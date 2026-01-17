De flesta utbildningsprogram för anställda är ganska ensidiga. Du levererar innehållet, de slutför modulerna, och... det är allt.

Du undrar: Fungerade det verkligen? Lärde sig någon något användbart?

Traditionell utbildningsfeedback – som enkäter i slutet av kursen eller generiska frågesporter – är inte mycket mer än att kryssa i en ruta. De ger dig ingen information om vem som har svårt, varför de har svårt eller vad du kan göra åt det. Du flyger i blindo när du istället skulle kunna vägleda tillväxt.

En AI-feedbackprogramvara kan förändra spelplanen för dig.

Den spårar inte bara slutförandet, utan lyssnar, anpassar sig och svarar på hur ditt team lär sig, vilket gör utbildningen till en tvåvägskommunikation. Resultatet? Medarbetarna känner sig stödda, färdigheterna fastnar och utbildningen ger mätbar avkastning.

Det är inte konstigt att kunskapsbevarandet ökar med 42 % jämfört med traditionella metoder när inlärningen skräddarsys av AI. I den här bloggen presenterar vi den bästa AI-feedbackprogramvaran för medarbetarutbildning.

Den bästa AI-feedbackprogramvaran för medarbetarutbildning i korthet

Låt oss börja med en snabb introduktion till AI-feedbackprogramvara innan vi utforskar verktygen.

Verktyg Bästa funktioner Bäst för *Priser ClickUp • Generering av AI-feedback och sammanfattningar • Automatiserade feedbackförfrågningar • Dashboards för utbildningens avkastning Samla AI-driven feedback, utbildningsverksamhet och praktiska insikter på en och samma plattform. Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Leapsome • AI Copilot för utvärderingar och mål • Sentimentanalys av enkäter • Smarta OKR-förslag Företag som anpassar prestanda efter tillväxt Anpassad prissättning Effy AI • AI-utvärderingsformulär och sammanfattningar • Slack-feedbackinsamling • Insikter om sentiment Små och medelstora företag som behöver snabba, smidiga utvärderingar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 36 dollar. Lattice • AI-assistent för feedback • AI-agent för HR-frågor och svar • Dashboards för personalanalys Kulturfokuserade team som hanterar engagemang och tillväxt Betalda abonnemang börjar på 11 $/plats/månad. 15Five • AI-assisterade utvärderingar • Kona AI Coach-påminnelser • Engagemangspoäng Kontinuerlig prestationsuppföljning med fokus på chefer Betalda abonnemang från 4 $/användare/månad Culture Amp • AI-kommentarsammanfattningar • Prediktiv analys • Mikrolärande med Skills Coach Team som driver engagemang och utveckling Anpassad prissättning Workday Learning • AI Skills Cloud • Lärande påminnelser i flödet • Manager Insights Hub Företag som använder Workday HCM Anpassad prissättning Cornerstone OnDemand • AI-kompetensintelligens • Personalplanering • Karriärmobilitet AI Företag som behöver en flexibel arbetsstyrka Anpassad prissättning Docebo • AI-kursutvecklare • AI Virtual Coach • Smart innehållssökning Företag som skalar upp utbildningsinnehåll Anpassad prissättning BetterUp • Alltid tillgänglig AI-coach • Målpåminnelser och rollspel • Talangdashboards Företag som investerar i coaching och välbefinnande Anpassad prissättning Betterworks • AI-mål och feedbackassistans • Slack/Teams-påminnelser • Kalibreringsverktyg Företag som driver OKR och prestanda Anpassad prissättning Qualtrics XM EX • AI-sentimentanalys • Insikter från Manager Assist • Lyssna på flera kanaler Företag med fokus på medarbetarupplevelsen Anpassad prissättning Engagedly • Marissa AI-assistent • AI-drivna mål och IDP • Gamifierad erkännande Team som kombinerar prestation och engagemang Anpassad prissättning

Vad är AI-feedbackprogramvara för medarbetarutbildning?

Tänk på AI-feedbackprogramvaran som din smartaste och mest uppmärksamma utbildningsassistent. Det är en smart plattform som använder artificiell intelligens för att observera, analysera och reagera på hur medarbetarna lär sig.

Till skillnad från traditionella utbildningsmetoder som endast mäter slutförandet, fokuserar AI-feedbackverktyg på förståelse, engagemang och verklig utveckling.

De spårar hur eleverna interagerar med materialet, var de pausar eller tittar om, vilka frågor de har svårt med och hur snabbt de förbättras. Med hjälp av dessa data ger programvaran sedan personlig vägledning, rekommenderar nästa steg och justerar till och med utbildningsinnehållet i realtid.

Kort sagt förvandlar den statisk utbildning till en dynamisk, ömsesidig konversation mellan medarbetaren och programmet.

🏆 En verklig AI-framgång Att gå igenom 1,8 miljoner ansökningar per år hade länge varit en uthållighetsprövning för Unilevers rekryteringsteam. Istället för att drunkna i CV:n vände sig företaget till AI-drivna verktyg. Kandidaterna började sin resa med snabba, spel-liknande utvärderingar utformade för att avslöja egenskaper som resonemang och anpassningsförmåga, följt av videointervjuer som analyserades med hjälp av AI för tonfall, ordval och uttryck. 📈Effekten var omvälvande: Rekryteringstiden minskade med mer än 50 000 timmar, de årliga kostnaderna sjönk med 1 miljon pund och mångfalden bland nyanställda ökade med 16 %. Det kanske mest talande är att andelen kandidater som fullföljde processen ökade från 50 % till 96 %. För att överföra denna dynamik till arbetsplatsen introducerade Unilever Unabot, en flerspråkig chatbot som svarade på vardagliga frågor om parkering, löner och annat – vilket gjorde att nya medarbetare kände sig stödda från första dagen.

Viktiga funktioner i AI-feedbackprogramvara för utbildning:

Ge förslag i realtid under en utbildningssession

Identifiera kunskapsluckor innan de blir prestationsproblem

Anpassa inlärningsvägarna efter individens tempo och stil.

Skapa automatiska sammanfattningar för utbildare och L&D-team

Använd naturlig språkbehandling för att ge feedback i form av konversationer.

Men hur väljer man rätt AI-feedbackprogramvara? Låt oss ta reda på det!

🔎 Visste du att? Konceptet med omedelbar feedback går tillbaka till 1950-talet, när psykologen B.F. Skinner utvecklade undervisningsmaskiner som gav eleverna omedelbar feedback om deras svar var rätt eller fel.

Vad ska du leta efter i AI-feedbackprogramvara för medarbetarutbildning?

Att välja rätt verktyg innebär att leta efter funktioner som faktiskt stöder inlärningen. Här är vad som verkligen är viktigt:

Feedback i realtid: Kan den ge förslag under utbildningen, inte bara efteråt?

Anpassning: Anpassar den innehållet och takten efter de enskilda elevernas behov?

Analys av kompetensgap: Kommer den att identifiera exakt var någon behöver hjälp?

Enkel integration: Fungerar det smidigt med dina befintliga LMS- eller HR-verktyg?

Handlingsbara insikter: Är rapporterna tydliga och användbara för utbildare och chefer?

Hoppa över verktyg som bara mäter slutförande. Välj plattformar som mäter tillväxt.

📊 Forskning visar: Organisationer kan uppnå en vinstökning på 18 % och en produktivitetsökning på 14 % genom att fördubbla andelen medarbetare som känner att de har möjligheter att lära sig och utvecklas på jobbet.

Bästa AI-feedbackprogramvaran för medarbetarutbildning

Vi går igenom exakt vad som utmärker varje plattform – dess viktigaste funktioner, idealiska användningsfall och hur den utnyttjar AI för att ge snabbare, smartare och mer mänsklig feedback.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven prestationsfeedback och utbildningsinsikter)

Förnya medarbetarutbildningen genom att samla alla aspekter av utbildning och feedback på ett och samma ställe med ClickUp.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, omdefinierar framtidens arbete genom att samla uppgifter, dokument, mål och kommunikation på en enda, enhetlig plattform. Det gör det möjligt för team att hantera alla aspekter av utbildning och feedback på ett och samma ställe.

Med avancerade AI-funktioner och smidig automatisering ger ClickUp dig oöverträffad prestationsfeedback och praktiska insikter om utbildningen.

Så här förändrar ClickUp feedback- och utbildningsupplevelsen:

AI för att generera och sammanfatta feedback

Prova ClickUp Brain nu Förvandla dina utbildningar med de bästa AI-verktygen i sin klass.

ClickUp Brain, plattformens intelligenta AI-motor, gör det enkelt att generera, sammanfatta och analysera feedback. Oavsett om du granskar utbildningssessioner eller samlar in kollegiala utvärderingar kan ClickUp Brain omedelbart extrahera viktiga slutsatser, markera åtgärdspunkter och till och med föreslå nästa steg.

För organisationer som söker djupare insikter erbjuder ClickUp BrainGPT, den fristående desktop-appen, avancerade funktioner som syntes av feedback från flera källor och sentimentanalys.

Med ClickUp BrainGPT kan du automatiskt samla in feedback från flera källor – till exempel enkäter efter utbildning, kollegiala utvärderingar och chefers bedömningar – och sammanställa den till en enda, användbar sammanfattning. Den inbyggda sentimentanalysen lyfter fram positiva, neutrala och negativa feedbacktrender, vilket gör det enkelt att snabbt identifiera styrkor och förbättringsområden. Här är ett exempel på ett resultat genererat av ClickUp BrainGPT👇

Med ClickUp BrainGPT kan du automatiskt samla in feedback från flera källor – till exempel enkäter efter utbildning, kollegiala utvärderingar och chefers bedömningar – och sammanställa den till en enda, användbar sammanfattning. Den inbyggda sentimentanalysen lyfter fram positiva, neutrala och negativa feedbacktrender, vilket gör det enkelt att snabbt identifiera styrkor och förbättringsområden.

Här är ett exempel på ett resultat genererat av ClickUp BrainGPT👇

Be BrainGPT att omedelbart hämta insikter från hela din arbetsplats och anslutna appar.

Denna AI-superapp ansluter till alla dina favoritappar och ger intelligent automatisering, forskning och samarbete till hela ditt arbetsflöde – inte bara ClickUp. Den är utvecklad för att vara din allt-i-ett-AI-hub och hjälper dig att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt på alla plattformar du använder.

ClickUp AI tillför intelligens till hela ditt arbetsflöde och hjälper dig till och med att enkelt skapa allt ditt utbildningsmaterial. Låt oss se hur.

Dokument för centraliserat utbildningsmaterial och gemensam redigering

Anslut ClickUp Docs till dina arbetsflöden för medarbetarutbildning för att genomföra idéer tillsammans med ditt team.

ClickUp Docs fungerar som en enda källa till information för alla utbildningsresurser, guider och SOP:er. Samarbetsredigering i realtid säkerställer att ditt team kan skapa och uppdatera material tillsammans på ett smidigt sätt.

ClickUps AI-fält kan integreras för att automatiskt extrahera viktig information eller spåra slutförandet, vilket gör din dokumentation både dynamisk och användbar.

AI-driven uppgiftshantering för utbildning

Tilldela, spåra och automatisera alla aspekter av ditt utbildningsprogram med ClickUp Tasks.

Tilldela: Delegera enkelt utbildningsrelaterade uppgifter – såsom att förbereda material, schemalägga sessioner eller följa upp feedback – till rätt teammedlemmar. AI-förslag kan hjälpa till att matcha uppgifter till personer baserat på arbetsbelastning eller expertis.

Spåra: Övervaka framstegen för varje utbildningsaktivitet i realtid. Se vad som är klart, vad som pågår och vad som är försenat, allt på ett och samma ställe. Automatiska påminnelser och statusuppdateringar håller alla på rätt spår utan manuell uppföljning.

Automatisera: Ställ in automatiseringar i ClickUp för att hantera repetitiva uppgifter, såsom att skicka påminnelser, flytta uppgifter till nästa steg eller utlösa feedbackförfrågningar efter en session. Detta minskar manuellt arbete och säkerställer att ingenting faller mellan stolarna.

AI gör ditt arbete smartare. Titta på den här videon för att se hur den fördelar och prioriterar dina uppgifter 👇

Använd agentiska arbetsflöden för att trigga feedbackförfrågningar efter utbildningen

ClickUp Automations ser till att feedback aldrig blir en eftertanke. Förbättrad av Super Agents och ClickUp Brain säkerställer den att feedback samlas in vid perfekt tidpunkt.

Gör bedömningar av kompetensluckor, planera utbildningssessioner och mycket mer med ClickUp Super Agents.

Aktivera automatiskt feedbackförfrågningar så snart en utbildningssession avslutas, identifiera framsteg och brister, skicka påminnelser till deltagarna och eskalera till och med försenade svar. Denna hands-off-metod garanterar snabb, strukturerad feedback utan manuell uppföljning.

Anpassade fält och formulär för strukturerad insamling av feedback

Det är enkelt att samla in feedback med anpassningsbara ClickUp-formulär och ClickUp-anpassade fält. Utforma formulär som är skräddarsydda för dina utbildningsmål, samla in kvantitativa och kvalitativa data och standardisera svaren för enkel analys. All feedback organiseras omedelbart i ClickUp, redo för granskning och åtgärder.

Använd villkorslogik i ClickUp Forms för att organisera feedback.

Utnyttja AI-fält för att samla in, kategorisera och analysera feedback med precision. Dessa fält kan automatiskt tagga sentiment, extrahera viktiga teman och flagga brådskande frågor, vilket gör det enkelt att omvandla rå feedback till användbara insikter. Alla svar organiseras omedelbart och är redo för granskning.

Dashboards för att visualisera feedback och utbildningsframsteg

Omvandla feedback och utbildningsdata till användbara insikter med ClickUp Dashboards. Visualisera deltagandegraden, nöjdhetsbetyg, kompetensförbättringar och mycket mer, allt i realtid. Anpassningsbara kort och rapporter gör det möjligt för dig att identifiera trender, mäta avkastningen på investeringen och visa effekten av dina utbildningsprogram.

Visualisera deltagandegraden, nöjdhetsbetyg, kompetensförbättringar och mycket mer med hjälp av ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards samlar all din feedback och utbildningsdata på ett och samma ställe. Använd AI-kort i ClickUp för att upptäcka trender, lyfta fram områden som kan förbättras och visualisera deltagande eller nöjdhetsbetyg i realtid. Detta gör det enkelt för chefer och utbildare att mäta effekten och kontinuerligt förbättra sina program.

ClickUps bästa funktioner

Skapa, sammanfatta och analysera feedback direkt med ClickUp AI Cards .

Automatisera insamling av feedback, tilldelning av uppgifter och uppföljningar via AI-agenter .

Extrahera enkelt viktiga data och tagga sentiment i formulär och dokument med AI Fields .

Samla in strukturerad, standardiserad feedback från deltagarna med hjälp av anpassningsbara formulär och anpassningsbara fält .

Säkerställ snabb feedback med automatiserade förfrågningar och påminnelser genom Automations .

Centralisera och redigera utbildningsmaterial gemensamt i Docs .

Visualisera feedbacktrender, deltagande och utbildningsframsteg i realtid med Dashboards & AI Cards.

Begränsningar i ClickUp

ClickUps robusta svit av AI-verktyg, automatiseringar och instrumentpaneler kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag gillar att jag kan skräddarsy ClickUp för rekrytering, utbildning av rådgivare, hantering av min kundbas och rekommendationer. Det är fantastiskt att jag kan använda det för olika funktioner som förmögenhetsrådgivning, rekrytering, bokföring och kontorshantering. Jag uppskattar också att ClickUp gör det möjligt för mig att kommunicera effektivt med mina medarbetare genom att låta dem ange sina framsteg, så att jag kan hålla mig uppdaterad om kundfilerna. Jag gillar ClickUps integrationsmöjligheter, särskilt med WhatsApp och Zoom, som håller mig informerad via meddelanden även när jag inte är inloggad på ClickUp på min bärbara dator. På så sätt behöver jag inte sitta vid mitt skrivbord hela dagen utan kan ändå hålla mig uppdaterad.

Jag gillar att jag kan skräddarsy ClickUp för rekrytering, utbildning av rådgivare, hantering av min kundbas och rekommendationer. Det är fantastiskt att jag kan använda det för olika funktioner som förmögenhetsrådgivning, rekrytering, bokföring och kontorshantering. Jag uppskattar också att ClickUp gör det möjligt för mig att kommunicera effektivt med mina medarbetare genom att låta dem ange sina framsteg, så att jag kan hålla mig uppdaterad om kundfilerna. Jag gillar ClickUps integrationsmöjligheter, särskilt med WhatsApp och Zoom, som håller mig informerad via meddelanden även när jag inte är inloggad på ClickUp på min bärbara dator. På så sätt behöver jag inte sitta vid mitt skrivbord hela dagen utan kan ändå hålla mig uppdaterad.

📮ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar, såsom kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?” ClickUp Brain söker igenom hela ditt arbetsområde och berättar exakt vad du har att göra baserat på hur brådskande och viktigt det är. På så sätt samlar ClickUp mer än fem appar åt dig i en enda superapp!

2. Leapsome (Bäst för att integrera prestationsutvärderingar med kontinuerliga inlärningsvägar)

via Leapsome

Leapsome är en AI-driven, modulär plattform för personalutveckling som kombinerar HRIS, prestationsutvärderingar, 360-graders feedback, mål/OKR, engagemangsundersökningar, lärande och ersättning. Den inbyggda AI-copiloten Leapy förbättrar HR-arbetet genom att erbjuda smarta rekommendationer, utforma feedback, generera insikter och hjälpa alla att gå från data till handling.

Engagemangsundersökningar samlar inte längre damm – Leapsome AI analyserar stämningar, lyfter fram teman och utformar handlingsplaner på några sekunder. Behöver du hjälp med OKR? AI föreslår meningsfulla, anpassade mål som är skräddarsydda efter ditt teams prioriteringar. Till och med uppbyggnaden av kompetensramverk går snabbt, med AI som strukturerar karriärvägar och rolldefinitioner på några minuter.

Allt är säkrat enligt företagsstandarder och har flexibel modularitet, så att teamen kan använda exakt det de behöver, när de behöver det.

Leapsomes bästa funktioner

Modulärt system: HRIS, utvärderingar, mål, feedback, lärande, undersökningar, ersättning, 1:1-samtal

AI-driven granskningsstöd: Sammanfattar tidigare data, föreslår formuleringar och lyfter fram teman.

Undersökningsinformation: Analyserar teamets inställning, rekommenderar nästa steg, skapar handlingsplaner

Smart OKR och måluppfyllelse: Skapar samordnade, effektiva mål med hjälp av AI-förslag.

AI-kunskapshubb och kompetensutvecklare: Omvandlar dokumentation till sökbar support och kartlägger karriärvägar på ett intuitivt sätt.

Leapsomes begränsningar

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för små team.

Vissa avancerade integrationer och anpassningar av arbetsflöden kan kräva support vid installationen.

Leapsome-priser

Anpassad prissättning

Leapsome-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (70+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Leapsome?

En G2-användare säger:

Genom att använda Leapsome har jag kunnat arbeta mer strategiskt i min roll som Senior Customer Success Manager. Det har gjort scenarioplaneringen tydligare, gjort det möjligt för mig att ge starkare, datadrivna rekommendationer och hjälpt mig att erbjuda mer proaktiv vägledning till kunderna. Med Leapsome kan jag förutse potentiella risker och resultat i förväg, vilket gör det lättare att fatta säkra beslut. Det gör också att jag kan föra mer trovärdiga och rådgivande diskussioner med intressenter, vilket i slutändan leder till bättre kundresultat och starkare, långsiktiga relationer.

Genom att använda Leapsome har jag kunnat arbeta mer strategiskt i min roll som Senior Customer Success Manager. Det har gjort scenarioplaneringen tydligare, gjort det möjligt för mig att ge starkare, datadrivna rekommendationer och hjälpt mig att erbjuda mer proaktiv vägledning till kunderna. Med Leapsome kan jag förutse potentiella risker och resultat i förväg, vilket gör det lättare att fatta säkra beslut. Det gör också att jag kan föra mer trovärdiga och rådgivande diskussioner med intressenter, vilket i slutändan leder till bättre kundresultat och starkare, långsiktiga relationer.

3. Effy AI (Bäst för blixtsnabba, AI-baserade prestationsutvärderingar för små och medelstora företag)

via Effy AI

Effy AI är ett prestationshanteringsverktyg som är skräddarsytt för små till medelstora team som söker enkelhet utan att offra intelligens. Det effektiviserar mål, utvärderingar, feedback och individuella samtal med hjälp av omedelbara AI-sammanfattningar, formulärgenerering i naturligt språk och smarta insikter.

Detta AI-verktyg använder artificiell intelligens för att generera anpassade utvärderingsformulär med minimal inmatning, sammanfattningar av feedback och analysera kommentarer från flera källor till användbara teman. Automatiska påminnelser, spårning av utvärderingsstatus och en smidig instrumentpanel håller cyklerna på rätt spår med mindre efterföljning.

Bakom kulisserna hjälper maskininlärning till att upptäcka stämningar, belysa bidragstrender och förkorta granskningstider. Gränssnittet är rent, intuitivt och byggt för dem som vill ha HR-verktyg som tänker mer än de klickar.

Effy AI:s bästa funktioner

AI-genererade utvärderingsformulär och sammanfattningar på ett ögonblick

Feedback från flera källor (chef, kollegor, egen bedömning) med temautdragning

Slack-integration för smidig insamling av feedback

Kontinuerlig feedback, beröm, mötesanteckningar och individuell uppföljning

Granska instrumentpaneler och statusuppföljning för fullständig översikt över hela cykeln.

Begränsningar för Effy AI

Inte avsedd för komplex OKR-spårning eller djupgående analyser utöver utvärderingar.

Användare rapporterar svårigheter när de integrerar Effy AI med plattformar som Microsoft Teams.

Priser för Effy AI

Gratis provperiod

Priset börjar på 36 dollar per år.

Effy AI-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Effy AI?

En G2-recensent berättar :

Rapporterna och analyserna ger oss tydliga insikter utan att överväldiga oss med onödig komplexitet.

Rapporterna och analyserna ger oss tydliga insikter utan att överväldiga oss med onödig komplexitet.

4. Lattice (Bäst för AI-förstärkt personalstrategi inom HR, prestation och tillväxt)

via Lattice

Lattice är en personalplattform som är utformad för att ge HR-team möjlighet att gå bortom pappersarbetet och bygga högpresterande kulturer. Verktyget förenar HRIS och använder AI för prestationsutvärderingar, engagemangsundersökningar, ersättning, karriärutveckling och analyser.

Verktyget integrerar AI i varje steg för att förbättra hur organisationer hanterar och utvecklar talanger.

Lattices AI-assistent sammanställer feedback och enkätsvar, sammanfattar prestationsutvärderingar, hjälper användare att skapa mer effektiv och rättvis feedback och identifierar utvecklingsmöjligheter baserat på både individuella och organisatoriska mål och data.

Agenten kan också lära sig från företagets dokumentation – såsom policyer, manualer och intranätsidor – för att omedelbart svara på medarbetarnas frågor och ge proaktiv HR-coaching. Den kan identifiera tidiga tecken på bristande engagemang och förbereda chefer för känsliga samtal, vilket gör det möjligt för organisationer att gå från en reaktiv till en strategisk approach till personalhantering.

Lattices bästa funktioner

Enhetlig plattform med HRIS, prestations-, engagemangs-, mål-, löne- och karriärverktyg på ett och samma ställe.

AI-driven feedback och granskningsstöd med sammanfattningar, hjälp med formuleringar och utvecklingsförslag.

AI Agent för att svara på medarbetarnas frågor, föreslå nästa steg och uppmärksamma oupptäckta trender.

Djupgående insikter, inklusive People Analytics-dashboards som avslöjar risker, drivkrafter för engagemang och möjligheter till att behålla personal.

Onboarding och arbetsflöden via smart automatisering för onboarding, prestationscykler och HR-administration.

Begränsningar i Lattice

Det funktionsrika användargränssnittet kan kräva en inledande introduktion för användare som inte arbetar med HR.

Vissa användare tycker att anpassningsmöjligheterna är begränsade.

Lattice-prissättning

Talanghantering: Från 11 $/plats/månad

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lattice?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Vi arbetar med många HRIS-system, och många av dem är lönesystem som hanterar HR eller finanssystem som hanterar löner, och alla har sina styrkor. För mig är det bästa att det i första hand är ett HR-system. Det är mycket människofokuserat, och för vårt team är det fantastiskt att kunna följa upp sina 1:1-samtal och ha tillgång till historik samt tydligt definierade karriärvägar.

Vi arbetar med många HRIS-system, och många av dem är lönesystem som hanterar HR eller finanssystem som hanterar löner, och alla har sina styrkor. För mig är det bästa att det först och främst är ett HR-system. Det är mycket människofokuserat, och för vårt team är det fantastiskt att kunna följa upp sina 1:1-samtal och ha tillgång till historik samt tydligt definierade karriärvägar.

📚 Visste du att? AI-drivna feedbackverktyg kan bidra till att minska utvärderarens partiskhet! Genom att visa neutrala formuleringar och lyfta fram dolda mönster främjar de rättvisa och tydlighet i prestationssamtal.

5. 15Five (Bäst för AI-förstärkt kontinuerlig prestation, feedback och chefshjälp)

via 15Five

15Five är en prestationshanteringsplattform som kombinerar kontinuerlig feedback, OKR, engagemangsundersökningar och coaching till en enhetlig, chefcentrerad upplevelse. I grunden driver AI allt från insiktsfull granskningshjälp till personlig coaching, vilket hjälper organisationer att övergå från operativ till strategisk personalhantering.

Med 15Five AI kan HR-chefer identifiera trender i prestanda och engagemang och hitta områden där man kan få maximal effekt. Chefer får AI-assisterade utvärderingar som föreslår formuleringar, minskar partiskhet och sammanfattar feedback.

Kona AI Coach, ett valfritt tillägg, levererar personaliserade coachningstips i realtid inom arbetsflödet, tränade på dina data och anpassade efter ditt teams kontext. Till och med undersökningsdata blir smartare: AI-drivna insikter lyfter fram teman och föreslår riktade åtgärder utifrån öppen feedback.

15Five bästa funktioner

AI-assisterade utvärderingar som hjälper till att skriva rättvisare och effektivare utvärderingar

Kona AI Coach ger coaching på begäran baserat på realtidsdata från teamet.

Prediktiv engagemangspoäng för att identifiera områden som behöver uppmärksammas

Enhetlig personalupplevelse som samlar utvärderingar, coaching, lärande och enkäter

Analysdriven HR-resultattavla för prestation och personalbehållning

15Five-begränsningar

Gränssnittet och mängden funktioner kan kännas överväldigande för nya användare.

Vissa användare påpekade problem med anpassning och support.

Priser för 15Five

Engage: 4 $/användare/månad (faktureras årligen)

Perform: 11 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Total plattform: 16 $/användare/månad (faktureras årligen)

15Five betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: Recensioner är inte tillgängliga

Vad säger verkliga användare om 15Five?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Vi älskar att använda 15Five för våra veckovisa avstämningar. De flesta team använder funktionen för individuella samtal, och HighFives är superkul! Vi använder den årliga engagemangsundersökningen, bästa självutvärdering och OKR. Dessa har varit till stor hjälp för att samla in feedback och stödja affärsresultaten.

Vi älskar att använda 15Five för våra veckovisa avstämningar. De flesta team använder funktionen för individuella samtal, och HighFives är superkul! Vi använder den årliga engagemangsundersökningen, bästa självutvärdering och OKR. Dessa har varit till stor hjälp för att samla in feedback och stödja affärsresultaten.

💡 Proffstips: Använd AI-genererade dokumentsammanfattningar för att förbereda dig inför enskilda möten – inled mötena med en personlig touch genom att lägga till en kort personlig observation eller uppmuntran för att anpassa AI-baslinjen.

6. Culture Amp (Bäst för AI-driven personalanalys och kontinuerlig utveckling)

via Culture Amp

Culture Amp är en plattform för medarbetarupplevelser som utnyttjar AI och insikter från personalvetenskap för att driva engagemang, prestanda och utveckling i stor skala. Den sammanför AI-förbättrade undersökningar, utvärderingscykler, OKR, karriärutveckling och personalanalyser i en enda hubb.

AI-drivna kommentarsammanfattningar extraherar teman från öppen feedback, medan prediktiva insikter guidar dig till var du ska vidta åtgärder. Tillägget People Analytics Dashboards erbjuder scenarioplanering, avvikelsedetektering och normativa rekommendationer som hjälper HR-chefer att omvandla data till resultat.

Culture Amp stöder kontinuerlig tillväxt: pulsundersökningar avslöjar förändringar i engagemang, AI-sammanfattningar påskyndar insikter och Skills Coach-mikrolärande ger små dagliga utvecklingsimpulser. Karriärvägar och personliga utvecklingsplaner förstärks av AI-föreslagna kompetensmodeller.

Culture Amps bästa funktioner

AI-kommentarsammanfattningar och handlingsplaner från undersökningsdata

Prediktiv personalanalys med scenarioplanering, avvikelsedetektering och trendinsikter

Kontinuerlig medarbetarutveckling, inklusive Skills Coach, mikrolärande-påminnelser och medarbetarundersökningar.

Integrerade karriärramverk med AI-assisterade kompetenser och personlig utvecklingsplanering

Företagsanpassad med säkerhet, global support och HRIS, Slack-integrationer

Culture Amps begränsningar

Rapportering och administrativ konfiguration kan kännas komplicerat för nyanställda team.

Startpaket kan sakna live-support.

Priser för Culture Amp

Anpassad prissättning

Culture Amp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Culture Amp?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Jag tycker att Culture Amp är ett lättanvänt verktyg för att sätta upp och följa upp mål, vilket är särskilt användbart för årliga prestationsutvärderingar. Verktygets transparens är fantastisk eftersom både medarbetare och ledning kan följa prestationer med ett enda klick. Jag uppskattar verkligen datasäkerheten, där data endast delas inom specifika hierarkier, så att min chef endast kan se mina data. Det är användarvänligt, transparent och garanterar datasäkerhet, och den initiala installationen gick smidigt.

Jag tycker att Culture Amp är ett lättanvänt verktyg för att sätta upp och följa upp mål, vilket är särskilt användbart för årliga prestationsutvärderingar. Verktygets transparens är fantastisk eftersom både medarbetare och ledning kan följa prestationer med ett enda klick. Jag uppskattar verkligen datasäkerheten, där data endast delas inom specifika hierarkier, så att min chef endast kan se mina data. Det är användarvänligt, transparent och garanterar datasäkerhet, och den initiala installationen gick smidigt.

📊 Forskning visar: Tekniska framsteg och den ökande användningen av AI förändrar organisationers krav på sina medarbetare. World Economic Forum beräknar att 59 % av den globala arbetskraften kommer att behöva vidareutbilda sig fram till 2030.

7. Workday Learning (Bäst för AI-förbättrad företagsutbildning inom en enhetlig HR-plattform)

via Workday Learning

Workday Learning är Workdays integrerade system för lärandehantering, inbäddat i dess bredare HCM-paket. Det förbättrar företagsutbildningen med AI-drivna insikter och automatisering, levererar innehåll i sitt sammanhang, identifierar kompetensluckor och guidar karriärutvecklingen med precision.

Kärnan i Workdays AI-strategi för hela programpaketet är AI-drivna verktyg som Skills Cloud och dess nya generativa AI-funktioner. Dessa funktioner möjliggör AI-drivna rekommendationer om kompetens, automatiskt genererade utvecklingsplaner och kontextuellt lärande anpassat efter varje medarbetares roll och karriärbana.

Manager Insights Hub, som drivs av AI, sammanfattar snabbt styrkor och utvecklingsområden och samlar in feedback på ett transparent sätt för att skapa förtroende och tydlighet.

Workday Learning stöds av säkerhet och styrning i företagsklass och förvandlar statiska innehållsbibliotek till dynamiska utvecklingssystem inom din befintliga HR-grund.

Workday Learnings bästa funktioner

Inbyggt, integrerat lärande som en del av den bredare Workday HCM-sviten

AI-driven kompetensinsikt och inlärningsförslag via Skills Cloud och generativ AI

AI-genererade sammanfattningar av utvecklingsplaner baserade på multidimensionell feedback

Kontextmedvetna lärandepåminnelser och innehållsförslag från företagsdata

Begränsningar i Workday Learning

Lärandespecifik UX kan kännas grundläggande, och administrativ konfiguration kan vara komplex för mindre team.

Användare förlitar sig ibland på externa författarverktyg för komplexa eller varumärkesspecifika utbildningsmoduler.

Priser för Workday Learning

Anpassad prissättning

Workday Learning-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Workday Learning?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Enkelt användargränssnitt, guidade inlärningsinstruktioner för program och kurser med flera lektioner samt verktyg för videoredigering.

Enkelt användargränssnitt, guidade inlärningsinstruktioner för program och kurser med flera lektioner samt videoredigeringsverktyg.

8. Cornerstone OnDemand (Bäst för AI-driven flexibilitet i arbetsstyrkan och företagsutbildning i stor skala)

via Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand, med sin Galaxy-svit, är en omfattande AI-baserad plattform för talanghantering. Dess AI-funktioner – introducerade via Cornerstone Galaxy – möjliggör dynamisk kompetensanalys, personaliserade inlärningsrekommendationer och strategisk personalplanering.

Den kan analysera terabyte av talangdata för att identifiera interna kompetensluckor, förutsäga framtida behov och föreslå riktade utvecklingsmöjligheter. I kombination med förvärvet av SkyHive utnyttjar den också globala insikter om arbetsmarknaden för att informera om intern rörlighet och talangfördelning.

Detta gör Cornerstone till en kraftfull motor för att utveckla en framtidsredo arbetsstyrka utan gissningar.

Cornerstone OnDemands bästa funktioner

AI-driven kompetensanalys för gap-analys och personliga inlärningsvägar

Generativa AI-rekommendationer för karriärmobilitet, rollberedskap och kompetensutveckling

Personalplanering baserad på företagsdata och trender på arbetsmarknaden

Lärandehantering i företagsstorlek integrerad i arbetsflöden för talangutveckling

Omfattande integrationer, efterlevnad, stöd för flera språk och styrning.

Begränsningar för Cornerstone OnDemand

Kan kännas komplicerat och tungt för användare och administratörer som behöver enklare, smidigare verktyg.

Vissa användare rapporterar dåliga integrationsupplevelser och inkonsekvent design mellan modulerna.

Priser för Cornerstone OnDemand

Anpassad prissättning

Cornerstone OnDemand-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cornerstone OnDemand?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Den håller data väl skyddade. Den hjälper användarna att utveckla sina inlärningsfärdigheter.

Den håller data väl skyddade. Den hjälper användarna att utveckla sina inlärningsfärdigheter.

9. Docebo (Bäst för AI-baserad innehållsskapande och skalbara, personliga inlärningsupplevelser)

via Docebo

Docebo är en molnbaserad, AI-driven inlärningsplattform som kombinerar LMS- och LXP-funktioner, vilket gör det möjligt för företag att skala upp på ett intelligent sätt. Den integrerar AI i hela inlärningscykeln, från skapande och taggning av innehåll till personlig leverans och stöd för eleverna, vilket minskar den manuella arbetsbelastningen samtidigt som den levererar hyperrelevanta upplevelser.

Verktyget AI Creator automatiserar lektionsproduktionen och genererar strukturerade kurser, utvärderingar, översättningar och till och med verklighetstrogna AI-videopresentatörer.

Dessutom indexerar Docebos AI-drivna sökfunktioner, inklusive Harmony Search, innehåll via tal-till-text och metadata för mer exakt och intuitiv sökning.

Dess AI Virtual Coach möjliggör realistiska, scenariebaserade simuleringar med personlig feedback för praktiskt lärande. Tillsammans effektiviserar dessa funktioner skapandet av kurser, förbättrar sökbarheten och levererar ett engagerande lärande, allt i företagsstorlek.

Docebos bästa funktioner

AI Creator automatiserar kursdesign, översättningar, utvärderingar och AI-videopresentatörer.

Harmony Search indexerar och hämtar innehåll intuitivt med hjälp av AI-driven indexering.

AI Virtual Coach erbjuder interaktiva simuleringar med omedelbar feedback.

Automatiserar metadatatagging och kompetensfördelning för att förbättra innehållsorganisationen.

Personliga inlärningsrekommendationer och flerspråkigt stöd i stor skala

Docebos begränsningar

Mobilappen Go. Learn har specifika systemkrav och begränsningar, vilket kan begränsa tillgängligheten.

Det kan vara svårt att automatiskt registrera deltagare i regionsspecifika sessioner, vilket kan leda till förvirring i globala team.

Docebos prissättning

Anpassad prissättning

Docebo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 660 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Docebo?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

När allt är klart gör Docebo verkligen att den interna utbildningen känns organiserad och lätt att följa. Jag hanterar arbetsflödena för sociala medier och hjälper till med introduktionen, så det har varit en livräddare att ha en central plats för alla våra kurser. Layouten är enkel för deltagarna att navigera i, och jag får mycket färre frågor om var man hittar vad. Plattformen fungerar också smidigt, vilket är viktigt när man försöker hålla utbildningen konsekvent.

När allt är klart gör Docebo verkligen att den interna utbildningen känns organiserad och lätt att följa. Jag hanterar arbetsflödena för sociala medier och hjälper till med introduktionen, så det har varit en livräddare att ha en central plats för alla våra kurser. Layouten är enkel för deltagarna att navigera i, och jag får mycket färre frågor om var man hittar vad. Plattformen fungerar också smidigt, vilket är viktigt när man försöker hålla utbildningen konsekvent.

10. BetterUp (Bäst för AI-förbättrad coaching i stor skala för företagets välbefinnande)

via BetterUp

BetterUp är en människocentrerad coachningsplattform som drivs av AI och beteendevetenskap och som skalar utveckling över hela företag.

Deras flaggskeppsprodukt, BetterUp Grow, levererar personlig support i realtid som alltid är tillgänglig och baserad på rollspecifika sammanhang, beteendedata och företagsvärderingar. Den fungerar som en kontextuell guide som tränats på miljontals coachningssessioner och erbjuder rollspel för svåra samtal, måluppföljning och oöverträffad tillgänglighet i arbetsflödet.

Med insikter från miljarder datapunkter informerar BetterUp om talangintelligens och strategisk utveckling. Organisationer får dashboards som visar var självförtroendet ökar – eller behöver stärkas – medan medarbetarna får skräddarsydda påminnelser när de behöver dem mest.

BetterUps bästa funktioner

Alltid tillgänglig, kontextmedveten AI-coaching anpassad efter varje roll och individ.

Realtidsvägledning, inklusive rollspel och måluppföljning

Skalbara dashboards för talanginformation från aggregerade och anonymiserade data

Grunden baseras på beteendevetenskap och ger tillförlitliga, praktiska insikter.

Utvecklad för företag i stor skala – används av globala varumärken, byggd för hybridarbete.

Begränsningar med BetterUp

AI-coaching bygger på hybridanvändning – vissa användare föredrar fortfarande sessioner som endast leds av människor.

Även om resultaten är lovande behöver coachingens effekter mätas på ett mer konsekvent sätt för att få större genomslagskraft.

Priser för BetterUp

Anpassad prissättning

BetterUp-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om BetterUp?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Jag uppskattar framför allt coachernas professionalism. Jag har en personlig coach och har också utnyttjat riktad coaching inom kommunikation och att ge och ta emot feedback. Den tid som ägnas åt personlig utveckling med en erfaren coach är ovärderlig. Jag har uppmuntrats att ta mer tid för självreflektion och att tydliggöra mina mål så att jag kan fokusera och prioritera bättre. I slutet av varje session hjälper coacherna mig att skapa en handlingsplan. De delar också med sig av resurser som finns tillgängliga på BetterUp-portalen och som är relaterade till de ämnen vi diskuterat.

Jag uppskattar framför allt coachernas professionalism. Jag har en personlig coach och har också utnyttjat målinriktad coaching inom kommunikation och att ge och ta emot feedback. Den tid som avsätts för personlig utveckling med en erfaren coach är ovärderlig. Jag har uppmuntrats att ta mer tid för självreflektion och att tydliggöra mina mål så att jag kan fokusera och prioritera bättre. I slutet av varje session hjälper coacherna mig att skapa en handlingsplan. De delar också med sig av resurser som finns tillgängliga på BetterUp-portalen och som är relaterade till de ämnen vi diskuterat.

11. Betterworks (Bäst för AI-driven målanpassning och kontinuerlig prestanda på företagsnivå)

via Betterworks

Betterworks är en prestationshanteringsplattform som är utformad för att modernisera företags arbetsflöden med AI-baserad målsättning, feedback och analys – allt i realtid. Dess AI-funktioner inkluderar hjälp med målsättning, smarta påminnelser för att uppdatera mål och intelligenta insikter som gör prestationssamtal proaktiva och anpassade efter strategin.

Genom att integreras i vardagliga verktyg som Slack, Teams och Outlook säkerställer Betterworks att prestationer hålls i fokus istället för att hamna i skymundan. Dess kalibreringsgränssnitt erbjuder flexibilitet och tydlighet, vilket hjälper HR-chefer att standardisera utvärderingar och stödja chefer med coachningsinnehåll i plattformen.

Generativ AI stöder också mer konsekvent, fördomsfri feedback och upprätthåller synlighet mellan team och utvärderingar.

Betterworks bästa funktioner

AI-assisterad målsättning och intelligenta påminnelser om uppdateringar

Kontinuerliga feedbackloopar inbyggda i arbetsflöden och meddelandeverktyg

Flexibla kalibreringsverktyg med vägledande stöd från chefer

Realtidsinsikter och analyser för prestationsanpassning

Säkerhet i företagsklass, flerspråkigt stöd och breda integrationer

Betterworks begränsningar

Funktioner för mål/mål kan ha en inlärningskurva innan de når sin fulla potential.

Priser för Betterworks

Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

12. Qualtrics XM Employee Experience (Bäst för AI-driven lyssnande och smarta åtgärder under hela medarbetarens resa)

via Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience är en AI-driven plattform som är utformad för att lyssna vid varje kontaktpunkt – från introduktion till avgång – och omvandla medarbetarnas feedback till meningsfulla åtgärder. Den möjliggör kontinuerlig lyssnande, prediktiva insikter och skräddarsydda interventioner genom att väva samman pulsundersökningar, livscykellyssnande, välbefinnande, DEI och reseanalyser.

AI-motorn driver automatiserad textanalys, sentimentdetektering och narrativa insikter, samtidigt som dataintegriteten skyddas med anonymiserad bearbetning och styrning på företagsnivå.

Manager Assist levererar personaliserade insikter och åtgärdstavlor på teamnivå, medan Employee Experience Discover samlar in feedback från flera kanaler – sociala medier, ljud och digitala kanaler – för att ge en helhetsbild av medarbetarnas inställning. Detta omvandlar passiv feedback till proaktiva, människocentrerade lösningar som förbättrar engagemanget och prestationen i stor skala.

Qualtrics XM Employee Experience – de bästa funktionerna

Kontinuerlig lyssning under hela livscykeln, från introduktion och befordringar till avgångar

AI-driven Manager Assist med narrativa sammanfattningar och teaminsikter

Multikanalslyssnande med sentimentanalys genom EX Discover

Sekretess och säkerhet i företagsklass med anonymiserade AI-grunder

Begränsningar för Qualtrics XM för medarbetarupplevelse

Vissa långvariga användare rapporterar problem som felaktig matchning av svar och otillräcklig support.

Onlineundersökningsverktyg, inklusive Qualtrics, kan oavsiktligt utesluta vissa populationer, vilket påverkar datarepresentativiteten.

Priser för Qualtrics XM Employee Experience

Anpassad prissättning

Qualtrics XM Employee Experience-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Qualtrics XM för medarbetarupplevelse?

En G2-recensent delar med sig av sina erfarenheter:

Allt jag kan säga är att det är utmärkt för att samla in data och analysera den vidare för att få effektiv feedback. Tillgången till realtidsinsikter i sentimentanalysen är verkligen till hjälp för att fatta datadrivna beslut. Dessutom gillar jag det användarvänliga gränssnittet som gör det lätt för teamen att övervaka och implementera på rätt sätt. Sammanfattningsvis förbättrar det enligt min mening medarbetarnas engagemang.

Allt jag kan säga är att det är utmärkt för att samla in data och analysera den vidare för att få effektiv feedback. Tillgången till realtidsinsikter i sentimentanalysen är verkligen till hjälp för att fatta datadrivna beslut. Dessutom gillar jag det användarvänliga gränssnittet som gör det lätt för teamen att övervaka och implementera på rätt sätt. Sammanfattningsvis förbättrar det enligt min mening medarbetarnas engagemang.

13. Engagedly (Bäst för AI-driven målanpassning, engagemang och talangutveckling)

via Engagedly

Engagedly är en talanghanteringsplattform som kombinerar prestationsutvärderingar, mål och OKR, kontinuerlig feedback, lärande, erkännande och karriärutveckling.

I centrum står Marissa AI, en agentbaserad AI-assistent som automatiserar och förbättrar talangflöden: den utformar insiktsfull feedback, skräddarsyr IG-utvecklingsvägar, sammanfattar undersökningsteman och hjälper chefer att hålla prestationerna flexibla och meningsfulla.

Denna upplevelse kombinerar realtidsigenkänning, spelifierat engagemang och smarta insiktspaneler. Team drar nytta av AI-driven prestandakalibrering, AI-assisterade inlärningsförslag kopplade till måluppfyllelse och intelligenta påminnelser som håller alla på rätt spår.

Med stöd av talanganalys, anpassningsbara arbetsflöden och en mobilförstastrategi förvandlar Engagedly talanghantering till en proaktiv upplevelse.

Engagedlys bästa funktioner

Marissa AI automatiserar feedback, målsättning, IDP-utveckling och sammanfattningar av undersökningar.

AI-driven målanpassning med gamification, erkännande och differentierad synlighet

Kontinuerlig feedback och pulsmätningar med sentimentanalys och insikter i realtid.

Integrerade inlärningsvägar och kompetensmobilitet som rekommenderas av AI

Enhetlig plattform med instrumentpaneler, analyser, mentorskap och mobil engagemang

Engagedly-begränsningar

Vissa användare nämner begränsningar när de försöker anpassa programvaran efter unika organisatoriska behov.

Engagedly-priser

Anpassad prissättning

Engagedly-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Engagedly?

En G2-recensent delar med sig:

Engagedly-programvaran är en robust lösning för modern personalhantering som kombinerar målsättning, feedback, prestationshantering och 360-gradersutvärderingar i en användarvänlig plattform. Programvarans intuitiva gränssnitt gör det enkelt för medarbetare och chefer att skapa och följa upp mål, ge kontinuerlig feedback och genomföra avstämningar och enskilda möten. Funktionen för 360-gradersutvärdering ger en omfattande bild av medarbetarnas prestationer, vilket säkerställer rättvisa och korrekta bedömningar.

Engagedly-programvaran är en robust lösning för modern personalhantering som kombinerar målsättning, feedback, prestationshantering och 360-gradersutvärderingar i en användarvänlig plattform. Programvarans intuitiva gränssnitt gör det enkelt för medarbetare och chefer att skapa och följa upp mål, ge kontinuerlig feedback och genomföra avstämningar och enskilda möten. Funktionen för 360-gradersutvärdering ger en omfattande bild av medarbetarnas prestationer och säkerställer rättvisa och korrekta bedömningar.

🧭 Trivia: Det moderna OKR-ramverket föddes på 1970-talet hos Intel, under ledning av Andy Grove, som allmänt anses vara OKR:s fader. Grove byggde vidare på Peter Druckers MBO-ramverk, men introducerade en mer agil, målinriktad approach som betonade tydlighet och ansvarstagande samtidigt som den möjliggjorde större flexibilitet i målsättningen.

Viktiga fördelar med AI-feedbackprogramvara för medarbetarutbildning

AI-feedbackprogramvara förvandlar medarbetarutbildning från en rutinmässig uppgift till en engagerande, resultatinriktad upplevelse. Istället för att vänta till slutet av en kurs för att se om lärandet har fastnat, ger AI insikter i realtid, anpassar utbildningen och ger utbildarna tydliga signaler om var de behöver ingripa.

1. Feedback i realtid som ökar retentionen

AI väntar inte till efter utbildningen – den coachar i stunden. Eleverna får omedelbara uppmaningar, påminnelser och korrigeringar, vilket hjälper dem att förstå begrepp snabbare och komma ihåg dem längre.

2. Personliga inlärningsvägar

Ingen anställd lär sig på samma sätt. AI analyserar beteende, tempo och förståelse för att rekommendera nästa bästa steg för varje elev, vilket skapar en skräddarsydd väg som håller utbildningen relevant och motiverande.

3. Tidig upptäckt av kompetensbrister

I stället för att upptäcka prestationsbrister månader senare, lyfter AI fram var medarbetarna har svårt under utbildningen. Utbildarna kan då hoppa in med riktat stöd och förhindra att små problem utvecklas till stora hinder.

4. Praktiska insikter för chefer och HR

Dashboards som drivs av AI omvandlar rå feedback till tydliga, visuella insikter. Ledare kan se mönster, spåra avkastningen på investeringen och koppla utbildning direkt till prestationsförbättringar.

5. Skalbar, kontinuerlig förbättring

Oavsett om du utbildar 50 eller 5 000 medarbetare garanterar AI konsekvens och rättvisa. Den lär sig också med tiden – förbättrar rekommendationer, förfinar innehållet och gör varje utbildningscykel smartare än den föregående.

Det är dags att utbilda smartare, inte hårdare

Personalutbildning behöver inte vara en statisk, enkelriktad process.

Med AI-feedbackprogramvara kan du förvandla lärandet till en personlig, interaktiv upplevelse som anpassas efter varje medarbetare. Istället för att förlita sig på föråldrade undersökningar eller generiska utvärderingar ger AI insikter i realtid, skalbar personalisering och praktisk vägledning – vilket gör utbildningen till en verklig tillväxtmotor för din organisation.

Från verktyg för kontinuerlig feedback till AI-driven coaching – dessa plattformar bevisar att när feedbacken blir smartare blir utbildningen mer effektiv. Resultatet? Engagerade medarbetare, snabbare kompetensutveckling och mätbar avkastning på varje utbildningsinitiativ.

Vanliga frågor (FAQ)

AI levererar personaliserade insikter i realtid istället för generella utvärderingar. Den lyfter fram kunskapsluckor, föreslår skräddarsydda inlärningsvägar och sammanfattar feedbacken i tydliga åtgärdspunkter för både medarbetare och chefer.

Nej. AI påskyndar och skalar feedbackprocessen, men mänskliga utbildare tillför sammanhang, empati och mentorskap som AI inte kan replikera. De bästa resultaten uppnås genom att kombinera AI:s effektivitet med mänsklig coaching.

AI kan missa nyanser som kroppsspråk, emotionella sammanhang eller kulturella signaler. Det kräver också högkvalitativa data för att generera meningsfulla insikter. Det är därför många företag använder AI som ett komplement till – inte som ersättning för – mänskligt omdöme.

Genom att spåra mått såsom kompetensförbättring, andelen avslutade utbildningar, medarbetarnas prestationer och engagemang. AI kopplar också inlärningsresultat till affärsmässiga KPI:er, vilket gör det enklare att bevisa värdet av utbildningsinvesteringar.

Branscher med stor, spridd eller snabbt föränderlig personalstyrka ser den största effekten – till exempel teknik, hälso- och sjukvård, finans, detaljhandel och tillverkning. Överallt där medarbetarna behöver kontinuerlig kompetensutveckling tillför AI-feedback mervärde.

Kostnaderna varierar beroende på plattform och företagsstorlek. Vissa verktyg erbjuder prisvärda startpaket för små team, medan lösningar för större företag kräver anpassade offerter. Många leverantörer erbjuder också kostnadsfria provperioder, så att du kan testa innan du bestämmer dig.