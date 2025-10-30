Över 50 Perplexity AI-prompts att prova

Perplexity AI är utmärkt på att hitta information och citera källor. Men hur du frågar gör hela skillnaden.

Tänk på uppmaningar som beställningar på restaurang. "Något gott" ger dig det som finns kvar. "Kryddiga nudlar, extra vitlök, inga jordnötter" ger dig exakt det du vill ha.

Samma princip, bättre resultat.

Magin uppstår när du lägger till sammanhang – vad du arbetar med, hur djupt du vill gå eller vilket format du föredrar.

Studenter bygger starkare argument med solida källhänvisningar

Forskare hittar nischade studier snabbare

Marknadsförare får insikter som de faktiskt kan agera på

Vi har samlat de bästa Perplexity AI-prompterna som du kan använda just nu. Och som en bonus tittar vi på ClickUp – ett nytt, kontextmedvetet alternativ som förenar AI, dokumentation och arbetsflöde. 🕵

Vad är Perplexity AI?

Perplexity AI är en konversationsbaserad sökmotor som drivs av stora språkmodeller (LLM). Den bearbetar frågor i naturligt språk och ger syntetiserade svar med källhänvisningar från hela webben.

Plattformen använder artificiell intelligens för att förstå sammanhanget, vilket innebär att du kan ställa följdfrågor och den kommer ihåg vad du pratar om. Den hämtar information i realtid, bearbetar den och presenterar svaren i ett läsbart format med klickbara källhänvisningar så att du kan verifiera allt.

Vad är Perplexity AI-prompts?

Perplexity AI-prompts är frågor eller instruktioner som du skriver in för att få specifika svar. Ju mer detaljer och sammanhang du inkluderar, desto bättre blir svaret.

En grundläggande prompt som "Förklara SEO" ger dig en allmän översikt, men en detaljerad prompt som "Förklara SEO för lokala företag med exempel på optimeringstaktiker på sidan" ger dig målinriktad information som matchar dina behov.

✅ Exempel på prompt:

”Jämför de 5 bästa e-postmarknadsföringsverktygen för småföretag 2025. Inkludera prisnivåer, utmärkande funktioner och en begränsning per verktyg. Presentera som en jämförelsetabell med källor.”

Det är specifikt, lätt att överblicka och leder Perplexity mot strukturerade, verifierbara svar.

🧠 Kul fakta: ”Perplexity” är egentligen ett statistiskt mått som används för att utvärdera språkmodeller. Ju lägre perplexity, desto bättre är modellens förmåga att förutsäga text.

Hur man skriver effektiva Perplexity-prompts

Här är en steg-för-steg-process för att skapa AI-promptmallar som ger användbara svar. 👇

Steg 1: Definiera vad du behöver

Innan du skriver något i AI-verktyget, fundera på vad du vill få ut av det.

Letar du efter en snabb definition, en detaljerad jämförelse, statistiska data eller steg-för-steg-instruktioner? Skriv ner ditt slutmål först.

Om du till exempel är:

Marknadsförare som förbereder en kampanjpresentation kan behöva konkurrentanalysdata som visar vilka taktiker som drev engagemanget under det senaste kvartalet.

Student som skriver en litteraturöversikt om klimatpolitik behöver aktuell forskning som visar hur olika studier hänger ihop.

Innehållsskapare som faktagranskar ett påstående om användarbeteende behöver den ursprungliga källan till den statistiken.

Att känna till ditt mål hjälper dig att skapa en prompt som tar dig dit på ett enda försök.

🧠 Kul fakta: Termen ”artificiell intelligens ” myntades 1956 under en sommarworkshop vid Dartmouth University. Deltagarna trodde att AI på mänsklig nivå kunde uppnås under en sommar. Nästan 70 år senare arbetar vi fortfarande på det!

Steg 2: Samla in detaljer om sammanhanget

Samla nu in de specifika detaljer som kommer att forma ditt svar. Tänk på vem som kommer att läsa denna information, vilken bransch du arbetar i, vilken tidsperiod som är viktig och vilka begränsningar du har att hantera.

Här är en checklista över saker du behöver tänka på för att bli en promptingenjör:

Målgrupp eller läsarnivå (ledande befattningshavare, nybörjare på högskolan, hobbyutövare)

Bransch eller nisch du arbetar inom (direkt-till-konsument-e-handel, medicintekniska produkter, utveckling av indiespel)

Geografiskt fokus , om det är viktigt (inriktning på den australiska marknaden, jämförelse mellan EU:s och USA:s regleringar)

Tidsperiod som du är intresserad av (data för fjärde kvartalet 2024, historiska trender sedan 2010, nya prognoser för 2026)

Syftet med din forskning (investerarpresentation, bibliografi för uppsats, stödjande bevis för blogginlägg)

Skillnaden detta gör är enorm. En innehållsskapare som frågar ”Hur använder redaktioner på publikationer som The Washington Post och Reuters AI-verktyg för att påskynda faktagranskning utan att offra noggrannheten, med specifika exempel på verktyg och arbetsflöden” hämtar nyhetsredaktionsrutiner, namngivna verktyg och implementeringsdetaljer som du kan referera till eller anpassa.

Steg 3: Välj ditt utdataformat

Bestäm hur du vill att Perplexity ska presentera informationen.

Behöver du en sammanfattning som du kan infoga i en rapport, en punktlista för en presentationsbild, en jämförelsetabell som visar för- och nackdelar eller detaljerade exempel med förklaringar?

Lägg till detta i din prompt.

Om du jämför programvara för skrivassistans, be om ett tabellformat: ”Skapa en jämförelsetabell över ClickUp Brain, Jasper och Textmetrics som täcker prissättning, storlek på nyckelordsdatabas och unika funktioner. ”

Steg 4: Ställ in djupnivån

Berätta för Perplexity hur djupt du vill gå.

Letar du efter en översiktlig sammanfattning som du kan läsa på två minuter, en relativt detaljerad förklaring med några exempel eller en uttömmande analys som täcker historia, nuläge, kontroverser och framtida konsekvenser?

Använd specifika längd- eller detaljindikatorer. Prova ”Ge en 1000 ord lång förklaring av övervakad respektive icke-övervakad inlärning med tre verkliga exempel på vardera, riktat till någon med grundläggande Python-kunskaper. ”

Genom att vara tydlig med djupet slipper du sortera igenom tio stycken när du bara behöver två meningar, eller få en ytlig översikt när du behöver substans.

🧠 Kul fakta: Idén om mänsklig intelligens i maskiner går tillbaka till Talos, den gigantiska bronsautomaten från grekisk mytologi som var avsedd att skydda Kreta. Även om det inte var en riktig maskin, skildrar myten Talos med ett programmerat syfte. Så här såg hans död ut (tydligen): Källa

Steg 5: Lägg till dina begränsningar

Ange eventuella specifika krav eller begränsningar som bör filtrera konsekventa resultat. Detta inkluderar tidsbegränsningar, geografiskt fokus, källtyper eller särskilda vinklar som du vill täcka.

Exempel på användbara begränsningar med verklig inverkan:

”Fokusera på peer-review-granskade studier publicerade efter januari 2023” hindrar dig från att citera föråldrad forskning.

”Inkludera endast strategier med dokumenterade fallstudier som visar minst 20 % förbättring” filtrerar bort teoretiska, genomförbara råd.

"Uteslut alla taktiker som kräver betald annonsbudget" gör rekommendationerna realistiska för dina begränsningar.

Dessa begränsningar gör att resultaten hålls strikt fokuserade på det som är viktigt för ditt projekt.

📮 ClickUp Insight: Medan 34 % av användarna har fullt förtroende för AI-system, har en något större grupp (38 %) en inställning som kan beskrivas som "lita men verifiera".

Steg 6: Skriv din fullständiga prompt

Kombinera nu allt i en tydlig prompt. Börja med din huvudfråga, lägg till ditt sammanhang, ange önskat utdataformat och djup, och inkludera sedan eventuella begränsningar.

En svag prompt kan se ut så här: ”Hur använder företag kundfeedback?”

En komplett prompt ser ut så här: ”Förklara tre specifika metoder som SaaS-företag med 1 000 till 10 000 användare använder för att samla in och agera på kundfeedback. Fokusera på metoder som kan implementeras med ett team på färre än fem personer. Presentera som en numrerad lista med ett verkligt företagsexempel för varje metod, inklusive vilket verktyg de använde och vilket resultat de uppnådde. Inkludera källor från fallstudier eller intervjuer som publicerats under de senaste 18 månaderna*. '

Ser du skillnaden? Den andra prompten ger dig användbar information, inklusive verifierade exempel som matchar din företagsstorlek och dina resursbegränsningar.

🚀 Fördelar med ClickUp: Tänk på ClickUp Docs som ditt personliga promptbibliotek, ett utrymme där alla Perplexity AI-prompts som du har skapat (och perfektionerat) finns samlade på ett ställe. Förvandla dina uppmaningar till ett levande, organiserat bibliotek som hela ditt team kan komma åt med ClickUp Docs Du kan gruppera dem efter ämne, tagga dem med användningsfall och till och med spåra vilka som gav bäst resultat. En innehållsstrateg kan till exempel ha separata sidor för forskningsprompter, mallar för copywriting och datastödda frågor. Det är ett enkelt sätt att hålla ordning, samarbeta med ditt team och bygga upp en återanvändbar databas med AI-skrivprompter som ger resultat.

De bästa Perplexity AI-prompterna för olika användningsfall

Här är vår lista över de bästa Perplexity AI-prompterna för bilder, forskning, skrivande och en rad andra användningsområden för att få fantastiska resultat varje gång.

Forskning

Gör en SWOT-analys med Perplexity AI prompts

Vad är den aktuella marknadsstorleken och den prognostiserade CAGR för [bransch] från 2024 till 2030 i [region]? Inkludera marknadsdrivande faktorer, segmentindelning efter [anpassad typ] och citera rapporter från Gartner/Forrester/IDC som publicerats efter 2023. Presentera som en strukturerad sammanfattning med källor. Jämför [Konkurrent 1], [Konkurrent 2], [Konkurrent 3], [Konkurrent 4] och [Konkurrent 5] inom [Bransch]. Skapa en tabell som visar: priser, marknadsandelar med källor, unika funktioner, produktuppdateringar 2024 och användarbetyg från G2/Capterra. Fokusera på företag som betjänar [Målkundstorlek]. Identifiera de 8 viktigaste nya trenderna inom [bransch] för 2025 med minst 10 miljoner dollar i finansiering eller över 100 000 användare. För varje trend: förklara i 100 ord, lista tre företag som använder den med specifika mått och ange data om användningen från CB Insights/TechCrunch från tredje kvartalet 2024 och framåt. Rangordna efter potentiell marknadspåverkan. Genomför en SWOT-analys för [Företag] i [Bransch] per fjärde kvartalet 2024. Inkludera fem specifika punkter per kvadrant med kvantifierbara mått från senaste resultatrapporter, analytikerutlåtanden och strategiska åtgärder för 2024. 800–1000 ord. Målgrupp: investeringsanalytiker Hur har [målgrupp] förändrat sitt köpbeteende för [produktkategori] mellan 2022 och 2024 i [land]? Inkludera: förändringar i utgifter (%), föredragna kanaler med engagemangsdata, rankning av viktiga köpfaktorer och priskänslighet. Citerar 5+ relevanta webbsidor som McKinsey-undersökningar eller NRF-rapporter. Sammanfattning på 300 ord + detaljerade avsnitt Hur ser företagens användningsgrad av [teknik] ut under 2023–2024? Inkludera: aktuell användningsgrad i procent, fördelning per avdelning, specifika verktyg som används, ROI-mått från fallstudier, hinder för användning och framgångsfaktorer. Fokusera på offentligt tillgänglig information från Fortune 500-företag. 1200–1500 ord för CTO-målgruppen. Sammanfatta gällande och kommande [typ av reglering] som påverkar [typ av företag] i [regioner] per oktober 2024. För varje reglering: ikraftträdandedatum, viktiga krav, påföljder och hur [exempel på företag 1], [exempel på företag 2], [exempel på företag 3] har anpassat sig. Presentera som en checklista för efterlevnad. Ange officiella källor för regleringen. Analysera VC-finansiering i [sektor] för 2024. Inkludera: totalt kapital med jämförelse mellan kvartal, uppdelning efter stadium, de 10 största affärerna med belopp och investerare, nya undersektorer med specifika procentandelar och tre nya unicorn-profiler. Fokusera på affärer i USA/EU över 5 miljoner dollar. Använd data från Crunchbase/PitchBook. 1000 ord i formatet investeringsmemo. Vilka supply chain-tekniker kommer tillverkare av [företagsstorlek] att använda 2023–2024? Fokusera på: IoT, AI-prognoser, blockchain och lagerautomatisering. För varje teknik: användningsgrad, implementeringskostnad/tidsplan, effektivitetsvinster med mätvärden och två fallstudier. Exkludera lösningar som kräver investeringar på över 5 miljoner dollar. Formatera som en utvärderingsguide. Jämför kundnöjdheten för [Produkt 1], [Produkt 2], [Produkt 3], [Produkt 4] och [Produkt 5]. Inkludera: NPS-poäng, G2/Capterra-betyg med antal recensioner och sentimentanalys från de senaste sex månaderna, som visar de tre vanligaste berömmen och klagomålen för varje produkt. Filtrera efter [företagsstorlek] recensenter. Presentera som en beslutsmatris med en sammanfattning på 200 ord. Skapa en infografik som illustrerar marknadsandelarna för [marknad/bransch] för åren 2020–2024. Inkludera: cirkeldiagram för nuvarande marknadsledare ([Företag 1], [Företag 2], [Företag 3], [Företag 4]) med procentandelar, linjediagram som visar intäktstillväxttrender, stapeldiagram som jämför regionala resultat ([Region 1], [Region 2], [Region 3]). Skapa en visuell jämförelsetabell för [Produkt 1] vs. [Produkt 2] vs. [Produkt 3] vs. [Produkt 4]. Visa som en funktionsjämförelsetabell med: produktlogotyper överst, 10–12 viktiga funktioner på vänster sida (pris, [Funktion 1], [Funktion 2], [Funktion 3]), bockar/X/X-markeringar eller betyg för varje. Använd en ren, modern design med färgkodning för bättre/sämre funktioner.

Skapa infografik och andra bilder med Perplexity AI prompts

🔍 Visste du att? Arthur Samuel publicerade den första artikeln om maskininlärning 1959, med titeln ”Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers. ” Den beskrev hans program som kunde lära sig spela dam och slå människor. Denna forskning populariserade termen ”maskininlärning”.

Mjukvaruutveckling

Lös kodfel med Perplexity AI

Skriv en [språk]funktion som [specifik uppgift]. Krav: hantera [gränsfall], inkludera felhantering, följ [designmönster] och lägg till typanvisningar/dokumentation. Inkludera även tre testfall som täcker: framgång, gränsfall, misslyckande. Jag får [felmeddelande] när [åtgärd] utförs. Kontext: använder [Tech Stack]. Kod: [kodsnutt]. Analysera grundorsakerna specifika för denna stack, förklara det mest troliga problemet, ge felsökningssteg med hjälp av [verktyg] och tillhandahåll korrigerad kod med förklaringar. Designa arkitektur för [applikationstyp] som stöder: [krav 1], [krav 2], [krav 3]. Inkludera: beskrivning av arkitekturdiagram, teknikstack med motiveringar, databasschema, skalningsstrategi och beräknade kostnader på [molnleverantör]. Optimera denna [språk] kod som tar [aktuell tid] att bearbeta [datastorlek]: [kodsnutt]. Mål: minska till under [måltid], håll dig under [minnesgräns]. Tillhandahåll: profilering, optimerad kod, komplexitetsjämförelse, benchmarkresultat och förklaring av varje optimering. Konvertera denna [källteknik] kod till [målteknik]: [kodsnutt]. Behåll funktionaliteten samtidigt som du följer [mål] bästa praxis. Förklara hur varje [käll] mönster mappar till [mål], inkludera typdefinitioner och tillhandahåll en migreringschecklista för liknande konverteringar. Skapa en implementeringsguide för att integrera [API-tjänst] i [ramverk] -applikationen. Omfattar: installation, autentisering med miljöhantering, [funktion 1], [funktion 2], felhantering, efterlevnad av hastighetsbegränsningar, testmetod och [överväganden kring efterlevnad]. Inkludera fullständiga kodexempel. 2500 ord steg-för-steg-handledning Skapa en testserie för denna [ramverk]tjänst: [kodsnutt]. Använd [testramverk] och tillhandahåll: enhetstester med simulerade beroenden, integrationstester, gränsfall, inklusive [säkerhetstest 1], [säkerhetstest 2], [säkerhetstest 3]. Inkludera installation/avinstallation, sikta på 90 %+ täckning, följ AAA-mönstret. Förklara teststrategin. Säkerhetsgranska denna kod: [Snippet]. Kontrollera följande: SQL-injektion, XSS, osäkra referenser, brister i auktorisering/behörighet, dataexponering, hastighetsbegränsning, CSRF, problem med filuppladdning, svaga lösenord och läckage av felmeddelanden. För varje punkt ska du förklara exploateringen, bedöma allvarlighetsgraden med hjälp av OWASP-skalan och tillhandahålla säker kod. Inkludera en prioriterad checklista för åtgärdande. 1500 ord

💡 Proffstips: De mest effektiva AI-prompterna efterliknar ofta mänsklig nyfikenhet. Det är ett känt faktum att naturliga, frågestyrda prompter ger mer nyanserade svar. Det är därför tekniken med tankekedjor är så populär. Du guidar AI genom din resonemangsprocess steg för steg. Skriv till exempel: ”Låt oss tänka steg för steg. Vilka faktorer påverkar SEO för en ny blogg, från sökordsforskning till innehållskluster, och hur skulle du prioritera dem för en 3-månadersplan?” Du lär i princip AI hur man tänker och inte bara vad man ska svara.

Marknadsföring

Analysera riktmärken med Perplexity AI prompts

Skapa en sexmånaders SEO-strategi för [företagstyp] riktad mot [målgrupp]. Inkludera: 20 sökord med över 1 000 sökningar per månad, svårighetsgrad, konkurrensanalys; tre innehållskluster med pelare + stödjande inlägg; innehållskalender med titlar, sökintention, trafikuppskattningar. Prioritera sökord med föråldrat toppinnehåll (före 2023). Formatera som ett användbart kalkylblad. Skapa tre köparpersonligheter för [Produkt] riktade mot [Företagsstorlek]. Var och en behöver: demografi, psykografi, köpresor med kontaktpunkter, innehållspreferenser, invändningar och beslutsbefogenhet. Baserat på: Gartner/Forrester B2B-studier från 2024-2025, LinkedIn-data och G2-recensioner. Inkludera ett verkligt citat per personlighet. 500 ord vardera + sammanfattande tabell Analysera [konkurrentens] innehållsstrategi (blogg, YouTube, podcast) för de senaste 12 månaderna. Inkludera: publiceringsfrekvens, topp 10 inlägg efter trafik, formatfördelning, förändringar i ämnesfokus, engagemangsmätvärden, sökordsmål, marknadsföringsstrategi. Identifiera fem innehållsgap med 2 000+ sökvolym. Jämfört med [konkurrent 2]. 1 500 ord lång informationsrapport Vilka är [år] B2B SaaS-riktmärken för [kanal 1], [kanal 2], [kanal 3], [kanal 4] som riktar sig till företag? För varje: CTR, konverteringsfrekvens, CAC, affärscykel, ROAS. Fördela efter företagsstadium (>5 miljoner dollar ARR). Inkludera den övre/undre kvartilen. Citerar HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024-rapporter. Presentera som en referenstabell + 300 ords analys av de bästa prestationerna. Utforma en åtta veckor lång kampanj för [produktlansering]. Mål: [mätvärde]. Inkludera: e-postsekvens (5 e-postmeddelanden med ämnen/CTA), kalender för sociala medier, strategi för betalda annonser ([budget] dollar över [plattformar]), målgruppsanpassning, innehåll med olika vinklar, mätvärden per kanal, hypoteser för A/B-test. Formatera som en kortfattad beskrivning med tidsplan och team på [storlek]. 2000 ord Undersök personaliseringstaktiker från [bransch] varumärken med en omsättning på över 100 miljoner dollar 2024. Fokusera på: rekommendationsmotorer, dynamiska webbplatsförändringar, e-postpersonalisering, appfunktioner och efterköp. För varje: 2-3 varumärkesexempel, använda teknikplattformar, inverkan på konvertering/AOV från fallstudier och implementeringskomplexitet. Uteslut grundläggande taktiker. Prioritera 15 %+ dokumenterad ökning. 2000 ord lång handbok med matris över insats/effekt. Designa en e-postrubrikbild för [kampanjnamn] som marknadsför [erbjudande]. Mått 600x200px. Inkludera: fängslande rubriktext "[Rubrik]", stödjande undertext, relevanta bilder ([produkt/livsstilsscen]), CTA-knapp, varumärkesfärger. Mobilresponsiv design Skapa en visuell innehållskalender för första kvartalet 2025 som visar publiceringsschemat för [blogg/sociala medier/e-post]. Rutnätformat med datum, färgkodade innehållstyper, teman för varje vecka och viktiga kampanjlanseringar markerade. Ren, organiserad layout

🔍 Visste du att? Förkortningen ELI5 är ett populärt sätt att säga "Förklara som om jag vore fem år". Det började som en Reddit-community där användare bad andra att förenkla komplexa ämnen som om de förklarade dem för en femåring. Idag är det en av de mest populära promptstilarna i AI-verktyg som Perplexity AI och ChatGPT. Vem kunde ana att Michael Scotts ”allvarliga fråga” skulle bli en fråga att ställa till AI? Källa

E-handel

Be Perplexity AI att stödja dina e-handelsinsatser

Hitta 10 produkter i [Kategori] på Amazon med: 5 000–30 000 sökningar per månad, konkurrens <40, pris [Min]−[Min]- [Min]−[Max], topp 10 med <500 recensioner, +20 % tillväxt jämfört med föregående år. För varje: nyckelord + volym, relaterade termer, topp 3 produkter med intäktsberäkningar, vanliga klagomål, vinstmarginal efter FBA/COGS (30 % antagande), leverantörstillgänglighet (3+ på Alibaba, <500 MOQ). Rangordna efter intäkter x genomförbarhet Analysera prissättningen för [produkttyp] i intervallet [min]−[min]−[min]−[max] på Amazon, [återförsäljare] och DTC-webbplatser under fjärde kvartalet 2024. Inkludera: prisklusterpunkter, psykologiska taktiker, korrelation mellan pris och betyg, variationer på marknaden, kampanjfrekvens/djup (6 månader), konkurrenspositionering för [varumärke 1–5] efter pris/funktioner. Analysera recensioner för de fem bästa [produktkategorin] på Amazon (1 000+ recensioner, endast 2023–2024). Extrahera: mest nämnda fördelar per kategori, vanliga klagomål med %, önskemål om funktioner, kvalitetsproblem över tid, varumärkesjämförelser och köpmotivationer. Ge tre citat per tema. Identifiera det största ouppfyllda behovet i >15 % av recensionerna. Sammanställ 20 CRO-taktiker för produktsidor inom [produktkategori] med A/B-testresultat som visar >10 % ökning. För varje taktik: beskrivning av implementering, psykologisk princip, dokumenterade resultat, bästa produktkategorier och komplexitet. Exkludera teknikinvesteringar >10 000 dollar. Källa: fallstudier från Baymard/CXL/VWO. Prioritetsmatris efter insats/effekt. Jämför Amazon FBA med 3PL ([Leverantör 1], [Leverantör 2]) och egenhantering för [Produkttyp] med: [X] beställningar/månad, $[Aov], [Vikt] lbs, [Mått], [% Enstaka artikel] beställningar. För varje: kostnadsfördelning, installationskostnader, break-even-volym, leveranshastighet, hantering av returer, internationell kapacitet, skalbarhet vid [Volym 2] och [Volym 3]. Inkludera priser för 2024 och FBA-avgifter för oktober 2024. Beslutsmatris med kostnad per order vid olika volymer. Rekommendation baserad på prioriteringar. Jämför Google Shopping, Meta Ads och Amazon Sponsored Products för DTC-varumärken [Kategori] ($[Prisintervall]). För varje: CPC-intervall, konverteringsbenchmarks, ROAS (prospektering/retargeting), CAC:LTV-förhållande, kreativa krav, målgruppsalternativ, attribuering, minimibudget och inlärningsfasens varaktighet. Vilket ska prioriteras med $[Budget]/månad? Skapa en före/efter-jämförelsebild för [Produktfördel]. Delad skärm som visar: vänster sida – problemtillstånd med [Problem], höger sida – lösningstillstånd med [Produkt i bruk]. Inkludera pilar och etiketter som förklarar förändringen. För produktsidan använd Skapa en bild med storleks-/dimensionsguide för [Produkt]. Visa produkten med angivna mått, jämförelse med ett vanligt föremål för att visa storleken och flera vinklar om det behövs. Ange måttenheter i [cm/tum]. Tydlig, teknisk stil med neutral bakgrund.

Lärande och självstudier

Utforska effektiva studietekniker med Perplexity AI prompts

Skapa en 90-dagarsplan från nybörjare till [Job-Ready Level] i [Skill]. Dela upp i veckomoduler med: nyckelbegrepp per vecka, daglig tid ([X] timmar/vecka), resurser (gratis prioritet, betald <$50), åtta progressiva projekt, två veckors checkpoints, vanliga misstag och begreppsberoenden. Mål: [Bakgrund] med stark självstudier Förklara [komplexa begrepp] på tre nivåer: (1) ELI5 i 4–5 meningar med analogier för 12-åringar, utan jargong; (2) 300 ord för [förkunskaper] som täcker [nyckelelement]; (3) 800 ord teknisk fördjupning för [avancerad publik] med matematiska förklaringar. Generera 10 övningsuppgifter inom [färdighet] med fokus på [ämne], från grundläggande till avancerad nivå. Struktur: Uppgifter 1–3 (grundläggande), 4–6 (mellanliggande), 7–8 (avancerad), 9–10 (expert). Varje uppgift innehåller: realistiskt scenario, specifik fråga, exempeldata/schema, förväntat resultat, svårighetsgrad, begrepp som testas, vanliga misstag. Jämför de bästa resurserna för [Skill] för någon med [Background] som strävar efter [Goal]: [Resource 1], [Resource 2], [Resource 3], [Resource 4]. Utvärdera: undervisningsmetod, djup kontra bredd, tidsåtagande, kostnad, förkunskaper, praktiska komponenter, community-stöd, värde för jobbförberedelse Vilka är de mest effektiva studieteknikerna för [ämneskategori]? Inkludera: scheman för spaced repetition, aktiva minnesmetoder och praktiska tillämpningsstrategier specifika för detta område. Tillhandahåll en veckoplan för [X] timmar/vecka och verktyg att använda ([Flashcard App], [Practice Platform]). Tillhandahåll en praktisk veckoplanmall. Vilka förkunskaper behövs innan man lär sig [avancerat ämne]? Skapa ett beroendeträd som visar grundläggande begrepp som måste behärskas först. För varje förkunskap: förklaring, varför det är viktigt för det avancerade ämnet, rekommenderad inlärningssekvens, tidsuppskattning, kvalitativa gratisresurser. Ge fem praktiska projekt för att tillämpa [färdighet] i verkliga scenarier. För varje projekt ska följande ingå: svårighetsgrad, nödvändig kunskap, tidsuppskattning, lärandemål, steg-för-steg-krav, utmaningar för vidareutveckling och hur man visar upp resultatet i en portfolio. Gå från nybörjarnivå till avancerad nivå. Inkludera en lämplig struktur för startkoden och utvärderingsrubriken.

🔍 Visste du att? ” Turingtestet”, som föreslogs 1950 av Alan Turing, utformades för att se om en maskin kunde föra en konversation som inte gick att skilja från en människas.

Kreativt skrivande och innehållsskapande

Skapa unika karaktärsprofiler med Perplexity AI prompts

Generera 10 unika [Genre] berättelsepremisser som kombinerar [Element 1] och [Element 2]. För varje: huvudpersonens skiss, central konflikt, potentiell vändning. 2-3 meningar per premiss. Prioritera originalitet och emotionella krokar. Skapa en detaljerad karaktärsprofil för [karaktärstyp] i [genre]. Inkludera: bakgrundshistoria, motivationer, brister, styrkor, talmönster, karaktärsutveckling, relationer. Gör den tredimensionell och fängslande. 800 ord Brainstorma 20 unika vinklar för att skriva om [ämne] riktat till [målgrupp]. Inkludera: kontroversiella perspektiv, personliga berättelser, datadrivna tillvägagångssätt och innovativa format. Undvik överanvända vinklar. Gruppera efter innehållstyp (instruktioner, fallstudier etc.). Generera 15 fängslande rubriker för [innehållstyp] om [ämne] för [målgrupp]. Använd olika formler: hur man gör, lista, fråga, nyfikenhetsgap, fördelar. Ange teckenantal för varje rubrik. Översikt [Videolängd] videomanus om [Ämne] för [Plattform]. Inkludera: hook (första 10 sekunderna), huvudpunkter med övergångar, engagemangstaktik och CTA. Format för teleprompterläsning. Målgrupp [Publik]. Inkludera tidsstämplar. Skriv om detta innehåll i [specifik ton/röst] som matchar stilen i [referensexempel]: [innehåll]. Behåll kärnbudskapet samtidigt som du justerar ordval, meningsbyggnad, humor och formalitet. Förklara fem viktiga stilistiska val som gjorts och varför de passar den önskade tonen. Skriv fem olika inledande stycken för [innehållstyp] om [ämne]. Använd följande tekniker: provocerande frågor, överraskande statistik, personliga anekdoter, djärva kontroversiella uttalanden, levande sensoriska beskrivningar. Förklara den psykologiska utlösaren som varje hook använder. Utforma en serie med 10 delar om [ämne] som byggs upp successivt för [målgrupp]. Inkludera: avsnittstitlar, viktiga punkter, innehållsformat (video, omfattande artikel, infografik etc.), hur varje del hänger ihop och optimal publiceringsfrekvens. Skapa en berättarbåge som håller målgruppen engagerad. Inkludera en marknadsföringsstrategi för varje del. Skapa ett bokomslag för en roman i genren [Genre] med titeln "[Titel]". Tema: [Stämning/Tema]. Inkludera: fet titeltypografi, författarens namn, stämningsfull bakgrundsbild som antyder [Nyckelelement], färgschema som väcker [Känsla]. Stil: [Kommersiell/Litterär/Thriller/Romantikkonventioner] Skapa ett referensblad för [karaktärsnamn] som visar: helkroppsbild i [karaktäristisk pose], närbild av ansiktet som visar [viktiga drag], detaljer om kläder, färgpalett, viktiga föremål/tillbehör. Inkludera de kortfattade personlighetsdrag som anges. Stil: [realistisk/anime/tecknad/serietidning]

Vanliga misstag att undvika med Perplexity AI-prompts

Här är några vanliga misstag som du bör undvika när du arbetar med Perplexity AI-prompts:

Misstag Lösning Att fråga för många saker på en gång Fokusera på en förfrågan per prompt för att få tydliga, praktiska svar. Ignorerar ordbegränsningar Sätt tydliga gränser: ”Förklara med högst 150 ord” för att undvika långrandiga svar. Ställa flera frågor som inte har något samband med varandra eller inte förfina frågorna alls Testa olika vinklar, justera formuleringar och förfina utifrån AI-svaren. Användning av alltför vardagligt språk som förvirrar AI Håll uppmaningarna tydliga och professionella; undvik slang eller förkortningar om det inte är avsikten. Kombinerar instruktioner och referensinnehåll på ett inkonsekvent sätt Använd tydliga avsnitt eller taggar för instruktioner kontra källmaterial. Förutsatt att AI förstår domänspecifik jargong Lägg till korta definitioner eller sammanhang för tekniska termer och akronymer Anger inte vad man ska göra om relevant information saknas Styr AI:n: ”Om ingen information hittas, sammanfatta den aktuella konsensusen eller ange uttryckligen ’ingen hittad’”. Förutsatt att AI:n "kommer ihåg" tidigare trådar eller åtgärder Upprepa tydligt nödvändig tidigare kontext eller resultat i varje ny prompt.

🧠 Kul fakta: I början av 1980-talet lärde sig en dator vid MIT:s AI-laboratorium att spela Space Invaders med hjälp av förstärkningsinlärning. Målet var att lära maskinerna att "njuta" av att bli bättre genom feedback.

Begränsningar vid användning av Perplexity AI

Många recensioner av Perplexity AI påpekar att verktyget fungerar bra för snabba sökningar, men att det har flera nackdelar. Här är några potentiella utmaningar du kan stöta på:

Begränsad kontextuell djup eller konversationsnyans jämfört med dedikerade chatbots; tenderar att ge kortfattade sammanfattningar snarare än att utforska komplexa idéer på djupet.

Källornas täckning och indexering kan vara mer begränsad jämfört med kompletta webbsökmotorer i realtid; den kan vara beroende av färre källor och därmed missa vissa perspektiv.

Citat kan ibland vara felaktiga eller länka till föråldrade eller irrelevanta källor, beroende på vilka Perplexity AI-prompter du använder.

Den kostnadsfria versionen begränsar åtkomsten till specifika funktioner som Pro-sökning, filuppladdningar och högre användningsnivåer.

🔍 Visste du att? Ordet ”algoritm” kommer från Al-Khwarizmi, en persisk matematiker från 800-talet. Han skapade systematiska regler för att lösa ekvationer.

Perplexity AI-alternativ att utforska

Här är våra val för de bästa Perplexity AI-alternativen! 💁

1. ClickUp (bäst för kontextmedveten AI-assistans och sökning)

Använd ClickUp Brain för att skapa strukturerade, effektfulla innehållsidéer baserade på befintliga data

ClickUp är en app för allt som rör arbete, som kombinerar projektledning, dokument och teamkommunikation i en och samma plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

Medan verktyg som Perplexity svarar på frågor isolerat, kopplar plattformens AI-drivna assistent, ClickUp Brain, samman din arbetsyta, dina dokument och AI-insikter så att ditt team kan komma på idéer, skapa och genomföra innehåll på ett och samma ställe.

Generera idéer som matchar dina mål

ClickUp Brain förvandlar idégenerering till en fokuserad, datastödd process.

Anta att du uppdaterar ditt innehållskalender för första kvartalet. Du ber ClickUp Brain att granska befintliga ämnen, trafikstatistik och innehållsluckor för att föreslå nya teman som stämmer överens med din SEO och varumärkets ton.

Det använder ditt arbetsutrymmeskontext för att föreslå idéer som kompletterar det som redan fungerar. Därifrån kan du omvandla varje förslag till en ClickUp-uppgift, tagga relevant ägare och bifoga referensdokument från ClickUp för vidare forskning.

📌 Prova denna prompt: Analysera vår nuvarande innehållskalender och generera fem nya artikelidéer relaterade till fjärrsamarbete som fyller luckor i sökorden och matchar våra mest populära kategorier.

Gör djupgående forskning utan att lämna din arbetsplats

Ta med externa insikter direkt till din arbetsyta med webbsökning i ClickUp Brain MAX

Om du har använt Perplexity AI vet du hur snabbt det ger svar. Men dessa svar ligger utanför ditt arbetsflöde. Du måste fortfarande kopiera viktiga insikter till ett dokument, hitta rätt sammanhang och manuellt omvandla forskning till handling.

ClickUp Brain MAX förändrar det. Webbsökning låter dig hämta den senaste informationen från pålitliga källor direkt i ClickUp. Du kan kombinera dessa externa resultat med dina befintliga projekt, dokument och uppgifter, vilket gör det enkelt att undersöka, analysera och agera.

Anta att du genomför en innehållsgranskning och märker att dina bloggar om hybridteamarbete underpresterar.

Du ger följande uppmaning: ”Sök på webben efter de senaste uppgifterna om hybridteams produktivitet och lista tre nya insikter som vi bör referera till när vi uppdaterar våra bloggar. ”

Inom några sekunder får du aktuella rapporter från trovärdiga källor (kanske nya studier som visar på hybridtrötthet bland distansanställda) tillsammans med praktiska förslag för din nästa omskrivning. Du kan tagga din skribent, bifoga resultaten till relevant uppgift och schemalägga uppdateringen direkt.

ClickUp Brain hjälper dig också att hålla igång stora projekt.

Upptäck dolda hinder så att du kan omvandla dem till genomförbara uppgifter med ClickUp Brain

Låt oss säga att du har fått hundratals flaggade sidor från din innehållsgranskning. Du ber ClickUp Brain att gruppera sidorna efter problemtyp (t.ex. föråldrad information eller trasiga länkar), tilldela dem till rätt ägare och sätta deadlines.

Inom några minuter har du en kategoriserad uppgiftslista som är anpassad till ditt arbetsflöde, komplett med checklistor för varje åtgärd.

📌 Prova denna prompt: Gruppera alla sidor som markerats under granskningen i kategorier (föråldrat innehåll, saknade länkar, lågt engagemang) och tilldela dem till respektive teammedlemmar med en två veckors deadline.

Koppla samman kreativ idéutveckling och genomförande

När du är redo att gå från idé till resultat stöder ClickUp Brain dig från början till slut. Skapa bildkoncept, bygg upp dispositioner eller till och med skapa visuella tillgångar med hjälp av AI-konstgenerering i dina ClickUp Whiteboards.

Skapa kreativa tillgångar för kampanjer eller bloggar med hjälp av AI-bildgenerering i ClickUp Brain

Till exempel behöver din marknadsföringschef en rubrikbild för en blogg om distansarbete i team. Du ber ClickUp Brain att skapa ett visuellt koncept som passar din varumärkespalett. När det har godkänts bifogar du den valda bilden direkt till innehållsuppgiften.

ClickUps bästa funktioner

Prata om det: Fånga upp idéer när du är på språng och omvandla talade tankar till uppgifter eller anteckningar med Fånga upp idéer när du är på språng och omvandla talade tankar till uppgifter eller anteckningar med ClickUp Talk-to-Text (det är fyra gånger snabbare än att skriva!).

Använd alla hjärnor du behöver: Få tillgång till ChatGPT, Claude och Gemini i ClickUp Brain och Brain Max för att eliminera Få tillgång till ChatGPT, Claude och Gemini i ClickUp Brain och Brain Max för att eliminera AI-spridning.

Sök med sammanhang: Hitta svar i uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor med hjälp av Hitta svar i uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor med hjälp av ClickUp Deep Search som förstår innebörden.

Skriv på ditt sätt: Skapa och förfina innehåll med ClickUp Brain genom att ange uppmaningar, redigera resultat och Skapa och förfina innehåll med ClickUp Brain genom att ange uppmaningar, redigera resultat och utforma uppmaningar tills det passar din ton.

Förvandla dashboards till insikter: Skapa standups, rapporter och sammanfattningar med AI-kort i Skapa standups, rapporter och sammanfattningar med AI-kort i ClickUp Dashboards som hämtar realtidsinformation från din arbetsyta.

Håll fokus under möten: Spela in, transkribera och sammanfatta diskussioner automatiskt med Spela in, transkribera och sammanfatta diskussioner automatiskt med ClickUp AI Notetaker

Automatisera med språk: Skapa anpassade Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar och utlös arbetsflöden med hjälp av naturliga språkprompter.

Begränsningar med ClickUp

Dess omfattande anpassningsfunktioner kan överväldiga nybörjare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (10 585+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

En Reddit-användare delar med sig:

Ja. ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

Ja. ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra.

Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

2. Google Gemini (bäst för multimodal intelligens)

via Gemini

Googles Gemini fungerar samtidigt med text, bilder, ljud, video och kod. Lägg in en skärmdump av ett felmeddelande, klistra in koden och beskriv problemet muntligt. AI-systemet bearbetar sedan alla tre indata tillsammans.

Dessutom automatiserar Deep Research den tråkiga delen av informationsinsamlingen och bläddrar igenom hundratals webbplatser för att sammanställa rapporter medan du hanterar andra uppgifter.

Google Gemini bästa funktioner

Skapa anpassade Gems som hämtar information från dina Google Drive-filer och automatiskt refererar till den senaste versionen när du uppdaterar dessa dokument.

Använd din kamera för att ställa frågor om det du ser; verktyget visar lösningar direkt på din skärm.

Vids genom att beskriva scener i naturligt språk för att stödja Skapa korta videoklipp igenom att beskriva scener i naturligt språk för att stödja videoproduktion på distans.

Begränsningar för Google Gemini

Gratisanvändare har en daglig gräns på fem uppmaningar för Gemini 2. 5 Pro, medan Pro-abonnenter ($20/månad) har en maximal gräns på 100 uppmaningar.

Svarstiden ligger märkbart efter konkurrenterna när samma frågor behandlas, särskilt för komplexa uppgifter i flera steg.

Priser för Google Gemini

Gratis

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Google Gemini-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (275+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. ChatGPT (bäst för dialogbaserad forskning)

via ChatGPT

ChatGPT-sökningen förvandlade den typiska cykeln "skriv in sökord, klicka på länkar, upprepa" till något mer flytande. Du ställer en fråga på vanligt språk och verktyget söker automatiskt på webben och sammanfattar viktiga resultat i konversationssvar.

Med sökhistorikfunktionen kan du återvända till gamla konversationer med hjälp av nyckelord, så att den marknadsanalys du gjorde för tre veckor sedan inte försvinner i tomma intet. Dessutom integreras DALL-E när du behöver generera bilder inom ett sammanhang.

ChatGPT:s bästa funktioner

Aktivera Deep Research -läget för att hantera flerstegsforskningsuppgifter som läser och sammanfattar innehåll från flera onlinekällor.

Organisera relaterade chattar, filer och relevant kontext under Projekt för att upprätthålla kontinuiteten i arbetsflöden med flera sessioner eller långvariga forskningsämnen.

Ställ in Schemalagda uppgifter så att ChatGPT proaktivt utför återkommande åtgärder som att skicka påminnelser, köra analyser eller söka efter uppdateringar på webben.

ChatGPT:s begränsningar

Gratis användare har en begränsning på 10–50 GPT-5-meddelanden inom ett femtimmarsfönster innan systemet byter dem till GPT-4.

Verktyget delar inte din kontoinformation, men tredjepartsleverantörer behandlar dina sökfrågor även efter att ChatGPT har skrivit om dem, vilket innebär en säkerhetsrisk för känslig information.

Priser för ChatGPT

Gratis

Go: 5 $/månad

Plus: 20 $/månad

Fördel: 200 $/månad

Företag: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 045+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 260 recensioner)

4. You. com (Bäst för utvecklingsinfrastruktur)

You.com har utvecklat sitt sök-API speciellt för utvecklare som behöver basera LLM-applikationer på realtidsdata från webben. Plattformen returnerar långa utdrag som är utformade för AI-användning snarare än de typiska metadatataggar som sökmotorer tillhandahåller.

ARI (Advanced Research & Insights) skannar över 400 källor samtidigt och genererar färdiga rapporter på mindre än fem minuter.

You.com bästa funktioner

Låt den automatiskt välja den optimala modellen (ChatGPT, Claude, Gemini) för din specifika frågetyp.

Skapa anpassade sökområden som inkluderar dina organisationsdata med integrationer för Google Drive, OneDrive och SharePoint.

Skapa anpassade agenter som utför specifika instruktioner upprepade gånger, så att du slipper skriva samma uppmaningar om och om igen för rutinuppgifter.

You.com begränsningar

Filuppladdningsgränserna är begränsade till 25 MB per förfrågan på Pro och 50 MB på Max, vilket hindrar analys av större datamängder eller dokumentsamlingar.

Max-planen begränsar antalet medarbetare i arbetsytan till 25 användare, vilket kan begränsa teamets expansion när organisationen växer.

You.com-priser

Gratis

Fördel: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

You.com betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Phind (bäst för tekniska sökningar)

via Phind

Phind utför flera omgångar av webbsökningar mitt i svaret när det behöver mer information, och levererar omfattande svar i realtid istället för att begränsa sig till en initial fråga. Svaren kommer i form av diagram, tabeller, inbäddade bilder, kort och interaktiva widgets, vilket gör komplexa ämnen lättare att ta till sig.

Plattformen genererar också AI-svar med länkar till onlinekällor som GitHub och Stack Overflow, så att du snabbt kan verifiera påståenden.

Phinds bästa funktioner

Kör kod i en sandboxad Jupyter-miljö för att testa logik, generera matplotlib-diagram och bifoga exekveringsresultat direkt till svaren.

Skapa en svarsprofil som anger preferenser för kreativa respektive precisa svar, samt en användarprofil för att undvika att lägga till repetitiva sammanhang.

Ladda upp PDF-filer för sammanfattning, CSV-filer för dataprofilering eller bilder för beskrivning och analys i Pro- och Business-planerna.

Phind-begränsningar

Begränsat kontextfönster jämfört

Den kostnadsfria versionen begränsar användarna till 10 sökningar per dag.

Phind-priser

Gratis

Fördel: 20 $/månad

Företag: 40 $/månad per användare

Phind-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Var inte förvirrad, tänk ClickUp!

Perplexity AI-prompter väcker idéer. Och ClickUp, appen som har allt för arbetet, förvandlar dem till handling.

Medan Perplexity hjälper dig att utforska vad som finns där ute, kopplar ClickUp varje upptäckt tillbaka till ditt faktiska arbete, inklusive uppgifter, dokument och data. Med ClickUp Brain kan du fråga, analysera och agera i ett och samma arbetsutrymme. Samtidigt hjälper ClickUp Brain MAX dig att söka på webben, utnyttja flera AI-modeller och automatisera hela arbetsflöden utan att behöva byta kontext.

Så, vad väntar du på? Få tillgång till obegränsad kunskap genom att registrera dig på ClickUp idag! ✅