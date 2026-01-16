Gratis mallar för marknadsföringsportföljer för [år]

Du har kampanjerna, strategin och resultaten. Men när någon frågar: "Kan du skicka över en portfölj?"... blir du ställd.

Inte för att du inte har något arbete, utan för att din portfölj antingen är begravd i spridda mappar eller fastnat i ett halvfärdigt dokument.

Om det låter lite för verkligt, oroa dig inte, vi har lösningen för dig.

I det här blogginlägget har vi samlat de bästa gratis mallarna för marknadsföringsportföljer från ClickUp (och andra plattformar!) för att hjälpa dig att presentera ditt arbete på ett tydligt, strukturerat och stilfullt sätt.

Låt oss sätta igång! 💪🏼

Vad är en marknadsföringsportföljmall?

En marknadsföringsportföljmall är ett fördesignat ramverk som hjälper marknadsförare att organisera och presentera sitt arbete, sina färdigheter och sina prestationer för potentiella kunder och samarbetspartners.

Dessa mallar innehåller ofta strukturerade avsnitt för fallstudier, kampanjtidslinjer, designmodeller, strategier för målgruppsinriktning och prestationsmått, såsom engagemangsgrad eller avkastning på investering (ROI). Många innehåller också utrymme för teamroller, använda verktyg och iterationsanteckningar för att lyfta fram samarbete och processer.

🧠 Kul fakta: Ordet ”portfölj” kommer från det italienska ordet portafoglio , som betyder ett fodral för att bära lösa pappersark. På 1700-talet bar konstnärer och arkitekter med sig fysiska prover av sina arbeten för att vinna uppdrag, vilket var tidiga versioner av dagens marknadsföringsportföljer.

Vad kännetecknar en bra marknadsföringsportföljmall?

En välstrukturerad marknadsföringsportföljmall lyfter fram marknadsförarens tidigare framgångar och ger en plattform för att visa upp deras strategiska tänkande och kreativitet. Här är några funktioner att hålla utkik efter:

Användarvänlighet: Leta efter något som är enkelt att konfigurera och anpassa, så att du kan fokusera på innehållet istället för på komplexa designfrågor.

Visuell attraktionskraft: Sök efter högkvalitativa bilder, infografik eller videointegration för att engagera din publik.

Omfattande avsnitt: Se till att inkludera ett avsnitt om dig själv, arbetsprover, rekommendationer och en tydlig kontaktsida.

Anpassningsalternativ: Välj mallar som låter dig experimentera med anpassade färger, typsnitt och layouter för att återspegla ditt varumärke.

Visning av prestationsmått: Leta efter avsnitt där du kan visa resultat som konverteringsfrekvenser eller ROI för ökad trovärdighet.

Integrationsmöjligheter: Välj kompatibilitet med sociala medier, analysverktyg eller CRM-verktyg för att enkelt hämta viktiga prestationsdata.

🔍 Visste du att? Specifika kampanjer (som mock-rebrands eller sociala inlägg för varumärken du beundrar) är ett vanligt sätt att fylla en portföljsida med relevanta arbets exempel.

Marknadsföringsportföljmallar i korthet

Här är en översikt över de bästa mallarna för marknadsföringsportföljer:

13 mallar för marknadsföringsportföljer

Nedan presenterar vi några mallar för marknadsföringsportföljer från ClickUp och andra källor. 👇

Och om du letar efter mer än en mall för att förenkla dina marknadsföringsaktiviteter har vi ett proffstips till dig! Prova ClickUp! ClickUp for Marketing Teams är utformat för att stödja alla steg i marknadsföringsprocessen och hjälper dig att brainstorma, planera, lansera och följa upp kampanjer på ett och samma ställe. Från multikanalstrategier till innehållskalendrar och resultattavlor – ClickUp förvandlar ditt dagliga arbete till en portfölj med mätbara framgångar.

Här är vad en marknadsförare hade att säga om att använda ClickUp:

Med ClickUp kan vi visa vad som har hänt med våra marknadsföringsinitiativ i en regional vy eller en kampanjvy. Detta inkluderar att titta på vilka typer av aktiviteter vi genomför och vilken trattfas vi har taggat dem till. På så sätt kan ledningen enkelt få en överblick över ett projekts status.

Men nu ska vi visa dig de mallar du behöver!

1. ClickUp-mall för portföljhantering

Hämta gratis mall Planera dina projekt och resurser bättre med ClickUp-mallen för portföljhantering.

När du hanterar en portfölj med kreativa eller strategiska projekt är det lätt att tappa överblicken. ClickUps mall för portföljhantering löser detta problem med ett poängsystem som rankar projektens värde utifrån deras affärsmässiga betydelse. Projekten kategoriseras i Must-Have, Should-Have eller Could-Have, vilket gör att du kan fokusera dina ansträngningar.

Det som utmärker denna mall är Intake Project Inventory, där nya projektförfrågningar flödar in med tydliga poängriktlinjer högst upp. Det säkerställer att varje idé utvärderas på ett konsekvent sätt. Portfolio Master List View ger dig en översikt över alla projekt, medan dedikerade mappar som Projects at Risk och Completed Projects sorterar dina framsteg som en riktig PMO-instrumentpanel.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Betygsätt inkommande projektförfrågningar med hjälp av ett konsekvent, kriteriebaserat system.

Sortera initiativ i prioriterade grupper för att fokusera insatserna där det behövs mest.

Spåra risker och framsteg genom dedikerade list- och mappvyer.

Centralisera utvärderingar så att alla förslag följer samma beslutsväg.

📌 Perfekt för: Strategiska ledare och PMO:er som behöver utvärdera, rangordna och spåra ett stort antal projektförslag baserat på affärseffekter.

📮 ClickUp Insight: 74 % av anställda använder två eller flera verktyg bara för att hitta den information de behöver – samtidigt som de hoppar mellan e-post, chatt, anteckningar, projektledningsverktyg och dokumentation. Detta ständiga byte av kontext slösar tid och sänker produktiviteten. Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp allt ditt arbete – e-post, chatt, dokument, uppgifter och anteckningar – i ett enda sökbart Converged AI Workspace, så att allt finns precis där du behöver det.

2. ClickUp-mall för projektledningsportfölj

Hämta gratis mall Håll koll på flera projekt i olika stadier med ClickUps mall för projektledningsportfölj.

Om du just har börjat organisera projektportföljer och behöver ett överskådligt, intuitivt system är detta något för dig. ClickUps mall för projektledningsportfölj erbjuder en nybörjarvänlig uppsättning som hjälper dig att se allt över alla avdelningar på ett och samma ställe.

PMO Roadmap View ger dig en stegvis layout så att du direkt kan se fastnat eller försenat arbete. Behöver du gräva djupare? Bläddra till Weekly Status Reports eller Team View för att få uppdateringar grupperade efter avdelning eller ägare.

Varje uppgift i denna mall för projektportföljhantering innehåller fasetiketter som Upptäckt eller Design, tillsammans med tidsuppskattningar, framgångsmått och utrymme för detaljerade beskrivningar. Detta gör det enklare att motivera projektets framsteg i granskningar av intressenter eller uppdateringar till kunder.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visualisera arbetsfaser mellan olika team med hjälp av den inbyggda färdplanen och statusvyn.

Jämför veckovisa framsteg med strukturerade rapporter grupperade efter ägarskap.

Bifoga uppskattningar, mätvärden och beskrivningar för att motivera statusändringar.

Övervaka alla uppdateringar från avdelningarna från en samlad portföljhubb.

📌 Perfekt för: Projektledare och avdelningschefer som behöver ett enkelt, visuellt sätt att övervaka projektets hälsa och statusuppdateringar mellan teamen.

🚀 Fördelen med ClickUp: Utnyttja din marknadsföringsportföljs fulla potential med ClickUp BrainGPT, AI-datorprogrammet som förstår dina kampanjer, ditt innehåll och dina kreativa arbetsflöden så att du kan arbeta med större tydlighet och snabbhet. Få kontextuella svar för dina kampanjer med ClickUp BrainGPT Med BrainGPT får du: Kontextuell AI som anpassar sig efter din arbetsplats, tidigare projekt och teamaktiviteter för att hålla briefs, uppdateringar och kreativt arbete samordnade.

Röststyrd produktivitet via Talk to Text som omvandlar talade idéer till uppgifter, dokument eller sammanfattningar utan att du behöver byta verktyg.

Säkerhet och integritet på företagsnivå som skyddar alla dina marknadsföringsdata

Få tillgång till flera premium-LLM:er på ett och samma ställe, inklusive ChatGPT, Claude och Gemini, så att du kan välja den bästa modellen för varje uppgift och eliminera AI-spridning.

3. ClickUp-mall för designportfölj

Hämta gratis mall Presentera och hantera ditt kreativa arbete med ClickUp Design Portfolio Template.

När ditt kreativa arbete är starkt men din presentation av det saknar flöde, ansvarighet eller tydlighet är ClickUp Design Portfolio Template precis vad du behöver. Denna mall hjälper dig att visa ditt tänkande, dina steg och din expertis i varje steg av designprojektledningen.

Den verkliga kraften ligger i Design Stages View, som sorterar ditt arbete i tydligt märkta faser: Väntande, Koncept, Design, Prototyp och Överlämning. Du kan kartlägga varje projekt, från en marknadsföringswebbplats till en mobilapp, i dessa visuella kategorier så att kunder, intressenter eller mentorer omedelbart vet vad som är på gång och vad som är klart.

Varje uppgift innehåller inbyggda fält som Designkategori (t.ex. varumärkesidentitet, webbapp) och fas-specifika statusar som Behöver revideras eller Intern granskning, så det råder ingen förvirring om vad som behöver din uppmärksamhet.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Dokumentera varje projekt med tydlig kontext, visuella exempel och mätbara resultat.

Presentera ditt designarbetsflöde i en strukturerad layout som är lätt att granska.

Samla kundernas synpunkter, revideringar och godkännanden på ett ställe för att upprätthålla en tydlig revisionsspårbarhet.

Dela en levande, organiserad portfölj som uppdateras automatiskt i takt med att ditt arbete utvecklas.

📌 Perfekt för: Designers och kreativa team som vill presentera sitt arbete på ett professionellt sätt och samtidigt tydligt kommunicera projektfaser och designmotiveringar.

💡 Proffstips: Skapa ett avsnitt med titeln "Marknadsföringssandlåda" för att testa idéer som reviderade texter, nya kampanjvinklar eller mockups i mallen. Betrakta det som ett mini-experimentrum.

4. ClickUp Design Portfolio Task Template

Hämta gratis mall Skapa struktur i dina portföljer med ClickUp Design Portfolio Task Template.

Om din portfölj ser bra ut men din designprocess känns splittrad, så åtgärdar den här mallen det problemet på uppgiftsnivå. ClickUp Design Portfolio Task Template zoomar in på de enskilda byggstenarna, de faktiska uppgifterna inom varje designprojekt.

Använd den när du behöver hålla koll på dussintals marknadsföringsplaner som körs parallellt, särskilt om du ständigt växlar mellan kategorier som varumärkesidentitet, UI-design eller marknadsföringsresurser.

Ännu bättre? Istället för att bygga en designportfölj från grunden och söka igenom vaga uppgiftsnamn eller mappar får du tre viktiga anpassningsbara fält: Designfas (t.ex. koncept, slutgiltig, överlämning), Designkategori (typ av arbete) och Slutresultat.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Dela upp varje designuppdrag i strukturerade, stegbaserade uppgifter.

Tagga arbetet efter kategori för att skilja mellan varumärkesprofilering, användargränssnitt och kreativa tillgångar.

Samla slutliga leveranser i ett enhetligt, sökbart fält.

Håll koll på uppgifternas framsteg när du jonglerar med flera olika designprojekt.

📌 Perfekt för: Frilansare eller designchefer som behöver tydlighet på uppgiftsnivå för att ha koll på etapper, kategorier och slutresultat.

⚙️ Bonus: Vill du bygga upp en pipeline med högkvalitativa kunder för din marknadsföringsbyrå? Kolla in den här guiden om hur man hittar kunder för en digital marknadsföringsbyrå. Den beskriver konkreta strategier som att utnyttja nischpositionering, ta tillvara B2B-plattformar och använda fallstudier för att attrahera rätt leads. Du kan också titta på den här informationsvideon för en snabb översikt över våra bästa tips!

5. ClickUp-fallstudiemall

Hämta gratis mall Håll ordning på din historia och dina effektmått med ClickUps mall för fallstudier.

ClickUp-mallen för fallstudier förvandlar dina tidigare arbetsprover till en välorganiserad, presentationsklar berättelse. Den fungerar bäst när du behöver bryta ner en framgångsrik kampanj, ett kundprojekt eller en produktlansering på ett sätt som är både trovärdigt och lätt att ta till sig.

Du hittar ett särskilt utrymme där du kan lägga in andra kreativa mallar och viktig kundinformation som webbplats, företagsöversikt och bakgrund. Dessutom finns det förinställda statusar för att spåra hur långt du har kommit i ditt arbete, fält för att tagga dina data (som problem, lösningar, påverkan) och vyer för att växla mellan Gantt-diagram, arbetsbelastning eller kalender allteftersom din fallstudie utvecklas.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Dokumentera kundens bakgrund, mål och lösningsvägar på ett och samma ställe.

Spåra varje steg i fallstudien, från utkast till slutgiltigt godkännande.

Kategorisera insikter, problemområden och resultat för repeterbar rapportering.

Hantera tidslinjer med hjälp av flera vyer allteftersom berättelsen utvecklas.

📌 Perfekt för: Marknadsförare, konsulter och kundserviceteam som behöver en repeterbar struktur för att dokumentera framgångsrika projekt.

🧠 Kul fakta: I mitten av 1910-talet började Melvin Thomas Copeland, professor vid Harvard Business School, undervisa i en av Harvards första kurser med fokus på marknadsföringsaktiviteter. Hans arbete, som senare publicerades i Marketing Problems (1920), bidrog till att formalisera marknadsföring som ett eget område inom företagsutbildningen.

6. ClickUp-mall för marknadsföringsbyråer

Hämta gratis mall Behåll kontrollen över varje kundkampanj med ClickUp Marketing Agency Template.

Att hantera flera kundkontrakt samtidigt som man försöker hålla kampanjerna på rätt spår är en daglig huvudvärk för byråer. ClickUp Marketing Agency Template förvandlar det kaoset till ett överskådligt, visuellt arbetsflöde.

Den är strukturerad som en listmall uppdelad efter kampanjtyp: Betalda, Innehåll och Kreativa, så att varje område har sitt eget spårbara utrymme. Du kan sortera projekt baserat på realtidsstatus för kontrakt, såsom Utförande, Utkast, Prestanda eller Granskning, vilket ger ditt team och dina kunder en kristallklar bild av vad som rör sig och vad som står stilla.

Den innehåller också sex skräddarsydda fält som Konto, Kontraktsstorlek, Slutförande, Dokument, Idéutveckling och Kategori. Detta hjälper dig att skapa en marknadsföringsplan för kampanjer och kunder utan att tappa bort detaljerna.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Gruppera kampanjer efter omfattning för att hålla betalda, innehålls- och kreativa insatser samordnade.

Använd kontraktsstatus för att visa hur varje kunduppdrag fortskrider.

Samla in viktiga kontouppgifter för att undvika missförstånd mellan teamen.

Upprätthåll ett enhetligt arbetsflöde som återspeglar kampanjgenomförandet i realtid.

📌 Perfekt för: Byråer som hanterar flera kunder och kampanjer och behöver en central plats för att samordna kontraktsstatus, leveranser och teamansvar.

💡 Proffstips: Duplicera och anpassa din huvudportfölj för olika roller eller kunder inom ClickUp. Du kan lägga till eller dölja sektioner beroende på vad målgruppen är intresserad av.

7. ClickUp-mall för marknadsföringsförslag

Hämta gratis mall Få ett tydligt och samarbetsinriktat sätt att presentera idéer med ClickUps mall för marknadsföringsförslag.

Att utarbeta ett gediget förslag kräver mer än en snygg layout. Med ClickUps mall för marknadsföringsförslag får du en Doc-mall som fungerar som en strukturerad, färdigbyggd presentation med redigerbara block.

Vad gör den annorlunda? Dess förmåga att omedelbart integreras i resten av ditt arbetsflöde! Du kan omvandla delar av dokumentet till uppgifter och till och med tilldela dem till teammedlemmar.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa strukturerade förslag med redigerbara avsnitt som guidar din presentation.

Omvandla förslag till genomförbara uppgifter när samarbetet inleds.

Tilldela ansvar direkt i dokumentet för ett smidigare arbetsflöde.

Håll koll på hela förslagscykeln, från utkast till godkännande.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsteam och konsulter som vill presentera idéer gemensamt och omvandla förslag till genomförbara, spårbara uppgifter.

🚀 Fördelen med ClickUp: Slipp det tidskrävande arbetet med att hantera din marknadsföringsportfölj med AI Fields i ClickUp. Istället för att fylla i fält eller jaga uppdateringar kan ClickUp automatiskt generera saker som snabba sammanfattningar, anteckningar om framsteg, sentimentkontroller eller åtgärdspunkter baserat på vad som redan finns i uppgiften. Det är ett enkelt sätt att hålla din portfölj korrekt och uppdaterad. Få automatiska uppdateringar till din marknadsföringsportfölj med AI Fields i ClickUp

8. ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Hämta gratis mall Nå dina marknadsföringsmål med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

ClickUps marknadsföringsplanmall hjälper dig att skapa en portföljklar färdplan för alla kampanjer du har genomfört eller planerar att genomföra. Till skillnad från marknadsföringsförslagsmallen, som fokuserar på att presentera idéer, visar den här mallen hur dessa idéer faktiskt spåras och levereras över tid, insatser och kanaler.

Den är perfekt när du behöver visa resultat utan att behöva söka igenom en massa dokument och projektportfölj-dashboards. Du kan kategorisera uppgifter med hjälp av fälten Kvartal, Insats och Resultat för att visa insats- och resultatmått för varje initiativ. Viktiga resultat fungerar som en live-dashboard där intressenter kan följa framstegen med ett ögonkast, med färgkodade etiketter för risk, status och framsteg.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Kartlägg kampanjer över kvartal för att visa strategisk sekvensering

Spåra insatser, effekter och tidslinjer med hjälp av inbyggda fält.

Använd nyckelresultat för att visa framsteg i ett tydligt format i dashboard-stil.

Presentera prestationsmått utan att behöva förlita dig på spridda dokument.

📌 Perfekt för: Marknadsföringsstrateger och tillväxtteam som behöver organisera kampanjer per kvartal och spåra prestationsmått.

Se hur du skapar din egen marknadsföringsplan:

9. ClickUp-mall för hantering av marknadsföringskampanjer

Hämta gratis mall Genomför överlappande kampanjer med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer kartlägger hela kampanjens livscykel – planering, produktion, lansering, utvärdering och retention – i en överskådlig layout i Kanban-stil där varje fas kan följas med ett ögonkast.

Det som gör den portföljklar är hur visuellt distinkt och kontextrik varje uppgift är. Du får 11 anpassningsbara fält, inklusive marknadsföringskanal, tilldelat team, leveranstyp och slutligt innehåll, så att du kan skilja mellan interna uppgifter, sociala inlägg, e-postkampanjer och prestationsutvärderingar utan att öppna ett enda kort.

Men när du hanterar flera kampanjer över olika kanaler, team och kundkonton räcker det inte alltid med en enda mall. Det är där ClickUp Portfolios kommer in i bilden.

Med ClickUp Portfolios kan du gruppera och övervaka alla dina kampanjer, till exempel sociala medier, e-post, betalda och organiska, i en överskådlig vy. Du kan anpassa varje kampanj efter företagets OKR, följa varje projekts framsteg i realtid och justera prioriteringar allteftersom resultaten kommer in.

Anpassa och spåra dina portföljer med ClickUp Portfolios

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Organisera kampanjfaserna i en tydlig livscykel för omedelbar synlighet.

Differentiera leveranser med hjälp av detaljerade anpassningsbara fält för varje kanal.

Tilldela uppgifter till team med fullständig information om omfattning och mål

Övervaka alla aktiva kampanjer genom en enhetlig portföljvy i realtid.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team som driver flera kampanjer samtidigt och vill ha fullständig insyn i genomförandestadier, leveranser och teamuppdrag.

🚀 Fördelen med ClickUp: När du skapar en marknadsföringsportfölj är det svåraste att dokumentera historien bakom arbetet. ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, hjälper dig genom att samla alla texter du har skapat i ett projekt – briefs, kampanjanteckningar, innehållsutkast, uppdateringar av uppgifter och analyskommentarer – och omvandla dem till en tydlig, sammanhängande fallstudie. Förvandla råa projektarbeten till en skarp, berättelsedriven fallstudie med ClickUp Brain Anta att du har hanterat en e-postkampanj för en produktlansering. Istället för att leta igenom spridda dokument för att komma ihåg varför du valde en viss vinkel eller hur resultatet såg ut, hämtar ClickUp Brain: Den ursprungliga kreativa tanken från projektbeskrivningen

Meddelandeidéer som du lagt in i uppgiftskommentarer

Den slutgiltiga e-posttexten från dokumentet

Prestationsanteckningar som du delat med teamet

Eventuella uppföljningsinsikter från retrospektiva analyser Sedan omformulerar den allt detta till en polerad berättelse med ett tydligt flöde: utmaningen, din strategi, hur du genomförde den och resultaten. Texten behåller din ton, men strukturen blir tightare, detaljerna blir skarpare och berättelsen blir något du med självförtroende kan lägga till i din portfolio. 📌 Prova detta tips: Skriv en tydlig, portföljklar fallstudie med hjälp av alla uppgifter, dokument, kommentarer och analyser som är kopplade till detta projekt. Ta med utmaningen, min strategi, viktiga beslut, genomförandesteg och verkliga resultat. Håll tonen säker och konverserande.

10. Mall för digital marknadsföringsspecialists portfölj från SlidesGo

via SlidesGo

Om du vill paketera dina digitala kampanjer, resultat och certifieringar i ett snyggt format som är värt att bläddra igenom, håller denna mall för digital marknadsföringsspecialist allt snyggt utan att överdriva. Du får 20 helt redigerbara bilder som fungerar smidigt i Google Slides, PowerPoint och Canva, så oavsett var du bygger, förblir ditt flöde intakt.

Typsnitt, färgscheman och till och med krediteringar är redan utformade, så allt du behöver göra är att lägga in dina mätvärden, anpassa dem efter ditt varumärkeskit och lägga till skärmdumpar från projektet.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visa upp kampanjresultat med hjälp av förformaterade, presentationsklara bilder.

Anpassa typsnitt, layouter och bilder samtidigt som du behåller en enhetlig struktur.

Infoga skärmdumpar och KPI:er för att lyfta fram mätbara bidrag.

Skapa snabbt en snygg portfölj med redigeringsklara bildkomponenter.

📌 Perfekt för: Digitala marknadsförare som vill visa upp sina certifieringar, KPI:er och tidigare kampanjer i presentationsformat.

💡 Proffstips: Marknadsföring sker sällan i ett vakuum. Istället för att bara säga "Jag ökade engagemanget med 60 %" bör du ge kredit till dina medarbetare och beskriva hur du arbetade med designers, projektledare eller ingenjörer. Den typen av teammedvetenhet är guld värd för rekryteringschefer.

11. Green Stone UGC Creator Portfolio av Canva

via Canva

Green Stone UGC Creator Portfolio Presentation är utformad med innehållsfokuserade kreatörer i åtanke. Till skillnad från traditionella CV-baserade layouter är denna utformad som en presentationsserie, vilket gör den perfekt för att visuellt presentera kampanjresultat, varumärkessamarbeten och plattformsspecifika prestationsdata.

Du får utrymme för korta fallstudier, kreativa exempel och till och med filmklipp eller förhandsvisningar av rörliga bilder genom inbäddade animationer och övergångar, vilket gör hanteringen av projektportföljen ännu effektivare.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Presentera varumärkessamarbeten med hjälp av en modern presentation där innehållet står i centrum.

Lägg till korta fallstudier för att illustrera kreativa tillvägagångssätt och resultat.

Bädda in videoförhandsvisningar eller rörliga klipp för att visa upp dynamiska arbeten.

Använd rena, strukturerade bilder för att visa trovärdighet och mångsidighet.

📌 Perfekt för: UGC-skapare och influencers som behöver visa upp varumärkessamarbeten, sociala bevis och kreativa arbeten i ett berättande format.

12. Illustrativ mall för marknadsföringsportföljpresentation från Canva

via Canva

Om du föredrar en portfölj som är färgglad, rolig och lite mer uttrycksfull kan den här mallen vara något för dig. Den är designad i en ljus, tecknad stil med typsnitt som Adigiana Toybox och Lulu Font TH och passar perfekt för kreativa personer som vill ge sina bilder lite personlighet utan att förlora strukturen.

Du kan redigera allt i webbläsaren med Canva, lägga till övergångar och presentera live, utan att behöva ladda ner något.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visa upp dina marknadsföringsprojekt med hjälp av tydliga, visuellt genomtänkta bilder.

Integrera rekommendationer och prestationsmått samtidigt som du behåller en tydlig layout.

Använd färger, ikoner och bilder som speglar din individuella designidentitet.

Leverera din portfölj direkt i Canva för en smidig, webbläsarbaserad presentation.

📌 Perfekt för: Kreativa personer och frilansare som vill uttrycka sin personlighet samtidigt som de organiserar projekt, referenser och kampanjresultat i en strukturerad layout.

💡 Proffstips: Behandla avsnittet Om mig i din digitala marknadsföringsportfölj som en mini-elevatorpitch. Hoppa över klichéer som "passionerad inom marknadsföring" och gör det användbart. Lägg till 2-3 punkter om vad du är känd för ("Jag är specialiserad på att fixa trasiga e-postkanaler" eller "Jag älskar att förvandla tunga bloggar till SEO-raketer"). Tänk på det som att positionera dig som en produkt.

13. Portföljmall från Freepik

via Freepik

Denna professionella portfölj- och CV-design från Freepik är ren och koncis. Den är strukturerad som ett CV men med flexibiliteten att fungera som en fullständig portfölj.

Mallen har inbyggt utrymme för rekommendationer, vilket gör det enkelt att lägga till kundcitat eller prestationshöjdpunkter utan att det blir rörigt. Dess design bygger i hög grad på en visuell hierarki, med fetstilade rubriker, tydliga ikoner och smart användning av vitt utrymme.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Kombinera CV-uppgifter och projektprover i en tydlig layout.

Lyft fram kundernas feedback med hjälp av inbyggda avsnitt för rekommendationer.

Använd en tydlig visuell hierarki för att dra uppmärksamheten till viktiga prestationer.

Skapa en kompakt, professionell översikt över dina färdigheter och erfarenheter.

📌 Perfekt för: Professionella som vill kombinera höjdpunkter från sitt CV med portföljexempel i ett kompakt format på en sida.

Förbättra dina portföljer med ClickUp

ClickUps mallar för marknadsföringsportföljer gör det enkelt att samla allt ditt arbete på ett ställe. Du kan organisera kampanjer, strategier, resultat och anteckningar på ett ställe och uppdatera dem när som helst.

Dessa mallar är skapade för samarbete, snabba redigeringar och säker delning. Använd dem för att presentera ditt arbete på ett tydligt sätt, hålla allt konsekvent och visa upp en professionell portfölj som talar för sig själv.

Registrera dig på ClickUp och välkomna en portfölj som arbetar lika hårt som du. 🗂️