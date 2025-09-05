10 bästa alternativ till Google AI Mode som du kan prova nu

Googles AI-läge är bra på att hitta svar, men vad händer när du behöver göra något med dessa svar?

Saken är den att olika AI-verktyg är bra på olika saker. Vissa är byggda för sömlös appintegration, andra är bäst på dataanalys och några är specialiserade på att förstå din branschkontext.

Om du letar efter alternativ till Google AI Mode som kan hantera de tunga uppgifterna i ditt dagliga arbete, erbjuder dessa alternativ något unikt. 🎯

De bästa alternativen till Google AI Mode i korthet

Här är de bästa alternativen till Google AI Mode i jämförelse. 👇

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Individer, små team och stora företag som vill gå från AI-insikter till teamutförande på ett och samma ställe. Omvandla AI-prompter till schemalagda uppgifter med ClickUp Brain, svara automatiskt på frågor med Autopilot Agents, växla mellan flera LLM:er direkt. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Perplexity AI Analytiker, akademiker och nyfikna elever som bedriver forskning i realtid Få svar med källhänvisningar, bläddra bland nyheter och akademiska artiklar, ställ följdfrågor i trådar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. You. com Skapare, studenter och marknadsförare som behöver anpassningsbara AI-upplevelser Byt sökläge, uteslut webbplatser av låg kvalitet, använd tidsbaserade filter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. 1min. AI Författare, innehållsforskare och soloprenörer som söker snabb informationssyntes Sammanfatta ämnen, extrahera statistik, generera kopior, hämta sammanhang från flera sökresultat Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 8 $/månad. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-användare och företagsteam som vill integrera AI i Office-appar Använd i Edge och Bing, analysera bilder och data direkt i chatten, få kontextmedveten hjälp Gratisplan tillgänglig (endast chatt); betalda planer börjar på 30 $/månad per användare. ChatGPT Pro Professionella, forskare och tekniska team som behöver komplexa sökresultat Behåll sammanhanget, strukturera långa forskningssamtal, stödja kreativ idéutveckling Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. Claude AI Forskare, författare och djupa tänkare på jakt efter nyanserade konversationer Få etiska insikter om känsliga ämnen, ge kontextuella resonemang Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 20 $/månad. Pi av Inflection AI Personer som genomför informella söksamtal Utforska ämnen på ett konversationsliknande sätt, ställ följdfrågor, välj detaljnivå Gratis Brave’s Leo Individer och säkerhetsmedvetna team som vill ha AI-assistans med fokus på integritet. Bearbeta frågor lokalt, sammanfatta webbläsarflikar, behåll fullständig anonymitet Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad. Opera One’s Aria Multitaskare som söker AI integrerat i sina webbaktiviteter Sammanfatta artiklar, översätt sidor på plats, synkronisera mellan enheter Gratis

Varför välja alternativ till Google AI Mode?

Här är varför det är vettigt att utforska alternativ till Google AI Mode:

Mer än bara sökning: Googles Googles AI-sökmotor är utmärkt för att hitta information, men du kanske behöver verktyg som skapar, bygger eller agerar på dessa insikter.

Specialiserade styrkor: Olika plattformar har skapats för specifika användningsområden som innehållsskapande, dataanalys eller automatisering av arbetsflöden som Google-sökningen inte kan matcha.

Arbetsflödesintegration: De flesta yrkesverksamma behöver AI som kommer ihåg sammanhang, integreras med befintliga verktyg och anpassar sig efter hur de arbetar, snarare än bara hur de söker.

Uppgiftsspecifik excellens: Specialbyggda alternativ till Google AI Mode ger ofta bättre resultat för tungt kreativt arbete, komplexa analyser eller branschspecifika krav.

Sömlöst processflöde: De bästa De bästa intelligenta sökverktygen begränsar sig inte till att ge svar. De blir en del av ditt arbetsflöde och gör hela processen smartare.

🔍 Visste du att? Endast 8,5 % av människor säger att de alltid litar på Googles AI-översikter i sökresultaten. Det är ett tydligt tecken på att användarna fortfarande är försiktiga med att låta AI forma vad de ser online.

De bästa alternativen till Google AI Mode

Låt oss gå igenom de bästa alternativen till Google AI Mode. 🤖

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för att gå från AI-insikter till teamets genomförande på ett och samma ställe)

Omvandla insikter till tilldelade uppgifter med ClickUp Brain

AI-verktyg är utmärkta på att ge svar. Men för de flesta team är det inte det som är problemet.

Den verkliga utmaningen börjar efter att du fått svaret: att ta reda på vad du ska göra med det, omvandla det till en uppgift, tilldela rätt person, följa upp och spåra framstegen.

ClickUp hjälper dig med detta genom att koppla samman dina insikter, arbetsflöden och teamåtgärder så att du kan gå från idé till genomförande utan att missa något. Det är det som gör det till ett av de mest kompletta alternativen till Google AI Mode.

Förvandla AI-svar till synliga framsteg

ClickUp Brain är inte en chattbot som läggs ovanpå ditt arbete, utan en assistent som känner till din arbetsyta utan och innan. Den förstår dina projekt, ägare, tidslinjer, arbetsflöden, beroenden och till och med anslutna appar som Google Drive.

Anta att du samlar kundfeedback i ett ClickUp Doc och ber ClickUp Brain att hitta de vanligaste klagomålen. Det sammanfattar omedelbart de vanligaste problemen, såsom långsam onboarding eller otydlig prissättning. Därifrån kan det generera och tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta deadlines och länka källdokumentet för kontext.

Automatisera teamåtgärder

Svara automatiskt på statusfrågor med hjälp av Answers Autopilot Agent i ClickUp

ClickUp Autopilot Agents bygger på dess AI-assistent och är utformade för att automatisera manuella uppföljningar som bromsar projekt. Det finns två typer:

Förkonfigurerade agenter svarar på frågor och skapar uppdateringar, och är redo att användas som svar på specifika triggers.

Custom Agents låter dig bygga din egen automatiseringslogik utan kod.

Låt oss säga att ett formulär är märkt som "brådskande" och "kundinriktat", men endast för affärer över 10 000 dollar. En anpassad Autopilot Agent kontrollerar automatiskt alla tre villkoren, skapar sedan en uppgift, tilldelar den till leads, lägger till en deadline och publicerar en chattuppdatering.

Lägg till anpassade instruktioner för dina ClickUp Custom Autopilot Agents

Säg kommandon och utför åtgärder direkt

När du är djupt försjunken i arbetet kan det ta tid att skriva in kommandon och klicka sig igenom menyer. ClickUp Brain MAX ger dig en röststyrd AI-kompanjon för datorn som är gjord för snabb interaktion.

Anta att du är mitt uppe i att granska ett utkast till ett pressmeddelande. Du öppnar Brain MAX och säger: "Gör den här paragrafen mer formell och lägg till en punktlista med viktiga statistikuppgifter från vår rapport för andra kvartalet."

Den anslutna AI hämtar sammanhang från det länkade dokumentet, skriver om innehållet med hjälp av dina tonpreferenser, hämtar rätt siffror från Q2-rapporten i ditt arbetsområde och infogar allt i dokumentet.

Du kan också be Brain MAX att generera bilder, skapa uppgifter eller till och med schemalägga möten.

Be ClickUp Brain MAX om hjälp med mötesplanering och mycket mer

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Räkna med en inlärningskurva om ditt team inte är van vid allt-i-ett-plattformar som ClickUp.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användare på Reddit delade med sig av följande:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva, eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

🧠 Kul fakta: Det allra första konceptet för neurala nätverk föreslogs redan 1943 av en neurofysiolog och en matematiker – Warren McCulloch och Walter Pitts – årtionden innan det fanns tillräcklig datorkraft för att köra ett sådant nätverk.

2. Perplexity AI (bäst för forskning i realtid)

via Perplexity AI

Tänk på Perplexity AI som den vän som läser nyheterna och kommer tillbaka med de intressanta bitarna. Du ställer en fråga och istället för att få en vägg av sökresultat får du ett rakt svar med stödjande bevis.

Plattformen hämtar information från flera källor och väver samman dem till en sammanhängande berättelse som är begriplig. Du kan även välja att fokusera sökfrågorna på specifika områden som akademisk litteratur, teknisk skrivning eller diskussionsforum som Reddit.

Det smarta med Perplexity är hur det hanterar dina uppföljningsfrågor. Du kan fördjupa dig i ämnen utan att behöva börja om från början varje gång. Hela upplevelsen känns som att ha en forskningsassistent som aldrig tröttnar på de oändliga "men vad sägs om..."-frågorna.

Med tillägget av Comet-webbläsaren kan du nu också använda detta AI-verktyg för att hantera din kalender, följa upp e-postmeddelanden och komma på idéer.

Perplexity AI:s bästa funktioner

Sök i flera databaser och källor samtidigt för att samla in omfattande information om vilket ämne som helst med detaljerade källhänvisningar för varje påstående.

Få tillgång till senaste nyheterna och aktuella händelser i realtid genom webbcrawlingfunktioner.

Organisera forskningstrådar i samlingar och skapa delbara och fokuserade kunskapsarkiv för projekt.

Analysera uppladdade dokument, inklusive PDF-filer, CSV-filer och textfiler, för att sammanfatta innehållet eller extrahera viktiga datapunkter.

Begränsningar för Perplexity AI

Det kan ibland ge motstridig information från olika källor utan en tydlig lösning.

Prestandan minskar märkbart vid hantering av mycket tekniska eller specialiserade frågor.

Begränsade anpassningsalternativ för att justera svarstil eller formatpreferenser

Priser för Perplexity AI

Gratis

Pro: 20 $/månad

Enterprise Pro: 40 $/månad per användare

Perplexity AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perplexity AI?

En kommentar på Reddit lyder:

Många inom teknikbranschen har börjat föredra det framför Google. Kom ihåg att Perplexity AI inte syftar till att ersätta Open AI. Det syftar till att ersätta Google. Resultaten är bättre, plus konceptet med trådar och bibliotek. De är definitivt på rätt väg.

3. You. com (Bäst för anpassningsbara AI-upplevelser)

via You.com

You.com låter dig anpassa sökningen efter hur du tänker, inte efter hur algoritmerna tycker att du borde tänka. Plattformen kombinerar traditionell webbsökning med AI-chatt, så att du kan ställa frågor på ett naturligt sätt och få resultat som är meningsfulla.

Det bästa av allt? Du kan själv bestämma vilka källor som ska prioriteras. Sökresultaten kommer med AI-genererade sammanfattningar, men du kan fortfarande klicka dig vidare till originalkällorna om du behöver mer detaljerad information. Du kan till och med söka inom specifika tidsramar eller utesluta vissa typer av innehåll.

Dessutom får du tillgång till flera ledande LLM:er som GPT-4 och Claude samt specialiserade lägen för olika uppgifter som forskning, bildskapande och kodning.

You. com bästa funktioner

Designa anpassade AI-assistenter med specifika personligheter, expertisområden och svarsstilar för återkommande uppgifter.

Växla mellan olika söklägen beroende på om du behöver faktagranskning eller kreativ inspiration.

Skapa både långa texter och visuella tillgångar inom samma plattform.

Uteslut specifika webbplatser eller innehållstyper från sökresultaten för att undvika irrelevant eller lågkvalitativ information.

You.com-begränsningar

Det har en mindre användarbas, vilket kan påverka bredden och djupet i täckningen för nischade sökfrågor.

Även om det erbjuder citat i sitt forskningsläge, kan dessa vara mindre framträdande och konsekventa.

Användare rapporterar att plattformen kan kännas långsam eller trög, särskilt för AI-intensiva uppgifter eller filuppladdningar.

You. com prissättning

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

You. com betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om You.com?

Från en G2-recension:

Jag gillar bekvämligheten med att inte behöva hoppa från sida till sida när jag använder det. Jag provade översättaren med kommunikation för europeiska kunder samt brainstorming för att utarbeta en projektpresentation. Jag tyckte att det var lätt att använda.

🔍 Visste du att? Team som använder ClickUp Brain rapporterar upp till 86 % i kostnadsbesparingar, helt enkelt eftersom repetitiva arbetsuppgifter sköts automatiskt.

4. 1min. AI (Bäst för snabb informationssyntes)

via 1min.AI

Ställ en fråga till 1min. AI och få ett uttömmande svar på mindre än 60 sekunder, komplett med viktiga fakta och relevant sammanhang. Alternativet till Google AI Mode är utmärkt för att ta komplexa sökämnen och kokar ner dem till det du behöver veta.

Det slösar inte tid på fancy animationer eller komplexa gränssnitt. Du laddar upp, och det bearbetar. Så enkelt är det.

Applikationen samlar flera verktyg från OpenAI, Anthropic, Midjourney och andra på en och samma plattform. Det är inte bara ett sökverktyg utan hjälper också till med att skapa innehåll, från att redigera ljudfiler till att skriva texter eller generera bilder med AI.

1 min. AI:s bästa funktioner

Bearbeta flera sökresultat samtidigt för att extrahera relevant information i realtid utan att behöva granska dem manuellt.

Skapa snabba sammanfattningar av trender, nyheter och aktuella händelser för snabb förståelse.

Extrahera specifika datapunkter och statistik från sökresultaten med hjälp av frågor i naturligt språk istället för att söka efter nyckelord.

Interagera med dokument genom att extrahera text eller chatta med PDF-filer för att snabbt hitta information.

1 min. AI-begränsningar

Snabb bearbetning innebär ibland att nyanser och sammanhang offras för hastighetens skull.

Begränsad förmåga att hantera mycket kreativa eller subjektiva innehållsförfrågningar

Fokus på kortfattighet kan leda till att viktiga detaljer i komplexa scenarier missas.

1 min. Prissättning för AI

Gratis

Pro: 8 $/månad

Företag: 12,5 $/månad

Företag: 8,5 $/månad per användare

1 min. AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (360+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om 1min. AI?

En G2-recension om denna AI-drivna sökmotor säger:

Jag uppskattar verkligen hur snabbt och enkelt det är att använda. Plattformen levererar resultat, vilket gör den perfekt för snabba utkast, sammanfattningar eller innehållsidéer när du har ett tight schema. Gränssnittet är rent och användarvänligt, med effektiv AI-support som får jobbet gjort.

5. Microsoft 365 Copilot (bäst för Office-integration)

via Microsoft 365

Med Microsoft 365 Copilot kan du söka och chatta i samma utrymme. Ställ en fråga så hämtar den information från webben, svarar i ett konversationsformat och länkar till källor när det behövs.

Det fungerar i Bing och Microsoft Edge, så du kan interagera med det medan du surfar. Dessutom körs det på GPT-4 och Microsofts Prometheus-modell, som hämtar data i realtid. Du kan också skapa bilder eller sammanfatta sidor utan att byta flik.

Dess kärnvärde är att utnyttja din organisations interna data (e-post, dokument, chattar, kalender) för att ge kontextmedveten hjälp.

De bästa funktionerna i Microsoft 365 Copilot

Ladda upp bilder och få AI-insikter om vad som finns på fotot – oavsett om det handlar om att identifiera objekt, analysera diagram eller tolka handskrivna anteckningar.

Kör kodsnuttar, formler eller logiska frågor direkt i Bing Chat för att testa idéer eller lösa tekniska problem utan att byta verktyg.

Växla mellan AI-chatt och traditionella sökresultat för att jämföra svar eller utforska flera vinklar i samma fönster.

Integrera direkt med Microsoft 365-appar för att skriva Word-dokument, skapa PowerPoint-presentationer från dispositioner eller analysera data i Excel med hjälp av naturligt språk.

Begränsningar för Microsoft 365 Copilot

Prioriterar ibland Microsoft-tjänster (som Edge eller Office) i svaren, vilket kan snedvrida resultaten.

Det bygger på Bings sökindex, som kan visa andra eller färre källor än Googles AI-verktyg.

Kräver ett Microsoft-konto för full åtkomst, inklusive avancerade funktioner och längre chatt-sessioner.

Priser för Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratis

Microsoft 365 Business Basic och Copilot: 36 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard och Copilot: 42,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (105+ recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 1956 myntades termen artificiell intelligens vid en workshop på Dartmouth College. Endast fem personer deltog, men det anses vara födelseplatsen för AI som forskningsområde.

6. ChatGPT Pro (bäst för komplexa sökresultat)

via ChatGPT Pro

ChatGPT Pro hanterar sökfrågor som kräver seriöst tänkande. Be det att undersöka ett komplicerat ämne så analyserar, jämför och resonerar det kring det det hittar.

Verktyget kan behålla sammanhanget under långa forskningssessioner, så att du kan ställa följdfrågor som bygger på tidigare sökningar utan att behöva förklara hela ditt projekt igen.

När du behöver förstå orsak-verkan-samband, jämföra flera perspektiv eller arbeta med komplexa forskningsfrågor kan ChatGPT Pro hantera den tunga analytiska uppgiften som grundläggande intranätssökmotorer inte klarar av.

ChatGPT Pros bästa funktioner

Spara omfattande konversationshistoriker som sträcker sig över timmar eller dagar utan att förlora sammanhanget eller behöva upprepa förklaringar.

Jämför och kontrastera olika synpunkter på kontroversiella eller komplicerade ämnen för att få en balanserad förståelse av sökresultaten.

Dela upp komplexa forskningsfrågor i mindre, hanterbara delar och arbeta systematiskt igenom varje komponent.

Analysera data från uppladdade dokument, kalkylblad och bilder för att generera sammanfattningar, insikter och visualiseringar.

Skapa högkvalitativa bilder, utforma olika innehållsformat och felsök kodsnuttar i ett enda konversationsgränssnitt.

Begränsningar för ChatGPT Pro

Månatliga prenumerationskostnader kan bli höga, vilket tvingar enskilda användare att överväga alternativ till ChatGPT.

ChatGPT kan med säkerhet generera trovärdigt men falskt eller påhittat innehåll, inklusive påhittade citat eller referenser.

Svarstiderna kan fortfarande variera under perioder med extremt hög efterfrågan.

Dess kunskap baseras på offentliga data och uppladdade filer; den har ingen inneboende tillgång till dina privata företagsdata, chattar eller e-postmeddelanden för kontextuell förståelse.

Priser för ChatGPT Pro

Pro: 200 $/månad

ChatGPT Pro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (825+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ChatGPT Pro?

Enligt en recension på G2:

Det jag gillar mest med ChatGPT är hur det hjälper mig att starta mina dagliga skrivuppgifter med lätthet och tydlighet. Jag använder det regelbundet för att skriva utkast till brev, e-postmeddelanden och policyer, saker som ofta tar tid att få rätt. ChatGPT ger mig en solid utgångspunkt baserad på de tankar eller punkter jag delar, vilket hjälper mig att forma mina idéer till något strukturerat och sammanhängande. Det tar bort pressen från den tomma sidan, vilket kan vara ett av de största hindren när man skriver något från grunden.

💡 Proffstips: Varför använda en LLM när du kan få tillgång till alla de bästa LLM:erna på en och samma plattform? Med ClickUps kunskapshanteringsprogramvara kan du växla mellan LLM:er som GPT, Gemini eller Claude, beroende på vad du behöver – sammanfattning, skrivande, planering eller beslutsstöd. Få tillgång till ledande LLM:er på ett och samma ställe med ClickUp Brain, ClickUps AI-plattform.

7. Claude AI (Bäst för nyanserade konversationer)

via Claude

Detta alternativ till Google AI Mode förstår avsikten bakom dina sökfrågor, särskilt när du söker efter analyser snarare än bara fakta.

Be Claude att undersöka ett etiskt dilemma eller en komplex social fråga, så får du en genomtänkt analys av olika synpunkter istället för förenklade svar. Den söker med nyansering och presenterar flera perspektiv på ett rättvist sätt, med information om varför källorna kan vara partiska eller ofullständiga.

Det är särskilt uppskattat för sitt stora kontextfönster, som gör det möjligt att bearbeta och analysera omfattande dokument, kodbaser eller konversationshistorik i en enda prompt. För yrkesverksamma är detta ett starkt val för uppgifter som kräver djup kontextuell förståelse.

Claude AI:s bästa funktioner

Hantera komplexa etiska och sociala frågor som kräver noggrant övervägande av olika intressenters perspektiv.

Ge historisk och kulturell kontext för sökämnen för att hjälpa till att förstå hur aktuella frågor har utvecklats över tid.

Analysera komplexa dokument och långa texter samtidigt som du ger kontextuell feedback som tar hänsyn till ton, struktur och målgrupp.

Organisera olika konversationer i projekt för att hålla olika arbetsflöden och kunskapsbaser åtskilda.

Begränsningar för Claude AI

Många versioner av Claude AI stöder inte webbsurfning i realtid eller åtkomst till dynamiska datakällor, vilket begränsar dess förmåga att tillhandahålla aktuella nyheter, aktiekurser, väder eller evenemang.

Även betalda abonnemang har strikta meddelandekvoter – många användare når användningsgränsen efter bara några dussin promptar, vilket resulterar i flera timmars spärrning.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 USD/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (55+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 45 % av arbetstagarna har funderat på att använda automatisering, men har inte tagit steget. Faktorer som begränsad tid, osäkerhet om de bästa verktygen och överväldigande val kan hindra människor från att ta det första steget mot automatisering. ⚒️ Med sina lättbyggda AI-agenter och naturliga språkbaserade kommandon gör ClickUp det enkelt att komma igång med automatiseringar. Från automatisk tilldelning av uppgifter till AI-genererade projektsammanfattningar kan du låsa upp kraftfull automatisering och till och med bygga anpassade AI-agenter på några minuter – utan någon inlärningskurva. 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram, vilket förvandlade timmar av manuellt arbete till insikter i realtid.

8. Pi av Inflection AI (bäst för informella söksamtal)

via Inflection AI

Pi förvandlar sökningen till något som känns som att fråga en kunnig vän. Istället för att skriva in sökord och hoppas på det bästa kan du ställa frågor på ett naturligt sätt och få svar som matchar din nyfikenhet. Pi kommer ihåg vad du har sökt efter tidigare och kan koppla nya frågor till dina tidigare intressen.

Det fungerar bra när du utforskar ämnen på ett avslappnat sätt, snarare än när du bedriver djupgående forskning, till exempel när du sitter uppe sent på natten och fördjupar dig i Wikipedia, men med mer engagerande konversationer. Dess styrka ligger i dess naturliga språkflöde och emotionellt intelligenta ton.

Pi by Inflection AI:s bästa funktioner

Gräv djupare med uppföljningsfrågor för att upptäcka relaterade idéer eller vinklar som du kanske missade i början.

Välj hur mycket detaljer du vill ha, oavsett om du letar efter ett snabbt svar eller vill utforska ett ämne mer ingående.

Få steg-för-steg-vägledning när du ger dig in på något okänt och behöver hjälp att bryta ner det bit för bit.

Få tillgång till assistenten på flera plattformar, inklusive webben, mobilappar och meddelandeintegrationer, för en kontinuerlig konversation.

Verbalisera tankar och idéer med hjälp av dess röstchattfunktion, som gör den enkel att använda vid multitasking eller när du är på språng.

Pi by Inflection AI-begränsningar

Mindre effektivt för tekniska uppgifter eller faktagranskning jämfört med andra alternativ till Google AI Mode.

AI stöder inte visuell inmatning, vilket innebär att du inte kan ladda upp bilder, skärmdumpar eller annan visuell data för analys.

Konversationsfokus innebär att det kanske inte ger direkta svar när du behöver dem.

Begränsade integrationsalternativ eller experimentella funktioner för professionella eller produktiva arbetsflöden

Pi by Inflection AI-prissättning

Gratis

Pi by Inflection AI – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Pi by Inflection AI?

En Reddit-användare delar med sig:

Pi är fortfarande en av de bästa AI-kompisarna för vänskap/konversation/personlighet med den extra fördelen av internetåtkomst i realtid, och dessa saker tillsammans kan vara väldigt roliga! Det är inte lika avancerat som ett verktyg för arbetsproduktivitet som ChatGPT eller Claude etc., men det är inte meningen heller. Inflection AI:s 3.0 API-åtkomliga modeller är mer inriktade på det. Pi är dock fortfarande utmärkt för att organisera uppgifter och ge motivation, och bättre för vardaglig chatt än AI för arbetsproduktivitet.

🧠 Kul fakta: AI-modeller kan tala dussintals språk, men de presterar sämre på språk som har en mindre andel i träningsdata. Det är därför engelska fortfarande ger de mest sammanhängande resultaten.

9. Brave’s Leo (Bäst för AI-assistans med fokus på integritet)

via Brave

Brave Leo är en integritetsfokuserad AI-assistent som är inbyggd direkt i webbläsaren Brave. Den hanterar dina sökfrågor utan att skapa ett digitalt spår av din nyfikenhet. AI-tekniken bearbetar dina frågor lokalt när det är möjligt, så att känsliga sökningar stannar på din enhet.

Du kan be Leo att söka efter personlig hälsoinformation, finansiell rådgivning eller kontroversiella ämnen utan att behöva oroa dig för att riktade annonser ska följa dig efteråt. Företagets sökprogram går också igenom de sidor du redan tittar på för att få sammanhang.

Braves bästa funktioner i Leo

Dela känsliga frågor och personlig information lokalt på din enhet utan att behöva oroa dig för att skicka data till externa servrar eller skapa användarprofiler.

Forska effektivt i komplexa ämnen från olika källor med samtidiga sammanfattningar från flera webbläsarflikar.

Blockera spårningsskript och annonser för att skydda användarnas integritet samtidigt som du får innehållsrekommendationer baserade på din aktuella surfning.

Upprätthåll användarnas integritet genom anonyma, oregistrerade konversationer som inte kräver något konto eller inloggning för gratis användning.

Braves Leo-begränsningar

Mindre modellkapacitet jämfört med molnbaserade AI-plattformar

Färre avancerade funktioner på grund av designbegränsningar som prioriterar integritet.

Braves Leo-prissättning

Gratis

Leo Premium: 14,99 $/månad

Braves Leo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Opera One’s Aria (Bäst för integrerad webbsurfning)

via Opera One

Opera One behandlar AI som en del av surfupplevelsen istället för en tilläggsfunktion. Läser du en komplex artikel? AI:n Aria kan bryta ner den i viktiga punkter direkt på sidan. Fastnat på en webbplats på ett främmande språk? Omedelbar översättning som behåller den ursprungliga formateringen intakt.

AI-förslagen visas när de är till hjälp och försvinner när de inte är det, vilket undviker det irriterande popup-problemet. Allt synkroniseras mellan dina enheter, så att konversationer och inställningar följer med dig överallt.

Opera Ones bästa funktioner i Aria

Få tillgång till aktuella och omfattande svar på frågor baserade på webbsökningar i realtid.

Översätt hela webbplatser och specifika textval samtidigt som du behåller originalformateringen, bilderna och interaktiva element på ett smidigt sätt.

Interagera med webbsidor med hjälp av Page Context Mode som sammanfattar, översätter eller svarar på frågor om den aktuella sidan.

Styr webbläsarfunktioner, som att organisera flikar, med hjälp av naturliga språkkommandon.

Skapa både text och bilder direkt i webbläsaren med hjälp av en enkel kommandorad eller chattgränssnittet.

Skapa intelligenta svar på forumdiskussioner, kommentartrådar och onlinekonversationer med relevant sidinnehåll som referensmaterial.

Opera Ones Aria-begränsningar

Begränsade anpassningsalternativ för att justera AI-beteende och svar

På stationära datorer (särskilt utvecklingsversionen) kan användning av Aria orsaka webbläsarkrascher, frysningar eller överdriven CPU-/RAM-användning, även om Aria inte används aktivt.

Arias förmåga att återkalla det pågående samtalets sammanhang är begränsad.

Opera Ones Aria-prissättning

Gratis

Opera Ones Aria-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? AI-modeller tränas inte på det levande internet. De flesta data hämtas från böcker, Wikipedia, forum och webbplatser och fryses sedan vid en viss tidpunkt. Så när en LLM-sökmotor säger att den har en gräns 2023 eller 2024, är det bokstavligt talat – den vet ingenting efter det om den inte uppdateras.

Arbetet känns annorlunda i ClickUp

Att veta vad man ska göra är aldrig det svåra. Det svåra är att omsätta idéerna i handling, hålla teamet samlat och ligga steget före i utvecklingen. Det är där de flesta AI-verktyg brister.

ClickUp gör det inte.

Det ger dig svar, ja, men det genererar också nästa uppgift, meddelar rätt person, uppdaterar projektets tidsplan och samlar alla spridda bitar på ett ställe. Så forskningen hamnar inte i ett dokument, uppföljningar försvinner inte i chatten och arbetet stannar inte upp i väntan på att någon ska tilldela det.

Om ditt team behöver mindre växling och mer handling är ClickUp redan byggt för det. Registrera dig gratis idag! ✅