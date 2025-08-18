De 11 bästa verktygen för varumärkeskännedom för att öka din synlighet 2025

Det finns sällan en helt unik produkt på marknaden. Många företag erbjuder liknande lösningar och produkter, men endast ett fåtal blir konsumenternas favoriter. Det är kraften i varumärkesbyggande.
Faktum är att 76,7 % av marknadsförarna håller med om att det primära målet med varumärkesbyggande är att sticka ut från konkurrenterna.
Därför bör spårning av varumärkeskännedom med hjälp av programvara för varumärkesspårning vara en regelbunden del av din marknadsföringsstrategi.
Men du behöver inte manuellt gå igenom sökvolym för varumärket, webbplatstrafik, undersökningar om varumärkeskännedom och data från Google Trends. Specialiserade verktyg för varumärkeskännedom kan göra ditt jobb mycket enklare.
I den här artikeln utforskar vi några av de bästa verktygen för att mäta varumärkeskännedom som hjälper dig att övervaka, analysera och öka ditt varumärkes närvaro på ett effektivt sätt.
De 11 bästa verktygen för varumärkeskännedom i korthet
Är du osäker på vilket verktyg som passar bäst för dina KPI:er för varumärkeskännedom? Här är en jämförelse av de bästa verktygen för varumärkeskännedom som hjälper dig att fatta ett beslut baserat på funktioner, pris och användarbetyg.
|Verktyg
|Bäst för
|Viktiga funktioner
|Priser*
|Betyg
|ClickUp
|Kampanjhantering för varumärkeskännedom från start till mål för team av alla storlekar.
|Kampanjplanering, instrumentpaneler, AI-assistent, uppgiftshantering, dokumentation, teamsamarbete
|Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag.
|G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5
|Hootsuite
|Schemaläggning av sociala medier och spårning av omnämnanden av varumärket för stora interna team
|Innehållskalender, inkorgshantering, social lyssnande, analys, AI-sentimentuppföljning
|Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 99 $/användare/månad.
|G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5
|Brand24
|Realtidsövervakning av varumärken och sentimentanalys för företag och stora byråer
|Omnämnanden, sentimentdetektering, influencer-insikter, nyckelordsvarningar, AI-assistent
|Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 199 $/användare/månad
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Sprout Social
|Social lyssning med insikter om publikengagemang för stora byråer
|Smart inkorg, målgruppsrapporter, publiceringsflöden, sentimentanalys, AI-insikter
|Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 199 $/användare/månad
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5
|Semrush
|SEO-synlighet och konkurrentjämförelser för stora interna team eller byråer
|Sökordsövervakning, backlink-granskningar, varumärkessökning, Market Explorer, AI-innehållsoptimering
|Gratis provperiod tillgänglig; Betalda abonnemang från 139,95 $/användare/månad.
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5
|Omnämnande
|Reputationshantering och influencer-spårning för medelstora till stora byråer och företag
|Realtidsvarningar, sentimentanalys, influencer-poäng, instrumentpaneler
|Gratis provperiod tillgänglig; anpassade betalda planer från 599 $.
|G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5
|Meltwater
|Global mediebevakning och varumärkesuppfattning för företag och stora PR-byråer
|Globala omnämnanden, andel av röster, mediepåverkan, AI-sentimentanalys
|Anpassad prissättning
|G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5
|SurveyMonkey
|Varumärkeskännedomundersökningar och perceptionsanalyser för små till medelstora företag
|Undersökningslogik, mallar, segmentering, AI-trendanalys, CRM/e-postintegration
|Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 30 $/användare/månad
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5
|Google Analytics
|Spårning av webbplatstrafik och kampanjens avkastning på investeringar för interna team
|Händelsespårning, trattrapportering, integration av Ads/Search Console
|Gratis
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5
|Ahrefs
|SEO-driven varumärkessynlighet och innehållsstrategi för företag och stora byråer
|Sökordsrankning, spårning av bakåtlänkar, webbplatsgranskning, konkurrentinformation, AI-sökningsspårning
|Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 129 USD/användare/månad.
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Upfluence
|Influencer-drivna varumärkeskampanjer för företag och influencer-marknadsföringsbyråer
|Influencersökning, automatisering av outreach, Shopify-integration, kampanjspårning
|Anpassad prissättning
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5
Vad ska du leta efter i verktyg för varumärkeskännedom?
Om ditt varumärke plötsligt nämns av en influencer eller omnämns i en nischad mediekanal, skulle du hinna reagera eller förstärka det i tid? Bra verktyg för varumärkeskännedom gör att du förblir synlig, strategisk och informerad.
Här är vad du ska leta efter när du väljer ut möjliga verktyg för ditt företag:
- Spårar omnämnanden av varumärket, online-närvaro och varumärkesuppfattning på sociala medier och webben, och varnar dig i realtid.
- Mäter engagemanget på sociala medier, såsom följare, kommentarer och varumärkesrelaterade delningar.
- Övervakar hur din målgrupp interagerar med ditt innehåll, inklusive användargenererat innehåll.
- Analysera varumärkeskännedomskampanjer, sökvolym för varumärket, webbplatstrafik och varumärkeskännedom i en enda instrumentpanel.
- Jämför konkurrenternas resultat för att benchmarka din varumärkesstrategi.
- Samlar in varumärkesomdömen och feedback genom undersökningar, recensioner och direkta insikter från målgruppen.
- Integreras med dina andra verktyg, såsom Google Analytics, CRM eller ditt verktyg för hantering av sociala medier.
De 11 bästa verktygen för varumärkeskännedom för marknadsföringsteam
Här är några alternativ som gör det enklare att övervaka ditt varumärkes närvaro, förbättra igenkänningen och få värdefulla insikter om vad som fungerar (och vad som inte fungerar).
Hur vi granskar programvara på ClickUp
Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde.
Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.
1. ClickUp (Bäst för att hantera varumärkeskännedomskampanjer från planering till genomförande)
Att driva en kampanj för varumärkeskännedom innebär att hantera flera deadlines, kreativa idéer, godkännanden av innehåll och prestationsmått. ClickUp hjälper till att samla alla dessa rörliga delar på ett ställe, vilket ger marknadsföringsteamen full kontroll från den första brainstormingen till den slutliga prestationsgranskningen.
Börja med kampanjplanering. Med ClickUp Tasks kan du visuellt organisera varje kampanj i hanterbara uppgifter och deluppgifter, var och en med tydliga ägare, förfallodatum och prioriteringar.
En social media manager som planerar en ny produktlansering kan till exempel tilldela copywriting, design, godkännanden och schemaläggning som separata uppgifter, alla kopplade till kampanjens huvudmål. Hela teamet kan se vad som är på gång och vad som har fastnat, vilket minskar fram- och återgång.
Marknadsföringsteam som använder ClickUp kan hålla sig ansvariga, särskilt när de hanterar varumärkets närvaro på flera sociala medieplattformar eller i flera tidszoner.
För prestationsspårning kan du med ClickUp Dashboards skapa livevisningar av viktiga varumärkeskännedomskriterier (till exempel sökvolym för varumärket, hänvisnings trafik och engagemang i sociala medier). Detta gör det lättare att förstå vad som fungerar och optimera kampanjer under pågående kampanj.
ClickUp är också kompatibelt med verktyg som Google Analytics, HubSpot och sociala lyssningsplattformar, vilket ger dig större flexibilitet att koppla samman datakällor som är viktiga för din varumärkesmedvetenhetsstrategi.
ClickUp Brain, den kraftfulla AI-tekniken som är integrerad i ClickUp, är din alltid alerta assistent i allt du gör. Den gör allt från att söka på webben för att analysera varumärkesomnämnanden under veckan till att analysera supportärenden för att generera sammanfattningar av sentiment.
Har du skickat ut en kundfeedbackkampanj med ClickUp Forms? Be Brain att analysera svaren för att få fram mätvärden för varumärkeskännedom eller återkommande teman.
💡 Proffstips: Här är en snabbguide om hur du kan utnyttja ClickUp Brain för AI-drivna marknadsföringsuppgifter.
För hands-off-genomförande är ClickUps Autopilot Agents idealiska för upptagna team som kör flera varumärkeskännedomskampanjer samtidigt. Eftersom dessa AI-agenter är helt integrerade i din arbetsyta anpassar de sig i realtid.
När uppdateringar läggs till i kampanjuppgiften kan en Autopilot Agent till exempel omedelbart generera en kontextuell statusrapport och dela den med ledningsgruppen via din interna kanal.
ClickUps bästa funktioner
- Planera varumärkeskännedomskampanjer i flera kanaler med tidslinjer, ansvarsägare och prioriteringar.
- Hantera publiceringsscheman med en centraliserad, delbar innehållskalender i ClickUp Calendar View.
- Skapa skalbara marknadsföringsbriefar, varumärkesdokument och medieplaner med hjälp av samarbetsverktyget ClickUp Docs.
- Ställ in dina varumärkeskännedomskriterier med hjälp av ClickUp Goals och spåra dem via anpassningsbara marknadsföringsdashboards i realtid.
- Spara tid och ansträngning i dina dagliga uppgifter med ClickUp Automations och anpassningsbara marknadsföringsmallar.
- Integrera med sociala medieplattformar, Google Analytics och över 200 andra verktyg.
Begränsningar för ClickUp
- Kan kännas överväldigande för nya användare på grund av det stora utbudet av funktioner och vyer.
- Utan en genomtänkt inställning av aviseringar och bevakningar kan det uppstå en överbelastning av aviseringar.
Priser för ClickUp
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)
Vad användarna säger om ClickUp
Denna G2-användare sa:
Alla kampanjer, eskaleringar, processförbättringar och uppgifter finns samlade på ett ställe – kopplade till varandra via anpassade vyer, automatiseringar, dokument och instrumentpaneler. Det ersätter spridda kalkylblad, oändliga Slack-trådar och isolerade verktyg.
Alla kampanjer, eskaleringar, processförbättringar och uppgifter finns på ett och samma ställe – sammankopplade genom anpassade vyer, automatiseringar, dokument och instrumentpaneler. Det ersätter spridda kalkylblad, oändliga Slack-trådar och isolerade verktyg.
👀 Rolig fakta: Ordet ”brand” kommer från det fornnordiska ordet brandr, som betyder att bränna. Ursprungligen syftade det på att bränna in ett märke på boskap för att ange ägarskap.
2. Hootsuite (Bäst för att hantera varumärkeskännedom genom lyssnande och analys på sociala medier)
När ditt varumärke finns på sociala medier är varje kommentar, omnämnande och trend viktig.
Hootsuite hjälper team att bygga upp och skydda varumärkeskännedom genom att samla innehållsplanering, engagemang och analys i en enda kontrollpanel.
Dessutom låter dess sociala lyssningsfunktioner dig spåra omnämnanden av varumärket, sentiment och konkurrenters aktivitet i realtid, så att du kan reagera snabbt och förbli relevant. OwlyGPT spårar sentiment i realtid för att ge de mest relevanta innehållsförslagen.
Hootsuites bästa funktioner
- Spåra omnämnanden av varumärket, konkurrenternas trender och sentiment med AI-drivna verktyg för social lyssning.
- Schemalägg, publicera och hantera innehåll på alla större sociala medieplattformar.
- Jämför sociala resultat och få förslag på de bästa tidpunkterna att publicera inlägg.
- Automatisera svar, tilldela teamuppgifter och hantera engagemang från en enda inkorg.
- Integrera med Canva, Google Drive och över 100 verktyg för att skapa innehåll och rapportera.
Hootsuite-begränsningar
- Högre nivåer är dyra jämfört med andra verktyg för varumärkeskännedom.
- Vissa analys- och automatiseringsfunktioner är begränsade till planer på företagsnivå.
- Svarstiderna från kundsupporten kan vara långa, enligt användarrecensioner.
Hootsuite-priser
- Standard: 99 $/månad per användare
- Avancerad: 249 USD/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Hootsuite-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 3 800 recensioner)
Vad användarna säger om Hootsuite
Denna Capterra-användare framhöll:
Hootsuite har varit fantastiskt för att hantera innehåll och kampanjer, med starkt stöd och användbara funktioner som Amplify.
Hootsuite har varit fantastiskt för att hantera innehåll och kampanjer, med starkt stöd och användbara funktioner som Amplify.
3. Brand24 (Bäst för att spåra omnämnanden och sentiment i realtid)
Brand24 fokuserar på en sak och gör det exceptionellt bra: varumärkesövervakning i realtid. Om ditt team vill förstå hur ditt varumärke uppfattas på webben ger Brand24 dig omedelbar tillgång till omnämnanden av varumärket, sentimentanalys och insikter från influencers.
Denna programvara för varumärkeshantering skannar bloggar, forum, nyhetssajter, videor, poddar och sociala medieplattformar för att fånga upp konversationer som ofta går obemärkta förbi.
Ställ valfria frågor om ditt varumärke till Brand Assistant AI för att få uppdaterade svar baserade på sentimentanalys och dina marknadsföringsdata.
Brand24:s bästa funktioner
- Övervaka omnämnanden av varumärket i realtid på ett stort antal onlinekällor och sociala medieplattformar.
- Få AI-driven sentimentanalys för att spåra förändringar i varumärkesuppfattningen.
- Identifiera de mest inflytelserika personerna och deras räckvidd inom din bransch.
- Skapa anpassade rapporter för att visualisera varumärkeskännedom över tid.
- Ställ in nyckelordsvarningar för att spåra konkurrenter, hashtags och produktnamn.
Brand24:s begränsningar
- Integrationen med sociala medier är inte lika djupgående som i traditionella verktyg för projektledning inom sociala medier.
- Historiska data är begränsade beroende på din plan.
- Vissa användare noterar ibland falska positiva resultat i sentimentanalysen.
Priser för Brand24
- Individuell: 199 USD/månad per användare
- Team: 299 $/månad per användare
- Pro: 399 $/månad per användare
- Företag: 599 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Brand24-betyg och recensioner per användare
- G2: 4,6/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 230 recensioner)
Vad användarna säger om Brand24
Denna Capterra-användare noterade:
Våra kunder vill alltid ha koll på alla omnämnanden, oavsett om det är på sociala medier eller på någon av deras kunders bloggar, och Brand24 är vårt verktyg för att uppnå detta!
Våra kunder vill alltid ha koll på alla omnämnanden, oavsett om det är på sociala medier eller på någon av deras kunders bloggar, och Brand24 är vårt verktyg för att uppnå detta!
👀 Rolig fakta: Studier visar att användningen av en signaturfärg kan öka varumärkeskännedomen med upp till 80 %. Det är därför du omedelbart associerar rött med Coca-Cola eller blått med Facebook.
4. Sprout Social (bäst för att kombinera social lyssnande med insikter om målgruppen)
Sprout Social hjälper varumärken att gå från att bara publicera innehåll till att verkligen förstå sin målgrupp.
Ett DTC-hudvårdsmärke kan till exempel använda det för att spåra hur kunderna reagerar på en ny produktlansering på TikTok och Reddit. Eller så kan en ideell organisation övervaka omnämnanden av varumärket under en insamlingskampanj för att bedöma stämningen och justera budskapet i realtid.
Med inbyggd social lyssning och djupgående insikter om målgruppen gör Sprout det enklare att mäta varumärkeskännedom och forma varumärkesuppfattningen.
Sprout Socials bästa funktioner
- Spåra omnämnanden av varumärket, konkurrenters aktiviteter och kundernas åsikter med hjälp av verktyg för social lyssnande i realtid.
- Hantera alla konversationer med målgruppen via en enda gemensam inkorg.
- Planera och publicera på olika plattformar med inbyggda godkännandeprocesser.
- Mät engagemanget i sociala medier och varumärkeskännedom med anpassade rapporter.
- Använd AI-genererade insikter för att förfina budskap och nå rätt målgrupp.
Begränsningar för Sprout Social
- Priserna kanske inte är lämpliga för mindre team som fokuserar på grundläggande varumärkesbevakning.
- Avancerade funktioner som sentimentanalys och lyssnande kräver abonnemang i toppklass.
- Något brantare inlärningskurva för användare som är nya inom verktyg för mätning av varumärkeskännedom.
Priser för Sprout Social
- Standard: 199 USD/månad per användare
- Professional: 299 $/månad per användare
- Avancerad: 399 USD/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Sprout Social-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 4 200 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)
Vad användarna säger om Sprout Social
Denna G2-användare noterade:
Med en smart inkorg blir det otroligt enkelt för en social media-ansvarig att övervaka och svara på alla kommentarer och omnämnanden av ditt varumärke/företag. Det är en viktig del av hur mitt företag upprätthåller engagemanget hos kunder och branschfolk.
Med en smart inkorg blir det otroligt enkelt för en social media-ansvarig att övervaka och svara på alla kommentarer och omnämnanden av ditt varumärke/företag. Det är en viktig del av hur mitt företag upprätthåller engagemanget hos kunder och branschfolk.
📮 ClickUp Insight: Nästan hälften (46 %) av kunskapsarbetarna använder flera olika verktyg – chattappar, anteckningar, projektledningsplattformar och spridd dokumentation – bara för att hålla koll på sina uppgifter. Denna fragmenterade uppsättning skapar förvirring och bromsar framstegen.
ClickUp samlar allt på ett ställe. Med inbyggda verktyg som e-postprojektledning, anteckningar, chatt och den AI-drivna ClickUp Brain förblir ditt arbete sammankopplat, organiserat och sökbart. Du behöver inte längre hoppa mellan olika appar – bara strömlinjeformad produktivitet, allt på en och samma arbetsplats.
5. Semrush (Bäst för att mäta varumärkets synlighet genom SEO och konkurrentanalys)
För att driva framgångsrika kampanjer för varumärkeskännedom krävs mer än bara utvärdering av rådata. Du behöver insikter som hjälper dig att förstå hur ditt varumärkes innehåll presterar.
Semrush skapar klarhet i dessa gissningar. Det hjälper marknadsföringsteam att se exakt hur deras innehåll presterar, vilka sökord som drar trafik och hur konkurrenterna positionerar sig.
För varumärkesstrateger som fokuserar på sökbarhet och engagemang i flera kanaler är Semrush ett beslutsverktyg. Den 360-gradiga översikten över ditt varumärkes online-avtryck hjälper dig att koppla innehållsinsatser direkt till tillväxtresultat.
Semrushs bästa funktioner
- Spåra varumärkets synlighet på organiska, betalda och sociala kanaler i en enda instrumentpanel.
- Identifiera luckor i sökord och innehåll jämfört med de främsta konkurrenterna.
- Övervaka varumärkesrelaterade sökordsprestanda för att mäta varumärkeskännedom.
- Analysera kvaliteten på bakåtlänkar och hänvisningsdomäner som formar varumärkets auktoritet.
- Använd Market Explorer för att jämföra ditt varumärkes andel online med konkurrenternas.
Semrushs begränsningar
- Hög inlärningskurva för team som är nya inom SEO eller analysverktyg
- Priserna kan vara för höga för småföretag med grundläggande behov.
- Sociala mediers funktioner är inte lika avancerade som dedikerade SMM-verktyg.
Semrush-priser
- Pro: 139,95 $/månad per användare
- Guru: 249,95 $/månad per användare
- Företag: 499,95 $/månad per användare
Semrush-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)
Vad användarna säger om Semrush
Denna G2-användare sa:
Funktionen för webbplatsgranskning är enkel att konfigurera och rapportera, inklusive tekniska fel. Den visuella instrumentpanelen är lättläst och rapporteringsfunktionen är mycket bra. PPC-verktyget är användbart för att hålla koll på de övergripande kampanjresultaten.
Funktionen för webbplatsgranskning är enkel att konfigurera och rapportera, inklusive tekniska fel. Den visuella instrumentpanelen är lättläst och rapporteringsfunktionen är mycket bra. PPC-verktyget är användbart för att hålla koll på de övergripande kampanjresultaten.
💡 Proffstips: Har du svårt att hålla din varumärkesberättelse konsekvent på alla plattformar och för alla målgrupper? Lär dig hur du kan använda realtidsinsikter och automatisering till din fördel i Hur du använder AI för att skapa din varumärkesstrategi, för smart storytelling börjar med smartare verktyg.
6. Mention (Bäst för mediebevakning i realtid och analys av varumärkesuppfattning)
De flesta varumärken tror att de får reda på en kris först efter att den blivit populär på sociala medier.
Verkligheten? Den verkliga skadan börjar långt innan dess.
Mention gör det möjligt för marknadsföringsteam att proaktivt hantera varumärkeskännedom, vilket gör att de kan upptäcka ryktesrisker i ett tidigt skede, övervaka konkurrenter och spåra sentiment i realtid innan problem eskalerar.
Med 1 miljard källor som skannas kontinuerligt omvandlas spridda konversationer till tydliga insikter som du kan agera på.
De bästa funktionerna i Mention
- Spåra omnämnanden av varumärket på sociala medier, bloggar, forum och nyhetskanaler i realtid.
- Anpassa aviseringar efter nyckelord, sentiment, källa och geografi för fokuserad övervakning.
- Analysera allmänhetens åsikter med positiva, neutrala eller negativa taggar som drivs av AI.
- Identifiera influencers och inflytelserika röster med hjälp av källans inflytandepoäng.
- Samarbeta mellan team med uppgiftsfördelning, anteckningar och delbara instrumentpaneler.
- Identifiera viktiga trender och spåra ditt varumärkes andel av rösterna med anpassningsbara analyser och automatiserade rapporter.
Begränsningar för omnämnanden
- Gränssnittet kan upplevas som komplicerat för nya användare.
- Känsloanalysen klassificerar ibland tonfallet felaktigt.
- Mobilappen har färre funktioner än datorversionen.
Priser för omnämnanden
- Anpassade priser, från 599 dollar
Omnämnanden, betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 440 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 290 recensioner)
Vad användarna säger om Mention
Denna G2-användare noterade:
Jag har upptäckt att Mention är ett oumbärligt verktyg för att hålla koll på hur min domän används på internet. Mention indexerar länkar, både bra och dåliga, i realtid, vilket gör att jag kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda mina webbplatsers rykte.
Jag har upptäckt att Mention är ett oumbärligt verktyg för att hålla koll på hur min domän används på internet. Mention indexerar länkar, både bra och dåliga, i realtid, vilket gör att jag kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda mina webbplatsers rykte.
💡 Proffstips: Vill du att lojala kunder ska sköta marknadsföringen åt dig? Skapa ett kundambassadörsprogram som förvandlar nöjda användare till starka ambassadörer för ditt varumärke.
7. Meltwater (Bäst för global mediebevakning och spårning av varumärkesuppfattning)
Låt oss säga att ditt varumärke just har lanserat en produkt i tre olika länder. Medan ditt sociala team spårar engagemanget på Instagram försöker ditt PR-team förstå hur lanseringen har bevakats i nyheter, bloggar och poddar.
Meltwater hjälper till att samordna dessa insatser. Det övervakar omnämnanden av varumärket på sociala plattformar och globala medier för att ge dig en heltäckande bild av hur ditt varumärke uppfattas i realtid.
Om du lanserar en kampanj på flera marknader eller behöver mäta varumärkeskännedomen under en PR-kampanj erbjuder Meltwater både täckning och sammanhang för att mäta effekten.
Meltwaters bästa funktioner
- Övervaka omnämnanden av varumärket i globala medier, sociala medier, poddar och tryckta medier.
- Spåra varumärkets sentiment och medieexponering med AI-driven analys och dashboards.
- Jämför varumärkets närvaro med konkurrenterna genom mätningar av röstandel och engagemang.
- Sätt insikter i sitt sammanhang och mät synligheten på LLM:er som ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude osv. med Meltwater AI.
- Identifiera medier, influencers och journalister som formar din varumärkesberättelse.
- Korrelera mediebevakningen med sökvolymen för varumärket, webbplatstrafiken och aktiviteten i sociala medier.
Meltwaters begränsningar
- Anpassning av instrumentpanelen och rapportinställningar kan kännas komplicerat för nya användare.
- Priserna kanske inte passar nystartade företag eller mindre marknadsföringsteam.
- Funktionsomfånget varierar beroende på plan, med avancerad medieinformation reserverad för högre nivåer.
Meltwaters prissättning
- Anpassad prissättning
Meltwater-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (över 2 300 recensioner)
- Capterra: 4,0/5 (över 90 recensioner)
Vad användarna säger om Meltwater
I denna recension på Gartner noterades följande:
👀 Rolig fakta: Det numera ikoniska Nike-logotypen designades av en grafisk designstudent 1971. Då kostade den bara 35 dollar. Idag är den ett av världens mest igenkännliga varumärken.
8. SurveyMonkey (Bäst för att genomföra undersökningar om varumärkeskännedom och spåra konsumenternas uppfattning)
SurveyMonkey hjälper team att genomföra strukturerade undersökningar om varumärkeskännedom för att ta reda på vad som verkligen når fram till deras målgrupp.
Oavsett om du mäter spontan varumärkeskännedom, testar tydligheten i budskap eller utvärderar förändringar i varumärkesuppfattningen efter en kampanj, gör SurveyMonkey det enkelt att samla in och analysera dessa insikter.
Ett CPG-varumärke kan till exempel genomföra en undersökning före och efter kampanjen för att mäta ökningen i varumärkeskännedom och jämföra resultaten mellan olika demografiska grupper.
SurveyMonkeys bästa funktioner
- Genomför anpassade undersökningar om varumärkeskännedom med hjälp av verktyg för hoppa över logik, förgrening och målgruppsanpassning.
- Använd färdiga mallar för varumärkesuppföljning för att mäta igenkänning, sentiment och varumärkesidentitet.
- Analysera enkätsvar med realtidsdashboards och trendanalyser.
- Upptäck trender och mönster med SurveyMonkey AI
- Segmentera resultaten efter plats, målgruppstyp eller kampanj för att förfina strategierna för varumärkeshantering.
- Integrera med e-postmarknadsföringsverktyg och CRM-system för uppföljning och remarketing.
SurveyMonkeys begränsningar
- Det övervakar inte organiska konversationer i realtid, utan registrerar endast vad respondenterna rapporterar i en undersökning.
- Anpassad branding, detaljerad analys och avancerad logik är endast tillgängliga i högre prisnivåer.
- Svarskvaliteten kan variera om enkäten inte är väl riktad.
Priser för SurveyMonkey
- Gratis för alltid
- Team Advantage: 30 USD/månad per användare
- Team Premier: 92 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
SurveyMonkey-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 10 300 recensioner)
Vad användarna säger om SurveyMonkey
Denna G2-användare framhöll:
Nästan guldstandarden för undersökningar, omröstningar och frågeformulär. Detta är ett användbart verktyg, och varumärkets synlighet gör det till ett stabilt och säkert val.
Nästan guldstandarden för undersökningar, omröstningar och frågeformulär. Detta är ett användbart verktyg, och varumärkets synlighet gör det till ett stabilt och säkert val.
9. Google Analytics (bäst för beteendespårning och ROI-analys)
Om du någonsin har lanserat en kampanj som lockade tusentals besökare men inte hade en aning om var de kom ifrån eller vad de gjorde, så är Google Analytics skapat för att lösa det problemet.
GA4 erbjuder en komplett analyssvit för beteende och engagemang för marknadsföringsteam som vill förstå användarbeteende, kampanjresultat och resor över flera plattformar. Istället för att spåra externa omnämnanden av varumärket fokuserar detta verktyg på användarbeteende.
Den verkliga fördelen är dess händelsebaserade spårning, som hjälper dig att koppla samman insikter från webbplatser, appar och Googles marknadsföringsverktyg som Ads och Search Console.
De bästa funktionerna i Google Analytics
- Spåra användarbeteende på webben och i appar genom avancerad händelsebaserad spårning.
- Visualisera varumärkesengagemang med hjälp av demografiska uppgifter om målgruppen, scrollningsdjup och videotittartid.
- Analysera marknadsföringsavkastningen med hjälp av realtidsattribution, trattspårning och kanalöverskridande rapporter.
- Integrera med Google Ads, YouTube och Google Search Console för att optimera varumärkets närvaro.
- Anpassa rapporter och instrumentpaneler för att övervaka varumärkeskännedom på ett och samma ställe.
Begränsningar i Google Analytics
- Brant inlärningskurva för team som inte är bekanta med GA4:s händelsebaserade struktur
- Gratisversionen saknar premiumrapporter, obegränsad data och support på kontonivå.
- Det mäter endast aktivitet på dina egna digitala tillgångar och ger ingen inblick i konversationer som sker på andra platser.
Priser för Google Analytics
- Gratis
Google Analytics-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5,0 (över 6 400 recensioner)
- Capterra: 4,7/5,0 (över 8 100 recensioner)
Vad användarna säger om Google Analytics
Denna G2-användare noterade:
Det jag gillar mest med Google Analytics är den djupa insikt det ger om användarnas beteende. Det ger en tydlig bild av trafikkällor, sidprestanda, realtidsdata och konverteringsspårning. Det hjälper mig att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. De anpassningsbara instrumentpanelerna och detaljerade segmenteringsalternativen gör att jag kan fokusera på specifika målgruppers beteenden.
Det jag gillar mest med Google Analytics är den djupa insikt det ger om användarnas beteende. Det ger en tydlig bild av trafikkällor, sidprestanda, realtidsdata och konverteringsspårning. Det hjälper mig att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. De anpassningsbara instrumentpanelerna och detaljerade segmenteringsalternativen gör att jag kan fokusera på specifika målgruppers beteenden.
💡 Proffstips: Driver du kampanjer för flera kunder utan att bli galen? Vad är marknadsföringskampanjhantering visar dig hur du behåller kontrollen, håller deadlines och håller kunderna nöjda.
10. Ahrefs (Bäst för SEO-driven varumärkessynlighet och konkurrensanalys)
Marknadsförare spenderar ofta veckor på att gissa vilket innehåll som kan fungera bra.
Ahrefs eliminerar gissningar genom att erbjuda djupgående SEO- och backlink-information som direkt kopplar samman innehållsstrategi med mätbar varumärkessynlighet.
Från att övervaka sökordsprestanda till att spåra vem som länkar till dina konkurrenter, Ahrefs förser team med användbar data för att skapa varumärkeskännedomskampanjer som direkt kopplas till befintliga marknadsföringsinsatser.
Ahrefs bästa funktioner
- Spåra sökordsrankningar över olika geografiska områden och enheter för att mäta varumärkets närvaro i sökningar.
- Övervaka bakåtlänkar och hänvisande domäner för att bedöma varumärkets igenkänningsgrad och auktoritet.
- Använd Site Explorer för att upptäcka luckor i innehållet, brutna länkar och sidor med bäst prestanda.
- Analysera innehållets prestanda genom organisk trafik, sökords svårighetsgrad och uppskattat värde.
- Övervaka omnämnanden av konkurrenters varumärken och sökandelar för att finjustera kampanjstrategin.
- Analysera och jämför AI-sökbarhet i populära LLM:er som Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews etc.
Ahrefs begränsningar
- Ingen spårning av sociala medier eller direkt analys av varumärkesuppfattningen
- Begränsad realtidsdata jämfört med verktyg för social lyssnande
- Startpaket kan kännas dyra för små team.
Ahrefs prissättning
- Lite: 129 $/månad per användare
- Standard: 249 USD/månad per användare
- Avancerat: 449 USD/månad per användare
- Enterprise: 1499 USD/månad per användare (årligt åtagande)
Ahrefs betyg och recensioner
- G2: 4,6/5,0 (560+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5,0 (570+ recensioner)
Vad användarna säger om Ahrefs
Denna TrustPilot-användare sa:
Jag älskar Ahrefs eftersom det erbjuder ett komplett SEO-verktyg med data för bakåtlänkanalys, sökordsforskning, konkurrentanalys och webbplatsgranskningar. Det har en fantastisk UX/UI och är lätt att använda för både nybörjare och proffs, vilket hjälper till att förbättra webbplatsens synlighet och organiska trafik.
Jag älskar Ahrefs eftersom det erbjuder ett komplett SEO-verktyg med data för bakåtlänkanalys, sökordsforskning, konkurrentanalys och webbplatsgranskningar. Det har en fantastisk UX/UI och är lätt att använda för både nybörjare och proffs, vilket hjälper till att förbättra webbplatsens synlighet och organiska trafik.
11. Upfluence (Bäst för influencer-drivna varumärkeskampanjer)
Om din strategi för varumärkeskännedom i hög grad bygger på influencer-marknadsföring är Upfluence ett utmärkt val.
Detta verktyg för influencer-marknadsföring är utvecklat för att hjälpa varumärken att identifiera, granska och samarbeta med influencers samtidigt som de får realtidsöverblick över kampanjens resultat. Du kan spåra innehållets räckvidd, engagemang och genomslagskraft på plattformar som Instagram, TikTok och YouTube.
Upfluence ger dig också avancerade sökfilter för att hitta influencers utifrån målgruppens demografi, engagemangsgrad och innehållstyp. Detta gör det enklare att genomföra mycket riktade influencerkampanjer som hjälper dig att öka varumärkeskännedomen.
Upfluences bästa funktioner
- Sök och filtrera bland över 3 miljoner influencers baserat på nisch, plats och publikstatistik.
- Spåra kampanjens resultatmått som räckvidd, engagemang och konverteringar.
- Automatisera kontakter med influencers med anpassningsbara e-postflöden.
- Integrera med e-handelsplattformar som Shopify för att spåra influencer-driven försäljning.
- Övervaka omnämnanden och sentiment om varumärket med hjälp av inbyggda verktyg för social lyssnande.
Begränsningar för Upfluence
- Prissättningen är inte transparent och kan vara dyr för mindre varumärken.
- Inlärningskurvan kan vara brant för team som är nya på influencerplattformar.
- Det fokuserar uteslutande på influencer-marknadsföring och erbjuder inte bredare varumärkesövervakning eller SEO-synlighetsmått.
Priser för Upfluence
- Anpassad prissättning
Upfluence-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5,0 (över 130 recensioner)
- Capterra: 4,3/5,0 (över 40 recensioner)
Vad användarna säger om Upfluence
Denna G2-användare noterade:
Jag kunde hitta 150 influencers att kontakta inom några timmar och sedan skapa en kampanj för att nå ut till många. Jag gillade de automatiska uppföljningsmejlen om en influencer inte svarade.
Jag kunde hitta 150 influencers att kontakta inom några timmar och sedan skapa en kampanj för att nå ut till många. Jag gillade de automatiska uppföljningsmejlen om en influencer inte svarade.
💡 Proffstips: Har du svårt att få ditt budskap att nå fram på alla kanaler? I artikeln Skapa en effektiv marknadsföringsstrategi beskrivs hur du skapar ett konsekvent och övertygande varumärkesbudskap.
Ytterligare användbara verktyg
Här är tre ytterligare verktyg som hjälper dig att bygga varumärkeskännedom:
- BuzzSumo: Hjälper till att identifiera högpresterande innehåll och viktiga influencers för att öka varumärkets synlighet.
- Mentionlytics: Analyserar sentiment och spårar omnämnanden av konkurrenter, med flerspråkigt stöd, perfekt för global varumärkesövervakning.
- Brandwatch: Ger djupgående konsumentinsikter, trendanalyser och AI-driven sentimentanalys.
Klicka upp och låt ditt varumärke tala för sig själv
Du kan inte utveckla det du inte kan mäta, och varumärkeskännedom är inget undantag.
Många plattformar för mätning av varumärkeskännedom erbjuder partiell synlighet: en spårar omnämnanden, en annan visar trafikökningar och en tredje jämför konkurrenter. ClickUp utmärker sig dock genom att förena alla dessa olika komponenter.
Från uppgiftsfördelning till innehållskalendrar och live-dashboards – ClickUp bygger det system som driver dina varumärkesaktiviteter. Du behöver inte växla mellan flikar eller hantera flera verktyg.
Eftersom dina kampanjaktiviteter och varumärkesstatistik finns i samma system kan du enkelt koppla samman ditt arbete med de resultat du uppnår.
Som Dayana Mileva från Pontica Solutions uttryckte det:
Jag letade efter en projektledningsplattform och hittade den bästa. Jag kände direkt att ClickUp kunde lösa alla våra problem och skapa innovativa lösningar som gav oss fördelar jag inte ens hade kunnat föreställa mig.
Jag letade efter en projektledningsplattform och hittade den bästa. Jag kände direkt att ClickUp kunde lösa alla våra problem och skapa innovativa lösningar som gav oss fördelar jag inte ens hade kunnat föreställa mig.
Vill du spåra varumärkets verkliga tillväxt på ett korrekt sätt? Registrera dig för ClickUp nu!