickUp Proofing hjälper dig att förfina karuseller, UI-analyser och produktberättande inlägg utan att behöva jaga feedback i chattar. Kommentera och förfina visuella inlägg effektivt med ClickUp Proofing Ladda upp dina utkast till bilder, karuseller eller korta videoklipp direkt i din uppgift. Dina granskare kan klicka var som helst på bilden och lämna precisa kommentarer kopplade till exakta bildrutor eller avsnitt.

Hur du bygger ditt nätverk och engagerar dig på ett autentiskt sätt

En stark profil betyder ingenting om ingen ser den.

Ditt professionella nätverk avgör din räckvidd, och ditt engagemang avgör din synlighet. Så här bygger du kontakter som faktiskt leder till möjligheter.

📌 Följ och interagera med ledande produktchefer

Genom att följa rätt personer får du värdefullt innehåll i ditt flöde och blir uppmärksammad när du engagerar dig på ett genomtänkt sätt.

Lenny Rachitsky : Tidigare produktchef på Airbnb som driver det mest populära produktnyhetsbrevet och delar med sig av djupgående analyser om tillväxt, kundlojalitet och karriärråd. Tidigare produktchef på Airbnb som driver det mest populära produktnyhetsbrevet och delar med sig av djupgående analyser om tillväxt, kundlojalitet och karriärråd.

Shreyas Doshi : F.d. Stripe, Twitter, Google PM känd för mentala modeller och prioriteringsramverk som utmanar konventionellt tänkande. F.d. Stripe, Twitter, Google PM känd för mentala modeller och prioriteringsramverk som utmanar konventionellt tänkande.

Elena Verna : Tillväxtrådgivare som analyserar PLG-strategier och aktiveringsmått med verkliga företagsexempel. Tillväxtrådgivare som analyserar PLG-strategier och aktiveringsmått med verkliga företagsexempel.

Gibson Biddle : Tidigare vice VD på Netflix som undervisar i produktstrategi genom fallstudier och sina "Ask Me Anything"-sessioner. Tidigare vice VD på Netflix som undervisar i produktstrategi genom fallstudier och sina "Ask Me Anything"-sessioner.

💡 Proffstips: Engagera dig strategiskt i deras innehåll. Kommentera när du har något väsentligt att tillägga, till exempel en liknande erfarenhet, en motargumentation med motivering eller en uppföljningsfråga som fördjupar diskussionen. ”Bra inlägg!” tillför inget värde, men ”Vi provade den här prioriteringsmetoden på [företag] och upptäckte att den inte fungerade när intressenterna hade motstridiga framgångsmått. Nyfiken på hur du hanterar den spänningen” startar konversationer som gör att du blir uppmärksammad.

📌 Gå med i PM-communityn och delta i evenemang

via Product School

Genom communityn får du tillgång till kollegor som löser liknande problem och skapar möjligheter till samarbete.

Product School: Anordnar kostnadsfria webbseminarier med produktchefer från ledande företag och arrangerar lokala möten i över 20 städer.

Mind the Product: Global community med regionala evenemang, Slack-kanaler organiserade efter specialitet (B2B, konsument, AI/ML)

Kvinnor inom produktutveckling: Mentorsprogram och nätverksevenemang med fokus på att stödja kvinnor i produktchefstjänster.

Produktledd allians: Community specifikt för produktchefer som arbetar med produktledda tillväxtstrategier

Reforge: Premiumkurser med kohortbaserat lärande och ett nätverk av seniora produktchefer och tillväxtledare.

Delta i evenemang med ett mål som går utöver att samla kontakter. Fråga talarna om specifika utmaningar du står inför, presentera dig för 3–5 personer som du är genuint intresserad av deras arbete och följ upp inom 48 timmar med hänvisning till er konversation.

🔍 Visste du att? Chefer som publicerar inlägg på LinkedIn får för närvarande upp till fyra gånger fler visningar än vanliga LinkedIn-användare, vilket gör ledarskapets närvaro till en stor förstärkare.

📌 Samarbeta kring innehåll

Att skapa innehåll tillsammans främjar relationer snabbare än passivt nätverkande och positionerar båda bidragsgivarna som tankeledare. Här är vad du kan prova:

Tagga någon: Skriv ett inlägg om ett ramverk du lärt dig av en annan produktchef, tagga dem och förklara hur du tillämpat det (de kommer ofta att dela och engagera sig).

Samarbetsartiklar: Kontakta produktchefer som arbetar med liknande problem och skriv tillsammans en LinkedIn-artikel där ni jämför era metoder för upptäckt, prioritering eller intressenthantering.

Intervjuformat: Fråga en produktchef som du beundrar om du kan intervjua dem om en nyligen lanserad produkt, publicera sedan intervjun som en artikel och ge dem full kredit och synlighet.

Sammanfattande inlägg: Skapa "5 saker produktchefer lärde sig av misslyckade lanseringar" genom att samla korta berättelser från ditt nätverk och ange källan för varje bidrag.

Samarbete skapar ömsesidig synlighet och bygger ömsesidighet. När du hjälper någon annan att synas, kommer de ihåg det och återgäldar tjänsten.

När vi frågade Jacob om balansen mellan professionellt tankeledarskap och personlig röst svarade han att det beror på sammanhanget:

Om vi arbetar med något riktigt tekniskt bör de personliga insikterna begränsas till kanske 5 % av inläggen. Om du arbetar i en bransch som SaaS, där det finns så många som bygger något som liknar det du bygger, är det din personlighet som gör att du verkligen sticker ut.

Om vi arbetar med något riktigt tekniskt bör de personliga insikterna begränsas till kanske 5 % av inläggen. Om du arbetar i en bransch som SaaS, där det finns så många som bygger något som liknar det du bygger, är det din personlighet som gör att du verkligen sticker ut.

🧠 Kul fakta: Begreppet personlig varumärkesprofilering introducerades formellt redan 1997 när Tom Peters publicerade artikeln The Brand Called You i Fast Company, där han skrev till läsarna: ”Vi är VD:ar för våra egna företag: Me Inc…vår viktigaste uppgift är att vara marknadsföringschef för varumärket som heter Du. ”

Viktiga mått att följa för att stärka ditt personliga varumärke på LinkedIn som produktchef

Att bygga ett personligt varumärke på LinkedIn utan att mäta resultatet är som att lansera funktioner utan analys (ett PM-skämt, vi kunde inte motstå). LinkedIn tillhandahåller tydliga mätvärden som visar vad som fungerar och vad som behöver justeras. 📊

Profilvisningar

Veckans profilvisningar mäter din synlighet och innehållets effektivitet.

En ökning efter att du har publicerat innehåll eller deltagit i diskussioner visar att dessa aktiviteter driver trafik. Sträva efter en stadig tillväxt: 50 visningar per vecka som utgångspunkt, 200+ om du publicerar aktivt.

Analysen "Hur människor hittade dig" visar om det är sökord eller ditt innehåll som driver besökarna.

Profiluppträdanden på LinkedIn

Anslutningsförfrågningar

Kvaliteten på inkommande förfrågningar är viktigare än kvantiteten. Om rekryterare, anställningschefer eller seniora produktchefer kontaktar dig utan att du har gjort något för att uppmuntra det, fungerar din positionering.

Selektiv acceptans baserad på relevans för dina mål är bättre än godtycklig tillväxt.

💡 Proffstips: Förvandla produktjargong till förklaringar. Ett enkelt inlägg som förklarar något som ”Vad vi egentligen menar med användarempati i produktbeslut” hjälper icke-produktchefer att förstå din värld och bygger upp din auktoritet inom nischen.

Inläggsintryck och engagemangsgrad

Visningar visar räckvidd, men engagemangsgraden (gillanden + kommentarer + delningar dividerat med visningar) avslöjar genklang.

Ett inlägg med 5 000 visningar och 2 % engagemang presterar bättre än ett inlägg med 10 000 visningar och 0,5 % engagemang.

Olika ämnen driver olika nivåer av meningsfull interaktion:

Inlägg om prioritering av roadmap: Genererar ofta stort engagemang från andra produktchefer som delar med sig av sina egna tillvägagångssätt och ramverk.

Berättelser om misslyckade produkter: Sätt igång diskussioner eftersom människor vill lära sig av misstag utan att själva göra dem.

Taktiker för intressenthantering: Skapa bred resonans eftersom denna utmaning gäller alla produktkontexter och företagsstorlekar.

💡 Proffstips: Granska dina fem mest populära inlägg varje månad för att identifiera mönster i ämne, format och ton, och satsa sedan extra på det som din publik tycker är värdefullt.

Exempel på framgångsrika LinkedIn-profiler för produktchefer

Starka profiler följer tydliga mönster: strategisk positionering, konkreta bevis på påverkan och konsekvent engagemang. Här är produktchefer vars profiler visar vad som fungerar.

Rishab Jolly

via LinkedIn

Rishab Jolly är senior produktchef på Microsoft och ansvarar för strategi och genomförande för Azure Application Insights. Hans profil visar hur tekniska produktchefer kan bygga upp ett tankeledarskap utan att ha en chefsbefattning.

Det som gör hans varumärke framgångsrikt är konsekvens i kombination med specificitet. Han delar med sig av insikter om storytelling och intressenters inflytande till sin LinkedIn-community med över 20 000 medlemmar, och publicerar ramverk och lärdomar från utvecklingen av utvecklingsverktyg i stor skala. Han är också värd för podcasten Curious Soul, där han intervjuar teknikledare från Microsoft, Meta och andra företag, och sedan återanvänder viktiga insikter i LinkedIn-innehåll.

Lärdomen: välj en nisch (till exempel molnbaserad produktledning eller storytelling för intressenter) och ta äganderätt till den genom att skapa konsekvent innehåll.

📣 SME Speaks: När det gäller att tveka att marknadsföra sig själv var Jacob tydlig: Det är oundvikligt. Vi befinner oss i en tid där marknadsföring ledd av grundaren är nyckeln till framgång, särskilt inom B2B. Det är helt normalt att vara rädd för att marknadsföra sig själv, och de flesta är det i början. Men det handlar mer om att förstå att det är oundvikligt om du vill fortsätta att växa. Det är oundvikligt. Vi befinner oss i en tid där marknadsföring ledd av grundaren är nyckeln till framgång, särskilt inom B2B. Det är helt normalt att vara rädd för att marknadsföra sig själv, och de flesta är det i början. Men det handlar mer om att förstå att det är oundvikligt om du vill fortsätta att växa.

Adrienne Tan

via LinkedIn

Adrienne Tan är medgrundare och VD för Brainmates, ett av Australiens mest erkända konsultföretag inom produktledning. Med över två decenniers erfarenhet har hon format hur organisationer inom olika branscher närmar sig produktstrategi, kundvärde och affärstillväxt.

Hennes erfarenhet visar på mätbara bidrag: lansering av Australiens första nationella produktledningskonferens, mentorskap för nya produktledare och rådgivning till företag om kundcentrerade ramverk. Varje roll är direkt kopplad till resultat som förbättrad produkt-marknadspassning, starkare marknadsanpassning och ökad affärsflexibilitet.

💡 Proffstips: Börja dokumentera dina produktexperiment som berättelser. Skriv en kort serie inlägg som går igenom en hypotes, ett överraskande resultat och vad du skulle ändra nästa gång. Det ger dina följare en plats på första parkett till din tillväxtmentalitet.

Stephanie Neill

via LinkedIn

Stephanie Neill är produktchef på Stripe med nästan 20 års erfarenhet av att leda team på The New York Times, IAC och Twitch. Hennes profil visar hur man kan visa ledarskap utan abstrakta påståenden. Hon har byggt upp och skalat produktgemenskaper över hela USA och leder team som fokuserar på att integrera maskininlärning för att optimera verksamheten och förbättra kundupplevelsen.

Hennes erfarenhetspunkter kopplar hennes arbete till affärsresultat: teamstorlek, intäktspåverkan och teknisk komplexitet. Profilen balanserar strategisk vision med praktisk genomförande, vilket visar att hon både kan sätta riktningen och leverera resultat. Lärdomen: kvantifiera din ledarskapspåverkan genom teamtillväxt, intäktsbidrag och teknisk omfattning.

💡 Proffstips: Kommentera strategiskt innan du publicerar. Interagera med grundare, designers eller andra produktchefer på deras inlägg under en vecka innan du delar dina egna. LinkedIn:s algoritm kommer naturligt att sprida din synlighet till deras nätverk.

Vanliga misstag inom LinkedIn-branding som produktchefer bör undvika

Här är en sammanställning av misstag du bör undvika när du försöker stärka ditt varumärke på LinkedIn som produktchef:

Sammanfattningen listar ansvar, inte tankegångar: Skriv en kort berättelse om en nyligen genomförd produktutmaning, din resonemang och effekten. Detta visar hur du närmar dig produktbeslut.

Endast publicera lanserings- eller kampanjuppdateringar: Dela med dig av avvägningar, misslyckanden och användarinsikter bakom dessa lanseringar. Processinlägg signalerar verklig PM-djup

Inlägg som låter generiska eller motiverande: Grunda varje insikt i en verklig situation: Vad hände → Vad du försökte → Vad förändrades. Det gör lärandet trovärdigt.

Engagera dig genom att gilla inlägg: Lägg till kommentarer med din synvinkel eller det ramverk du skulle tillämpa. En konsekvent synvinkel skapar igenkänning.

Profilen lyfter fram företaget mer än din roll: Förtydliga vad du har påverkat, drivit eller förändrat. Låt inte ”vi” överskugga dig.

Färdigheter listas utan bevis: Stöd varje färdighet med ett specifikt exempel från din erfarenhet eller ditt innehåll. Visa > berätta

🔍 Visste du att? En studie i Frontiers in Psychology visade att personer som aktivt förvaltar sitt personliga varumärke har betydligt större chanser till karriärutveckling och erkännande än de som inte gör det.

Bygg offentligt, tänk i ClickUp

Varje stark produkt berättar en historia om avsikter, avvägningar och lärdomar som man har dragit under resans gång, och detsamma gäller varje stark produktchef. LinkedIn belönar tydligt tänkande mer än polering, och trovärdigheten ökar när du visar hur du resonerar, inte hur du presterar.

ClickUp omvandlar det resonemanget till rytm.

Till exempel, medan ClickUp Brain fångar upp idéer i samma ögonblick som insikten slår till, formar Docs dem till skarpa berättelser, och Recurring Tasks ser till att din momentum fortsätter även under hektiska veckor. Det som börjar som genomtänkt dokumentation blir ett synligt bevis på produktbedömning, precis den kvalitet som rekryterare och kollegor letar efter.

Synlighet är trots allt en annan produkt att hantera. Med ClickUp som din arbetsplats kan dina idéer skalas upp med samma precision som du lägger på varje lansering.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

Det fungerar bra att publicera två till tre gånger i veckan. Det håller din profil aktiv samtidigt som det ger dig tillräckligt med tid att tänka igenom dina idéer, reflektera över ditt arbete och dela något meningsfullt istället för att stressa med att publicera något varje dag.

Dela med dig av vad du lär dig från ditt verkliga produktarbete. Berätta till exempel om hur du gick tillväga när du fattade ett beslut om en funktion, vilka avvägningar som påverkade det slutliga resultatet, vad du lärde dig av ett misslyckat experiment eller hur användarnas feedback påverkade riktningen. Människor reagerar mer på tankeprocesser och ärlighet än på teori.

Creator Mode hjälper dig om du vill utöka din publik och bli upptäckt genom specifika ämnen. En vanlig profil är helt okej om ditt mål är att bygga upp trovärdighet och tyst attrahera möjligheter. Valet beror på om synlighet eller enkelhet är viktigast för dig.

Fokusera på dina egna erfarenheter istället för att upprepa vanliga PM-ramverk. När du talar utifrån ditt dagliga arbete blir din perspektiv naturligt unikt.

Fokusera på dina egna erfarenheter istället för att upprepa vanliga PM-ramverk. När du talar utifrån ditt dagliga arbete blir din perspektiv naturligt unikt.

ClickUp hjälper dig att vara konsekvent genom att samla allt på ett ställe. Du kan planera ditt veckovisa publiceringsschema, skriva utkast till innehåll i ClickUp Docs, lagra referensexempel och spåra idéer som du vill utveckla som ClickUp-uppgifter.