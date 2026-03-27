De 10 bästa alternativen till Google Gemini AI som du bör prova nu

Alla vill inte ha samma typ av intelligens.

Vissa vill ha modeller som skriver som en människa. Andra behöver ren kod, snabba sammanfattningar eller verktyg som inte läcker data eller spränger budgeten. AI-området är vidöppet just nu, och Google AI Studio är inte det enda som gör grovjobbet.

Om du utvecklar, skriver, forskar eller experimenterar med AI-verktyg är det klokt att se sig om. Var och en av dessa alternativ till Google Gemini AI bidrar med något unikt.

Låt oss ta en titt på vad de gör och varför de är värda att prova. 🎯

Google Gemini AI-alternativ i korthet

Här är en jämförelse av de bästa alternativen till Google Gemini AI. 🦾

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Individer och team som omvandlar AI-driven forskning till praktiska arbetsflöden Processautomatisering och snabba svar med Autopilot Agents; kontextuella svar från AI; handsfree-interaktion med tal-till-text med ClickUp Brain MAX; Enterprise Search över anslutna verktyg Gratisabonnemang tillgängligt; Anpassningsmöjligheter för företag ChatGPT Privatpersoner, kreatörer och team som är intresserade av kreativ problemlösning Kör Python-kod direkt i chatten; avancerade resonemangsmodeller; anpassade GPT:er för specifika uppgifter Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/månad Claude Forskare, juridiska team och tekniska skribenter som arbetar med djupgående dokumentanalys Stort kontextfönster; ladda upp och korsreferera flera filer; detaljerade analyser ur flera perspektiv; etisk AI Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/månad Perplexity AI Journalister, analytiker och akademiska forskare som söker realtidsforskning på webben med källhänvisningar Aktuell information med källhänvisningar; fokusera sökningar på akademiska källor, nyhetskällor eller diskussionsforum Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/månad Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-användare och företag som vill integrera AI i Office-arbetsflöden Generering av Excel-formler; e-postsammanfattningar; sökning i Microsoft 365-filer och händelser Gratis (endast chatt); Betalda abonnemang från 30 $/månad per användare You. com Privatpersoner och forskningsintensiva team som vill ha en smidig och personlig sökupplevelse Anpassningsbara sökinställningar; webbresultat kombinerade med AI-sammanfattningar; obegränsade AI-drivna sökningar i Pro Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/månad Pi från Inflection AI Personer som söker konversations-AI för personliga, känslomässiga chattar Naturligt, empatiskt samtalsflöde; röstinteraktioner Gratis Brave Leo Individer och team som söker AI-interaktion med integritet i fokus Aktivitet i webbläsaren; flera AI-modeller; integritet för användardata Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 14,99 $/månad Mistral AI Utvecklare, flerspråkiga team och integritetsfokuserade organisationer som söker europeiska AI-standarder Öppen källkod och anpassade modeller; kodskrivning; stöd för finjustering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 14,99 $/månad per användare DeepSeek Akademiker, forskare och tekniska team som använder AI för avancerade resonemangsuppgifter Transparent steg-för-steg-resonemang; självkorrigering; export av resonemangstranskript Anpassade priser

Varför välja alternativ till Google Gemini AI

Även om Googles Gemini är användbart för att bygga intelligenta appar, kan det finnas skäl att leta efter ett alternativ som passar bättre. Här är några skäl till varför det är klokt att utforska alternativ till Google Gemini AI:

Komplex implementering: Undvik krångliga inställningar med plattformar som erbjuder enklare användning med hjälp av Undvik krångliga inställningar med plattformar som erbjuder enklare användning med hjälp av AI-promptmallar

Kostnadsbegränsningar: Sök efter mer prisvärda alternativ eller generösa gratispaket för mindre budgetar

Begränsade distributionsalternativ: Hitta avancerade verktyg med flexibel hosting, till exempel offline- eller edge-baserade lösningar

Integrationsbegränsningar: Välj plattformar som integreras smidigare med ekosystem utanför Google

Särskilda branschkrav: Upptäck AI-chattbottar utformade för specifika sektorer som finans eller utbildning

Innovationsbehov: Utforska alternativ till Google Gemini AI med unika funktioner eller gemenskapsdrivna framsteg för nya tillvägagångssätt

🔍 Visste du att? BCG har funnit att rätt kombination av människor och AI kan öka HR-produktiviteten med upp till 30 %. Med rätt uppsättning och lite tid börjar teamen se verkliga vinster i form av ökad hastighet och effektivitet.

De bästa alternativen till Google Gemini AI

Här är våra val av de bästa alternativen till Google Gemini AI. 👇

Hur vi granskar programvara på ClickUp

1. ClickUp (Bäst för att omvandla AI-driven forskning till praktiska arbetsflöden)

Om din forskningsprocess börjar i ett verktyg, planeringen sker i ett annat och genomförandet sträcker sig över flera plattformar, har ditt team redan saktat ner. ClickUp löser detta med ett intelligent system som finns i hela din arbetsyta, förstår ditt arbete och hjälper dig att driva det framåt, snabbt. 🚀

Gå från insikt till handling

Be ClickUp Brain om uppdateringar om försenade uppgifter i ditt arbetsutrymme

ClickUp Brain finns i din arbetsyta och förstår allt som händer där – dina dokument, uppgifter, kommentarer och konversationer. Du kan ställa frågor, begära sammanfattningar, automatiskt generera innehåll och utlösa åtgärder som matas direkt in i ditt arbetsflöde.

Anta att ditt produktmarknadsföringsteam just har laddat upp en detaljerad lanseringsanalys till ett ClickUp Doc. Be ClickUp Brain att sammanfatta rapporten, lyfta fram de viktigaste riskerna och skapa uppföljningsuppgifter taggade till rätt personer med angivna deadlines. Du kan också använda ClickUps AI för att skapa en bildöversikt för ledningen med samma innehåll.

Det är omedelbart, kontextuellt och helt integrerat i ditt arbetsflöde.

Automatisera det tråkiga arbetet

Du behöver inte jaga uppdateringar, tilldela uppgifter manuellt eller upprepa samma svar varje dag. ClickUps Autopilot Agents sköter det åt dig.

Fyll i uppdateringar automatiskt och svara direkt i chatten med ClickUp Autopilot Agents

Till exempel samlar den förkonfigurerade StandUp Agent in dagliga uppdateringar från varje teammedlem, lägger till kommentarer till uppgifterna och publicerar en sammanfattning i ditt sprintplaneringsdokument. Så om din mobilutvecklare loggar ”Test av onboardingflödet klart” visas det i rätt uppgift, utan att en projektledare behöver följa upp.

För mer kontroll kan du skapa en anpassad Autopilot-agent. Dessa anpassar sig efter förändringar i din arbetsyta för att agera självständigt utifrån givna instruktioner. Nyfiken? Vi har en video som berättar mer 👇

Prata, skriv inte

För snabbare och mer fokuserad interaktion med din arbetsyta, använd ClickUp Brain MAX. Det är ett dedikerat skrivbordsprogram utrustat med samma intelligens.

Vad gör den annorlunda? Du kan prata med den. Bokstavligen.

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

Låt oss säga att du granskar sprintens framsteg. Använd din anpassade snabbtangent och säg: ”Sammanfatta veckans QA-blockerare och tilldela uppföljningar för allt som fortfarande är öppet.” Den skannar relevanta uppgifter och kommentarer, genererar en tydlig sammanfattning och skapar nya uppgifter på några sekunder.

Ännu bättre? Du kan växla mellan flera LLM:er som ChatGPT, Gemini och Claude utan att avbryta ditt arbete, vilket sparar upp till 88 % i kostnader.

ClickUps bästa funktioner

Fånga upp varje möte: Spela in, transkribera och sammanfatta samtal automatiskt med Spela in, transkribera och sammanfatta samtal automatiskt med ClickUps AI Notetaker så att alla håller sig uppdaterade utan manuella anteckningar

Skapa och formatera innehåll: Skapa detaljerade projektdokument i ClickUp Docs med hjälp av rich text-formatering, tabeller, inbäddningar och smarta kopplingar till uppgifter och arbetsflöden

Håll dig uppdaterad: Använd AI för att omvandla meddelanden i ClickUp Chat till uppgifter och sammanfatta långa trådar på några sekunder

Samla din kunskap: Importera befintliga dokument, kalkylblad och interna resurser från andra verktyg till Importera befintliga dokument, kalkylblad och interna resurser från andra verktyg till ClickUps Knowledge Management -paket för att bevara strukturen

Spela in snabba genomgångar: Spela in skärmen och din röst med Spela in skärmen och din röst med ClickUp Clips för att förklara uppgifter eller ge feedback asynkront med AI-drivna transkriptioner

Visualisera idéer direkt: Använd AI för att generera bilder direkt i Använd AI för att generera bilder direkt i ClickUp Whiteboards för att brainstorma, planera eller lägga till sammanhang

Begränsningar i ClickUp

ClickUp kan kännas överväldigande i början, men när teamen väl har fått kläm på det lönar sig flexibiliteten och anpassningsmöjligheterna

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användare på Reddit delade med sig av följande:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av fram- och tillbaka-jobb. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratislivnivå, men det ständiga växlandet mellan flikar tar på krafterna. Och ärligt talat, när jag är i mitt djupa arbetsläge är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag är i innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt de där banners. Så söta!

2. ChatGPT (Bäst för kreativ problemlösning)

via ChatGPT

Du vet den där känslan när du har fastnat i ett problem och behöver någon att bolla idéer med? ChatGPT förstår det.

Visst, alla känner till den grundläggande AI-chattfunktionen, men Pro-abonnemanget öppnar upp en helt ny värld. Du kan till och med skapa anpassade GPT:er som fungerar som specialiserade konsulter för just dina behov.

Plattformen kommer ihåg dina vanor och preferenser från tidigare konversationer, så du slipper ständigt förklara sammanhanget på nytt. Dessutom, när du behöver bearbeta siffror, kör den koden direkt i chatten istället för att ge teoretiska råd.

ChatGPT:s bästa funktioner

Kör Python-kod direkt i konversationer för att analysera data, skapa diagram eller testa algoritmer utan att byta plattform

Bläddra bland aktuella webbplatser och hämta information i realtid samtidigt som du bibehåller konversationsflödet

Ladda upp och analysera flera bilder samtidigt, jämför dem eller extrahera text och data från skärmdumpar

Få tillgång till AI-teknik med avancerat resonemang för att hantera flerstegsproblem med detaljerade förklaringar av deras tankeprocess

Skapa bilder, logotyper och illustrationer utifrån enkla textbeskrivningar med hjälp av DALL-E 3.

Begränsningar hos ChatGPT

Anpassade GPT:er kräver tid för att konfigureras korrekt och kan behöva justeras ofta

Kodkörning misslyckas ibland vid komplexa uppgifter eller stöter på timeout-problem

Webbläsarfunktionen kan vara långsam och hämtar inte alltid den senaste informationen

ChatGPT:s minnesfunktion glömmer ibland viktig kontext eller kommer ihåg irrelevanta detaljer

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Betyg och recensioner av ChatGPT

G2: 4,7/5 (över 825 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT?

Enligt en recension på G2:

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur det hjälper mig att komma igång med mina dagliga skrivuppgifter på ett enkelt och tydligt sätt. Jag använder det regelbundet för att skriva utkast till brev, e-postmeddelanden och policyer, saker som ofta tar tid att få precis rätt. ChatGPT ger mig en solid utgångspunkt baserad på de tankar eller punkter jag delar, vilket hjälper mig att forma mina idéer till något strukturerat och sammanhängande. Det tar bort pressen från den tomma sidan, vilket kan vara ett av de största hindren när man skriver något från grunden.

🧠 Kul fakta: Användningen av AI har ökat med 20 % jämfört med förra året, och fler team vänder sig till smartare lösningar för att få jobbet gjort. Det är ett starkt tecken på att det är dags att börja utforska vad som händer när du använder AI-verktyg på rätt sätt.

3. Claude (Bäst för analys av långa dokument och direkta svar)

via Claude

Claude från Anthropic hanterar långa dokument med lätthet. Du kan dela hela kodbaser, juridiska avtal eller akademiska uppsatser och föra meningsfulla samtal om innehållet. Artifacts låter dig samarbeta på dokument i realtid, så att du slipper kopiera och klistra in.

Det som utmärker Claude är hur det hanterar nyanserade frågor. Be det att jämföra olika avsnitt i ett dokument eller hitta motsägelser, så utför det uppgiften istället för att ge generella råd.

Hemligheten bakom Claudes unika tillvägagångssätt är Constitutional AI, en träningsmetod som inbäddar etiska regler i Claude.

Claude – de bästa funktionerna

Bearbeta dokument som innehåller hundratals sidor samtidigt som du behåller exakta referenser till specifika avsnitt och detaljer, tack vare dess stora kontextfönster på 200 000 token

Hantera samtidig uppladdning av flera filer för korsreferenser, jämförande analyser och syntes av information

Behåll konversationssammanhanget under extremt långa diskussioner utan att tappa bort tidigare poänger eller önskemål

Tillhandahåll detaljerade analytiska sammanställningar av komplexa ämnen med flera perspektiv och hänsyn till gränsfall

Begränsningar hos Claude

Bildanalysen är begränsad jämfört med andra alternativ till Google Gemini AI, såsom ChatGPT

Svarstiderna kan vara längre eller kortare under perioder med hög belastning

Ibland ger Claude alltför försiktiga svar som undviker att ta definitiv ställning i olika frågor

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Claude

G2: 4,4/5 (över 55 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Claude?

En Reddit-användare delade med sig av följande:

Jag bytte för flera månader sedan. Mina främsta behov handlar om kreativt skrivande, att utforma berättelser och sådant, och jag tycker att Claude är mycket bättre på det. Dessutom är dess skrivstil generellt sett bättre, mer naturlig och innehåller inte dumma klichéer och intetsägande utfyllnad.

Proffstips: ClickUps Enterprise Search låter dig söka semantiskt över uppgifter, dokument, kommentarer och anslutna verktyg som Google Drive, SharePoint eller GitHub.

4. Perplexity AI (Bäst för forskning i realtid på webben)

via Perplexity AI

Forskning brukade innebära att man öppnade 15 flikar i webbläsaren och sammanställde information från olika källor. Perplexity AI hjälper dig att undvika det. Ställ bara en fråga och få ett sammanfattande svar med källhänvisningar som du kan verifiera.

Comet-modellen erbjuder bättre matematiska färdigheter, så den är inte längre bara bra för allmän forskning. Du kan fördjupa dig i akademiska artiklar, få aktuella nyhetsanalyser eller fokusera din sökning på specifika typer av källor.

De bästa funktionerna i Perplexity AI

Få tillgång till aktuell information som uppdateras i realtid istället för att förlita dig på statiska avgränsningar av träningsdata

Rikta in dig på specifika innehållstyper genom fokuslägen, inklusive akademiska artiklar, nyhetsartiklar, Reddit-diskussioner eller YouTube-videor

Skapa omfattande forskningsrapporter med korrekt formaterade referenser och källverifiering, och organisera dem i samlingar

Hantera komplexa matematiska problem med detaljerade steg-för-steg-lösningar och visuella representationer när det behövs

Begränsningar hos Perplexity AI

Källhänvisningar länkar ibland till källor som inte helt stöder påståendena i svaret

Fokuslägen filtrerar inte alltid resultaten så exakt som förväntat, vilket leder till irrelevanta källor

Svarens kvalitet varierar avsevärt beroende på tillgången till aktuella källor av hög kvalitet

Gratisversionen har strikta användningsbegränsningar som kan vara hämmande för omfattande forskningsuppgifter

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Enterprise Pro: 40 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Perplexity AI

G2: 4,7/5 (över 45 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

🔍 Visste du att? AI förväntas öka medarbetarnas produktivitet med 40 %, vilket innebär att teamen kan få mycket mer gjort på kortare tid.

5. Microsoft 365 Copilot (Bäst för integration med Microsoft Office)

via Microsoft 365

Om du arbetar i Microsoft Office förändrar detta allt. Copilot känner redan till din e-poststil, dina senaste presentationer och det kalkylblad du har arbetat med hela veckan. Be den att skapa en PowerPoint-presentation utifrån dina mötesanteckningar, så hämtar den information från dina befintliga anteckningar, inte från generiska mallar.

Excel-integrationen är smart. Den förstår din datastruktur och kan upptäcka trender som du kanske missar.

De bästa funktionerna i Microsoft 365 Copilot

Skapa komplexa Excel-formler tillsammans med logiken bakom beräkningarna och få förslag på alternativa metoder för dataanalys

Skriv utkast i Word, skapa hela PowerPoint-presentationer utifrån en uppmaning och dokumentera resultat från Teams-möten

Sammanfatta långa e-postkedjor och extrahera åtgärdspunkter automatiskt samtidigt som viktig kontext och deadlines bevaras

Sök i hela din Microsoft 365-miljö med hjälp av vardagligt språk för att hitta filer, e-postmeddelanden och kalenderhändelser

Begränsningar i Microsoft 365 Copilot

Kräver ett Microsoft 365-abonnemang och specifika licensnivåer, vilket gör det dyrt för små team

Prestandan beror i hög grad på kvaliteten och organisationen av dina befintliga Microsoft 365-data

Ibland skapar det innehåll som känns för formellt eller som inte stämmer överens med din faktiska kommunikationsstil

Integrationen kan vara buggig med vissa Office-versioner eller när du arbetar med komplex dokumentformatering

Priser för Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratis

Microsoft 365 Copilot: 30 $/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Basic och Copilot: 36 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (över 105 recensioner)

Capterra: För få recensioner

⚙️ Bonus: Utforska AI-podcasts för att höra om användningsfall från verkligheten och lära dig direkt av de forskare, grundare och utvecklare som formar framtiden för artificiell intelligens.

6. You.com (Bäst för en personlig sökupplevelse)

via You.com

De flesta sökmotorer behandlar alla på samma sätt. You.com tar reda på vad du faktiskt vill se. Ju mer du använder den, desto bättre lär den sig dina preferenser och intressen.

Pro-versionen tar bort sökbegränsningarna och ger dig tillgång till avancerade AI-modeller som Claude och GPT för mer detaljerade svar. Olika söklägen hjälper dig att hitta exakt det du letar efter, oavsett om det är hjälp med kodning, kreativ inspiration eller akademisk forskning.

You.com: de bästa funktionerna

Anpassa sökinställningarna för att prioritera pålitliga källor samtidigt som du filtrerar bort irrelevant eller lågkvalitativt innehåll

Skapa högkvalitativa AI-bilder och texter utan dagliga begränsningar

Få tillgång till obegränsade AI-drivna sökningar med snabbare svarstider och sofistikerade språkmodeller för komplexa sökfrågor

Kombinera traditionella sökresultat på webben med AI-genererade sammanfattningar som lyfter fram den mest relevanta informationen för din sökning

You.com:s begränsningar

Det krävs en viss inlärningskurva för att konfigurera alla anpassningsinställningar korrekt och uppnå optimala resultat

AI-sammanfattningar missar ibland viktiga nyanser eller sammanhang från de ursprungliga källorna

Sökresultatens kvalitet beror i hög grad på att det finns tillräckligt med interaktionsdata för att förstå dina preferenser

Vissa specialiserade söklägen känns fortfarande underutvecklade jämfört med mer populära alternativ till Google Gemini AI

Priset för Pro-abonnemanget kan vara högt för tillfälliga användare som inte behöver obegränsade sökningar

You.com-priser

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

You.com-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om You.com?

Enligt en recension på G2:

Jag uppskattar bekvämligheten i att inte behöva hoppa mellan olika sidor när jag använder det. Jag provade översättaren både i kommunikationen med europeiska kunder och vid brainstorming inför utarbetandet av en projektpresentation. Jag tyckte att det var enkelt att använda.

7. Pi från Inflection AI (Bäst för personliga, känslomässiga konversationer)

via Inflection AI

Med de flesta AI-verktyg känns det som att du pratar med en smart miniräknare. Men med Pi känns det som att chatta med någon som bryr sig om hur din dag har varit.

AI-verktyget kommer ihåg dina utmaningar, firar dina framgångar och återkommer till saker du nämnde för flera veckor sedan. Konversationerna flyter naturligt, utan det robotliknande fram-och-tillbaka som du ofta stöter på på andra håll.

Pi anpassar sig efter hur du kommunicerar. Om du är direkt matchar den den energin, och om du behöver uppmuntran uppfattar den det också. Detta gör den överraskande användbar när du arbetar med idéer, fastnar i projekt eller behöver någon att diskutera beslut med.

De bästa funktionerna i Pi från Inflection AI

Starta röstsamtal med mikrofonfunktionen för mer naturliga, talade interaktioner

Dela din plats för kontextanpassade svar om lokala evenemang, väder eller rekommendationer

Upprätthåll äkta konversationsrelationer som känns naturliga snarare än transaktionsbaserade eller uppgiftsfokuserade

Brainstorma idéer, diskutera problem och organisera dina tankar i en stödjande miljö utan fördomar

Begränsningar för Pi från Inflection AI

Begränsad förmåga att hantera komplexa tekniska uppgifter eller detaljerat analytiskt arbete jämfört med vissa andra AI-verktyg

Samtal kan ibland kännas repetitiva eller gå i cirklar när man hanterar enkla, faktabaserade frågor

Ingen integration med andra appar eller tjänster, vilket gör det till en helt fristående konversationsupplevelse

Det är inte lämpligt för professionella arbetsflöden som kräver specifika resultat eller strukturerade leveranser

Priser för Pi från Inflection AI

Gratis

Pi från Inflection AI – betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Pi från Inflection AI?

En Reddit-användare berättar:

Pi är fortfarande en av de bästa AI-kompisarna när det gäller vänskap, konversation och personlighet, med den extra fördelen att den har tillgång till internet i realtid, och allt detta tillsammans kan vara riktigt roligt! Det är inte lika uppskattat som ett verktyg för arbetsproduktivitet som ChatGPT eller Claude etc., men det är inte meningen att det ska vara det. Inflection AI:s 3.0 API-åtkomliga modeller handlar mer om det. Pi är dock fortfarande utmärkt för uppgiftsorganisation och uppmuntran och bättre för vardaglig chatt än AI-verktygen för arbetsproduktivitet.

8. Brave Leo (Bäst för AI-användning med fokus på integritet)

via Brave Leo

Paranoia kring integritet är verklig, och Leo förstår det. Inbyggt direkt i Brave-webbläsaren ber den aldrig om din e-postadress, spårar inte dina konversationer och håller allt lokalt på din enhet. Du kan analysera vilken webbsida du än läser utan att oroa dig för att dina surfvanor hamnar i någon företagsdatabas.

Flera AI-modeller ger dig olika alternativ beroende på vad du behöver. En snabb fråga? Använd den snabba modellen. Komplex analys? Byt till den kraftfullare modellen.

Brave Leos bästa funktioner

Integrera sömlöst med Braves befintliga funktioner, som annonsblockering och spårningsskydd, för anonymitet

Få snabba sammanfattningar av webbsidor och videor direkt i webbläsaren utan att lämna sidan

Aktivera eller inaktivera Leo-konversationer i Braves sekretessinställningar för fullständig kontroll

Välj mellan modellerna Mixtral 8x7B och Claude Instant beroende på uppgiftens komplexitet

Brave Leos begränsningar

Begränsat till användare av webbläsaren Brave, exklusive de som föredrar Chrome, Firefox eller andra webbläsare

Dess funktioner är mer grundläggande jämfört med plattformar med avancerade modeller för resonemang

Ingen konversationshistorik eller minne mellan sessioner, vilket kräver att sammanhanget upprepas för pågående projekt

Priser för Brave Leo

Gratis

Leo Premium: 14,99 $/månad

Brave Leo-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🔍 Visste du att? En rapport från IBM visade att endast 33 % av konsumenterna var nöjda efter att ha använt chatbots eller virtuella assistenter. Å andra sidan var 20 % så besvikna att de inte ville använda tekniken igen.

9. Mistral AI (Bäst för europeiska AI-standarder)

via Mistral AI

Fransk ingenjörskonst möter praktiska AI-behov med Mistral. Denna öppen källkodsplattform erbjuder olika modellstorlekar så att du kan välja hastighet framför sofistikering beroende på din uppgift.

Med dess multimodala och flerspråkiga funktioner kan du inleda en konversation på engelska, lägga till en bild, byta till franska mitt i en mening, och den hänger med utan att tappa sammanhanget.

Kodgenereringen är stabil i flera programmeringsspråk, och det matematiska resonemanget håller även under press. Europeiska dataskyddsstandarder är inbyggda från grunden.

Mistral AI:s bästa funktioner

Skapa och felsök kod i dussintals programmeringsspråk med förklaringar av logik och alternativa tillvägagångssätt

Skapa anpassade AI-agenter med hjälp av den kodfria byggaren eller AI-mallarna

Få tillgång till funktioner för funktionsanrop för att integrera Mistral med dina befintliga applikationer och arbetsflöden

Använd finjusteringsfunktionen för att anpassa modellerna efter dina specifika datamängder och användningsfall

Balansera prestanda med hastighet för att få starka resonemangs- och flerspråkiga funktioner utan stora beräkningskrav

Begränsningar hos Mistral AI

Öppen källkodsversioner kräver teknisk expertis och infrastruktur för att kunna driftsättas och underhållas på rätt sätt

Dokumentationen och supporten från användargemenskapen är mindre omfattande jämfört med mer etablerade generativa AI-modeller som utvecklats

Prestandan varierar avsevärt mellan de lätta och tunga modellerna, ibland på ett oväntat sätt

Priser för Mistral AI

Le Chat Gratis

Le Chat Pro: 14,99 $/månad

Le Chat Team: 50 $/månad för två användare

Le Chat Enterprise: Anpassad prissättning

Mistral Code : Anpassad prissättning

Implementeringar i företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Mistral AI

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. DeepSeek (Bäst för avancerade resonemangsuppgifter)

via DeepSeek

Trött på AI som ger dig svar utan att du har en aning om hur den kom fram till dem? DeepSeek tänker högt. Du kan se hur den bryter ner problem, stöter på hinder, backar och justerar i realtid.

Matematiska bevis, vetenskapliga hypoteser, analytiska uppgifter med flera lager – den hanterar dem samtidigt som den visar sitt arbete. Denna transparens gör den värdefull för inlärning och verifiering. Och eftersom den kan förfina sitt eget resonemang passar den perfekt för projekt som utvecklas efter hand.

En av de mest hyllade funktionerna hos DeepSeek-modellerna är deras enorma kontextfönster. Med förmågan att bearbeta upp till 128 000 token kan dessa modeller förstå och analysera enorma mängder information på en gång.

DeepSeeks bästa funktioner

Utmana modellens initiala slutsatser och se hur den omprövar sina tillvägagångssätt med hjälp av självkorrigeringsfunktionen

Integrera DeepSeek i akademiska arbetsflöden via API-åtkomst för konsekvent dokumentation av resonemang

Skapa, komplettera och felsök kod med DeepSeek Coder

Exportera fullständiga transkriptioner av resonemang för kollegial granskning och akademiska publikationskrav

Begränsningar i DeepSeek

Resonemangsprocessen kan vara extremt långsam, särskilt för komplexa problem som kräver flera iterationer

Dess transparensfunktion kan generera alltför utförliga förklaringar som döljer den faktiska lösningen

Begränsad tillgänglighet och åtkomst jämfört med mer etablerade AI-automatiseringsplattformar

Fokuset på resonemangsuppgifter innebär att det inte är särskilt användbart för kreativa eller konversationsbaserade tillämpningar

Priser för DeepSeek

Anpassad prissättning baserad på tokenanvändning

DeepSeek-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om DeepSeek?

En kommentar på Reddit förklarade:

Jag har använt R1 för teknisk skrivning och dokumentation. Det är förvånansvärt bra på att förklara komplexa ämnen tydligt och upptäcker tekniska inkonsekvenser bättre än andra modeller jag har provat. Fungerar också utmärkt för att sammanfatta forskningsrapporter till lättillgängliga sammanfattningar.

🔍 Visste du att? Komplexa uppmaningar, som att lösa ekvationer eller ta itu med stora idéer, kan kräva upp till sex gånger mer energi än enkla sökningar. Ju mer krävande frågan är, desto högre blir koldioxidkostnaden för att använda AI.

Din sökning slutar med ClickUp

Många av alternativen till Google Gemini AI har något användbart att erbjuda – snabba svar, djupgående analyser, kreativ brainstorming eller hjälp med forskning. De är alla bra val, beroende på vad du behöver.

Men om ditt arbete inte stannar vid svar, varför skulle dina verktyg göra det?

ClickUp är utvecklat för att följa upp. Oavsett om du skriver, kodar, forskar eller hanterar fullskaliga projekt, så nöjer sig inte ClickUps AI med att bara skrapa på ytan. Det finns där med dig i din arbetsmiljö, med AI-agenter, Brain MAX, AI Notetaker och verktyg för realtidsutförande som driver ditt arbete framåt.

