De 12 bästa mallarna för att spåra jobbansökningar i Notion för att hålla ordning

Dagens jobbsökande känns mindre som en sprint och mer som ett maraton. Med massor av ansökningar, uppföljningar och förberedelser inför intervjuer som hopar sig är det lätt att tappa koll på var du står.

Visste du att det i genomsnitt krävs 21 noggrant utformade ansökningar för att en kandidat ska få ett enda jobb? Dessa uppgifter visar tydligt en sak: att spåra varje steg i din jobbsökning är inte bara smart, det är nödvändigt.

Från att logga ansökningsstatus till att planera uppföljningar och förbereda kommande intervjuer – Notions mallar för att spåra jobbansökningar hjälper dig att strukturera din ansökningsprocess.

Som en bonus delar vi också med oss av mallar från ClickUp, så att du kan välja det bästa av det som finns tillgängligt. Ska vi sätta igång med spårningen?

Vad kännetecknar en bra mall för jobbansökningsspårning i Notion?

Att välja rätt mall för jobbsökning kan göra skillnaden mellan en organiserad jobbsökning och totalt kaos. Och inte alla mallar som finns är skapade för att hantera upp- och nedgångarna i en modern jobbsökning, så här är vad du bör leta efter innan du väljer en mall för jobbsökning i Notion: 👇

Tydlig statusuppföljning: Välj en mall som tydligt visar var varje ansökan befinner sig – Ansökan inlämnad, Intervju inbokad, Erbjudande mottaget eller till och med Ghosted (vi har alla varit där 😅)

Anpassningsbara fält: Välj en mall som låter dig lägga till eller redigera fält efter dina behov, till exempel för att spåra företagsstorlek, rekommendationskälla eller löneförväntningar.

Påminnelser om intervjuer och uppföljningar: Se till att din mall innehåller utrymme för rekryterarens uppföljningar, intervjudatum och nästa steg så att du inte missar några möjligheter.

Företags- och rollinformation: Välj en mall som låter dig spara rollbeskrivningar, företagsanteckningar och länkar som jobbannonser eller LinkedIn-profiler.

Anteckningar och reflektioner: Se till att din mall för spårning gör det möjligt att skriva ner snabba anteckningar som "tyckte om teamkulturen" eller "osäker på lönespannet". Detta hjälper dig att jämföra erbjudanden senare och fatta smartare beslut.

Exportera och dela alternativ: Leta efter en mall som gör det enkelt att dela din tracker med en mentor, karriärcoach eller till och med en vän.

👀 Visste du att: År 2023 var den genomsnittliga tiden från den första ansökan till det första erbjudandet cirka 44 dagar. Dessutom rapporterade de flesta medlemmar att deras jobbsökande varade mellan 21 och 89 dagar. Detta visar en stadig ökning av den tid det tog att få ett jobberbjudande jämfört med tidigare år.

De bästa mallarna för jobbansökningsspårning i korthet

Här är en sammanfattande tabell över mallarna för jobbansökningsspårare i Notion och ClickUp:

12 gratis mallar för att spåra jobbansökningar i Notion

Innan vi går in på listan, här är en snabb information: varje mall nedan är ett gratis Notion-alternativ som är perfekt för att hålla ordning under din jobbsökning.

Vi har delat upp dessa Notion-mallar i kortfattade beskrivningar tillsammans med deras viktigaste funktioner för att hjälpa dig att välja den perfekta mallen för din resa.

1. Mall för studentjobbspårare

Mallen för studenters jobbansökningsspårare är en Notion-baserad karriärpanel som är skräddarsydd för studenter. Den hjälper dig att övervaka dina jobb- och praktikansökningar, lagra alla viktiga dokument på ett ställe och centralisera karriärresurser, så att din jobbsökning känns organiserad och hanterbar.

Med den här mallen kan du också:

Spåra varje steg i din ansökningsprocess med en visuell spårare (ansökan, intervju, erbjudande, avslag).

Spara ditt CV, din portfolio och dina LinkedIn-inlägg på ett och samma ställe så att allt är klart att användas.

Granska tidigare ansökningar i ett arkiv för att lära dig och undvika att upprepa misstag.

✅ Perfekt för: Studenter som balanserar studier och jobbansökningar och vill ha ett stressfritt sätt att hålla ordning på sina saker.

2. Mall för jobbansökningsspårare (med Notion AI)

Denna Notion Job Application Tracker med Notion AI-integration är utformad för att förenkla ansökningsprocessen och samlar alla steg i din jobbsökning i en organiserad instrumentpanel. Du kan logga roller, övervaka deadlines och anteckna information om varje företag.

Allt detta medan AI hjälper dig att skriva uppföljningsmejl, finslipa dina ansökningshandlingar och hålla koll på dina uppgifter med mindre krångel och färre distraktioner.

Med den här mallen kan du också:

Dra och släpp ansökningar på tavlan för att direkt se var varje ansökan befinner sig.

Ladda upp ditt CV till en lättillgänglig plats så att du aldrig behöver leta igenom mappar.

Sortera och filtrera med en kalender för att hålla koll på deadlines och intervjutider.

✅ Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter som vill kombinera organisation med AI-stöd för att påskynda ansökningsprocessen.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klartext och löser alla tre problem med AI-användning samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

3. Mall för startpaket för studenters jobbsökning

Student Job Search Starter Kit by Notion är ett komplett verktygspaket för nyutexaminerade som är redo att starta sin karriär. Det innehåller allt du behöver för en organiserad jobbsökning, inklusive hantering av CV och portfolio, spårning av ansökningar, förberedelser inför intervjuer och uppgiftslistor.

Med sin strukturerade layout hjälper den dig att hålla fokus, motivationen uppe och ta ansvar för varje steg i den krävande jobbsökningsprocessen.

Med den här mallen kan du också:

Spåra dina framsteg med en överskådlig jobbsökarspårare som visar statusen för din ansökan hos varje företag.

Förbered dig smartare med en checklista för intervjuträning, nätverkande och uppföljning.

Skriv ner rekryterarens anteckningar, markera färdigheter och anteckna karriärreflektioner i särskilda avsnitt.

✅ Perfekt för: Studenter och nyutexaminerade som vill ha en strömlinjeformad arbetsplats för att hantera hela sin karriär, från ansökningar till intervjuer.

4. Mall för vanespårare

Jobbsökning handlar om konsekvens, och Notion Habit Tracker Template hjälper dig att skapa dagliga rutiner kring din jobbsökning. Oavsett om det handlar om att söka ett visst antal jobb, uppdatera din LinkedIn-profil eller öva på intervjusvar, kan du logga och spåra varje vana i ett enkelt format som du fyller i med ett klick.

Dessutom hjälper enkla kryssrutor och streckräknare dig att hålla koll på dina mål och hålla dig på rätt spår mot din nästa anställning.

Med den här mallen kan du också:

Spåra dina jobbsökningsvanor dagligen och veckovis, till exempel att söka två jobb om dagen eller kontakta en rekryterare.

Anpassa vanekategorier så att de passar dina mål, till exempel nätverkande, uppdatering av portföljen eller förberedelser inför intervjuer.

Upptäck enkelt framstegsmönster och luckor med en vecko- eller månadsvy.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill vara konsekventa och disciplinerade i sin sökning utan att tappa fart.

🎉 Kul fakta: Vissa kandidater i generation Z litar inte bara på mamma och pappa, utan tar med dem till intervjun. I en studie av 831 arbetssökande i generation Z (under 27 år) uppger 77 % att en förälder var med på intervjun, medan 48 % erkände att deras föräldrar hade gjort en uppgift åt dem.

5. Professionell mall för CV

Första intrycket är viktigt, och ditt CV är ofta det första intrycket du ger. Denna professionella CV-mall i Notion är din personliga karriärportfölj, snyggt paketerad för rekryterare.

Denna kostnadsfria mall organiserar din erfarenhet, utbildning, kompetens och kontaktuppgifter i en tydlig struktur. Det gör den lätt att överblicka, men ändå tillräckligt kraftfull för att lyfta fram dina viktigaste prestationer. Den minimalistiska designen skapar en bra balans mellan professionalism och personlighet, så att din karriärhistorik framställs på ett tydligt och effektfullt sätt.

Med den här mallen kan du också:

Lyft fram färdigheter, relevanta kurser och viktig erfarenhet i särskilda avsnitt.

Redigera designen snabbt för att anpassa din profil för varje tjänst du söker.

Dela en Notion-länk för smidiga, digitala jobbansökningar.

✅ Perfekt för: Yrkesverksamma och studenter som vill ha ett snyggt, lättuppdaterat CV som fungerar smidigt både i digitalt format och i tryckt format.

6. Mall för onlineportföljwebbplats

Online Portfolio Website Template i Notion fungerar som din personliga webbplats, komplett med utrymme för biografi, foto, projektgallerier och yrkeserfarenhet.

Med dessa mallar kan du skapa en snygg digital närvaro som är lätt att dela, samtidigt som rekryterare och samarbetspartners på ett tydligt sätt kan utforska dina styrkor, bläddra igenom ditt arbete och ta kontakt via en enda länk.

Med den här mallen kan du också:

Skriv en kort "Om mig"-sektion som känns mer personlig än ett CV.

Visa upp dina bästa projekt i ett galleri med fallstudier, designer, kod eller skrivprov.

Dela kontaktinformation i förväg för att underlätta rekryterarens arbete.

✅ Perfekt för: Kreativa yrkesverksamma, utvecklare, designers och studenter som vill ha en professionell online-närvaro för att stödja sina jobbansökningar.

💡 Proffstips: Under de senaste fem åren har den genomsnittliga längden på ett CV nästan fördubblats, från ungefär en sida till nästan två. Arbetsgivare förväntar sig mer detaljer, men se till att informationen är relevant och slagkraftig, inte utfyllnad.

7. Mall för jobbannonser

Att publicera lediga tjänster behöver inte innebära att du måste bygga en komplett karriärsida. Job Board Template i Notion ger dig ett enkelt sätt att dela lediga tjänster i realtid. Du kan lista tjänster, tagga dem efter team eller status och lägga till detaljer som ansvarsområden och deadlines, vilket gör det enkelt för kandidater att bläddra och ansöka utan extra krångel.

Med den här mallen kan du också:

Publicera en offentlig jobbportal som är lätt att dela med andra.

Märk lediga tjänster efter publiceringsdatum, avdelning och status för snabb sortering.

Redigera annonser i realtid för att alltid ha aktuella lediga tjänster.

✅ Perfekt för: Små företag, nystartade företag eller studentföreningar som vill ha ett enkelt sätt att dela lediga jobb eller praktikplatser utan att behöva en fullfjädrad karriärsida.

⭐ Proffstips: ClickUp Brain gör jobbsökningen ännu smartare. Utöver mallar fungerar ClickUp Brain som din AI-assistent i hela ditt arbetsutrymme och hjälper dig att skapa innehåll, visa sammanhang direkt och minska tiden du lägger på ”arbete om arbete”. Det är världens mest kompletta arbets-AI som kopplar samman uppgifter, dokument, chattar och dina prioriteringar på ett och samma ställe, så att du aldrig behöver leta efter detaljer under din jobbsökning. Få omedelbara svar från din arbetsplats med ClickUp Brain.

8. Notions mall för intervjugrupp

Interview Panel Template by Notion är utformad för att effektivisera intervjuprocessen genom att erbjuda en strukturerad rubrik för bedömning av kandidater. Den delar upp intervjuerna efter etapper, egenskaper och tilldelade paneldeltagare, vilket säkerställer rättvisa och konsekvens i alla interaktioner med kandidaterna.

För jobbsökande erbjuder denna typ av rubrik värdefull insikt i hur företag utvärderar kandidater, vilket hjälper dig att förbereda dig på ett tydligt sätt.

Med den här mallen kan du också:

Följ fördefinierade steg som rekryteringssamtal, tekniska djupdykningar och slutintervjuer.

Använd checklistor för färdigheter, motivation, logistik och erfarenhet för att hålla utvärderingarna konsekventa.

Tilldela vem som ska ställa vilka frågor, så att kandidaterna inte får samma fråga två gånger.

✅ Perfekt för: Rekryterare, anställningschefer och kandidater som vill ta en titt bakom kulisserna på strukturerade intervjuprocesser.

📚 Läs mer: Ta bort tips för att förbereda dig inför din nästa intervju

🎉 Kul fakta: Under en intervju berättade en kandidat avslappnat hur de hade tagit med sig munkar till kontoret, eftersom de visste att deras rekryteringschef var på strikt diet. Denna ”söta sabotage” blev en stolt anekdot, men det behöver inte sägas att rekryteringschefen inte var imponerad. Detta belyser ett klassiskt misstag under en intervju: att försöka vara rolig eller ”relaterbar” men oavsiktligt avslöja tvivelaktigt omdöme. Kom alltid ihåg: det du tycker är en smart historia kan väcka misstankar hos arbetsgivaren.

9. Mall för spårning av jobbplatser till sökande

Denna mall för jobbportaler och sökandehantering kopplar en offentlig jobbportal direkt till en instrumentpanel för sökandehantering, vilket gör rekryteringsprocessen smidigare från början till slut.

Företag kan lista roller, ta emot ansökningar och spåra kandidaters framsteg på ett och samma ställe. För jobbsökande säkerställer detta system att dina ansökningsuppgifter smidigt flödar in i rekryterarens arbetsflöde, vilket minskar risken för missade uppföljningar.

Med den här mallen kan du också:

Spåra uppdateringar i realtid om ansökningsstatus – ny, under granskning, intervju eller erbjudande.

Anpassa ansökningsformulär för att snabbt och effektivt samla in information om kandidaterna.

Hantera roller, CV och intervjuer från en centraliserad arbetsplats för rekryterare.

✅ Perfekt för: Företag och HR-avdelningar som vill hantera flera roller samtidigt, samt jobbsökande som värdesätter transparens när det gäller att spåra sina ansökningar.

10. Mall för AI-CV-skrivare

Med 25 % av generation Z som redan använder AI-bots för att skriva CV och personliga brev är det tydligt att jobbsökande letar efter smartare sätt att sticka ut. AI Resume Writer Template gör den processen enkel.

Lägg bara till dina uppgifter, inklusive utbildning, erfarenhet och färdigheter, så förädlar AI dem till ett polerat, branschklart CV som lyfter fram dina styrkor och skräddarsyr din historia efter den roll du siktar på.

Med den här mallen kan du också:

Följ de guidade anvisningarna för varje avsnitt i ditt CV, inklusive mål, utbildning, arbetserfarenhet och färdigheter.

Formatera din information i ett tydligt och professionellt format som rekryterare enkelt kan överblicka.

Anpassa mallen så att den passar olika branscher och karriärnivåer.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett snabbt men professionellt CV anpassat för ansökningar, särskilt studenter, karriärbytare eller yrkesverksamma som vill uppdatera sitt CV.

📌 Visste du att? Nästan hälften av jobbsökande i generation Z erkänner att de ljuger på sina jobbansökningar. Cirka 23 % har överdrivit sin arbetserfarenhet och nästan 18 % har överdrivit sina jobbtitlar.

11. Mall för AI-jobbeskrivningsskrivare

Mallen AI Job Description Writer hjälper rekryteringsteam att skapa tydliga, rollspecifika jobbeskrivningar på några minuter. Du fyller i en kort företagsöversikt och rollinformation, sedan skapar Notion AI en polerad jobbeskrivning som du kan finjustera och publicera. Det håller språket konsekvent mellan olika roller och sparar tid när flera lediga tjänster publiceras samtidigt.

Med den här mallen kan du också:

Skapa utkast till CV eller jobbeskrivningar med ett klick med hjälp av AI, och förfina dem sedan genom att omskriva, utöka eller justera tonen direkt.

Kopiera och klistra in smidigt på karriärsidor, jobbportaler eller i dokument med markdown-kompatibel utdata som bevarar formateringen.

Återställ eller jämför ändringar när som helst med hjälp av den inbyggda versionshistoriken.

✅ Perfekt för: Startups och små team som snabbt behöver högkvalitativa jobbannonser och vill ha ett enhetligt budskap i sina annonser.

12. Mall för fallstudiegalleri

Hur du presenterar ditt arbete kan vara skillnaden mellan att förlora en möjlighet och att sticka ut. Notions mall för fallstudiegalleri ger dig ett särskilt utrymme för att organisera och presentera fallstudier på ett tydligt och effektfullt sätt. Du kan lyfta fram projektmål, strategier, resultat och viktiga lärdomar, med stöd av bilder och data, så att dina prestationer talar för sig själva.

Med den här mallen kan du också:

Gör ett starkt intryck genom att tydligt visa din problemlösningsprocess.

Gör din portfolio interaktiv med bilder, diagram och verkliga data.

Dela allt enkelt med en enda länk för snabb åtkomst under ansökningar eller intervjuer.

✅ Perfekt för: Yrkesverksamma som vill stärka sina ansökningar genom att presentera detaljerad projektdokumentation och resultat.

👀 Visste du att? Ett storskaligt fältexperiment med nästan en halv miljon arbetssökande visade att användning av AI-skrivhjälp för CV ledde till 8 % högre chans att bli anställd. Viktigt att notera är att studien också visade att denna fördel var konsekvent över olika branscher och demografiska grupper. Slutsatsen? Att använda AI kan mätbart förbättra dina chanser att få intervjuer och erbjudanden.

Begränsningar i Notion

Notion är ett flexibelt och kraftfullt verktyg, men feedback från användare pekar på några områden där det kan brista, särskilt beroende på din arbetsbelastning, teamets storlek eller dina förväntningar.

Nedan följer några vanliga problem som användare har rapporterat:

Brant inlärningskurva för DIY-installation : Den höga anpassningsgraden innebär att det krävs stora ansträngningar för att komma igång, särskilt när man utformar relationsdatabaser eller teamarbetsflöden.

Prestandan minskar med storleken : Arbetsytor med tunga medier, stora databaser eller många teammedlemmar kan uppleva fördröjningar.

Offlineåtkomst är begränsad : Det är inte helt smidigt att redigera offline; användare utan stabil internetuppkoppling kan få synkroniseringsproblem eller problem med att ladda sidor.

AI-funktionerna är inte helt autonoma : Notion AI hjälper till att förfina, sammanfatta eller assistera innehåll, men kan inte generera fullständiga dokument från grunden; det förbättrar snarare än ersätter mänsklig inmatning.

Support och versionshantering kan vara ojämn: Även om de i allmänhet är till hjälp är kundsupport och verktyg för versionshistorik (särskilt för att spåra återställningar eller förhindra dubbla dokument) inte alltid tillförlitliga.

Alternativa mallar för Notion

När det gäller hantering av jobbansökningar är Notions projektledningsfunktioner ett bra alternativ. Plattformar som ClickUp erbjuder dock ett mer strukturerat, anpassningsbart och funktionsrikt sätt att hålla ordning under jobbsökandet. Hur?

Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden. Med mer flexibilitet, inbyggd automatisering och enkel delning erbjuder ClickUp kraftfulla men enkla mallar som håller din jobbsökning organiserad och går framåt utan stress. Dessutom eliminerar ClickUp alla former av Work Sprawl för att ge 100 % kontext och en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Här är de bästa mallarna för att spåra jobbansökningar i ClickUp som fungerar som utmärkta alternativ till Notion:

1. ClickUp-mall för jobbsökning

Få en gratis mall Spåra och hantera alla dina jobbansökningar på ett och samma ställe med ClickUps mall för jobbsökning.

ClickUp-mallen för jobbsökning gör det enkelt att hantera din jobbsökning genom att samla ansökningar, intervjuscheman och rekryterarkontakter under ett och samma tak. Från att spåra arbetsgivarinformation och löneförväntningar till att förbereda intervjusresurser, håller den ordning på de viktigaste delarna av jobbsökningen så att du kan fokusera på att få rätt jobb.

Med den här mallen kan du också:

Spåra alla ansökningar på ett ställe med kolumner för företag, roll, lön, förmåner och anteckningar, vilket gör det enkelt att jämföra möjligheterna sida vid sida.

Övervaka varje intervjustadie med inbyggda statustaggar som ansökan, telefonintervju, personlig intervju och slutgiltigt beslut, så att du alltid vet var du står.

Utvärdera potentiella arbetsgivare snabbt genom att lägga till Glassdoor-betyg och förmåner, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade karriärval.

Spara personliga brev, rekryterarkontakter och e-posttrådar direkt i varje jobbpost så att du alltid har viktiga detaljer till hands.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett enkelt men kraftfullt system för att hantera hela ansökningsprocessen på ett och samma ställe.

💡 Proffstips: Om du undrar hur du kan använda AI för jobbsökning finns här några tips på hur du kan använda det: Sammanfatta jobbannonser till snabba, överskådliga insikter för att slippa läsa långa beskrivningar.

Skapa automatiskt personliga uppföljningsmejl till rekryterare på några sekunder med hjälp av ClickUp Brain eller premium-AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude, som är inbyggda i Brain MAX-datorprogrammet.

Hitta alla högprioriterade ansökningar med kommande deadlines direkt.

Skapa anteckningar för intervjun genom att samla frågor, företagsinformation och dina egna sparade resurser.

Skapa ett utkast till CV med punkter som är anpassade efter varje jobbeskrivning. ClickUp Brain MAX sköter allt detta åt dig. Glöm att växla mellan jobbportaler, Google Drive, sparade e-postmeddelanden eller LinkedIn. Med Brain MAX kan du snabbt söka i alla dina anslutna appar för att hitta relevanta roller, jobbeskrivningar, meddelanden från rekryterare eller anteckningar för intervjuträning. Spela in dina provintervjuer och låt Brain MAX transkribera dem, extrahera viktiga punkter och åtgärder. Använd funktionen Talk to Text för att direkt anteckna eller skapa uppgifter för uppföljningspåminnelser.

2. ClickUp avancerad mall för jobbsökning

Få en gratis mall Visualisera varje steg i din jobbsökning, från prospektering till antagning, med ClickUps avancerade mall för jobbsökning.

Letar du efter ett smartare sätt att hantera din jobbsökning? ClickUps avancerade mall för jobbsökning förenklar processen att hantera flera ansökningar och gör den tydlig och stegvis. Med alla dina jobbuppgifter på ett ställe, som företagslistor och intervjuer, kan du sluta oroa dig för spridda anteckningar och fokusera på att göra bättre karriärval.

Med den här mallen kan du också:

Skapa strukturerade ansökningsuppgifter med ClickUp Tasks , komplett med förfallodatum och påminnelser så att du aldrig missar en intervju eller uppföljning.

Visualisera din rekryteringsprocess i ClickUp Board View genom att dra kort från Prospect till Accepted allteftersom du går vidare.

Registrera detaljer som lön, företagswebbplatser eller rekryterarkontakter med hjälp av ClickUps anpassade fält , såsom Pengar, Webbplats och E-post.

Sortera och prioritera snabbt roller i ClickUp Table View med hjälp av filter och taggar för brådskande, distansbaserade eller platsbaserade möjligheter.

✅ Perfekt för: Professionella som hanterar flera ansökningar och vill ha ett överskådligt, visuellt och pålitligt system för att spåra varje steg i sin jobbsökningsstrategi.

3. ClickUp-mall för karriärväg

Få en gratis mall Planera karriärmöjligheter och visualisera rollutveckling med ClickUp Career Path Template.

ClickUp Career Path Template tar bort osäkerheten i planeringen av din karriärutveckling genom att ge dig en strukturerad färdplan för varje roll. Om du förbereder dig för en karriärförändring kan du planera dina framtida mål steg för steg och koppla dem till verkliga milstolpar.

Dynamiska färdplaner illustrerar hur ansvar och förväntningar utvecklas över tid, vilket gör karriärutvecklingen transparent istället för förvirrande.

Med den här mallen kan du också:

Spåra färdigheter och kompetenser med hjälp av integrerade ClickUp-instrumentpaneler för att se var det finns luckor.

Skapa handlingsplaner för varje roll med mätbara mål och tilldela OKR direkt i mallen.

Använd färgkodning och kopplingar för att anpassa karriärstegar för olika eller nya arbetsuppgifter.

Visualisera tidslinjer och förväntningar på rollen i whiteboard-vyn för bättre tydlighet och planering.

✅ Perfekt för: HR-team, chefer och individer som vill ha ett strukturerat, visuellt sätt att kartlägga karriärutveckling och anpassa tillväxt till organisationens mål.

📌 Visste du att? En seriös jobbsökning kan kosta upp till 10 000 dollar, tack vare utgifter som professionella CV-författare, premiumabonnemang på LinkedIn, nätverksevenemang och karriärcoacher. Även om inte alla behöver spendera tusentals kronor, visar denna trend hur konkurrenskraftig arbetsmarknaden har blivit, där kandidater ser jobbsökandet som en investering med höga insatser.

4. ClickUp-mall för jobbförslag

Få en gratis mall Presentera dina färdigheter, erfarenheter och mål i ett professionellt format med ClickUps mall för jobbansökan.

Att skriva ett jobbförslag behöver inte kännas överväldigande. ClickUp-mallen för jobbförslag ger dig en färdig struktur för att presentera dina kvalifikationer, erfarenheter och förslag på ett professionellt sätt.

Du kan enkelt fylla i uppgifterna, anpassa avsnitten och fokusera på att visa dig från din bästa sida. Med ClickUps samarbetsfunktioner kan du också redigera i realtid och hålla allt snyggt organiserat.

Med den här mallen kan du också:

Samla in personuppgifter, mål för ansökan och meriter i tydligt definierade avsnitt.

Lägg till akademiska meriter och yrkeserfarenheter med enkla, redigerbara tabeller.

Använd ClickUps live-samarbete för att redigera, dela och få feedback direkt.

Spara dina förslag och gör dem tillgängliga i ditt ClickUp-arbetsområde för framtida bruk.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett strukturerat, professionellt sätt att presentera sig själva och imponera på potentiella arbetsgivare utan att slösa tid på formatering.

🎥 Titta på den här videon för att lära dig hur du skriver ett vinnande jobbförslag:

5. ClickUp-mall för projektföljare

Få en gratis mall Spåra uppgifter, deadlines och teamuppdateringar med ClickUp Project Tracker Template.

ClickUp Project Tracker Template hjälper dig att förvandla en stressig jobbsökning till en tydlig, organiserad plan. Istället för att fundera över var du har sökt, när du ska följa upp eller vilken intervju som är nästa, har du allt samlat på ett ställe. Du kan se det som ditt jobbsökningshögkvarter, dvs. strukturerat, pålitligt och byggt för att hjälpa dig att snabbare nå ditt nästa erbjudande.

Med den här mallen kan du också:

Spåra ansökningarnas status med RAG-fältet (rött = väntande, gult = pågående, grönt = godkänd).

Övervaka din totala framsteg med en live-procentbar som uppdateras automatiskt.

Dela upp processen i deluppgifter som "Ansök", "Skicka uppföljning" eller "Förbered dig för intervju".

Ställ in påminnelser och förfallodatum i ClickUp så att du aldrig missar en intervju eller ett svar från rekryteraren.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett smartare och mer organiserat sätt att spåra ansökningar, intervjuer och resultat på ett och samma ställe.

6. ClickUp CRM-mall

Få en gratis mall Spåra rekryterarkontakter, uppföljningar och kandidatinteraktioner smidigt med ClickUp CRM-mallen.

ClickUp CRM-mallen kan anpassas för att spåra jobbansökningar, med statusar som "Ansökt", "Intervju" och "Erbjudande mottaget" för att visualisera dina framsteg på ett ögonblick. Den innehåller också inbyggda automatiseringar och anpassningsbara fält för att logga företagsnamn, roller, kontakter och deadlines, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för att hantera varje steg i jobbsökandet. Och med anpassningsbara vyer som Kalender, Tavla och Dokument vet du alltid exakt var varje ansökan befinner sig.

Med den här mallen kan du också:

Planera hela din jobbsökning i en tavelvy för att spåra roller från ansökan till anställning.

Håll intervjuscheman och deadlines synliga i ClickUp-kalendervyn.

Använd vyn Mina uppdrag för att hantera uppgifter som uppdateringar av CV, nätverkskontakter eller förberedelser inför intervjuer.

Få tillgång till ett dokument med strategier för jobbsökande, uppföljning och tips om personlig varumärkesprofilering.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill ha ett CRM-liknande system för att spåra ansökningar, hantera kontakter med rekryterare och hålla ordning på alla karriärmöjligheter.

7. ClickUp-mall för uppgiftslista

Få en gratis mall Organisera dina jobbansökningar och uppföljningsuppgifter i en tydlig, prioriterad lista med ClickUp-mallen för uppgiftslistor.

Om du skickar ut många ansökningar, går på intervjuer och håller koll på uppföljningar kan det snabbt bli överväldigande. ClickUp Task List Template gör det enklare att hantera allt genom att hjälpa dig att dela upp varje steg i genomförbara uppgifter. Du får ett enkelt sätt att kartlägga vad som är pågående, vad som är i rörelse och vad som redan är gjort.

Med den här mallen kan du också:

Organisera ansökningar med ClickUps listvy för att se alla roller, deadlines och nästa steg på ett ögonblick.

Bifoga CV, personliga brev och anteckningar direkt i uppgifterna för snabb åtkomst under samtal eller intervjuer.

Använd anpassade fält för att märka varje ansökan efter företag, tjänst eller prioritetsnivå.

✅ Perfekt för: Arbetssökande och studenter som vill förvandla sin jobbsökning till en enkel checklista, så att varje ansökan, intervju och uppföljning hålls på rätt spår utan att det blir rörigt.

⚡ Mallarkiv: Har du svårt att snabbt skriva personliga ansökningar? Dessa mallar för personliga brev ger struktur åt ditt skrivande, lyfter fram dina styrkor och hjälper dig att skräddarsy meddelanden som sticker ut för rekryterare. Kombinera dem med denna guide om hur man skriver ett personligt brev för ett jobb för att göra varje ansökan polerad och slagkraftig.

8. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få en gratis mall Skapa konsekvens i din jobbsökning genom att spåra dagliga vanor och rutiner med ClickUp Personal Habit Tracker Template.

ClickUp Personal Habit Tracker Template handlar inte bara om dagliga rutiner, utan kan också fungera som en smart jobbansökningsspårare. Med sin flexibla struktur kan du lista alla ansökningar du har skickat, spåra svar, sätta deadlines för uppföljningar och hålla dig motiverad under jobbsökandet.

Med den här mallen kan du också:

Spåra ansökningsstadier med hjälp av anpassade statusar (t.ex. Ansökan inlämnad, Intervju inbokad, Erbjudande mottaget) för fullständig tydlighet.

Lägg till detaljer med anpassade fält som företagsnamn, roll, ansökningsdatum och kontaktuppgifter till rekryteraren.

Visualisera dina framsteg med hjälp av förloppsindikatorer och list-/tabellvyer för att se hur många ansökningar som finns i varje steg.

Automatisera påminnelser med ClickUp Automations för att följa upp med rekryterare och aldrig missa deadlines.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som vill skapa struktur, ansvar och automatisering i sin ansökningsprocess samtidigt som de minskar stressen med att spåra flera möjligheter.

💡 Bonus: ClickUp Brain kan också hjälpa dig att förbereda dig inför intervjuer. Genom att hämta information från dina uppgifter, dokument och anteckningar får du omedelbara svar, övningsfrågor och till och med utkast till svar så att du kan gå in i intervjuerna med självförtroende. Om du letar efter sätt att använda AI för att förbereda dig inför en intervju är detta en game changer. Gör succé på din nästa intervju med tips från ClickUp Brain.

9. ClickUp-mall för milstolpsbevakning

Få en gratis mall Spåra viktiga steg i din jobbsökning och mät framstegen mot dina mål för ansökningar och intervjuer med ClickUps mall för milstolpsbevakning.

Jobbsökandet kan snabbt bli rörigt, med en tjänst i intervjustadiet, en annan som väntar på feedback från HR och en tredje som fortfarande behöver en uppföljningsmejl. ClickUps mall för milstolpshantering hjälper dig att sätta upp tydliga milstolpar för varje steg, från att förbereda ditt CV till att genomföra intervjuer, samtidigt som du hanterar tidslinjer och framsteg.

Med den här mallen kan du också:

Använd ClickUps framstegsindikatorer för att se exakt hur långt du har kommit i varje ansökningssteg utan att behöva gissa.

Tilldela ägarskapsfält för att hålla reda på om ett steg är ditt ansvar eller om du väntar på feedback från rekryteraren.

Lägg till milstolpsetiketter för att märka ansökningar efter företag, rolltyp eller steg i rekryteringsprocessen för snabb filtrering och spårning.

✅ Perfekt för: Arbetssökande som gillar att se sina framsteg i milstolpar, så att varje ansökan, intervju och deadline känns som ett steg närmare att få jobbet.

10. ClickUp-mall för uppföljningsmejl

Få en gratis mall Skicka personliga meddelanden till rekryterare i rätt tid med ClickUps mall för uppföljningsmejl.

ClickUp Follow Up Email Template är som att ha en personlig assistent för din jobbsökning. Den hjälper dig att skriva anpassade uppföljningsmeddelanden till de många rekryterare du är i kontakt med. Med ClickUp som sköter det tunga arbetet kan du lägga din energi på att klara intervjuerna och få erbjudanden om ditt drömjobb.

Med den här mallen kan du också:

Spåra den exakta statusen och prioriteten för varje uppföljning av jobbansökningar med hjälp av ClickUp-uppgifter och deluppgifter.

Skapa checklistor i ClickUp Docs för att säkerställa att varje uppföljningsmejl innehåller rätt information och ton.

Schemalägg uppföljningsmejl i förväg för en konsekvent och professionell kommunikation.

Automatisera påminnelser i ClickUp så att du aldrig glömmer väntande svar eller försenade svar från rekryterare.

✅ Perfekt för: Arbetssökande, personer som vill byta karriär och yrkesverksamma som vill ha ett tydligt, stressfritt system för att hantera uppföljningen av sina jobbansökningar.

Gör jobbsökandet enklare med ClickUp

Att hitta rätt jobb är krävande, men med rätt verktyg kan du behålla kontrollen. Notion-mallar är en bra utgångspunkt, men ClickUp tar spårningen av jobbansökningar till nästa nivå med avancerade vyer, anpassningsbara fält och inbyggda arbetsflöden.

Med ClickUp kan du samla allt, inklusive ansökningar, intervjuer, CV och uppföljningar, i ett överskådligt system.

ClickUps mallar är tillräckligt flexibla för nybörjare och tillräckligt kraftfulla för erfarna jobbsökande. Du får den struktur du behöver för att hålla ordning, tillsammans med anpassningsmöjligheter så att du kan göra den till din egen.

Om du vill ha ett smidigt och effektivt sätt att hålla fokus och ordning är ClickUp utformat för att guida dig genom varje steg på vägen mot ditt nästa jobb.

Registrera dig för ClickUp idag!