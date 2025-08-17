De 11 bästa SOAP-anteckningsgeneratorerna för snabbare och mer noggrann klinisk dokumentation

Det är slutet på dagen och du har just träffat din sista patient. Helst skulle du vilja varva ner och gå hem. Men istället stirrar du på en växande stapel med patientanteckningar som fortfarande måste skrivas – ett frustrerande slut på en lång dag med att övervaka symtom, uppdatera journaler och följa patienters framsteg.

SOAP-anteckningar – subjektiva, objektiva, bedömningar och planer – är viktiga för klinisk praxis, men det kan vara svårt att skriva dem effektivt och korrekt, särskilt under press. Det är där en SOAP-anteckningsgenerator kan hjälpa till.

Om du driver en välbesökt praktik eller fortfarande är under utbildning kommer dessa verktyg att effektivisera ditt arbetsflöde samtidigt som dina anteckningar förblir tydliga, fullständiga och regelkonforma.

Låt oss ta en titt. 🧰

SOAP-anteckningsgeneratorer i korthet

SOAP-anteckningar säkerställer enhetlighet i registreringen av patientdata, vilket bidrar till att minska missförstånd mellan vårdteam. För att underlätta ditt beslut har vi därför sammanställt en lista över alla SOAP-anteckningsgeneratorer:

Verktygets namn Bäst för Användningsfall Priser* ClickUp Anpassade arbetsflöden och AI-driven SOAP-dokumentation Hantera dokumentation mellan vårdteam och projekt Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag SOAPNoteAI. com Fristående notgenerering utan behov av ett EHR-system Snabbt generera SOAP-anteckningar från stenografi, diktering eller telemedicinska sessioner Anpassade priser Suki AI Röstaktiverad klinisk dokumentation Använd röstkommandon eller omgivningslyssning för att skapa EHR-integrerade kliniska anteckningar. Anpassad prissättning SOAP AI Flerspråkig klinisk dokumentation med ICD-10 Formatera kliniska anteckningar automatiskt till SOAP-struktur med hjälp av AI Gratis; betalda abonnemang från 60 $/månad per användare DeepScribe Klinisk anteckning i omgivningen Registrera samtal mellan läkare och patient och skapa anteckningar i realtid Anpassade priser Notable Health Automatisering av kliniska uppgifter Automatisera administrativa och dokumentationsrelaterade arbetsflöden inom vårdorganisationer Anpassad prissättning Tali AI EHR-integrerad röstassistent Röstaktiverad anteckning, diktering och medicinsk sökning inom EHR-system Gratis; betalda abonnemang från 49,99 $/månad per användare. Augmendix Realtidsanteckningar och patientengagemang Ger realtidsstöd på distans för dokumentation av patientmöten Anpassade priser Carepatron Online-kundportaler Hantera bokningar, fakturering och patientjournaler Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad Healthie Leverantörer av telemedicin och hälsovård Stöd för virtuell vård, hälsospårning och noggranna SOAP-anteckningar för nutritionister och hälsocoacher. Gratis; betalda abonnemang från 49 $/månad per användare SimplePractice E-recept och läkemedelshantering Effektivisera kundintag, schemaläggning, fakturering och SOAP-dokumentation för oberoende leverantörer Betalda abonnemang från 49 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i SOAP-anteckningsgeneratorer?

Från anpassning till automatisering – här är en snabb översikt över nödvändiga funktioner som gör din kliniska dokumentation snabbare, smartare och stressfri. ⚒️

Efterlevnad och säkerhet: Först och främst, se till att den är HIPAA-kompatibel. Du vill ha inbyggd kryptering för både lagrad och delad information, plus smarta funktioner som automatisk PHI-rensning för att hålla patientdata säkra.

Anpassning och specialisering: Välj verktyg med Välj verktyg med anteckningsmallar som är specifika för din specialitet. Det är ett plus om fälten är anpassningsbara och plattformen stöder olika anteckningsstilar som SOAP, DAP-anteckningar eller BIRP.

AI- och automatiseringsfunktioner: Leta efter AI-drivna verktyg som använder naturlig språkbehandling (NLP) för att omvandla ljud- eller stenografinoter till strukturerad dokumentation.

Flexibilitet i utdata: Se till att dina anteckningar kan exporteras i olika format, till exempel PDF eller Word, och enkelt delas med andra vårdgivare när det behövs.

📚 Viktigt att veta: Här är en kort ordlista med alla termer du måste känna till: HIPAA: Lagen om överförbarhet och ansvarighet inom sjukförsäkring

PHI: Skyddad hälsoinformation

DAP: Data, bedömning, plan

EHR: Elektronisk patientjournal

ICD-10: Internationell klassificering av sjukdomar, 10:e revideringen

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa SOAP-anteckningsgeneratorerna

Letar du efter den bästa SOAP-anteckningsgeneratorn? Allt fler kliniker vänder sig till digitala verktyg för att spara tid, minska fel och fokusera på patientvården.

Här är de bästa verktygen som utmärker sig för sitt användarvänliga gränssnitt, smarta funktioner och support. ⚓

1. ClickUp (bäst för anpassade arbetsflöden för medicinsk dokumentation)

Mellan patientbesök, administrativt arbete och försök att hålla jämna steg med dokumentationen är det lätt att känna sig överväldigad av den enorma mängden information.

ClickUp , appen för allt som rör arbete, kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av världens mest sammanhängande arbets-AI. Med sömlös integration hjälper ClickUp dig att fokusera på patientinteraktioner utan att behöva växla mellan olika appar.

Med ClickUp Healthcare Project Management Software får kliniker en enda intelligent plattform för att hantera patientflöden, effektivisera skapandet av SOAP-anteckningar och hålla allt sammankopplat.

Kompatibilitetsanmärkning: ClickUp är en GDPR-kompatibel projektledningsplattform som erbjuder robusta säkerhets- och integritetsfunktioner. För vårdorganisationer kan ClickUp konfigureras för att uppfylla HIPAA-kompatibilitetsstandarder när det används under ett aktivt affärspartneravtal (BAA) med ClickUp. Med ClickUp kan vårdteam effektivisera dokumentation, samarbete och arbetsflödeshantering – allt i en flexibel arbetsyta.

Effektivisera patientflöden från början till slut med ClickUp Healthcare Project Management Software.

Men hur hjälper verktyget för projektledning inom hälso- och sjukvården?

Anta att du just har avslutat ett patientbesök och behöver snabbt skriva ner dina SOAP-anteckningar innan du går vidare. Inga fler pappersanteckningar – öppna bara ClickUp Notepad och börja skriva eller diktera från din arbetsplats. Istället för att leta efter papper kan du vända dig till ClickUp Notepad från din arbetsplats för att omedelbart skriva (eller diktera) dina tankar. Detta är särskilt användbart när du noterar en patients symtom under ronder eller konsultationer.

Skriv snabba anteckningar utan krångel med ClickUp Notepad

Det är privat och endast synligt för dig, så du kan fritt brainstorma eller skriva grova anteckningar innan du formaliserar dem. När dina anteckningar är klara kan du konvertera dem direkt till ClickUp-uppgifter.

Men om du vill ha ett mer strukturerat dokumentationsverktyg med samarbete i realtid, vänd dig till ClickUp Docs.

Lagra alla dina anteckningar centralt med ClickUp Docs.

Du kan skapa dina SOAP-anteckningsmallar i ClickUp Docs, organisera dem i mappar och samarbeta med ditt team. Dessa mallar är användarskapade och inte förkonfigurerade för hälso- och sjukvård, men du kan anpassa dem helt efter ditt arbetsflöde.

Skriv SOAP-anteckningar, länka dem till uppgifter (som att boka uppföljningar eller beställa tester) och bädda även in vyer av ditt kliniska arbetsflöde, som patientlistor, kalendrar eller tavelvyer, direkt i dokumentet. Docs samlar subjektiv och objektiv information på ett ställe, vilket gör ditt SOAP-anteckningsformat lättare att följa.

ClickUp Docs är en app för anteckningar som låter dig använda rik text, checklistor och bildbilagor – perfekt för att snabbt skapa strukturerade utkast till SOAP-anteckningar, beskrivningar av aktuella sjukdomar eller proceduranteckningar. Dessa visuella element gör det dubbelt så enkelt att hänvisa till fynd från fysiska undersökningar eller tidigare behandlingsanteckningar.

Dessutom innebär realtidssamarbetet att hela din avdelning kan arbeta samtidigt med samma vårdplan, lämna kommentarer eller tagga varandra för feedback.

Vill du ta det ett steg längre med AI-assistans? Prova ClickUp Brain.

🎥 Här är en kort video som gör det enklare att skriva med AI!

Brain-motorn är djupt integrerad i din arbetsmiljö och förstår ditt sammanhang, dina anteckningar, uppgifter, dokument, team och mål.

Anta att du har skrivit en grov HPI-anteckning och vill förfina den till ett polerat SOAP-format. Be bara AI-assistenten i naturligt språk att hjälpa dig att rensa upp den, sammanfatta viktiga punkter och anpassa terminologin till standarderna för klinisk dokumentation.

Du kan också be AI-verktyget för anteckningar att:

Skapa sammanfattningar av pågående patientfall

Hjälper dig att skriva patientinstruktioner baserade på senaste inmatningar

Skapa snabba utbildningssammanfattningar baserade på medicinsk litteratur som du har länkat till i ditt arbetsutrymme.

Du kan också be AI-verktyget för anteckningar att generera sammanfattningar av pågående patientfall, hjälpa dig att skriva patientinstruktioner baserade på senaste anteckningar eller skapa snabba utbildningssammanfattningar baserade på medicinsk litteratur som du har länkat till i ditt arbetsutrymme.

ClickUp AI Notetaker för vårdteam

ClickUps AI Notetaker kan automatiskt delta i ditt teams möten, transkribera konversationer och generera koncisa sammanfattningar och åtgärdspunkter – vilket hjälper vårdteam att hålla sig organiserade och samordnade.

Obs: ClickUp AI Notetaker är inte ett dedikerat verktyg för klinisk dokumentation. Det passar bäst för interna möten, falldiskussioner och administrativa samtal.

🚨 ClickUp Insights: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

ClickUps bästa funktioner

Anpassa SOAP-anteckningsmallar, patientintagsformulär eller behandlingsplaner för att upprätthålla konsekvens i din dokumentation från en lista med över 1 000 ClickUp-mallar

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera viktiga mått som fördelning av ärenden, väntande anteckningar eller uppföljningstidslinjer för bättre operativ översikt.

Automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela uppföljningar, ändra uppgiftsstatus eller skicka påminnelser om dokumentationsgranskningar med hjälp av ClickUp Automations

Konvertera anteckningar i anteckningsblocket till uppgifter för uppföljning eller vidare åtgärder.

Samarbeta i realtid med ditt team om dokumentationsutkast

Begränsningar för ClickUp

Det kan krävas en viss inlärningskurva för helt nya användare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 080 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recension säger:

Jag behöver en blogg för att skriva allt jag gillar med ClickUp. De har allt: uppgifter (i listvy, tabellvy, tavelvy, kalendervy, kartvy osv.), dokument, AI, instrumentpaneler, automatiseringar... Du kan dela offentliga länkar till uppgifter eller dokument. Uppgifterna har en aktivitetsflik så att du kan se hela historiken för den uppgiften. Det är så flexibelt och professionellt. Med ClickUp finns det inga ursäkter för att inte vara extremt produktiv.

Jag behöver en blogg för att skriva allt jag gillar med ClickUp. De har allt: uppgifter (i listvy, tabellvy, tavelvy, kalendervy, kartvy osv.), dokument, AI, instrumentpaneler, automatiseringar... Du kan dela offentliga länkar till uppgifter eller dokument. Uppgifterna har en aktivitetsflik så att du kan se hela historiken för den uppgiften. Det är så flexibelt och professionellt. Med ClickUp finns det inga ursäkter för att inte vara extremt produktiv.

2. SOAPNoteAI. com (Bäst för fristående SOAP-anteckningsgenerering utan behov av EHR)

via SOAPNoteAI

SOAPNoteAI.com är en lättviktig webbaserad generator som hjälper kliniker att snabbt skapa SOAP-anteckningar med hjälp av enkla formulärbaserade uppmaningar. Istället för att förlita sig på fritextinmatningar guidar verktyget användarna genom varje avsnitt – Subjektivt, Objektivt, Bedömning och Plan – med hjälp av strukturerade fält.

När formuläret är ifyllt sammanställer systemet uppgifterna till en formaterad anteckning som är redo att kopieras eller laddas ner. Systemet integreras inte direkt med elektroniska patientjournaler, men kan användas av enskilda vårdgivare, studenter eller praktiker som vill kunna skapa anteckningar på språng utan att behöva logga in.

SOAPNoteAI. com bästa funktioner

Välj mellan specialiserade mallar för olika användningsområden som fysioterapi, omvårdnad, mental hälsa och mycket mer.

Diktera eller spela in sessioner och låt AI-assistenten automatiskt skapa detaljerade SOAP-anteckningar.

Få rekommendationer om ICD-10-koder i realtid för att förbättra diagnostisk noggrannhet och efterlevnad i klinisk dokumentation.

Begränsningar för SOAPNoteAI.com

Ljudinspelningar som används för att skapa anteckningar raderas inom 24–48 timmar.

Priser för SOAPNoteAI.com

Endast ljudplan: 69 $/månad per användare

Audio- och textplan utan begränsningar: 79 $/månad per användare

Kreditpaket – betala efter användning:

Grundpaket: 9 $/engångskostnad för 10 krediter (≈0,90 $ per anteckning)

Pro Pack: 19 $/engångskostnad för 25 krediter

Ultra Pack: 59 $/engångskostnad för 100 krediter

SOAPNoteAI. com betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Arbetsterapi går tillbaka till 100 f.Kr.! En grekisk läkare vid namn Asclepiades använde redan då rörelse, musik och bad för att hjälpa människor med psykiska sjukdomar att må bättre. I grund och botten hade det antika Grekland sin egen version av terapisessioner och behandlingsstrategier!

3. Suki AI (Bäst för röstaktiverad klinisk dokumentation)

via Suki AI

Suki AI är en röststyrd assistent som är utformad för att hjälpa kliniker att dokumentera snabbare och med mindre kognitiv belastning. Istället för att skriva eller navigera i mallar talar du, och Suki genererar omfattande SOAP-anteckningar direkt, inklusive dikterade vitala tecken, patientinstruktioner och ICD-10-koder.

Den integreras direkt med stora EHR-system som Epic och Cerner. Suki hjälper också till med orderinmatning, svar på kliniska frågor och minimering av dokumentation efter arbetstid.

Suki AI:s bästa funktioner

Används inom över 99 kliniska specialiteter med stöd för både primärvård och specialiserade arbetsflöden.

Skapa omfattande SOAP-anteckningar från omgivande röstinspelningar med hjälp av AI-driven taligenkänning.

Få tillgång till viktig patientinformation och sammanfattningar med den nya funktionen "Patient Summary" (Patientöversikt).

Begränsningar för Suki AI

Ibland har den problem med accenter, bakgrundsljud eller komplex medicinsk terminologi.

Priser för Suki AI

Anpassade priser

Suki AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. SOAP AI (Bäst för flerspråkig klinisk dokumentation med ICD-10)

via SOAP AI

SOAP AI är utmärkt för diagnostiska förslag i realtid och ICD-10-integration som hjälper läkare och sjuksköterskor att ställa mer exakta diagnoser. Detta är värdefullt för att förbättra faktureringsnoggrannheten och minska den kognitiva belastningen under snabba kliniska beslut.

Plattformen stöder smidig telemedicinsk dokumentation genom att omvandla inspelningar av virtuella besök till strukturerade SOAP-anteckningar.

SOAP AI:s bästa funktioner

Anpassade anteckningsmallar skräddarsydda för specifika områden som psykiatri, omvårdnad, fysioterapi och logopedi.

Raderar alla sessionsdata automatiskt efter bearbetning, utan att någon PHI sparas efter genereringen.

Stöd en mångfaldig patientgrupp med stöd för 19 språk.

Begränsningar för SOAP AI

Det kan ibland transkribera mötesanteckningar och ljud felaktigt.

Priser för SOAP AI

Gratis

Professionell: 60 $/månad per användare

Obegränsat: 99 $/månad per användare

SOAP AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Använd anteckningsmetoden SQ3R (Survey, Question, Read, Recite och Review) för att öka effektiviteten i dina SOAP-anteckningar. Den hjälper dig att aktivt engagera dig i innehållet, förbättra minnesförmågan och snabbt identifiera viktig information, såsom patientens historik, vitala tecken, diagnos och behandling.

5. DeepScribe (bäst för kliniska anteckningar i omgivningen)

via DeepScribe

Tänk om dina kliniska anteckningar kunde skriva sig själva medan du fokuserar på din patient? DeepScribe använder omgivande röstteknik för att fånga naturliga samtal mellan patient och vårdgivare och automatiskt omvandla dem till precisa, användbara kliniska anteckningar.

Med anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för över 50 specialiteter är DeepScribe utformat för att anpassas till ditt unika arbetsflöde. Det förbättrar också kodningsnoggrannheten och påskyndar stängningstiderna för journaler, vilket hjälper dig att förbättra produktiviteten och patientresultaten.

DeepScribe bästa funktioner

Redigera och granska anteckningar interaktivt med synkron textredigering och stavningskontrollverktyg med DeepScribe Notes.

Främja internationellt teamsamarbete med flerspråkig dokumentation på över 25 språk.

Få tillgång till kliniska uppmaningar och praktiska insikter i realtid under patientvården med DeepScribe Assist, som visar den mest relevanta informationen när du behöver den.

DeepScribe-begränsningar

Användare klagar över att programmet ibland raderar patientresultat och planer och organiserar dem i felaktiga sektioner.

Priser för DeepScribe

Anpassade priser

DeepScribe-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DeepScribe?

Här är vad en G2-recension säger:

Jag förlitar mig på DeepScribe AI-transkriptionsanteckningar och DeepScribe förlitar sig på Amazon-servrar, som ibland går ner utan förvarning, och ibland går alla mina transkriptioner för dagen förlorade! Jag skulle vilja se något sätt att lagra mina ljudfiler på min enhet och ladda upp dem när servrarna är uppe igen. Den funktionen kanske redan har lagts till, för jag har bara förlorat transkriptioner!

Jag förlitar mig på DeepScribe AI-transkriptionsanteckningar och DeepScribe förlitar sig på Amazon-servrar, som ibland går ner utan förvarning, och ibland går alla mina transkriptioner för dagen förlorade! Jag skulle vilja se något sätt att lagra mina ljudfiler på min enhet och ladda upp dem när servrarna är uppe igen. Den funktionen kanske redan har lagts till, för jag har bara förlorat transkriptioner!

6. Notable Health (Bäst för automatisering av kliniska uppgifter)

via Notable Health

Notable Health är en AI-driven plattform som hanterar patientintag, tidsbokning, förhandsgodkännanden, noggrann dokumentation samt remisser och patienthantering.

Plattformen granskar också klinisk dokumentation för att få fram fullständiga diagnoser och hierarkiska tillståndskategorier (HCC) för att förbättra riskbedömningarna.

Funktionen "Growth, Acquisition, and Access" använder intelligent automatisering för att identifiera och engagera nya patienter, effektivisera schemaläggningen och förbättra tillgången till vård. Funktionen "Revenue Cycle Management" automatiserar också kodning, fakturering och ersättningsansökningar för att påskynda återbetalningar och minska avslag.

Notable Healths bästa funktioner

Inbyggda verktyg samlar in och analyserar patientfeedback i stor skala för att upptäcka trender i nöjdhet och identifiera brister i servicen.

Stöder över 150 språk för både röst och text, vilket gör det enkelt att betjäna språkligt mångfaldiga patientgrupper.

Skicka automatiska påminnelser om bokade tider och uppföljningsmeddelanden för att minska antalet uteblivna besök.

Notable Health-begränsningar

Det kan vara svårt att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga säkerhetsstandarderna för vårdgivare.

Notable Health-prissättning

Anpassade priser

Notable Health-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Här är några strategier för anteckningar som du bör känna till: Aktivt lyssnande: Istället för att transkribera, omformulera viktiga insikter med dina egna ord för att förbättra förståelsen och minnet.

Färgkodning: Använd konsekventa färger för att omedelbart upptäcka mönster, prioriteringar och åtgärder.

Mind mapping: Omvandla spridda anteckningar till visuella nätverk så att du kan se hur idéer hänger ihop och komma ihåg dem snabbare senare.

7. Tali AI (Bäst för EHR-integrerad röstassistent)

via Tali AI

Med Tali AI kan du tala in dina anteckningar direkt i EHR. Om du behöver dubbelkolla en riktlinje under ett besök kan du bara fråga, så hämtar den svar från pålitliga kliniska källor.

Den stöder även flerspråkig diktering, föreslår medicinska koder, känner av olika talare i en konversation och kan hantera administrativa uppgifter som att ställa in påminnelser eller fylla i formulär. Den fungerar på datorer, mobiler och webbläsare och uppfyller HIPAA- och SOC 2 Type 2-standarderna för datasäkerhet.

Tali AI:s bästa funktioner

Sök igenom medicinsk historik med hjälp av röstkommandon om läkemedelsdoser och kliniska frågor från pålitliga källor som Merck Manuals och OpenFDA.

Differentiera talare automatiskt under samtal för att korrekt tillskriva dialoger under dokumentationen.

Automatisera kliniska anteckningar med ”Ambient Scribe”, som genererar medicinska anteckningar baserat på konversationer.

Begränsningar för Tali AI

Användare klagar över upprepningar och dålig organisation i ljudtranskriberade anteckningar.

Priser för Tali AI

Personligt: 0 $/månad per användare

Premium: 49,99 $/månad per användare

Pro: 150 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Tali AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tali AI?

Här är vad en recension på Capterra säger:

Det hjälper mig att fokusera mer på patienten under konsultationen, eftersom jag vet att mina anteckningar transkriberas. Dessutom får jag detaljerade anteckningar på bara en minut när jag är klar med konsultationen... Ibland händer det att fel ord registreras och jag måste korrigera vissa ord.

Det hjälper mig att fokusera mer på patienten under konsultationen, eftersom jag vet att mina anteckningar transkriberas. Dessutom får jag detaljerade anteckningar på bara en minut när jag är klar med konsultationen... Ibland händer det att fel ord registreras och jag måste korrigera vissa ord.

8. Augmedix (Bäst för realtidsanteckningar och patientengagemang)

via Augmedix

Augmedix erbjuder en flexibel svit av AI-drivna dokumentationsverktyg som är utformade för alla nivåer av kliniskt stöd, från snabb, självbetjäningsgenerering av anteckningar till fullservice-skrivning.

Med ”Augmendix Go” kan du skapa högkvalitativa medicinska anteckningar på några sekunder med hjälp av AI. Dessutom integreras det direkt med EHR-system som Epic, Cerner och Athena, vilket säkerställer ett smidigt dubbelriktat dataflöde.

Den stöder även bärbar teknik, såsom smarta glasögon, för att få tillgång till patientinformation och dokumentera handsfree samtidigt som du fokuserar på vården.

Augmedix bästa funktioner

Redigera, koda och slutför AI-genererade anteckningar med ytterligare EHR-stöd efter besöket via ”Augmedix Assist”.

Få fullt stöd för kliniska arbetsflöden före, under och efter besök med ”Augmedix Live”, inklusive personlig service från en dedikerad specialist på medicinsk dokumentation (MDS).

Få tillgång till realtidsinformation om vårdbrister och faktureringspåminnelser med ”CareCues”, som hjälper läkare att hantera förebyggande screeningar, kontraindikationer för läkemedel och andra uppgifter.

Begränsningar för Augmedix

Vissa säger att det inte finns någon inbyggd stavningskontroll och att verktyget ibland drabbas av strömavbrott.

Augmedix prissättning

Anpassade priser

Augmedix betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Augmedix?

Här är vad en G2-recension säger:

Augmedix-skrivare har gjort min dag mycket effektivare. Som med allt annat finns det en inlärningskurva. Jag gillar att ha mycket detaljerade planer så att jag kan referera till dem senare. Skrivare kan inte läsa mina tankar, så det fungerar bäst om jag dikterar några korta meningar till honom direkt efter att jag har träffat patienten. Fortfarande mycket effektivare än något annat system jag någonsin har använt.

Augmedix-skrivare har gjort min dag mycket effektivare. Som med allt annat finns det en inlärningskurva. Jag gillar att ha mycket detaljerade planer så att jag kan referera till dem senare. Skrivare kan inte läsa mina tankar, så det fungerar bäst om jag dikterar några korta meningar till honom direkt efter att jag har träffat patienten. Fortfarande mycket effektivare än något annat system jag någonsin har använt.

9. Carepatron (bäst för att skapa onlineportaler för kunder)

via Carepatron

Carepatron är en plattform för praxisadministration som kopplar samman kundkommunikation, fakturering, dokumentation och schemaläggning.

På denna plattform kan kunder boka sina besök via en onlineportal, vilket minskar behovet av fram- och återkommande kontakter. Den inbyggda AI-funktionen hanterar rutinmässiga administrativa uppgifter, vilket hjälper vårdgivarna att frigöra tid under veckan.

Det stöder också teambaserad vård med delade kalendrar, gemensamma anteckningar och rollbaserad åtkomst så att varje person endast ser det som är relevant för sin roll.

Carepatrons bästa funktioner

Ställ in återkommande fakturering för återkommande kunder och skapa fakturor med den inbyggda fakturerings- och betalningsportalen.

Ge kunderna tillgång till sina bokade tider, anteckningar om framsteg, filer, bokningar och ifyllda formulär via en dedikerad kundportal.

Aktivera åtgärder baserat på kundaktivitet och automatisera påminnelser, uppföljningar och dokumentationsförslag med ”Carepatron AI”.

Carepatrons begränsningar

Vissa användare rapporterar att formulärskapandet är krångligt och tidskrävande.

Carepatron-priser

Gratis

Essential: 19 $/månad

Plus: 24 $/månad

Avancerad: 29 $/månad

Carepatron-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (510+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Carepatron?

Här är vad en G2-recension säger:

För det andra är själva programvaran mycket användarvänlig och effektiv, men kräver några extra steg för gratisversionen (helt förståeligt), och jag ser fram emot att se vad prenumerationsversionen har att erbjuda. Det var mycket enkelt att implementera och integrera i min verksamhet. Eftersom det kommer att vara min huvudsakliga kontaktkälla ser jag fram emot tillväxten för oss båda!

För det andra är själva programvaran mycket användarvänlig och effektiv, men kräver några extra steg för gratisversionen (helt förståeligt), och jag ser fram emot att se vad prenumerationsversionen har att erbjuda. Det var mycket enkelt att implementera och integrera i min verksamhet. Eftersom det kommer att vara min huvudsakliga kontaktkälla ser jag fram emot tillväxten för oss båda!

📖 Läs också: De bästa programvarorna för klinikhantering för en framgångsrik verksamhet

10. Healthie (Bäst för leverantörer av telemedicin och hälsovård)

via Healthie

Healthie är utvecklat för dietister, nutritionister och hälsoexperter och hjälper dig att boka möten, hålla säkra videosessioner, hantera elektroniska patientjournaler, fakturera kunder och se till att ditt arbetsflöde fungerar smidigt.

Det kommer också med anpassningsbara formulär och en kundportal som hjälper dig att hålla ordning på dina anteckningar, automatisera tråkiga uppgifter och leverera vård som känns personlig. Detta verktyg har också smarta autofyllningsfunktioner som automatiskt hämtar relevant kunddata, såsom anteckningar från tidigare sessioner, mål, vitala värden eller loggade måltider, för att fylla i dina anteckningar.

Healthies bästa funktioner

Genomför säkra telemedicinska sessioner, inklusive individuella och gruppvideobesök.

Kartlägg kundinteraktioner och hantera elektroniska journaler med anpassningsbara mallar.

Tilldela och spåra uppgifter med ”Smart Tasks” för att automatisera rutinmässiga uppföljningar.

Hälsorelaterade begränsningar

Saknar inbyggd AI för djupgående näringsanalys och har ingen kundsupport.

Healthie-prissättning

Gratis

Essentials: 49 $/månad per användare

Plus: 129 $/månad per användare

Grupp: 149 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Healthie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt många användare

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Healthie?

Här är vad en recension på Capterra säger:

Jag gillar att den är HIPAA-kompatibel, har funktioner som gör det möjligt att kommunicera med kunderna via appen, faktureringsfunktionen är utmärkt och jag uppskattar kundservicen. Jag tycker att telefonapplikationen har många buggar och kunde vara mycket bättre, t.ex. fakturering, bildredigering för att möjliggöra feedback på delar (till exempel), den verkar krascha ofta hos mina kunder och erbjuder inte särskilt många anslutningar till sociala nätverk.

Jag gillar att den är HIPAA-kompatibel, har funktioner som gör det möjligt att kommunicera med kunderna via appen, faktureringsfunktionen är utmärkt och jag uppskattar kundservicen. Jag tycker att telefonapplikationen har många buggar och kunde vara mycket bättre, t.ex. fakturering, bildredigering för att möjliggöra feedback på delar (till exempel), den verkar krascha ofta hos mina kunder och erbjuder inte särskilt många anslutningar till sociala nätverk.

11. SimplePractice (Bäst för e-recept och läkemedelshantering)

via SimplePractice

Om du vill ha en mer kundvänlig verksamhet är SimplePractice ett utmärkt verktyg. Med automatiska påminnelser om bokade tider via SMS, e-post eller telefon minskar du antalet uteblivna besök utan att lyfta ett finger. Telemedicin är också enkelt med inbyggd video- och skärmdelning.

Den har också en säker kundportal där kunderna kan fylla i papper, göra betalningar och boka tid när som helst. Med funktionen "ePrescribe" kan du skicka recept elektroniskt till över 40 000 apotek över hela landet.

SimplePractices bästa funktioner

Anpassa och slutför kliniska dokumentationsprocesser med flexibla anteckningsmallar och Wiley Treatment Planners.

Följ klientens framsteg med inbyggda bedömningar som PHQ-9 och GAD-7, plus visuella framstegsdiagram.

Automatisera försäkringsredovisningen med integrerade betalningsrapporter för korrekt bokföring med dess "Försäkringsfunktioner".

Begränsningar i SimplePractice

Saknar anpassningsbarhet för fakturor och ”superbills”.

Priser för SimplePractice

Startpaket: 49 $/månad per användare

Essential: 79 $/månad per användare

Plus: 99 $/månad per användare

SimplePractice-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SimplePractice?

Här är vad Capterra-recensionen säger:

Kalendern är fantastisk, enkel att använda och du kan se när kunderna har bokade tider. Du kan ställa in aviseringar för att få påminnelser om bokade tider. Kundtjänsten har varit till stor hjälp och de svarar snabbt. De erbjuder många fantastiska funktioner... Jag skulle önska att fakturorna och Superbills var mer anpassningsbara.

Kalendern är fantastisk, enkel att använda och du kan se när kunderna har bokade tider. Du kan ställa in aviseringar för att få påminnelser om bokade tider. Kundtjänsten har varit till stor hjälp och de svarar snabbt. De erbjuder många fantastiska funktioner... Jag skulle önska att det fanns fler anpassningsmöjligheter för fakturor och Superbills.

Det smartare sättet att hantera SOAP-anteckningar

Vi har undersökt några av de bästa SOAP-anteckningsgeneratorerna som finns, men för en heltäckande lösning som går utöver dokumentation är ClickUp det bästa alternativet.

Med ClickUp Docs kan du skapa och organisera SOAP-anteckningar i strukturerade mappar. Notepad gör det enkelt att snabbt anteckna observationer under patienthanteringen, medan ClickUp Brain säkerställer att du omedelbart kan hämta information utan att slösa tid på att söka.

ClickUp samlar allt på en säker, strömlinjeformad plattform – vilket hjälper vårdpersonal, sjukgymnaster, medicinstudenter och kliniker att dokumentera mer effektivt och fokusera på det viktigaste: patientvården.

👉 Kom igång med ClickUp gratis idag. ✅