Gratis mallar för resultaträkningar för tydlig finansiell rapportering

Har du problem med sena betalningar, slumpmässiga fakturor och kaos i kassaflödet? För småföretagare kan det kännas mer som skadebegränsning i sista minuten än smart planering att hålla koll på intäkterna.

Den verkliga utmaningen är inte bara att tjäna pengar – det är att veta exakt vad som kommer in, vad som går ut och var du står finansiellt.

Det är där en resultaträkningsmall blir avgörande. Ett välkonstruerat format kan hjälpa till att bryta ner nettoresultat, rörelsekostnader och bruttovinst utan att slösa timmar på manuella beräkningar.

Låt oss utforska gratis, anpassningsbara mallar som hjälper dig att spåra nettoinkomst, rörelsekostnader och bruttovinst, oavsett om du föredrar ett resultaträkningsformat i flera steg eller något enklare.

Vad är mallar för resultaträkningar?

Mallarna för resultaträkningar är förformaterade finansiella dokument som används för att spåra ett företags intäkter och kostnader under en viss period. Dessa mallar förenklar processen att registrera nyckeltal som KPI:er för nettoomsättning, kostnad för sålda varor, rörelseresultat och nettovinst.

En bra mall speglar formatet för en professionell resultaträkning, med tydliga poster för företagets intäkter, kostnader och skatter.

En mall för resultaträkning i flera steg skiljer till exempel bruttovinsten från rörelseresultatet för att ge dig en djupare inblick i hur den dagliga verksamheten påverkar företagets finansiella nyckeltal.

Mallar för resultaträkningar

Oavsett om du hanterar din projektredovisning manuellt eller använder redovisningsprogramvara kan rätt resultaträkningsmall spara timmar i ditt arbetsflöde.

ClickUp, en app för allt som rör arbete, ger ekonomiavdelningar strukturen i kalkylblad utan manuellt krångel.

Här är några noggrant utvalda mallar som är utformade för att hjälpa dig att dokumentera intäkter, spåra driftskostnader och beräkna nettoresultat:

1. ClickUp-mall för huvudbok

Hämta gratis mall Spåra detaljerade finansiella transaktioner med ClickUp-mallen för huvudbok.

ClickUps mall för huvudbok ger ett strukturerat format för att registrera och hantera ditt företags finansiella transaktioner. Den är utformad med flexibilitet i åtanke och innehåller anpassningsbara fält, vyer och inbyggda uppgiftsstatusar för att hålla saker och ting tydliga och lätta att följa.

Varför du kommer att älska den här mallen

Övervaka debiteringar och krediteringar med definierade fält

Skapa och växla mellan vyer som resultaträkning och balansräkning.

Lägg till statusetiketter till enskilda transaktionsuppgifter för enkel spårning.

🔑 Perfekt för: Team som hanterar både resultaträkningar och underlag som balansräkningar eller kassaflödesanalyser.

2. ClickUp-mall för budgetrapport

Hämta gratis mall Spåra budgetresultat och utgiftstrender med ClickUps mall för budgetrapporter.

ClickUps mall för budgetrapporter är uppbyggd som ett levande dokument. Mallen är idealisk för team som behöver rapportera om budgetar ofta utan att behöva bygga upp allt från grunden.

I stället för bara siffror hjälper det att visualisera hur utgifterna stämmer överens med de finansiella målen. Dessutom kan du ligga steget före när det gäller avvikelser i projektbudgeten, upptäcka överutgifter i tid och skapa mer korrekta prognoser månad för månad.

Varför du kommer att älska den här mallen

Kategorisera intäkter och företagsutgifter i ett överskådligt format.

Ställ in återkommande påminnelser för granskning och uppdatering av rapporter.

Använd dokumentformat för samarbete, anteckningar och teamets synpunkter.

🔑 Perfekt för: Ekonomiavdelningar som hanterar driftskostnader, analyserar budgettrender och anpassar verksamheten efter finansiella mål.

3. ClickUp-mall för försäljningsuppföljning

Hämta gratis mall Visualisera prestanda på produktnivå med ClickUp Sales Tracker-mallen.

Mallen Sales Tracker från ClickUp hjälper dig att kartlägga försäljningsaktiviteter från lead till avslutad affär, utan att tappa bort detaljerna däremellan. Du kan tagga kundorder, spåra prestanda per produkt och övervaka mål – allt i en och samma vy.

Det bästa är att den är tillräckligt strukturerad för rapportering, men samtidigt tillräckligt flexibel för försäljningsverksamhet i realtid.

Varför du kommer att älska den här mallen

Analysera prestanda över tidslinjer, produkter och säljare utan att behöva byta verktyg.

Registrera kundreturer och fördelning av fraktkostnader

Övervaka måluppfyllelsen och uppdatera försäljningsutvecklingen i realtid.

🔑 Perfekt för: Försäljningschefer och intäktsteam som behöver detaljerad insyn i försäljningen per nettoomsättning, produktkategori och affärsresultat.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för resultaträkningar som förenklar dina affärsredovisningsprocesser

🎥 Titta på: Hur man använder ClickUp för bokföring

4. Mall för månadsrapport för ClickUp-försäljning

Hämta gratis mall Granska och jämför månatliga försäljningsresultat med ClickUps mall för månatlig försäljningsrapport.

Mallen för månadsrapport för ClickUp-försäljning hjälper dig att skapa månadsrapporter som inte bara listar siffror, utan också visar vad siffrorna betyder.

De är utformade för team som behöver presentera tydliga, datastödda sammanfattningar av nettoomsättning, vinst/förlust och prestationsmål. Du kan lägga till grafer, sammanfattningar och till och med teamanteckningar, vilket gör det lättare att se vad som fungerar och vad som behöver uppmärksammas.

Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera trender med hjälp av tabeller och inbäddade grafer.

Dela upp individuella eller teamets resultat per rapporteringsperiod.

Spara insikter, anteckningar och förslag i ett format som underlättar samarbete.

🔑 Perfekt för: Team som sammanställer återkommande rapporter om finansiella resultat, jämför nettoresultat över tid och synkroniserar affärsmässiga inkomstmål.

➡️ Läs mer: Tips för att optimera din utgiftshantering och teamets arbetsflöde

5. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Hämta gratis mall Hantera leverantörsbetalningar med precision med hjälp av ClickUp-mallen för leverantörsskulder.

ClickUps mall för leverantörsskulder erbjuder ett strukturerat sätt att organisera fakturor, spåra förfallodatum och övervaka leverantörsbetalningar. Den ersätter kalkylblad och e-postmeddelanden med ett anpassningsbart arbetsflöde.

Använd den för att digitalisera fakturauppföljning, tilldela uppföljningar och hålla koll på dina företagsutgifter utan att missa något.

Varför du kommer att älska den här mallen

Sortera uppgifter baserat på betalningsstadium eller verifieringsstatus

Använd automatisering för att få aviseringar om förfallna saldon.

Visa alla väntande eller betalda fakturor per rapporteringsperiod eller betalningskategori.

🔑 Perfekt för: Ekonomiavdelningar som hanterar återkommande leverantörsbetalningar, granskar totala utgifter och anpassar kassaflödet efter betalningscykler.

6. ClickUp-mall för utgiftsrapport

Hämta gratis mall Spåra och organisera företagets utgifter med ClickUp-mallen för utgiftsrapporter.

ClickUps mall för utgiftsrapport ger dig ett strukturerat sätt att logga, kategorisera och rapportera utgifter mellan avdelningar. Med en dokumentliknande layout och flexibla fält kan du lägga till kvitton, markera godkännanden och markera återkommande företagsutgifter.

Denna mall fungerar särskilt bra för ekonomiteam som hanterar regelbundna leverantörsbetalningar eller team som behöver insyn i kostnader som kostnad för sålda varor (COGS), resebudgetar och marknadsföringsutgifter.

Dessutom kan du med verktyget ClickUp for Finance centralisera alla finansiella uppgifter. Från att spåra totalförsäljningen till att övervaka driftskostnaderna får du allt i ett flexibelt arbetsutrymme. Du kan skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera kassaflödet, tilldela uppgifter med deadlines och använda återkommande påminnelser för att hålla koll på finansiella cykler.

Varför du kommer att älska den här mallen

Registrera utgifter efter datum, betalningsmottagare och kategori på ett och samma ställe.

Tilldela godkännandestatus som Godkänd eller Avvisad för snabbare bearbetning.

Övervaka de totala utgifterna i olika kategorier för att tidigt upptäcka överkonsumtion.

🔑 Perfekt för: Team som hanterar utgiftsgranskningar, spårar leverantörskostnader och upprätthåller korrekta förlustredovisningar under en viss period.

💡 Proffstips: Lägg till en flik för rullande prognoser. Istället för att förlita dig på en fast 12-månaderslayout kan du skapa en rullande 3- eller 6-månadersprognos som är kopplad till din resultaträkning. Detta hjälper dig att justera prognoserna i realtid baserat på säsongsvariationer eller senaste förändringar i nettoomsättning eller rörelseresultat.

7. Mall för finansiell analysrapport från ClickUp

Hämta gratis mall Omvandla finansiella data till användbara insikter med ClickUps mall för finansiell analysrapport.

ClickUps mall för finansiell analysrapport hjälper dig att strukturera och sammanfatta komplexa finansiella data från flera rapporter. Den är särskilt användbar för att spåra intäkter före skatt och nettovinst samt för att jämföra ett företags finansiella resultat över tid.

Med den här mallen kan du lägga in dina resultat, bädda in diagram och lägga till kommentarer, vilket gör den till mer än ett statiskt dokument. Den är utformad för samarbete och presentation, inte bara för dokumentation.

Varför du kommer att älska den här mallen

Markera trender i nettoresultat, kostnader och kassaflöde.

Skapa visuella instrumentpaneler för att dela data med intressenter

Spåra pågående rapportstatus med uppgiftsbaserade framstegsindikatorer.

🔑 Perfekt för: Ekonomiavdelningar som genomför månads- eller kvartalsrapporter, sammanfattar resultaträkningar eller presenterar den övergripande ekonomiska situationen för ledningen.

8. ClickUp Pro Forma-rapportmall

Hämta gratis mall Prognosera framtida finanser med ClickUp Pro Forma Statement Template.

ClickUps mall för proformaredovisning gör det möjligt för företag att skapa framåtblickande finansiella prognoser baserade på förväntade intäkter, driftskostnader och marknadsförhållanden.

Oavsett om du pitchar för investerare, planerar produktutvidgningar eller räknar på nya djärva strategier är det ett måste. Dessutom gör vyerna och anpassningsbara fält det enkelt att bryta ner bruttoförsäljning, försäljningskostnader och nettointäkter under en prognostiserad rapporteringsperiod.

Varför du kommer att älska den här mallen

Dela upp prognoserna efter kostnadskategorier som administration, direkt arbetskraft, kontorsmaterial, råvaror etc.

Följ utvecklingen mot vinstmålen med hjälp av milstolpsvyer.

Centralisera all planering i ett gemensamt arbetsutrymme med redigerbara vyer.

🔑 Perfekt för: Grundare, analytiker och ekonomiteam som skapar resultaträkningar i flera steg för tillväxtmodellering, investeringspresentationer eller strategisk affärsplanering.

💡 Bonustips: Skriv och samarbeta på proformaredovisningar direkt i ClickUp Docs och länka dem till relevanta uppgifter eller projekt.

9. ClickUp-mall för journal och huvudbok

Hämta gratis mall Registrera varje transaktion i realtid med ClickUp Journal och Ledger Template.

Har du svårt att hålla ordning på dina finansiella transaktioner utan att det blir rörigt? Prova ClickUps mall för journal och huvudbok. Den är utformad för att stödja dagliga posteringar, är uppdelad i kredit- och debetfält och uppdaterar saldon automatiskt.

Layouten gör det enkelt att organisera transaktionshistoriken för skatteförberedelser, revisioner eller budgetplanering utan att behöva jonglera med flera kalkylblad.

Varför du kommer att älska den här mallen

Registrera företagsintäkter, leverantörsbetalningar eller kontorsmaterial

Använd anpassade fält för debet-, kredit- och balansberäkningar.

Övervaka och revidera poster för löpande verksamhet eller särskilda poster.

🔑 Perfekt för: Bokförare, revisorer och ekonomiteam som registrerar regelbundna poster, verifierar nettovinsten och stämmer av konton under en viss period.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för bokföring i Excel och ClickUp

10. ClickUp-mall för spårning av tillgångar

Hämta gratis mall Logga, kategorisera och övervaka tillgångar med ClickUp-mallen för spårning av tillgångar.

Mallen för tillgångsspårning från ClickUp erbjuder ett centraliserat system för hantering av både digitala och fysiska tillgångar. Oavsett om du spårar bärbara datorer, programvarulicenser eller kontorsmöbler, håller denna uppgiftsbaserade konfiguration dina register korrekta och uppdaterade.

Du kan ange viktiga uppgifter som anskaffningskostnad, revisionsår eller totalt tillgångsvärde och sedan uppdatera statusen när saker säljs, omfördelas eller skrivs av. Detta hjälper dig att hålla en korrekt redovisning i varje skede.

Varför du kommer att älska den här mallen

Registrera tillgångsuppgifter med hjälp av anpassade fält för finansiella och operativa taggar.

Tilldela teammedlemmarna uppgifter för tillgångskontroller och underhåll.

Spåra tillgångars livscykel från anskaffning till avyttring i en översikt

🔑 Perfekt för: Operativa eller administrativa team som hanterar kapitalutgifter, övervakar lagerregister och håller koll på tillgångsrelaterade finansiella rapporter.

🤓 Tips: Spåra utgifter på önskelistan med taggar. I din resultaträkningsmall markerar du potentiella framtida inköp eller icke-väsentliga poster med en etikett som "Önskelista" eller "Uppskjutet". Filtrera sedan bort dem för rapportering, men behåll dem i ditt budgetdokument för senare prioritering.

11. Resultaträkningsmall från Vertex42

via Vertex42

Vertex42:s mall för resultaträkning erbjuder format med flera steg och ett steg, så att du kan välja den detaljnivå som passar dina rapporteringsbehov. Versionen med flera steg har avsnitt för bruttovinst, rörelseresultat och intäkter från kvarvarande verksamhet. Versionen med ett steg är däremot mer avskalad och passar tjänstebaserade företag.

Varför du kommer att älska den här mallen

Splittra upp kostnaden för sålda varor och dra av rörelsekostnaderna på ett tydligt sätt.

Registrera nettoomsättning, ränteintäkter och skatter med hjälp av fördefinierade kategorier.

Anpassa intäktssektionen efter din specifika affärsstruktur.

🔑 Perfekt för: Småföretagare som letar efter utskrivbara, redigerbara Excel-versioner av resultaträkningar som överensstämmer med vanliga standarder för finansiella rapporter.

12. Mall för årsredovisning från Corporate Finance Institute (CFI)

via Corporate Finance Institute

CFIs mall för resultaträkning finns i två redigerbara format: ett för årsredovisning och ett för månadsvis uppföljning. Mallen är utformad för finansiell modellering och är idealisk för analytiker som behöver flexibla verktyg för att enkelt kunna prognostisera eller analysera historiska trender.

Mallarna är förformaterade med formler för att beräkna bruttomarginal, rörelseresultat och resultat före skatt. Det bästa av allt? Du kan anpassa posterna helt efter dina behov.

Varför du kommer att älska den här mallen

Beräkna automatiskt nettoinkomst, inkomstskatt och räntekostnader över olika perioder.

Växla mellan månads- och årsvy för olika rapporteringsbehov.

Infoga eller ta bort rader för nya poster utan att bryta strukturen.

🔑 Perfekt för: Finansanalytiker, nystartade företag och små och medelstora företag som söker ett flexibelt Excel-baserat resultaträkningsformat som stöder djupgående modellering och jämförelser mellan olika år.

💡 Proffstips: När du anpassar din resultaträkning, se alltid till att lämna utrymme för oväntade finansiella händelser, som plötsliga försäljningar av tillgångar eller juridiska uppgörelser. Dessa engångshändelser kan påverka dina siffror avsevärt. Markera dem därför separat för att hålla din rapportering tydlig, klar och revisionsvänlig.

13. Resultaträkningsmall från Xero

via X e ro

Xeros mall för resultaträkning är en färdig PDF-fil som är utformad för snabb inmatning och korrekta beräkningar av nettovinsten. Det är ett plug-and-play-verktyg, så du behöver inga separata kalkylblad eller formler.

Fyll bara i fälten för intäkter, totala produktionskostnader och rörelsekostnader, så beräknar formuläret din nettovinst före skatt. Detta gör det till ett bra alternativ för företag som vill ha ett återanvändbart, enkelt format för att dokumentera sin ekonomiska utveckling.

Varför du kommer att älska den här mallen

Spara och jämför rapporter från olika rapporteringsperioder.

Upptäck luckor i företagets intäkter och områden där du kan minska de totala utgifterna.

Exportera din rapport för interna granskningar eller externa presentationer.

🔑 Perfekt för: Småföretagare och frilansare som vill ha en snabb, utskrivbar resultaträkning utan att behöva använda Excel eller bokföringsprogram.

➡️ Läs mer: Bästa programvaran för kapitalprojektledning

Vad kännetecknar en bra mall för resultaträkning?

En bra mall för resultaträkning hjälper dig att spåra intäkter, kostnader och nettoresultat utan onödigt arbete. Här är vad du ska leta efter i en mall för resultaträkning:

Anpassade kategorier: Gruppera företagets intäkter och totala driftskostnader i logiska sektioner, såsom försäljningsintäkter, juridiska kostnader eller andra intäktskällor. Detta hjälper dig att granska och tolka data snabbare, särskilt när du anpassar en gratis mall för resultaträkning för eget bruk.

Automatiska beräkningar: Eliminera risken för fel i kalkylblad genom att ställa in fält för automatisk beräkning av nyckeltal som betalda räntor, vinst och skatter. Detta sparar tid och ger dig större förtroende för dina totalsummor.

Flerstegsformat: Använd en flerstegsformat för resultaträkningen för att isolera viktiga resultatdata, såsom bruttovinst, rörelseintäkter och kostnader före skatt.

Redigerbara perioder: Justera rapporteringsfönstren efter månad, kvartal eller anpassat intervall för att matcha interna scheman eller investerarnas förväntningar. Detta är avgörande när man följer småföretags ekonomi över tid.

Tydlighet i enskilda poster: Spåra enkelt fluktuationer i kostnaden för sålda varor, totala intäkter eller allmänna omkostnader. Tydlig synlighet för enskilda poster hjälper dig att upptäcka problem med icke-rörelseintäkter, prissättning eller kostnadsökningar.

Klar att skriva ut och dela: Exportera din mall för resultaträkning i PDF- eller kalkylbladsformat för enkel samverkan. Den är idealisk när du delar resultat med din revisor, ditt interna team eller under budgetgenomgångar.

Utrymme för anteckningar: Lägg till anteckningar för att förklara avvikelser, under posterna eller engångskostnader som avskrivningar av tillgångar eller avvecklade verksamheter. Detta är viktigt för revisionsspår eller diskussioner med intressenter.

Enkel formatering: Håll typsnitt, avstånd och färgscheman rena så att ditt team kan fokusera på siffrorna, inte layouten. Perfekt för återkommande rapporter eller formella granskningar.

Förenkla rörelseresultatet och upptäck icke-rörelserelaterade vinster med ClickUp

Att hantera ditt företags finansiella data behöver inte vara komplicerat. Med rätt mall för resultaträkning och stödjande finansiella verktyg kan du hålla koll på intäkter, rörelsekostnader och nettoresultat utan att behöva jonglera med spridda kalkylblad.

Oavsett om du förbereder månadsrapporter, gör prognoser med proformaredovisningar eller spårar dagliga transaktioner, ger ClickUps mallar dig tydlighet och kontroll.

De är färdiga att använda och lätta att anpassa, vilket sparar tid, minskar fel och håller ditt team på samma sida – så att du kan fokusera på att öka vinsten istället för att fixa formler.

