Hur man importerar Trello till ClickUp för smidig projektmigrering

Vi har upptäckt att 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter. Det innebär att nästan 40 % av en hel arbetsvecka går åt till något som egentligen bara borde ta några sekunder!

Projektledningsverktyg är inte längre bara något som är trevligt att ha – de har blivit nödvändiga för team som vill organisera sitt arbete, hålla sig på rätt spår och nå sina mål. Oavsett om du hanterar enkla uppgifter eller komplexa projekt gör rätt verktyg hela skillnaden.

Trello har varit ett populärt val för många team, särskilt tack vare dess lättanvända Kanban-tavlor eller Trello-tavlor som gör det möjligt att visuellt kartlägga arbetsflöden. Det är enkelt, smidigt och får jobbet gjort – tills ditt team börjar växa. Det är då begränsningarna brukar dyka upp.

När man jämför Trello med ClickUp är det lätt att förstå varför teamen byter. Som den kompletta appen för arbete erbjuder ClickUp alla funktioner som Trello har – och lite till. Från inbyggda dokument, whiteboards och e-poståtgärder till AI-drivna funktioner utformade för din specifika roll, är den byggd för att skala upp i takt med att dina behov växer. Dessutom, med ClickUp Brain MAX, din kontextuella AI-superapp som samlar de senaste AI-modellerna på ett ställe, finns det verkligen inget behov av att leta någon annanstans!

Funderar du redan på att byta, men är orolig för att förlora ditt arbete? Oroa dig inte. Denna guide visar dig exakt hur du importerar Trello till ClickUp, så att du kan migrera all data du redan har skapat utan att behöva börja om från början.

Låt oss gå igenom processen för att överföra dina tavlor, uppgifter och inställningar snabbt och smidigt.

Varför byta från Trello till ClickUp?

Om du fortfarande inte överväger ClickUp framför Trello går du miste om mycket. Trello är utmärkt för enkel uppgiftshantering, men när det gäller att hantera komplexa projekt, skala upp team eller automatisera arbetsflöden når det snabbt sina gränser. Låt oss titta på vad som gör ClickUp till ett bättre val:

Mer än bara grundläggande tavlor

Trello utmärker sig med sin Kanban-metod, men kommer till korta när team behöver avancerade funktioner. ClickUp erbjuder över 15 vyer – tavlor, listor, kalendrar, tidslinjer och mer – så att du kan se ditt arbete precis som du vill.

Utnyttja de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Tänk på det så här: Ditt marknadsföringsteam kan planera kampanjer på en tidslinje, dina utvecklare kan använda sprintpoäng och burndown-diagram för agila projekt och ditt designteam kan organisera uppgifter på en Kanban-tavla – allt i ett enda verktyg.

👀 Visste du att? Kanban-systemet kommer från Toyota, där ordet ursprungligen betydde ”visuell skylt” eller ”kort”. Idag följer Kanban-tavlor fortfarande den logiken – varje Kanban-kort representerar en uppgift och visar vem som är ansvarig, vad som behöver göras och var det befinner sig i arbetsflödet. Enkelt, visuellt och kraftfullt.

Nämn teammedlemmar, chatta live, konvertera meddelanden till uppgifter och mycket mer med ClickUp Chat.

När du har migrerat data och överfört din Trello-arbetsplatsavatar kommer du omedelbart att märka en förbättring i ditt teams samarbete. Trello håller sig till grunderna med @mentions, men ClickUp tar samarbetet till nästa nivå.

Du får ClickUp Chat i realtid, live-redigering av dokument i ClickUp Docs, uppgiftsspecifika kommentarer och till och med SyncUps som låter dig snabbt hoppa in i ett videosamtal – direkt i din arbetsyta. Allt du behöver för att kommunicera, brainstorma och driva projekt framåt är inbyggt, så att ditt team kan hålla kontakten utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Det innebär att du inte längre behöver hoppa mellan olika appar för teamdiskussioner. Dessutom kan du med AI-projektledningsverktyg snabba upp skapandet av uppgifter och projektplaneringen.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Smartare automatisering

Skapa ClickUp Automation-arbetsflöden för att spara timmar av manuellt arbete

ClickUp Automations är mer kraftfullt än Trellos Butler. När du klickar på importera data kan du ställa in komplexa arbetsflöden som sparar timmar av manuellt arbete.

💡 Proffstips: Inga kunskaper i kodning? Inga problem. Skapa automatiseringar med hjälp av naturliga språkkommandon via världens mest kompletta arbets-AI, ClickUp Brain. Den förstår sammanhanget i din arbetsmiljö – uppgifter, dokument, personer och åtgärder – så varje automatisering sparar dig timmar av tid varje vecka.

Du kan till exempel automatisera:

Uppgiftsfördelning baserad på uppdateringar i anpassade fält

Statusuppdateringar när specifika villkor är uppfyllda

E-postmeddelanden för viktiga milstolpar i projektet

🧠 Kul fakta: Team som Lulu Press uppskattar att de har sparat en timme per dag och per anställd, med en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten, tack vare ClickUp Automations.

Bättre support när du behöver det

Fastnat? Till skillnad från Trello, som reserverar support dygnet runt för företagskunder, erbjuder ClickUp hjälp dygnet runt till alla. När du klickar på hjälp-knappen i det nedre vänstra hörnet finns det alltid någon som är redo att hjälpa dig.

Våra recensioner bekräftar att vi har fantastisk support! 😄

Kundsupportteamet är snabbt och hjälper till att lösa frågor enkelt. Det är också lättare att kommunicera med teammedlemmar via ljud- och videosamtal.

I den kostnadsfria planen ingår även support dygnet runt. Jag känner inte till något annat verktyg som erbjuder så många funktioner i en kostnadsfri plan. Det har varit till stor hjälp för mitt team och mig när det gäller våra PM- och CRM-behov, utan extra kostnad.

Gratis plan som ger mer

ClickUps gratisversion ger dig fler funktioner än Trellos gratistjänst. Detta är viktigt om du vill testa tjänsten eller har en tight budget.

Med ClickUps kontextmedvetna AI-assistent, ClickUp Brain, som finns tillgänglig på prov i gratispaketet och med obegränsad användning i betaltpaketen, kan du snabba upp allt från kunskaps- och uppgiftshantering till att skapa projektdokumentation, sammanfatta aktivitetsrapporter och automatisera vardagliga åtgärder i hela ditt arbetsutrymme.

Sammanfatta aktiviteten i arbetsytan med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Med ClickUp Brain kan du dela upp större uppgifter i deluppgifter och omedelbart prioritera dem efter brådskandehet, påverkan eller deadlines. AI-fält uppdateras automatiskt med realtidsdata – som sammanfattningar, ansvariga, prioriteringar och mer – så att du alltid vet vad som är viktigast.

Delegera uppgifter på några sekunder och använd AI-genererade beskrivningar eller checklistor för att ge dina teammedlemmar fullständig kontext.

Utnyttja smarta arbetsbelastningsförslag från AI för att förhindra utbrändhet och balansera ansvaret. Resultatet: ditt team arbetar med rätt saker vid rätt tidpunkt – utan att drunkna i att göra-listor.

Verkliga fördelar för projektteam

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att spåra mätvärden som är viktiga för dina affärsprocesser.

När det gäller projektledning med programvara blir skillnaderna verkligen tydliga, särskilt när team börjar hantera uppgifter eller migrera projekt från Trello till ClickUp. Här är vad som gör ClickUp till en game changer:

Flera projektvyer (som lista, tavla, Gantt och mer) gör att teamen kan arbeta på det sätt de föredrar.

Anpassade fält hjälper dig att spåra viktig projektinformation utan att det blir rörigt.

Avancerad rapportering och anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler ger realtidsinsikter om teamets prestanda och projektets hälsa.

Från flexibilitet till synlighet – ClickUp ger team möjlighet att arbeta smartare.

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Trello

Vad du kan importera från Trello

Om du har bestämt dig för att importera Trello till ClickUp men är orolig för att förlora viktig information, kan du vara lugn, nästan all data följer med. Migreringsprocessen är superenkel och Trello-användare kan överföra hela sin projektkonfiguration utan att behöva börja om från början.

Här är en snabb översikt över vad du kan migrera från Trello till ClickUp:

Uppgifter: Alla dina Trello-kort importeras som Alla dina Trello-kort importeras som ClickUp-uppgifter , så du tappar inte bort något.

Uppdragstagare: Vem arbetade med vad i Trello? De förblir tilldelade även i ClickUp.

Bilagor: Filer, bilder och dokument – upp till 1 GB – överförs tillsammans med dina uppgifter.

Kommentarer: Alla konversationer och all feedback som ditt team har haft sparas.

Checklistor: De detaljerade uppgifterna? De visas precis som de var.

Förfallodatum och datum: Alla skapandedatum, deadlines och annan datumrelaterad information sparas.

Beskrivningar: Detaljerade kortbeskrivningar överförs, så att sammanhanget aldrig går förlorat.

Taggar (etiketter): Trello-taggar blir ClickUp-taggar – du behöver inte skapa dem på nytt.

Prioritet: Uppgiftsprioriteringar från Trello återspeglas på exakt samma sätt i Uppgiftsprioriteringar från Trello återspeglas på exakt samma sätt i ClickUp-uppgiftsprioriteringar.

Anpassade fält: Har du specifika data i Trello-fält? Med ClickUp kan du mappa dessa fält under importen.

Tavlor och listor: Trello-tavlor kan bli ClickUp-utrymmen, och listor kan bli listor eller mappar i ClickUp – din struktur förblir bekant tack vare Trello-tavlor kan bli ClickUp-utrymmen, och listor kan bli listor eller mappar i ClickUp – din struktur förblir bekant tack vare ClickUps projekthierarki.

Även din arbetsplatsavatar och statusarbetsflöden kan återskapas i ClickUp för att upprätthålla kontinuiteten. Så om du är en Trello-användare som planerar att migrera projekt gör ClickUp överföringsprocessen mellan verktygen smidig, snabb och komplett.

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en allt-i-ett-app för arbete som ClickUp samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och effektivisera!

Hur man importerar Trello till ClickUp

Att flytta dina Trello-tavlor till ClickUp behöver inte vara komplicerat. Denna steg-för-steg-guide leder dig genom hela processen för att överföra dina Trello-data till ClickUp.

📋 TL;DR:

Öppna ClickUp och gå till Inställningar Hitta avsnittet Importera/Exportera och klicka på Starta import. Välj Trello som importkälla Följ importanvisningarna, välj tavlor och anpassa importalternativen. Starta importen och verifiera dina data

Steg 1: Öppna importinställningarna i ClickUp

Logga in på ditt ClickUp-konto Klicka på din profilavatar i det övre högra hörnet. Välj Inställningar i rullgardinsmenyn.

Steg 2: Navigera till importverktyget

I Inställningar hittar du fliken Importera/Exportera. Klicka på Starta import Välj Trello och klicka på Fortsätt.

Steg 3: Anslut ditt Trello-konto

Systemet kommer att be dig att godkänna åtkomst till din Trello-arbetsyta. Logga in på ditt Trello-konto när du blir ombedd att göra det. Ge nödvändiga behörigheter för att tillåta ClickUp att migrera data som Trello-användare har skapat.

Steg 4: Välj vad du vill importera

Välj vilka Trello-tavlor du vill överföra Välj en målplats eller mapp i ClickUp Konfigurera importinställningar:

Kommentarer

Bilagor

Förfallodatum

Etiketter (kan mappas till ClickUp-taggar eller statusar)

Checklistor

Steg 5: Starta migreringsprocessen

Granska dina val Klicka på ”Starta import”. Vänta medan uppgifterna ClickUp Trello-migreringsplattformen bearbetar dina data

Steg 6: Verifiera importerade data

När importen är klar, kontrollera att allt har överförts korrekt:

Tavlor konverterade till listor eller mappar

Kort omvandlas till uppgifter

Etiketter kopplade till taggar eller statusar

Checklistor bevaras

Kommentarer och bilagor på plats

Exakta förfallodatum

💡 Proffstips: Innan du påbörjar migreringen bör du organisera din projektlista i Trello. En ren startpunkt innebär smidigare arbete i ClickUp.

Vanliga frågor och lösningar

Låt oss ta itu med några vanliga frågor om import av data från Trello till ClickUp.

Vad händer med mina Trello-data?

Dina Trello-tavlor förblir intakta – importen skapar en kopia i ClickUp utan att påverka originalet.

Hur lång tid tar det?

Importtiden varierar beroende på:

Antal tavlor

Antal bilagor

Antal kommentarer

Din internethastighet

Som referens tar det vanligtvis mindre än två timmar att importera 15 tavlor med över 500 kort.

Vad händer om något går fel?

ClickUps hjälpcenter erbjuder detaljerade felsökningsguider och supportalternativ om du stöter på problem.

Vanliga problem och hur du löser dem

Nu har du lärt dig hur du importerar Trello till ClickUp, men processen är inte alltid helt problemfri. Trots att plattformen försöker göra det så smidigt som möjligt finns det några vanliga problem som Trello-användare stöter på när de migrerar data. Här är vad du ska tänka på – och hur du löser problemen utan att tappa fattningen.

1. Problem med användarkartläggning

ClickUp behöver att du kopplar dina Trello-användare till befintliga ClickUp-medlemmar. Om du hoppar över detta steg kommer uppgifterna fortfarande att importeras, men tilldelningarna kommer inte att överföras.

Bli inte förvånad om du ser inaktiva Trello-användare dyka upp eller om endast några få teammedlemmar visas i mappningslistan. Det är bara så systemet hämtar data.

✅ Vad du ska göra:

Innan du börjar, bjud in alla nuvarande teammedlemmar till ClickUp så att de visas under mappningen.

Efter importen kontrollerar du uppgifter med saknade ansvariga och tilldelar dem manuellt om det behövs.

2. Begränsningar för hantering av bilagor

Trello visar inte filstorleken på bilagor under exporten, så du får först reda på efter importen om några bilagor har hoppats över på grund av storleksbegränsningar. ClickUp stöder filstorlekar upp till 1 GB, så om något saknas kan det vara anledningen.

✅ Vad du ska göra:

Efter importen granskar du uppgifter med bilagor.

Ladda upp eventuella saknade filer manuellt

För tavlor med många stora bilagor kan du överväga att rensa bort tunga filer från Trello eller uppgradera din ClickUp-plan för extra lagringsutrymme.

3. Datadiskrepanser och importfel

Vissa uppgifter kan misslyckas, och andra kan smyga sig in två gånger om något går fel under överföringen.

✅ Vad du ska göra:

Granska importrapporten omedelbart när migreringen är klar.

Om uppgifter misslyckas eller dupliceras kan du använda verktyget för att försöka importera igen eller manuellt arkivera/ta bort extrauppgifter.

4. Strukturella skillnader mellan plattformar

Trello fungerar enligt strukturen Tavla → Lista → Kort. ClickUp använder Arbetsyta → Utrymme → Mapp → Lista → Uppgift, så det kan hända att saker och ting inte stämmer överens exakt efter importen. Det kan behövas vissa justeringar för att få layouten rätt.

Om du använder anpassade fält i Trello kommer dessa inte alltid att mappas 1:1 till ClickUp. Du kan behöva tilldela dem på nytt eller skapa dem manuellt.

✅ Vad du ska göra:

Efter importen kan du justera listor eller mappar så att de passar den layout du behöver.

Konfigurera om eller återskapa anpassade fält manuellt i ClickUp där det behövs.

Tips för en smidig övergång

Att byta från Trello till ClickUp behöver inte störa balansen i ditt team. Med rätt planering och några smarta drag kan du göra övergången smidig och till och med spännande. Så här genomför du en smidig migrering utan stress.

Planera din migreringsplan

Innan du importerar Trello till ClickUp, planera en realistisk tidsplan. Gör det inte när ditt team är överbelastat. Välj en lugnare period – mellan projekt eller under ledig tid.

📌 Skapa en enkel migreringskalender som innehåller:

Datum för teamutbildning

Ett säkerhetskopieringsfönster för dina Trello-data

Din migreringsdag

En buffertperiod för att felsöka allt som dyker upp

Säkerhetskopiera dina Trello-data

Innan du migrerar all data, se till att du har en fullständig säkerhetskopia av din Trello-arbetsyta. Det är bättre att vara säker än ledsen, eller hur?

📌 Ladda ner och spara:

Tavlestrukturer

Kortinformation, bilagor och kommentarer

Anpassade fält

Information om ansvarig

Utbilda ditt team tidigt

Vänta inte tills efter bytet med att göra ditt team bekant med ClickUp. Håll snabba, fokuserade sessioner baserade på vad varje team använder.

📌 Till exempel:

Utvecklare → Sprintplanering och Git-integrationer

Designers → Korrekturläsning, filuppladdningar och feedbackarbetsflöden

PM → Tidslinjer, beroenden och arbetsbelastningsvyer

Håll kommunikationen tydlig

Samla alla uppdateringar och frågor på ett ställe så att ingen går vilse i virrvarret.

📌 Prova detta:

En dedikerad Slack/Teams-kanal endast för migreringschatt

Ett kort dokument med vanliga frågor och svar med information om "vad som hör hemma var".

Dagliga 10-minutersmöten under migreringsveckan

Testa först med ett litet team

Börja med en pilotgrupp innan du satsar fullt ut.

📌 Detta ger dig möjlighet att:

Testa migreringsprocessen från början till slut

Få feedback om utbildning och introduktion

Lös mindre problem innan de sprider sig till hela teamet

Ja, det går bra att ha både Trello och ClickUp igång samtidigt – men låt det inte dra ut på tiden.

Markera tydligt en plattform som ”källan till sanningen”

Meddela ett slutdatum när allt arbete officiellt flyttas över till ClickUp.

Dokumentera allt

Spåra vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som förvirrar människor.

📌 Detta blir din interna handbok:

Lös problem snabbt under övergången

Underlätta introduktionen för framtida nyanställda

Spara tid när du migrerar andra team eller verktyg

Samla in feedback tidigt och ofta

Fråga ditt team hur det går – och lyssna verkligen.

📌 Vänta inte tills frustrationen växer sig stark. Fråga:

Vilka ClickUp-funktioner är faktiskt till hjälp?

Vad är det som förvirrar eller bromsar dem?

Finns det några Trello-funktioner som fortfarande saknas?

Använd denna information för att justera arbetsflöden eller erbjuda extra support.

Fira de små segrarna

Förändring är svårt. Gör det givande genom att lyfta fram vinsterna:

Det första projektet som slutförts framgångsrikt i ClickUp

Tidsbesparing med automatisering eller instrumentpaneler

En teammedlem som upptäcker ett nytt, smidigt sätt att hantera sina uppgifter

Dessa ögonblick skapar momentum och hjälper ditt team att fullt ut anamma den nya plattformen.

Gör din projektmigrering meningsfull

Att byta projektledningsverktyg kan verka som ett stort steg, men med ClickUps smidiga importprocess är det faktiskt ett smart val.

När du migrerar data från Trello överför du inte bara uppgifter – du tar med dig ditt teams framsteg, prioriteringar och projekthistorik till en mer kraftfull arbetsyta.

Och det bästa av allt? Ingen teknisk kunskap krävs. Klicka bara på importera, följ några enkla steg och dina projekt är redo att köras – organiserade, intakta och lätta att navigera.

Informera ditt team, dela denna guide och bestäm en tydlig migreringsdag. Ju smidigare övergången är, desto snabbare kan ditt team återgå till att göra det de gör bäst.

Är du redo att byta? Prova ClickUp idag och se hur förstklassig projektledning verkligen ser ut.