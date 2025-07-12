Hur man lägger till Outlook i Google Kalender

Det är tröttsamt att växla mellan Outlook och Google Kalender. Kanske använder ditt kontor Outlook, men påminnelserna i din telefon kommer från Google. Eller så har du möten i det ena och personliga planer i det andra. Oavsett vilket känns det som extraarbete att kolla båda.

Lös detta problem en gång för alla genom att synkronisera din Outlook-kalender med Google Kalender, så att alla åtaganden visas på ett och samma ställe. Det sparar tid, minskar förvirringen och säkerställer att du alltid är på rätt spår.

I den här guiden visar vi dig stegen för att lägga till Outlook i Google Kalender. Och om det inte lockar dig har vi ClickUp som ett av de bästa alternativen till Outlook och Google Kalender för dig.

Varför synkronisera Google Kalender med Outlook?

Det kan snabbt bli frustrerande att hantera flera kalendrar. Du lägger till något i Microsoft Outlook, glömmer att kopiera det till Google Kalender och din schemaläggning blir osynkroniserad.

Möten krockar med ärenden, påminnelser kommer från fel app och du får lägga pusselbitarna ihop istället för att fokusera på de faktiska uppgifterna. Det är inte bara irriterande utan gör det också svårare än nödvändigt att hålla ordning.

Här är varför det är bra att synkronisera Outlook med Google Kalender:

Du kan se alla dina Outlook- och Google Kalender-händelser i en projektledningskalender

Det sparar tid eftersom du inte behöver kolla båda.

Du riskerar mindre att missa möten

Det är enklare att planera dina personliga och professionella åtaganden på ett ställe.

Du kan ställa in en påminnelse istället för två.

Din telefon och bärbara dator förblir synkroniserade

🧠 Rolig fakta: Den första romerska kalendern hade bara 10 månader, med början i mars och slut i december. Senare lades januari och februari till av kung Numa Pompilius för att bättre stämma överens med solåret.

Hur man lägger till Google Kalender i Outlook (steg-för-steg-guide)

Nu när du känner till fördelarna med att synkronisera din Google Kalender med Outlook, här är stegen för att göra det:

Steg 1: Öppna inställningarna för din Outlook-kalender

via Microsoft

Gå till Outlook och logga in

Klicka på kalenderikonen i menyn till vänster.

via Microsoft

Välj Inställningar i den övre menyraden.

via Microsoft

Gå till Kalender och klicka sedan på Delade kalendrar .

Under Publicera en kalender väljer du den kalender du vill synkronisera och ställer in behörigheterna till Kan visa alla detaljer .

Klicka på Publicera och kopiera sedan ICS-länken.

💡 Proffstips: Färgkodera kalendrar i Google. Tilldela din Outlook-kalender i Google en unik färg för att visuellt skilja mellan arbetsrelaterade och personliga händelser. Detta gör det mycket enklare att planera med ett ögonkast.

Steg 2: Gå till Google Kalender

via Google Kalender

Öppna Google Kalender i din webbläsare

via Google Kalender

Klicka på + bredvid Andra kalendrar i vänster sidofält.

Välj från URL

📮 ClickUp-insikt: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som rör arbetet, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

Steg 3: Lägg till din Outlook-kalender i Google

via Google Kalender

Klistra in ICS-länken som du kopierade från Outlook i URL-fältet.

Klicka på Lägg till kalender.

via Google Kalender

Din Outlook-kalender visas nu under Andra kalendrar i Google Kalender.

Du kan ladda ner Microsoft Outlook-appen för datorn eller mobilen och följa samma steg för att synkronisera de två kalendrarna.

👀 Visste du att? 70 % av alla använder en digital kalender som sitt primära verktyg för att hantera sitt liv, varav 46,7 % huvudsakligen förlitar sig på sin mobilkalender och 23,3 % föredrar att använda en kalender på datorn.

Begränsningar för synkronisering av Google Kalender med Outlook

Det kan vara praktiskt att synkronisera Google- och Outlook-kalendrar, men det är inte perfekt. Här är några begränsningar att tänka på innan du börjar använda den synkroniserade kalendern som din primära planeringsverktyg:

Det kan ta flera timmar innan ändringarna visas i den andra kalendern.

Synkroniseringen är enkelriktad, så du kommer att se Outlook-händelser i Google, men inte tvärtom.

Tvåvägssynkronisering kräver vanligtvis verktyg från tredje part eller delade kalenderappar.

Om du slutar använda ICS-länken kommer synkroniseringen så småningom att avbrytas utan någon varning.

Påminnelser och aviseringar överförs eventuellt inte mellan kalendrarna.

Dessutom kan det hända att du inte får korrekt tvåvägssynkronisering även med Outlook-integration. Och även om du laddar ner Microsoft Outlook-mobilappen eller skrivbordsappen kvarstår dessa begränsningar. Så om du förlitar dig på detta för att hålla ordning kan dessa små luckor orsaka allvarliga förbiseenden i schemaläggningen.

🧠 Rolig fakta: Forntida sumeriska astronomiska anteckningar eller MUL.APIN spårade konstellationer som Sirius och Arcturus för att organisera sin kalender, ett av de tidigaste kända stjärnbaserade tidssystemen.

ClickUp som ett smartare alternativ för kalenderhantering

Att justera kalenderinställningarna bara för att få en enkelriktad synkronisering är inte idealiskt. Du måste fortfarande kontrollera flera appar i hopp om att uppdateringarna faktiskt visas.

Istället för att lappa ihop två verktyg är det ofta enklare och snabbare att byta till alternativ till Google och Microsoft Outlook som är utvecklade för smartare schemaläggning, utan behov av tillfälliga lösningar, förseningar eller tredjepartsfixar.

ClickUp är den ultimata appen för arbete – för projekt, dokument, uppgifter och ja, kalendrar. Den ger dig en inbyggd kalender med tvåvägssynkronisering, så att du kan schemalägga, redigera och omplanera utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Denna plattform stöder Outlook-integration, låter dig prenumerera på valfri internetkalender, erbjuder AI-drivna funktioner och schemamallar och samlar allt i en överskådlig och flexibel vy.

Oavsett om du hanterar deadlines, möten eller hela ditt teams vecka, gör ClickUp det enklare att hålla koll på allt utan att behöva kopiera och klistra in ICS-fillänkar.

Kartikeya Thapliyal, produktchef på smallcase, delar med sig av sina erfarenheter:

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att slutföra uppgifter före deadlines. Med ClickUp är detta mycket enkelt eftersom dina deadlines visas i dina kalendrar tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

Det är alltid viktigt att använda kalendrar för att slutföra uppgifter före deadlines. Med ClickUp är detta mycket enkelt eftersom dina deadlines visas i dina kalendrar tillsammans med uppgifterna, så det är superenkelt och snabbt att planera din dag/vecka.

Allt-i-ett-kalenderintegration: Synkronisera flera kalendrar på ett ställe

Håll koll på alla dina uppgifter, deadlines och möten med ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar är ett komplett AI-drivet schemaläggningscenter som samlar alla dina kalendrar, uppgifter och händelser i en enda redigerbar vy. Oavsett om du hanterar deadlines eller hoppar mellan möten, synkroniserar ClickUp automatiskt allt mellan plattformarna.

Men det slutar inte med synkronisering. Här är några saker du kan uppnå med ClickUp

Förvandla alla uppgifter med ett förfallodatum till en kalenderhändelse och blockera tid utan att kopiera saker manuellt, tack vare automatisk synkronisering av uppgifter.

Få automatiskt åtgärdspunkter och sammanfattningar från schemalagda möten i realtid med ClickUp AI Notetaker.

Växla mellan dagliga, 4-dagars, veckovisa och månatliga layouter med flera kalendervyer, eller filtrera efter team, projekt eller status.

Skicka schemaläggningslänkar direkt från kalendern och gå med i Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams från kalenderhändelsen.

Få realtidsinformation om vad som är planerat, vem som arbetar med vad och vad som ska göras, direkt.

Synkronisera offentliga och privata kalendrar och prenumerera på externa eller internetkalendrar, till exempel nationella helgdagar eller delade teamscheman.

Få tillgång till mallar för dagliga planerare och andra projektledningsmallar för enkel schemaläggning.

Den största utmaningen med att synkronisera Outlook-kalendern med Google Kalender är att du bara kan visa Outlook-händelserna i Google Kalender, inte tvärtom. Det innebär att du fortfarande måste hantera två kalendrar i viss utsträckning.

Integrera din Outlook-kalender med en tvåvägssynkronisering med ClickUp-kalendern.

ClickUp löser det med en komplett tvåvägsintegration med Outlook, vilket innebär att uppdateringar som görs i Outlook omedelbart återspeglas i din ClickUp-kalender och vice versa. Du behöver inte vänta i timmar på att ändringarna ska visas, du missar inga redigeringar och du slipper dubbelinmatning.

Du kan:

Omplanera en uppgift i ClickUp och se den flyttas till din Outlook-kalender.

Gör ändringar på mobilen eller datorn, så uppdateras allt på alla enheter.

Undvik konflikter genom att se personliga och arbetsrelaterade händelser i en kalendervy.

Anslut dina kalendrar med några få klick med hjälp av ClickUps inbyggda Outlook-integration och stöd för internetkalendrar.

Lita på att dina påminnelser, händelser och deadlines alltid är synkroniserade.

ClickUp låter dig också skapa en Google Kalender-integration med tvåvägssynkronisering. Detta gör plattformen särskilt praktisk för att hantera både arbetsuppgifter och privatliv, utan att du någonsin behöver undra om din kalender visar hela bilden.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste AI kunna: förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

AI-driven schemaläggning: Optimera möten och uppgifter med AI-rekommendationer

Hitta rätt tidsslott utan att störa dina befintliga åtaganden med inbyggda ClickUp Brain.

ClickUp gör det enkelt att planera din dag. Med inbyggda ClickUp Brain bearbetar kalendern dina prioriteringar, deadlines och tillgänglighet för att rekommendera de bästa tidsluckorna för dina uppgifter och möten.

Istället för att manuellt flytta runt saker kan du låta ClickUp föreslå när du ska ta itu med arbetet, oavsett om det handlar om att avsätta tid för djup koncentration eller passa in ett teammöte mellan två samtal.

Till skillnad från Google och Outlook kan ClickUp Kalender:

Rekommendera smarta tidsluckor baserat på brådskande ärenden och tillgänglighet

Respektera befintliga händelser från Google Kalender eller Outlook

Få svar på dina frågor om ditt schema med den inbyggda AI-funktionen.

Justera automatiskt när deadlines ändras

Föreslår idealiska mötestider med färre schemakonflikter mellan teamen

👀 Visste du att? Kunskapsarbetare har i genomsnitt 6 dagliga kontakter på sin arbetsplats. Detta innebär troligen flera pingar fram och tillbaka via e-post, chatt och projektledningsverktyg.

Förenkla din kalenderhantering med ClickUp

Synkronisering av Outlook och Google Kalender kan fungera om du inte har något emot fördröjningar, begränsningar och att behöva växla mellan flikar. Men om du vill ha dina scheman, uppgifter och möten på ett och samma ställe, med uppdateringar i realtid och smart schemaläggning, är ClickUp det enklare alternativet.

Det ger dig äkta tvåvägssynkronisering, AI-driven schemaläggning och till och med mallar för Outlook och Google Kalender som sparar tid. Lägg till stöd för alla internetkalenderappar, inbyggda mötesanteckningar och smart automatisering av uppgifter, så får du en kalender som är lätt att hantera och som faktiskt hjälper dig att få saker gjorda.

Registrera dig hos ClickUp idag och börja planera i en kalender som gör det enkelt att hantera både dina personliga och professionella åtaganden.