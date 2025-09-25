Twist vs. Slack: Vilken teamchattapp passar dig bäst?

Det är inte lätt att hålla teamkommunikationen tydlig och organiserad.

Meddelanden staplas på hög, uppdateringar försvinner och innan du vet ordet av söker du igenom oändliga konversationer bara för att hitta det som är viktigt.

Vissa team trivs med omedelbar feedback och dynamiskt samarbete, medan andra prioriterar genomtänkt kommunikation och asynkron samverkan. Nyckeln är att välja ett kommunikationsverktyg som passar ditt teams arbetssätt bäst.

Och det är där debatten om Twist vs. Slack börjar. Slack håller konversationerna igång, vilket är perfekt för team som arbetar i högt tempo. Twist, å andra sidan, fokuserar på djupa, strukturerade diskussioner, vilket är utmärkt för team som föredrar djupgående arbete framför ständiga pingar.

Båda tillgodoser olika behov, men vilket passar ditt team bäst? Låt oss ta reda på det.

Twist och Slack i korthet

Här är en snabb jämförelse för att komma igång:

Funktion Twist Slack ClickUp (bonus) Kommunikationsstil Trådbaserad strategi Instant message-metoden Kombinerar projekt- och uppgiftshantering med chatt; chattrådar kan kopplas till uppgifter och dokument. Möten och samtal Inga inbyggda röst-/videosamtal Förbättrad samverkan med Huddles och Clips; stödjer samtal/delning Stöder video-/röstsamtal och skärmdelning; integreras med Zoom, Google Meet och mer AI-funktioner Begränsad automatisering via Zapier AI för att skapa sammanfattningar, ta mötesanteckningar, automatisera uppgifter och optimera sökningar Integrerad AI för att skapa uppgifter, generera sammanfattningar, skriva hjälp, mötesanteckningar, automatiseringar och sökoptimering direkt i uppgifter, dokument och chattar. Automatisering Begränsad automatisering via Zapier Automatisering av arbetsflöden, påminnelser, integrationer Omfattande inbyggd automatisering (t.ex. statusuppdateringar, uppgiftsfördelning, justering av förfallodatum, anpassade arbetsflöden och mycket mer) och AI Autopilot Agents. Fildelning Dela upp till 100 MB i trådar/kommentarer Dela upp till 1 GB i meddelanden/kanaler Bifoga filer på upp till 1 GB i uppgifter, dokument och kommentarer; avancerad filhantering med versionskontroll och inbäddning. Gränssnitt Ren och minimalistisk Snyggt och intuitivt Mycket anpassningsbart gränssnitt med flexibla vyer (lista, tavla, kalender, Gantt osv.) Säkerhet GDPR-kompatibel SOC2-, SOC3- och ISO/IEC-kompatibel SOC2 Typ II, GDPR, HIPAA och ISO/IEC-kompatibel; säkerhet i företagsklass Support Standard- och prioriterad support, kunskapsbas Standard-/prioriterad support; dedikerad support för Enterprise Support dygnet runt för alla abonnemang Priser Kostnadseffektiva, begränsade abonnemang Dyrt, många prisnivåer Gratis plan, anpassning för företag

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad är Twist?

via Twist

Twist är ett kommunikationsverktyg för team som är utvecklat för asynkron samverkan. Du kan svara eftertänksamt och i din egen takt utan pressen från realtidsmeddelanden.

Verktyget gör det möjligt för användarna att fokusera på djupgående arbete med minimala avbrott.

Det håller konversationerna strukturerade och separerar diskussionerna efter ämne. Detta säkerställer att svaren är kontextuella, så att du inte behöver bläddra för att hitta viktiga uppdateringar. Som standard skickar Twist inte ständiga aviseringar för varje nytt meddelande som dyker upp. Användarna får aviseringar om de nämns eller om de följer en specifik tråd.

Twist är utvecklat av Doist och är idealiskt för team som behöver asynkron kommunikation i forumformat. Det passar särskilt bra för team som arbetar på distans och är spridda över olika tidszoner.

📚 Läs också: Asynkrona kommunikationsverktyg

Twist-funktioner

Här är några av de viktigaste funktionerna i Twist som stödjer strukturerat, fokuserat samarbete för team som föredrar asynkron kommunikation.

Funktion nr 1: Trådade konversationer

I Twist fungerar en kanal som ett dedikerat utrymme för projekt-, kund- eller ämnesspecifika diskussioner. Inom dessa kanaler håller trådar konversationerna strukturerade genom att gruppera relaterade meddelanden tillsammans.

Det finns ingen möjlighet att skicka fristående meddelanden i en kanal; varje meddelande måste ingå i en befintlig tråd, eller så kan du skapa en ny tråd i den relevanta kanalen.

På så sätt förblir kommunikationen fokuserad och meddelanden går inte förlorade. Trådstrukturen gör det enklare att spåra och återkomma till diskussioner utan att tappa sammanhanget.

💡 Visste du att? Du kan skicka ett e-postmeddelande till en Twist-tråd precis som ett meddelande? Twist ger dig en speciell e-postadress för varje tråd. Vidarebefordra ett e-postmeddelande till den så visas det i konversationen.

Funktion nr 2: Ren formatering av meddelanden

Twist gör det enkelt att samla all kontext på ett ställe. Istället för att dela upp uppdateringar i flera korta meddelanden kan användarna skriva detaljerade svar i en tråd, precis som när man skriver ett välstrukturerat e-postmeddelande.

Detta är särskilt användbart när du dokumenterar projektets framsteg, sammanfattar diskussioner eller delar nästa steg. Du kan länka referenser, lägga till filer och hålla allt sammankopplat i en enda tråd, vilket gör det enkelt för alla att följa med. Teammedlemmarna kan få en överblick över viktig information utan att behöva skicka meddelanden fram och tillbaka.

Funktion nr 3: Inkorg

Inbox är din hemvist i Twist. Här samlas alla trådar och direktmeddelanden som är tilldelade dig så att inga viktiga uppdateringar går obemärkta förbi. På så sätt kan du prioritera dina svar utan att känna dig pressad att kolla varje konversation. När du har svarat på meddelandet kan du markera tråden som klar för att rensa den från din inkorg.

Funktion nr 4: Sökbart arkiv

Verktyget sparar automatiskt alla konversationer, trådar och meddelanden i upp till en månad i gratispaketet. Dess avancerade sökfilter gör det enkelt att hitta meddelanden, diskussioner och delade filer utan att behöva gå igenom hela din chattlogg. Filtrera helt enkelt din sökning med nyckelord, deltagare eller specifika trådar.

Det sökbara arkivet i Twist håller kommunikationen organiserad och tillgänglig för snabb åtkomst.

Priser för Twist

Twist erbjuder två månatliga prenumerationsplaner, prissatta per användare:

Gratis plan: Gratis

Obegränsat: 6 dollar per användare/månad

📮 ClickUp Insight: Vår undersökning visade att kunskapsarbetare upprätthåller i genomsnitt sex dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär förmodligen flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg. Tänk om du kunde samla alla dessa konversationer på ett och samma ställe? Med ClickUp kan du det! Det är en app för allt som har med arbete att göra, som kombinerar projekt, kunskap och chatt på ett och samma ställe – allt drivet av AI som hjälper dig och ditt team att arbeta snabbare och smartare. Du kan till exempel helt enkelt ställa en fråga till din ClickUp AI , så hittar den vad du behöver utan att du behöver fråga sex personer!

Vad är Slack?

via Slack

Slack är ett verktyg för realtidsmeddelanden och samarbete som är utformat för att hålla teamen sammankopplade. Gränssnittet och funktionerna är utformade för synkron, omedelbar kommunikation, vilket gör det oumbärligt för snabba beslut.

Slack ersätter klumpiga e-posttrådar och oorganiserad kommunikation med strukturerade kanaler, direktmeddelanden och smidiga integrationer. Det fungerar i huvudsak som en centraliserad hubb där team kan chatta, dela filer och samarbeta effektivt.

Slack, som är en del av Salesforce, passar bäst för team som arbetar i en snabbrörlig miljö, särskilt de som kräver omedelbara svar.

Slack-funktioner

Låt oss nu titta på de viktigaste funktionerna som gör Slack till ett bra val för smidig kommunikation i realtid.

Funktion nr 1: Direktmeddelanden och kanaler

Teamsamarbete i Slack börjar med en kanal. Kanaler, vare sig de är offentliga eller privata, fungerar som dedikerade utrymmen för projekt, avdelningar eller specifika diskussioner.

Meddelanden publiceras direkt i kanalerna, och användarna kan skapa trådar inom meddelandena för att hålla diskussionerna fokuserade, överskådliga och lätta att följa.

Slack stöder också enskilda konversationer via direktmeddelanden. På så sätt kan teammedlemmar dela nödvändig information privat utan att involvera hela teamet.

Funktion nr 2: Huddles och klipp

Slack erbjuder ett sätt att hålla snabba ljud- och videosamtal med ditt team utan att behöva boka ett möte. Med Huddles kan du dela dokument, mallar, referenser och till och med din skärm i realtid för en mer interaktiv och kontextuell konversation.

Om en teammedlem inte är tillgänglig kan du även spela in och skicka video-, röst- eller skärminspelningar med Clips. På så sätt kan de granska detaljerna när det passar dem och samtidigt se till att ingen kommunikation går förlorad i översättningen.

📚 Läs också: Bästa programvaran för skärmdelning för distansmöten

Funktion nr 3: Slack AI

Slack AI hjälper användare att hitta svar direkt. Oavsett om det är ”Vem ska jag prata med om problem med sidladdningstider?” eller ”Vad var de viktigaste slutsatserna från gårdagens diskussion?”, söker Slack igenom offentliga konversationer och delade filer för att hitta den mest relevanta informationen.

Det erbjuder smarta sammanfattningar, trådöversikter och avancerade sökfunktioner, så att användarna kan följa långa konversationer utan att behöva läsa varje meddelande. Det kan också ta anteckningar under Huddles och automatisera rutinuppgifter genom integration med Workflow Builder.

💡 Proffstips: Använd Slacks /remind-kommando för att ställa in personliga eller teamrelaterade påminnelser i valfri kanal eller direktmeddelande. Om du till exempel skriver ”/remind me to check the report at 3 PM” kommer Slackbot att skicka en påminnelse till dig vid den angivna tiden.

Funktion nr 4: Mallar och Canvas

Slacks färdiga mallar ger teamen en snabb start med förkonfigurerade kanaler, strömlinjeformade arbetsflöden, arbetsytor och listor. Dessa mallar förenklar vanliga uppgifter som projektledning, onboarding och möteshantering, vilket hjälper teamen att fokusera på genomförandet istället för på inställningarna.

Slack Canvas fungerar som en dedikerad arbetsyta för att organisera och dela viktig information. Team kan skapa, redigera och samarbeta på dokument direkt i Slack. Denna struktur gör resurserna tillgängliga och praktiska utan att man behöver växla mellan flera verktyg.

Priser för Slack

Gratis: Gratis

Fördel: 8,75 dollar per användare/månad

Business+: 18 dollar per användare/månad

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Twist och Slack: jämförelse av funktioner

Både Twist och Slack är kraftfulla verktyg för teamkommunikation, men de har olika tillvägagångssätt när det gäller samarbete. Medan Twist prioriterar asynkrona diskussioner är Slack byggt för snabbt samarbete i realtid.

Inget av dem är bättre än det andra – allt beror på vad ditt team behöver, inklusive arbetsflöde, kommunikationsförväntningar och hur snabbt ditt arbete måste utföras.

Låt oss titta närmare på hur Slack och Twist står sig mot varandra.

Funktion nr 1: Kommunikationsstil

Hur ett team kommunicerar påverkar direkt produktiviteten, samarbetet och effektiviteten i arbetsflödet. Både Slack och Twist är utformade för att hjälpa team att samarbeta effektivt, men de har olika kommunikationsstilar som passar olika arbetsmiljöer.

Twist

Twist är utvecklat för asynkron kommunikation. Det gör det möjligt för teammedlemmarna att svara i sin egen takt utan pressen att svara direkt. För att stödja asynkron samverkan använder Twist trådade konversationer inom kanaler.

Denna struktur håller diskussionerna organiserade, minskar meddelandehögen och säkerställer att teammedlemmarna förblir fokuserade. Istället för ständiga avbrott kan teamen delta i meningsfulla, genomtänkta konversationer utan att tappa bort viktiga uppdateringar.

Slack

Slack fokuserar dock på synkron och asynkron kommunikation. Det stöder snabba beslut, samarbete i realtid och snabba diskussioner med avancerade funktioner som Huddles, Clips, Canvases och Workflow Builder.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Twist är perfekt för team som behöver strukturerade diskussioner utan distraktioner, medan Slack vinner för team som behöver kommunicera i realtid.

📚 Läs också: Strategier för teamkommunikation för effektivt samarbete

Funktion nr 2: Design och användargränssnitt

Oavsett om du tillbringar större delen av dagen i en kommunikationsapp eller bara använder den för viktiga uppdateringar behöver du ett verktyg som är överskådligt, enkelt att använda och som inte komplicerar kommunikationen i onödan.

Både Twist och Slack har intuitiva gränssnitt, men de är utformade med olika prioriteringar i åtanke.

Twist

Twists gränssnitt är uppbyggt kring en trådstruktur som liknar en e-postinkorg. På vänster sida av Twists gränssnitt visas trådar, inkorg och meddelanden, och på höger sida visas den valda tråden och hela konversationen. Denna delade layout hjälper användarna att följa diskussionerna utan att tappa bort sammanhanget.

Du kan också tagga nya medarbetare i tråden, så att de snabbt kan ta del av tidigare diskussioner utan att behöva separata genomgångar. Användare kan också bifoga länkar, filer och referenser i trådar, så att all relevant information finns samlad på ett ställe.

Twist har också en lugn, minimalistisk design som underlättar koncentrerat arbete. Det undviker realtidsindikatorer som skrivindikatorer eller onlinestatus, som vissa team kan uppleva som störande när de är upptagna med sitt arbete. Dessutom kan användarna växla mellan mörkt och ljust läge för en bekvämare upplevelse.

Slack

Slacks gränssnitt är livligt och interaktivt. Det håller alla konversationer inom räckhåll genom att placera kanaler, direktmeddelanden och trådar i en enda synlig sidofält. Det följer en direktmeddelande-först-strategi som speglar dess fokus på smidig kommunikation i realtid. Funktioner som Huddles, Clips, Canvases och Templates hjälper team att kommunicera och samarbeta smidigt.

Förutom att växla mellan mörkt och ljust läge kan användarna även skapa egna teman för att anpassa sin arbetsyta.

🏆 Vinnare: Både Slack och Twist har ett rent och intuitivt gränssnitt, men Slack erbjuder större kontroll över designen med sina personliga teman och layoutjusteringar.

Funktion nr 3: Integrationer

Integrationer med andra appar hjälper dig att hantera uppgifter, dela filer, synkronisera viktig data och automatisera arbetsflöden. Låt oss ta en närmare titt på hur Twist och Slack hanterar integrationer.

Twist

Twist integreras med viktiga verktyg som Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello och några till (33 för att vara exakt) för att stödja asynkron kommunikation och smidig fildelning. Dess minimala integrationer passar in i dess strukturerade och distraktionsfria arbetsflöde utan att tillföra onödig komplexitet.

Slack

Slack integreras med över 2 400 verktyg inom kategorier som analys, kundsupport, filhantering, säkerhet och efterlevnad med mera. Dessa Slack-integrationer gör det möjligt för team att hantera projekt, spåra uppgifter och dela uppdateringar utan att lämna plattformen.

🏆 Vinnare: Slack vinner tack vare sitt omfattande integrationsbibliotek, som gör det enklare för team att effektivisera arbetet.

Funktion nr 4: Anpassade aviseringar

Ett bra kommunikationsverktyg bör ge kontroll över aviseringar så att användarna inte missar viktiga meddelanden och samtidigt undviker ständiga distraktioner. Både Twist och Slack erbjuder aviseringar, men deras tillvägagångssätt är ganska olika.

Twist

Twist håller aviseringarna enkla och distraktionsfria genom att endast skicka aviseringar för omnämnanden, tilldelade uppgifter och följda trådar.

Användarna har full kontroll över hur de vill ta emot aviseringar och kan välja mellan e-post, mobil eller dator. Twist låter också användarna ställa in sin ledighet, som visas under deras namn så att kollegorna vet när de är på semester, sover eller är upptagna med intensivt arbete.

Dessutom finns det ett läge för "Stör ej" (DND) och en möjlighet att schemalägga DND varje vecka, vilket hjälper teamen att respektera varandras arbetstider.

Slack

Slack, å andra sidan, erbjuder mer kontroll över hanteringen av aviseringar. Användare kan anpassa aviseringar på kanal-, nyckelords- eller direktmeddelandenivå, vilket säkerställer att de endast får de mest relevanta uppdateringarna.

Plattformen gör det också möjligt för användare att ställa in sin profil på "Borta" eller aktivera läget Stör ej (DND) när de vill stänga av aviseringar och fokusera utan distraktioner.

🏆 Vinnare: Medan Twist minimerar distraktioner, tar Slack ledningen genom att erbjuda mer flexibilitet och kontroll över hanteringen av aviseringar, vilket säkerställer att användarna får de uppdateringar de behöver utan onödigt störande ljud.

Funktion nr 5: Sökning och meddelandehistorik

Användare behöver omedelbar tillgång till tidigare meddelanden, diskussioner och delade filer utan att behöva slösa tid på att bläddra igenom röriga konversationer. Både Twist och Slack låter användare hämta tidigare meddelanden, men de hanterar meddelandehistorik och sökning på olika sätt.

Twist

Twists gratispaket ger tillgång till en månads kommentarer och meddelanden, medan Unlimited-paketet ger tillgång till hela konversationshistoriken.

Sökfunktionen hjälper användarna att hitta specifik information som är gömd i trådar genom att möjliggöra sökningar baserade på tråd och meddelande. Användarna kan filtrera resultaten ytterligare genom att ange kriterier som trådnamn eller deltagare. Detta avancerade sökkriterium gör det lättare att hitta relevanta diskussioner utan att behöva bläddra i evigheter.

Slack

Slacks kostnadsfria plan ger tillgång till över 10 000 tidigare meddelanden, medan de betalda planerna ger tillgång till hela konversationshistoriken.

Det erbjuder snabb och flexibel sökning i kanaler, direktmeddelanden och delade filer. Med AI-drivna förslag, sökmodifierare och filter kan användare snabbt hitta specifika meddelanden utan att behöva bläddra igenom långa chattloggar.

Slack låter dig också söka efter innehåll inom en specifik kanal eller till och med utesluta vissa kanaler från din sökning.

🏆 Vinnare: Slack tar ledningen med AI-driven sökning, smarta filter och tillgång till obegränsad meddelandehistorik i betalda abonnemang, vilket gör det enklare att hitta tidigare konversationer, filer eller uppdateringar på några sekunder.

Twist och Slack på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker i debatten om Twist vs. Slack. När man söker på Twist vs. Slack på Reddit är många användare överens om att Twists strukturerade tillvägagångssätt gör konversationen överskådlig och lätt att följa.

En Reddit-användare föredrog Twist framför Slack på grund av dess chattfunktioner.

Jag älskar Twist och föredrar det. Detta kommer från någon som har använt Slack sedan det släpptes, både för affärs- och icke-arbetsgrupper. Det jag gillar mest med Twist är hur strukturerade dessa gruppkonversationer är, ända ner till ämnesraden.

Jag älskar Twist och föredrar det. Detta kommer från någon som har använt Slack sedan det släpptes, både för affärs- och icke-arbetsgrupper. Det jag gillar mest med Twist är hur strukturerade dessa gruppkonversationer är, ända ner till ämnesraden.

En annan Reddit-användare berömde verktyget för att det hjälper till att hålla arbetsdiskussionerna fokuserade och organiserade.

Twist är mycket bra för meningsfulla, fokuserade trådar. I Slack börjar folk snabbt att sväva ut och komma bort från ämnet. Detta är mindre troligt i Twist, eftersom det är mer strukturerat efter ämnen än chattrum.

Twist är mycket bra för meningsfulla, fokuserade trådar. I Slack börjar folk snabbt att sväva ut och komma bort från ämnet. Detta är mindre troligt i Twist, eftersom det är mer strukturerat efter ämnen än chattrum.

Andra Reddit-användare delar med sig av hur Slack-kanaler är bra för dedikerade diskussioner och snabba förtydliganden.

Slack är mer som en chatt med olika rum för olika ämnen. Och som alla chattar har den en realtidseffekt: det som hände igår = har aldrig hänt. Det är inte ett bra ställe att spara idéer på. Men det är tillräckligt bra för att diskutera något som händer just nu, för att hitta vem som är ansvarig för något, för att få snabba svar på enkla frågor.

Slack är mer som en chatt med olika rum för olika ämnen. Och som alla chattar har den en realtidseffekt: det som hände igår = har aldrig hänt. Det är inte ett bra ställe att spara idéer på. Men det är tillräckligt bra för att diskutera något som händer just nu, för att hitta vem som är ansvarig för något, för att få snabba svar på enkla frågor.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Twist och Slack

Slack och Twist håller teamen i kontakt. Du kan chatta, organisera gruppdiskussioner och till och med tilldela uppgifter med dessa teamkommunikationsappar. Men vad händer sedan?

Hur spårar du framsteg när uppgifter finns i ett projektledningsverktyg medan uppdateringar förblir begravda i chattrådar? Konversationer går snabbt, men genomförandet halkar efter.

När arbete och kommunikation inte är kopplade till varandra uppstår luckor, vilket leder till Work Sprawl. Team förlorar sammanhanget, jagar uppdateringar och slösar tid på att växla mellan appar. Diskussionerna flyter på, men genomförandet känns splittrat.

Det är här ClickUps allt-i-ett-app kommer in. Den samlar chatt, uppgifter och projekt på ett ställe, så att du kan säga adjö till osammanhängande arbetsflöden och onödigt flikbyte.

Innan vi diskuterar varför ClickUp är ett bättre alternativ, här är en överraskande insikt från vår undersökning:

ClickUps fördel nr 1: ClickUp Chat

ClickUp Chat är mer än bara ett meddelandeverktyg; det håller dina konversationer kopplade till arbetet.

Team kan chatta, dela uppdateringar och vidta åtgärder utan att behöva växla mellan olika appar. Istället för att meddelanden sprids över olika plattformar, finns allt samlat i ClickUp så att diskussioner kan omvandlas till spårbara uppgifter.

Så här utmärker sig ClickUp Chat:

Omvandla meddelanden till genomförbara uppgifter : Omvandla vilket meddelande som helst till en uppgift och länka det till relevanta dokument, uppgifter och chattar med ett enda klick.

Integrerad chatt : Få tillgång till alla konversationer, oavsett om de hör till en uppgift, ett projekt eller en allmän diskussion, från en central plats.

Inbäddade meddelanden : Med chatten kan du bädda in videor, dokument, webbsidor och kalkylbladsdatabaser i dina meddelanden för en helt kontextuell kommunikation.

Asynkron och synkron: Erbjuder allt du kan förvänta dig av ett kommunikationsverktyg, dvs. chattar och kanaler, direktmeddelanden, klipp, trådar, aktivitetsflöde, påminnelser och integrationer.

Röst- och videosamtal: Håll video- och röstsamtal med dina teammedlemmar för snabba projektdiskussioner.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Brain

Få tillgång till flera LLM:er, sök på webben och mycket mer med bara ett AI-verktyg.

ClickUps AI förändrar teamens arbetssätt genom att koppla samman konversationer, uppgifter och kunskap med intelligent automatisering och omedelbara svar. Istället för att lägga tid på att söka efter information, ta igen möten eller hantera repetitiva arbetsuppgifter kan ditt team fokusera på det viktigaste: att få saker gjorda.

Med AI inbyggt i varje del av ClickUp kan du arbeta snabbare, hålla dig uppdaterad och aldrig missa något. Så här utmärker sig ClickUp AI:

ClickUp Brain: Sammanfatta trådar, meddelanden och möten på några sekunder. Ta fram viktiga slutsatser, skriv svar och få svar från företagets kunskapsbas, uppgifter och anslutna verktyg – allt utan att lämna ClickUp.

Flera LLM-åtkomster och webbsökning: Utnyttja flera stora språkmodeller (LLM) eller sök på webben efter den mest exakta och uppdaterade AI-supporten, anpassad efter dina behov.

AI-agenter: Automatisera repetitiva processer och arbetsflöden. Låt AI-agenter uppdatera status, skicka påminnelser och hantera rutinmässiga steg så att ditt team kan fokusera på arbete med stor påverkan.

AI Notetaker: Missa aldrig en detalj under möten. AI Notetaker ansluter sig till dina samtal, transkriberar konversationer och genererar tydliga, användbara anteckningar. Missa aldrig en detalj under möten. AI Notetaker ansluter sig till dina samtal, transkriberar konversationer och genererar tydliga, användbara anteckningar.

Fråga AI var du än är: Behöver du hjälp eller svar? Fråga bara AI från valfri chatt, uppgift, dokument eller projekt. Få omedelbart sammanfattningar, generera innehåll eller hitta information.

Träna anpassade Autopilot-agenter i ClickUp för att hantera asynkrona arbetsflöden

💡 Proffstips: Använd ClickUps funktion "Catch Me Up" för att snabbt sammanfatta olästa meddelanden i valfri kanal, upp till 14 dagar tillbaka i tiden. Det är det snabbaste sättet att hålla sig uppdaterad utan att behöva bläddra igenom varje konversation.

För att få arbetet gjort krävs ofta input från flera teammedlemmar. Men när uppgifterna innebär diskussioner fram och tillbaka kan förfrågningar gå förlorade och ansvaret bli oklart.

Så här håller ClickUp Assign Comments diskussionerna på rätt spår:

Tilldela kommentarer : Tilldela kommentarer till berörda teammedlemmar inom ramen för en uppgift.

Gör ansvaret tydligt : Tilldelade kommentarer visas i mottagarens inkorg och uppgiftslista, så att de alltid vet vad som kräver deras åtgärd.

Lös kommentarer : När den tilldelade uppgiften är klar markerar du kommentaren som löst för att hålla arbetsytorna rena och diskussionerna fokuserade.

Trådade diskussioner : Håller konversationen ren och fokuserad med trådade svar.

Citatkommentarer: Markera specifik text för precis feedback eller frågor

💡 Proffstips: Dina kunder eller externa samarbetspartners kan också tilldelas kommentarer, så länge de har tillgång till uppgiften. Detta är ett utmärkt sätt att effektivisera godkännanden eller få snabba synpunkter utan långa e-postkedjor.

ClickUp One Up #4: ClickUp Tasks

Centralisera diskussioner om uppgifter mellan team med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks är centrala för utförandet och samlar uppgifter, deadlines, diskussioner och framstegsuppföljning på ett och samma ställe. Istället för spridda att göra-listor och oändliga uppföljningar kan teamen planera, samarbeta och vidta åtgärder – allt inom en enda uppgift.

Så här håller ClickUp Tasks teamen samordnade:

Anpassade uppgiftsstatusar : Ställ in prioriteringar, definiera uppgiftens brådskande grad och sätt deadlines för att hålla projekten på rätt spår.

Beroendevyer : Spåra projektets påverkan genom att länka uppgifter och beroenden

Samarbete inom uppgifter : Diskutera arbete, tagga teammedlemmar och bifoga filer inom själva uppgiften.

Anpassade uppgiftsstrukturer för varje arbetsflöde: Dela upp arbetet i deluppgifter, checklistor eller beroenden och tilldela flera teammedlemmar.

👉 Prova detta: Har du just lagt upp en uppdatering i en tråd? Skapa en uppgift direkt från ditt meddelande så att den spåras, tilldelas och inte försvinner i chatten.

Obs: Fastnat i debatten om Slack vs. ClickUp? Medan du bestämmer dig, tänk på att ClickUp integreras med Slack, vilket gör det möjligt för team att skapa uppgifter, ställa in påminnelser och uppdatera status direkt från Slack-konversationer.

Effektivisera dina arbetsflöden och din kommunikation med ClickUp

Både Twist och Slack är solida kommunikationsverktyg för företag av alla storlekar.

De hjälper team att hålla kontakten, dela uppdateringar och samarbeta, både i realtid och asynkront. Men kommunikation i sig räcker inte för att få jobbet gjort.

Team behöver ett centraliserat system där uppgifter, projekt och diskussioner hålls samman. Utan det sprids arbetet över flera verktyg, vilket gör det svårare att följa framstegen och hålla samman sammanhanget på ett ställe.

Registrera dig för ClickUp och samla chatt, uppgifter, projekt och automatisering på ett och samma ställe, allt drivet av AI. Upplev smidig samverkan som förvandlar konversationer till handling.