13 gratis mallar för forskningsförslag för att skriva vinnande förslag

Att förverkliga en bra forskningsidé kräver passion. Men det kräver också gediget stöd, tydlig forskningsplanering och ofta viss finansiering. Och för det behöver du en ansökan som visar exakt vad du försöker göra och varför det är viktigt.

Problemet? Många forskare fastnar i försöken att strukturera allt, vilket leder till förvirrande förslag som inte riktigt landar.

Det är där en mall för forskningsförslag kommer till nytta. Den ger dig en solid utgångspunkt för att lägga fram dina hypoteser, mål, aktuella kunskaper, metoder och förväntade resultat på ett tydligt och professionellt sätt. Men forskningsförslag varierar – du kan inte använda samma mall för alla forskningsprojekt.

I den här guiden har vi samlat 13 mallar för forskningsförslag som fungerar för olika ändamål – akademiska, affärsmässiga, ideella och andra. Få en inblick i vad som gör varje mall användbar och när du ska använda den.

📊 Proffstips: Mallar begränsar inte kreativiteten – de tar bort allt onödigt så att granskarna kan fokusera på din idé, inte din formatering.

Vad är mallar för forskningsförslag?

Mallar för forskningsförslag hjälper dig att strukturera och beskriva de viktigaste detaljerna om dina mål, metodik och förväntade projektresultat, så att det blir lättare för granskare eller finansiärer att förstå deras värde.

Dessa mallar täcker alla viktiga avsnitt som du behöver, såsom sammanfattning, hypoteser, metodik, förväntade resultat och referenser. Om du till exempel arbetar med ett förslag om hur AI-chattbottar kan förbättra kundsupporten kommer ditt förslag troligen att innehålla:

Sammanfattning av aktuell kunskap om chatbotverktyg och hur de används

Tydlig hypotes, till exempel hur chatbots kan påskynda svarstiderna eller öka kundnöjdheten.

Planera hur du ska samla in data – kanske genom enkäter eller analys av supportteamet.

Enkel, realistisk tidsplan för att testa dina idéer

Grov budget för programvara, verktyg eller dataanalys

💡 Proffstips: En typisk forskningsansökan är som en miniroman för din stora idé – den är vanligtvis mellan 2 000 och 7 000 ord lång (cirka 4–15 sidor). Men om du siktar på något stort, som en doktorsexamen eller större finansiering, ska du inte bli förvånad om det blir en fullfjädrad saga! 📚

13 mallar för forskningsförslag

Du har forskningsdesignen, nyckelelementen och en solid plan – nu behöver du bara en mall för forskningsförslag för att sammanfatta allt. Dessa 13 noggrant utvalda mallar hjälper dig att skapa ett förslag som är tydligt, övertygande och omöjligt att ignorera.

1. ClickUp-mall för forskningsmemo

Få en gratis mall Förbättra dina forskningshanteringsfärdigheter genom att dokumentera din forskning med ClickUp Research Memo Template.

Bra forskning är bara värdefull om den dokumenteras på rätt sätt, och ClickUp Research Memo Template hjälper dig att göra just det. Den har allt du behöver för att dokumentera dina resultat med sammanhang – med tydliga, strukturerade format som lyfter fram viktiga upptäckter, utmaningar och nästa steg.

Behöver du förfina slutsatser eller spåra olösta problem? Denna mall har inbyggda avsnitt för utmaningar, analyser och nödvändiga åtgärder. Det gör det enkelt att identifiera luckor, uppdatera resultat och säkerställa att varje forskningsfas leder till praktiska resultat.

Mallen erbjuder:

Strukturerade avsnitt för att tydligt följa upp resultat, utmaningar och nästa steg.

Sömlös integration med förslag och projekt för bättre samordning

Inbyggd spårning för att övervaka olösta problem och informera beslutsfattandet

Samarbetsverktyg för att samla in feedback och förfina slutsatser i realtid

🔑 Perfekt för: Forskare och team eller organisationer som vill presentera sina resultat inom vilket ämnesområde som helst.

💡 Proffstips: ClickUp Brain effektiviserar hela arbetsflödet för forskningsförslag – från utkast och forskning till samarbete och slutlig granskning – med hjälp av AI-drivna verktyg, mallar och automatiseringar. Detta säkerställer att dina förslag är välstrukturerade, datadrivna och levereras i tid. Använd ClickUp Brain för att underlätta dina uppgifter i forskningsförslaget, inklusive utkast och korrigeringar.

2. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Få en gratis mall Håll ditt team samstämt med en visuell färdplan för framgång med hjälp av ClickUps mall för projektförslag på whiteboard.

När du förbereder dig för att presentera ett projekt är ett tydligt och engagerande projektförslag nyckeln till att få godkännande.

Med hjälp av det visuella arbetsområdet i ClickUp Project Proposal Whiteboard Template kan du skapa en gedigen projektförslag genom att kartlägga mål, uppgifter och intressenters roller – allt på ett och samma ställe. Till skillnad från traditionella textintensiva förslag kan du med denna interaktiva whiteboard dra, släppa och organisera alla dina projektdetaljer visuellt.

Denna mall för projektförslag har anpassade statusar för att spåra framsteg, anpassade fält för att organisera viktiga detaljer och flera vyer så att du kan växla mellan olika avsnitt i ditt förslag.

De innehåller till och med checklistor så att du inte missar några viktiga punkter. De fungerar som en central plats där ditt team kan samarbeta och dela feedback.

I den här mallen hittar du:

Interaktiv whiteboard för att tydligt kartlägga projektmål, uppgifter och roller

Dra och släpp för att strukturera tidslinjer och tilldela roller

Dynamiskt förslagsflöde som anpassas efter projektets behov

Samarbete i realtid för att följa framsteg, feedback och godkännanden

🔑 Perfekt för: Projektledare, teamledare, frilansare och företag som vill skapa professionella, lättförståeliga projektförslag.

Jessie Whitman, Sr. Director of Events på Convene, säger följande om ClickUp

Det som har gjort störst skillnad för mig med ClickUp är de anpassningsbara mallarna och möjligheten att skapa enhetlighet i alla våra fastigheter i alla regioner, så att kundupplevelsen blir densamma oavsett vilken Convene-anläggning de besöker.

3. ClickUp-mall för affärsförslag

Få en gratis mall Vinn över potentiella kunder genom att skapa den perfekta affärsförslaget med ClickUps mall för affärsförslag.

Att skriva ett affärsförslag kan vara knepigt – det måste vara övertygande, täcka alla viktiga detaljer och vara professionellt och engagerande.

ClickUp Business Proposal Template gör processen enkel och smidig. Den kommer med ett färdigt, steg-för-steg-ramverk som hjälper dig att tydligt presentera din historia, beskriva projektets milstolpar och fastställa tydliga tidsplaner och betalningsscheman.

Oavsett om du presenterar en tjänst, en produkt eller ett projekt ger denna helt anpassningsbara mall dig:

Anpassade statusar för att spåra förslagets stadier, tidslinjer och leveranser

Anpassade fält för arbetsinsats, komplexitet och uppföljning av uppgiftsförlopp

Automatiska påminnelser för att följa upp godkännanden, deadlines och väntande uppgifter

Olika vyer, såsom en startguide och e-postmallar, för att hålla allt organiserat.

🔑 Perfekt för: Frilansare, byråer, nystartade företag eller företag som presenterar tjänster eller projekt för potentiella kunder eller intressenter.

4. Mall för användarundersökningsplan från ClickUp

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för användarundersökningsplan för att fastställa tydliga mål, beprövade idéer och lättspårad feedback.

Planerar du användarundersökningar för att skapa kundfokuserade produkter? Prova ClickUps mall för användarundersökningsplan.

De är utformade för att ge dig ett strukturerat sätt att samla in insikter, validera hypoteser och spåra användbarhetstester, och hjälper dig att upptäcka problemområden och samla in feedback från kunder. Detta gör att du kan identifiera din målgrupp, utforma rätt forskningsfrågor och bygga strategier baserade på kundernas behov.

Liksom de flesta ClickUp-mallar innehåller den:

Ett organiserat ramverk för att sätta mål, skissa hypoteser och spåra KPI:er.

Anpassade statusar och fält för att spåra varje steg i din forskning och kategorisera uppgifter.

Förberedda uppgifter för intervjuer, analys av undersökningar och samarbete kring konkurrentanalyser.

Gantt-diagram, lista, arbetsbelastning, kalender och tabellvyer för att visualisera dina planer och omvandla insikter till förbättringar.

Anpassade dokument och fokusgrupper för att förfina strategier och samordna intressenter

🔑 Perfekt för: UX-designers, produktchefer eller team som vill genomföra användarundersökningar och utveckla produkter baserade på verkliga användarinsikter.

📖 Läs också: Den bästa programvaran för forskningshantering

5. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Få en gratis mall Samla alla dina forskningsdata i ClickUp Market Research Template och analysera aktuella marknadstrender med lätthet.

Från nystartade företag till stora företag – framgången beror i hög grad på att du förstår din marknad. ClickUps marknadsundersökningsmall förenklar marknadsundersökningar genom att hjälpa dig att samla all din data på ett ställe, analysera den effektivt och omvandla den till praktiska strategier.

Du kan använda den för att spåra forskningsfaser, lägga till fält för prioritering av funktioner och datakällor samt mäta uppgiftens framgång med arbetsflöden för användbarhetstestning. Detta hjälper till att hålla varje forskningssteg – från datainsamling till rapportering – effektivt och organiserat.

Det är därför utmärkt för att analysera konkurrenter, definiera mål och spåra användarinformation på ett strukturerat, samarbetsinriktat och praktiskt sätt.

Några viktiga funktioner är:

Gantt-diagram för att planera tidslinjer för forskning, sätta upp milstolpar och tilldela uppgifter med lätthet.

Anpassade fält för att kategorisera insikter, prioritera funktioner och analysera konkurrenter

Automatiseringar för att spåra framsteg, samla in data och generera rapporter på ett effektivt sätt

AI och dokument för att analysera resultat, samordna team och driva strategier

🔑 Perfekt för: Företag eller team som genomför marknadsundersökningar genom metoder som konkurrentanalys, användbarhetstestning och prioritering av funktioner.

6. ClickUp-mall för utredningsrapport

Få en gratis mall Spåra utredningar med ClickUp-mallen för utredningsrapporter för noggrann dokumentation av bevis.

Oavsett om du hanterar en revision, en efterlevnadskontroll eller ett arbetsplatsproblem måste din utredningsrapport vara mer än bara välorganiserad – den måste vara noggrann. Det innebär att det inte finns utrymme för utelämnad information.

ClickUp-mallen för utredningsrapporter är utformad för att dokumentera detaljer i ärenden, samla bevis, spåra korsförhör och sammanställa dina resultat i ett snyggt, strukturerat format.

De hjälper dig att kategorisera falltyper och logga intervjuer, sammanfatta viktiga detaljer, bifoga viktig bevisning och tilldela utredningsuppgifter med deadlines, så att alla följer reglerna samtidigt som transparens och ansvarsskyldighet upprätthålls.

Mallen innehåller funktioner som:

Ett färdigt ramverk för dokumentation av ärenden för att kategorisera incidenter och registrera viktiga detaljer.

Anpassade statusar för att spåra varje steg i din undersökning

Anpassade fält för att kategorisera detaljer, såsom ärendenummer och utredarnas namn

Vyer som sammanfattningsrapport och detaljerade resultat för att presentera din information tydligt.

Granska och godkänn avsnitt för att validera resultat och slutföra rapporter.

🔑 Perfekt för: HR-team, jurister och compliance-ansvariga som hanterar interna eller externa utredningar.

👀 Visste du att? Forskningsförslag kan förändra världen – fråga bara Tim Berners-Lee. 1989 presenterade han en ”vag men spännande” idé på CERN, som så småningom blev World Wide Web!

7. ClickUp-mall för affärsanalys

Få en gratis mall Använd ClickUps mall för affärsanalys för att presentera datastödda beslut med självförtroende.

Överväger du ett nytt initiativ eller utvärderar du befintliga strategier? ClickUps mall för affärsanalys är precis vad du behöver för att organisera dina projektidéer, titta på riskerna och avgöra om det är värt investeringen.

Du kan använda den för att förenkla komplexa affärsfallstudier och jämföra kostnader, fördelar och potentiella utmaningar – samtidigt som du håller intressenterna uppdaterade under hela processen. Mallen har inbyggd automatisering av uppgifter, spårning av godkännanden och integrerade analysverktyg. Utnyttja dessa för att hjälpa dig och ditt team att gå vidare med självförtroende, med stöd av solida data.

Några av de viktigaste funktionerna är:

Färdiga avsnitt för finansiella prognoser och ROI-analys

Anpassade fält för att jämföra kostnader, spåra risker och stödja välgrundade beslut

Automatisering av uppgifter för att förenkla godkännanden, tilldela roller och hålla projekten på rätt spår

Milstolpsuppföljning för att övervaka framsteg och förfina strategier efter behov

🔑 Perfekt för: Affärsanalytiker, projektledare och beslutsfattare som behöver utvärdera projektets genomförbarhet och motivera investeringar.

8. ClickUp-mall för dataanalysresultat

Få en gratis mall Utvärdera rådata med hjälp av ClickUps mall för dataanalysresultat och bryt ner dem i smarta insikter.

Att följa upp affärsresultat, förbättra arbetsflöden eller upptäcka marknadstrender innebär ofta att man måste hantera stora mängder forskningskunskap. Utmaningen är dock att veta vad man ska fokusera på för att fatta rätt beslut.

ClickUp-mallen för dataanalysresultat hjälper dig att analysera data och presentera resultaten tydligt med visuella hjälpmedel som diagram eller grafer. Du kan sammanfatta viktiga insikter och rekommendationer med hjälp av anpassningsbara layouter, integrera dem i dina arbetsflöden och spåra milstolpar – allt inom ett enda strukturerat ramverk.

Innehåll:

Särskilda avsnitt för problemformulering, omfattning och begränsningar

Utrymme för att beskriva dina analytiska metoder och källorna till dina data , inklusive eventuella statistiska verktyg som använts.

Diagram och andra datavisualiseringar för att göra din analys mer engagerande

Anpassningsbara fält för kostnadsanalys, riskuppföljning och datadrivna beslut

Milstolpsuppföljning för att övervaka framsteg och förfina affärsstrategier

🔑 Perfekt för: Dataanalytiker och produktteam som vill förstå kundbeteende eller marknadstrender.

9. ClickUp-mall för forskningsrapport

Få en gratis mall Omvandla dina undersökningsresultat och forskningsdata till tydliga, användbara rapporter med hjälp av ClickUp Research Report Template.

ClickUps mall för forskningsrapporter är en utmärkt utgångspunkt för alla som arbetar med detaljerade studier, inklusive användarundersökningar, akademiska projekt och marknadsanalyser.

De innehåller färdiga avsnitt för sammanfattning, metodik, resultat och diskussion, referenser och bilagor, vilket hjälper dig att dokumentera dina resultat på ett överskådligt sätt och presentera dem tydligt.

Du kan också tilldela bidragsgivare eller teammedlemmar till mallen och samarbeta i realtid, vilket gör det enkelt att diskutera feedback och snabbt införliva uppdateringar.

Mallen erbjuder:

Förformaterade avsnitt för forskningsbakgrund, mål, metodik och resultat.

Anpassade fält för att spåra kvalitativa och kvantitativa data på ett och samma ställe

Samarbetsverktyg för feedback i realtid, teaminput och versionskontroll

Integration med ClickUps uppgiftshanteringsfunktioner för att spåra rapportens framsteg

🔑 Perfekt för: Forskare, analytiker eller projektledare som måste sammanställa och presentera detaljerade forskningsresultat på ett effektivt sätt.

🧠 Kul fakta: Standardiserade format är inte bara akademisk byråkrati. De ökar faktiskt dina chanser genom att hjälpa granskarna att hitta dina mål, metoder och effekter utan att behöva leta efter dem.

10. Mall för forskningsförslag av Scribbr

via Scribbr

Scribbrs mall för forskningsförslag fungerar som en färdplan för din uppsats eller avhandling och delar upp hela forskningsprocessen i hanterbara delar.

Denna malls användbarhet ligger i att den guidar dig genom varje avsnitt: från att skriva en övertygande inledning och problemformulering till att göra en mini-litteraturöversikt och sedan skissa på din forskningsdesign.

Den påminner dig till och med om att inkludera saker som betydelsen av din studie och din referenslista i rätt citatstil.

Några av de inbyggda funktionerna är:

Olika referensstilar som APA 6:e och 7:e upplagan, MLA och både Chicago Author-Date och Notes & Bibliography.

Verktyg för att utvärdera källor för litteraturgenomgångar

Listor för figurer, tabeller, förkortningar, tack och ordlistor

Integration med Scribbrs kunskapsbas , som erbjuder artiklar om grammatik, forskning, källhänvisningar och skrivtips.

Alternativ för att ansluta till plagiatkontroll, citatgeneratorer, parafraseringsverktyg och grammatikontroll

🔑 Perfekt för: Studenter, forskare och akademiker som förbereder avhandlingar, uppsatser eller ansökningar om forskningsbidrag.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI:n varje gång, så ökar kostnaderna för att växla mellan flikar och byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Den finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår enkla textkommandon och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

11. Mall för forskningsförslag av GradCoach

via GradCoach

Låt oss säga att du dyker in i ett projekt om hur AI förändrar offentliga tjänster – till exempel genom att förenkla myndigheters uppgifter eller hjälpa myndigheter inom den offentliga sektorn att få bättre kontakt med medborgarna. För att komma igång behöver du en mall för forskningsförslag som inte bara nämner vad du forskar om, utan också förklarar varför och hur du gör det.

GradCoach-mallen för forskningsförslag beskriver ditt ämne, stöder dina metoder och visar att du har tänkt igenom logistiken. Den innehåller vägledning om allt från att välja din forskningsfilosofi till att planera ett Gantt-diagram.

Det hjälper dig att säkerställa att din idé inte bara är intressant utan också genomförbar och väl genomtänkt – precis vad handledare och granskningsnämnder vill se.

Innehåll:

Förstrukturerad layout med viktiga avsnitt som titel, inledning, betydelse, referenser och bilaga.

Inbyggda frågor och korta förklaringar som guidar dig i ditt skrivande.

Akademiskt anpassat format som fungerar som ett Word-dokument

🔑 Perfekt för: Studenter, forskarstuderande eller forskare som söker finansiering eller projektgodkännande.

💡Proffstips: Kontrollera alltid etikpolicyn innan du sätter igång. Se till att få informerat samtycke från deltagarna (och låt dem välja bort deltagande när som helst), skydda integritet och konfidentialitet och – om din studie involverar djur – förklara tydligt hur du kommer att behandla dem etiskt.

12. Mall för forskningsförslag från Canva

via Canva

Canva är kanske mest känt för sina designverktyg, men dess mall för forskningsförslag är en dold pärla för att strukturera och tydligt presentera forskning.

Oavsett om det gäller en universitetsuppsats, en affärsrapport eller en ansökan om bidrag hjälper den här mallen dig att organisera viktiga avsnitt – som mål, metoder och förväntade resultat – i ett överskådligt och lättläst format. Tack vare den iögonfallande designen håller den läsarens intresse från början till slut.

Dessutom behöver du inga designkunskaper för att anpassa den efter dina behov. Med Canvas enkla dra-och-släpp-redigerare kan du justera färger, omorganisera avsnitt och lägga till bilder med bara några klick.

Mallen erbjuder:

Förstrukturerade avsnitt för budgetförslag, finansiella prognoser och mål

Lätt att lägga till grafer, diagram och visuella data

Samarbete i realtid för snabba redigeringar, feedback och input från teamet

Flera exportalternativ (PDF, Word) för enkel delning och inlämning

🔑 Perfekt för: Studenter, forskare och yrkesverksamma som vill skapa professionellt utformade forskningsförslag.

13. Mall för forskningsförslag av PandaDoc

via PandaDoc

Forskningsförslagsmallarna från PandaDoc är praktiska och lättanvända och utformade för att hjälpa dig att skapa ett starkt förslag från grunden, särskilt om du svarar på en förfrågan om förslag (RFP) eller kontaktar en privat sponsor.

Den är strukturerad i ett logiskt flöde som finansieringsorgan eller akademiska institutioner förväntar sig att se. Varje avsnitt innehåller uppmaningar eller exempel, så att du inte behöver fundera över hur du ska skriva en sammanfattning eller vad du ska inkludera i din metodik.

Eftersom det är digitalt kan du dessutom enkelt samarbeta med andra, spåra engagemang och integrera automatiserade godkännandeprocesser – allt organiserat i ett enda dokument.

I den här mallen hittar du:

Fördesignade avsnitt för sammanfattning, forskningsfrågor och tidsplan

Numrerade underavsnitt som passar olika typer av förslag: akademiska, företagsrelaterade eller bidragsbaserade.

Möjlighet att e-signera och skicka digitalt

🔑 Perfekt för: Studenter och yrkesverksamma som arbetar med forskningsprojekt som kräver finansiering.

Vad kännetecknar en bra mall för forskningsförslag?

En stark ansökan definierar tydligt forskningsproblemet, kopplar det till befintlig forskning och visar varför det är viktigt. En bra mall hjälper dig att organisera dessa delar så att inget förbises.

Här är några viktiga aspekter som gör att en forskningsansökan sticker ut:

Interaktiva checklistor för varje avsnitt: Se till att inga viktiga komponenter saknas när du skriver utkastet, vilket är särskilt användbart för formatering, källhänvisningar och strukturell konsistens.

Inbyggda uppgiftsfördelningar och deadlines : Låt medarbetarna dela upp avsnitt, sätta deadlines och följa framstegen i teambaserad forskning.

Fördesignade platser för datavisualisering: Ger färdiga utrymmen för tabeller och figurer, optimerade för att presentera forskningsdata på ett tydligt sätt.

Integrerad hantering av källhänvisningar och referenser: Länka direkt till källhänvisningshanterare eller erbjud förformaterade referensavsnitt för att minska fel och spara tid.

AI-drivna skrivförslag: Förfina problemformuleringar, forskningsfrågor eller metodikformuleringar för bättre tydlighet och övertygande kraft.

Versionshistorik och kommentarer: Gör det enkelt att göra ändringar och ge feedback, särskilt när du samarbetar med handledare eller finansieringskommittéer.

Inbyggd budget- och resursfördelningsspårare: Spåra utgifter i realtid och presentera forskningsmedel på ett tydligt och transparent sätt.

🧠 Vanligt misstag: Många förslag misslyckas inte för att idén är svag, utan för att strukturen är oklar. En bra mall löser det från början.

Strukturera din forskningsansökan med självförtroende med ClickUp!

Att skriva en forskningsansökan behöver inte kännas överväldigande, särskilt inte när du har rätt verktyg.

Varje mall i denna lista har valts ut av en specifik anledning: vissa är perfekta för akademiska förslag, andra passar bäst i affärssammanhang och några är skapade för datatunga eller designinriktade projekt. Så istället för att börja från scratch (eller googla ”hur man skriver ett förslag” för hundrade gången) kan du helt enkelt välja en som passar din forskningsstil och ditt syfte.

Om ingen av dessa faller dig i smaken kan du besöka ClickUps omfattande bibliotek med över 1 000 gratis, helt anpassningsbara mallar – komplett med automatisering, uppgiftshantering och funktioner för samarbete i realtid.

Du kommer att bli förvånad över hur mycket enklare det kan vara att planera din forskning när ClickUp gör det mesta av jobbet åt dig. Registrera dig gratis idag!