De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsbudgetar för att spåra utgifter 2025

Gartners utgiftsundersökning visar att marknadsföringsbudgetarna för 2025 förblir oförändrade på 7,7 % av företagets totala intäkter. Det är samma som förra året och långt ifrån den topp på 11 % som vi såg 2020.

Oavsett om du är marknadschef med ansvar för att planera marknadsföringsstrategier, digital strateg eller marknadsföringschef som genomför dem, står du under ständig press att göra mer med mindre resurser.

Varje krona måste förtjäna sin plats.

Men för detta behöver du tillgång till data om marknadsföringskostnader för olika kampanjer, kanaler och kvartal.

Det är här programvara för marknadsföringsbudgetar kommer in i bilden.

Det går utöver kalkylblad genom att ge realtidsinsyn i utgifter och datadrivna insikter, vilket säkerställer att varje marknadsföringsdollar redovisas och är i linje med dina affärsmål.

I den här guiden har vi sammanställt de bästa verktygen för marknadsföringsbudgetar som hjälper dig att spåra utgifter, undvika slöseri och maximera avkastningen på investeringen. 🤓

De bästa programvarorna för marknadsföringsbudgetar i korthet

Vill du ha en snabb översikt? Vår jämförelse gör det enkelt att hitta den perfekta lösningen på nolltid.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Pris (USD/användare/månad) ClickUp Mallar för budgetuppföljning, målanpassning, AI-insikter via ClickUp Brain Småföretagare, tvärfunktionella marknadsförings- och driftsteam Helt gratis; betalda abonnemang från 7 $/användare/månad; ClickUp AI-tillägg för 7 $/användare/månad Planful AI-prognoser, scenarioplanering, budgetöversikt i realtid, samarbete mellan marknadsföring och ekonomi Marknadsförings- och ekonomiteam på företag Anpassad prissättning Marmind Synkronisering av inköpsorder/fakturor, kostnadsuppföljning i realtid, ERP-integration, budgetfördelning efter mål/region Globala marknadsavdelningar Anpassad prissättning Proof Analytics ROI-modellering, mixmodellering, CRM-integration, rekommendationer för automatisk optimering Marknadschefer och datadrivna marknadsföringsteam Anpassad prissättning CoSchedule Enhetlig kalender, Kanban-uppgiftstavlor, innehåll + social schemaläggning, inbyggda godkännanden Små till medelstora marknadsföringsteam Gratis; betalda abonnemang från 19 $/månad Uptempo. io Budgetplanering, prognoser, kampanjkalender, resultattavlor Marknadsföringsteam på företag Anpassad prissättning HubSpot Marketing Hub Kampanjverktyg, CRM-rapportering, marknadsföringsautomatisering, inbyggd budgetuppföljning Växande inbound-marknadsföringsteam Betalda abonnemang börjar på 890 USD/månad för tre användare. Zoho Marketing Plus Enhetlig instrumentpanel, kampanjautomatisering, analys, sömlös integration med Zoho-appar Marknadsföringsteam som drivs av Zoho 15 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 21,06 $/månad. Float Visuell budgetering, uppgiftsschemaläggning, planering av teamets arbetsbelastning, redigering i realtid Kreativa och projektbaserade team 30 dagars gratis provperiod; Betalda abonnemang från 7,50 $/månad. Kantata Budgetering, resursplanering, intäktsprognoser, CRM/ERP-integration Byråer och tjänsteföretag Anpassad prissättning

Vad ska du leta efter i den bästa programvaran för marknadsföringsbudgetar?

Alla budgetverktyg är inte skapade för moderna marknadsföringsteam. Här är vad som verkligen är viktigt 👇

Budgetplanering och fördelning: Ställ enkelt in kampanjbudgetar, fördela medel mellan team eller kanaler och justera dina marknadsföringsinsatser i farten.

Spårning av utgifter i realtid: Se liveuppdateringar om hur mycket av marknadsföringsbudgeten du har spenderat, hur mycket som finns kvar och din aktuella förbrukningshastighet så att du inte blir överraskad.

Integration med marknadsföringskanaler: De bästa verktygen för budgetfördelning kopplas till din teknikstack, oavsett om det är plattformar för betald annonsering som Google Ads och Meta eller det CRM-system som ditt marknadsföringsteam använder, till exempel HubSpot eller Salesforce, för att automatiskt hämta dina annonsutgifter och resultatdata.

Anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter: Spåra avkastningen på marknadsföringsinsatser, visualisera trender och jämför budgeten med faktiska utgifter med instrumentpaneler som du kan anpassa efter hur din marknadsavdelning arbetar.

ROI och prestationsanalys: Programvaran för marknadsföringsbudgetar bör låta dig visualisera vad som fungerar och vad som behöver ändras genom att analysera kampanjresultat och identifiera kostnadsläckor.

Prognoser och scenarioplanering: Kör ”vad händer om”-scenarier och prognostisera framtida utgifter för att förbereda dig för budgetnedskärningar eller stora kampanjer i förväg.

Godkännandeprocesser och behörigheter: Ställ in anpassade godkännandeprocesser för ändringar och definiera vem som får tillgång till vilka budgetar för att hålla ordning och kontroll.

Varningar och aviseringar: Få aviseringar när utgifterna närmar sig gränserna eller prestandan sjunker, så att du kan ingripa innan små problem blir stora.

Datasäkerhet och efterlevnad: Välj programvara som följer standarder för finansiell datasäkerhet, såsom GDPR eller SOC 2, för att skydda din känsliga information.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

De 10 bästa programvarorna för marknadsföringsbudgetar för att spåra utgifter 2025

Nu när du vet vad du ska leta efter i marknadsföringsbudgetprogramvara kan vi hitta rätt verktyg för just dina behov.

1. ClickUp (bäst för hantering av budgetar och marknadsföringskampanjer)

Hantera och visualisera marknadsföringskampanjer med ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper marknadsförings-, ekonomi- och säljteam att spåra marknadsföringsutgifter, organisera kampanjer och anpassa varje krona efter strategiska mål.

Oavsett om det gäller att driva digitala marknadsföringskampanjer, hantera influencer-samarbeten eller planera evenemangsmarknadsföring, gör ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, det enkelt att hålla sig inom budgeten och samtidigt se till att teamet är helt samstämt.

ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning blir ditt kontrollcenter för kampanjplanering, budgetering och genomförande.

Med anpassade fält kan du ställa in automatiseringar för att spåra prognostiserade och faktiska utgifter, tilldela kampanjägare, tagga leverantörer och logga betalningsuppgifter.

Du kan även lägga till fält som:

Tilldelad budget

Belopp som spenderats

Återstående budget

Utgiftskategori (t.ex. betalda annonser, evenemang, influencers etc. som en del av reklambudgeten)

Använd AI-drivna anpassade fält för att ställa in automatiseringar för utgiftskategorier inom den omfattande marknadsföringsbudgeten.

ClickUp Brain hjälper dig att snabba upp planeringen och genomförandet. Du kan använda det för att skapa kampanjbriefs, innehållsidéer, fallstudier och inlägg på sociala medier på några sekunder. Det bästa är att det hämtar relevant information om din marknadsföringsbudget från de data det redan har.

Skapa en anpassad budget för marknadsföringskampanjer med ClickUp Brain.

Med ClickUp Dashboards kan du skapa realtidsvisualiseringar av din marknadsföringsbudget:

Använd stapeldiagram eller cirkeldiagram för att jämföra planerade och faktiska utgifter.

Lägg till widgets för burn rate, totala utgifter per kanal eller ROI-uppskattningar.

Skapa anpassade instrumentpaneler för olika intressenter, t.ex. en för din marknadschef och en annan för kampanjansvariga.

Du får full insyn i hur kampanjkostnaderna utvecklas i realtid, vilket gör det mycket enklare att omfördela budgeten mellan kvartal eller avdelningar.

Visualisera marknadsföringsresultat som visningar och gillamarkeringar per vecka, kanal och månad med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

När det gäller att få din marknadsföringsbudget godkänd är ClickUp for Finance Teams en tidsbesparare, särskilt för samarbete mellan olika avdelningar. Ekonomiavdelningar kan skapa delade budgeteringsarbetsflöden i ClickUp med hjälp av listor, mappar och anpassade fält som är skräddarsydda för marknadsföringsutgifter. En mapp som till exempel ”Marknadsföringsbudget Q3” kan innehålla uppgifter eller poster för varje kampanj eller kanal. Detta skapar en levande, strukturerad bild av marknadsföringens finansiella aktiviteter.

För att arbetsflödet mellan avdelningarna ska fungera smidigt kan du nu ställa in realtidsvarningar och åtgärder via ClickUp Automations baserat på specifika budgetrelaterade utlösare. Till exempel:

Meddela teamet omedelbart om en kampanj överskrider sin utgiftsgräns.

Tilldela uppföljningsuppgifter automatiskt när en uppgift för ”budgetgranskning” har slutförts.

Vidarebefordra nya utgiftsförfrågningar till rätt intressent för godkännande.

Automatisera repetitiva uppgifter och ändra hela projektets tidsplan med bara några klick med ClickUp Automations.

ClickUps bästa funktioner

Arbetsflöden med budgetar: ClickUps projektledningsfunktioner integreras med budgetering. ClickUps projektledningsfunktioner integreras med budgetering. Anpassade uppgiftsstatusar som "Pågår" eller "På vänt" återspeglar kampanjens utgiftsstatus, och underordnade deluppgifter kan representera budgetposter.

Budgetuppföljning med mål: Ställ in kvartalsvisa eller kampanjspecifika budgetgränser och följ upp dem med Ställ in kvartalsvisa eller kampanjspecifika budgetgränser och följ upp dem med ClickUp Goals . Du kan dela upp utgiftsmålen i delmål för varje kanal (t.ex. Google Ads eller influencer-utgifter), länka dem till live-uppgifter eller anpassade fält och automatiskt uppdatera framstegen allteftersom utgifterna utvecklas.

Samarbete och godkännanden: Inbyggda chatt- och korrekturläsningsfunktioner underlättar samarbetet under budgetplanering och godkännanden. Team kan diskutera budgetposter i Inbyggda chatt- och korrekturläsningsfunktioner underlättar samarbetet under budgetplanering och godkännanden. Team kan diskutera budgetposter i ClickUp Chat- vyn och använda Proofing för att få feedback eller godkänna budgetdokument.

Centraliserad kunskapsdelning: Lägg ditt arbete och den kunskap du behöver för att utföra det i Lägg ditt arbete och den kunskap du behöver för att utföra det i ClickUp Docs , så att kunskapen blir omedelbart tillgänglig och lätt att hitta för alla i ditt marknadsföringsteam.

Färdiga mallar: Använd färdiga mallar för att enkelt importera dina data, till exempel Använd färdiga mallar för att enkelt importera dina data, till exempel ClickUps mall för evenemangsbudget , för att organisera hela ditt evenemang. Använd ClickUps mall för budgetförslag för att dokumentera alla dina projektkostnader i detalj.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare påpekar att dess omfattande funktionsuppsättning kan vara överväldigande utan ordentlig utbildning.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp utmärker sig genom sin enastående mångsidighet och passar för en rad olika branscher och team, vilket gör det perfekt för projektledning inom olika områden. Oavsett om du organiserar en marknadsföringskampanj, hanterar mjukvaruutvecklingsprojekt eller helt enkelt hanterar personliga uppgifter, har ClickUp den anpassningsförmåga som krävs för att uppfylla dina unika behov.

ClickUp utmärker sig genom sin enastående mångsidighet och passar för en rad olika branscher och team, vilket gör det perfekt för projektledning inom olika områden. Oavsett om du organiserar en marknadsföringskampanj, hanterar mjukvaruutvecklingsprojekt eller helt enkelt hanterar personliga uppgifter, har ClickUp den anpassningsförmåga som krävs för att uppfylla dina unika behov.

⚡ Mallarkiv: Vill du lägga fram en budget som godkänns snabbare? Dessa mallar för budgetförslag hjälper dig att presentera kostnader, mål och avkastning på investeringen på ett tydligt sätt, utan krångel med formatering.

2. Planful (Bäst för omfattande finansiell planering och prognoser för marknadsföringsutgifter)

via Planful

Planful gör det möjligt för marknadsförings- och ekonomiteam att skapa detaljerade årsbudgetar och justera dem löpande med rullande prognoser. Istället för statiska årsplaner kan du utnyttja maskininlärningsprognoser baserade på historiska resultat för att skapa smartare budgetar som svarar på säsongstrender, föränderliga marknader eller oväntade kampanjförändringar.

Modulen Marketing Performance Management (tidigare Plannuh) är användbar för ROI-fokuserade team. Du kan spåra marknadsföringsinvesteringar ned till varje kampanj och kanal, vilket ger dig fullständig klarhet om vad som fungerar och vad som är slöseri med pengar. Lägg till kostnadsspårning i realtid, integrerad direkt med dina finansiella system, så vet du alltid exakt vart din budget går och vilka resultat den genererar.

Planfuls bästa funktioner

Upptäck avvikelser eller mönster av överkonsumtion i dina marknadsföringsbudgetar automatiskt med Planful AI och signaler.

Samarbeta med marknadschefer, ekonomiavdelningen och marknadsföringsledningen för att skicka in förslag, godkänna ändringar och spåra redigeringar med en inbyggd revisionsspår.

Simulera olika utgiftssituationer, till exempel lansering av nya kampanjer eller nedskärningar av mindre framgångsrika kampanjer, med scenarioplanering, samtidigt som du spårar åtagna kostnader jämfört med planerade och faktiska kostnader.

Planfula begränsningar

Planful-användare rapporterar långsam datahämtning, komplex rapportering och problem med skalbarheten.

Planful prissättning

Anpassad prissättning

Planful betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Planful?

En recension på Capterra säger:

Planful har varit otroligt flexibelt och jag har kunnat hantera marknadsföringsfunktionen oavsett vad verksamheten och marknaden har ställt oss inför. Jag har fullständigt förtroende för var våra utgifter går varje dag och har möjlighet att snabbt omfördela pengar till en ny satsning utan att behöva fundera över hur det påverkar andra kampanjer eller budgeten.

Planful har varit otroligt flexibelt och jag har kunnat hantera marknadsföringsfunktionen oavsett vad verksamheten och marknaden har ställt oss inför. Jag har fullständigt förtroende för var våra utgifter går varje dag och har möjlighet att snabbt omfördela pengar till en ny satsning utan att behöva fundera över hur det påverkar andra kampanjer eller budgeten.

🧠 Kul fakta: Dos Equis kampanj ”Most Interesting Man in the World” ökade försäljningen i USA med 22 % under kampanjperioden. Karaktären blev så ikonisk att folk till och med delade den som ett meme.

📚 Läs också: Bästa programvaran för marknadsföringsplanering för kampanjer

3. MARMIND (Bäst för top-down- och bottom-up-kontroll av marknadsföringsbudgeten i företag)

via MARMIND

MARMIND är utvecklat för marknadsföringsteam inom företag som behöver fullständig insyn och kontroll över strategiska budgetar och kampanjspecifika budgetar.

Den stöder både top-down-budgetering (fastställande av årsbudgetar på avdelningsnivå) och bottom-up-prognoser (upprättande av prognoser utifrån kostnader för enskilda kampanjer). Denna dubbla metod hjälper marknadsföringschefer att zooma ut för att få en helhetsbild eller zooma in på detaljerna, per region, kanal, produkt eller team.

MARMIND:s bästa funktioner

Erbjuder hantering av inköpsorder och fakturor som kopplas direkt till dina ERP-system.

Dela upp budgetdata efter produktlinje, region, tidsperiod eller marknadsföringsmål med den flerdimensionella budgetvyn.

Automatiserade liveprognoser omberäknar dina planerade, åtagna och faktiska utgifter.

MARMIND-begränsningar

Att matcha kostnader kan vara utmanande och kräver noggrann övervakning.

MARMIND-priser

Anpassad prissättning

MARMIND-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MARMIND?

En recension på G2 säger:

Marmind ger en omfattande översikt över tid, budget och resurser, vilket gör kampanjplanering och genomförande mycket effektivare. Plattformen gör det enkelt att driva marknadsföringskampanjer och samarbeta smidigt som ett team. Dessutom är deras kundsupport responsiv och verkligen hjälpsam, vilket ger ett stort mervärde till den totala upplevelsen.

Marmind ger en omfattande översikt över tid, budget och resurser, vilket gör kampanjplanering och genomförande mycket effektivare. Plattformen gör det enkelt att driva marknadsföringskampanjer och samarbeta smidigt som ett team. Dessutom är deras kundsupport responsiv och verkligen hjälpsam, vilket ger ett stort mervärde till den totala upplevelsen.

4. Proof Analytics (Bäst för datadriven optimering av marknadsföringsbudgetar och ROI-modellering)

via Proof Analytics

Proof Analytics fungerar som en plattform för marknadsföringsresurshantering (MRM) som kombinerar kampanjplanering, budgetuppföljning, resultatanalys och avkastningsmodellering. Det gör det möjligt för team att organisera marknadsföringsaktiviteter, tilldela budgetar, fastställa tidsplaner och övervaka resultatet från ett centralt gränssnitt. Med inbyggda verktyg för realtidsuppföljning av utgifter och resultat kan teamen se hur budgetarna används och jämföra dem med resultaten allteftersom data kommer in.

Plattformen innehåller ett automatiserat optimeringssystem som använder analysverktyg och AI för att utvärdera historiska kampanjresultat. Proof Analytics stöder marknadsföringsmixmodellering och hjälper till att identifiera vilka kanaler eller kampanjer som bidrar mest till avkastningen på investeringen. Baserat på denna analys kan systemet rekommendera justeringar av budgetfördelningen, till exempel omfördelning av medel från mindre effektiva kanaler till mer effektiva.

Proof Analytics bästa funktioner

Automatiserad ROI-rapportering tillhandahåller attributionsmodeller som hjälper dig att kvantifiera avkastningen på varje marknadsföringsaktivitet.

Salesforce-integration kopplar CRM-data, såsom leads och affärsmöjligheter, direkt till marknadsföringsbudgetar, vilket hjälper dig att koppla utgifter till resultat utan att behöva ytterligare verktyg eller manuell spårning.

Godkännanden och arbetsflödesfunktioner är inbyggda i plattformen, vilket gör det möjligt för team att skicka in budgetändringar, spåra kampanjuppdateringar och hantera tvärfunktionellt samarbete från ett och samma system.

Begränsningar för Proof Analytics

Framgången beror i hög grad på robusta datapipelines och rena, tillgängliga data. Löpande problem på detta område kan undergräva prognosernas tillförlitlighet.

Priser för Proof Analytics

Anpassad prissättning

Proof Analytics betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Visste du att? I en omfattande marknadsföringsbudget följer marknadsförare 70/20/10-regeln, där 70 % av den genomsnittliga marknadsföringsbudgeten avsätts till kärnverksamheten, 20 % till nya kanaler och 10 % till experiment.

5. CoSchedule (Bäst för att organisera innehållsscheman och samordna marknadsföringsprojekt)

via CoSchedule

CoSchedule hjälper marknadsföringsteam att organisera innehåll, samordna kampanjer och hantera den dagliga verksamheten från en och samma plattform.

Plattformen innehåller även projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner som är särskilt utformade för marknadsföringsarbetsflöden. Team kan skapa och hantera kampanjer med hjälp av uppgiftstavlor, tilldela ansvar, sätta deadlines och övervaka framsteg i format som Kanban. Godkännandeprocesser hanteras genom inbyggda arbetsflöden som gör det möjligt för intressenter att granska och godkänna innehåll direkt i plattformen.

CoSchedules bästa funktioner

Integrerad innehålls- och social publicering gör det möjligt för team att skapa, schemalägga och hantera bloggar, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier på ett och samma ställe.

Analys och prestationsspårning ger insikter på kampanjnivå, såsom öppnade e-postmeddelanden, socialt engagemang eller slutförda uppgifter.

En samlad marknadsföringskalender samlar allt innehåll, alla kampanjer och alla inlägg på sociala medier i en enda vy.

Begränsningar för CoSchedule

Problem med plattformsintegrationer, särskilt LinkedIn, där användare rapporterar frekventa autentiseringsproblem och opålitliga aktivitetsrapporter.

Priser för CoSchedule

Gratis kalender

Social kalender: 19 $/användare/månad

Agency Calendar: 59 $/användare/månad

Innehållskalender: Anpassad prissättning

Marketing Suite: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av CoSchedule

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om CoSchedule Marketing Suite?

En recension på G2 säger:

CoSchedule erbjuder en rad funktioner, från en dra-och-släpp-kalender till ett chatt-system där du kan tagga dina teammedlemmar i projekt. Det gör att du kan skapa en lista med uppgifter per kampanj eller projekt, och du kan tagga lämpliga medarbetare för att säkerställa att projektet slutförs. Du kan också bifoga foton, filer och andra tillgångar till projektet för att ha allt samlat på ett ställe.

CoSchedule erbjuder en rad funktioner, från en dra-och-släpp-kalender till ett chatt-system där du kan tagga dina teammedlemmar i projekt. Det gör att du kan skapa en lista med uppgifter per kampanj eller projekt, och du kan tagga lämpliga medarbetare för att säkerställa att projektet slutförs. Du kan också bifoga foton, filer och andra tillgångar till projektet för att ha allt samlat på ett ställe.

📮 ClickUp Insight: 47 % av våra undersökningsdeltagare har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt. Denna kontrast kan vara mer än bara en teknisk klyfta. Medan tidiga användare uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥 ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan olika verktyg eller börja om från början. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden som lades på att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde tid för deras team att fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

📚 Läs också: Hur man hanterar projektbegränsningar med exempel och mallar

6. Uptempo. io (Bäst för holistiska marknadsföringsaktiviteter i stora team)

via Uptempo.io

Uptempo. io samlar planering, budgetering och prestationshantering i en enda sammankopplad plattform. Den kombinerar verktyg från Allocadia (budgetering), BrandMaker (arbetsflöde och genomförande) och Hive9 (analys) för att skapa ett enhetligt system för hantering av marknadsföringsaktiviteter från början till slut. Team kan planera kampanjer, lista marknadsföringsstrategier, spåra budgetar, övervaka resultat och koppla varje initiativ till strategiska mål.

Den stöder kontinuerlig kampanjplanering, så att teamen inte är låsta till statiska årsbudgetar. Planerna kan uppdateras när prioriteringarna förändras, och varje kampanj innehåller mål, taktik och finansiering i en kalenderbaserad vy. Uptempos finansiella verktyg gör det möjligt för användarna att se planerade, åtagna och faktiska utgifter i realtid.

Uptempo. io bästa funktioner

Integrationer med ekonomisystem stöder automatiserad avstämning och visar budgetanvändning per produkt, region eller kampanj.

Prediktiva insikter och ”vad händer om”-analyser använder analyser från Hive9 för att prognostisera avkastningen, flagga risker och testa olika budgetscenarier.

Funktioner för målsättning och mätning kopplar varje kampanj och utgiftspost till specifika marknadsföringsmål, såsom bidrag till pipeline eller varumärkespåverkan.

Begränsningar för Uptempo.io

Plattformen kan uppleva långsamma laddnings- och uppdateringstider, särskilt vid hantering av stora datamängder.

Priser för Uptempo.io

Anpassad prissättning

Uptempo. io betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Uptempo.io?

En recension på G2 säger:

Genom att integrera viktiga försäljnings- och marknadsföringsplattformar har vi fått en mer omfattande förståelse för marknadsföring och en tillförlitlig grund för rapportering av avkastning på investeringar (ROI). Vi har effektiviserat vår marknadsföringsplaneringsprocess så att vi snabbt kan identifiera viktiga affärsfaktorer, kartlägga potentiella problemområden och öka harmonin inom hela företaget.

Genom att integrera viktiga försäljnings- och marknadsföringsplattformar har vi fått en mer omfattande förståelse för marknadsföring och en tillförlitlig grund för rapportering av avkastning på investeringar (ROI). Vi har effektiviserat vår marknadsföringsplaneringsprocess så att vi snabbt kan identifiera viktiga affärsfaktorer, kartlägga potentiella problemområden och öka harmonin inom hela företaget.

⚡ Mallarkiv: Kom igång snabbare med dina kampanjer med dessa mallar för marknadsföringsplaner, perfekta för att kartlägga mål, kanaler, tidsplaner och avkastning på en och samma plats.

7. HubSpot Marketing Hub (bäst för inbound-marknadsföring och kampanj-ROI-spårning för företag av alla storlekar)

via HubSpot

HubSpot Marketing Hub kombinerar kampanjplanering, innehållsskapande, CRM-integration och marknadsföringsanalys i en och samma plattform. Marknadsförare kan använda den för att hantera multikanalkampanjer, inklusive blogginlägg, annonser, e-postmeddelanden och sociala medier, från en enhetlig instrumentpanel, vilket gör det möjligt för team att samordna meddelanden och mäta prestanda på ett och samma ställe.

Verktyget ansluter direkt till annonsplattformar som Facebook, Google och LinkedIn för att spåra annonsutgifter och kampanjers avkastning. Användare kan se hur mycket som har spenderats, hur många leads som har genererats och vilka affärer som har resulterat. Med kampanjers avkastningsanalys kan användare tilldela intäkter till kampanjer och beräkna avkastningen automatiskt, vilket hjälper team att bedöma vilka kanaler som ger bäst resultat.

HubSpot Marketing Hubs bästa funktioner

Attributions- och analysverktyg spårar hela kundresan och fördelar kredit över flera kontaktpunkter med hjälp av multitouch-attributionsmodeller.

Funktioner för att generera och vårda leads inkluderar personaliserade landningssidor och automatiserade arbetsflöden.

Integration av försäljning och CRM gör det möjligt för marknadsföringsteam att koppla utgiftsdata direkt till intäktsresultat.

Begränsningar för HubSpot Marketing Hub

Integrationsinställningarna kan vara krångliga

Priser för HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 USD/månad för tre användare

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad för fem användare

Betyg och recensioner av HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Marketing Hub?

En recension på Capterra säger:

HubSpot Marketing Hubs enkla gränssnitt och omfattande verktyg gjorde det enkelt att navigera och implementera strategier. Från e-postmarknadsföring till innehållsskapande var CRM-integrationen särskilt användbar för att spåra leadgenerering och leadvård. Dessutom sparade automatiseringsfunktionerna betydande tid och arbete i repetitiva uppgifter.

HubSpot Marketing Hubs enkla gränssnitt och omfattande verktyg gjorde det enkelt att navigera och implementera strategier. Från e-postmarknadsföring till innehållsskapande var CRM-integrationen särskilt användbar för att spåra leadgenerering och leadvård. Dessutom sparade automatiseringsfunktionerna betydande tid och arbete i repetitiva uppgifter.

📚 Läs också: Exempel på effektiva marknadsföringsplaner

8. Zoho Marketing Plus (bäst för en integrerad marknadsföringssvit med begränsad budget)

via Z oho

Zoho Marketing Plus erbjuder en allt-i-ett-marknadsföringssvit som hjälper team att hantera kampanjer, spåra marknadsföringskostnader och mäta prestanda över olika kanaler. Den innehåller verktyg för e-postmarknadsföring, sociala medier, webbanalys, evenemang och CRM, vilket samlar kampanjinsatserna på ett ställe för att minska behovet av att byta verktyg och förbättra samordningen mellan olika kanaler.

Med introduktionen av Budget Board gör Zoho det nu möjligt för team att tilldela budgetar till varumärken eller kampanjer och spåra alla marknadsföringsutgifter mot dessa. Utgifter kan kategoriseras efter mål, geografi eller aktivitet, vilket ger en tydlig bild av hur medlen används och vad som återstår, direkt i marknadsföringspanelen.

Zoho Marketing Plus bästa funktioner

ROI-analyser ger insikt i vilka kanaler som ger mest avkastning för dina marknadsföringsinsatser.

Projekt- och arbetshanteringsfunktioner gör det möjligt för team att planera och genomföra kampanjer gemensamt, följa upp deadlines och anpassa utgifterna efter tidsplaner.

Med hjälp av multikanalskoordinering kan marknadsförare skapa kundresor via e-post, SMS och annonser och spåra deras samlade inverkan på mål som leadgenerering eller konverteringar.

Begränsningar för Zoho Marketing Plus

Gränssnittet kan kännas klumpigt eller ointuitivt på vissa ställen, och det krävs en viss inlärningskurva för avancerade funktioner.

Priser för Zoho Marketing Plus

15 dagars gratis provperiod

Betald plan från 21,06 $/månad

Betyg och recensioner av Zoho Marketing Plus

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Zoho Marketing Plus?

En recension på G2 säger:

Zoho Marketing Plus har ett intuitivt och nybörjarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att navigera från första dagen. Implementeringsprocessen är smidig och deras responsiva kundsupport ser till att eventuella problem löses snabbt. Jag använder plattformen dagligen eftersom den förenklar kampanjhantering och incidentuppföljning.

Zoho Marketing Plus har ett intuitivt och nybörjarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att navigera från första dagen. Implementeringsprocessen är smidig och deras responsiva kundsupport ser till att eventuella problem löses snabbt. Jag använder plattformen dagligen eftersom den förenklar kampanjhantering och incidentuppföljning.

9. Float (Bäst för resurs- och kapacitetsplanering för att maximera teamets utnyttjande)

via Float

Float hjälper marknadsföringsteam att hantera resurser och spåra budgetutnyttjande genom att koppla teamets scheman till projektets tidsplaner. Med det visuella schemaläggningsgränssnittet kan du tilldela personer till kampanjer, se vem som arbetar med vad och hur länge, allt i en delad kalender.

Med Float kan du också skapa och hantera projektbudgetar baserade på timmar eller monetära avgifter. Marknadsföringsledare kan tilldela budgetar i timmar (till exempel 100 designtimmar) eller pengar (till exempel 10 000 dollar), och Float spårar hur mycket som har "förbrukats" allteftersom projektet fortskrider. Spårning i realtid innebär att du alltid vet var du står, oavsett om du håller dig inom budgeten eller närmar dig gränsen.

Float bästa funktioner

Floats funktion för spårning av timpriser hjälper dig att prognostisera utgifter genom att multiplicera schemalagda timmar med tilldelade timpriser.

Det uppgiftsbaserade budgeteringssystemet gör det möjligt för team att tilldela timmar eller avgifter per uppgift (till exempel 30 timmar för att skriva innehåll), vilket ger en mer detaljerad kontroll över komponentkostnaderna inom en kampanj.

Med scenarioplanering kan marknadsförare simulera åtgärder som att anlita en entreprenör eller skjuta upp en uppgift för att direkt se hur det påverkar den totala budgeten och tidsplanen.

Begränsningar för likviditet

Användarna noterar en brist på detaljerad anpassning (t.ex. omdöpning av fält, detaljerade rapporter), särskilt när det gäller arkiverade medlemmar, export eller personaluppföljning.

Flytande prissättning

30 dagars gratis provperiod

Startpaket: 7,50 $/person/månad

Pro: 12,50 $/person/månad

Företag: Anpassad prissättning

Float-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Float?

En recension på G2 säger:

Jag älskar att Float gör precis vad det lovar – hjälper vår organisation att hålla koll på schemaläggning och resurser. Det är otroligt användbart och ger en utmärkt användarupplevelse. Det robusta API:et och de väl dokumenterade integrationsalternativen gör det enkelt att ansluta till vår verktygssvit.

Jag älskar att Float gör precis vad det lovar – hjälper vår organisation att hålla koll på schemaläggning och resurser. Det är otroligt användbart och ger en utmärkt användarupplevelse. Det robusta API:et och de väl dokumenterade integrationsalternativen gör det enkelt att ansluta till vår verktygssvit.

10. Kantata (Bäst för enhetlig resurs-, budget- och projektkontroll i byråer och tjänsteföretag)

via Kantata

Kantata är en tjänstefokuserad plattform för projektledning och budgetering som är utformad för att ge team fullständig kontroll över sina resurser, ekonomi och prestationsmått. Med funktioner som projektbudgetering, kostnadsuppföljning, tidsprognoser och kapacitetsplanering för team hjälper Kantata tjänstebaserade organisationer att följa upp marginaler och optimera resursanvändningen på ett och samma ställe.

Kantatas bästa funktioner

Tilldela eller byt ut teammedlemmar efter tillgänglighet, spåra budgetförbrukning, marginaler och faktureringsförlopp, och få insyn i ändringsorder eller riskfyllda projekt.

Anslut till system som Salesforce, QuickBooks och Jira, och få tillgång till rekommendationsverktyg som upptäcker resurskonflikter eller budgetrisker.

Skapa fakturor baserade på tid och material eller fast pris direkt från projektdata, så att du har full översikt över utgifter, fakturering och intäkter under hela kampanjens livscykel.

Kantatas begränsningar

Plattformen beskrivs ofta som trög och långsam, med långsamma uppdateringar som hämmar effektiviteten.

Kantatas prissättning

Anpassad prissättning

Kantata-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kantata?

En recension på G2 säger:

Kantata SX har gjort det möjligt för vårt PS-team att ta kontroll över vår verksamhet och ge oss insikter som vi aldrig haft tidigare. Möjligheten att fördela resurser med självförtroende har varit den enskilt största förbättringen av vår avdelnings effektivitet. Dessutom uppskattar vi prognosernas noggrannhet, som har förbättrat PS:s ställning inom vårt företag.

Kantata SX har gjort det möjligt för vårt PS-team att ta kontroll över vår verksamhet och ge oss insikter som vi aldrig haft tidigare. Möjligheten att tilldela resurser med självförtroende har varit den enskilt största förbättringen av vår avdelnings effektivitet. Dessutom uppskattar vi prognosernas noggrannhet, som har förbättrat PS:s ställning inom vårt företag.

⚡ Mallarkiv: Budgetering behöver inte vara tråkigt. Dessa mallar för projektbudgetar omvandlar siffror till tydliga, spårbara planer som hela teamet kan följa.

Fatta smartare beslut om marknadsföringsbudgeten med ClickUp!

Om du vill ha ett verktyg för marknadsföringsbudget som är enkelt, visuellt och lätt att anpassa till ditt arbetsflöde är ClickUp ett utmärkt ställe att börja på. Dess anpassningsbara fält, realtidsdashboards och färdiga mallar gör det enkelt att hantera allt, från engångskampanjer till fullständiga marknadsföringsplaner.

Varje verktyg på denna lista har sina egna fördelar. Oavsett om du behöver avancerade prognoser, djupgående avkastningsanalyser eller spårning av teamresurser finns det något här som passar dig. Testa vad som passar din process och skala upp därifrån.

Registrera dig för ClickUp nu och se hur det förenklar planering, uppföljning och beslutsfattande för framgångsrika marknadsföringskampanjer.