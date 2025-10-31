SaaS OKR: Exempel och ramverk för produktledd tillväxt

I slutet av andra kvartalet missade säljteamet sitt mål med 6 %. Det var inte katastrofalt, men tillräckligt för att göra ont. Och när man ser tillbaka handlade det inte om ansträngning. Alla arbetade hårt... men inte med det som var viktigast.

OKR:er – mål och nyckeltal – finns till för att åtgärda detta. De samordnar arbetet med strategin, kopplar samman mål mellan team och skapar en känsla av brådska att göra framsteg. Men när de är vaga, osammanhängande eller spåras i fem olika verktyg? Då blir de bara ännu en uppgift att bocka av.

Vad är OKR och varför är de viktiga inom SaaS?

Ett enkelt ramverk för målsättning som är utvecklat för högpresterande team. OKR (Objectives and Key Results) hjälper dig att definiera vad du vill uppnå – och hur du vet att du är på rätt väg. I snabbrörliga SaaS-organisationer hjälper de dig att hålla fokus även när prioriteringarna ändras varje vecka. ✅ Mål: Tydligt, inspirerande resultat✅ Viktiga resultat: Mätbara bevis på att du gör framsteg

Det går snabbt i SaaS-företag: föränderliga marknader, växande team. Utan en tydlig färdplan är det lätt att bli upptagen utan att nödvändigtvis vara effektiv.

Så här hjälper OKR:

Förtydliga fokus: Håll teamen fokuserade på det som verkligen är viktigt istället för att sprida ut insatserna för mycket.

Samordna avdelningar: Få produkt-, försäljnings-, marknadsförings- och kundframgångsavdelningarna att arbeta mot gemensamma mål.

Uppmuntra innovation: Uppmuntra teamen att ta smarta risker, testa idéer och förbättra sig kontinuerligt.

Förenkla ansvarsskyldigheten: Tilldela tydliga ansvariga för varje mål så att ansvarsfördelningen blir transparent.

Spåra framsteg: Övervaka vad som fungerar, vad som inte fungerar och ändra snabbt riktning när det behövs.

Prioritera kundvärde: Koppla målen till användarnöjdhet och kundlojalitet för att driva meningsfulla resultat.

Driv tillväxt: Håll teamen fokuserade på skalning, vare sig det gäller nya kunder, intäkter eller marknader.

Främja ägarskap: Låt teamen sätta sina egna OKR för att öka engagemanget och ansvarstagandet.

Balansera strategi och mätvärden: Koppla samman övergripande mål med viktiga mätvärden som MRR, CAC och kundomsättning.

📕 Ordlista: Månatlig återkommande intäkt (MRR) avser den förutsägbara intäkten som ditt företag tjänar varje månad från prenumerationer eller återkommande fakturering, vilket gör det möjligt att mäta en stadig tillväxt. Kundanskaffningskostnad (CAC) avser det belopp som spenderas för att skaffa varje ny kund, inklusive kostnader för marknadsföring, försäljning och onboarding.

Hur man sätter upp effektiva SaaS OKR:er

I SaaS-organisationer kan mål snabbt bli rörliga mål. Ett välstrukturerat OKR-ramverk skapar konsistens i den förändringen, vilket gör det möjligt för teamen att prioritera rätt initiativ, korrigera kursen tidigt och reflektera över effekterna.

Låt oss gå igenom hur man sätter upp och implementerar OKR. 💁

Steg 1: Koppla OKR till helheten

💡 Koppla varje mål till företagets mission för att hålla teamen samordnade.

Innan du börjar sätta upp mål, ta ett steg tillbaka. Varje mål bör återspegla ditt företags vision och strategiska prioriteringar. Om ett OKR inte direkt stöder "varför" bakom din verksamhet är det bara brus.

📌 Exempel: Din mission är att ”förenkla SaaS-verktyg för frilansare”. Ett starkt mål kan vara att ”lansera en intuitiv dashboard-upplevelse anpassad för enskilda användare”.

Steg 2: Definiera tydliga, inspirerande mål

💡 Gör dina mål korta, motiverande och fria från mätvärden.

Ditt mål är destinationen, inte kartan. Det ska vara kort, motiverande och fritt från mätvärden. Undvik att fylla det med steg-för-steg-instruktioner eller KPI:er; det är vad nyckelresultat är till för.

Om ditt mål inte motiverar teamet, skriv om det. Du kommer att återkomma till denna rad varje vecka, så se till att den är meningsfull.

⚠️ Observera: ”Förbättra konverteringsgraden med 2 % genom att optimera landningssidorna” är inte ett mål. Det är ett viktigt resultat förpackat i en att göra-lista. Ett bättre mål är ”Ge användarna en smidig första upplevelse”.

Steg 3: Utforma specifika nyckelresultat

💡 Omvandla intentioner till mätbara resultat.

Nyckelresultat är där ansvarsskyldigheten ligger. De visar om du gör framsteg. Varje resultat bör vara ett mätbart resultat, inte en vag avsikt eller aktivitet.

📌 Exempel: Mål: ”Förbättra användarretentionen under de första 30 dagarna.” Viktiga resultat: Öka 30-dagarsretentionen från 45 % till 60 %.

Minska tiden till värde från sju dagar till tre dagar

Öka andelen fullbordade onboarding-processer till 80 %

Steg 4: Fokusera dina ansträngningar

💡 Färre, tydligare mål är bättre än spridda prioriteringar.

Mer är inte bättre; bättre är bättre. SaaS-team balanserar redan funktionsreleaser, förändringar i roadmap, kundfeedback och brandövningar. Håll dig till 2–4 mätbara mål per team, med maximalt 3–5 nyckelresultat vardera.

Se också till att varje teams mål stöder både de övergripande företagsmålen och andra teams mål.

📌 Exempel: Företagets mål: ”Öka expansionsintäkterna” Produkt-KR: ”Lansera användningsbaserad prissättning i betaversion” Marknadsförings-KR: ”Driv 500 registreringar till prissättningspiloten” CS KR: ”Uppgradera 50 användare från betaversion till betald version”

Steg 5: Granska, lär dig och anpassa

💡 OKR utvecklas tillsammans med dig – kontrollera, betygsätt och förfina.

OKR är inte något man sätter upp och sedan glömmer bort. Kontrollera dem varje eller varannan vecka, inte för att lägga skulden på någon, utan för att korrigera kursen. Använd ett enkelt poängsystem från 0 till 1 vid slutet av cykeln för att korrekt återspegla framstegen.

Ett poängsystem kan se ut så här:

1. 0: Fullständigt uppnått

0. 7: Bra framsteg, men inte helt

0. 3: Off track

När du väl förstår OKR-ramverket är nästa steg att tillämpa det på dina team. Nedan utforskar vi verkliga SaaS OKR-exempel per avdelning, från produkt och teknik till marknadsföring och kundframgång, för att hjälpa dig att sätta upp mätbara mål som verkligen driver tillväxt.

Exempel på SaaS OKR per team

De mest effektiva SaaS-teamen kopplar sitt dagliga arbete till bredare SMART-mål. Här ska vi bryta ner praktiska OKR-exempel per team så att alla kan arbeta synkroniserat. 👇

1. OKR för produktteam

Du levererar snabbt, men kundbortfallet är fortfarande högt. Det är ofta ett tecken på att produktteamet fokuserar på leverans snarare än på effekt. Tydliga produkt-OKR:er som är inriktade på adoption, retention eller time-to-value kan omdirigera insatserna mot meningsfulla resultat.

Här är några exempel på effektiva OKR:

Förbättra användarupplevelsen inom nästa kvartal.

Få ett genomsnittligt kundnöjdhetsbetyg på nio eller högre från användarundersökningar.

Minska den genomsnittliga svarstiden för support med 10 %

Förbättra kundlojaliteten med 20 % genom produktuppdateringar

Lansera den nya Q3-produkten framgångsrikt

Prata med 30 kunder för att lära dig mer om deras behov och få feedback.

Titta på tio användarvideor och dela de viktigaste slutsatserna med teamet.

Genomför två utbildningssessioner för att få marknadsförings- och säljteamet på rätt spår.

Gå igenom 15 dokument med kundkrav från produktmarknadsföring för att säkerställa att vi utvecklar rätt saker.

🔍 Visste du att? Andy Grove, tidigare VD för Intel, introducerade OKR som koncept på 1970-talet. Det var en strategi för tillväxt- och innovationshantering som passade företagets affärsmodell. Hans inspiration var managementteoretikern Peter Drucker och konceptet management by objectives (MBO).

2. OKR för teknikteam

Det är lätt att tekniska mål hamnar i skymundan av ärenden och tekniska skulder. Här är några exempel på OKR som kan hjälpa dig om du befinner dig i en sådan situation.

Förbättra kvaliteten på produktlanseringar

Minska det genomsnittliga antalet nya felrapporter från 72 till 60 per månad.

Öka din kraschfria hastighet från 96 % till 99 % i den senaste versionen.

Öka testtäckningen från 35 % till 50 % så att vi upptäcker fler problem före lanseringen.

Snabba upp utvecklingsgruppen

Öka sprintens hastighet från 42 till 60 poäng för att leverera mer varje cykel.

Minska den genomsnittliga tiden för kodgranskning med 30 % för att hålla arbetet igång.

Se till att saknade designer blockerar mindre än 2 % av planerade funktioner.

3. OKR för marknadsföringsteamet

Dina kampanjer får klick, men försäljningen kämpar fortfarande med kvaliteten på leads. Det är här du behöver ett effektivt OKR. Här är några exempel på marknadsförings-OKR som inspiration:

Förbättra samordningen mellan marknadsföring och försäljning när det gäller kriterier för leadkvalitet

Minska andelen okvalificerade leads som vidarebefordras till säljavdelningen från 40 % till 25 %.

Öka konverteringsgraden från MQL till SQL från 12 % till 20 %.

Lansera en riktad innehållskampanj som stöder beslutsfattande i slutet av försäljningsprocessen.

Stärk varumärkets synlighet och inkommande tillväxt

Öka den organiska trafiken till webbplatsen med 30 % kvartal för kvartal

Publicera tre fallstudier med hög avsikt som lyfter fram kundernas framgångshistorier.

Öka öppningsfrekvensen för e-postkampanjer från 25 % till 35 %.

4. OKR för säljteamet

Säljteam trivs med mål, men OKR för försäljning hjälper till att balansera kortsiktiga intäktsmål med långsiktiga tillväxtfaktorer. Här är några exempel:

Förbättra försäljningseffektiviteten och avsluta fler högkvalitativa affärer

Öka vinstprocenten från 18 % till 25 %.

Minska den genomsnittliga affärscykeln från 42 till 30 dagar

Genomför en vinst-förlust-analys på 100 % av avslutade affärsmöjligheter

Bygg en repeterbar och skalbar motor för utgående försäljning

Lansera utgående sekvens riktad mot tre viktiga köparpersonligheter

Generera 50 nya marknadsföringskvalificerade leads från utgående kanaler

Uppnå en svarsfrekvens på 10 % i alla utgående kampanjer

5. OKR för kundframgångsteam

Kunderna kommer igång utan problem, men hoppar av efter tre månader. Detta tyder på svag värderealisering. OKR:er kring milstolpar för adoption, hälsopoäng eller NPS kan hjälpa CS-team att ingripa innan det är för sent. Här är några exempel:

Öka kundnöjdheten och lojaliteten

Förbättra kundnöjdhetsindexet (CSAT) och nå 90 % eller bättre.

Minska kundklagomålen med 15 % jämfört med förra kvartalet.

Höj vårt Net Promoter Score (NPS) till 65 eller högre

Svara snabbare på kundfrågor och minska den genomsnittliga svarstiden med 25 %.

Behåll fler kunder och minska kundbortfallet

Öka vår andel högvärdiga kunder med 10 %.

Minska kundbortfallet med 15 % så att färre kunder lämnar oss

Håll kvartalsvisa affärsgenomgångar med minst 80 % av våra bästa kunder.

Starta ett rekommendationsprogram som genererar 30 % av nya affärer genom nöjda kunder.

SaaS OKR:er vs. KPI:er: Vad är skillnaden?

OKR och KPI förväxlas ofta, men de har olika syften. Medan KPI spårar företagets hälsa, driver OKR det framåt. Att förstå när man ska använda var och en och hur de kan samverka är nyckeln till att bygga ett högpresterande SaaS-team.

Låt oss förstå skillnaderna mellan OKR och KPI.

Kriterier OKR KPI:er Definition En metod för målsättning med tydliga affärsmål och mätbara resultat. Mätvärden som spårar hur väl verksamheten presterar inom vissa områden Syfte Hjälp teamen att hålla fokus och samordningen på de övergripande målen. Övervaka prestanda och kontrollera om målen uppnås. Omfattning Breda och ambitiösa Specifikt och fokuserat på den dagliga verksamheten Tidsram Vanligtvis fastställs för ett kvartal eller ett år. Spåras regelbundet: dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis Struktur Ett mål med 2–5 mätbara nyckelresultat Enstaka mätvärden eller grupper av relaterade mätvärden Ändra frekvens Granskas och uppdateras varje kvartal (eller vid behov) Håll dig mestadels till samma sak för att följa trender över tid. Exempel inom SaaS Mål: Förbättra kundlojaliteten. KR: Minska kundbortfallet från 5 % till 3 % under detta kvartal. MRR, churn rate, CAC, kundens LTV Fokus Vad du vill uppnå och hur du vet om du är på rätt väg Hur du presterar inom viktiga affärsområden

🧠 Rolig fakta: Även om OKR och KPI har olika syften, härstammar båda från Druckers ursprungliga arbete! Begreppet KPI går dock tillbaka till början av 1900-talet, när Frederick Taylor, en pionjär inom vetenskapligt ledarskap, introducerade användningen av data och mätningar för att öka produktiviteten. Termen ”Key Performance Indicator” myntades senare, efter MBO-teorin.

Hur man spårar OKR i ett SaaS-företag

OKR är kompassen för ditt företag. Om de används på rätt sätt samordnar de teamen, skärper fokus och håller din tillväxt på rätt spår.

Men att spåra OKR? Det är knepigt. Här är en steg-för-steg-guide med ClickUp, appen som har allt du behöver för arbetet, så att du inte missar något.

Steg 1: Fastställ strategiska OKR uppifrån och ner

Börja med helhetsbilden. Vilka är de 2–3 mål som ditt företag vill uppnå under detta kvartal? Dessa bör återspegla dina strategiska satsningar. Det kan handla om att dubbla satsningen på en produktlansering, expandera till en ny marknad eller åtgärda en ökning av kundbortfallet.

När du har kommit fram till det är det här du behöver göra:

Dela upp dem i OKR på avdelnings- och teamnivå.

Gör målen inspirerande och kvalitativa, till exempel ”Bli den självklara plattformen för samarbete i distansarbetsgrupper”.

Gör viktiga resultat mätbara, som ”Minska tiden för kundintroduktionsprocessen från sju dagar till tre dagar för nya användare”.

När dina övergripande mål är tydliga måste du översätta dem till spårbara OKR.

Detta är något som ClickUp Goals gör påfallande enkelt. Du kan skapa både företagsomfattande och teamspecifika OKR i ett centralt arbetsutrymme. För varje nyckelresultat kan du länka direkt till stödjande ClickUp-uppgifter, ClickUp-dokument, instrumentpaneler och till och med sprintcykler.

Spåra dina mål i ClickUp Ge dina team uppgiftsmål inom ClickUp Goals

Anta att ditt ledningsteam sätter upp ett kvartalsmål som ”Öka produktledd tillväxt i självbetjäningskanaler”. I ClickUp skulle du dela upp detta i mätbara KR och koppla det till live-arbetsflöden, till exempel ett dokument för användarundersökningar och en produktanalyspanel. Du kan tilldela ägare, uppdatera status och spåra hur teamen lägger sin tid på varje uppgift.

Så här använder Spekit, en av ClickUps kunder, OKR för ökad transparens och samordning med hjälp av ClickUp:

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som uppnåtts sedan ClickUp infördes i teamet. Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma transparens, vilket ledde till att våra avdelningar var isolerade från varandra.

Organisatorisk transparens är en av de mest betydelsefulla fördelarna som uppnåtts sedan ClickUp infördes i teamet.

Nu kan alla i organisationen se varje teams OKR, vem som ansvarar för dem och hur arbetet fortskrider. När vi ser tillbaka på tiden före ClickUp hade vi inte samma transparens, vilket ledde till att våra avdelningar var isolerade från varandra.

Steg 2: Fastställ en rytm och håll dig till den

Nu är det dags att förvandla dem från statiska mål till dynamiska framstegsindikatorer. Detta sker endast när du integrerar dem i ditt teams operativsystem.

Upprätta en veckovis eller varannan vecka rytm där teamen:

Uppdatera framsteg

Dela framgångar och hinder

Granska poäng

Använd förtroendepoäng för att identifiera problem i ett tidigt skede. För varje nyckelresultat ska ägarna betygsätta sitt förtroende (t.ex. rött, gult eller grönt – eller 1–5). Detta lägger till ett prediktivt lager som går utöver att bara spåra procentuell fullbordande.

Om du dock har svårt att upprätthålla denna jämna takt kan du vända dig till ClickUp Automations.

Ställ in "om detta, då det" -regler med ClickUp Automations

Låt oss säga att ditt marknadsföringsteam granskar OKR varje måndag klockan 10. Du kan ställa in en anpassad automatisering som aktiveras varje måndag morgon för att: Ställ in en påminnelse för alla OKR-ägare att uppdatera framstegen.

Ändra status för OKR-relaterade uppgifter till "Granskar".

Lägg upp ett meddelande i uppgiftstrådar och be om förtroendebetyg.

Ställ in anpassade ClickUp-automatiseringar genom att uppmana ClickUp Brain

ClickUp Brain, plattformens integrerade AI-assistent, låter dig ställa in automatiseringar med hjälp av naturliga språkkommandon. Allt du behöver göra är att säga: ”Varje fredag klockan 16.00, påminn alla OKR-ägare om att uppdatera sina framsteg och förtroendepoäng.” Det skapar en automatisering åt dig utan manuell inställning.

Steg 3: Säkerställ transparens

För att skapa samordning inom hela företaget måste du låta alla se allt. Skapa OKR-dashboards som är synliga för alla team, använd dem i allhandsmöten och tilldela tydliga ägare för varje mål och nyckelresultat.

ClickUp Dashboards är interaktiva kontrollcenter i realtid som gör det möjligt för alla att följa företagets framsteg mot sina mål.

Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera OKR och ditt teams framsteg

Varje instrumentpanel består av kort som hämtar live-data från din arbetsyta, till exempel riskfyllda nyckelresultat, försenade uppgifter eller genomsnittliga slutförandegrader per team. Du kan filtrera dem efter team, tid eller prioritet för att göra dem mer användbara.

Till exempel kan ditt säljteams OKR vara att öka kvartalsomsättningen med 20 %. Din ClickUp-instrumentpanel kan innehålla:

Stapeldiagram för intäkter per säljare

Progresskort spårar viktiga resultat som antalet bokade demonstrationer eller affärer som flyttats till "Förslag".

Uppgiftslista filtrerad efter "KR-kopplade" uppgifter för att identifiera hinder i realtid

Kommentarkort för att logga veckovisa uppdateringar eller förtroendepoäng

Med ClickUp Brain kan du generera automatiserade, människoliknande uppdateringar om framsteg direkt från live-data på din instrumentpanel.

Be ClickUp Brain att sammanfatta viktiga uppdateringar om dina mål

Du behöver inte tolka diagram eller mätvärden manuellt. AI Project Manager sammanfattar omedelbart din instrumentpanel och lyfter fram viktiga trender, framgångar och flaskhalsar.

Det innebär följande:

Ledningen får en snabb AI-genererad översikt över vilka mål som är på rätt spår och vilka som inte är det.

Teamledare kan upptäcka hinder utan att behöva gräva djupt i varje kort.

Alla i organisationen kan ställa frågor till ClickUp Brain, till exempel ”Varför sjunker vårt NPS-betyg?” eller ”Vilket nyckelresultat ligger efter mest denna vecka?”.

📮 ClickUp Insight: 78 % av våra undersökningsdeltagare gör detaljerade planer som en del av sin målsättningsprocess. Men överraskande nog följer 50 % inte upp dessa planer med särskilda verktyg. 👀 Med ClickUp kan du smidigt omvandla mål till genomförbara uppgifter, så att du kan uppnå dem steg för steg. Dessutom erbjuder våra kodfria instrumentpaneler tydliga visuella representationer av dina framsteg, lyfter fram dina prestationer och ger dig mer kontroll och översikt över ditt arbete. För att ”hoppas på det bästa” är ingen tillförlitlig strategi. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare säger att de kan ta på sig cirka 10 % mer arbete utan att bli utbrända.

Hur ClickUp Brain hjälper dig att spåra och förbättra OKR automatiskt Manuella måluppdateringar tar tid från strategiarbetet. ClickUp Brain, AI-motorn bakom Converged AI Workspace, automatiserar OKR-underhållet, så att teamen kan fokusera på resultat istället för incheckningar. Sammanfattningar av AI-framsteg: Sammanfatta varje nyckelresultat i realtid och visa hinder direkt i mål eller dashboards.

Kontextuella frågor: Fråga ”Vilken OKR ligger efter i veckan?” och få ett omedelbart svar med länk till källan.

AI-skrivna sammanfattningar: Förvandla veckovisa OKR-genomgångar till automatiskt genererade uppdateringar för lednings- eller allhandsmöten.

Prediktiva insikter: ClickUp Brain flaggar mönster i underpresterande KR:er och föreslår ägare eller tidslinjer som kan justeras. Använd dessutom ClickUp Brain MAX med röstinmatning för att logga OKR-uppdateringar eller reflektioner direkt – bara prata, så omvandlar det dina ord till strukturerad text. Under kvartalsöversynerna kan du diktera anteckningar om framsteg eller viktiga insikter och sedan låta ClickUp Brain MAX sammanfatta och korsreferera dem mellan projekt, instrumentpaneler och dokument.

Steg 4: Mät det som är viktigt

Koppla varje nyckelresultat till en mätparameter som berättar en historia:

Användaraktiveringsgrad

Funktionsanvändning

Nettointäktsretention

Lösningstid för supportärenden

Leta sedan efter mönster: Vad är det som påverkar utvecklingen? Vad är det som släpar efter? Använd dessa insikter för att förfina dina OKR för nästa cykel.

Låt oss säga att ditt företags OKR är att förbättra användarretentionen med 25 %. Viktiga resultat inkluderar att minska bortfallet med 15 %, öka antalet aktiva användare per vecka med 20 % och lansera tre funktioner som kunderna efterfrågat.

Använd ClickUps projekthierarki för att organisera din arbetsyta

Så här hjälper ClickUp-projektets hierarki:

Arbetsyta: Hela din organisations operativa yta omfattar produkt, marknadsföring, försäljning och kundframgång.

Utrymmen: Ett utrymme på högsta nivå som är dedikerat till alla strategiska initiativ och kvartalsmål över avdelningarna, med namnet ”Q3 Strategic OKRs”.

Mapp: Fokuserar på målet för Q3. Allt under denna mapp sammanfattas i OKR:n ”Förbättra användarretentionen”.

Listor: En för varje nyckelresultat, till exempel: Minska kundbortfallet med 15 %. Och uppgifterna blir: Genomföra utträdesenkät Lansera förbättringar av avbokningsflödet Följa upp med bortfallna användare för feedback

Implementera utträdesenkät

Förbättringar av avbokningsflödet

Följ upp med bortfallna användare för att få feedback

Implementera utträdesenkät

Förbättringar av avbokningsflödet

Följ upp med bortfallna användare för att få feedback

Varje uppgift inkluderar ansvariga, förfallodatum, beroenden och deluppgifter om det behövs. Du kan länka dem direkt till nyckelresultaten med hjälp av anpassade fält, mål eller till och med relationer. Skapa OKR-mallar för olika arbetsflöden för att säkerställa konsekvens varje kvartal.

Be ClickUp Brain att ge uppdateringar om uppgifter

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta framstegen i alla listor på några sekunder. Fråga ”Vad är den aktuella statusen för vårt OKR för användarretention under tredje kvartalet?”

Steg 5: Slut cirkeln i slutet av cykeln

Innan du går in i nästa kvartal:

Betygsätt varje nyckelresultat ärligt: Använd en tydlig rubrik och fokusera på framsteg. Uppnådde du 80 % av ett ambitiöst mål? Det är troligen en framgång.

Granska vad som hjälpte: Gå bortom poängen. Granska initiativ som fungerade och vad som gjorde dem framgångsrika. Var det timing, strategi eller bättre tvärfunktionell samordning?

Fånga upp lärdomar och grundorsaker: Nöj dig inte med att bara fira eller skylla. Genomför en enkel retrospektiv för att identifiera systematiska hinder eller oväntade acceleratorer. Dokumentera dessa insikter så att nästa kvartals mål blir tydligare.

Fira framsteg: Uppmärksamma vad som har uppnåtts, även om du inte har bockat av alla punkter. Fira offentligt team som har nått ambitiösa mål eller övervunnit stora hinder.

Använd ClickUp för perfekta resultat

Att sätta upp bra OKR är en sak, men att hålla koll på dem och göra framsteg är en annan. Det är där ClickUp kommer in.

ClickUp gör det enkelt för dig att planera, spåra och hantera OKR, vilket hjälper dig att förbli konkurrenskraftig inom SaaS-branschen. Använd mål för att strukturera dina målsättningar, instrumentpaneler för att övervaka framsteg i realtid och AI-sammanfattningar för att omedelbart förstå vad som påverkar utvecklingen. Du kan skapa OKR, tilldela ägare, spåra viktiga resultat med live-data och kontrollera regelbundet.

