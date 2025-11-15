De 13 bästa HIPAA-kompatibla CRM-programvarorna för säker hantering av patientdata

Inom hälso- och sjukvården är patientdata som ett hjärtslag – konstant, livsviktigt och katastrofalt om det lämnas oskyddat.

Oavsett om det gäller en välbesökt klinik, en hälsoklinik eller ett stort vårdnätverk är det avgörande att patientinformationen hanteras på ett säkert sätt samtidigt som man hanterar bokningar, behandlingsplaner och kontinuerliga uppföljningar.

Med en global marknad för kundrelationshantering (CRM) inom hälso- och sjukvården som förväntas växa med 7,7 % CAGR fram till 2030 har det blivit viktigt för hälso- och sjukvårdsbranschen att välja en HIPAA-kompatibel CRM-lösning .

Rätt CRM-programvara hjälper vårdgivare att skydda patientdata med åtkomstkontroller och ger teamen verktyg för att hantera relationer och verksamhet smidigt bakom kulisserna.

Är du redo att skydda patientinteraktioner, förenkla dagliga processer och förbättra patientnöjdheten? Utforska våra 13 bästa HIPAA-kompatibla CRM-val för att hjälpa dig att välja rätt verktyg för dig.

De 13 bästa HIPAA-kompatibla CRM-programmen i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa HIPAA-kompatibla CRM-programvarorna för att hjälpa dig att välja rätt:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett-projekt- och kundhantering Automatisera onboarding och påminnelser, kontrollera åtkomst, säkra formulär, anpassningsbara vyer, CRM-mallar. Gratis abonnemang; anpassningar för företag Salesforce Health Cloud Stora vårdnätverk som behöver en samlad patientvy Koppla samman kliniska/icke-kliniska data, automatisera schemaläggning, Agentforce AI, EHR-integrationer Betalda abonnemang från 325 USD per månad och användare. LeadSquared Snabb patientrekrytering och engagemang Automatisera uppföljningar, lead scoring, marknadsföringsautomatisering, säkra data, integrationer Betalda abonnemang från 60 USD/månad per användare Keap Små kliniker som automatiserar uppföljningar och betalningar Automatisera betalningar/påminnelser, säker fakturering, onlinebetalningar, formulär, e-postintegrationer Betalda abonnemang från 299 USD/månad per användare HIPAA CRM Budgetmedvetna verksamheter som behöver säker datahantering Lagra/hantera patientinformation, AWS-säkerhet, åtkomstkontroller, revisionsloggar Gratis plan; Betalda planer från 2 $/månad per användare Zendesk Samarbete mellan avdelningar och säker interaktion Enhetliga register, omnikanalsupport, säker meddelandehantering, kunskapsbaser, AI-insikter Betalda abonnemang från 19 dollar per användare. Caspio Helt anpassade vårdappar utan kodning Kodfri byggare, säkra integrationer, åtkomstkontroller, efterlevnadsverktyg Betalda abonnemang från 100 USD/månad per användare Pipedrive Intuitiv pipelinehantering för försäljning AI-arbetsflöden, uppföljning, realtidsinsikter, integrationer Betalda abonnemang från 24 USD/månad per användare Insightly Integrerad CRM, marknadsföring och projektledning Enhetlig CRM, marknadsföringsautomatisering, projektuppföljning, integrationer, mobilapp Betalda abonnemang från 29 USD/månad per användare NexHealth Eliminera manuellt administrativt arbete med patienter Onlinebokning, patientformulär, försäkringskontroller, betalningar, EHR-synkronisering Anpassad prissättning Creatio Företag som behöver snabba CRM-anpassningar Automatisering av arbetsflöden utan kod, AI-vägledning, instrumentpaneler, skalning mellan team Betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare Zoho CRM Kostnadseffektivt samarbete mellan flera team Teamspaces, Zia AI, kodfria arbetsflöden, över 1 000 integrationer Betalda abonnemang från 20 USD/månad per användare PatientPop Verksamhetstillväxt och online-synlighet SEO, recensioner, onlinebokning, mobila formulär, automatisering av intag Anpassad prissättning

Vad ska du leta efter i HIPAA-kompatibel CRM-programvara?

Vad skiljer ett HIPAA-kompatibelt CRM-system från ett standardsystem?

Den viktigaste skillnaden ligger i dess förmåga att skydda känsliga patientuppgifter och hjälpa vårdgivare att följa HIPAA-reglerna. 🏥

När du väljer HIPAA-kompatibel CRM-programvara ska du se till att den innehåller funktioner som datakryptering och gör mer än bara hanterar patientinteraktioner – den ska stärka datasäkerheten, patienternas integritet och efterlevnaden av regler och föreskrifter i varje steg. Leta efter:

✅ Kraftfull datakryptering för patientinformation, både i vila och under överföring.

✅ Detaljerade åtkomstkontroller och multifaktorautentisering så att endast behörig personal hanterar patientdata samtidigt som administrativa uppgifter minimeras.

✅ Detaljerade revisionsloggar för att spåra vem som har tillgång till patientjournaler och när.

✅ Ett undertecknat affärspartneravtal (BAA) för att klargöra delade ansvar för skyddad hälsoinformation.

✅ Säkra verktyg för säkerhetskopiering, återställning och kommunikation för att förhindra dataintrång och skydda patientrelationer.

De 13 bästa HIPAA-kompatibla CRM-programvarorna

Här är de 13 bästa HIPAA-kompatibla CRM-programvarulösningarna som vårdgivare litar på:

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projekt- och kundhantering)

Se alla delar av dina arbetsflöden inom hälso- och sjukvården tydligt med ClickUps anpassningsbara vyer och projektledningsarbetsflöden

Mellan hantering av patientinformation, ständiga uppföljningar och att säkerställa att endast behörig personal ser det de ska, finns det alltid en risk för fel.

Ett litet misstag kan innebära ett dataintrång eller ett brott mot HIPAA. Ingen inom hälso- och sjukvården vill ha sådana problem, särskilt när man hanterar känslig hälsoinformation.

Som världens första konvergerade AI-arbetsplats hjälper ClickUp vårdpersonal och medicinska SaaS-team att effektivt hantera dessa utmaningar. Den inbyggda AI-assistenten, ClickUp Brain, kopplar samman alla dina arbetsflöden och gör kunskapen omedelbart tillgänglig.

Hantera patientrelationer, säkra känslig patientinformation och spåra varje interaktion i ett HIPAA-kompatibelt CRM-system från ClickUp

Skydda patientdata med ClickUps HIPAA-kompatibla CRM

ClickUp erbjuder CRM-team ett kraftfullt HIPAA-kompatibelt CRM-system som är utformat för att hålla alla detaljer – från medicinska historier till försäkringsregister – säkra och endast tillgängliga för behörig personal.

Med detaljerade åtkomstkontroller kan du enkelt ställa in behörigheter så att endast rätt teammedlemmar kan visa eller redigera patientdata, vilket säkerställer efterlevnad och trygghet.

Men robusta säkerhetsåtgärder handlar inte bara om att låsa saker. Med ClickUps granskningsloggar kan du spåra vem som har öppnat eller uppdaterat patientjournaler, vilket ger transparens och ansvarsskyldighet för varje åtgärd. Det innebär att du alltid är redo för efterlevnadskontroller och snabbt kan lösa eventuella dataproblem.

Dessutom ger ClickUps CRM-mall vårdgivare ett färdigt sätt att organisera patientdata, försäkringsuppgifter och kontaktinformation på ett säkert ställe.

Få en gratis mall Organisera patientkontakter, behandlingsstadier och uppföljningar i en färdig CRM-pipeline med ClickUps CRM-mall.

Istället för att manuellt ställa in påminnelser eller förlita sig på klisterlappar kan kliniker automatisera tidsbokning och uppföljningar direkt i pipeline, vilket minskar antalet uteblivna besök och missade incheckningar.

Spara tid med ClickUp Automations

ClickUp Automations och ClickUp Agents är perfekta för vårdteam som vill lägga mindre tid på pappersarbete och mer tid på patienterna.

Automatisera patientintag, påminnelser om bokade tider och uppföljningar för att minska arbetsbelastningen och skydda patientdata med ClickUp Automations

Tänk dig följande: en ny patient fyller i ett onlineformulär, och ClickUp skapar omedelbart en patientjournal, tilldelar intaget till rätt sjuksköterska och schemalägger ett välkomstsamtal.

Påminnelser om bokade tider? Skickas automatiskt via e-post eller SMS, vilket minskar antalet uteblivna besök. Samtyckesformulär och uppföljningsanteckningar? Samlas in, lagras och kopplas till patientens profil – inget mer pappersarbete. Agenterna kan kliva in och svara på frågor eller hjälpa människor att hitta vad de behöver, utan manuell övervakning.

Utbilda anpassade agenter i ClickUp för att hantera asynkrona arbetsflöden

Du kan till och med automatisera försäkringsverifiering, förnyelse av recept och enkäter efter besök. Genom att låta ClickUp hantera repetitiva administrativa uppgifter kan din klinik fokusera på det som är viktigast: att leverera utmärkt patientvård.

Övervaka arbetsflöden med ClickUp Dashboards och ClickUp Forms

För kliniker och mottagningar som hanterar flera patienter och vårdgivare ger ClickUp Dashboards, tidslinjevyer och ClickUp Forms tydlighet och kontroll över alla arbetsflöden.

Spåra patientkommunikation, behandlingsplaner och personalens arbetsbelastning i en tydlig översikt via ClickUp Dashboards

Med ClickUp Dashboards kan du visualisera patientflödet, spåra utestående laboratorieresultat och övervaka personalens arbetsbelastning – allt på ett och samma ställe. ClickUp Forms gör det enkelt att samla in patientfeedback eller information inför besöket på ett säkert sätt på ett och samma ställe.

Här är en snabb visuell guide om hur ClickUp använder AI för att möjliggöra automatiserade arbetsflöden för vårdverksamheter:

ClickUps bästa funktioner

Automatisera patientregistrering, påminnelser och överlämningar för att minska manuellt arbete.

Spåra patientkommunikation, behandlingstider och personalens uppgifter med över 15 anpassningsbara vyer.

Samla in sjukdomshistoria och patientfeedback på ett säkert sätt med hjälp av HIPAA-kompatibla formulär.

Kontrollera vem som har tillgång till patientdata med detaljerade åtkomstkontroller och granskningsloggar.

Organisera kontakter, behandlingsplaner och uppföljningar med hjälp av ClickUps CRM-mall.

Begränsningar för ClickUp

Kan kännas överväldigande för små team som är nya inom CRM-verktyg.

Vissa mallar som är specifika för hälso- och sjukvården kan kräva anpassningar.

Automatiseringsinställningarna kräver en viss inlärningskurva för icke-teknisk personal.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Vår erfarenhet, som började med hantering av Scrum-processer, ledde oss till att hantera alla våra processer och team, inklusive CRM, via ClickUp. Det har otaliga fördelar, såsom användarvänlighet, enkel implementering, ett brett utbud av mallar, enkel integration för alla organisatoriska processer, ett brett utbud av funktioner, lättförståelighet, användarvänliga gränssnitt, utbildning och informationssupport samt kundsupport.

Vår erfarenhet, som började med hantering av Scrum-processer, ledde oss till att hantera alla våra processer och team, inklusive CRM, via ClickUp. Det har otaliga fördelar, såsom användarvänlighet, enkel implementering, ett brett utbud av mallar, enkel integration för alla organisatoriska processer, ett brett utbud av funktioner, lättförståelighet, användarvänliga gränssnitt, utbildning och informationssupport samt kundsupport.

2. Salesforce Health Cloud (bäst för stora vårdnätverk som behöver en samlad patientvy)

via Salesforce

När vårdorganisationer växer ökar också komplexiteten i hanteringen av patientdata, försäkringsuppgifter och vårdkoordinering. Fragmenterade patientjournaler och osammanhängande team gör det svårare att leverera enhetlig vård och skydda patienternas integritet.

Salesforce Health Cloud förser vårdgivare, betalare och folkhälsoteam med ett säkert, HIPAA-kompatibelt kundrelationshanteringssystem som samlar patientinformation, inklusive elektroniska journaler.

Den automatiserar också processer för att förbättra patientresultaten samtidigt som strikta datasäkerhetsstandarder uppfylls.

Salesforce Health Clouds bästa funktioner

Koppla samman kliniska och icke-kliniska data i en HIPAA-kompatibel CRM-plattform.

Automatisera patientregistrering, verifiering av förmåner och bokning av tid.

Använd Agentforce AI för att övervaka sjukdomstrender och automatisera arbetsflöden för hälsoövervakning.

Skapa flexibla vårdplaner som tar hänsyn till sociala faktorer och ökar patienternas engagemang.

Integreras enkelt med EHR- och EMR-system för att hålla patientinformationen uppdaterad och endast tillgänglig för behörig personal.

Begränsningar för Salesforce Health Cloud

Priserna kan vara höga för mindre vårdgivare eller kliniker.

Kräver särskild utbildning och support för fullständig installation och integration.

Anpassning av avancerade funktioner kan kräva tekniska administratörsresurser.

Priser för Salesforce Health Cloud

Health Cloud Enterprise : 350 USD/månad per användare

Health Cloud Unlimited : 525 USD/månad per användare

Agentforce 1 for Service : 750 USD/månad per användare

Agentforce 1 för försäljning: 750 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Health Cloud

G2 : 3,8/5 (35+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Salesforce Health Cloud

I denna G2-recension noterades följande:

En omfattande samling verktyg och funktioner som kan förändra alla vårdorganisationers verksamhet. Ger detaljerad information om patienter, såsom besökshistorik, aktuella åkommor, specialister som behandlar patienter och recept, allt på ett och samma ställe.

En omfattande samling verktyg och funktioner som kan förändra alla vårdorganisationers verksamhet. Ger detaljerad information om patienter, såsom besökshistorik, aktuella åkommor, specialister som behandlar patienter och recept, allt på ett och samma ställe.

3. LeadSquared (bäst för snabb patientrekrytering och engagemang)

via LeadSquared

Många kliniker förlorar nya patienter innan de ens har hunnit kliva in genom dörren.

Det beror på att det inte finns något tydligt sätt att betygsätta eller prioritera leads, vilket kan slösa bort personalens tid och försvaga förtroendet.

LeadSquared löser detta genom att ge vårdgivare ett CRM-system för hälso- och sjukvård som registrerar alla patientförfrågningar, skyddar känsliga patientuppgifter och automatiserar uppföljningar.

LeadSquareds bästa funktioner

Automatisera patientuppföljningar, tidsbokning och påminnelser för att minska manuellt arbete.

Poängsätt patientförfrågningar för att hjälpa personalen att prioritera högvärdiga leads och förbättra patientengagemanget.

Centralisera patientdata i ett HIPAA-kompatibelt CRM-system med åtkomstkontroll för endast behörig personal.

Använd marknadsföringsautomatisering för att genomföra kampanjer som lockar och konverterar nya patienter på ett säkert sätt.

Integreras enkelt med befintliga vårdverktyg för att hantera patientkommunikation och spåra resultat.

LeadSquareds begränsningar

Vissa användare rapporterar begränsningar när det gäller telefonsystemets tillförlitlighet och rapporteringsflexibilitet.

Kan kräva extra utbildning för team som är nya inom CRM-automatisering.

Det kan vara svårt att byta leverantör på grund av utmaningar med datamigrering.

LeadSquared-priser

Sales Pro : 60 USD/månad per användare

Sales Super: 100 USD/månad per användare

LeadSquared-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om LeadSquared

Denna G2-recension delade:

LeadSquared Sales + Mobile CRM utmärker sig med sitt intuitiva gränssnitt och smidiga integration, vilket gör det möjligt för team att hantera leads, spåra aktiviteter och öka produktiviteten utan ansträngning, även när de är på resande fot.

LeadSquared Sales + Mobile CRM utmärker sig med sitt intuitiva gränssnitt och smidiga integration, vilket gör det möjligt för team att hantera leads, spåra aktiviteter och öka produktiviteten utan ansträngning, även när de är på resande fot.

📮 ClickUp Insight: 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter. Det är nästan 40 % av en hel arbetsvecka som går till spillo på något som bara borde ta några sekunder! ClickUps AI-drivna Enterprise Search samlar allt ditt arbete – uppgifter, dokument, e-postmeddelanden och chattar – så att du kan hitta exakt det du behöver när du behöver det utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

4. Keap (bäst för små kliniker som automatiserar patientuppföljningar och betalningar)

via Keap

Mer än 40 % av patienterna oroar sig för att deras medicinska räkningar innehåller fel, och när faktureringsfel hopar sig bryts förtroendet snabbt ned. För små kliniker och hälsovårdsmottagningar kan spridda fakturor och påminnelser om försenade betalningar ta upp flera timmar varje vecka och utsätta känslig patientinformation för risk.

Keap samlar alla dessa funktioner i ett enda CRM-program för hälso- och sjukvården. Programmet skyddar patienternas betalningsuppgifter, automatiserar påminnelser om bokade tider och uppföljning av fakturering, och frigör tid för det som verkligen är viktigt: patientvården.

Keaps bästa funktioner

Automatisera påminnelser om betalningar, bokade tider och uppföljningar utan manuell spårning.

Lagra patientuppgifter och faktureringsinformation säkert på en HIPAA-kompatibel CRM-plattform.

Skapa enkla intagningsformulär som kopplas direkt till arbetsflöden för patientkommunikation.

Acceptera och spåra betalningar online, vilket minskar faktureringsfel och pappersarbete.

Integrera med populära schemaläggnings- och e-postverktyg för att upprätthålla ett smidigt patientengagemang.

Keaps begränsningar

Riktar sig främst till små verksamheter och kanske inte passar så bra för större hälsosystem.

Vissa anpassade automatiseringar kräver extra inställningar för icke-tekniska team.

Priserna kan kännas höga för kliniker med snäva budgetar och grundläggande CRM-behov.

Keaps prissättning

Pro: 299 $/månad per månad

Keap-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1 560 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 300 recensioner)

Vad användarna säger om Keap

Denna Capterra-recension innehöll:

Min erfarenhet av Keap har varit övervägande positiv. Det är ett gediget verktyg för företag som vill automatisera sina processer och centralisera sina kundinteraktioner.

Min erfarenhet av Keap har varit övervägande positiv. Det är ett gediget verktyg för företag som vill automatisera sina processer och centralisera sina kundinteraktioner.

🧠 Visste du att? Cirka 30 % av patienterna kommer för sent till sina bokade tider, och den genomsnittliga andelen uteblivna besök inom hälso- och sjukvården ligger fortfarande på omkring 15–20 %.

5. HIPAA CRM (bäst för budgetmedvetna verksamheter som behöver säker hantering av patientdata)

via HIPAA CRM

Många mindre kliniker och privata mottagningar önskar säkerheten hos ett HIPAA-kompatibelt CRM-system, men tvekar på grund av de komplexa installationskostnaderna i samband med försäkringsportabilitet och ansvarsskyldighet.

För team som lagrar patientdata i kalkylblad eller pappersfiler är risken för dataintrång eller HIPAA-överträdelser för hög för att ignoreras.

HIPAA CRM från FreeCRM erbjuder ett praktiskt, kostnadsfritt alternativ för hantering av känsliga patientuppgifter, tidsbokning och patientkontakter i molnet – samtidigt som det uppfyller de strikta datasäkerhetskraven i Health Insurance Portability and Accountability Act.

De bästa funktionerna i HIPAA CRM

Lagra och hantera patienters kontaktuppgifter, sjukdomshistoria och faktureringsuppgifter säkert på ett och samma ställe.

Drivs på Amazon AWS-datacenter med inbyggd redundans och stark datakryptering.

Kontrollera åtkomsten så att endast behörig personal kan se känsliga patientjournaler.

Spåra tidsbokningar, patientkontakter och uppföljningar för att förbättra patientresultaten.

Använd revisionsloggar och efterlevnadsverktyg för att uppfylla HIPAA-reglerna utan extra omkostnader.

Begränsningar för HIPAA-kompatibel CRM-programvara

Begränsad avancerad automatisering jämfört med betalda CRM-lösningar.

Support- och anpassningsalternativen kan vara mer grundläggande än i företagssystem.

Kanske inte så bra för större vårdgivare med flera verksamhetsställen.

Priser för HIPAA CRM

Gratis

Pro : 2 $/månad per användare

Enterprise & HIPAA: 50 USD/månad per användare

HIPAA CRM-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Zendesk (bäst för samarbete mellan avdelningar och säker patientkontakt)

via Zendesk

När patienter upprepar sin sjukdomshistoria för flera avdelningar är det ett tecken på isolerade system som slösar tid och äventyrar vården.

Zendesk strävar efter att överbrygga dessa klyftor genom att fungera som en enhetlig CRM- och servicelösning som kopplar samman personal i frontlinjen, administrativa team och vårdgivare med en gemensam patientvy.

Med HIPAA-kompatibla säkerhets- och omnikanalverktyg hjälper Zendesk vårdteam att leverera säker, effektiv och personlig support vid varje kontaktpunkt.

Zendesks bästa funktioner

Tillhandahåll en enhetlig patientjournal som är tillgänglig för alla avdelningar och kanaler.

Automatisera ärendehantering, uppföljning av bokade tider och påminnelser för att minska flaskhalsar.

Möjliggör säker patientkommunikation via e-post, chatt, telefon och sociala medier.

Skapa självbetjäningsområden som patientportaler och kunskapsbaser.

Få tillgång till anpassningsbara instrumentpaneler och AI-drivna insikter för att upptäcka trender inom vården.

Zendesk-begränsningar

Avancerade AI-verktyg kräver ett högre prisplan och medför extra kostnader.

Vissa tekniska konfigurationer krävs för att helt anpassa arbetsflödena.

Ingen permanent gratisplan; avancerade funktioner kan snabbt öka kostnaderna.

Priser för Zendesk

Suite Team : 69 USD/månad per användare

Suite Professional : 149 USD/månad per användare

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om Zendesk

I denna G2-recension står det:

Integrationen med vår CRM-programvara och tredjepartsappar är smidig, vilket möjliggör en centraliserad översikt över kundinteraktioner. Zendesks robusta rapportering hjälper oss också att spåra viktiga mätvärden och kontinuerligt förbättra vår supportverksamhet.

Integrationen med vår CRM-programvara och tredjepartsappar är smidig, vilket möjliggör en centraliserad översikt över kundinteraktioner. Zendesks robusta rapportering hjälper oss också att spåra viktiga mätvärden och kontinuerligt förbättra vår supportverksamhet.

7. Caspio (bäst för att skapa helt anpassade appar för hälso- och sjukvårdsadministration utan kodning)

via Caspio

Många vårdcentraler har svårt att hantera sina befintliga programvaror eftersom de är rigida, fyllda med funktioner som de inte använder eller extremt dyra att skala upp.

Caspio förenklar denna komplexitet genom att ge sjukhus, kliniker och privata mottagningar en low-code-plattform där de kan bygga exakt det de behöver, vilket förbättrar den operativa effektiviteten.

Oavsett om du behöver en patientportal, ett intagningsarbetsflöde eller ett helt integrerat sjukhusinformationssystem, hjälper Caspios dra-och-släpp-byggare icke-tekniska team att snabbt distribuera HIPAA-kompatibla appar. Dessutom betalar du bara för den lagringskapacitet, de funktioner och den prestanda du faktiskt använder.

Caspios bästa funktioner

Skapa anpassade patientportaler, instrumentpaneler, formulär och spårningsappar utan kodning.

Integrera säkert med andra vårdverktyg och automatisera rutinmässiga arbetsflöden.

Kontrollera användaråtkomst, skapa detaljerade rapporter och uppfylla HIPAA-kraven direkt.

Starta projekt på några veckor istället för månader – skala upp och modifiera när som helst.

Caspios begränsningar

Den initiala installationen kan fortfarande kräva teknisk planering för komplexa integrationer.

Vissa avancerade efterlevnadsfunktioner medför extra månadsavgifter.

Hög användningsvolym eller stora datamängder kan öka planens kostnader.

Caspios prissättning

Lite : 100 USD/månad per användare

Plus : 300 USD/månad per användare

Företag : 600 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Caspio-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

Vad användarna säger om Caspio

Denna G2-recension fångade:

Två avgörande faktorer för vårt val av Caspio var (1) möjligheten att ha HIPAA-nivå säkerhet och (2) det faktum att man inte betalar per användare. Vi kör applikationer med många olika användare som interagerar med samma datakällor.

Två avgörande faktorer för vårt val av Caspio var (1) möjligheten att ha HIPAA-nivå säkerhet och (2) det faktum att man inte betalar per användare. Vi kör applikationer med många olika användare som interagerar med samma datakällor.

8. Pipedrive (Bäst för säljteam som vill ha intuitiv pipelinehantering)

via Pipedrive

När patienter ringer en vårdgivare eller annat vårdföretag väntar 60 % av dem inte längre än en minut i telefonkö – och endast 32 % bryr sig om att ringa tillbaka om de inte kommer fram.

Samma otålighet finns inom försäljning: potentiella kunder förväntar sig snabba, vältajmade uppföljningar och noll friktion.

Pipedrive hjälper säljteam att uppfylla dessa förväntningar med en intuitiv pipeline, AI-drivna påminnelser och automatiseringar som håller affärerna på rätt spår utan att säljarna begravs i administrativa uppgifter.

Pipedrives bästa funktioner

Automatisera lead nurturing och uppföljningar med AI-drivna arbetsflöden.

Anpassa flera försäljningspipelines för att matcha unika processer.

Integrera med över 500 appar och verktyg för att samordna din teknikstack.

Generera försäljningsstatistik, prognoser och anpassade rapporter i realtid.

Använd tillägg för att generera leads, spåra webbbesökare och hantera dokument.

Begränsningar i Pipedrive

Automatiseringsgraden är mer grundläggande jämfört med CRM-program för företag.

Vissa avancerade integrationer är beroende av tredjepartskopplingar som Zapier.

Dataöverföring från andra CRM-system kan kräva ytterligare konfigurationsarbete.

Pipedrive-priser

Lite : 19 $/månad per användare

Tillväxt : 34 USD/månad per användare

Premium : 64 $/månad per användare

Ultimate: 89 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Pipedrive

G2 : 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad användarna säger om Pipedrive

I denna G2-recension noterades följande:

För någon utan stor erfarenhet av att konfigurera CRM-system har det varit en mycket enkel och snabb process. Det finns så många integrationer och automatiseringar som man kan konfigurera, vilket var begränsat med vårt andra CRM-system.

För någon utan stor erfarenhet av att konfigurera CRM-system har det varit en mycket enkel och snabb process. Det finns så många integrationer och automatiseringar som man kan konfigurera, vilket var begränsat med vårt andra CRM-system.

9. Insightly (bäst för integrerad CRM + marknadsföring + projektledning)

via Insightly

Att hantera försäljning, marknadsföring och projekt på ett och samma ställe kan kännas överväldigande, särskilt när verktygen inte är kompatibla eller kräver ständiga workarounds.

Insightly tar itu med detta genom ett modernt, flexibelt CRM-system som kombinerar pipelinehantering, marknadsföringsautomatisering, supportärenden och djup integration i en enda enhetlig plattform.

Det innebär att växande team kan anpassa arbetsflöden, automatisera uppgifter och samordna marknadsföringsteam snabbare – utan att slösa resurser på isolerade system.

Insightlys bästa funktioner

Centralisera kontakter, pipelines och försäljningsaktiviteter i ett CRM-system.

Automatisera arbetsflöden, e-postmarknadsföring och lead nurturing med inbyggda verktyg.

Hantera projekt tillsammans med försäljningspipelines med anpassade objekt och layouter.

Anslut över 500 appar med AppConnect för smidig dataflöde.

Använd mobilappar för att uppdatera journaler och hantera uppgifter när du är på språng.

Insightlys begränsningar

Inlärningskurvan för att konfigurera anpassad automatisering kan vara brant.

Vissa integrationer kan kräva ytterligare konfiguration eller verktyg från tredje part.

Vissa avancerade funktioner är begränsade till högre prisnivåer.

Priser för Insightly

Plus : 29 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 920 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 1 200 recensioner)

Vad användarna säger om Insightly

Denna G2-recension delade:

Insightly är mycket responsivt. Sökfunktionen är fantastisk. Jag tycker att gränssnittet är enkelt att navigera och när det är dags att automatisera har Insightly kraftfulla automatiseringsfunktioner. CRM-programmet är tillräckligt användarvänligt för att användas dagligen.

Insightly är mycket responsivt. Sökfunktionen är fantastisk. Jag tycker att gränssnittet är enkelt att navigera och när det är dags att automatisera har Insightly kraftfulla automatiseringsfunktioner. CRM-programmet är tillräckligt användarvänligt för att användas dagligen.

10. NexHealth (bäst för att eliminera manuellt administrativt arbete med patienter)

via NexHealth

Ett saknat formulär eller en utebliven tid kan leda till timmar av onödigt administrativt arbete för en redan upptagen reception – och göra patienterna frustrerade redan innan de ens har kommit in genom dörren.

NexHealth löser detta genom att automatisera de repetitiva uppgifter som bromsar verksamheten – programvaran fungerar sömlöst tillsammans med din befintliga patienthanteringsprogramvara för att synkronisera patientbokningar, formulär, betalningar och påminnelser direkt med ditt journalsystem i realtid.

NexHealths bästa funktioner

Automatisera onlinebokning av tid och återbesök

Digitalisera patienthanteringen med intagningsformulär som synkroniseras direkt.

Skicka automatiska påminnelser och marknadsföringskampanjer

Hantera betalningar snabbare och minska manuella faktureringsuppgifter

Verifiera försäkringsberättigande automatiskt före besök

Begränsningar för NexHealth

Anpassningen till unika arbetsflöden kan kännas begränsad.

Avancerade rapporteringsalternativ skulle kunna vara mer detaljerade för vissa kliniker.

Priserna kan vara högre för små enskilda mottagningar.

Priser för NexHealth

Anpassad prissättning

NexHealth-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Vad användarna säger om NexHealth

Denna G2-användare noterade:

Det jag gillar mest med NexHealth är hur det effektiviserar hela patientupplevelsen. Från enkel schemaläggning och automatiska påminnelser till smidig EHR-integration minskar det administrativt arbete och förbättrar kommunikationen.

Det jag gillar mest med NexHealth är hur det effektiviserar hela patientupplevelsen. Från enkel schemaläggning och automatiska påminnelser till smidig EHR-integration minskar det administrativt arbete och förbättrar kommunikationen.

11. Creatio (Bäst för företag som inte kan vänta i månader på CRM-anpassningar)

via Creatio

För företag där även mindre ändringar i arbetsflöden kan ta månader på grund av IT-flaskhalsar revolutionerar Creatio situationen med sin AI-baserade, kodfria CRM- och processautomatisering.

Istället för att brottas med hårdkodade begränsningar kan vårdteam snabbt bygga, modifiera och skala upp försäljnings-, marknadsförings- och serviceprocesser samtidigt som de förbättrar den operativa effektiviteten utan djupgående teknisk hjälp.

Plattformens verkliga konkurrensfördel är hur den kombinerar AI-driven vägledning – som tips om nästa bästa åtgärd – med en verkligt flexibel kodfri designer, så att operativa team kan anpassa sig snabbt och samtidigt hålla sig samordnade.

Creatios bästa funktioner

Automatisera komplexa arbetsflöden inom försäljning, marknadsföring och service utan kodning.

Använd AI för att rekommendera åtgärder, prognostisera försäljning och minska manuell datainmatning.

Enkel integration med verktyg från tredje part, såsom QuickBooks och Zoho.

Designa anpassade instrumentpaneler och processmallar för olika team.

Skala arbetsflöden mellan avdelningar samtidigt som du behåller en samlad kundbild.

Begränsningar för Creatio

Inledande inlärningskurva för avancerad anpassning

Vissa UI-element kan kännas föråldrade.

Avancerade varumärkesalternativ kostar extra i lägre planer.

Priser för Creatio

Tillväxt : 25 USD/månad per användare

Enterprise : 55 USD/månad per användare

Obegränsad: 85 USD/månad per användare

Creatio-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad användarna säger om Creatio

Denna G2-recension innehöll:

Creatio har många värdefulla och intressanta funktioner, bland annat möjligheten att snabbt och enkelt skapa processer utan att behöva programmera, vilket påskyndar införandet av teknik inom alla delar av organisationen.

Creatio har många värdefulla och intressanta funktioner, bland annat möjligheten att snabbt och enkelt skapa processer utan att behöva programmera, vilket påskyndar införandet av teknik inom alla delar av organisationen.

12. Zoho CRM (bäst för kostnadseffektivt samarbete mellan flera team)

via Zoho CRM

Stramma budgetar och spridda team kan göra samarbete omöjligt, särskilt när varje avdelning vill ha sina egna verktyg.

Zoho CRM löser detta genom att erbjuda växande företag ett prisvärt, kompatibelt allt-i-ett-system där flera team – försäljning, marknadsföring, support och verktyg för patientkommunikation – kan samarbeta i dedikerade utrymmen.

Tack vare en kombination av kontextuell AI och ett intuitivt gränssnitt kan teamen hålla kontakten utan att behöva lägga extra pengar på osammanhängande programvara eller dyra specialanpassade lösningar.

Zoho CRMs bästa funktioner

Koppla samman tvärfunktionella team med målinriktade Teamspaces

Automatisera uppgifter och anpassa kontakter med Zia, Zoho:s AI-assistent.

Anpassa försäljningsarbetsflöden, kadenser och prognoser med verktyg som inte kräver kodning.

Enkel integration med över 1 000 appar via Zoho Marketplace.

Migrera snabbt från andra CRM-system eller kalkylblad med hjälp av guidad onboarding.

Begränsningar för Zoho CRM

Avancerad anpassning kan vara komplicerad utan teknisk support.

Vissa användare nämner långsammare prestanda med stora datamängder.

Funktionsdjupet kan till en början överväldiga mindre team.

Priser för Zoho CRM

Standard : 20 USD/månad per användare

Professional : 35 USD/månad per användare

Enterprise : 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (över 2 790 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 960 recensioner)

Vad användarna säger om Zoho CRM

Denna G2-användare noterade:

Zoho CRM erbjuder ett robust, anpassningsbart gränssnitt som integreras sömlöst med vårt digitala marknadsföringsekosystem. Automatiserade arbetsflöden, lead scoring och verktyg för multikanalkommunikation gör det möjligt för oss att leverera personaliserade upplevelser i stor skala.

Zoho CRM erbjuder ett robust, anpassningsbart gränssnitt som integreras sömlöst med vårt digitala marknadsföringsekosystem. Automatiserade arbetsflöden, lead scoring och verktyg för multikanalkommunikation gör det möjligt för oss att leverera personaliserade upplevelser i stor skala.

13. PatientPop (bäst för tillväxt och synlighet online)

via PatientPop

För många oberoende vårdpraktiker kan ojämn patientström och svag närvaro online göra tillväxt omöjlig.

PatientPop, som nu ingår i Tebra, löser detta problem genom att tillhandahålla en allt-i-ett-plattform som förbättrar din verksamhets synlighet online, lockar nya patienter och ser till att din kalender förblir fullbokad.

Verktygen hjälper mottagningar att hamna högst upp i sökresultaten, samla in fantastiska recensioner och erbjuda enkel bokning var som helst – så att patienter kan boka dygnet runt utan att receptionen blir överbelastad.

PatientPops bästa funktioner

Automatisera onlinebokningar och påminnelser om bokade tider för att enkelt fylla din kalender.

Förbättra din sökrankning och ditt rykte med inbyggd SEO och recensionshantering.

Modernisera patientupplevelsen med universell schemaläggning och mobilvänliga formulär.

Frigör personalens tid genom att digitalisera rutinuppgifter som intag, försäkringskontroller och uppföljningar.

PatientPop-begränsningar

Rapporteringsalternativen kan vara begränsade för avancerade analysbehov.

Vissa användare rapporterar sporadiska uppdateringsproblem vid generering av rapporter.

Vissa automatiseringstillägg kan medföra extra kostnader för verksamheter med stora volymer.

PatientPop-priser

Anpassad prissättning

PatientPop-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 230 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om PatientPop

Denna G2-recension markerades:

Tillgången till kundernas journaler via telefon eller dator är utmärkt. Möjligheten att snabbt och enkelt skapa standardiserade anteckningar är en fantastisk funktion.

Tillgången till kundernas journaler via telefon eller dator är utmärkt. Möjligheten att snabbt och enkelt skapa standardiserade anteckningar är en fantastisk funktion.

ClickUp, Check Up, med HIPAA Wrapped

Att bevara patientinformation är grunden för förtroendet mellan vårdgivare och de människor de vårdar.

Många CRM-system lovar att hantera patientdata, men alla skyddar inte uppgifterna på det sätt som vårdreglerna kräver. Vissa system är utmärkta för säljteam, men de har för många brister när det gäller kryptering, åtkomstkontroll och de revisionsspår som behövs för att kunna svara på frågor som ”Vem har sett den här filen och när?”.

ClickUp förändrar det. 🌟

Det är en flexibel arbetsplats där du kan skydda känsliga patientjournaler, automatisera påminnelser om bokade tider och uppföljningar samt se till att endast rätt personer får tillgång till rätt information. Om du vill skydda patientdata och ge ditt team sinnesro, registrera dig på ClickUp nu!