Fireflies AI-priser: Planer, funktioner och alternativ

Fireflies AI är ett lättanvänt verktyg för transkribering av möten som levereras med en mobilapp och integreras med flera verktyg från tredje part. Vissa praktiska funktioner, som avancerad sökning eller integrationer, är dock låsta bakom betalväggar. Alla dess planer har också begränsningar för AI-krediter och mötets inspelningslängd.

Det är viktigt att förstå Fireflies prisstruktur innan du bestämmer dig. Om du inte är försiktig kan du hamna i en situation där du betalar för funktioner du inte behöver eller går miste om de funktioner du behöver.

Rätt plan kan hjälpa dig att effektivisera möten, vara produktiv och få mest valuta för pengarna utan att spränga budgeten.

Låt oss gå igenom Fireflies.ai:s prisplaner och funktioner i detalj. Om du fortfarande inte hittar något som passar dig, presenterar vi ClickUps AI Notetaker som ett alternativ.

ClickUp vs. Fireflies AI för automatisering av möten

Här är en snabb jämförelse av funktioner för att komma igång:

Funktion ClickUp Fireflies. ai Transkription av möten ✔️ Transkribera automatiskt möten i Zoom, Google Meet och MS Teams via ClickUp AI Notetaker ✔️ AI-driven transkription med flera integrationer Extrahering av åtgärdspunkter ✔️ ClickUp AI Notetaker genererar automatiskt mötesuppgifter och sammanfattningar ✔️ Sammanfattar möten och erbjuder AI-uppgiftsförslag Uppgiftsintegration ✅ Inbyggt: Konvertera åtgärdspunkter direkt till ClickUp-uppgifter och bifoga anteckningar till arbetsflöden Team som vill ha möten + åtgärder + genomförande på ett och samma ställe Centraliserad arbetsyta ✅ Komplett plattform för arbetshantering (uppgifter, dokument, instrumentpaneler osv.) ❌ Fokus endast på mötesinformation Möteskontext i uppgifter ✅ Mötesanteckningar, inspelningar och transkriptioner finns i relevanta uppgifter ❌ Anteckningar finns i Fireflies – de kopplas inte automatiskt till uppgifter om de inte exporteras manuellt. Sökbar kunskapsbas ✅ Enhetlig sökning i uppgifter, dokument, anteckningar och mötesinspelningar ❌ Söker endast i transkriberade möten AI-drivna sammanfattningar ✅ Sammanfattningar av uppgifter, nästa steg och trådmedvetna kommentarer via ClickUp Brain ✅ Smarta sammanfattningar och ämnesdetektering Perfekt för Team som vill ha möten + åtgärder + genomförande på ett och samma ställe Team som vill ha fristående mötesinformation

Vad är Fireflies.ai?

via Fireflies AI

Fireflies AI är en smart mötesassistent som automatiskt spelar in, transkriberar och sammanfattar möteskonversationer. Detta AI-drivna verktyg lyssnar på dina möten, identifierar talare och plockar ut viktiga punkter. Du kan återuppleva exakt vad som sades och av vem.

Det genererar delbara AI-sammanfattningar och åtgärdspunkter, vilket hjälper ditt team att hålla sig uppdaterat och snabbt agera på uppföljningar. Fireflies.ai integreras sömlöst med populära mötesverktyg som Zoom, MS Teams och Gmeet, vilket gör det till en enkel uppgradering av ditt distans- eller hybridarbetsflöde.

Viktiga funktioner inkluderar:

Automatisk transkription med talaretiketter: Transkribera möten noggrant med tydlig talaridentifiering och analys av talartid. Inget behov av manuella anteckningar.

Smarta sammanfattningar med åtgärdspunkter: Skapa AI-sammanfattningar av mötesdiskussioner och beslut, och plocka ut viktiga moment och åtgärdspunkter för Skapa AI-sammanfattningar av mötesdiskussioner och beslut, och plocka ut viktiga moment och åtgärdspunkter för att få mer produktiva möten . Du kan också transkribera och sammanfatta förinspelade video- och ljudfiler.

Sökbara mötesanteckningar: Hitta alla ögonblick från tidigare samtal och möten med smarta sökfilter, nyckelord, fraser och talare.

Flerspråkigt stöd: Transkribera möten på över 100 språk och växla språk automatiskt mellan möten

Ljuduppspelning synkroniserad med transkript: Spela upp konversationer enkelt med tidsstämplar och följ med i Spela upp konversationer enkelt med tidsstämplar och följ med i mötesprotokollet för bättre sammanhang.

Chrome-tillägg: Installera Fireflies AI-tillägget för att automatiskt generera mötesprotokoll i realtid från dina Google Meet-samtal.

Integrationer: Koppla Fireflies till din kalender, mötesverktyg, CRM-system, Slack, Notion och mer för att effektivisera arbetsflödena före och efter möten.

Plattformsoberoende åtkomst: Använd Fireflies på webben för virtuella möten och transkribera personliga samtal med Fireflies mobilapp.

👀 Visste du att? Ebbinghaus glömskekurva visar att människor glömmer 50 % av informationen inom den första timmen efter att de lärt sig den. En pålitlig AI-mötesantecknare hjälper dig att motverka detta genom att se till att du har all mötesinformation organiserad så att du kan gå tillbaka och läsa den igen.

📮ClickUp Insight: 49 % av respondenterna i vår undersökning om mötes effektivitet tar fortfarande handskrivna anteckningar – en överraskande trend i en digital era. Detta beroende av penna och papper kan vara en personlig preferens eller ett tecken på att digitala anteckningsverktyg inte är helt integrerade i arbetsflödena. Samtidigt visade en annan undersökning från ClickUp att 35 % av alla personer lägger 30 minuter eller mer på att sammanfatta möten, dela åtgärdspunkter och hålla teamen informerade. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminerar denna administrativa börda! Låt AI automatiskt registrera, transkribera och sammanfatta dina möten samtidigt som det identifierar och tilldelar åtgärdspunkter – inga fler handskrivna anteckningar eller manuella uppföljningar behövs! Öka produktiviteten med upp till 30 % genom ClickUps omedelbara mötesreferat, automatiserade uppgifter och centraliserade arbetsflöden.

Fireflies. ai Prisplaner

Fireflies.ai erbjuder flera olika prisnivåer. Vilken som är rätt för dig beror dock på hur du arbetar och hur mycket hjälp du vill ha av din AI-assistent.

Letar du bara efter smarta mötesprotokoll? Eller behöver du en fullfjädrad möteshanteringsprogramvara med intelligens, integrationer och automatiseringar?

Låt oss gå igenom prisplanerna så att du kan få maximal avkastning på investeringen från verktyget.

Gratis

Med Fireflies gratisplan kan du spela in möten på Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och ytterligare 10 plattformar med automatisk språkdetektering, tidsstämplar och global sökning.

Viktiga funktioner

Transkribera och sammanfatta möten på flera språk

Ladda upp ljud- och videofiler för att generera transkriptioner

Använd Fireflies mobilapp för att spela in och transkribera personliga samtal.

Dela ett teamarbetsutrymme med global sökning

Säkerställ datasäkerhet med GDPR- och SOC 2 Type II-kompatibilitet

Begränsningar

Fireflies gratisplan har en lagringsgräns på 800 minuter/plats och en inspelningsgräns på 2 timmar.

Du får endast begränsade AI-sammanfattningar och bara 20 AI-krediter att använda i den inbyggda AI-assistenten, AI-appar, Magic Soundbites och anpassade sammanfattningsavsnitt.

Du får endast tillgång till 3 offentliga kanaler

Smarta sökfilter, sentimentanalys och användningsanalys saknas.

Det erbjuder inga integrationer.

🎯 Vem det passar: Enskilda användare, studenter och mindre team som bara vill ha grundläggande mötesanteckningar och transkriptioner utan extra funktioner eller integrationer kan prova Fireflies gratisplan.

Priser

Gratis för alltid

Pro

Fireflies.ai erbjuder en Pro-plan med obegränsad transkription och AI-sammanfattning. Denna plan bör vara tillräcklig för ett litet företag med 4 eller 5 personer.

Viktiga funktioner

Skapa obegränsat med transkriptioner och AI-sammanfattningar och få tillgång till Fireflies AI-mötesassistent, AskFred.

Hämta relevant mötesinformation som kandidatens poängkort och budget automatiskt.

Samarbeta på obegränsade offentliga kanaler och ladda ner transkriptioner och inspelningar.

Begränsningar

Denna plan har en lagringsgräns på 8 000 minuter per plats (även om det är 10 gånger mer än vad gratisplanen erbjuder, kommer du fortfarande att få slut på lagringsutrymme om du har en position som innebär att du deltar i många möten).

Du får bara 20 AI-poäng, samma som i gratisplanen.

Avancerade funktioner som konversationsintelligens och teaminsikter för administratörer saknas.

🎯 Vem det passar: Småföretag och nystartade företag som håller veckomöten och behöver grundläggande AI-mötesintelligens kommer att finna denna plan användbar.

Priser

18 $/månad per plats

Företag

Med Fireflies Business-planen får du obegränsad transkription och privat lagringsutrymme, videoinspelningar och avancerad analys.

Viktiga funktioner

Spela in och lagra mötesvideor på plattformen och använd AskFred för att ta fram AI-möteshöjdpunkter och åtgärdspunkter.

Samarbeta på obegränsade offentliga och privata kanaler och teamarbetsytor

Använd smart sökning, sentimentanalys och frågedetektering för att snabbare extrahera viktiga punkter från viktiga möten.

Få tillgång till konversationsintelligens och teamkontroll för administratörer

Integrera Fireflies AI med tredjepartsplattformar för centraliserad möteshantering

Begränsningar

Du får endast 30 AI-krediter

Inspelningsgränsen för ett enskilt möte är satt till 3 timmar.

Denna plan erbjuder inte HIPAA-kompatibilitet.

🎯 Vem det passar: Medelstora företag och snabbväxande företag som ofta samarbetar i virtuella möten och behöver mer detaljerad AI-mötesanalys kan investera i Business-planen.

Priser

29 $/månad per plats

Företag

Om du driver ett stort företag med olika team och håller flera möten varje dag, välj Fireflies Enterprise-plan. Förutom obegränsade transkriptionskrediter och AI-sammanfattningar får du detaljerad mötesanalys, snabb hjälp och API-åtkomst för organisationsomfattande distribution.

Viktiga funktioner

Dela och lägg till möten i kanaler automatiskt med regelmotorn

Använd anpassad datalagring för att hålla ordning på alla möteshöjdpunkter och skapa en superadministratörsroll.

Få tillgång till en dedikerad kontoansvarig, konversationsintelligens, användningsanalyser och teaminsikter för administratörer.

Stärk datasäkerheten med GDPR-, SOC 2 Type II- och HIPAA-kompatibilitet

Begränsningar

Denna plan har också en AI-kreditgräns på 30 krediter.

Du kan bara spela in möten på upp till 4 timmar.

🎯 Vem det passar: Stora företag som behöver omfattande AI-verktyg för möten och säkerhet i företagsklass, förutom exakta transkriptioner och AI-sammanfattningar.

Priser

39 $/månad per plats

Är Fireflies.ai värt priset?

Fireflies.ai erbjuder några utmärkta transkriptionsfunktioner, men det gör även vissa andra AI-transkriptionsverktyg. Så vad är det som gör Fireflies.ai:s prisplaner så speciella (eller bristfälliga)?

Låt oss ta reda på det så att du kan välja den plan som bäst passar dina behov och din budget.

Fördelar med Fireflies. ai-prissättning

Här är några fördelar som gör Fireflies till en av de mest framstående AI-generatorerna för mötesanteckningar:

Gratis plan med generösa funktioner: Erbjuder grundläggande transkription, sammanfattningar, åtkomst till mobilapp och efterlevnadsfunktioner utan kostnad. Den kostnadsfria planen är perfekt för lätta användare, som studenter och frilansare med ett litet team, som vill testa tjänsten.

Differentierade priser för olika behov: Har flera prisplaner att välja mellan beroende på teamets storlek, mötesfrekvens och arbetsflödets komplexitet.

Stöd för flerspråkig transkription: Översätter mötesprotokoll till över 100 språk med automatisk språkkänning, vilket gör det perfekt för globala team.

AI-drivna mötesreferat: Plockar ut åtgärdspunkter, beslut och viktiga ögonblick så att du inte slösar tid på överflödiga uppföljningar och manuella anteckningar. Dessutom spelar den högre prisplanen in ljud och video och sparar möten i privat lagring.

Sökbar mötesdatabas: Hittar specifika nyckelord, talare och ämnen från tidigare möten med hjälp av smarta sökfilter och global sökning, vilket sparar timmar av manuell genomgång.

Starkt integrationssystem: Spelar in möten på Zoom, Microsoft Teams och andra plattformar. Du kan också ladda ner Chrome-tillägget för att spela in live-möten på Google Meet.

Konversationsintelligens: Få djupare insikter med funktioner som sentimentanalys, frågedetektering och användningsanalys på administratörsnivå med affärs- och företagsplaner.

Nackdelar med Fireflies. ai-prissättning

Innan du väljer en prissättningsplan bör du överväga följande nackdelar med Fireflies.ai:

Begränsade AI-krediter även på betalda planer: Alla betalda nivåer, inklusive Business och Enterprise, har en begränsning på AI-krediter. Detta är mycket begränsande om du är starkt beroende av en AI-mötesassistent för att extrahera åtgärdspunkter och höjdpunkter.

Lagrings- och inspelningstidsbegränsningar: Även de dyrare planerna har lagrings- och inspelningsbegränsningar, till exempel 2 timmar för Pro, 3 timmar för Business och 4 timmar för Enterprise. Detta är ett stort hinder för team med långa eller frekventa möten.

Inga integrationer i gratisplanen: Gratisversionen stöder inte integrationer med kalendrar, CRM-system eller produktivitetsverktyg. Du måste prenumerera på en betald plan för att få tillgång till en centraliserad teknikstack.

Viktiga funktioner som endast finns i högre prisplaner: De lägre prisplanerna har begränsad analys och smart filterfunktion. Konversationsintelligens och teamadministratörskontroller är endast tillgängliga i Business- eller Enterprise-prisplanerna.

Inga tillägg: Till skillnad från vissa konkurrenter kan du inte välja tillägg om du behöver ytterligare funktioner utan att spendera mycket pengar på Business- eller Enterprise-planerna.

AI-begränsningar för användning inom hälso- och sjukvården: Erbjuder HIPAA-kompatibilitet endast i Enterprise-planerna. Detta är ett stort hinder om du är ett litet företag inom hälso- och sjukvårdssektorn eller andra reglerade branscher.

Varför överväga alternativ till Fireflies AI

Fireflies.ai är en användbar plattform för att automatisera mötesanteckningar, men du måste ta hänsyn till vissa nackdelar innan du investerar i dess planer.

Här är några skäl till varför du bör överväga alternativ till Fireflies AI:

1. Begränsade alternativ för mindre team

Fireflies erbjuder differentierade priser, men vissa viktiga funktioner som integrationer, längre inspelningar och avancerad sökning är endast tillgängliga i de dyrare planerna.

Du har inte tillgång till sentimentanalys och diskussionsinformation eller kan spela in och ladda ner mötesvideor i gratis- och Pro-planerna. Dessutom får du bara tre privata kanaler i gratisplanen.

Så om du har ett mindre team med en begränsad budget måste du antingen acceptera dessa begränsningar eller välja en dyrare plan där du kanske inte ens kommer att använda alla funktioner.

Som en G2-recension uttrycker det:

En annan sak är att vissa av de mer avancerade funktionerna – som djupare integrationer eller analyser – är låsta bakom de högre prisplanerna. Det är värt det om du använder det mycket, men det kan kännas begränsande om du just har börjat eller arbetar med ett mindre team.

En annan sak är att vissa av de mer avancerade funktionerna – som djupare integrationer eller analyser – är låsta bakom de högre prisplanerna. Det är värt det om du använder det mycket, men det kan kännas begränsande om du just har börjat eller arbetar med ett mindre team.

2. Lagringsutrymme och begränsningar för AI-användning

De betalda planerna tillåter obegränsad transkription, men alla planer har en kreditgräns och en begränsning av inspelningslängden. Den kostnadsfria planen ger varje medlem endast 800 minuters lagringsutrymme. Om du håller möten mycket ofta måste du prenumerera på dyrare planer och stå för kostnaden för onödiga funktioner.

Dessutom har även Enterprise-planen en gräns på 50 AI-krediter. Fireflies är därför inte ett lämpligt alternativ för team som ofta behöver en AI-mötesassistent.

En G2-användare påpekar också problemet med sådana begränsningar:

Jag rekommenderar att du är mycket försiktig med AI-krediterna. De har ställt in det så att du för varje möte hamnar på en ny kreditnivå. Var därför försiktig, eftersom du snabbt kan göra slut på pengarna utan att få särskilt mycket mervärde.

Jag rekommenderar att du är mycket försiktig med AI-krediterna. De har ställt in det så att du för varje möte hamnar på en ny kreditnivå. Var därför försiktig, eftersom du snabbt kan göra slut på pengarna utan att få särskilt mycket mervärde.

3. Brist på anpassningsmöjligheter för team

Fireflies är ett pålitligt AI-transkriptionsverktyg. Det är dock inte direkt byggt för att låta dig anpassa arbetsflöden. Dess funktioner för teamsamarbete är begränsade till redigering av transkriptioner och sammanfattningar, medan vissa alternativ även erbjuder inbyggda chattfunktioner.

Utan verktyg från tredje part kan du dessutom inte helt automatisera åtgärder efter mötet eller anpassa hur insikter delas.

4. Dålig integration i gratis- och pro-planerna

Med gratis- och Pro-abonnemangen kan du hantera live-möten från Zoom och andra plattformar, men det är allt du får i form av integrationer i dessa två nivåer. Synkronisering med CRM, schemaläggningsplattformar och andra verktyg från tredje part är endast tillgängligt för Business- och Enterprise-abonnemangen.

ClickUp: Det bästa alternativet till Fireflies AI

Du måste spendera mer pengar för att kunna använda avancerade funktioner och få fler AI-krediter på Firefly. Varför gå igenom sådana besvär när det finns ett bättre och mer prisvärt alternativ som ClickUp?

ClickUp är din allt-i-ett-app för arbetet som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp erbjuder dig världens mest kompletta arbets-AI i form av ClickUp Brain.

Den har inte bara fullständig kontext om ditt arbete i ClickUp och anslutna appar, utan använder den också för att tänka, komma med idéer, skriva och analysera tillsammans med dig.

Med ClickUp Meetings drivs alla dina synkroniseringar av kontextuell AI.

Hitta rätt tider och schemalägg möten med hjälp av naturliga språkprompter.

Du börjar med att schemalägga möten i ClickUps AI-kalender via naturliga språkkommandon.

Säg till exempel ”Boka ett uppdateringssamtal med Megan kl. 15.00” så blockerar ClickUp Brain tiden för dig och Megan i era respektive kalendrar. Du kan också be Brain att hitta en tid som passar båda efter att ha kollat era scheman.

Schemalägg möten med naturligt språk med hjälp av ClickUps AI-drivna kalender.

Automatisera anteckningar från möten

Det är svårt nog att hänga med i fullsatta möten eller föreläsningar som avlöser varandra. Om du dessutom måste anteckna vem som sa vad kan det snabbt bli väldigt rörigt. Du kan missa viktiga detaljer eller, ännu värre, tappa tråden helt.

Med ClickUp AI Notetaker behöver du aldrig mer oroa dig för det.

Bjud in den till dina möten och låt den spela in diskussionen på video och transkribera den med talaretiketter. Den genererar också detaljerade mötesanteckningar som landar i din inkorg efter mötet, komplett med en sammanfattning, en ord-för-ord-transkription med tidsstämpel och automatiskt skapade avsnitt för viktiga punkter och åtgärdspunkter. Detta gör att du kan gå tillbaka till viktiga ögonblick och höjdpunkter från mötet när du vill.

🎥 Här är en smygtitt på hur det fungerar:

💡 Proffstips: Har du för bråttom för att bläddra igenom hela transkriptet för att hitta insikter? Fråga bara ClickUp Brain: ”Vad var den främsta invändningen som nämndes i kundsamtalet den 10 juli?” och få rätt svar direkt. Gör alla transkriptioner sökbara med ClickUp Brain

Så här förbättrades en Redditor-användares arbetsflöde efter att ha använt ClickUps AI Notetaker:

via Reddit

Samarbeta kring mötesdagordningar, anteckningar och åtgärdspunkter

92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Men tänk om du hade en centraliserad hubb där alla mötesanteckningar kunde sparas för alltid, ordnade och organiserade på det sätt du vill?

Med ClickUp Docs och Docs Hub får du precis det – en plats där du kan referera till alla dina mötesdagordningar, samarbeta med teammedlemmar om mötesanteckningar och koppla diskussioner till åtgärdspunkter.

Samarbeta med ditt team live eller asynkront på ClickUp Docs

När dina möten har transkriberats får du automatiskt transkriptet som ett dokument i din ClickUp-inkorg. Du kan sedan redigera mötesprotokollet tillsammans med andra och konvertera enkel text till ClickUp-uppgifter från ett dokument. Det är också möjligt att tilldela kommentarer för åtgärder och feedback till rätt person.

Om du vill formatera anteckningar snyggt eller göra dem presentabla för interna och externa uppföljningar, prova ClickUp Meeting Minutes Template. Oavsett om du brainstormar med ditt team eller samordnar med kunder, håller denna mall din agenda tydlig, beslut dokumenterade och nästa steg genomförbara.

Få en gratis mall Få en samarbetsvänlig, åtgärdsorienterad rapport som integrerar mötesprotokoll där arbetet utförs – via ClickUps mall för mötesprotokoll.

Varför det är användbart:

Håll ordning med en inbyggd struktur för agenda, anteckningar och resultat.

Tilldela åtgärdspunkter direkt med ClickUp-uppgiftsintegration

Spara tid med ett återanvändbart, enhetligt format för alla möten

Samarbeta live så att alla är på samma sida (bokstavligen)

Spåra ansvar med datumstämplade anteckningar och synlighet för den som tilldelats uppgiften.

Vill du ha en mer realtidsdiskussion? Använd ClickUp Chat för att kontakta ditt team en-mot-en. Eller ha en öppen konversation i dedikerade projekt- eller uppgiftskanaler för att hålla sammanhanget sammanhängande och synligt.

Se hur detta är så mycket bättre än att investera i transkriptionsverktyg, där samarbete är en eftertanke?

Spela in specifika delar av möten för referens

Du måste registrera dig för Fireflies. ai Business- eller Enterprise-planen om du vill spela in mötesklipp för visuell referens. Men med ClickUp Clips kan du enkelt spela in relevanta delar av online-möten på vilken plattform som helst, även om du har en gratisplan.

Spela in din skärm enkelt med ClickUp Clips

Med den här funktionen kan du enkelt spela in din skärm, webbkamera och röst. Du kan använda den för att spela in virtuella mötesklipp och spara dem direkt på ClickUp. Sedan kan du bädda in dem i ClickUp Docs, dela dem med ClickUp Chat och till och med lägga till dem i ClickUp Tasks så att ditt team förstår sammanhanget tydligt.

Gå direkt från samtal till uppgifter

Ingen har tid att gå igenom enorma transkriptionsfiler för att hitta specifik information. Det är tröttsamt och ett enormt slöseri med energi och tid. Med Fireflies.ai kan du skapa sammanfattningar och ta fram AI-höjdpunkter, men krediterna är mycket begränsade.

Skapa mötesreferat och omvandla åtgärdspunkter till uppgifter med ClickUp Brain.

Du kan be ClickUp Brain att skapa mötesreferat och hitta luckor i din mötesagenda. Dessutom kan du omvandla möteshöjdpunkterna till åtgärdspunkter och importera dem till din uppgiftslista direkt från ClickUp Brain.

Kombinera möten och arbetsflöden för 10 gånger högre produktivitet

Firefly erbjuder kanske inte integrationer utan högnivåabonnemang, men ClickUp gör det. Du kan använda ClickUp Integrations för att synkronisera med över 1000 populära verktyg, inklusive Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, kalendrar och mer, även om du har ett gratisabonnemang.

Synkronisera hela din teknikstack med ClickUp-integrationer

ClickUp integreras också med CRM-system, schemaläggningsappar och kommunikationsplattformar. Så du kan hålla ordning på dina försäljningsdata, schemalägga möten och hålla kontakten med intressenter från en och samma plattform.

💡 Proffstips: Koppla ditt Zoom-konto till ClickUp för att få tillgång till kraftfull mötesautomatisering. Starta ett Zoom-samtal från en uppgift

Hoppa direkt till ett Zoom-samtal från ClickUp

När mötet är slut läggs mötesprotokollet automatiskt till som en kommentar till uppgiften.

Varför ClickUp är bättre än Fireflies AI för de flesta team

Fireflies.ai är utmärkt för fristående transkription, men ClickUp går mycket längre genom att omvandla möten till praktiska arbetsuppgifter inom din enhetliga produktivitetsplattform: Skapa uppgifter med ett klick från mötesreferat

Möteskontexten finns där arbetet utförs – i uppgifter, kommentarer och dokument.

Använd ClickUp Brain för att inte bara transkribera utan också tolka, sammanfatta och föreslå nästa steg i realtid.

Inget byte mellan appar, inget kopierande och klistrande, inget sammanhang går förlorat

Om du är trött på isolerade verktyg och vill att möten ska leda till verkliga framsteg, ger ClickUp dig möjligheten att gå från att "prata om det" till att faktiskt "få det gjort" – allt på en och samma arbetsplats.

Skapa mötesanteckningar och mötesreferat med AI, låt ditt team samarbeta kring mötesagendan och spela även in klipp från live-möten. Till skillnad från Fireflies.ai låter ClickUp dig göra allt detta och mer utan att behöva oroa dig för att ta slut på AI-krediter.

Som Marcos Vinícius Costa de Carvalho, affärsanalytiker på ACE, uttrycker det:

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i mitt sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

Vi använder det för att underlätta och påskynda våra dagliga möten från vårt Scrum-ritual. Det hjälper mig att hålla koll på framstegen i mitt sprint, framstegen i mina uppgifter och att hålla en organiserad backlog för alla mina ärenden.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument, så att ingenting faller mellan stolarna.

Prisöversikt för ClickUp

ClickUp erbjuder flera prisplaner för att passa olika teamstorlekar och budgetar. Här är en översikt över prenumerationsplanerna:

Slipp Fireflies AI-kredit och begränsningar för möteslängd med ClickUp

Fireflies.ai är ett fantastiskt verktyg så länge du behöver det för grundläggande transkriptioner och sammanfattningar. Men om du behöver tillgång till AI-assistenter och samarbetsverktyg utan att spendera pengar på onödiga funktioner, leta efter ett alternativ som ClickUp.

Med flexibla tillägg och samarbetsytor kommer du aldrig att känna att du saknar en viktig funktion på grund av transkriptionsbegränsningar, oavsett vilken plan du väljer. Du kan redigera mötesprotokoll med kollegor, starta och spela in möten direkt och till och med omvandla åtgärdspunkter till uppgifter!

Registrera dig gratis hos ClickUp idag!