De 11 bästa Canva AI-alternativen för designers i [år]

Du har bläddrat igenom Canva-mallar hela veckan, och på något sätt börjar allt se likadant ut. Layouterna smälter samman och AI-förslagen passar inte riktigt din stil.

Men bra design ska inte kännas generisk.

Canva AI-alternativen på denna lista ger ett nytt perspektiv – med smartare automatisering, bättre anpassningsmöjligheter och kreativ frihet som känns mer du.

Är du redo att hitta ditt nästa favoritverktyg? Låt oss dyka in! 👇

De bästa Canva AI-alternativen i korthet

Här är några av de bästa alternativen till Canva som du kan överväga om du vill ha kraftfullare AI-funktioner och större kontroll över dina designer.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Kreativa team som behöver strukturerade arbetsflöden Teamstorlek: Solo → Enterprise AI-briefar, konvertering från whiteboard till uppgift, Figma-inbäddningar, automatiseringar, kreativa granskningsflöden Gratis för alltid; anpassningsbar för företag. Snappa Snabba grafik för sociala medier Teamstorlek: Små team, ensamföretagare Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Social scheduling Gratis, betalas från 15 $/mån Fotor AI AI-fotoförbättring + konstnärliga filterTeamstorlek: Valfri Porträttretuschering, AI Photo Colorizer, AI-utsnitt, konstgenerator Gratis, Pro från 10,99 $/mån Adobe Express Varumärkeskonsekventa tillgångar med Adobe-ekosystemet Teamstorlek: Kreativa proffs, marknadsföringsteam Tillgång till Adobe Stock, snabba åtgärder, videoverktyg, CC-bibliotek Gratis, Premium 9,99 $/mån Visme Datadrivna bilder + presentationerTeamstorlek: Företags- och utbildningsgrupper Smarta diagram, interaktiva kartor, skärminspelning, animationskontroller Gratis, Pro 59 $/mån Figma AI Samarbetsinriktad UI/UX-designTeamstorlek: Produkt-, design- och utvecklingsgrupper Auto Layout, Make Design AI, designsystem, interaktiva prototyper Gratis, professionellt från 20 $/mån Piktochart Infografik och rapporterTeamstorlek: Företag, ideella organisationer, utbildare Interaktiva bilder, blockredigerare, dataimport, mallar med varumärkesprofilering Gratis, Pro 29 $/mån Designs. ai AI-genererade varumärkespaket och visuella element Teamstorlek: Små team, kreatörer Logotypgenerator, videoproducent, Designmaker, färgmatchare Priser från 29 $/mån Pixlr Snabba webbläsarbaserade fotoredigeringar Teamstorlek: Valfri AI-utklipp, batchredigering, dubbel exponering, malldesigner Gratis, Premium 9,99 $/mån Design Wizard Marknadsföringsmallar och snabba kampanjerTeamstorlek: Småföretag, marknadsförare Kampanjbaserade mallar, social schemaläggning, rörlig grafik Gratis, Pro 9,99 $/mån PicMonkey Fotocollage och porträttretuschering Teamstorlek: Små och medelstora företag, kreatörer Smarta collagelayouter, retuschverktyg, kantlinjer/ramar Gratis provperiod, kostar 7,99 $/månad

Varför välja ett alternativ till Canva AI?

Canva AI är utvecklat för snabb och tillgänglig innehållsskapande, men det passar kanske inte alltid alla kreativa eller professionella behov. Här är några skäl till varför du kanske vill utforska ett alternativ till Canva AI:

Begränsad kreativ flexibilitet: AI:n lutar ofta tungt mot AI:n lutar ofta tungt mot grafiska designmallar . Det kan göra det svårt att skapa designer som känns riktigt unika eller skräddarsydda för ditt varumärke.

Generisk utskriftskvalitet: AI-genererad text och grafik kan kännas för allmän eller grundläggande, särskilt för nischade eller högkvalitativa projekt.

Minimal kontroll över AI-förslag: Du har begränsad kontroll över hur AI genererar eller förfinar innehållet. Det är frustrerande när du behöver mycket specifika resultat.

Funktioner med betalvägg: Många Många AI-verktyg för designers – såsom Magic Write, bildgenerering eller avancerad bakgrundsborttagning – kräver betalda abonnemang.

Inte idealiskt för komplexa arbetsflöden: För teamsamarbete eller större innehållsprojekt kanske Canvas AI-verktyg inte har den djup eller struktur du behöver.

🔍 Visste du att? 74 % av konstnärer har provat AI-verktyg som ChatGPT för att skapa eller förbättra sin konst.

De bästa alternativen till Canva AI

Om du har nått en kreativ gräns erbjuder dessa Canva AI-alternativ större variation, bättre kontroll och smartare resultat utan att kompromissa med hastigheten.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för designarbetsflöden och AI-driven kreativ samverkan)

Optimera ditt designarbetsflöde i ClickUp Använd ClickUp för designteam för att strukturera kreativa leveranser

ClickUp är ett kraftfullt alternativ till Canva AI som tar vid där snabba visuella verktyg slutar. Det ger struktur åt kreativt arbete och lager i AI så att team kan arbeta snabbare utan att förlora sammanhanget.

Få kontroll över din designprocess

Du kanske hanterar fem olika designuppgifter på en dag, från mockups för en försäljningspresentation till sista minuten-annonsbanners. ClickUp för designteam hjälper dig att hålla koll på dem alla.

Låt oss säga att du leder ett varumärkesbyte. Du kan dela upp hela projektet i ClickUp-uppgifter för logotypkoncept, uppdaterade varumärkesfärger, landningssidans visuella element och överlämning av tillgångar. Tilldela ägare, sätt deadlines och flytta uppgifter genom granskningsstadier – allt från ett och samma ställe.

Ditt team vet exakt vad som väntar härnäst, och du slösar inte tid på att jaga uppdateringar.

Förvandla tidiga idéer till tydliga genomförandeplaner

ClickUp Whiteboards gör det enkelt att samla in synpunkter, skissa koncept och kartlägga layouter utan att förlora kopplingen mellan idé och leverans. Medan Canva AI:s kreativa canvas inte är kopplad till arbetsflöden, låter ClickUp dig omvandla klisterlappar, wireframes och sektioner till spårbara arbetsuppgifter.

Konvertera layoutelement till spårbart arbete med ClickUp Whiteboards

Anta att ditt team startar en kampanj för lanseringen av en reseapp. På Whiteboard planerar du en scrollbaserad landningssida med platsbaserade bilder, reklambanners och en slider med kundomdömen. När riktningen är klar tilldelar du varje visuell komponent som en separat uppgift till designers och illustratörer som redan är kopplade till projektets tidsplan.

Det är också här ClickUp Brain tillför mervärde. Det är en AI-motor inbyggd i ClickUp som hjälper team att skriva, skapa och organisera arbetet snabbare.

Skapa visuella koncept direkt från uppmaningar med hjälp av ClickUp Brain i Whiteboards

För din brainstorming om reseappen kan du ge ClickUp Brain en uppmaning som: ”Skapa en visuell rubrik för en sommarkampanj med ljusa färger som visar unga ensamresenärer och kända landmärken.”

ClickUp Brain returnerar ett bildkoncept direkt i din whiteboard. Detta gör att de tidiga idéerna förblir snabba, fokuserade och omedelbart genomförbara.

Om du fortfarande utforskar layoutalternativ kan du prova ClickUps mall för designbrief på whiteboard. Denna whiteboardmall hjälper dig att visuellt kartlägga sektioner som banners, CTA-block eller testimonials.

Håll den kreativa planeringen igång med AI

Programvaran för AI-designsamarbete stöder också ditt team genom de delar av designarbetsflödet som vanligtvis saktar ner arbetet.

Skriv en detaljerad kreativ brief direkt med ClickUp Brain i Docs

Under kickoffen kan du använda det för att generera en detaljerad kreativ brief baserad på några viktiga uppgifter.

Om ditt team till exempel lanserar en sommarkampanj för en reseapp kan du ange målet (öka antalet nedladdningar), målgruppen (millennials som reser ensamma) och tonen (optimistisk, lättsam). AI skapar ett komplett kreativt brief i ClickUp Docs, inklusive förslag på tillgångstyper och budskap.

När ditt team börjar bygga tillgångar hjälper ClickUp Brain till att förenkla versionshantering och feedback.

Om din motion designer laddar upp en reviderad Instagram-story och marknadsföringschefen lämnar anteckningar i tre kommentarer, be AI att lägga in viktiga ändringar i uppgiften. Det uppdaterar beskrivningen och genererar deluppgifter så att redaktörer vet vad de ska fixa och granskare kan godkänna nästa version utan förvirring.

För att göra detta ännu snabbare ger ClickUp Creative and Design Template dig en färdig uppgiftsstruktur för hantering av briefs, granskning av tillgångar, deadlines och godkännanden.

Du kan också använda AI i alla uppgifter eller kommentartrådar för att skriva snabba kopieringsalternativ som alternativa CTA:er, bannertext i appen eller till och med alt-text.

ClickUps bästa funktioner

Standardisera förfrågningar: Använd den färdiga Använd den färdiga ClickUp Design Request Template för att samla in mål, tidsplaner, filspecifikationer och granskningspunkter så att designers alltid kan börja med en fullständig brief.

Håll designfiler synliga: Lägg till live-inbäddningar från Figma direkt i uppgifter, så att medarbetare enkelt kan visa, kommentera och spåra ändringar utan att lämna ClickUp.

Centralisera specifikationer och riktlinjer: Spara varumärkesreferenser, mått och designanteckningar i Docs som förblir kopplade till uppgiften.

Samarbeta mellan team och roller: Samla marknadsföring, produkt och design på ett och samma ställe för att lämna feedback, tilldela uppdateringar och driva arbetet framåt utan fördröjningar.

Automatisera granskningscykler: Ställ in triggers för att tilldela granskare, flytta uppgifter till nästa steg eller meddela teammedlemmar när tillgångar är klara med Ställ in triggers för att tilldela granskare, flytta uppgifter till nästa steg eller meddela teammedlemmar när tillgångar är klara med ClickUp Automation

Begränsningar för ClickUp

ClickUp saknar ett inbyggt bibliotek för tillgångar eller en funktion för hantering av digitala tillgångar (DAM).

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad som stack ut i en nyligen publicerad G2-recension:

ClickUp är ett av de viktigaste verktygen vi använder som spelstudio. Jag är producent och arbetar med ett förstapersonsskjutspel med ett team på cirka 100 personer, och ClickUp hjälper oss att hantera allt. Det inkluderar designuppgifter, ingenjörsarbete, QA-buggar och feedback om grafiken. Jag gillar verkligen hur anpassningsbart det är. Varje avdelning kan organisera sitt arbete på ett sätt som passar dem, men allt samlas ändå i ett system. Sprintplanering är enklare, och automatiseringarna och integrationerna sparar oss mycket tid.

ClickUp är ett av de viktigaste verktygen vi använder som spelstudio. Jag är producent och arbetar med ett förstapersonsskjutspel med ett team på cirka 100 personer, och ClickUp hjälper oss att hantera allt. Det inkluderar designuppgifter, ingenjörsarbete, QA-buggar och feedback om grafiken. Jag gillar verkligen hur anpassningsbart det är. Varje avdelning kan organisera sitt arbete på ett sätt som passar dem, men allt samlas ändå i ett system. Sprintplanering är enklare, och automatiseringarna och integrationerna sparar oss mycket tid.

🧠 Kul fakta: Ai-Da, världens första ultrarealistiska robotkonstnär, har haft separatutställningar på stora gallerier, och hennes verk har väckt debatt om vad det innebär att vara kreatör.

2. Snappa (bäst för grafik för sociala medier)

via Snappa

De flesta webbdesignverktyg tvingar dig att gissa dimensioner för olika plattformar, men Snappa eliminerar detta helt. Canva AI-alternativet fokuserar specifikt på skapande av innehåll för sociala medier och erbjuder förinställda storlekar för alla större plattformar, från Instagram-berättelser till LinkedIn-banners.

Det som gör detta verktyg särskilt praktiskt är dess Buffer-integration, som möjliggör direkt schemaläggning utan att behöva växla mellan applikationer. Mallutbudet är dock fortfarande begränsat jämfört med bredare designplattformar.

Snappas bästa funktioner

Anpassa designen till över 30 sociala medieformat direkt med funktionen Magic Resize .

Få förslag på designförbättringar från den inbyggda Graphics Autopilot .

Använd varumärkets färger konsekvent med hjälp av färgpaletten i varumärkesverktyget.

Snappas begränsningar

Begränsade anpassningsbara ritverktyg gör det svårt att skapa originell grafik från grunden.

Mallbiblioteket är starkt inriktat på sociala medier och saknar alternativ för tryckdesign.

Inga avancerade funktioner för lagerhantering eller blandningslägen.

Fontvalet är fortfarande begränsat jämfört med andra designplattformar.

Snappa-priser

Gratis

Pro: 15 $/månad

Team: 30 $/månad

Snappa-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Snappa?

En hjälpsam recension på G2 förklarar det väl:

Flexibiliteten att arbeta med text – justera stilar, färger och proportioner –, lagringsstrukturen efter projekt och hur enkelt det är att hantera plattformen är de saker jag gillar mest med Snappa när jag redigerar mina material när tiden är knapp och jag inte är någon expert på designverktyg.

Flexibiliteten att arbeta med text – justera stilar, färger och proportioner –, lagringsstrukturen efter projekt och hur enkelt det är att hantera plattformen är de saker jag gillar mest med Snappa när jag redigerar mina material när tiden är knapp och jag inte är någon expert på designverktyg.

📮 ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idégenerering. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Här behöver du en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett koncept, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

3. Fotor AI (bäst för AI-fotoförbättring)

via Fotor AI

Fotor AI:s AI Portrait-funktion kan upptäcka ansikten och tillämpa riktade förbättringar som tandblekning och hudutjämning. Utöver grundläggande redigering inkluderar Canva AI-alternativet en konstgenerator som omvandlar foton till konstnärliga stilar med hjälp av textprompter.

AI-bearbetningen kan dock vara långsam under tider med hög belastning. Dessutom kräver vissa avancerade redigeringsfunktioner premiumabonnemang som snabbt blir dyra.

Fotor AI:s bästa funktioner

Justera automatiskt belysning, kontrast och mättnad baserat på bildinnehållet med hjälp av AI Scene Enhancement .

Återställ svartvita foton till fullfärg med AI Photo Colorizer .

Ta bort komplexa bakgrunder med AI-drivna utklippsverktyg som hanterar fina detaljer.

Förbättra porträttkvaliteten med AI-driven hudretuschering och förbättringar av ansiktsdrag.

Begränsningar för Fotor AI

Begränsat stöd för filformat jämfört med professionell fotoredigeringsprogramvara

Batchbearbetningsfunktionerna är begränsade i lägre prisplaner.

Priser för Fotor AI

Gratis

Fotor Pro: 10,99 $/månad

Fotor Pro+: 23,99 $/månad

Fotor AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 320 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 035+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fotor AI?

En G2-recension uttrycker det så här:

Fotor har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att använda och välja AI-verktyg och bildgeneratorer. Bilder kan skapas utifrån förslag, eller så kan du ladda upp dina egna bilder från förslagen och sedan välja AI-filter för att manipulera eller ändra dem, inklusive att lägga till rörelse och specialeffekter. Du kan också använda det som ett designverktyg för att skapa logotyper och andra illustrationer. Jag brukar ta utgångspunkt i det som Fotor skapar och sedan modifiera det omfattande med hjälp av traditionella design- och fotoredigeringsmetoder.

Fotor har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att använda och välja AI-verktyg och bildgeneratorer. Bilder kan skapas utifrån förslag, eller så kan du ladda upp dina egna bilder från förslagen och sedan välja AI-filter för att manipulera eller ändra dem, inklusive att lägga till rörelse och specialeffekter. Du kan också använda det som ett designverktyg för att skapa logotyper och andra illustrationer. Jag brukar ta utgångspunkt i det som Fotor skapar och sedan modifiera det omfattande med hjälp av traditionella design- och fotoredigeringsmetoder.

4. Adobe Express (bäst för varumärkeskonsistens)

via Adobe Express

Till skillnad från fristående verktyg för designteamsamarbete integreras Adobe Express sömlöst i Creative Cloud-ekosystemet. Denna koppling ger omedelbar åtkomst till Adobe Stocks omfattande bibliotek och Creative Cloud Libraries för varumärkesresurser.

Canva AI-alternativets funktion Quick Actions hanterar vanliga uppgifter som att ta bort bakgrunder eller ändra storlek på bilder på några sekunder.

Adobe Express bästa funktioner

Få tillgång till Adobe Stocks premiumkollektion med över 200 miljoner tillgångar direkt i redigeraren.

Skapa animerad grafik och videoinnehåll med hjälp av tidslinjebaserade redigeringsverktyg.

Skapa QR-koder direkt i designen för tryckt och digitalt marknadsföringsmaterial.

Begränsningar i Adobe Express

Ett Adobe Creative Cloud-abonnemang krävs för att få tillgång till anpassningsbara premiummallar och stockbilder.

Begränsad offlinefunktionalitet jämfört med Creative Suite-applikationer för stationära datorer

Vissa användare rapporterar långsammare laddningstider när de arbetar med stora bildfiler.

Priser för Adobe Express

Gratis

Adobe Express Premium: 9,99 $/månad.

Adobe Firefly Pro: 19,99 $/månad

Adobe Express Teams: 4,99 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Adobe Express

G2: 4,5/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 210+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adobe Express?

Äkta kommentar från en G2-recension:

Jag gillar att använda Adobe Express när jag behöver designa något utan att vara grafisk designer. Det är superintuitivt och lätt att använda, plus att jag snabbt kan skapa professionella resultat. Jag gillar också att de har en AI som hjälper till med redigeringen. Det är en mycket användbar funktion.

Jag gillar att använda Adobe Express när jag behöver designa något utan att vara grafisk designer. Det är superintuitivt och lätt att använda, plus att jag snabbt kan skapa professionella resultat. Jag gillar också att de har en AI som hjälper till med redigeringen. Det är en mycket användbar funktion.

💡 Proffstips: Prova prompt chaining. Skapa något grundläggande, beskriv sedan vad du gillar med det och gör det till din nästa prompt.

5. Visme (bäst för datavisualisering)

via Visme

Där andra verktyg för designprojektledning behandlar diagram som en eftertanke, bygger Visme in dem i kärnupplevelsen. Plattformen ansluter direkt till Google Sheets- och Microsoft Excel-filer och uppdaterar diagram automatiskt när data ändras.

Dess interaktiva karta möjliggör klickbara regioner för presentation av geografiska data. Inlärningskurvan kan dock vara brant för användare som förväntar sig enkel dra-och-släpp-funktionalitet.

Vismes bästa funktioner

Skapa smidiga godkännandeprocesser för grafisk design för teamsamarbete.

Starta skärminspelningar direkt i presentationer för tutorialinnehåll

Kontrollera inställningarna för Animation Timeline för att skapa komplexa presentationssekvenser.

Begränsningar för Visme

Gratisversionen inkluderar Visme-branding på allt exporterat innehåll.

Begränsat utbud av mallar utanför affärs- och utbildningsteman

Samarbetsfunktionerna kräver högre prenumerationsnivåer för team.

Priser för Visme

Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (445+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (715+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Visme?

Enligt en G2-recensent:

Visme erbjuder ett otroligt intuitivt gränssnitt med ett brett utbud av mallar som gör det enkelt att skapa professionella presentationer, infografik och rapporter. Drag-and-drop-funktionen, anpassningsbara tillgångar och inbyggda diagram och grafer hjälper till att effektivisera designarbetsflöden, särskilt för team med varierande nivåer av erfarenhet av grafisk design.

Visme erbjuder ett otroligt intuitivt gränssnitt med ett brett utbud av mallar som gör det enkelt att skapa professionella presentationer, infografik och rapporter. Drag-and-drop-funktionen, anpassningsbara tillgångar och inbyggda diagram och grafer hjälper till att effektivisera designarbetsflöden, särskilt för team med varierande nivåer av erfarenhet av grafisk design.

🧠 Kul fakta: Den brittiske konstnären Harold Cohen skapade AARON, ett av de tidigaste AI-konstprogrammen, i början av 70-talet. Det kunde rita självständigt och Cohen behandlade det som sin konstnärliga partner i över 40 år.

6. Figma AI (Bäst för samarbetsdesign)

via Figma AI

Figma AI:s funktion Auto Layout justerar automatiskt designen när innehållet ändras, vilket bibehåller ett konsekvent avstånd och en konsekvent justering. Dess komponentsystem låter team skapa återanvändbara designelement som uppdateras i alla instanser.

Det webbläsarbaserade gränssnittet kan dock kännas trögt när man hanterar komplexa filer med många teckningsytor. Dessutom är AI-funktionerna fortfarande i betaversion och ger ibland inkonsekventa resultat.

Figma AI:s bästa funktioner

Möjliggör samarbete i realtid där flera designers redigerar samtidigt med live-markörer.

Skapa designsystem med huvudkomponenter som sprider förändringar till alla instanser.

Skapa designvarianter med Make Design AI för snabb prototyputveckling.

Utveckla interaktiva prototyper med avancerade övergångar och mikrointeraktioner.

Figma AI-begränsningar

Figmas funktion Make Code skapar React-kod som ofta är oorganiserad och inte synkroniserad med källdesignerna.

Om ditt designsystem har icke-standardkomponenter kanske Figma AI inte tolkar dem korrekt.

Priser för Figma AI

Gratis

Figma AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 215+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (815+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Figma AI?

Från en G2-recension:

Det jag gillar mest är att det är väldigt enkelt att använda. För någon med grundläggande designkunskaper går det snabbt att lära sig. Det har många verktyg i ett, till exempel möjligheten att använda vektorer och bilder för redigering och klippmasker, vilket är uppskattat. Det finns något mer komplexa verktyg för andra typer av uppgifter, men då behöver man en handledning. För grunderna är det väldigt intuitivt.

Det jag gillar mest är att det är väldigt enkelt att använda. För någon med grundläggande designkunskaper går det snabbt att lära sig. Det har många verktyg i ett, till exempel möjligheten att använda vektorer och bilder för redigering och klippmasker, vilket är uppskattat. Det finns något mer komplexa verktyg för andra typer av uppgifter, men då behöver man en handledning. För grunderna är det väldigt intuitivt.

💡 Proffstips: För en dagbok i ClickUp Docs. Allvarligt. Skriv ner vad som fungerade, vad som inte fungerade och alla konstiga saker som AI kom på. Det påskyndar processen betydligt mer än att improvisera varje gång.

7. Piktochart (bäst för skapande av infografik)

via Piktochart

Istället för att börja med tomma dukar erbjuder Piktochart strukturerade mallar speciellt för informationsdesign. Denna Canva AI-alternativs blockbaserade redigerare låter dig byta innehållssektioner utan att behöva omdesigna hela layouter. Dess ikonsökningsfunktion innehåller över en miljon ikoner organiserade efter kategori och stil.

Haken? För att exportera högupplösta filer krävs premiumabonnemang.

Piktocharts bästa funktioner

Fyll i diagram från kalkylbladsdata med effektiva verktyg för dataimport.

Designa interaktiva infografiker med klickbara element och hover-effekter.

Anpassa mallar med ditt varumärke som använder dina färger och typsnitt.

Piktocharts begränsningar

Begränsad anpassning jämfört med allmänna designverktyg

Samarbetsfunktionerna ligger efter andra Canva AI-alternativ som ClickUp och Figma.

Piktochart-priser

Privatpersoner och företag Gratis Pro: 29 $/månad per användare Business: 49 $/månad per användare Enterprise: Anpassad prissättning

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lärare och studenter Gratis Utbildning: 39 $/månad per användare (faktureras årligen) Campus: Anpassade priser

Gratis

Utbildning: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Campus: Anpassad prissättning

Ideella organisationer Gratis Ideella organisationer: 60 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Gratis

Ideell organisation: 60 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Gratis

Pro: 29 $/månad per användare

Företag: 49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gratis

Utbildning: 39 $/månad per användare (faktureras årligen)

Campus: Anpassad prissättning

Gratis

Ideell organisation: 60 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Piktochart-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (195+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Piktochart?

Här är en förstahandsupplevelse från en G2-recension:

Det är enkelt och smidigt att använda applikationen, som gör det möjligt att skapa infografik och presentationer snabbt och utan tidskrävande arbete. Den erbjuder layouter som kan modifieras och ändras, anpassa texten och teckensnittet samt lägga in egna bilder eller bilder som tillhandahålls av applikationen. Det gör det möjligt för mig att ordna informationen på ett lämpligt sätt genom att helt enkelt dra och släppa objekt och lägga till text. Den har ett antal grafiska alternativ som kan anpassas till alla typer av data.

Det är enkelt och smidigt att använda applikationen, som gör det möjligt att skapa infografik och presentationer snabbt och utan tidskrävande arbete. Den erbjuder layouter som kan modifieras och ändras, anpassa texten och teckensnittet samt lägga in egna bilder eller bilder som tillhandahålls av applikationen. Det gör det möjligt för mig att ordna informationen på ett lämpligt sätt genom att helt enkelt dra och släppa objekt och lägga till text. Den har ett antal grafiska alternativ som kan anpassas till alla typer av data.

8. Designs. ai (Bäst för AI-genererade designer)

via Designs.ai

Designs. ai genererar kompletta varumärkespaket utifrån enkla textbeskrivningar. Plattformens Logomaker AI skapar flera logotyper baserat på din bransch och stilpreferenser.

Dess videoproducent kan producera marknadsföringsvideor med hjälp av AI-genererade manus och bilder. Anpassningsmöjligheterna för att använda AI i grafisk design är dock begränsade när de initiala koncepten väl har genererats.

Designs. ai bästa funktioner

Skapa riktlinjer för varumärket , inklusive logotyper, färgpaletter och typsnittskombinationer utifrån textbeskrivningar.

Starta Designmaker för att automatiskt skapa grafik för sociala medier, banners och trycksaker.

Extrahera och tillämpa färgscheman från uppladdade referensbilder med färgmatcharen.

Skapa webbplatsmodeller med hjälp av AI-genererade layouter baserade på din bransch och dina preferenser.

Designs. ai-begränsningar

Mallutbudet är fortfarande mindre än hos etablerade Canva-alternativ.

Gratisplanen medför begränsningar som att man inte kan ladda ner designer, exportera vissa format och att det saknas premiummallar.

Att skapa även korta videor kan vara tidskrävande, och vissa arbetsflöden kan ta flera minuter per klipp.

Priser för Designs.ai

Grundläggande: 29 $/månad

Pro: 69 $/månad

Företag: 199 $/månad

Designs. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Designs.ai?

Se vad denna G2-recensent hade att säga:

Det är ett utmärkt verktyg för snabba och enkla designlösningar, du kan enkelt ladda ner ditt innehåll och användarupplevelsen är bra. Både nybörjare och experter kan dra nytta av de verktyg som erbjuds.

Det är ett utmärkt verktyg för snabba och enkla designlösningar, du kan enkelt ladda ner ditt innehåll och användarupplevelsen är bra. Både nybörjare och experter kan dra nytta av de verktyg som erbjuds.

9. Pixlr (bäst för snabb fotoredigering)

via Pixlr

Pixlr körs helt i webbläsare samtidigt som det bibehåller professionella redigeringsfunktioner. Plattformen erbjuder både Express (enkelt) och Advanced (komplext) redigeringsläge inom samma gränssnitt.

Dess AI Cutout-verktyg hanterar automatiskt komplicerade val som hår och transparenta objekt. För att spara projekt måste man dock skapa ett konto, vilket vissa användare tycker är obekvämt.

Pixlrs bästa funktioner

Bearbeta flera bilder samtidigt med identiska justeringar med hjälp av batchredigeraren.

Använd funktionen Double Exposure för kreativa fotoblandningseffekter.

Integrera malldesignern för att skapa grafik för sociala medier med hjälp av dina redigerade foton.

Pixlr-begränsningar

Den kostnadsfria versionen innehåller frekventa annonser som stör redigeringsflödet.

Begränsad molnlagring jämfört med dedikerade plattformar för fotohantering

Trots att gränssnittet är nybörjarvänligt kan det vara skrämmande och inkonsekvent, med vissa kortkommandon som inte fungerar som förväntat.

Pixlr-priser

Gratis provperiod

Plus: 2,49 $/månad

Premium: 9,99 $/månad

Team: 16,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Pixlr-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (730+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (115+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pixlr?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

En av Pixlrs största styrkor är att det automatiskt sparar arbetshistoriken, både i webbläsaren och i en nedladdningsbar fil. Jag vill också lyfta fram dess mångfald av typsnitt och den kostnadsfria bildbanken som gör att jag kan experimentera med olika stilar och skapa något enkelt från grunden, som en logotyp eller en banner, eller till och med mer komplexa projekt.

En av Pixlrs största styrkor är att det automatiskt sparar arbetshistoriken, både i webbläsaren och i en nedladdningsbar fil. Jag vill också lyfta fram dess mångfald av typsnitt och den kostnadsfria bildbanken som gör att jag kan experimentera med olika stilar och skapa något enkelt från grunden, som en logotyp eller en banner, eller till och med mer komplexa projekt.

10. Design Wizard (bäst för marknadsföringsmallar)

via Design Wizard

Design Wizard anpassar automatiskt design för flera reklamplattformar. Dess videomallar inkluderar rörlig grafik som är optimerad för engagemang i sociala medier.

Mallstilen tenderar dock att vara inriktad på företagsestetik, vilket kanske inte passar kreativa varumärken. Dessutom saknar bildbiblioteket, trots att det är stort, kvaliteten hos premiumtjänster.

Design Wizards bästa funktioner

Navigera bland kampanjmallar organiserade efter marknadsföringsmål, såsom leadgenerering och varumärkeskännedom.

Animera rörlig grafik med hjälp av föranimerade mallar för videoinnehåll på sociala medier.

Schemalägg sociala inlägg direkt till flera plattformar från designgränssnittet.

Begränsningar för Design Wizard

Anpassningsbara designalternativ är begränsade, vilket gör det svårt att skapa unika eller skräddarsydda bilder.

Gratis designer kan innehålla vattenstämplar, och varje nedladdning kostar ofta krediter, även för redigeringar av tidigare skapade designer.

Alternativen för rutnätsfästning och justering är svaga eller saknas helt.

Priser för Design Wizard

Gratis

Pro: 9,99 $/månad

Betyg och recensioner av Design Wizard

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (25+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Design Wizard?

En recension uttrycker det så här:

Design Wizard är en enkel app som är snabb och lätt att använda. Eftersom jag inte har några designkunskaper använder jag Design Wizard för att skapa inlägg på sociala medier för olika plattformar. Det bästa är att det finns mallar att använda. Jag har andra verktyg, men fortsätter att använda Design Wizard eftersom de ständigt uppdaterar verktyget och lägger till nya bilder och mallar.

Design Wizard är en enkel app som är snabb och lätt att använda. Eftersom jag inte har några designkunskaper använder jag Design Wizard för att skapa inlägg på sociala medier för olika plattformar. Det bästa är att det finns mallar att använda. Jag har andra verktyg, men fortsätter att använda Design Wizard eftersom de ständigt uppdaterar verktyget och lägger till nya bilder och mallar.

11. PicMonkey (bäst för fotocollage)

via PicMonkey

Medan de flesta redigeringsprogram behandlar collage som enkel bildplacering, erbjuder PicMonkey sofistikerade layoutalgoritmer. Canva AI-alternativets retuschverktyg inkluderar avancerad porträttredigering som tandblekning och ögonljusning.

Dess Frames and Borders-kollektion innehåller konstnärliga alternativ som kompletterar olika fotostilar.

PicMonkeys bästa funktioner

Skapa dynamiska collage med smarta layoutalgoritmer som automatiskt ordnar foton på ett attraktivt sätt.

Utforska grafikbiblioteket, som uppdateras regelbundet med säsongsbetonade och trendiga designelement.

Organisera och dela designprojekt med teammedlemmar med hubbfunktionen.

PicMonkeys begränsningar

Begränsade videoredigeringsfunktioner trots marknadsföringens fokus på multimediainnehåll

Färre avancerade verktyg för fotomanipulation jämfört med professionell redigeringsprogramvara

Export av bilder leder ibland till suddiga eller pixelerade resultat.

Inte idealiskt för att arbeta med flera bilder eller lagerbaserade designer – du måste ofta spara en och importera den igen för att redigera en annan.

PicMonkey-priser

Gratis provperiod

Grundläggande: 7,99 $/månad

Pro: 12,99 $/månad

Företag: 23 $/månad

PicMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (405+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 140+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om PicMonkey?

Här är vad en G2-recension säger om PicMonkey:

Med PicMonkey är det enkelt att anpassa mina foton till valfri storlek – jag gillar möjligheten att infoga vattenstämplar som jag själv har designat i mina redigerade bilder så att jag kan skydda mina fotons identitet. Jag kan komma åt PicMonkey när som helst eftersom det är ett onlineverktyg, och som en extra bonus kan jag dela mina skapelser direkt på mina sociala nätverk.

Med PicMonkey är det enkelt att anpassa mina foton till valfri storlek – jag gillar möjligheten att infoga vattenstämplar som jag själv har designat i mina redigerade bilder så att jag kan skydda mina fotons identitet. Jag kan komma åt PicMonkey när som helst eftersom det är ett onlineverktyg, och som en extra bonus kan jag dela mina skapelser direkt på mina sociala nätverk.

🔍 Visste du att? 20,7 % av konstnärer anser att det är avgörande för att skapa konst som förblir fräsch och engagerande att den kreativa processen förblir ett äkta samarbete mellan människor och AI.

Byt grepp och börja designa i ClickUp

Kreativt arbete går långsammare när teamen måste leta efter filer, gräva igenom meddelanden eller gissa sig till den senaste feedbacken. Utan ett tydligt system går bra idéer förlorade och tidsplanerna förskjuts.

ClickUp skapar struktur i alla delar av designprocessen. Team kan hantera briefs, spåra ändringar, tilldela deadlines och samla in feedback på ett och samma ställe. Mallar minskar installationstiden. Dokument samlar in synpunkter utan förvirring. Whiteboards ger alla ett gemensamt utrymme att samordna sig innan genomförandet börjar.

