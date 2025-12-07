Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: Vilket videomötesverktyg är bäst?

Klockan är 11 och du har redan haft tre möten och bytt mellan ditt videoverktyg, din projektledningsapp och din anteckningsprogramvara sex gånger. Under en genomsnittlig dag växlar en enskild anställd mellan appar och fönster mer än 3 600 gånger.

Saken är den att videomöten inte bör existera i ett vakuum. När ditt samtalsverktyg är kopplat från den plats där arbetet faktiskt utförs, går beslut förlorade och uppföljningar faller mellan stolarna.

Och den verkliga frågan handlar inte bara om videokvalitet eller skärmdelning. Det handlar om vad som händer efter att samtalet är avslutat. Blir dessa åtgärdspunkter automatiskt uppgifter? Kan du hämta projektkontexten mitt i mötet utan att byta flik?

Både Zoho Meeting och ClickUps SyncUp lovar smidig videosamarbete, men de har väldigt olika tillvägagångssätt. Låt oss jämföra dem och se vilket som faktiskt levererar.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: En översikt

Här är en snabb översikt för dig:

Funktion ClickUp SyncUp Zoho Meeting Tillgängligt på ClickUp-arbetsyta, mobilapp, Chrome-tillägg Android, iOS, Linux, macOS, Windows Maximalt antal deltagare 200 250 för möten, 5 000 för webbseminarier Maximalt antal talare 24 samtidigt Alla i mötet Ljudkonferenser Kan spela in ljud SyncUps Säkra uppringningsnummer för över 55 länder Prisplan* Gratis plan, anpassade priser för större team 1 $/månad per värd för mötesabonnemang och 8 $/månad per arrangör för webbinariumsabonnemang Arbetsflödeshantering Uppgifter, dokument och möten samlade på ett och samma arbetsområde Fungerar som en fristående app – kräver separata PM-verktyg Kalenderhantering Enhetlig kalender som integreras med Google Kalender och Microsoft Outlook för omedelbar synkronisering av möten och över 1 000 andra appar. Kalenderinbjudningar endast via Zoho Calendar och Zoho Mail Resurshantering Tilldela arbetsuppgifter, spåra kapacitet och samordna scheman från ClickUp Tasks. Begränsat till mötesplanering Teknisk expertis Minimal – skapa möten och automatiseringar utan kodning Medel – kräver integration med Zoho-appar Lagring Inspelningar lagras i Clips Hub med transkriptioner Molnlagring på betalda abonnemang (upp till 5 GB gratis)

Vad är ClickUp?

Hosta ljud- och videosamtal i din arbetsyta med ClickUp SyncUp.

Detta är en dold kostnad för videoverktyg som inte är sammankopplade. ClickUp är utformat för att överbrygga den klyfta som hindrar produktiviteten och gör det möjligt för oss att göra vårt bästa arbete.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden.

Dina videosamtal sker där ditt arbete redan finns – bredvid de uppgifter som diskuteras, de dokument som granskas och de projekt som planeras.

Inget arbete som sprids, inga manuella uppföljningar, ingen jakt på sammanhang från förra veckans möte. För distansarbetande team och operativa chefer som behöver möten som faktiskt leder till handling, här är vad som gör att ClickUp fungerar annorlunda än fristående videoverktyg.

ClickUp-funktioner

ClickUp SyncUp finns där du arbetar. Du behöver inte byta app, leta efter möteslänkar eller överföra filer bara för att prata med ditt team.

Denna inbyggda funktion i appen, tillsammans med följande funktioner, gör SyncUp till ett bra alternativ till Zoho:

Funktion nr 1: ClickUp SyncUp

Förlora aldrig sammanhanget i ett möte igen. ClickUp SyncUp är en integrerad video- och ljudsamtalsfunktion som är inbyggd direkt i ClickUps projektledningsverktyg. Användare kan starta omedelbara röst- och videosamtal mellan två personer eller i grupp från valfri chattkanal, direktmeddelande eller uppgiftskonversation utan att byta app.

Anslut direkt med SyncUps, ClickUps inbyggda röst- och videomöten.

När du förfinar komplexa projektplaner kan du koppla diskussionerna direkt till ClickUp Tasks. Om du vill tilldela nya ansvarsområden kan du skapa eller uppdatera uppgifter i realtid. Varje SyncUp loggar automatiskt en sammanfattning i chattråden, så att teammedlemmar som missat samtalet snabbt kan komma ikapp.

Med den avancerade funktionen Mobile SyncUp kan du ta med dig din personliga kommunikation överallt, även när du inte sitter vid ditt skrivbord. Starta eller delta i SyncUps i ClickUp-mobilappen från valfri kanal eller direktmeddelande.

Starta eller delta i SyncUps på mobilen

🚀 Smart Sync: ClickUp-integrationer eliminerar behovet av att byta mellan olika verktyg. ClickUp ansluter till verktyg som ditt team redan använder, som Google Workspace, Microsoft Teams och Slack, för att säkerställa att inga konversationer eller uppgifter hamnar i isolering. Integrationer med Google Kalender och Microsoft Outlook synkroniserar automatiskt dina möten, deadlines och projektuppdateringar.

ClickUps inbyggda kalenderhantering hjälper dig att visualisera projektets tidslinjer, uppgiftsscheman och SyncUp-sessioner i en samlad vy. Dessa integrationer sparar tid och förbättrar arbetsflödeshanteringen genom att samla filer, möten och uppdateringar på ett och samma ställe.

Funktion 2: ClickUp Clips

Sluta upprepa dig själv i möten eller skriva långa förklaringar.

Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm eller endast röstklipp och släppa dem direkt i Docs, Comments eller Chat – så att ditt team omedelbart får sammanhanget, när det passar dem.

Spela in din skärm enkelt med ClickUp Clips

Dessutom lagras alla dina inspelade klipp och inspelade SyncUps i Clips Hub. Du kan när som helst komma åt dessa inspelningar, tillsammans med transkriptioner, och lägga till kommentarer med tidsstämpel för att styra en mycket specifik konversation.

Få tillgång till alla dina inspelade SyncUps i ClickUp Hub

Faktum är att alla i din arbetsmiljö som har tillgång till kanalen (där SyncUp spelades in) kan se transkriptet och lägga till kommentarer till inspelningen.

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden (och chattar) under en enda, strömlinjeformad plattform. Starta och hantera uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mer – samtidigt som AI-drivna funktioner håller sammanhanget sammankopplat, sökbart och hanterbart!

Funktion nr 3: ClickUp Chat

De bästa konversationerna uppstår när de är kopplade till det arbete som diskuteras. Och du kan starta ett samtal (dvs. initiera SyncUps) direkt från ditt chattfönster.

ClickUp Chat låter dig kommunicera och samarbeta med ditt team genom att samla alla dina diskussioner och uppgifter på en och samma plattform. Skicka upp till 1 000 meddelanden per arbetsyta (gratisplan) och organisera dem snyggt i trådar och kanaler.

I chatten kan du sortera kommentarer och omvandla dem till genomförbara uppgifter och att göra-listor. Du kan också dela filer, lägga upp meddelanden, hantera uppgifter och söka efter specifika meddelanden med hjälp av nyckelord (precis som i Slack).

Samarbeta med dina teammedlemmar med ClickUp Chat

Du kan starta SyncUp direkt från ClickUp Chat. Eftersom dina teammedlemmar redan har tillgång till den kommunikationstråden behöver du inte lägga tid på att skapa sammanhang eller dela filer via flera olika samarbetsverktyg.

⭐ Bonus: ClickUps AI Notetaker spelar in, transkriberar och sammanfattar diskussioner automatiskt i realtid – och omvandlar varje konversation till praktiska insikter. När mötet är slut genererar AI Notetaker kortfattade sammanfattningar, dokumenterar fattade beslut och identifierar till och med nästa steg eller ansvariga. Dessa anteckningar länkas omedelbart till dina ClickUp-uppgifter eller -dokument, så att hela teamet håller sig uppdaterat, även när teamet arbetar med flera projekt samtidigt. Låt ClickUps AI Notetaker ta hand om mötesanteckningarna medan du fokuserar på dina möten.

Funktion nr 4: ClickUp Brain

Trött på att slösa tid på att leta efter viktiga punkter efter ett videomöte? Med ClickUp Brain, ett kraftfullt kontextuellt AI-lager inbyggt i din arbetsyta, kopplas dina uppgifter, dokument, chattar, möten och instrumentpaneler samman. Det innebär att Brain verkligen förstår ditt arbetssammanhang.

Det bästa är att Brain automatiskt extraherar åtgärdspunkter från möten och omvandlar dem till korrekt formaterade, tilldelade uppgifter så snart samtalet är avslutat. Du behöver alltså inte heller leta igenom gamla dagordningar eller Slack-trådar.

Få en sökbar transkription och sammanfattningar med ClickUp Brain.

Dessutom kan det sammanfatta tidigare mötesanteckningar, lyfta fram viktiga uppgifter och hinder, generera diskussionspunkter och nästa steg.

💡 Proffstips: Använd ClickUps agenter i dina teamkanaler för att svara på enkla frågor. Denna agent hämtar information från de kanaler den har tillgång till och svarar på frågor som "Vem är projektledare här?" eller "Vem tilldelades testuppgiften under gårdagens möte?" Utan att störa någon i ditt team. Automatisera repetitiva uppgifter i ditt arbetsflöde på några minuter. Automatisera svar på vanliga frågor med ClickUps fördefinierade agenter.

Priser för ClickUp

Vad är Zoho Meeting?

via Zoho

Zoho Meeting är en plattform för online-möten och webbseminarier som är utformad för samarbete och kommunikation på arbetsplatsen för företag och privatpersoner. Det är en av många komponenter i det bredare Zoho-ekosystemet.

Plattformen stöder dedikerade virtuella mötesrum med tilldelade kontrollanter och integreras direkt med kalendersystem och Zohos programpaket (inklusive Zoho CRM). Den erbjuder avancerad säkerhet med SSL/128-bitars AES-kryptering, med funktioner som lösenordsskyddade rum och väntrumskontroller för att hålla oinbjudna gäster borta.

Zoho Meetings funktioner

Zoho Meeting är en fristående app som är utvecklad för att hålla både interna möten och externa webbseminarier. Från enskilda möten till gruppmöten med 250 deltagare och webbseminarier med upp till 5 000 deltagare – den här appen används av distansarbetande team och webbseminariearrangörer för följande viktiga funktioner:

Funktion nr 1: Mötesrum

Zoho Meeting Rooms förvandlar dina fysiska konferensutrymmen till en virtuell mötesplattform där team kan delta i online-möten tillsammans.

Användare kan ställa in ett rum genom att koppla ihop en skärm (t.ex. en TV eller monitor) med en dedikerad kontrollapp på en iOS-enhet (appen Zoho Meeting Rooms Controller) för handsfree-användning.

via Zoho Meeting

Du kan skapa och hantera flera rum från ditt Zoho Meeting-konto och koppla dem till specifika sessioner när du schemalägger. Med kontrollenheten kan du också justera ljud- och videoinställningar, spela in sessioner och spåra alla rumsbaserade åtgärder via en åtgärdsloggvisare.

Funktion nr 2: Grupprum

Breakout-rum är virtuella utrymmen inom ett möte där du kan dela upp deltagarna i mindre grupper för fokuserade diskussioner och brainstorming. Under en pågående session i Zoho-möten kan värdar skapa flera rum (upp till 20), tilldela deltagare manuellt eller automatiskt och ställa in timers för hur länge varje grupp ska arbeta självständigt.

Varje breakout-rum fungerar som ett minimöte med egen skärmdelning och tillgång till whiteboard. Under workshops och tvärfunktionella teammöten kan värden övervaka diskussionerna (i enskilda breakout-rum) innan alla återvänder till huvudsessionen.

👀 Visste du att? Nästan 55 % av alla anställda multitaskar under långa möten. De riskerar att missa viktiga insikter och kan behöva hjälp med anteckningar och sammanfattningar för att koppla ihop de vaga punkterna. Dela alltid mötesreferatet med deltagarna så att de kan gå tillbaka och koppla ihop punkterna.

Funktion nr 3: Virtuella whiteboardtavlor

Virtual Whiteboard är ett samarbetsverktyg som gör det möjligt för deltagarna att brainstorma och visualisera idéer i realtid under online-möten.

via Zoho

Whiteboard-funktionen har textformateringsalternativ (teckensnitt, färger och justering) och avancerad formigenkänning, som omvandlar dina grova skisser till exakta geometriska former. Du kan ladda upp och kommentera bilder direkt på duken och ladda ner whiteboard-funktionen som en bild för framtida referens eller delning.

Priser för Zoho Meeting

Anpassad prissättning

⭐ Bonus: Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar mellan SyncUps genom att bara nämna deras namn. Med ClickUp Brain MAX:s Talk to Text kan du också transkribera dina tankar på över 50 språk utan några extra steg. Kolla in Brain Max omfattande funktioner i den här videon:

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: Jämförelse av funktioner

Både ClickUp SyncUp och Zoho Meeting hjälper distansarbetande team att hålla kontakten genom videosamtal och samarbetsfunktioner.

ClickUp SyncUp är utformat för snabb intern samordning (du kan hoppa från diskussioner om uppgifter till live-samtal utan att byta flik), medan Zoho Meeting fokuserar på strukturerade möten och webbinarium.

Låt oss gå igenom hur de (ClickUp SyncUp och Zoho Meeting) skiljer sig åt när det gäller kärnfunktioner.

Funktion nr 1: Transkription och sammanfattningar

Båda dessa verktyg använder AI i videosamtal. Du får tidsstämplade transkriptioner av dina ljud- och videosynkroniseringar med ClickUp Notetaker (ingen separat integration behövs). Det identifierar talare och skapar tydliga, sökbara transkriptioner tillsammans med smarta sammanfattningar i dina ClickUp Docs. Brain extraherar dessutom åtgärdsbara poster från transkriptionen för att skapa och tilldela uppgifter med förfallodatum och bilagor.

Zoho Meeting använder Rev AI och Zia (drivet av OpenAI) för att generera sammanfattningar och transkriptioner i realtid. Dessutom kan du i Zoho Meetings inte tilldela uppgifter direkt från transkriptionerna. Du måste manuellt överföra åtgärdspunkter till din projektledningsprogramvara eller uppgiftslista, vilket gör det mindre praktiskt.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner tack vare sin funktion för uppgiftsintegration som överbryggar klyftan mellan anteckningar och utförande.

Funktion nr 2: Anpassning och varumärkesprofilering

ClickUp SyncUp låter dig lägga till en videobakgrund om du använder en Mac med Apple Silicon på macOS Sequoia. Det finns ingen möjlighet att ladda upp anpassade virtuella bakgrunder med ditt företags varumärke eller logotyper.

Zoho Meeting låter dig dock ladda upp anpassade bakgrunder för virtuella möten, inklusive ditt företags varumärke och logotyper. Du kan välja mellan fördesignade mallar för en bakgrund som minimerar distraktioner.

🏆 Vinnare: Zoho Meeting, eftersom det kan anpassas för alla enheter och operativsystem.

Funktion nr 3: Skärmdelning

Dela och spela in dina skärmar med ClickUp Clip

ClickUp SyncUp möjliggör skärmdelning under ljud- och videosamtal. Du kan dela hela skärmen, ett specifikt programfönster eller en webbläsarflik. Den mest framstående funktionen här är kommentarer med tidsstämpel. Om du har några anteckningar eller frågor till en specifik teammedlem klockan 14:15 kan du klicka där och lägga till en kommentar.

Zoho Meeting låter dig också dela skärmar och enskilda programfönster. Det är interaktivt på så sätt att användarna kan rita eller göra anteckningar medan de spelar in sina skärmar, men återigen kan du inte hantera uppgiftshantering.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner tack vare sin funktion för kommentarer med tidsstämpel, som gör skärmdelningar till sökbara, kollaborativa diskussioner även efter att mötet har avslutats.

📚 Läs mer: Bästa programvaran för skärmdelning för distansmöten

Funktion nr 4: Chatt under mötet

Samla dina konversationer och arbeta tillsammans med ClickUp Chat

ClickUp SyncUp sker inuti ClickUp Chat, vilket innebär att den konversationstråd du redan använder blir ditt mötesrum. Skicka meddelanden, dela filer och skapa uppgifter från chatten utan att öppna ett separat möteschattfönster.

Zoho Meeting har en inbyggd chattplattform som deltagarna kan använda under möten för att skicka textmeddelanden och länkar till varandra. Du kan chatta offentligt med alla mötesdeltagare eller skicka privata meddelanden till specifika personer.

Chatten är dock separat från din bredare teamkommunikation. Den finns endast i mötesfönstret och är inte kopplad till dina projektlednings- eller uppgiftssystem.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner för att det håller chattar och möten i en kontinuerlig tråd och är kontextmedvetet.

🧠 Kul fakta: Nästan 70 % av anställda anser att dålig samverkan begränsar deras produktivitet och slösar bort deras tid. Dina överarbetade och överbelastade anställda behöver ett kommunikationssystem som inte kräver att de växlar mellan 10 olika appar.

📚 Läs mer: De bästa chattplattformarna för företagskommunikation

Funktion nr 6: Mötesanalys

Du kan spåra bredare arbetsplatsaktivitet via ClickUp Dashboards, men ClickUp erbjuder inte inbyggda analyser specifikt för SyncUp-möten. Med andra ord kan du inte spåra mötespecifika mått som närvarotid, deltagarnas engagemang eller samtalsfrekvens i ClickUp.

Zoho Meeting erbjuder dock detaljerad analysspårning av antalet sessioner, varaktighet och sessionshistorik. Plattformen spårar deltagarnas engagemang, inklusive aktivitetsnivåer, enhetspreferenser och tid i sessionen, vilket ger webbinarieledare detaljerad information.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Zoho Meeting är perfekt för att hålla utbildningar och avdelningsmöten. ClickUp SyncUp fungerar bäst för snabb kommunikation mellan team eller på arbetsplatsen.

👀 Visste du att: Enligt Forrester Research uppnådde organisationer som använde ClickUp under en treårsperiod en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 % . Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

Funktion nr 7: Roller, behörigheter och prissättning

Förutom medlemmar och administratörer ger ClickUp gäster (med kanalåtkomst) permanent gratis tillstånd att initiera SyncUps. Alla arbetsytor med Chat ClickApp aktiverat kan komma åt och använda SyncUps (även för användare med gratisabonnemang). För närvarande kan upp till 200 deltagare delta i en SyncUp, och samtalen kan pågå i upp till 10 timmar per session. 24 talare kan prata samtidigt.

Upp till två värdar kan vara värdar för ett möte i Zoho, och endast medvärdarna har behörighet att stänga av deltagarnas mikrofoner, låsa möten och hantera skärmdelning. Zoho Meetings gratispaket stödjer 100 deltagare för 60-minuterssessioner, och för det betalda paketet kan maximalt 250 deltagare delta i vanliga möten.

🏆 Vinnare: Återigen beror vinnaren på dina behov. ClickUp för projektledningsgrupper som behöver uppgiftskopplade behörigheter och allt-i-ett-prissättning. Zoho Meeting för webbinarieledare som behöver dedikerade arrangörskontroller, tusentals deltagare och lägre startkostnader.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting på Reddit

För att få en opartisk åsikt om båda verktygen vände vi oss till Reddit och G2.

Här är vad verkliga användare har att säga om de båda AI-mötesverktygen.

En ClickUp-användare säger:

Vi har testat den här funktionen i alla möten den senaste tiden, och ärligt talat har den varit en game changer. Den spelar in Zoom-samtal, skapar sammanfattningar och fullständiga transkriptioner och plockar till och med ut åtgärdspunkter som vi kan automatisera till uppgifter. Den flaggar också potentiella problem och lösningar som dyker upp under diskussionen. Superhjälpsamt för uppföljningar.

Vi har testat den här funktionen i alla möten den senaste tiden, och ärligt talat har den varit en game changer. Den spelar in Zoom-samtal, skapar sammanfattningar och fullständiga transkriptioner och plockar till och med ut åtgärdspunkter som vi kan automatisera till uppgifter. Den flaggar också potentiella problem och lösningar som dyker upp under diskussionen. Superhjälpsamt för uppföljningar.

En annan användare som tyckte att Brain MAX:s kontextuella förmåga var praktisk för att hitta användbara dokument säger:

Det kan komma åt dina andra appar, till exempel har jag synkroniserat min enhet och det går mycket snabbare att hitta ett kalkylblad eller något annat via Brain Max än att öppna Drive, söka efter det osv.

Det kan komma åt dina andra appar, till exempel har jag synkroniserat min enhet och det går mycket snabbare att hitta ett kalkylblad eller något annat via Brain Max än att öppna Drive, söka efter det osv.

Eftersom Zoho Meeting inte hade så många recensioner på Reddit hämtade vi dem från G2.

De flesta användare klagar på ljud- och bildkvaliteten, vilket framgår av denna recension:

Videokvaliteten kunde vara bättre – ibland känns den lite seg och suddig, även med en stabil internetanslutning. Förbättrad videooptimering och klarhet skulle göra den totala upplevelsen mycket smidigare.

Videokvaliteten kunde vara bättre – ibland känns den lite seg och suddig, även med en stabil internetanslutning. Förbättrad videooptimering och klarhet skulle göra den totala upplevelsen mycket smidigare.

En annan användare klagar på att appen kraschar ofta:

Varje gång jag delar min skärm kraschar appen. Det är minst sagt frustrerande. De andra jag möter har hackig video. De fryser. Jag är osäker på om det beror på deras internetuppkoppling eller appen.

Varje gång jag delar min skärm kraschar appen. Det är minst sagt frustrerande. De andra jag möter har hackig video. De fryser. Jag är osäker på om det beror på deras internetuppkoppling eller appen.

📚 Läs mer: De bästa AI-transkriptionssammanfattarna som sparar tid åt dig

Vilket verktyg för videomöten är bäst?

Här är vårt omdöme om det bästa verktyget för videomöten. ClickUp tar hem segern.

Zoho Meeting är användbart för webbseminarier. Det ger dig tillgång till viktiga funktioner som grupprum, virtuella whiteboardtavlor, detaljerade analyser och anpassad branding som gör externa presentationer professionella.

Men dess AI-funktion stannar vid sammanfattning. Den skapar inte åtgärdsplaner eller driver arbetet framåt. Du sitter kvar med anteckningar om uppgifter som måste tilldelas och spåras manuellt.

ClickUp Syncups går ett steg längre. Det är utvecklat för team som behöver arbeta snabbt utan att byta kontext. Du diskuterar redan en uppgift i chatten, någon har en fråga, du trycker på SyncUp, diskuterar igenom frågan och fortsätter med arbetet. Fokusera på utförandet medan ClickUp sköter resten.

Registrera dig gratis på ClickUp för att komma igång!