Airmeet vs. ClickUp SyncUp: Vilket verktyg passar dig bäst?

Dina webbseminarier går smidigt. Bilderna ser bra ut, chatten är aktiv och deltagarna är engagerade. Men när det är slut försvinner ofta den energin. Spänningen under sessionen leder sällan till tydliga nästa steg och verkliga uppföljningar.

Anteckningar försvinner i slumpmässiga dokument. Idéer förblir begravda i chatten. Det som kändes som ett genombrottsmöte blir bara ännu en rad i din historik.

Denna brist på kontinuitet är det som har gett upphov till debatten mellan Airmeet och ClickUp SyncUp.

I det här blogginlägget undersöker vi vilken plattform som hjälper ditt team att hålla sig synkroniserat långt efter att mötet är slut.

ClickUp vs. Airmeet: De viktigaste skillnaderna i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt över vad varje plattform erbjuder.

Funktion/aspekt ClickUp Airmeet Huvudsyfte Allt-i-ett-projekt- och arbetshantering med integrerade konferens- och samarbetsverktyg Virtuella evenemang, webbseminarier, interaktiva sessioner Uppgifts- och projektledning Avancerad uppgiftsuppföljning, beroenden, tidrapportering, automatiseringar Ej tillgängligt Samarbetsverktyg Dokument, chatt, SyncUps, whiteboards, tankekartor, kommentarer, delade kalendrar Eventchatt, frågor och svar, nätverkslounger Företagssökning och AI Sök efter uppgifter, dokument, chattar, filer och integrerade appar; AI-drivna sammanfattningar, svar, automatiseringar Ingen sökning mellan appar; begränsad AI AI Notetaker Deltar i möten, transkriberar, sammanfattar, skapar dokument och åtgärdspunkter Ej tillgängligt Whiteboards och tankekartor Visuellt samarbete, brainstorming, omvandla idéer till uppgifter Ej tillgängligt Klipp (videomeddelanden) Spela in/dela videouppdateringar i chatt/uppgifter Ej tillgängligt SyncUps Ljud-/videosamtal med AI-sammanfattningar, transkriptioner och uppgiftsskapande Evenemangsfokuserad video, inga AI-sammanfattningar eller uppgiftsintegration Integrationer Ansluter till över 1 000 verktyg, inklusive Google Kalender, Outlook och Microsoft Teams. Integreras främst med evenemangs- och CRM-verktyg Anpassning Anpassade fält, vyer, arbetsflöden, instrumentpaneler, detaljerade behörigheter Några alternativ för anpassning av evenemang Automatisering Inbyggda processautomatiseringar, AI-drivna förslag, anpassade AI-agenter Automatisering av arbetsflöden för evenemangslogistik Rapportering och analys Robusta instrumentpaneler, mål och OKR, arbetsbelastningshantering, AI-drivna insikter Evenemangsanalys: närvaro, engagemang, leads Skalbarhet och säkerhet Företagsfunktioner, behörigheter, HIPAA, SSO, GDPR-kompatibel Säkerhet i företagsklass för evenemang Unika fördelar AI-anteckningsfunktion, företagssökning, whiteboards, klipp, ingen kontextväxling, API-åtkomst, anpassningsbara formulär Snabb nätverkande, sociala lounger, sponsorerverktyg

Vad är ClickUp?

Kom igång med ClickUp Säkerställ intern samordning inom teamet och se till att beslut kan genomföras med ClickUp, den kompletta appen för arbete.

Dagens arbetsliv är trasigt.

Våra projekt, kunskap och kommunikation är utspridda över olika verktyg som inte är kopplade till varandra, vilket bromsar oss.

ClickUp löser detta med en app för arbete som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Vad är SyncUp?

ClickUp SyncUp är ClickUps inbyggda verktyg för ljud- och videosamtal som är utformat för snabb, kontextuell teamsamarbete. Du kan starta samtal direkt från chatten, koppla diskussioner till uppgifter, spela in sessioner och automatiskt generera sammanfattningar, transkriptioner och åtgärdspunkter med ClickUp Brain. Det eliminerar kontextväxlingar och håller mötesresultaten kopplade till arbetet.

ClickUp-funktioner

Låt oss utforska hur ClickUp kan vara den virtuella evenemangsplattform som hjälper dig att hantera kommunikationen.

Funktion nr 1: Ljud- och videosamtal

ClickUp SyncUp erbjuder en smidig lösning för team som vill samarbeta effektivt på arbetsplatsen.

Samarbeta ansikte mot ansikte med dina kollegor på några sekunder med ClickUp SyncUps.

Du kan:

Starta 1:1- eller gruppssamtal (antingen video eller ljud) direkt från ClickUp

Dela din skärm under samtal för att ge visuell kontext

Använd chatt och reaktioner under samtalet

Få automatiska sammanfattningar, transkriptioner och åtgärdspunkter

Koppla uppgifter till SyncUps för uppdateringar i realtid

Delta i eller starta samtal när som helst med ClickUp-appen för mobilen.

Ett exempel: ett distansarbete team arbetar med en produktlansering. Under ett SyncUp-möte kan teammedlemmarna diskutera uppdateringar, dela sina skärmar för att granska design och tilldela uppgifter direkt i ClickUp.

Efter varje SyncUp genererar ClickUp automatiskt AI-drivna sammanfattningar, transkriptioner och åtgärdspunkter – så att ingenting går förlorat och varje möte leder till verkliga framsteg.

📱 Synkronisera var som helst, när som helst

Starta eller delta i ClickUp SyncUps direkt från din telefon – ingen bärbar dator behövs. Oavsett om du är på resa eller arbetar på distans kan du starta video- eller ljudsamtal, dela din skärm och samarbeta med ditt team i realtid.

Varje mobil SyncUp ansluter sömlöst till ClickUp Tasks, ClickUp Chat och AI-drivna sammanfattningar, så att du alltid är synkroniserad och aldrig missar en uppdatering – oavsett var du befinner dig i ditt arbete.

ClickUp Syncup på mobilen

💡 Proffstips: Om du inte kan delta i ett SyncUp-möte i realtid kan du spela in det och titta på det senare. Detta är perfekt för team som arbetar i olika tidszoner.

Funktion nr 2: Allt-i-ett-verktyg för samarbete

ClickUp Chat är en enhetlig kommunikationsplattform som håller ditt team anslutet och samordnat inom ClickUp-ekosystemet. Kanaler och direktmeddelanden är där ditt team samarbetar, delar uppdateringar och håller allt samordnat.

Använd trådar för att hålla diskussionerna organiserade i kanalerna och fäst viktiga meddelanden så att uppdateringar inte hamnar i skymundan.

Du kan skapa ämnesspecifika kanaler, till exempel #EventPlanning, för att hålla diskussionerna fokuserade. Samtidigt kan du skicka direktmeddelanden till enskilda personer för en snabb engångschatt om du inte vill belamra huvudkanalerna.

Förvandla alla uppdateringar till en ClickUp-uppgift från ClickUp Chat

Håll muspekaren över ett meddelande för att omedelbart skapa ClickUp-uppgifter. Den där vardagliga frågan ”Kan någon slutföra dagordningen?” blir en spårbar åtgärd med deadlines och ansvariga.

Ledare för distansarbetande team kan tilldela uppföljningar direkt efter en synkronisering eller ett evenemang. Anpassningsbara aviseringar innebär att ditt team endast får aviseringar om uppdateringar som är relevanta för dem.

Detta hjälper till att åtgärda en av de största orsakerna till arbetsöverbelastning. Istället för att uppdateringar finns i evenemang, chattloggar och spridda verktyg, finns alla beslut, uppföljningar och meddelanden samlade i ett konvergerat AI-arbetsutrymme.

Lägg till ett meddelande i din ClickUp Chat-kanal för att samordna ditt team kring nya uppdateringar

När ett meddelande behöver uppmärksamhet kan du använda Inlägg för att lyfta fram det. Välj mellan Meddelande, Uppdatering, Förfrågan, Beslut eller Idé för att tydligt signalera dess betydelse. För evenemangsarrangörer säkerställer detta att insikter efter evenemanget, feedback från deltagare eller interna debriefingar snabbt når rätt teammedlemmar.

Få avancerad information om chattplattformen:

📮 ClickUp Insight: Kontextväxlingar tär tyst på ditt teams produktivitet. Vår forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Tänk om du kunde eliminera dessa kostsamma avbrott? ClickUp samlar dina arbetsflöden och chattar på en och samma plattform. Du kan starta och hantera uppgifter från chattar, dokument, whiteboards och mycket mer. ClickUp Brain håller allt sammankopplat, sökbart och lätt att hitta.

Funktion nr 3: AI-driven produktivitet

ClickUp Brain är en AI-assistent i din arbetsmiljö. Den hjälper ditt team att samarbeta snabbare och med mindre ansträngning.

Det är inbyggt i chatten och kan skapa och tilldela uppgifter, sammanfatta diskussioner och till och med hämta relaterade uppgifter, dokument eller kanaler på några sekunder. Du kan ställa frågor på naturligt språk och få omedelbara, kontextmedvetna svar.

Be ClickUp Brain att skicka meddelanden till ClickUp Chat-kanaler

Efter en debriefing efter ett evenemang kan ClickUp Brain till exempel generera en fullständig lista över uppföljningar från mötet, tilldela ansvariga och uppdatera dashboards.

Dessutom är AI Catch Me Up en livräddare för distribuerade team. Om du missar en dag eller två av konversationerna kan du be ClickUp Brain om en sammanfattning. Detta säkerställer att drifts- och kommunikationschefer alltid har fullständig insyn i beslut, uppdateringar och nästa steg.

📌 Prova dessa frågor:

Sammanfatta dagens SyncUp och skapa uppgifter för alla åtgärdspunkter.

Tilldela meddelandet ”Bra jobbat!” till @MyTeammate

Skapa en sammanfattning av mötet med deadlines för varje uppgift.

Dessutom kan ClickUp AI Notetaker ansluta sig till Zoom-, Google Meet- eller Teams-samtal, transkribera konversationer, sammanfatta diskussioner och skapa dokument med viktiga slutsatser och nästa steg.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Clips för att spela in och dela videouppdateringar, feedback eller genomgångar direkt i chatten eller uppgifterna – så håller du ditt hybridteam samordnat visuellt och asynkront.

🚀 ClickUp-fördel: ClickUp Brain MAX samlar ditt arbetsmiljö, inklusive uppgifter, dokument, möten, chattar och AI-verktyg. Ditt team kan snabbt söka i hela arbetsytan, integrerade appar och till och med på webben. Med Talk to Text i ClickUp kan ditt team tala in uppgifter, meddelanden eller anteckningar från möten och SyncUps istället för att skriva. Detta hjälper distansledare och driftschefer att fånga upp idéer direkt.

📖 Läs också: Hur man använder AI i videosamtal

Priser för ClickUp

💡 Proffstips: Använd ClickUp Clips för att spela in snabba uppdateringar, användarfeedback eller korta genomgångar och omvandla dem till korta videomeddelanden. Dela dem direkt i dina chattkanaler så att ditt hybridteam kan se exakt vad du menar utan långa e-postmeddelanden eller förvirrande trådar. Detta är perfekt för att klargöra uppgifter efter evenemang, ge feedback på design eller granska projektuppdateringar.

🎥 Vi utforskar AI-drivna mötesfunktioner, jämför verktyg för realtids- och asynkron samverkan och hjälper dig att hitta den plattform som gör dina möten mer produktiva – och mindre smärtsamma.

Vad är Airmeet?

via Airmeet

Airmeet är en plattform för virtuella och hybridarrangemang. Den hjälper organisationer att anordna interaktiva upplevelser som konferenser, webbseminarier, workshops och möten.

Plattformen gör virtuella möten mer engagerande. Deltagarna kan delta i livesessioner, sitta vid virtuella bord, besöka sociala lounger och chatta i realtid med frågor och svar. Den stöder både renodlade online-evenemang och hybrid-evenemang (fysiska + virtuella).

🔍 Visste du att? I april 1993 skapade entreprenörerna Alan Saperstein och Randy Selman ConventionView, den första virtuella mässan. De filmade fysiska montrar, förvandlade dem till klickbara HTML-kartor och lade upp dem online från Waldorf Astoria i New York.

Airmeet-funktioner

Här är några utmärkande Airmeet-funktioner som du kan använda för förbättrad direktkommunikation:

Funktion nr 1: Nätverksbord och deltagarnas engagemang

Låt deltagarna delta i meningsfulla diskussioner med Airmeets nätverksbord

Airmeets virtuella nätverksbord simulerar personliga nätverk med små, ämnesfokuserade diskussioner. Denna uppställning uppmuntrar till snabba, naturliga konversationer. Deltagarna kan ansluta sig till ämnen som matchar deras intressen eller professionella mål.

Det erbjuder också verktyg i realtid som live-frågor och svar, omröstningar och chatt, som uppmuntrar deltagarna att engagera sig under sessionerna.

Airmeet erbjuder även liveöversättning av undertexter och flerspråkig chatt, vilket kan vara till hjälp för globala webbinariedeltagare. Dessa verktyg är utformade för att engagera deltagarna snarare än för löpande teamkommunikation.

Dessa verktyg är utformade för att engagera deltagarna snarare än för löpande teamkommunikation.

📖 Läs också: Gratis mallar och checklistor för evenemangsplanering i Excel och ClickUp

Funktion nr 2: Analyser och insikter

Få realtidsinformation om mötesstatistik med Airmeet

Airmeet tillhandahåller realtidsanalyser av närvaro, engagemang och feedback från sessioner. Arrangörer kan se hur deltagarna beter sig under sessionerna, vilka föredrag som är mest populära och hur deltagarna interagerar.

Dessa analyser är avgörande för att utvärdera ett evenemangs framgång och identifiera områden som kan förbättras inför framtida evenemang.

💡 Proffstips: Mät den kognitiva belastningen per deltagare. Om teammedlemmarna måste lära sig ett nytt gränssnitt eller komma ihåg flera inloggningar blir verktyget en belastning för uppmärksamheten. Välj det enklaste gränssnittet som fortfarande stöder dina mål.

Planera virtuella mässmöten för att nå en global publik med Airmeet

Airmeet erbjuder virtuella mässhallar och sponsorboothar där utställare kan visa upp sina produkter eller tjänster.

Deltagarna kan utforska dessa montrar, chatta med representanter och ladda ner material, vilket ger en omfattande virtuell utställningsupplevelse.

📖 Läs också: Gratis mallar för anteckningar för bättre organisation

Airmeet-priser

Gratis provperiod

Premiumwebinar: 199 $/månad

Evenemang: Anpassad prissättning

Hanterade evenemang: Anpassad prissättning

🧠 Kul fakta: 1916 arrangerade American Institute of Electrical Engineers det som anses vara den första virtuella konferensen. Den kopplade samman åtta amerikanska städer via telefonlinjer så att medlemmarna kunde lyssna på presentationer samtidigt. Över 5 000 personer deltog från avlägsna platser, och vissa utbytte till och med uppdateringar via telegram.

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: Jämförelse av funktioner för virtuella evenemang

Båda verktygen har unika funktioner.

ClickUp fungerar som en allt-i-ett -plattform för meddelanden och arbete. Airmeet fokuserar på interaktiva virtuella evenemang.

Här kommer vi att jämföra de viktigaste funktionerna för att se hur de står sig mot varandra.

Funktion nr 1: Teamsamarbete

Låt oss se hur varje plattform hjälper ditt team att kommunicera och samarbeta smidigt.

ClickUp

Kanaler, direktmeddelanden och integrerade AI-verktyg som ClickUp Brain gör teamkommunikationen smidig. Du kan omvandla meddelanden till uppgifter, dela uppdateringar och sammanfatta diskussioner utan att lämna arbetsytan.

ClickUp AI Notetaker kan också delta i möten på Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams. Den transkriberar konversationer, sammanfattar diskussioner och extraherar viktiga åtgärdspunkter.

Efter mötet skapas ett ClickUp Doc med alla detaljer. Dokumentet innehåller mötets namn, datum, deltagare, sammanfattning, viktiga punkter, nästa steg och fullständig transkription.

Airmeet

Airmeet fokuserar på publikinteraktion under onlineevenemang. Det erbjuder chatt för deltagare och frågor och svar under sessionen.

Den är dock inte utvecklad för kontinuerligt teamsamarbete.

🏆 Vinnare: ClickUp! Dess funktioner möjliggör smidig intern teamkommunikation och uppföljning.

📖 Läs också: Bästa programvaran för skärmdelning för distansmöten

Funktion nr 2: Video- och mötesfunktioner

Låt oss sedan se hur de båda verktygen hanterar evenemangsformat och virtuella upplevelser för att hålla sessionerna engagerande.

ClickUp

ClickUp erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att effektivisera teammöten och videosamtal.

Med ClicUp SyncUp kan team starta ljud- eller videosamtal direkt i ClickUp. Detta gör att diskussionerna hålls kopplade till relevanta uppgifter och projekt.

Dessutom gör ClickUp Meetings det möjligt för team att skapa mötesagendor, tilldela uppgifter och dokumentera diskussioner på ett och samma ställe.

Airmeet

Airmeet är utmärkt för att arrangera stora webbseminarier och virtuella evenemang, med scenhantering, diskussionsgrupper och interaktivitet med publiken. Verktygen är dock inriktade på evenemang snarare än anpassade för interna teammöten.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Airmeet är perfekt för publikinriktade evenemang, medan ClickUp fungerar bäst för intern kommunikation med hjälp av AI-mötesverktyg.

Funktion nr 3: Integrationer och automatisering av arbetsflöden

Låt oss utforska hur varje plattform ansluter till dina verktyg och använder automatisering för att öka effektiviteten och publikens engagemang.

ClickUp

ClickUp har djup integration med dokument, chatt, kalendrar, CRM och över 1 000 verktyg för att göra arbetsflödena mycket automatiserade. Team kan centralisera arbetet och minska verktygströttheten.

Dessutom gör ClickUp Automations det möjligt för team att effektivisera repetitiva uppgifter utan att skriva en enda rad kod. Du kan automatiskt tilldela uppgifter, uppdatera status, skicka aviseringar eller utlösa åtgärder baserat på enkla ”om detta, då det” -regler.

Airmeet

Airmeet erbjuder integrationer med CRM-system, e-postmarknadsföringsplattformar och kalenderappar, vilket gör det enklare att hantera registreringar, skicka påminnelser om evenemang och spåra information om deltagare.

Dess automatiseringsfunktioner är dock begränsade till evenemangsrelaterade uppgifter. Det fungerar därför endast bra för att hantera deltagarnas upplevelse.

🏆 Vinnare: ClickUp vinner för sin förmåga att koppla samman teamets arbete, automatisera uppföljningar och skapa en enda källa till information.

ClickUp Agents fungerar som teammedlemmar som aldrig loggar ut. De omvandlar mötesresultat till verkliga framsteg. De håller utkik efter förändringar, spårar uppföljningar, flaggar hinder och utlöser nästa steg automatiskt – även efter att samtalet har avslutats. Inga glömda åtgärdspunkter. Ingen förvirring om vem som ansvarar för vad. Bara en stadig, kontinuerlig drivkraft. ClickUp StandUp Agent checkar in, spårar framsteg och tilldelar uppgifter direkt, så att ditt team kan hålla fokus och samordningen.

🧠 Kul fakta: 1998 samlade världens första helt onlinebaserade globala konferens, Avatars98, tusentals människor i en virtuell 3D-värld med hjälp av tidig avatarteknik. Konferensen hade montrar, konstgallerier och nätverksutrymmen, samt fysiska ”satellitmöten” i 30 städer.

ClickUp vs. Airmeet på Reddit

Vi tittade också på Reddit för att se vad riktiga användare säger om ClickUp SyncUp och Airmeet. Det fanns inga trådar som jämförde dem direkt, men vi hittade några användbara åsikter om varje verktyg.

Här är vad en användare hade att säga om att använda Airmeet för B2B-webbseminarier:

…Airmeet – utmärkt för interaktiva webbseminarier, nätverkslounger och smidig integration med CRM-system…

…Airmeet – utmärkt för interaktiva webbseminarier, nätverkslounger och smidig integration med CRM-system…

En annan Reddit-användare föreslog Airmeet:

Du kan prova Airmeet. Det är webbläsarbaserat och har en hel del engagemangsfunktioner.

Du kan prova Airmeet. Det är webbläsarbaserat och har en hel del engagemangsfunktioner.

Här är vad en användare hade att säga om att använda SyncUps:

Jag använder chatt- och synkroniseringsfunktionerna mycket. Jag bytte från Google Chat till ClickUp Chat och har inte riktigt gått tillbaka... Med det sagt är det fortfarande ganska tidigt och det blir bara bättre och bättre. Integrationen med resten av ClickUp är den bästa funktionen för mig.

Jag använder chatt- och synkroniseringsfunktionerna mycket. Jag bytte från Google Chat till ClickUp Chat och har inte riktigt gått tillbaka... Med det sagt är det fortfarande ganska tidigt och det blir bara bättre och bättre. Integrationen med resten av ClickUp är den bästa funktionen för mig.

En annan ClickUp-användare kommenterade:

Vi har framgångsrikt använt ClickUp för företag i alla storlekar (från ensamföretagare till stora team) och i olika branscher, varav många genererar intäkter på flera miljoner dollar... ClickUp är verkligen livsförändrande, och jag använder det både för arbetet på byrån och för att hantera mitt privatliv. Jag tror att hemligheten till framgång med ClickUp är hur man konfigurerar det.

Vi har framgångsrikt använt ClickUp för företag i alla storlekar (från ensamföretagare till stora team) och i olika branscher, varav många genererar intäkter på flera miljoner dollar... ClickUp är verkligen livsförändrande, och jag använder det både för arbetet på byrån och för att hantera mitt privatliv. Jag tror att hemligheten till framgång med ClickUp är hur man konfigurerar det.

🔍 Visste du att? IBM:s företagsomfattande möte som hölls helt i Second Life var det första tillfället då ett stort företag använde avatarer för en årlig konferens. Anställda kunde gå runt i virtuella auditorier, delta i föreläsningar och chatta som 3D-versioner av sig själva.

Vem bör välja ClickUp respektive Airmeet? Välj ClickUp om du behöver: Ett enda utrymme för möten, chatt, dokument och uppgifter

AI-drivna sammanfattningar, uppföljningar och nästa steg

Bättre samordning efter möten – inte bara under dem

En samarbetsplattform där konversationer automatiskt omvandlas till handling Välj Airmeet om du behöver: En plattform som fokuserar på externa målgrupper – inte internt teamarbete

För att arrangera professionella, engångswebinarier eller virtuella evenemang

Tillfälliga engagemangsverktyg som omröstningar eller frågor och svar för deltagare

Vilket mötesverktyg är bäst?

Resultaten är klara! 👑

Airmeet är ett bra val för interaktiva webbseminarier, konferenser och virtuella evenemang. Det håller deltagarna engagerade med omröstningar, frågor och svar och nätverksdiskussioner. När det gäller intern samordning inom teamet och att omsätta diskussioner i handling är det dock inte tillräckligt.

ClickUp hjälper varje möte och konversation att leda till handling. Med SyncUps, AI Notetaker, Clips och Tasks kan teamen registrera åtgärdspunkter, tilldela uppföljningar och se till att projekten fortskrider.

Det överbryggar klyftan mellan vad som diskuterades och vad som faktiskt blir gjort, vilket är den del som de flesta team tappar bort efter ett lyckat evenemang.

Fjärr- eller hybridteam kan hålla sig synkroniserade, säkerställa ansvarstagande och behålla en tydlig överblick över viktiga beslut.

