10 kostnadsfria mallar för resultaträkningar som förenklar dina affärsredovisningsprocesser

Att vara revisor handlar om att älska siffror, men siffrorna älskar inte alltid dig tillbaka.

Från att sitta uppe sent på natten och balansera företagets konton till att stirra oändligt på kalkylblad för att försöka lista ut varför siffrorna i resultaträkningen inte stämmer överens – ibland kan jobbet vara en riktig plåga!

Lyckligtvis kan mallar för resultaträkningar hjälpa ekonomiavdelningar att hantera sina uppgifter mer effektivt. Dessa förformaterade dokument fungerar som ett stetoskop för att utvärdera ditt företags finansiella hälsa – de lyssnar på hjärtslagen i din verksamhet och sammanfattar aktuella eller prognostiserade kostnader, intäkter och utgifter under en redovisningsperiod.

Häng med oss för att ta reda på hur du kan hålla ditt företag levande och blomstrande med 10 förstklassiga mallar för resultaträkningar avsedda för redovisningssuperhjältar! 🦸

Vad är en vinst- och förlustmall?

En mall för resultaträkning (P&L) innehåller en proformaresultaträkning som förenklar skapandet av finansiella prognoser och genomförandet av tillväxtanalyser från år till år (YoY). Den ger en omfattande översikt över företagets finansiella hälsa genom poster som:

Intäkter eller försäljningsströmmar

Fasta kostnader (som hyra)

Återkommande utgifter (som el-, vatten- och gasräkningar)

Avskrivning

Kostnad för sålda varor (COGS)

Reserver för skatter och osäkra fordringar

Brutto- och nettovinst

En resultaträkning eller mall för resultaträkning förenklar rapportering och analys genom att tillhandahålla ett standardiserat format som säkerställer konsekvens i beräkningen och uppföljningen av finansiella data.

Detta gör det möjligt för intressenter att snabbt utvärdera företagets finansiella resultat utan att behöva skapa komplexa kalkylblad från grunden, vilket gör det lättare att ligga steget före konkurrenterna och upprätthålla en hållbar verksamhet.

Få en översikt över ditt teams arbete genom att spåra eller kategorisera den övergripande utvecklingen i ClickUp Dashboards.

Dessa mallar passar företag av alla storlekar, från nystartade företag till stora koncerner. Du kan anpassa dokumentet för månatliga, årliga eller kvartalsvisa affärsrapporter, vilket gör att du kan jämföra data, upptäcka mönster i intäkter och utgifter och fatta välgrundade beslut för att få ditt företag att växa. 🌱

Vad kännetecknar en bra mall för resultaträkning?

En bra vinst- och förlustmall kan spela en viktig roll i beslut om att godkänna eller stoppa investeringar och verksamhet. Eftersom det är så mycket som står på spel bör den vara:

Omfattande: Den ska täcka relevanta inkomstkällor och typer av utgifter och ge en tillförlitlig bild av företagets finansiella resultat. Visuellt sammanhängande: Mallen för resultaträkning bör vara välstrukturerad och lätt att navigera, med alternativ för att inkludera grafer och diagram som hjälper dig att upptäcka trender och förstå data på ett ögonblick. Anpassningsbar: Varje företag är unikt, så mallen bör kunna anpassas efter just din verksamhet. Användarvänligt: Även personer utan finansiell bakgrund bör kunna använda och följa mallen. Det är önskvärt med uppmaningar eller platshållare som gör det enkelt : Även personer utan finansiell bakgrund bör kunna använda och följa mallen. Det är önskvärt med uppmaningar eller platshållare som gör det enkelt att mata in data Analysvänlig: En bra mall ska inte bara registrera siffror, utan också hjälpa dig : En bra mall ska inte bara registrera siffror, utan också hjälpa dig att beräkna viktiga prestationsindikatorer (KPI) som bruttovinstmarginal eller avkastning på investering (ROI) på arbetskraftskostnader. Delbar: Mallen för resultaträkning bör vara kompatibel med vanliga : Mallen för resultaträkning bör vara kompatibel med vanliga kalkylprogram som Microsoft Excel eller Google Sheets för att vara enkel att använda och dela.

10 kostnadsfria mallar för resultaträkningar för att skapa solida resultaträkningar

Vår lista över de 10 bästa GRATIS mallarna för resultaträkningar i ClickUp och Excel kommer att imponera på dina bokförare och redovisningsteam! Låt oss utforska användningsområdena för var och en. 💸

1. ClickUp-mall för huvudbok

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för huvudbok

Med ClickUp General Ledger Template får du en personlig ekonomisk assistent som inte bara håller koll på dina resultaträkningar utan hela företagets bokföring! 🤩

Denna intuitiva och användarvänliga mall hjälper dig att föra noggranna finansiella register över dina debet- och kreditposter samt kassaflöden, så att du alltid har kontroll över var dina pengar kommer ifrån och vart de går.

Mallen för resultaträkning har skräddarsydda anpassade fält för att registrera transaktionsattribut som Kontotitel, Kontotyp, Transaktionsdatum, Kvitto, Registreringsnummer, Debet, Kredit, DrCr och Journalposteringstyp. När du har registrerat transaktionerna kan du automatiskt använda dokumentets fyra huvudvyer för att generera olika finansiella rapporter.

Om du vill skapa en finansiell resultattavla kan du använda vyn Resultaträkning. Den visualiserar dina intäkter, utgifter och vinster baserat på registrerade transaktioner, vilket ger dig realtidsinformation om hur det går för dig. Du kan spåra och omklassificera poster i rapporten genom att helt enkelt dra dem över tavlan.

På samma sätt visar Balansräkningspanelen automatiskt alla dina tillgångar, skulder och eget kapital. Denna vy påskyndar processen att stämma av konton och hålla dina register konsekventa.

Vyerna Huvudbok och Transaktionslista är perfekta för att spåra dagliga transaktioner grupperade efter kontotitel eller någon annan parameter, så att du snabbt kan redigera eller uppdatera specifika fält.

2. ClickUp-mall för budgetrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för budgetrapport

Du måste jämföra budgeterade och faktiska data för att mäta vinster eller förluster. Det är dock ofta tidskrävande att följa upp budgeten och rapportera över olika redovisningsperioder. Det är här ClickUps mall för budgetrapporter kan göra stor skillnad. 🤑

En av de mest framträdande funktionerna i denna mall är dess fördefinierade avsnitt som täcker fem viktiga finansiella aspekter:

Resultat: Ett särskilt avsnitt för att redovisa prognostiserade och faktiska intäkter och marginaler. Försäljningsfördelning: Visar en fördelning av din försäljning (faktisk och mål) i olika regioner. Kostnader: Hjälper dig att kategorisera och jämföra driftskostnader med budgeterade värden. Balansräkning: Visar skillnaden mellan intäkter och kostnader Konkurrensöversikt : Hjälper dig att jämföra dina intäkter och marknadsandelar med ledande konkurrenter.

Denna systematiska struktur hjälper dig att planera dina affärsutgifter och sätta upp mål för framtida resultat. Mallen har ett standarddiagram för att visa finansiella data över olika tidsperioder, men du kan också lägga till egna diagram.

Du hittar två viktiga avsnitt för finansiell övervakning och analys: avsnittet Nuvarande månads resultat gör det möjligt för dig att noggrant specificera intäkter och kostnader som ditt företag har haft under den aktuella månaden, vilket ger en realtidsöversikt över ditt finansiella resultat. Samtidigt går avsnittet Årsresultat in på djupet på ditt företags resultat under hela året.

3. ClickUp-mall för försäljningsuppföljning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för försäljningsuppföljning

Förbättra dina säljteamens beslutsförmåga med ClickUp Sales Tracker Template. Dess många funktioner ger dig möjlighet att noggrant övervaka din försäljningsprocess och vidta åtgärder för att uppnå vinstmålen! 🥇

För att komma igång med den här mallen måste du först definiera de produkter eller tjänster du erbjuder till försäljning. Använd anpassade fält för att mata in en rad olika uppgifter, från frakt- och enhetskostnader till produkttyp och returneringsnummer. Ange din målvinst och vinstmarginal för att börja spåra lönsamheten för dina försäljningar löpande.

Anpassade statusar som Klar, Mål uppnått, Mål ej uppnått, Ej påbörjat och Pågående hjälper dig att övervaka din verksamhet för att optimera din försäljningspipeline.

Använd vyn Försäljningsstatus per produktlista för att organisera och analysera dina försäljningsdata efter produkttyp. Vyn Försäljningsvolym per månad är i princip likadan som den föregående, med den viktiga skillnaden att den organiserar dina data per månad med hjälp av ett rullgardinsfält.

För en mer omfattande översikt kan du också utforska Sales Tracker Table view, som visar dina totala försäljningssiffror i ett praktiskt tabellformat. Använd ClickUp Goals för att ställa in försäljningsmått som kostnad per försäljning, intäkter och kundlivstidsvärde, och realtidsdashboards för att spåra dem.

4. ClickUp-mall för månadsrapport för försäljning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för månadsrapport för försäljning

ClickUps mall för månadsrapport för försäljning är en smidig lösning för att förmedla information om försäljningskvoter, utgifter och vinst/förlust och fungerar som en omfattande dokumentation av varje säljares individuella resultat. Den är idealisk för team som är starkt beroende av kallkundsförsäljning och uppföljningar, eftersom den:

Visualiserar framstegen mot månatliga försäljningsmål

Identifierar förbättringsområden och förlustbringande processer

Hjälper dig att snabbare dra nytta av lönsamma möjligheter

Låt oss säga att du leder ett säljteam som ringer upp potentiella kunder för att marknadsföra din rekryteringsprogramvara – den här mallen kan vara en värdefull resurs på många sätt. Du kan använda avsnittet Top Sales Performers (Bästa säljare) för att lyfta fram exceptionella individer som uppnått en hög månatlig konverteringsgrad.

Detta skulle inte bara främja en känsla av erkännande utan också hjälpa ditt team att analysera de bästa metoderna som bidragit till målet.

Med avsnittet Konverteringsfrekvens per vecka kan du systematiskt följa veckovisa resultat. Om du till exempel noterar en konverteringsfrekvens på 10 % under den första veckan och 8 % under den andra kan du identifiera och åtgärda orsaken till nedgången.

Konverteringsfrekvenssammanfattningen ger vanligtvis en kort, informativ översikt över försäljningsutvecklingen under kortare perioder och visar positiva eller negativa trender. Du kan lägga till grafer och diagram för att visualisera insikterna och få en snabbare förståelse.

5. ClickUp-mall för leverantörsskulder

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för leverantörsskulder

Dåligt hanterade leverantörsreskontraprocesser kan lätt förvandlas till en ryslig halloweenmardröm, komplett med saknade pappersspår och felaktiga datainmatningar. ClickUp-mallen för leverantörsreskontra erbjuder en elegant och enkel lösning för att hantera fakturaposter och spåra betalningar med finess, så att din efterlevnad inte blir en skräckupplevelse. 🎃

Lägg till detaljer till dina skulder med hjälp av anpassade fält för attribut som utestående saldo, fakturabelopp, första förfallodatum, totalt förfallodatum, sista betalning, betalningstyp, e-post och betalningsvillkor.

Men om du verkligen vill använda denna vinst- och förlustmall som ett proffs, utnyttja dess tre unika vyer för att få praktisk betalningsinformation för dina vinst- och förlusträkningar. Till exempel:

Lista över leverantörsskulder: Grupperar fakturor efter status (faktura mottagen, vidarebefordrad, verifierad och klar), vilket ger en tydlig översikt över varje fakturas status. Tabellvy för betalningstyp: Kategoriserar fakturor efter betalningstyp, vilket förenklar identifieringen av olika betalningssätt. Visa betalningsprocessen: Ger en detaljerad bild av alla fakturor, grupperade efter status och prioritet, medan : Ger en detaljerad bild av alla fakturor, grupperade efter status och prioritet, medan Kanban-tavlan visar fakturorna i det populära kortformatet.

Det finns mer!

Kanban-tavlan har en interaktiv funktion som gör att du kan klicka på enskilda kort för att få tillgång till information om varje faktura, lägga till anteckningar och bifoga filer. Genom att uppdatera betalningsstatusen genom att helt enkelt dra och släppa kort på tavlan effektiviseras hanteringen av finansiella åtaganden och företagsutgifter.

6. ClickUp-mall för utgiftsrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för utgiftsrapport

Överbelastade kundansvariga kan ha nytta av något enkelt men otroligt effektivt för att skapa korrekta utgiftsrapporter – som ClickUp Expense Report Template. Denna mall är förutrustad med standardformatering, banners och stilar, vilket gör processen att fylla i och dela utgiftsrapporter mer användarvänlig än någonsin. 🤓

Mallens intuitiva gränssnitt stöder mångsidig kostnadsuppföljning, oavsett om du registrerar avdelningsutgifter, driftskostnader eller fakturor från underleverantörer. Du hittar omfattande avsnitt för att specificera overheadkostnader, såsom involverade teammedlemmar, tilldelad budget och kostnadsposter, vilket säkerställer att alla kostnader relaterade till ett visst team eller projekt dokumenteras noggrant.

Avsnittet Utgiftsfördelning innehåller en tabell där du kan lista utgifter, inklusive datum, beskrivning och underkategorier som mat och resor. För att uppfylla efterlevnadskrav kan du lägga till foton av kvitton och ange beskrivningar direkt i mallen. När rapporten är färdig finns det ett slutligt utrymme där granskare kan godkänna och underteckna dokumentet.

Denna mall för resultaträkning används ofta av budgetplaneringsteam för att skapa rapporter om kostnadsberäkningar, vilket i sin tur hjälper till med vinstprognoser.

7. ClickUp-mall för finansiell analysrapport

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för finansiell analysrapport

Spåra dina intäkter, utgifter, vinster och förluster smidigt med ClickUps mall för finansiell analysrapport. Den utnyttjar kraften i fördefinierade kalkylblad för att förenkla tidskrävande uppgifter som att mata in finansiella data och spåra förändringar utan ansträngning.

Mallens visuella hjälpmedel ger en översikt över kassaflödesanalys, likviditetsgrader, balansräkningar och skuldsättningsgrader, vilket gör allt mer tillgängligt, även för personer som inte är ekonomer. 💵

Öppna mallen och fyll i viktig företagsinformation, inklusive logotyp, företagsadress och kontaktuppgifter. Skapa sedan en berättelse om finansiella insikter med hjälp av fängslande grafer och diagram under rubriken Investment Essentials.

Med avsnitt som är dedikerade till värdering och riskanalys kan du lägga till data som ger djupgående insikter om företagets finansiella ställning. Avsluta din finansiella analys med ett avsnitt med detaljerade resultat där du kan ge insikter, tips för förbättringar och en snabb sammanfattning av allt som sagts.

Med anpassade behörighetsinställningar har du fullständig kontroll över vem som får ta del av dina känsliga företagsuppgifter och om de kan redigera dem eller bara observera från sidlinjen.

Denna mall kan även användas för:

Jämföra investeringsportföljer baserat på lönsamhet

Hitta luckor i företagets resultat jämfört med branschstandarder

Identifiera möjligheter till kostnadsminskningar

8. Excel-mall för resultaträkning från CorporateFinanceInstitute

När du har laddat ner filen kan du omedelbart ange ditt företags information i de blå cellerna och välja mellan månads- eller årsredovisning.

Om du vill skapa en resultaträkning i ett kalkylblad är Excel-mallen för resultaträkning från CorporateFinanceInstitute det rätta valet. Detta dokument stöder både månads- och årsredovisningar.

När du har laddat ner filen börjar du mata in finansiella data i de avsedda cellerna för omkostnader. Mallen täcker typiska utgifts- och inkomstposter – allt du behöver göra är att ersätta informationen i cellerna med blå siffror med faktiska data. Siffercellerna med svart text har inbyggda formler, som du bör kontrollera igen för att säkerställa att de slutliga beräkningarna stämmer.

Du kan välja mellan att skapa en regelbunden helårsrapport eller en delårsrapport. När du är klar sparar du filen som ett Excel- eller PDF-dokument, och sedan är du klar.

9. Excel-mall för resultaträkning från SpreadsheetPage

Denna finansiella rapport visar ett företags finansiella hälsa, om det har gjort vinst eller förlust under en viss period.

Excel-mallen för resultaträkning från SpreadsheetPage är ett praktiskt, fördesignat dokument för att skapa företagets finansiella rapporter. Det är en enkel finansiell rapport som används för att registrera data för en specifik redovisningsperiod och på ett överskådligt sätt illustrera företagets finansiella hälsa genom att visa dess nettointäkter eller förluster.

De omfattar viktiga resultaträkningselement, såsom:

Intäkter

Försäljningskostnader (genom lagerstatus)

Driftskostnader

Rabatter och avdrag

Skattekostnader

Denna mall ger dig en solid grund, men du måste själv mata in transaktionssammanfattningar i rapporten manuellt. Den erbjuder flexibilitet att definiera kategorinamn genom kontokoder i arbetsbladet Kontoplan, vilket gör det möjligt för användare att skapa skräddarsydda rapporter. 🧾

10. Excel-mall för resultaträkning från ExcelDataPro

Genom att enkelt mata in dina finansiella data i cellerna med förinställda formler beräknas ditt företags vinst eller förlust automatiskt.

Den färgkodade Excel-mallen för resultaträkning från ExcelDataPro är en färdig resurs i Excel, Google Sheets och OpenOffice Calc, utformad för att hjälpa dig att snabbt skapa detaljerade resultaträkningar.

Denna anpassningsbara mall kan sammanfatta ditt företags ekonomi för kvartals-, års- eller månadsperioder. Ange bara dina finansiella data i cellerna med fördefinierade formler så får du fram ditt företags vinst- eller förlustsiffror.

Mallen är genomtänkt organiserad i tre avsnitt. Under Intäkter kan du ange inkomstkällor som Försäljningsintäkter, Tjänsteintäkter och Ränteintäkter. I avsnittet Kostnader listar du alla företagets kostnader, inklusive reklam, COGS, allmänna kostnader, personalkostnader och mer. Använd avsnittet Sammanfattning och skatter för att få en översikt över bruttovinsten före skatt och inkomstskatten, vilket resulterar i nettoresultatet.

Innan du använder mallen bör du kontrollera att dess format och formler är förenliga med gällande regler i ditt land.

Bli en finansguru med de bästa mallarna för resultaträkningar

Resultaträkningar och mallar är inte bara finansiella verktyg – de är ditt företags sanningsserum. Varje uppdatering ger dig en tydligare bild av hur dina beslut påverkar resultatet. Denna ökade medvetenhet driver dig att söka innovativa lösningar och effektivisera verksamheten för optimal lönsamhet.

Om du letar efter fler mallar för ekonomi och redovisning kan du utforska ClickUps mallbibliotek. Plattformen integreras också med flera redovisningsprogram, vilket gör att du kan upprätthålla omfattande interna wikis för att effektivisera finansiell information. 💖