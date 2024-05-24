Perplexity AI-recension: Funktioner, fördelar och alternativ

AI-verktyg har fundamentalt förändrat hur vi söker efter, skapar och konsumerar innehåll. Bland dessa har Perplexity AI stadigt ökat i popularitet som sök- och svarsmotor sedan starten 2022.

Tänk på det som en sökkompanjon som förstår dina preferenser, ger personliga rekommendationer och svarar på dina frågor utifrån sammanhanget med hjälp av naturlig språkbehandling.

I den här bloggen kommer vi att gå igenom Perplexity AI i detalj, beskriva dess funktioner och brister och föreslå ett alternativ med avancerade AI-funktioner.

Vad är Perplexity AI?

Perplexity är en AI-driven sökmotor. Precis som Google och andra sökmotorer kan den hjälpa dig att hitta svar på dina frågor. Det bästa med Perplexity AI är att den anger sina källor så att du kan verifiera om informationen som genereras av verktyget är trovärdig.

Perplexity AI använder naturlig språkbehandling (NLP) för att tolka din fråga och förstå dess avsikt. Därefter söker den igenom webben för att hitta den mest relevanta informationen och formulera svaret. AI-verktyget sammanfattar och presenterar sedan informationen och de referenser som använts. I de flesta fall hittar du det du söker i sammanfattningen. Om du vill ha en mer detaljerad bild kan du hänvisa till de citerade källorna och formulera ditt eget svar.

Om du frågar: "Vilka är fördelarna med livechatt?" Perplexity kommer att:

Skanna auktoritativa webbplatser och sammanställ fördelarna

Ange källorna

Bilder och videor som hjälper dig att förstå ämnet

via Perplexity AI

Fördelen med Perplexity AI jämfört med andra sökmotorer är att det innebär mindre letande efter information genom sökresultat och mer lärande genom konversationer.

Du kan också använda Perplexity AI Chrome-tillägget för att växla från Perplexity.ai till andra sökmotorer.

Låt oss titta på de viktigaste funktionerna i Perplexity AI som gör det praktiskt för forskare, programmerare, marknadsförare och författare att ställa frågor, skapa innehåll och sammanfatta information.

Viktiga funktioner i Perplexity AI

1. Perplexity Copilot

Perplexity Copilot ger dig en interaktiv sökupplevelse, ungefär som en hjälpsam bibliotekarie på ett offentligt bibliotek.

Du berättar för bibliotekarien att du letar efter specifik information. Bibliotekarien pratar med dig och ställer frågor för att förstå exakt vad du letar efter, så att hen kan hjälpa dig att hitta relevanta böcker eller forskningsrapporter istället för att bara ge dig en lista.

Perplexity Copilot fungerar på samma sätt. Copilot ställer följdfrågor för att klargöra oklarheter och förstå komplexa frågor när du skriver in en fråga. Verktyget använder GPT-4 och Claude-3 som maskininlärningsmodeller och utför sökningar för att ge dig den mest relevanta informationen.

Använd Perplexity Co-pilot som din konversationsbaserade AI-chatbot

2. Webbsökning i realtid

Perplexity AI kan utföra realtidssökningar online för att hämta information på begäran. Verktyget genomsöker webbplatser, forum, sociala medier och nyhetsartiklar för att ge dig den senaste informationen om alla sökfrågor. Perplexity AI skannar regelbundet dessa onlinekällor för att hitta uppdaterade och nära nog exakta resultat.

Perplexity AI hjälper dig att hålla dig uppdaterad om alla de senaste händelserna i realtid. Du kan till och med använda det för att samla nyheter från flera källor och få en balanserad bild av aktuella händelser.

Avancerade algoritmer förstår sammanhanget och ger mänskliga resultat som informerar dig utan att överväldiga dig med information.

Realtidswebbsökning i Perplexity AI

Proffstips💡: När du ställer en fråga till AI , var specifik, ge tillräckligt med sammanhang och testa olika inmatningar.

3. Transparent källhänvisning

Eftersom AI-sökmotorer är relativt nya måste du se till att din information är trovärdig. Det bästa med Perplexity AI är att den citerar alla källor från vilka den har sammanställt informationen för din sökfråga. Detta är en fantastisk funktion för dig som använder verktyget för forskning och beslutsfattande.

Proffstips💡: Korskontrollera källorna för att validera informationen innan du publicerar den.

Källhänvisning i Perplexity AI

4. Integrering av olika källor

Perplexity AI förlitar sig inte på en enda källa för att sammanställa svaret på din fråga. Istället söker den information i akademiska tidskrifter, forskningsrapporter, sociala medier, nyhetsartiklar och forum.

Om du till exempel är marknadsförare och vill sammanställa en rapport om dina konkurrenter och deras viktigaste fördelar kan Perplexity AI vara din forskningsassistent. Perplexitys Pro-sökning gräver igenom dina konkurrenters webbplatser, frågar dig vad du letar efter och ger dig en skräddarsydd lista med källor. Den kan till och med sammanfatta dessa sökresultat åt dig med hjälp av en neural nätverksarkitektur så att du får med dig värdefulla slutsatser.

Använd Perplexity AI för att skapa en rapport om konkurrensfördelar

Priser för Perplexity AI

Gratis

Fördel: 20 $/månad

Fördelar med att använda Perplexity AI

Informationshämtning i realtid

Perplexity AI analyserar användarnas frågor och bearbetar en enorm mängd data för att ge dig kontextuell och relevant information. Den går till kärnan i frågan och låter dig ställa följdfrågor baserat på resultaten.

Användarvänligt gränssnitt

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att chatta och upprätthåller ett konversationsflöde när du ställer dina frågor. Allt du behöver göra är att skriva in dina frågor i sökfältet, så ger Perplexity AI dig sammanhängande svar.

Relevanta resultat utan annonser

Till skillnad från webbsökningar och Google-sökningar har Perplexity ett gränssnitt utan annonser. Det kan också filtrera bort reklaminnehåll och prioritera auktoritativa källor så att den information du får är informativ och opartisk.

Källhänvisningar för svar

Perplexity anger alla källor som ligger till grund för svaret på din fråga. Du kan verifiera riktigheten i den information du får och fatta välgrundade beslut.

Nackdelar med att använda Perplexity AI

Extra detaljer som inte alltid stämmer

I de flesta fall strävar Perplexity AI efter att ge trovärdiga och korrekta svar baserat på den information som matas in. Ibland kan du dock upptäcka att de genererade svaren innehåller några extra detaljer som inte alltid är korrekta.

Vi sökte till exempel snabbt på Perplexity efter de bästa pubarna i USA. Resultaten som Perplexity visade innehöll några namn som i själva verket inte var baserade i USA utan i Indien. Det är därför det är viktigt att ge specifika och tydliga uppgifter när man ställer frågor.

Exempel på när Perplexity AI hallucinerar

Istället bör du begränsa din sökning till att leta efter de bästa pubarna i "City", "USA".

För bästa resultat, var mer specifik när du ger instruktioner till Perplexity AI.

Proffstips💡: Överväg att använda AI-promptmallar för detaljerade och strukturerade inmatningar som nybörjare.

Saknar en stor mängd indexerade data

Sökmotorer som Google har funnits i många år och hanterar stora mängder indexerad och uppdaterad information.

Förmågan att ge kontextuella och konversationsbaserade svar skiljer AI-verktyg som Perplexity AI från andra. De kan dock inte ge lika omfattande sökresultat som Google, eftersom de saknar den enorma mängd indexerade data som Google har tillgång till.

Om du till exempel skriver in frågan ”Hur kommer AI att påverka arbetsmarknaden?”, kommer du att märka att Perplexity svarar med ett mer berättande svar. Om du gör samma sökning på Google får du information från dussintals auktoritativa webbplatser.

Du kan utforska olika perspektiv och resultat från sökresultaten. Du kan dock behöva ställa fler följdfrågor om du vill ha en liknande upplevelse från Perplexity.

Känslig för storleken och mångfalden av datamängder

Verktyg som Perplexity genererar svar baserat på de dataset som det har tränats på. Eftersom dessa LLM är relativt nya i sin utveckling är deras dataset fortfarande mindre och inte särskilt mångsidiga.

Detta är en av anledningarna till att interaktiva sökmotorer som Perplexity inte alltid ger korrekta svar.

Vi bad till exempel Perplexity att ge oss rubriker för annonstexter som inte överskred 60 tecken för att hjälpa oss att marknadsföra ett kommande webbinarium. Svaren som genererades var mindre än 30 tecken och inte särskilt engagerande. Detta beror troligen på att dess träning inte inkluderade tillräckligt med liknande annonstexter eller marknadsföringsspråk.

Perplexity AI ger dig kanske inte alltid korrekt information på grund av bristande mångfald i datamängden.

Perplexity AI-recensioner på Reddit

Vi använde Reddit för att ta reda på vad folk tycker om Perplexity. Många användare har framhävt att Perplexity kan skriva kod effektivt genom att hänvisa till onlinekällor.

Användarna noterade dock också att Perplexity ger inkonsekventa och korta svar på dina sökfrågor. Detta kan begränsa problemlösning och forskning.

”TL;DR: Perplexity AI utmärker sig inom kodning med onlinekällor, löser svåra matematiska problem med hjälp av WolframAlpha, erbjuder specifika söklägen, söker effektivt på Reddit, hittar lokala företag och ger koncisa svar. Det brister dock inom komplicerad vetenskap utanför matematik, saknar problemlösningsförmåga, ger ibland inkonsekventa och korta svar och har begränsningar i sökbredd och formatering. Trots sina begränsningar är Perplexity AI värt att prova, särskilt i kombination med andra AI-modeller för bättre informationsnoggrannhet. ”

Tekniska framsteg innebär att du har flera alternativ till AI-verktyg som ChatGPT och Perplexity.

Visste du att ClickUp har sin egen AI?

Möt ClickUp Brain – utformat för att automatisera repetitiva uppgifter inom den allt-i-ett-plattformen för produktivitet.

ClickUp Brain kan skriva kreativa texter, fylla i projektbeskrivningar, översätta text, sammanfatta mötesanteckningar och skapa bloggar.

Så här fyller ClickUp Brain i viktiga detaljer i en PMO-brief

Verktyget har ett konversationsgränssnitt och du kan ställa frågor till det precis som du skulle göra till en vän. Du kan komma åt det var som helst på plattformen utan att behöva växla mellan olika applikationer.

Här är några av de viktigaste funktionerna i ClickUp Brain, som gör det till ett av de bästa alternativen till Perplexity AI.

AI Knowledge Manager

Anta att du arbetar med ett projekt och måste hänvisa till QA-processen för en viss uppgift. Men du kommer inte ihåg filens namn och vill inte heller slösa tid på att söka efter den.

Använd ClickUp Brain i sådana situationer för att få omedelbara svar på dina arbetsrelaterade frågor. Allt du behöver göra är att skriva in din sökfråga.

I det här fallet: ”Hur fungerar vår QA-process?”. AI-kunskapshanteraren analyserar din fråga och hämtar relevant information från dina uppgifter, dokument, företagets wiki och andra källor. ClickUp Brain visar informationen som ett svar på din fråga, och du kan återgå till ditt arbete på nolltid.

ClickUp Brain svarar på dina frågor direkt i plattformen.

AI-projektledare

Istället för att lägga tid på uppgifter som att skapa arbetsuppgifter, skriva mötesreferat, förbereda statusrapporter, skapa projektbeskrivningar etc. kan du använda ClickUp Brain som din AI-projektledare. Samtidigt kan du fokusera på viktigare och mer komplexa uppgifter.

Skapa noggranna mötesanteckningar utan ansträngning med ClickUp Brain

ClickUp Brain kan automatiskt uppdatera dina uppgiftsstatusar och hjälpa dig att skapa deluppgifter inom ClickUp Tasks. Det kan också gå igenom dina uppgifter och projekt för att skapa uppdateringar om framsteg. Detta ger dig en snabb översikt över allt som har hänt med ditt projekt och hur uppgifterna har fortskridit.

AI-projektledaren kan skapa stand-ups, sammanfatta information från ClickUp Docs och till och med skapa anpassad automatisering för specifika scenarier.

Team kan använda ClickUp Brain för att sammanfatta vitböcker, forskningsrapporter och konversationstrådar för att förstå viktiga fakta och information. Det kan hämta åtgärdspunkter från mötesagendor och tilldela dem till lämpliga teammedlemmar, vilket gör projektledning till en barnlek.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta dina möten och skapa åtgärdspunkter.

AI Writer för arbete

Du kan använda AI-skrivaren för att skriva bloggartiklar, landningssidor, e-postmeddelanden och mycket mer. Den inbyggda stavningskontrollen upptäcker automatiskt stavfel i realtid. Förfina tonen och stilen i ditt skrivande och skapa perfekta texter varje gång.

ClickUp Brain, din virtuella assistent, har AI-promptmallar i GPT som gör att du kan få relevanta svar utan manuellt arbete och få resultat snabbare.

Här är några populära AI-promptmallar från ClickUp som hjälper dig att komma igång:

ClickUp ChatGPT-prompter för marknadsföringsmall

De över 600 uppmaningarna i ClickUps ChatGPT-uppmaningar för marknadsföringsteam-mall tar din marknadsföring till nästa nivå. Med uppmaningar i över 40 kategorier kan du snabbt starta innovativa kampanjer, engagera din publik och öka försäljningen.

Ladda ner denna mall Boosta dina marknadsföringskampanjer med ClickUps ChatGPT-prompter för marknadsföringsteamets mall.

ClickUp ChatGPT-prompter för projektledningsmall

Projektledare använder ClickUps ChatGPT-prompter för projektledningsmallar för att brainstorma och ta fram lösningar och bästa praxis för potentiella problem.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps GPT-prompts för projektledningsmallar för att generera projektidéer som är skräddarsydda för ditt företags behov.

Anvisningarna i denna mall hjälper dig att skapa en omfattande projektplan som beskriver de uppgifter, resurser och tidsplaner som krävs för att slutföra projektet framgångsrikt.

ClickUp ChatGPT-prompter för teknikmall

ClickUps ChatGPT-prompter för teknikmallar används för att undersöka och brainstorma tekniska lösningar för komplexa utmaningar och projekt.

Ladda ner denna mall ClickUps ChatGPT-prompter för ingenjörsmalar ger intelligenta svar på dina ingenjörsfrågor.

Här är ett exempel på en uppgift du kan använda: Jag behöver skapa en modell som kan förutsäga kundnöjdhet baserat på kundfeedback.

Använd resultatet från denna modell för att förbättra din kundnöjdhetspoäng.

Översätt med ClickUp Brain

ClickUp Brain kan också översätta innehåll. Kopiera och klistra in texten du vill översätta i ditt ClickUp Doc. Markera och översätt texten till valfritt språk; du får snart en snabb och korrekt översättning. Detta är särskilt användbart när dina kunder är globala och du vill kommunicera med dem på ett effektivt sätt.

Översätt din text till över 10 språk med ClickUp Brain.

Prissättning

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/månad per Workspace-medlem.

Utnyttja ClickUp Brain för att förbättra produktiviteten på din arbetsplats

Perplexity sticker ut bland AI-drivna sökmotorer genom att ge snabba och personliga svar på dina frågor och dessutom hjälpa till med att generera och sammanfatta innehåll.

Även den kostnadsfria versionen av Perplexity AI-appen kan berika kunskapsupptäcktsprocessen – särskilt som en fristående konversationsbaserad AI-chattbot.

Om du däremot letar efter en AI-assistent som är djupt integrerad i din projektledningsprogramvara är ClickUp ett utmärkt alternativ.

ClickUp Brain drivs av AI och automatiserar tidskrävande uppgifter som att skapa marknadsföringstexter, projektledningsrapporter, tilldela uppgifter och sammanfatta möten, vitböcker och kommentartrådar.

För att utforska hur ClickUp Brain ökar din produktivitet, registrera dig gratis på Clickup.