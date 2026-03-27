Hur du mäter och följer upp din Share of Voice

Är Adidas mer populärt än Nike? Pratar folk mer om Netflix än Amazon Prime på Instagram? Får Taco Bell mer uppmärksamhet än McDonald’s?

Det här är den typ av frågor som team ställer sig om sina egna varumärken varje dag. Och missta dig inte – konkurrenterna följer dessa trender lika noga.

Den där delen av rampljuset är vad vi kallar share of voice. Det är viktigt eftersom människor inte bara köper produkter; de köper in sig i de varumärken de känner en koppling till. Faktum är att 76 % av kunderna hellre väljer ett varumärke som de känner en anknytning till än att välja en konkurrent.

Att veta hur stor del av samtalet ditt varumärke redan upptar gör det lättare att se vilka marknadsföringskampanjer som fungerar och vilka som kanske behöver en liten knuff.

I den här artikeln ska vi undersöka hur man mäter share of voice på ett effektivt sätt, bland annat genom omnämnanden i sociala medier, SEO-andel, betald annonsering och olika marknadsföringskanaler.

Vad är Share of Voice (SOV)?

I grund och botten handlar share of voice om hur mycket utrymme ditt varumärke upptar i människors medvetande och samtal jämfört med dina konkurrenter.

Tänk dig att du står i ett livligt rum fullt av varumärken och lägger märke till hur ofta ditt namn nämns. Ju tydligare och mer meningsfull din närvaro är, desto starkare är din varumärkeskännedom.

Men handlar det bara om brus? Nej. SOV handlar om att vara synlig på platser där din målgrupp redan är uppmärksam; detta skiljer sig från ”marknadsandel”, vilket också är ett begrepp som används för att beskriva ett varumärkes popularitet.

Låt oss lära oss mer om skillnaderna mellan dem med hjälp av några exempel.

🧠 Visste du att: År 2022 satsade Shiseido på användargenererat innehåll på sociala medier och uppmuntrade fans att dela sina looks med varumärkets produkter. Som ett resultat ökade omnämnandena av Shiseidos smink betydligt jämfört med föregående år, vilket visar hur synlighet på rätt platser kan höja ett varumärkes närvaro dramatiskt.

Jämförelse mellan röstandel och marknadsandel

Tänk dig två kaffekedjor: Varumärke A nämns överallt på sociala medier men säljer färre koppar än varumärke B, som dominerar den faktiska försäljningen. I det här fallet har varumärke A en högre andel av samtalen, medan varumärke B har en större marknadsandel. Det ena visar synlighet, det andra visar intäktskraft.

För att bättre förstå skillnaderna mellan dem följer här en omfattande jämförelse:

Aspect Share of Voice (SOV) Marknadsandel (SOM) Definition Mäter synlighet, omnämnanden och varumärkets närvaro jämfört med konkurrenterna Mäter försäljningen eller intäkterna som ditt företag har på marknaden Fokus Varumärkeskännedom och marknadsföringsräckvidd Försäljning, intäkter och kundanskaffning Exempel På Instagram, om Netflix förekommer i 2 000 av totalt 10 000 omnämnanden av streaming, är dess SOV 20 %. Om Netflix omsätter 2 miljarder dollar i en marknad värd 10 miljarder dollar är deras SOM 20 %. Varför det är viktigt Visar hur närvarande ditt varumärke är i samtal och media Visar ditt företags faktiska resultat och finansiella styrka

Varför SOV är viktigt i konkurrensanalys

Att känna till din share of voice hjälper dig att se var ditt varumärke står i förhållande till andra.

Om Nike dominerar samtalen kring sportkläder men Adidas får fler omnämnanden under en kampanj är det ett tecken på att varumärkets synlighet håller på att förändras.

På samma sätt kan det, om Taco Bell plötsligt trender högre än McDonald’s i omnämnanden på sociala medier, avslöja konsumenternas intressen eller effekten av en ny produktlansering.

Det finns en vanlig missuppfattning att röstanalys handlar om att kopiera konkurrenterna, men vad du egentligen försöker göra är att upptäcka luckor och möjligheter. Fokusera på att förbättra det som fungerar och få insikter i hur ditt varumärkes närvaro utvecklas över tid.

Kanaler för att mäta Share of Voice

Det bästa med share of voice är att det inte är knutet till en enda kampanj eller ens en enda kanal. Om du halkar efter på en plattform kan du kompensera för det på en annan.

Låt oss alltså gå igenom de viktigaste kanalerna där ditt varumärke bör finnas och mätas.

Omnämnanden i sociala medier

69 % av användarna säger att de ser det mest engagerande varumärkesinnehållet på Instagram, och nästan hälften önskar att varumärkena använde plattformen oftare. Det visar i sig hur viktigt sociala medier är för ditt varumärkes röstandel.

Varje tagg, kommentar eller omnämnande är ett tecken på hur närvarande ditt varumärke är i vardagliga samtal. Genom att spåra dessa omnämnanden på sociala medier på plattformar som Instagram, X, LinkedIn eller TikTok kan du inte bara se hur ofta ditt varumärke dyker upp, utan också vad folk säger.

Tänk dig ett lokalt café som dyker upp i kundberättelser. Ett inlägg leder till ett annat, och snart är varumärket en del av en större konversation. Det är så ett varumärkes röstandel växer.

👀 Rolig fakta: När Barbie-filmen hade premiär 2023 skapade den en kulturell våg som sträckte sig långt bortom biljettintäkterna. En del av dess magi kom från en smart kampanj i sociala medier: användare uppmanades att skapa sina egna affischer i Barbie-stil med hjälp av ett AI-drivet verktyg, vilket lockade 13 miljoner användare.

Synlighet i sökmotorer (SEO-share of voice)

Vissa hävdar att SEO är mindre effektivt idag. Människor skummar igenom Googles AI-sammanfattningar eller vänder sig till verktyg som ChatGPT istället för att bläddra igenom långa listor med länkar. Men det gör inte synligheten i sökmotorerna irrelevant. Det betyder bara att den har förändrats.

För att förbli synligt måste ditt varumärke nu synas inte bara i de översta sökresultaten utan även i de svar som AI-verktyg hämtar information från. Därför är det fortfarande avgörande att ha en stark SEO-share of voice.

Ju oftare din webbplats visas för relevanta sökord och ämnen, desto större är sannolikheten att både sökmotorer och AI-assistenter kommer att visa ditt innehåll.

När större delen av den organiska trafiken för ett sökord går till din webbplats visar det att du har en stark share of voice inom det området.

Betalda medier (PPC och displayannonser)

Onlineannonsering är ett annat område där du kan mäta share of voice. Google Ads-konton ger dig mätvärden som visningsandel, som visar hur ofta dina annonser visas jämfört med konkurrenterna.

Om ditt varumärke får fler visningar för rätt sökfrågor tar du upp mer annonsutrymme och förbättrar din närvaro. En minskning av visningsandelen kan tyda på att du behöver justera buden, förfina målgruppen eller ompröva kampanjinställningarna.

Detta är viktigt eftersom forskning visar att riktade annonser och kampanjer fångar uppmärksamheten hos ungefär en tredjedel av människor, och den siffran stiger till nästan 50 % för generation Z.

PR och nyhetsbevakning

Varje gång ditt varumärke dyker upp i en artikel eller på en nyhetssajt bidrar det till din share of voice. Denna typ av förtjänad media bygger upp trovärdighet och formar ditt varumärkes rykte på ett sätt som annonser inte kan.

Genom att följa nyhetsomnämnanden och PR-bevakning kan du se om dina insatser lyckas nå ut till rätt målgrupp.

Branschforum och diskussioner i communityn

Nischforum, recensionssajter och online-communityn är ofta platser där människor delar med sig av sina ärliga åsikter.

Genom att övervaka diskussionerna i dessa kanaler kan du mäta hur ofta ditt varumärke nämns jämfört med konkurrenterna.

Dessa omnämnanden är värdefulla eftersom de visar genuint konsumentintresse och användarnas inställning. Att vara närvarande och lyhörd i dessa konversationer bidrar till att stärka ditt varumärkes position.

📌 Exempel: Tänk dig att en ny fitnessapp diskuteras på Reddits forum r/Fitness. Dussintals användare rekommenderar den framför större konkurrenter, vilket ger varumärket en märkbar ökning av sin share of voice inom den gemenskapen.

Hur man beräknar Share of Voice: Steg-för-steg-guide

Låt oss tänka oss att du just har lanserat ett nytt kaffemärke. Den här månaden har folk nämnt dig ungefär 50 gånger online. Samtidigt har dina konkurrenter tillsammans fått 450 omnämnanden. Du vill veta hur stor del du har i den större konversationen. Det är där share of voice kommer in.

Så här gör du steg för steg:

Steg 1: Bestäm vad du ska mäta

Det kan handla om omnämnanden i sociala medier, annonsvisningar, webbplatstrafik eller till och med nyhetsbevakning. Välj den kanal (eller de kanaler) där du vill utvärdera ditt varumärkes närvaro.

Steg 2: Samla in siffror om ditt varumärke

Räkna hur många gånger ditt varumärke nämndes, hur många klick din annons fick eller hur mycket trafik din webbplats fick i den kanalen.

Steg 3: Samla in de totala siffrorna

Sammanställ nu samma data för alla dina konkurrenter inom det området. Detta ger dig en fullständig bild av marknaden.

Steg 4: Gör beräkningen

Här är den enkla formeln:

Share of Voice = (Antalet för ditt varumärke ÷ Totalt antal) × 100 I vårt exempel med kaffemärket: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10 % Det innebär att ditt varumärke just nu står för 10 procent av samtalen på den marknaden.

Det fina med denna formel är att den fungerar överallt. På sociala medier kan du mäta omnämnanden. När det gäller annonser kan du använda visningsandel från Google Ads. För sökningar kan du se hur ofta din webbplats visas jämfört med andra. Och när det gäller PR kan du spåra hur ofta ditt varumärke dyker upp i artiklar eller nyhetsrapportering.

Viktiga mätvärden och KPI:er att följa för SOV

Vill du verkligen förstå hur du mäter share of voice för ditt varumärke? Här är det viktigaste, vad det betyder och hur du använder det.

1. Totalt antal omnämnanden jämfört med konkurrenterna

Detta är den klassiska visningen av share of voice. Räkna antalet omnämnanden av ditt varumärke i en kanal, lägg till konkurrenternas omnämnanden och beräkna sedan din procentandel.

Formel: SOV = (Antal omnämnanden av ditt varumärke ÷ Totalt antal omnämnanden på marknaden) × 100 Samma princip gäller även för andra signaler, som klick eller trafik. Så här fungerar det: Visar ditt varumärkes närvaro i konversationen jämfört med andra

Fungerar för omnämnanden i sociala medier, PR-bevakning och till och med andelar av betald eller organisk trafik när du vill ha ett enkelt sätt att mäta och beräkna andel

2. Visningar och räckvidd

Räckvidd är antalet unika personer som har sett ditt innehåll. Visningar är det totala antalet gånger det har visats, inklusive upprepningar. Spåra båda för att förstå hur brett ditt varumärke syns och hur ofta det visas.

💡 Proffstips för prestationsmarknadsförare: I Google Ads kan du lägga till kolumnerna för visningsandel för att se hur stor andel av de kvalificerade visningarna du faktiskt har fått. Dina visningar, dividerat med det totala antalet kvalificerade visningar, ger en tydlig synlighetsindikator i SOV-stil för betalda kampanjer.

Lägg upp alla dina siffror på ClickUp-dashboards för att visuellt samordna dina insatser:

3. Engagemangsgrad

Engagemangsgraden visar hur aktivt människor interagerar med ditt innehåll i förhållande till din publikstorlek eller räckvidd. Tänk på gillanden, kommentarer, delningar, sparade inlägg och klick. Det är en användbar kvalitetskontroll vid sidan av det rena antalet omnämnanden.

Konsekvent engagemang är en stark indikator på varumärkets hälsa och en aktiv närvaro online.

Formel: Engagemang per räckvidd = (Totalt antal engagemang/Räckvidd per inlägg) X 100 Snabbläsning: Ökat engagemang i kombination med stabil räckvidd innebär oftast att ditt innehåll går hem

Använd samma metod för både dig själv och konkurrenterna för att jämförelsen ska bli rättvis

4. Sentimentanalys

Alla omnämnanden är inte lika värda. Sentimentanalys klassificerar konversationer som positiva, negativa eller neutrala, så att du kan se hur människor känner när de pratar om dig.

Genom att kombinera volym med ton får du en mer rättvisande bild av ditt varumärkes närvaro.

Så här använder du det: Håll utkik efter svängningar efter lanseringar eller PR-insatser

Jämför dina kunders inställning med konkurrenternas för att upptäcka möjligheter i budskapet

5. Sökordsrankning och synlighet i sökresultaten

Som vi såg tidigare uppskattar SEO-share of voice andelen potentiell organisk söktrafik för en specifik uppsättning sökord som dirigeras till din webbplats, jämfört med den som konkurrenterna får.

Det kopplar samman rankningar och klick till en enkel synlighetsandel så att du kan se din placering på resultatsidan.

Ämnen där du ofta rankas högt och får många klick visar på stark synlighet i sökresultaten, medan luckor där konkurrenterna rankas högre visar var du kan förbättra eller skapa innehåll.

Här är några användbara tips: Google Search Console för visningar, klick och genomsnittlig position, vilket ger dina SOV-uppskattningar en grund i verkliga data

Rankningsverktyg som Ahrefs och andra för konkurrenternas positioner och automatiserade synlighetsmått av SOV-typ

Är du orolig för att du inte använder tillräckligt många sökord i dina texter? Den här Reddit-tråden visar en bra balans. En synpunkt påminner oss om att skriva för människor och inte tvinga in exakta fraser:

Om du använder den ordagrant översatta frasen på ett onaturligt sätt i hela texten kommer det sannolikt att skada dig på lång sikt. Skriv inte för Google; skriv för människor.

En annan syn är att ge varje artikel ett tydligt mål så att den håller fokus:

Rikta in varje artikel mot ett specifikt nyckelord. Det underlättar skrivandet genom att hjälpa dig att fokusera.

De båda idéerna kompletterar varandra väl. Välj ett tydligt ämne, skriv något som verkligen är användbart och låt språket vara naturligt. Använd sedan tekniker för att mäta synlighet för att se om dina sidor får sin rättmätiga andel av den organiska söktrafiken.

Här är en kort sammanfattning av de mätvärden vi just har gått igenom:

Mätvärde Vad det visar Varför det är viktigt Totalt antal omnämnanden jämfört med konkurrenterna Hur ofta ditt varumärke nämns jämfört med andra Visar din andel av konversationen och hjälper dig att beräkna andelen Engagemangsgrad Hur människor interagerar med ditt innehåll Visar om din målgrupp tycker att ditt innehåll är meningsfullt och engagerande Visningar och räckvidd Hur många personer såg ditt innehåll, och hur ofta Framhäver ditt varumärkes synlighet och annonsprestanda Sentimentanalys Oavsett om omnämnandena är positiva, negativa eller neutrala Hjälper till att övervaka varumärkets rykte och kundernas inställning Sökordsrankning och synlighet i sökresultaten Var du står i sökresultaten och trafikandelen Visar din SEO-share of voice och möjligheter att förbättra synligheten

Att mäta share of voice kan låta krångligt till en början, men det finns många verktyg som gör det mycket enklare. Dessa verktyg samlar in omnämnanden, visningar och sökdata åt dig, så att du kan ägna mer tid åt att förstå historien bakom siffrorna.

Är du redo att utforska dina alternativ? Då sätter vi igång.

1. Plattformar för social listening

via Brandwatch

Ett av de enklaste sätten att hålla koll på ditt varumärkes share of voice är genom verktyg för social listening. Istället för att manuellt bläddra igenom oändliga flöden kan du använda dessa plattformar för att samla in alla konversationer om ditt varumärke och dina konkurrenter så att du kan få en helhetsbild.

Verktyg som Brandwatch och Sprout Social låter dig spåra omnämnanden av varumärket, hashtags och till och med kundernas åsikter på olika sociala mediekonto. De visar när folk pratar om dig, vad de säger och hur din närvaro står sig mot andra i din bransch.

Med hjälp av analys av kundernas sentiment kan du förstå om människor är entusiastiska, frustrerade eller neutrala när de nämner ditt varumärke. Denna kontext hjälper dig att fatta smartare beslut.

💡 Proffstips: Det verkliga värdet med dessa plattformar ligger i deras förmåga att visa mönster över tid. Följ dessa för att upptäcka vilka ämnen som väcker mest engagemang, hur din andel av samtalet förändras under kampanjer och var du har de största möjligheterna att öka ditt varumärkes närvaro.

via Ahrefs

Om du vill förstå hur synligt ditt varumärke är i sökresultaten är SEO-verktyg din bästa vän.

Plattformar som Semrush och Ahrefs låter dig beräkna din SEO-share of voice genom att visa hur stor del av den potentiella söktrafiken för en uppsättning sökord som går till din webbplats jämfört med andra.

Du kan se vilka ämnen du lyckas bäst med, var konkurrenterna ligger före och vilka nya sökord det kan vara värt att skapa innehåll kring.

Det som gör dessa verktyg särskilt användbara är att de sätter din sökprestanda i sitt sammanhang. Istället för att bara veta att du rankas som nummer 5 för ett sökord kan du se hur mycket trafik du sannolikt fångar upp på den positionen och hur det förändras om du klättrar högre upp.

💡 Proffstips: Använd Semrush eller Ahrefs för att upptäcka luckor där konkurrenterna rankas högre än du. Dessa luckor pekar ofta på just de ämnen som din målgrupp bryr sig om, vilket ger dig en tydlig vägkarta för nytt innehåll.

via Cision

När ditt varumärke dyker upp i nyheter, bloggar eller branschpublikationer måste du se till att hålla koll på all den bevakningen. Att göra detta på egen hand kan dock kännas överväldigande. Det är där verktyg för PR-bevakning kommer in i bilden.

Plattformar som Meltwater och Cision samlar in omnämnanden av ditt varumärke på nyhetssajter, i nätmagasin och till och med i poddar.

Dessa verktyg visar också räckvidden för varje enskilt inlägg och den bakomliggande tonen. Detta hjälper dig att bedöma om dina PR-insatser når ut till rätt målgrupp och bidrar till att skapa ett positivt rykte.

📌 Exempel: Tänk dig ett tech-startup som just har lanserat en ny app. Med hjälp av Cision ser teamet att deras nyhet har plockats upp av tre stora branschbloggar, vilket genererar positivt sentiment och tusentals visningar. De ser också att en konkurrent nämns i en rikstäckande tidning, vilket hjälper dem att bestämma var de ska rikta in sig härnäst för att öka sin egen röstandel.

4. ClickUp för att centralisera spårning och rapportering av SOV

Att hålla koll på din share of voice (SOV) över olika kanaler kan lätt bli överväldigande. Problemet är att sociala toppar, SEO-dippar, nyhetsomnämnanden och konkurrenternas prat kommer samtidigt… och data finns ofta i olika verktyg.

ClickUp sammanför dessa trådar till en sammanhängande helhet så att ditt team kan sluta stressa och istället börja styra samtalet.

Centralisera uppföljning och rapportering av SOV

Dokumentera veckovisa SOV-rapporter så att alla ser samma information på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp Docs

Tänk på ClickUp Docs som ditt teams levande anteckningsbok. Istället för spridda filer eller statiska PDF-filer kan du samla alla dina SOV-rapporter på ett ställe som uppdateras löpande.

Skapa en realtidsdashboard som samlar in omnämnanden, SEO-synlighet och sentiment så att förändringar upptäcks direkt via ClickUp Dashboards

Lägg till och sammanställ dina SOV-data i ClickUp-dashboards, så blir siffrorna plötsligt levande. En graf som visar dina omnämnanden i sociala medier ligger bredvid ett diagram över konkurrenternas aktivitet, och båda är länkade till de råa anteckningarna och insikterna som ditt team har samlat in.

📌 Exempel: Tänk dig ett marknadsföringsteam på ett SaaS-företag. De skapar en mapp för ”Share of Voice” i ClickUp med separata listor för sociala medier, SEO, PR och betalda medier. Varje rapport blir en uppgift i dessa listor, komplett med fält för omnämnanden, sentiment och konkurrenternas andel. När teamet tittar på sin instrumentpanel under måndagsmötet kan de se exakt hur deras andel förändras i varje kanal utan att behöva klicka sig igenom ett dussin kalkylblad.

Automatisera dataimport från social listening

Använd ClickUp Automations för att ställa in en automatisering som skapar en uppgift varje gång omnämnanden av konkurrenter ökar

Det fina med ClickUp är att det inte stannar vid organisation.

Att manuellt kopiera siffror från olika marknadsföringsdashboards är inte bara utmattande, det är också en källa till fel. Det är här ClickUp Integrations och ClickUp Automations kommer till sin rätt.

Genom att koppla ClickUp till verktyg som Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs eller till och med Google Sheets kan dina data flöda direkt in i ditt arbetsutrymme. Därefter träder automatiseringarna i kraft för att uppdatera uppgifter, anpassade fält eller till och med instrumentpaneler så fort nya siffror dyker upp.

📌 Exempel: En digital byrå kopplar samman Brandwatch med ClickUp via en integration. Varje gång Brandwatch upptäcker en plötslig ökning i omnämnanden av konkurrenter skapar en automatisering omedelbart en ny uppgift i deras lista ”Konkurrentbevakning”. Den uppgiften innehåller redan information om omnämnande, volym, sentiment och en länk till de ursprungliga inläggen.

Hitta mönster i data

ClickUp Brain kombinerar artificiell intelligens med kontextuell kunskap för att upptäcka saker du kanske missar. Det kan lyfta fram ovanliga ökningar i omnämnanden, sammanfatta veckans aktivitet eller föreslå vad du ska göra härnäst.

Till exempel ser en modekedja stabila siffror på sin instrumentpanel, men ClickUp Brain påpekar att omnämnandena på TikTok ökar snabbt efter att en mikroinfluencer har publicerat ett inlägg om dem. Det flaggar trenden samtidigt som det föreslår att man satsar ännu mer på TikTok-innehåll. Med ett klick kan marknadsföringsteamen som använder ClickUp tilldela uppgifter till innehållsteamet för att ta tillfället i akt.

Analysera trender i dina SOV-data och ta sedan fram tydliga nästa steg med ClickUp Brain

💡 Proffstips: När du är begravd under rapporter om share of voice är det lätt att missa historien bakom siffrorna. Det är där ClickUp Brain MAX gör det enklare. Du kan helt enkelt ställa en fråga, till exempel ”Vem nämnde oss mest den här veckan?”, och få ett tydligt svar utan att behöva bläddra igenom rapporter. Team som använder ClickUp Brain Max sparar ungefär en hel dag varje vecka, blir färdiga med sitt arbete upp till tre gånger snabbare och sänker kostnaderna med så mycket som 86 %. Det fungerar med flera ledande AI-modeller, inklusive GPT-5, Claude och Gemini, så att du får olika perspektiv istället för en enda snäv synvinkel. Här är ett exempel på hur ClickUp Brain MAX kan hjälpa till: Du förbereder dig inför ett veckomöte. Istället för att sammanställa anteckningar från ett halvt dussin verktyg ber du Brain att sammanställa höjdpunkterna. På några sekunder har du en överskådlig sammanfattning som du kan lägga in i ett ClickUp Doc och dela med ditt team. Det känns mindre som en extra uppgift och mer som en hjälpande hand som håller dig fokuserad på det som är viktigt.

Så förbättrar du din Share of Voice

Den sanna konsten att minnas är konsten att vara uppmärksam.

För varumärken är uppmärksamhet allt. Människor kommer ihåg de namn som dyker upp ofta, på rätt platser och på ett sätt som känns äkta.

Här är några tips på hur du kan få meningsfull uppmärksamhet som varar:

Anpassa dig till kulturella eller branschmässiga trender på ett sätt som känns naturligt för ditt varumärke, genom att tillföra din egen synvinkel istället för att bara kopiera vad alla andra gör

Skapa innehåll som människor vill dela med sina egna nätverk, oavsett om det är hjälpsamma tips, inspirerande berättelser eller något som helt enkelt får dem att le

Skapa samarbeten med influencers eller likasinnade varumärken så att ditt budskap sprids genom röster som din målgrupp redan litar på

Uppmuntra dina medarbetare att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser, eftersom omnämnanden från riktiga människor ofta känns mer äkta än polerade kampanjer

Håll koll på vad konkurrenterna gör, och leta sedan efter luckor eller vinklar som de har missat så att ditt varumärke kan synas på platser där deras inte syns

Vanliga misstag vid mätning av SOV

År 2017 mötte United Airlines en massiv kritikvåg efter att en passagerare tvingats av ett flyg. Omnämnandena av flygbolaget sköt i höjden, men inte av rätt skäl.

Om man bara hade tittat på volymen av deras andel av samtalen kunde det ha sett ut som om United dominerade diskussionen. I verkligheten tog varumärkets rykte allvarlig skada eftersom stämningen var överväldigande negativ.

Share of voice handlar inte bara om att man pratar om dig. Det handlar om vad folk faktiskt säger.

Här är de vanligaste misstagen du bör se upp för: Att bara titta på volym och ignorera sentimentet kan få en flod av negativa omnämnanden att se ut som framsteg när det i själva verket är ett varningssignal

Att spåra alla plattformar lika mycket istället för att fokusera på de kanaler där din målgrupp faktiskt spenderar tid och interagerar med ditt varumärke

Att bara jämföra sig med de största aktörerna i branschen kan göra att små men viktiga framgångar känns osynliga

Att betrakta SOV som en engångsrapport istället för ett levande mått som förändras med trender, kampanjer och konsumentbeteende

Att glömma att koppla share of voice till konkreta resultat som engagemang, webbplatstrafik eller försäljning, vilket gör att din analys saknar en tydlig nästa steg

Mät och öka din Share of Voice med ClickUp

Share of voice (SOV) fungerar som en plattform för ditt varumärkes berättelse att sticka ut i en brusig värld. När du mäter det noggrant och agerar medvetet ger du ditt företag chansen att inte bara delta i konversationen utan också leda den.

Det är här ClickUp verkligen glänser ✨.

Genom att samla all din SOV-data på ett ställe automatiserar den de tråkiga delarna och lyfter fram insikter som du kanske har missat.

En annan fördel med ClickUp är dess samarbetsfunktioner och AI-assistent. Med dem kan du arbeta med ditt team i realtid för att finjustera inställningar för sökord och kampanjer för annonser, hantera annonsutgifter över olika marknadsföringskanaler och granska den totala marknadsannonseringen, bland annat.

I kombination med möjligheten att granska data från övervakning av sociala medier och generera SEO-insikter via ClickUp Brain gör ClickUp det enklare att se hur ett visst varumärke presterar i olika kanaler.

Vanliga frågor (FAQ)

Tekniskt sett inte. Det kommer alltid att visas som en procentandel av helheten. Men om de flesta omnämnandena är negativa kan det kännas negativt eftersom den uppmärksamhet du får inte är den du vill ha.

Tänk på det som att du kollar hur du mår. Månatlig uppföljning ger dig en behaglig, stabil bild, medan veckovisa kollar hjälper dig att fånga upp överraskningar från nya kampanjer eller nyhetshändelser. Du kan använda formeln för share of voice för att konsekvent och noggrant mäta tillväxten i din marknadsandel.

Det enklaste sättet är att dela antalet omnämnanden av ditt varumärke med det totala antalet omnämnanden i din bransch och sedan multiplicera resultatet med 100. Om du till exempel hade 500 omnämnanden och konkurrenterna tillsammans hade 1 500, skulle din share of voice vara 2 %. Det finns verktyg som kan göra beräkningarna åt dig, men det är bra att förstå den underliggande dynamiken

Engagemang gör din röst starkare. När människor gillar, delar eller kommenterar ökar din räckvidd och fler får höra talas om dig. Denna typ av kedjereaktion ökar verkligen din synlighet i konversationer. Du kan använda verktyg för social lyssnande för att få dessa datapunkter mer exakt.

Inte alltid. Att diskuteras oftare gör att du hamnar i åtanke, men försäljningen kommer när den uppmärksamheten kombineras med förtroende, bra upplevelser och produkter som människor verkligen vill ha. Använd marknadsundersökningar för att förstå konsumenttrender och genomför sedan digitala marknadsföringskampanjer för att öka försäljningen till dina målgrupper.

Ja. AI kan söka igenom mängder av inlägg, nyheter och till och med bilder som innehåller ditt varumärke. Det hjälper dig inte bara att räkna omnämnanden utan också att förstå hur människor känner när de pratar om dig.