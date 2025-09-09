De 10 bästa alternativen till TMetric för smartare tidrapportering och produktivitet

Du avslutar en produktiv dag och klappar dig själv på axeln för att ha bockat av allt på din lista. Men sedan kollar du din tidslogg och inser att hälften av dina arbetstimmar inte har registrerats.

Timern hade tyst slutat att fungera igen, eftersom skrivbordsappen frös under en systemuppdatering. Nu saknas faktiska arbetstimmar från fakturerbara timmar.

Om du använder TMetric och stöter på dessa utmaningar kan det vara dags att byta.

Här är några av de bästa alternativen till TMetric som erbjuder högre tillförlitlighet. 🧰

TMetric-begränsningar

TMetric erbjuder fantastiska funktioner för tidrapportering, men det är inte utan problem. Om du är frilansare och arbetar med flera kunder eller är teamledare och försöker effektivisera interna arbetsflöden, här är några vanliga hinder du kan stöta på. 💁

Ingen offline-spårningsfunktion på mobila enheter: Du behöver internetåtkomst för att Du behöver internetåtkomst för att spåra tid på uppgifter och projekt eller begära ledighet; dessa funktioner fungerar endast i webbappen.

Begränsade integrationer: Integrationer med vissa verktyg, som Notion, fungerar endast med webbversionen, inte med desktop-appen.

Grundläggande projektledningsfunktioner: Verktyget saknar avancerade samarbetsfunktioner och anpassningsalternativ för instrumentpaneler, och du kan inte ställa in förfallodatum, vilket gör det svårare att prioritera uppgifter.

Rapporterna behöver rensas upp: Du kan behöva lägga extra tid på att redigera rapporterna innan du delar dem med kunderna.

Frekventa krascher: Desktopversionen kraschar ofta, särskilt i Windows, vilket gör den opålitlig.

🔍 Visste du att? Innan stämplingskort och appar fanns använde tidiga civilisationer i Egypten, Babylon, Grekland, Kina och medeltida islamiska samhällen solur, vattenur och till och med stjärnpositioner för att mäta tiden för jordbruk och vardagsliv.

TMetric-alternativ i korthet

Här är en tabell som visar de bästa alternativen till TMetric:

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Avancerad uppgiftshantering, inbyggd tidrapportering, anpassningsbara arbetsflöden och robusta integrationer. Privatpersoner, småföretag, medelstora företag och storföretag som vill spåra tid över flera projekt och enheter med smarta AI-insikter. Gratis; anpassning tillgänglig för företag Toggl Track Tidrapportering med ett klick, detaljerade rapporter och projektdashboards Individer, frilansare och små team som behöver enkel och flexibel tidrapportering Gratis; betalda abonnemang från 10 USD/månad per användare Harvest Enkel tidrapportering, fakturering och utgiftsrapportering Privatpersoner, småföretag och team som behöver tidrapportering med fakturering Gratis; betalda abonnemang från 13,75 $/månad per användare Rescue Time Automatisk tidrapportering, distraktioner och tidsblockering samt produktivitetsrapporter Individer och frilansare som vill öka sin fokus Gratis; betalda abonnemang från 12 $/månad per användare Clockify Obegränsad tidrapportering, rapportering och teamhantering Individer, småföretag och team som behöver obegränsad tidrapportering och schemaläggning av arbetspass. Gratis; betalda abonnemang från 4,99 $/månad per användare Time Doctor Övervakning av anställda, varningar om distraktioner, detaljerade produktivitetsrapporter och löneintegration. Små till medelstora företag och distansarbetande team som behöver detaljerade funktioner för medarbetarövervakning och lönehantering. Betalda abonnemang börjar på 8 $/månad per användare. Everhour Tidrapportering, budgetering och rapportering i realtid Små till medelstora företag som behöver inbyggd tidrapportering i sina projektledningsverktyg. Gratis; betalda abonnemang från 10 USD/månad per användare Hubstaff Övervakning av anställda, GPS-spårning och produktivitetsmätning Små till medelstora företag och distans- och fältteam som behöver produktivitetsöverblick Gratis; betalda abonnemang från 7 $/månad per användare My Hours Obegränsat antal projekt, kundhantering, kostnadsuppföljning och rapportering Individer, frilansare och små team som jonglerar med flera kunder Gratis; betalda abonnemang från 9 $/månad per användare TimeCamp Automatisk tidrapportering, produktivitetsanalys och fakturering Små till medelstora företag som behöver automatiska verktyg för spårning, analys och närvarokontroll. Gratis; betalda abonnemang från 1,99 $/månad per användare

De bästa alternativen till TMetric

TMetric är utmärkt för att registrera timmar, men det saknar ofta helhetsperspektivet: hur den tiden hänger ihop med leveranser, påverkar teamets kapacitet och påverkar deadlines.

Låt oss titta på den bästa tidsregistreringsprogramvaran som är utformad för att hantera dessa problem. ⚒️

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projekt- och tidshantering)

Börja spåra tid i ClickUp Spåra tid som spenderats baserat på uppgifter, projekt eller teammedlemmar med inbyggd tidrapportering i ClickUp.

ClickUp, appen som har allt för arbetet, erbjuder mer än bara grundläggande verktyg för tidrapportering. Det är ett allt-i-ett-kontrollcenter för hantering av tid, arbetsflöden, deadlines och leveranser.

En vanlig utmaning vid tidrapportering är att hantera flera enheter och arbetsmiljöer. Om du sitter vid ditt skrivbord, är på resande fot eller växlar mellan olika uppgifter är det lätt att glömma bort att logga timmar.

ClickUp Project Time Tracking löser detta direkt. Du kan starta och stoppa timers från datorn, mobilen eller till och med en webbläsartillägg. Föredrar du att ange tiden i efterhand? Du kan logga tiden manuellt eller till och med backdatera poster.

Spåra tid live eller efter att du har slutfört uppgifter med hjälp av ClickUps inbyggda tidrapportering på datorn, mobilen och webben.

📌 En frilansande designer kan till exempel spåra sin arbetstid i realtid medan han eller hon arbetar med att omdesigna en hemsida, medan ett utvecklingslag som arbetar på distans kanske föredrar att logga sina sprinttimmar i efterhand. Alla tidsposter är direkt kopplade till uppgifter, vilket säkerställer att varje minut redovisas och kan spåras.

Men tidsregistrering är bara halva jobbet – det är lika viktigt att förstå var tiden går åt. TMetric-användare använder separata kalkylblad för rapporter för att göra detta, vilket skapar friktion och spridning i ditt arbete.

ClickUp eliminerar detta med ClickUp Timesheets.

De anpassningsbara tidrapporterna låter dig gruppera och filtrera poster efter dag, uppgift eller teammedlem. Det hjälper dig att se helheten eller fördjupa dig i detaljerna.

En projektledare som leder ett distribuerat team kan använda tidrapportens instrumentpanel för att upptäcka när tiden överskrider budgeten eller när någon är överbokad. På samma sätt kan en enskild konsult skapa rapporter som kan bifogas fakturor, komplett med uppdelning mellan fakturerbara och icke-fakturerbara kostnader.

Låt ClickUp Timesheets generera exakta rapporter över produktivt använt tid.

Teammedlemmar kan också skicka in tidrapporter för granskning och administratörer kan godkänna eller begära ändringar, vilket är idealiskt för företag som behöver tidrapportering för efterlevnad eller lönehantering.

Med ClickUps tidshanteringsfunktioner kan du ange tidsuppskattningar för uppgifter och jämföra dem med faktiskt loggade timmar. Låt oss säga att du uppskattar att det tar 8 timmar att skriva ett kundförslag, men loggar 12. Det är ett tecken på att du behöver justera din offert för framtida arbete eller förfina din skrivprocess. Med tiden hjälper denna typ av insikt teamen att bli mer effektiva och undvika utbrändhet.

Att använda sådana funktioner är det bästa tipset för tidshantering, men schemaläggning och översikt över arbetsbelastningen är också viktiga hinder. Detta gäller särskilt för team som samordnar över tidszoner eller hanterar skiftande deadlines.

Den AI-drivna ClickUp-kalendern är det bästa sättet att hantera deadlines för olika kunder. Den färgkodar uppgifter för tydlighetens skull och synkroniseras med Google eller Outlook för att samordna allt. Den låter dig visa alla uppgifter per dag, vecka eller månad och ger en översiktlig bild av arbetsbelastning och deadlines, vilket hjälper dig att undvika missade deadlines.

Visa och hantera hela ditt schema med ClickUps AI-drivna kalender, där uppgifter, projekt och möten samlas på ett och samma ställe

En frilansande innehållsstrateg som hanterar tre kundbloggar kan till exempel ställa in anpassade datumfält som "Utkast klart", "Kundgranskning" och "Publiceringsdatum" för varje artikel. Kalendern visar alla kommande innehållsmilstolpar, låter dig dra och släppa uppgifter för att justera publiceringscykler och synkroniserar allt med din Google Kalender.

🎥 Titta på den här videon för att ta reda på hur ClickUp Calendar hjälper dig att automatiskt prioritera och schemalägga ditt viktigaste arbete:

💡 Proffstips: Förvandla spårad tid till kontextuella insikter med ClickUp Brain, världens mest kompletta arbets-AI. Fråga dig själv ”vad har jag ägnat min dag/vecka åt?” för att få en AI-organiserad tidslinje och insikter som kopplar dina ansträngningar till faktiska resultat. Det är smartare än tidrapportering – det är kontextrapportering. Använd ClickUp Brain för att analysera hur och var du spenderar din tid

ClickUps bästa funktioner

Anslut till externa verktyg: Integrera ditt arbetsflöde med verktyg som Toggl, Hubstaff och Google Kalender med Integrera ditt arbetsflöde med verktyg som Toggl, Hubstaff och Google Kalender med ClickUp Integrations

Visualisera allt på ett ställe: Spåra tid, arbetsflöde, projektstatus och fakturerbara timmar i en överskådlig vy med anpassningsbara kort i Spåra tid, arbetsflöde, projektstatus och fakturerbara timmar i en överskådlig vy med anpassningsbara kort i ClickUp Dashboards

Samarbeta och dokumentera utan ansträngning: Skriv, redigera, dela och spara rapporter, projektbeskrivningar, SOP:er eller kundanteckningar med Skriv, redigera, dela och spara rapporter, projektbeskrivningar, SOP:er eller kundanteckningar med ClickUp Docs

Skapa ett smart arbetsflöde: Spara tid på uppdateringar, sammanfattningar eller skrivuppgifter genom Spara tid på uppdateringar, sammanfattningar eller skrivuppgifter genom att använda AI för bättre tidshantering . ClickUp Brain, världens mest kompletta arbets-AI, sammanfattar automatiskt möten, genererar innehållsidéer och skriver utkast till kundmejl åt dig direkt i ClickUp

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan kännas lite överväldigande för förstagångsanvändare på grund av dess breda utbud av funktioner

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp har helt förändrat hur vi hanterar våra interna uppgifter på byrån. Det gör att jag kan spåra hela teamets arbetsflöde på ett ställe, prioritera brådskande ärenden och centralisera kommunikationen. Möjligheten att automatisera processer, växla mellan flera vyer (som lista, tavla och kalender) och integrera med andra verktyg har avsevärt ökat min dagliga produktivitet. Det är en allt-i-ett-plattform som passar perfekt för vårt arbetsflöde och gör teamhanteringen mycket effektivare.

2. Toggl Track (Bäst för frilansare som behöver enkel och flexibel tidrapportering)

via Toggl Track

Toggl Track ger frilansare, distansarbetande team och projektledare alla verktyg de behöver för att omvandla tid till pengar. Du kan använda appen för att ställa in timpriser, spåra fakturerbar respektive icke-fakturerbar tid och generera detaljerade tidrapportsrapporter som exakt visar hur ditt team spenderar varje timme.

Med Toggles inbyggda faktureringsverktyg kan du omvandla tidsposter till tydliga, professionella fakturor – utan kalkylblad och utan att behöva kopiera och klistra in. Det innebär att du får betalt snabbare och att dina kunder alltid vet vad de betalar för. Du kan också analysera registrerad tid för att förbättra lönsamheten, prognosera intäkter och planera dina projekt bättre.

Toggl Track bästa funktioner

Aktivera bakgrundsspårning för att automatiskt registrera app- och webbplatsaktivitet och omvandla dem till tidsposter

Få tillgång till robust säkerhet med GDPR-efterlevnad, ISO 27001-certifiering och en drifttidsgaranti på 99,99 %

Dra nytta av anti-övervakningsspårning, som ingen skärmdump eller kameraövervakning

Begränsningar för Toggl Track

Ibland avbryts tidrapporteringen i bakgrunden, och användarna måste se till att klockan fortfarande går

Toggl Track-priser

Gratis

Starter: 10 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Track betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Toggl Track?

Direkt från en recension på Capterra:

Jag gillar att jag kan anpassa det efter de olika projekt jag arbetar med. Det är mycket användbart för självständigt kontraktsarbete.

3. Harvest (Bäst för småföretag som behöver tidrapportering med fakturering)

via Harvest

Med Harvests verktyg för projekt- och teamkonfiguration kan du skapa nya projekt, tilldela uppgifter och bjuda in medarbetare på några minuter. När allt är klart är det enkelt att spåra tiden: använd realtidstimers, manuell inmatning eller till och med Google Kalender-integrationer för att registrera varje fakturerbar timme korrekt.

Dessutom erbjuder det en tidslinjevy som hjälper dig att se exakt hur ditt teams tid fördelas mellan olika projekt. Rapporterna Teamöversikt och Projektframsteg låter dig se vem som är överbokad eller underutnyttjad och upptäcka när projekt spårar ur. Du kan också ställa in automatiska påminnelser och tackmejl, så att du spenderar mindre tid på att jaga betalningar.

Harvests bästa funktioner

Spåra interna kostnader för att jämföra med fakturerbara timmar och visa dagliga och veckovisa totaler för individer och team.

Omvandla spårad tid och utgifter till professionella fakturor och skicka dem via webben, som PDF eller i utskriftsversion.

Integrera med över 50 verktyg som Asana, Trello, QuickBooks och Slack för en översikt över lönsamhet och teamets prestanda.

Harvests begränsningar

Saknar en instrumentpanel där administratören kan se statistik för hela teamet.

Harvest-priser

Gratis

Pro: 13,75 $/månad per användare

Premium: 17,50 $/månad per användare

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Harvest?

Se vad denna G2-recensent hade att säga:

Det har ett användarvänligt gränssnitt, en plattform som är gratis att använda och flexibilitet när det gäller att redigera tidrapporteringen för en uppgift. Det kan enkelt implementeras med andra projektledningsplattformar som Asana.

🧠 Rolig fakta: Hammurabis lag (cirka 1772 f.Kr.) innehöll lagar om att registrera arbetstid och betala lön baserat på arbetad tid. Det är nästan 4 000 år före din projektledningsapp.

4. Rescue Time (Bäst för personer som vill öka sin koncentration och automatiskt spåra sina digitala vanor)

via Rescue Time

Det bästa med Rescue Time är att det körs tyst i bakgrunden och automatiskt spårar vilka appar, webbplatser och filer du använder och hur länge. Dess automatiska tidsspårningsfunktion kategoriserar också alla dina aktiviteter efter typ och produktivitetsnivå. Detta matas in i detaljerade rapporter och en snygg produktivitetspuls som ger dig ett dagligt betyg baserat på hur produktiva dina digitala vanor var.

Frilansare och kundorienterade team kommer också att uppskatta Visual Timesheets, som kartlägger din dag i detalj så att du enkelt kan logga fakturerbara timmar eller se hur mycket tid som har lagts på ett projekt. I slutet får du en veckovis rapport som hjälper dig att planera framåt.

Rescue Times bästa funktioner

Ställ in timers för koncentrerat arbete och spela till och med bakgrundsmusik via Spotify eller YouTube med hjälp av Focus Sessions .

Skapa bättre vanor med RescueTime Assistant och dess automatiska påminnelser.

Ställ in anpassade mål och aviseringar för att följa dina framsteg med uppdateringar i realtid, en veckovis e-postrapport och detaljerad målanalys på en personlig instrumentpanel.

Rescue Time-begränsningar

Det låter dig inte märka perioder för specifika projekt.

Priser för Rescue Time

Lite: Gratis

Premium: 12 $/månad per användare

Team: 9 $/månad per användare

Rescue Time-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rescue Time?

Här är en förstahandsupplevelse:

RescueTime körs i bakgrunden och registrerar automatiskt den tid jag spenderar på olika appar och webbplatser, vilket ger mig en tydlig bild av mina dagliga beteenden.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidrapporteringsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar!

5. Clockify (Bäst för team som behöver obegränsad tidrapportering och skiftplanering)

via Clockify

Clockify är en plattform för tidrapportering och produktivitet som loggar timmar, spårar projekt och håller alla ansvariga med minimal installation. Glömde du att logga något? Inga problem, du kan redigera tidigare poster och kategorisera tid efter kund, projekt eller uppgift.

Du kan särskilt dra nytta av plattformens verktyg för hantering av tidrapporter, inklusive massredigering, godkännandeprocesser och dashboards för tidrapportering. Med inbyggd skiftplanering och projektplanering kan du kartlägga ditt teams arbetsbelastning och jämföra beräknad tid med faktisk tid.

Clockifys bästa funktioner

Övervaka teamets närvaro och produktivitet med instrumentpaneler och detaljerade aktivitetsrapporter.

Sätt upp kiosker på plats så att anställda kan stämpla in och ut på fysiska platser.

Aktivera idle detection för att identifiera inaktiva perioder och bestämma om du vill inkludera eller bortse från inaktiv tid.

Begränsningar i Clockify

Mobilappen saknar samma funktionalitet som desktopversionen.

Priser för Clockify

Gratis för alltid

Basic : 4,99 $/månad per användare

Standard : 6,99 $/månad per användare

Pro : 9,99 $/månad per användare

Enterprise : 14,99 $/månad per användare

Produktivitetssvit: 15,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockify?

En användare på G2 delade med sig av följande feedback:

Det är mycket användbart, så oavsett om du loggar timmar för arbete, personliga projekt eller bara vill hålla koll på din produktivitet är det enkelt att använda.

🔍 Visste du att? Tidigare var stämpelkort vanliga på kontoren! Daniel M. Coopers uppfinning från 1894, Rochester Recorder, var det första kortbaserade systemet som hjälpte företag att automatiskt registrera arbetstimmar. Det var analog automatisering när den var som bäst.

6. Time Doctor (Bäst för distansarbetande team som behöver detaljerad övervakning av anställda och lönefunktioner)

via Time Doctor

Time Doctor är en fullskalig produktivitetshanteringsplattform för distans-, hybrid- och kontorsbaserade team som trivs med synlighet och ansvarsskyldighet. Du kan använda den för att ställa in anpassade scheman och jämföra planerade timmar med faktisk arbetstid, vilket hjälper dig att optimera arbetsbelastningen och minska utbrändhet.

För företag som fakturerar kunder per timme är Time Doctor ett utmärkt val tack vare sina automatiska löne- och faktureringsfunktioner. Skapa korrekta fakturor utifrån loggade timmar och betala ditt team smidigt utan extra administrativt arbete. Team använder också programmet för att spåra offline-tid, så att arbete som utförs utanför skärmen eller under dåliga internetförbindelser fortfarande redovisas.

Time Doctors bästa funktioner

Ta skärmdumpar och övervaka anställda med jämna mellanrum för att kontrollera arbetet och dokumentera aktiviteten.

Mät aktivitetsnivåer baserat på tangentbords- och musanvändning, utan att registrera faktiska tangenttryckningar, för att utvärdera produktiviteten.

Få varningar om distraktioner när du besöker webbplatser som inte är arbetsrelaterade för att hålla fokus.

Begränsningar för Time Doctor

Det tillhandahåller inte utforskardata för att förstå orsakerna till och mönstren för inaktiva eller improduktiva timmar.

Priser för Time Doctor

Grundläggande: 8 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Time Doctor?

En G2-recensent säger:

Jag gillar verkligen Time Doctor för dess robusta spårningsfunktioner som ger mig en tydlig bild av vårt teams produktivitet. Det hjälper mig att hålla koll på totalt antal arbetade timmar, samt vad som anses vara produktiv respektive improduktiv tid, och till och med inaktiv tid.

via Everhour

Everhour är ett smart, intuitivt verktyg för projektledning, tidsuppföljning och budgetering som integreras direkt med de verktyg som ditt team redan använder, såsom Asana, Trello och ClickUp. Du kan ställa in tids- eller avgiftsbaserade budgetar, skapa återkommande tidsgränser och jämföra faktiska arbetade timmar med uppskattningar.

Plattformen ger också chefer insyn i teamets tillgänglighet, vilket gör det lättare att balansera arbetsbelastningen. Detta bidrar i hög grad till att göra planeringen mer effektiv och undvika utbrändhet hos medarbetarna. Everhour förenklar också fakturering . Du kan skapa professionella fakturor baserade på spårad tid och utgifter och till och med synkronisera med bokföringsverktyg som QuickBooks och Xero för ett helt integrerat arbetsflöde.

Everhours bästa funktioner

Använd budgetinställningar för att förbjuda rapportering av tid för alla om budgeten överskrids.

Åsidosätt baspriset för ett projekt och tilldela varje uppgift ett specifikt pris.

Zooma in och ut, sök, filtrera och sortera för att snabbt visa specifika teammedlemmar och uppdrag.

Begränsningar med Everhour

Du kan inte lägga till mer än en tagg för en uppgift utan att skapa en ny rad i rapporterna.

Everhour-priser

Gratis

Team: 10 $/månad per användare

Everhour-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (430+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Everhour?

Ett utdrag från en riktig användare lyder:

Vi använder Everhour tillsammans med linear. app för att spåra inte bara timmarna utan också våra projektbudgetar som IT-konsultföretag. De olika tabellerna, diagrammen och andra analytiska visualiseringarna gör det väldigt enkelt att spåra vem som arbetar med vad.

🧠 Rolig fakta: 1888 uppfann Willard Bundy den första mekaniska stämpelklockan, som gjorde det enklare för företag att spåra när arbetarna började eller slutade sina skift.

8. Hubstaff (Bäst för fältteam och distansföretag som behöver GPS och produktivitetskontroll)

via Hubstaff

Med Hubstaff får chefer full insyn i produktiviteten med app- och URL-spårning, aktivitetsnivåer baserade på tangentbords-/musrörelser och valfria skärmdumpar som kan suddas ut eller raderas för att skydda integriteten.

Om du hanterar budgetar och deadlines kan du dessutom med Hubstaff ställa in projektbudgetar, få varningar när du närmar dig gränserna och använda detaljerade rapporter för att spåra tid, produktivitet och kostnader för olika team. Plattformen erbjuder över 20 anpassningsbara rapporter, så att du kan gräva ner dig i precis det som är viktigt.

Bonusfunktioner som idle time discard, achievement badges och privacy-first controls (ingen loggning av tangenttryckningar, ingen övervakning via webbkamera) säkerställer en balans mellan övervakning och autonomi.

Hubstaffs bästa funktioner

Övervaka anställdas positioner och spåra tid med GPS-tidsklocka-appen för flera arbetsplatser och geofencing-funktioner.

Automatisera löneutbetalningar med integrationer som PayPal, Wise och Gusto.

Tilldela uppgifter, ange förfallodatum och använd Kanban-tavlor för projektledning , inklusive sprintar, tidslinjer och anpassade arbetsflöden.

Hubstaffs begränsningar

Vissa användare rapporterar att aktivitetsuppföljningen kan kännas alltför påträngande, särskilt med frekventa skärmdumpar.

Hubstaffs prissättning

Gratis provperiod

Startpaket: 7 $/månad per användare

Grow: 9 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Hubstaff-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

En recension uttrycker det så här:

Det gör att jag kan övervaka produktiviteten utan att vara påträngande, skapa korrekta rapporter för kunderna och upprätthålla full transparens i det arbete som utförs. Integrationen med andra projektledningsverktyg är också ett stort plus.

9. My Hours (Bäst för frilansare och konsulter som hanterar flera kunder och projekt)

via My Hours

My Hours är en molnbaserad plattform för tidrapportering som minskar omkostnaderna för att hantera tidrapporter och administrativa uppgifter. Den erbjuder avancerade funktioner som uppgiftsfördelning, projektbudgetering och anpassningsbara timpriser per projekt, uppgift eller användare.

My Hours stöder ett obegränsat antal användare med inbyggda godkännandeprocesser och aviseringar för att säkerställa att tidrapporterna är korrekta. Team kan skapa detaljerade rapporter för att analysera produktivitet och fakturerbara timmar, schemalägga automatisk leverans av rapporter och till och med skicka fakturor direkt från plattformen.

My Hours bästa funktioner

Schemalägg automatisk leverans av rapporter via e-post för att hålla intressenterna uppdaterade.

Lås tidsloggar för specifika perioder och ladda ner revisionsloggar för efterlevnad.

Skapa och skicka professionella fakturor direkt från registrerade timmar med integrationer för populära faktureringsverktyg.

Begränsningar i My Hours

Du måste ange uppgiftsfältet som obligatoriskt på projektnivå.

Priser för My Hours

Gratis

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av My Hours

G2: 4,6/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (980+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om My Hours?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Vi uppskattar möjligheten att hantera projektbudgetar direkt mot den tid som läggs på dem, så att hela teamet har en tydlig bild av om vi ligger före eller efter.

🔍 Visste du att? Marknaden för tidrapporteringsprogram förväntas nå 11,48 miljarder dollar år 2032, med en sammanlagd årlig tillväxttakt på 16,5 % under prognosperioden.

via TimeCamp

TimeCamp är ett kraftfullt verktyg för tidrapportering som är utformat för automatisk och manuell tidshantering. Det fungerar på webben, på datorer, i mobilen och i webbläsartillägg, vilket gör det enklare att logga timmar korrekt.

Utöver tidrapportering ger det insikter om teamets produktivitet. Det övervakar användningen av appar och webbplatser, kategoriserar aktiviteter efter produktivitetsnivå och kan till och med ta skärmdumpar för ökad ansvarighet. Du kan spåra närvaro, hantera ledighetsansökningar och generera detaljerade rapporter för prestationsutvärderingar, löner och fakturering.

TimeCamps bästa funktioner

Anpassa produktivitetskategorier, detektering av inaktiv tid och integritetsspårning för skräddarsydd spårning.

Analysera din skärmaktivitet med AI-tidsspåraren för att slippa manuell inmatning.

Förstå användningsmönster för att minimera improduktiva aktiviteter för dina anställda.

Begränsningar i TimeCamp

Widgeten för tidrapportering på datorn är inte lika funktionell, så du måste fortsätta att återvända till webbplatsen.

Priser för TimeCamp

Gratis

Startpaket: 1,99 $/månad per användare

Premium: 3,99 $/månad per användare

Ultimate: 5,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (590+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeCamp?

Här är vad en Capterra-användare hade att säga om TimeCamp:

Det finns olika sätt att mata in din spårade tid. Du kan registrera dina uppgifter i realtid eller mata in dem per dag eller vecka. Detta ger alla våra anställda flexibiliteten att spåra på det sätt de vill.

Gå över till ClickUp för bättre tidsinsikter och smartare teamsamarbete

Med så många fantastiska spårningsverktyg på marknaden är det uppenbart att du inte behöver nöja dig med grundläggande funktioner.

Behöver du hjälp med att hålla deadlines, samarbeta med ditt team och nå dina mål snabbare med bara några få klick?

ClickUp, appen som har allt för arbetet, kombinerar noggrann tidrapportering, anpassningsbara tidrapporter, arbetsbelastningshantering och kalendersynkronisering – allt på en och samma plattform.

Så varför vänta? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅