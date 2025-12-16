De 10 bästa alternativen till Proton Calendar för säker och effektiv schemaläggning

Proton Calendar är ett bra val för användare som värdesätter integritet. Det är krypterat från början till slut, fritt från annonser och spårar inte data. Det hanterar enkelt viktiga funktioner som schemaläggning av evenemang, återkommande möten och mobil åtkomst.

Dess funktioner kan dock kännas lite begränsade om du letar efter djupare integrationer, uppgiftslänkning eller robusta samarbetsverktyg. Om ditt arbetsflöde kräver mer flexibilitet och smidig samordning kanske Proton Calendar inte uppfyller alla behov.

Det är där alternativen till Proton Calendar kommer in. I den här artikeln utforskar vi de bästa alternativen som erbjuder mer dynamiska funktioner, starkare integrationer och bättre stöd för realtidssamarbete, så att du kan hitta det som passar din produktivitetsstil bäst.

De bästa alternativen till Proton Calendar i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser ClickUp Dra-och-släpp-schemaläggning av uppgifter, återkommande händelser, delade teamvyer Allt-i-ett-projektledning med kalenderintegration för team av alla storlekar Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Google Kalender Google Meet-integration, bifogade filer, delade kalendrar Schemaläggning inom Google Workspace-ekosystemet för privatpersoner och frilansare Gratis Betalda planer börjar på 8,40 $ per månad per användare. Microsoft Outlook Kalender Centraliserad händelseplanering, delade teamkalendrar, färgkodade kategorier Företag och yrkesverksamma som använder Microsoft 365 Gratis Betalda abonnemang från 9,99 $/månad/användare Fantastical Naturlig språkinmatning, väderprognoser i appen, smarta kalenderuppsättningar Apple-användare som föredrar naturlig språkinmatning och smart design Gratis Betalda planer börjar på 4,75 $/månad/användare, faktureras årligen Apple Kalender iCloud-synkronisering mellan Apple-enheter, delade kalendrar, platsbaserade aviseringar Inbyggd kalender med inbyggd Apple-integration för privatpersoner och egenföretagare Gratis Zoho Calendar Offentlig/privat delning, flera kalendervyer, integration med Zoom/Zoho Meeting Hantera evenemang för Zoho-appanvändare på små och medelstora företag Gratis Amie Kalender och uppgifter sida vid sida, återkommande vanor, AI-uppgiftsschemaläggning Minimalistisk planering som kombinerar uppgifter, e-post och schemaläggning för små team Betalda abonnemang börjar på 20 $/månad/användare och faktureras årligen. Any. do Dra-och-släpp-uppgiftsplanering, röstinmatning, AI-drivna schemaläggningsförslag Daglig uppgiftsplanering och plattformsoberoende synkronisering för enskilda personer och små team Personligt: Gratis Betalda abonnemang från 7,99 $/månad/användare Teamup Calendar 11 kalendervyer, färgkodade underkalendrar, 9 användarbehörighetsnivåer, inbyggd resursbokning Hantera delade teamscheman och resurser för små till medelstora team Gratis Betalda abonnemang från 12 $/månad Business Calendar 2 Flexibel månadsvy, avancerade återkommande händelser, fil-/fotobilagor Avancerad kalenderaanpassning och uppgiftskontroll för enskilda personer och små team Gratis Betalda abonnemang från 4,99 $.

Vad ska du leta efter i alternativ till Proton Calendar?

När du jämför alternativ till Proton Calendar är det viktigt att undersöka funktioner som förbättrar personlig och professionell schemaläggning. Viktiga faktorer att fokusera på är:

Integrationsmöjligheter: Sök efter ett bra alternativ till Proton Calendar som kan kopplas till andra produkter och tjänster, inklusive e-postsystem, uppgiftshantering och konferensappar.

Samarbetsfunktioner: Välj kalendrar som erbjuder delad åtkomst, så att teamen snabbt kan planera kommande evenemang, se tillgänglighet och hantera gruppscheman.

Användargränssnitt och användarupplevelse: Välj Proton Calendar-alternativ som erbjuder ett intuitivt, anpassningsbart gränssnitt med färgkodade händelser och flexibla vyer för att förbättra användbarheten och organisationen avsevärt.

Plattformsoberoende tillgänglighet: Se till att alternativet till Proton Calendar möjliggör synkronisering mellan flera enheter och operativsystem, så att du alltid har tillgång till din kalender.

Sekretess och säkerhet: Leta efter ett kalenderverktyg som är heltäckande när det gäller sekretess och säkerhet. Proton Calendar betonar visserligen end-to-end-kryptering, men det är viktigt att utvärdera säkerhetsåtgärderna hos andra lösningar för att skydda känslig data.

📮 ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Det kan bero på att verktygen är begränsade till kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsarbetsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: ”Vilka är mina prioriteringar idag?” ClickUp Brain söker igenom din arbetsyta och berättar exakt vad du har att göra baserat på brådskande och viktiga uppgifter. På så sätt konsoliderar ClickUp mer än 5 appar åt dig i en enda superapp!

De 10 bästa alternativen till Proton Calendar

Även om Proton Calendar har starka integritetsfunktioner kan användare som söker förbättrad effektivitet och integration överväga alternativ. De bästa alternativen till Proton Calendar passar olika projektledningsverktyg och schemaläggningsbehov.

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-verktyget för projektledning med kalenderintegration)

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, är en komplett plattform för projektledning med intuitiv kalenderintegration. Det är ett perfekt alternativ för individer och team som vill optimera sitt arbete.

Redigera snabbt uppgifter i ClickUp Calendar för förenklad uppgiftshantering

ClickUp Calendar är ett AI-drivet verktyg som förenklar schemaläggning och uppgiftshantering.

ClickUps AI-drivna kalender är mer än bara ett schemaläggningsverktyg – det är en smart, integrerad arbetsyta som kombinerar avancerad automatisering, möteshantering och produktivitetsfunktioner för att hjälpa dig och ditt team att hålla ordning och vara effektiva.

Den kombinerar uppgifter och händelser i en enda vy och erbjuder automatisk tidsblockering och mötespåminnelser. Den integrerade ClickUp AI planerar ditt perfekta schema baserat på dina uppgifter, händelser och mål.

Från automatisk schemaläggning av uppgifter till att boka nya möten – ClickUp Calendar hjälper dig att prioritera. Den synkroniseras också med externa kalendrar som Google Kalender och Outlook.

Titta på den här videon för att lära dig mer om ClickUp Calendar:

ClickUp Calendar View gör det enkelt att visualisera din arbetsbelastning och integrerar smidigt uppgifter, påminnelser och återkommande möten i en centraliserad hubb.

Oavsett om du organiserar din kalender eller reserverar tid för koncentrerat arbete, organiserar den allt på ett snyggt sätt med färgkodade alternativ och samarbete i realtid, så att hela din kalender fungerar för dig, inte mot dig.

Spåra enkelt händelser och deadlines med hjälp av ClickUp Calendar View

ClickUps funktioner för uppgiftshantering kombinerar schemaläggning med åtgärder. Allt du behöver, från snabba vinster till långsiktiga projekt, finns i en enda app.

Till skillnad från traditionella kalenderverktyg låter ClickUp Tasks dig länka händelser direkt till uppgifter, tilldela ägare, lägga till deluppgifter, ställa in beroenden och spåra framsteg – allt från samma sida. Det innebär att du slipper växla mellan appar eller missa deadlines på grund av osammanhängande verktyg.

Koppla uppgifter direkt till din kalender med ClickUp Tasks

ClickUps färdiga schemaläggningsmallar hjälper dig att komma igång snabbt. Dessa kalender- och schemaläggningsmallar har standardiserade format som sparar tid och minimerar osäkerheten. Dessutom kan du anpassa dem efter ditt teams specifika processer, vilket gör återkommande händelser mycket enklare att hantera.

Få en gratis mall Organisera scheman på ett smidigt sätt med ClickUp Calendar Planner Template.

ClickUp Calendar Planner Template hjälper till exempel individer och team att hantera och övervaka evenemang, aktiviteter och uppgifter på en enhetlig plattform.

Du kan anpassa kalenderstatus, fält och vyer efter dina behov, vilket förbättrar organisationen och produktiviteten.

ClickUp Brain tillför sofistikerade funktioner till dagliga uppgifter. Det skapar uppgiftsbeskrivningar, sammanfattar mötesanteckningar, automatiserar påminnelser och prognostiserar deadlines baserat på aktuell arbetsbelastning och projektets komplexitet.

Dess AI-kalenderfunktioner är särskilt användbara för team med högt tempo. Du kan söka och ställa frågor om ditt schema, skicka schemaläggningslänkar och delta i samtal, allt från kalendern.

Du kan också använda ClickUp Brain för att skapa veckoscheman baserade på dina uppgifter. Här är ett exempel: ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner

Hantera uppgifter visuellt genom att dra och släppa dem över dagar, veckor eller månader.

Ställ in flexibla återkommande regler för att automatisera schemaläggningen av repetitiva uppgifter.

Dela kalendrar med ditt team för att samordna scheman

Anslut ClickUp till Google Kalender, Outlook och mer

Använd AI för att automatiskt skapa mötesdagordningar, sammanfatta anteckningar, utarbeta uppföljningar eller till och med hjälpa dig att planera din vecka utifrån arbetsbelastning och prioriteringar.

Begränsningar för ClickUp

På grund av dess många funktioner kan det ta tid för nya användare att förstå plattformens alla möjligheter.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp? Heath Hayden säger:

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett större evenemang. Vi kunde alla dra och släppa händelser i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

Jag har kunnat samarbeta med andra medlemmar i mitt team genom att använda kalenderfunktionen för att visa uppställningen och planera för ett större evenemang. Vi kunde alla dra och släppa händelser i kalendern utifrån ledningsgruppens behov. Det är otroligt enkelt att använda för alla teammedlemmar.

🌟 Bonus: Automatisera schemaläggning och kalenderhantering med ClickUps AI-agenter. Dessa praktiska hjälpmedel kan automatisera rutinuppdateringar, påminnelser och rapportering, vilket befriar dig från manuell spårning och statuskontroller. Så här kan du dra nytta av både fördefinierade och anpassade agenter: Automatiserade dagliga eller veckovisa rapporter: Ställ in fördefinierade agenter för att publicera dagliga eller veckovisa sammanfattningar av uppgifter, deadlines och framsteg i ditt valda utrymme, mapp eller lista. Detta håller alla uppdaterade om scheman utan manuellt arbete.

Påminnelser och statusuppdateringar: Konfigurera anpassade agenter för att utlösa påminnelser eller kommentarer när förfallodatum närmar sig, uppgifter är försenade eller prioriteringar ändras – så att ingenting faller mellan stolarna.

Smarta schemaläggningsåtgärder: Agenter kan ställas in för att skapa, uppdatera eller flytta uppgifter baserat på ändringar i din kalender eller ditt arbetsflöde, vilket hjälper dig att anpassa dig till förändrade prioriteringar i realtid.

Svara på schemaläggningsfrågor: Använd en Answers Agent i en chattkanal för att direkt svara på frågor som "Vad ska göras idag?" eller "Vem är tillgänglig för ett möte?" genom att söka i dina arbetsplatsdata. Lär dig hur du skapar din första agent idag:

2. Google Kalender (bäst för schemaläggning inom Google Workspace-ekosystemet)

via Google

Google Kalender är ett populärt schemaläggningsverktyg som är känt för sin smidiga synkronisering med andra Google-produkter.

Användare kan snabbt skapa nya händelser i Google Kalender och se till att alla sina kalendrar är uppdaterade på alla enheter. Kalenderfunktionen är mycket flexibel och gör det möjligt för användare att samla personliga och professionella händelser från flera integrerade kalendrar, inklusive kalendrar från andra plattformar.

Utöver grundläggande schemaläggning erbjuder Google Kalender funktioner som att automatiskt lägga till händelser från Gmail, till exempel flygbokningar och hotellreservationer, direkt i din kalender. Det är en logisk och smidig lösning för alla som använder Googles tjänster.

Google Kalendars bästa funktioner

Integrera med Google Meet för smidiga videokonferenser och bifoga filer från Google Drive till evenemang.

Få automatiska påminnelser om händelser via e-post eller mobilaviseringar.

Erbjud olika händelsetyper, inklusive "Fokuseringstid" och "Ute från kontoret", för bättre tidsplanering.

Dela kalendrar med familjemedlemmar eller kollegor, vilket möjliggör samordning och håller alla på samma sida.

Få tillgång till din kalender på alla enheter, inklusive din Android-telefon.

Begränsningar i Google Kalender

Den erbjuder inte avancerade projektledningsfunktioner som uppgiftsberoenden eller arbetsbelastningsspårning.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med verktyg som fokuserar på produktiva arbetsflöden.

Priser för Google Kalender

Gratis

Business Starter: 8,40 $ per månad per användare

Business Standard: 16,80 $/månad per användare

Business Plus: 26,40 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Kalender

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 3 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Kalender?

En recension på Capterra säger:

Färgkodningen i Google Kalender är fantastisk! Genom att använda olika färger för uppgifter, möten och evenemang kan jag snabbt se hur min dag är prioriterad. Jag har också separata kalendrar för personliga och professionella behov. Det är enkelt att separera dem när jag behöver isolera information.

Färgkodningen i Google Kalender är fantastisk! Genom att använda olika färger för uppgifter, möten och evenemang kan jag snabbt se hur min dag är prioriterad. Jag har också separata kalendrar för personliga och professionella behov. Det är enkelt att separera dem när jag behöver isolera information.

3. Microsoft Outlook Kalender (bäst för yrkesverksamma som använder Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Outlook Calendar är ett pålitligt schemaläggningsverktyg för Microsoft Outlook och Microsoft 365 som är anpassat för företag. Det låter användare schemalägga möten, avtalade tider och aktiviteter på ett systematiskt sätt samtidigt som allt synkroniseras mellan olika enheter.

Den nära integrationen med Microsoft Teams, Word, Excel och OneDrive gör den extremt värdefull för yrkesverksamma inom Microsofts ekosystem. Du kan skicka inbjudningar, kontrollera teamets tillgänglighet och starta online-möten direkt från din kalendervy.

För uppgiftshantering integreras den med Microsoft To Do, vilket gör det möjligt för användare att skapa, hantera och till och med dra uppgifter direkt till sin kalender för att reservera tid för slutförande.

De bästa funktionerna i Microsoft Outlook Kalender

Planera möten, ställ in påminnelser och hantera händelser från en central kalender.

Organisera möten med integrerade funktioner för bokning av rum och resurser.

Dela kalendrar med kollegor eller team för att samordna tillgänglighet och planera projekt.

Använd färgkodade kategorier för att organisera och visuellt skilja mellan olika händelser.

Få tillgång till hela din kalender offline, vilket ger flexibilitet när internetanslutningen inte är tillgänglig.

Begränsningar i Microsoft Outlook Kalender

Webbgränssnittet och mobilapparna kan ibland vara mindre intuitiva för enkel schemaläggning för personligt bruk jämfört med fristående kalenderappar.

Avancerade funktioner som automatisering eller djupgående analyser är låsta bakom betalda abonnemang.

Priser för Microsoft Outlook Calendar

Gratis

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Premium: 19,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Outlook Calendar

G2: 4,5/5 (över 3 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 300 recensioner)

🔎 Visste du att? Idén att lägga till en skottdag vart fjärde år går tillbaka till cirka 300 f.Kr. Denna metod synkroniserar vår kalender med jordens bana runt solen, vilket motsvarar de extra 0,2422 dagarna i varje solår.

4. Fantastical (Bästa Apple-fokuserade kalenderappen med naturlig språkinmatning och smart design)

via Fantastical

Fantastical är integrerat med Apples ekosystem och är känt för sin intuitiva design och naturliga språkbehandling, som gör det möjligt för användare att enkelt skapa händelser och ger en enhetlig upplevelse på alla enheter. ​

Den stöder flera kalenderkonton, inklusive iCloud, Google och Microsoft Exchange, och samlar alla dina kalendrar på ett ställe. Verktyg som "Öppningar" och "Mötesförslag" underlättar att hitta tidpunkter som passar alla med externa kontakter.

Applikationens funktioner inkluderar en detaljerad månadskalendervy, möjligheten att bifoga filer till händelser och integration med andra appar som Todoist för uppgiftshantering.

Det bästa är att det, trots att det ursprungligen bara var tillgängligt för Apple, nu även finns i en Windows-version.

Fantasticals bästa funktioner

Skapa nya händelser med hjälp av naturligt språk, vilket förenklar schemaläggningsprocessen.

Få tillgång till väderprognoser i appen så att du kan planera dina evenemang därefter.

Gruppera kalendrar i uppsättningar som automatiskt växlar beroende på plats eller aktivitet.

Föreslå flera mötestider för deltagarna för att effektivisera schemaläggningen och nå konsensus.

Visa och hantera uppgifter från Google Tasks, Microsoft 365 och mer

Fantasticals begränsningar

Det finns ingen Android-app, vilket begränsar användbarheten för användare utanför Apple- och Windows-ekosystemen.

Premiumfunktioner kräver ett betalt abonnemang, vilket kan vara dyrt för tillfälliga användare.

Fantastiska priser

Gratis

För privatpersoner: 6,99/månad

För familjer med upp till 5 personer: 10,49 $/månad

För team: 6,99 $/månad per användare

Fantastiska betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

5. Apple Calendar (bästa inbyggda kalendern för integrering med Apple-produkter)

via Apple

Apple Calendar erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att hantera din kalender, tätt integrerat med macOS- och iOS-enheter. Dess enkelhet och smidiga synkronisering gör det till ett pålitligt val för Apple-entusiaster. ​

Applikationen gör det möjligt för användare att skapa separata kalendrar för arbete, privatliv och andra kategorier, vilket möjliggör organiserad schemaläggning. Dessutom integreras den med andra tjänster som Siri för röststyrd schemaläggning och ger aviseringar om kommande händelser, så att du alltid är informerad om viktiga datum.

Apple Calendars bästa funktioner

Synkronisera alla dina Apple-enheter med iCloud så att din kalender alltid är uppdaterad.

Dela kalendrar med andra för att samordna familjens eller teamets scheman.

Skapa separata kalendrar för arbete, privatliv och andra kategorier för att organisera dina händelser effektivt.

Integrera händelser och deadlines från den inbyggda appen Påminnelser.

Få platsbaserade aviseringar med inbyggda uppskattningar av restiden

Begränsningar i Apple Kalender

Det saknar avancerade produktivitetsfunktioner som uppgiftshantering eller automatisering av arbetsflöden.

Den är endast tillgänglig på Apple-enheter.

Priser för Apple Kalender

Gratis

Betyg och recensioner av Apple Kalender

G2: 4,1/5 (190+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Apple-kalendern i ?

En G2-recension säger:

Den interagerar direkt med min Mac när jag behöver spara möten från e-postmeddelanden eller meddelanden. Meddelandena på min Mac med alternativ för att interagera utan att öppna appen är också en fantastisk funktion.

Den interagerar direkt med min Mac när jag behöver spara möten från e-postmeddelanden eller meddelanden. Meddelandena på min Mac med alternativ för att interagera utan att öppna appen är också en fantastisk funktion.

6. Zoho Calendar (bästa gratis kalendern för användare av Zoho-appen)

via Zoho

Zoho Calendar är ett enkelt, företagsvänligt schemaläggningsprogram som gör det möjligt för team att arrangera evenemang, dela kalendrar och samarbeta mellan avdelningar. Som en del av Zoho-ekosystemet för produktivitet fungerar det särskilt effektivt för företag som använder verktyg som Zoho Mail, CRM eller Project.

Zoho Calendar erbjuder en professionell schemaläggningsupplevelse utan krångel, från hantering av teamkalendrar till bokning av mötesrum. Den stöder tvåvägssynkronisering med externa kalendrar och erbjuder kraftfulla administratörskontroller för hantering av användaråtkomst och behörigheter.

Dessutom kan du använda en anpassad domän och bifoga filer via Zoho WorkDrive – funktioner som gör att det känns mer som en komplett produktivitetssvit än bara en kalender.

Zoho Calendars bästa funktioner

Skapa och hantera gruppkalendrar för att hantera möten , deadlines och teamevenemang.

Lägg till buffertid mellan på varandra följande händelser med funktionen Rapid Events.

Dela kalendrar privat eller offentligt och bädda in dem på webbplatser för enkel åtkomst.

Välj mellan flera vyer – dag, vecka, månad, agenda och till och med layouter för flera månader.

Planera och delta i online-möten via Zoom, Zoho Meeting eller andra integrationer.

Begränsningar i Zoho Calendar

Mobilversionen saknar vissa funktioner som finns tillgängliga i datorversionen.

Synkronisering med plattformar som inte är Zoho, såsom Outlook eller Apple Calendar, kräver manuell konfiguration.

Priser för Zoho Calendar

Gratis

Betyg och recensioner av Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Kul fakta: Hela 70 % av alla vuxna använder digitala kalendrar för att hantera sin vardag, vilket visar hur viktiga dessa verktyg är för modern tidshantering.

7. Amie (Bästa minimalistiska kalendern som kombinerar uppgifter, e-post och schemaläggning)

via Amie

Amie har en annorlunda approach till produktivitet genom att kombinera kalendrar, uppgifter, musik och e-post i en enda app. Den är utformad för personer som vill ha mer än bara en kalender, och dess minimalistiska gränssnitt erbjuder en ren yta för att hantera din schemaläggning utan distraktioner.

Hantera personliga och arbetsrelaterade händelser i samma vy, med stöd för både delade och privata kalendrar. Amie låter dig också bifoga filer, blockera tid automatiskt och till och med lägga till Spotify-spellistor till händelser för en personlig touch.

Amies tidshantering stöds också av integrerade verktyg som en Pomodoro-timer och AI-assisterad mötesanteckning, som omedelbart omvandlar diskussionspunkter till schemalagda uppgifter.

Amies bästa funktioner

Hantera kalender och att göra-listor sida vid sida för enkel tidsplanering.

Skapa återkommande vanor eller mål kopplade till din kalender

Använd AI-driven schemaläggning för att automatiskt placera uppgifter i optimala tidsluckor.

Samarbeta med hjälp av kalenderkommentarer och omnämnanden

Tillhandahåll schemaläggningslänkar för att enkelt dela tillgänglighet med externa parter.

Amies begränsningar

Det saknar avancerade projektledningsverktyg som beroenden eller tidslinjevyer.

Det finns begränsade anpassningsalternativ jämfört med mer robusta produktivitetssviter.

Den primära designen och funktionaliteten är inriktad på individuell produktivitet, vilket kan innebära mindre djup för storskalig schemaläggning och resurshantering inom företag.

Amie-priser

Pro: 25 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Amie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Genom att implementera strategiska produktivitetshackar kan du övervinna prokrastinering, skärpa ditt fokus och optimera projektets tidsplan. Genom att införliva dessa metoder i ditt dagliga arbetsflöde kan du förbättra din planering och effektivisera vägen mot dina mål.

8. Any. do (Bästa uppgiftscentrerade kalendern med daglig planering och plattformsoberoende synkronisering)

Any. do är ett mångsidigt program för uppgiftshantering som integrerar att göra-listor, kalenderplanering och samarbetsfunktioner i en enda, lättanvänd plattform.

Den är avsedd för både privat och professionellt bruk och hjälper individer och team att effektivt organisera aktiviteter, ställa in påminnelser och hantera projekt. Funktionen ”Min dag” uppmuntrar till en daglig genomgång av händelser och uppgifter, vilket får användarna att prioritera och planera sin dag proaktivt.

Any. do är kompatibelt med olika plattformar, inklusive iOS, Android, macOS, Windows och webbläsare, vilket möjliggör smidig synkronisering av uppgifter och händelser. Inbyggda påminnelser och återkommande uppgifter hjälper dig att förvandla din kalender till ett kraftfullt planeringsverktyg.

Any. do bästa funktioner

Organisera uppgifter, deluppgifter och påminnelser i ett överskådligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion.

Använd röstkommandon för att lägga till uppgifter eller schemalägga händelser – perfekt för upptagna yrkesverksamma.

Aktivera AI-drivna förslag för att optimera din schemaläggning

Ställ in engångs-, återkommande och platsbaserade påminnelser för både händelser och uppgifter.

Synkronisera smidigt med flera externa kalenderplattformar som Google och Outlook.

Any. do-begränsningar

Många användbara funktioner, som återkommande uppgifter och platsbaserade påminnelser, är betalbara.

Verktyget har ibland synkroniseringsfördröjningar med externa kalendrar.

Any. do-priser

Personligt: Gratis

Premium: 7 $/månad

Familj: 9,99 $/månad för fyra användare

Team: 7,99 $/månad per användare

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4 (180+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Any.do?

En recension på Capterra säger:

”Any. Do har haft en ganska bra utveckling, och under den utvecklingen har de lagt till en rad nya funktioner för att göra din upplevelse av uppgiftshantering enklare och trevligare. Det jag gillar mest med den här programvaran är den enkla layouten och användargränssnittet. Jag uppskattar också premiumfunktionerna som WhatsApp-integration för påminnelser, kalenderintegration, färgkodning och mycket mer. ”

”Any. Do har haft en ganska bra utveckling, och under den utvecklingen har de lagt till en rad nya funktioner för att göra din upplevelse av uppgiftshantering enklare och trevligare. Det jag gillar mest med den här programvaran är den enkla layouten och användargränssnittet. Jag uppskattar också premiumfunktionerna som WhatsApp-integration för påminnelser, kalenderintegration, färgkodning och mycket mer. ”

9. Teamup Calendar (bäst för hantering av delade teamscheman och resurser)

via Teamup

Teamup Calendar har utvecklats för att organisera team- och gruppscheman utan att varje deltagare behöver logga in. Den erbjuder anpassningsbara åtkomstlänkar så att endast du – eller hela ditt team – kan visa eller redigera specifika kalendrar.

Verktyget passar utmärkt för klubbar, volontärgrupper eller projektbaserade team som behöver flera kalendrar under ett och samma tak. Bädda in Teamup-kalendrar på webbplatser, ställ in färgkodade underkalendrar och automatisera till och med e-postsammanfattningar för att hålla intressenterna informerade.

Teamup Calendars bästa funktioner

Visa scheman i 11 olika format, inklusive tidslinje, tabell och flerdagarsvy.

Skapa färgkodade underkalendrar för olika team, resurser eller evenemang.

Ställ in 9 olika åtkomstbehörighetsnivåer för säker kalenderdelning

Boka resurser som mötesrum eller utrustning direkt i kalendern.

Dela kalendrar säkert med unika, konfigurerbara länkar utan att behöva ett användarkonto.

Stöd för avancerad hantering av tidszoner för geografiskt spridda team

Begränsningar för Teamup Calendar

Begränsad funktionalitet i mobilappen jämfört med desktop-appen

Saknar inbyggd integration med molnlagringstjänster

Priser för Teamup Calendar

Gratis

Plus: 12 $/månad, faktureras årligen

Pro: 30 $/månad, faktureras årligen

Företag: 70 $/månad, faktureras årligen

Enterprise: 120 $/månad, faktureras årligen

Betyg och recensioner av Teamup Calendar

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamup Calendar?

En G2-recension säger:

Jag använder den till allt. Mina personliga dagliga uppgifter, undervisningsschema och bokning av rum. Jag älskar delningsfunktionerna och behörighetsnivåerna för varje kalender. Och som grädde på moset integreras den även med mina Notion-sidor.

Jag använder den till allt. Mina personliga dagliga uppgifter, undervisningsschema och bokning av rum. Jag älskar delningsfunktionerna och behörighetsnivåerna för varje kalender. Och som grädde på moset integreras den även med mina Notion-sidor.

10. Business Calendar 2 (Bäst för djupgående anpassning av Android-kalendern och uppgiftskontroll)

via Business Calendar 2

Business Calendar 2 är en kalender- och uppgiftshanteringsapp för Android-användare. Den erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter, intelligenta schemaläggningsfunktioner och smidig integration med Google Kalender, Outlook och Exchange.

Dess främsta styrka när det gäller schemaläggning ligger i dess breda utbud av vyer (månad, vecka, dag, år, agenda, uppgifter) och dess flexibla widgetalternativ, som ger snabb och överskådlig tillgång till användarens schema. För tidshantering erbjuder applikationen en "värmekarta" i årsvy för att snabbt identifiera upptagna och lediga dagar, vilket underlättar långsiktig planering.

Oavsett om du hanterar din agenda eller jonglerar med professionella möten, ger Business Calendar 2 dig flexibiliteten och kontrollen du behöver för att planera din dag med precision.

Business Calendar 2:s bästa funktioner

Använd en månadskalender för att få en omfattande översikt över ditt schema.

Ställ in återkommande händelser med flexibla regler som tillgodoser komplexa schemaläggningsbehov.

Flytta och kopiera möten effektivt med dra-och-släpp-funktionen.

Bifoga filer och foton till kalenderhändelser och samla all relevant information på ett ställe.

Lägg in nya händelser med en kraftfull röstinmatningsfunktion, vilket minskar tiden för manuell inmatning.

Välj mellan flera widgets för startskärmen och 14 UI-teman för personlig åtkomst.

Begränsningar för Business Calendar 2

Den finns endast tillgänglig på Android, utan iOS- eller desktopversion.

Många användare tycker att annonserna i gratisversionen är ganska störande.

Priser för Business Calendar 2

Gratis

Pro: Engångsbetalning på 4,99 $.

Business Calendar 2 betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Välj det bästa alternativet till Proton Calendar med ClickUp

Att hitta ett bra alternativ till Proton Calendar beror på ditt arbetsflöde, dina preferenser och plattformskrav. Om integritet är din prioritet gör verktyg som Fantastical och Apple Calendar saker säkra och enkla, men du kanske vill utforska alternativ med fler funktioner. Google Calendar, Outlook och Zoho Calendar har robusta schemaläggningsverktyg som möjliggör större flexibilitet, samarbete och plattformsoberoende åtkomst.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som kombinerar kalenderhantering, uppgiftshantering och teamsamarbete är ClickUp det självklara valet. Med sin sofistikerade AI-drivna kalender, integrationer och uppgiftshantering låter ClickUp dig hantera din tid mer effektivt utan att behöva växla mellan olika verktyg.

Registrera dig gratis idag och förvandla din kalender till ett produktivitetsverktyg!