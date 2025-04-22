10 gratis mallar för ansökningsbrev för fantastiska ansökningar

Är du på jakt efter ett bidrag?

Oavsett om du behöver finansiering för ett utbildningsprogram eller är redo att starta en ideell organisation, är det inte för den svagsinte att ge sig in i världen av ansökningsskrivande. Men du är här för att göra skillnad, och därför behöver du en solid, välstrukturerad ansökan för att få den finansiering du behöver.

En välformulerad ansökan om bidrag övertygar potentiella bidragsgivare om ditt projekts genomförbarhet. Kanske sitter du vid din dator och försöker komma igång med att skriva ansökan, men har svårt att komma igång.

Du kanske är osäker på hur du ska formatera en hel ansökan om bidrag från början till slut. Oavsett var du befinner dig i din resa finns det en mall för ansökan om bidrag som kan hjälpa dig.

I den här guiden tittar vi på hur ansökningar om bidrag fungerar, förklarar vad du bör leta efter i mallar för ansökningar om bidrag och delar med oss av våra 10 bästa mallar att använda. ✨

Vad är en ansökan om bidrag?

En ansökan om bidrag är ett formellt dokument som beskriver en begäran om finansiering. Den lämnas vanligtvis in till en myndighet, ett företag eller någon annan organisation som erbjuder bidrag eller budgetmöjligheter.

Framgångsrika ansökningar om bidrag delar information om ditt föreslagna projekt på ett övertygande sätt. Du måste inte bara dela relevant information om ditt projekt, utan också ge goda skäl till varför du förtjänar denna finansiering – särskilt om du begär mycket pengar.

Varje projekt är unikt, men ansökningar om bidrag innehåller vanligtvis följande:

Följebrev: En kort introduktion som ger en översikt över varför du ansöker om finansiering och din behörighet för detta forskningsbidrag.

Sammanfattning: Ett kortfattat stycke som beskriver problemet, lösningen, begärt bidragsbelopp och förväntade resultat.

Behovsbeskrivning : Detta är en detaljerad förklaring av det problem som projektet ska lösa.

Projektbeskrivning: Detta ger bidragsgranskarna en Detta ger bidragsgranskarna en översikt över själva projektet , med detaljerad information om tidsplan och metoder.

Bidragsbudget : Skapa en specificerad finansiell plan som visar hur mycket du behöver, till vad och varför.

Organisationsinformation: Här förklarar du kortfattat vem du är, vilka meriter du har och varför du är rätt person för att hantera detta projekt.

Vi vill inte skrämma dig, men ansökningsprocessen är mycket konkurrensutsatt. Därför är det bäst att använda en mall för ansökningsbrev för att presentera dina idéer på ett så tydligt och övertygande sätt som möjligt. 📚

Vad kännetecknar en vinnande mall för ansökan om bidrag? 3 tips att komma ihåg

Mallar kan spara mycket tid, men alla mallar är inte till hjälp. Om du letar efter en tidsbesparande mall, följ dessa tips för att hitta det bästa alternativet för ditt projekt:

Satsa på ett AI-verktyg för att skriva ansökningar : Kämpar du med skrivkramp? AI-verktyg som ClickUp AI tar dina projektdetaljer och fyller magiskt i din mall. Du bör självklart fortfarande granska texten, men AI hjälper dig definitivt att hålla dig på rätt spår. Bra struktur: Bidragsansökningar kan bli ganska långa och torra om du inte är försiktig, så leta efter mallar med inbyggd struktur. De bör ha en innehållsförteckning och många rubriker för att dela upp texten. Samarbete: Du skriver förmodligen inte ansökan på egen hand. Leta efter mallar som gör det möjligt för medarbetare, nyckelpersoner och intressenter att visa och redigera ansökan samtidigt.

10 gratis mallar för bidragsansökningar som hjälper dig att få fler bidrag

Visst kan du skapa din egen ansökan om bidrag. Men varför lägga timmar på att skriva din egen ansökan när det finns så många högkvalitativa mallar att välja mellan?

När du behöver finansiering snabbt kan du använda dessa 10 mallar för ansökningshandlingar för att lägga fram din ansökan på kortare tid och med mindre krångel.

1. ClickUp-mall för ansökan om bidrag

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för ansökan om bidrag

Behöver du en mall som inte bara organiserar din ansökan utan även själva ansökningsprocessen? Då behöver du inte leta längre än ClickUp Grant Proposal Template.

Denna kostnadsfria mall har många användbara funktioner, inklusive anpassade statusar, som Öppen och Slutförd, för att spåra varje del av ansökan om bidrag. Om du skriver ansökningar i team och behöver spåra vilka delar som är klara – och vilka som fortfarande behöver din uppmärksamhet – är denna mall en stor tidsbesparing.

Växla mellan fyra olika vyer för att visa din ansökan om bidrag i olika format. Mallen integreras också med ClickUps projektledningsverktyg, så den är perfekt för att strukturera ansökningsprocessen.

Lägg till kommentarer och reaktioner, spåra den tid du lägger på att arbeta med ansökan och tagga medarbetare med bara några få klick. Utnyttja ClickUps över 100 automatiseringar för att hålla din ansökningsprocess igång och överlämna uppgifter mellan teammedlemmarna i ljusets hastighet. ⚡

2. ClickUp-mall för beskrivning av arbetsomfång för ansökan om bidrag

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för beskrivning av arbetsomfång för ansökan om bidrag

Projektets arbetsomfång bör beskriva projektet i sig, dess mål, aktiviteter och slutresultat. Potentiella finansiärer vill också se tidsramar, milstolpar och finansieringsbelopp i arbetsomfånget.

Om det låter som mycket information att samla in på egen hand, så har vi lösningen för dig. ClickUps mall för ansökningsbrev ger dig ett steg-för-steg-ramverk för att skriva ett gediget och välorganiserat ansökningsbrev.

Denna mall hjälper dig att inkludera all nödvändig information för att skriva vattentäta arbetsbeskrivningar. Den har statusar som Utkast, Under granskning och Slutförd så att du enkelt kan följa framstegen i själva ansökningsprojektet.

Lägg till anpassade fält som bidragets namn, finansieringsorganisation, ansökningsfrist och budgetfördelning för att hålla reda på detaljerna i flera bidragsprogram utan att bli förvirrad.

Det bästa av allt är att denna mall är 100 % anpassningsbar. Du kan använda den färdiga strukturen, färgerna och typsnitten, men det är bäst att lägga till ditt eget varumärke för att göra ett gott första intryck på finansieringsorganet.

3. ClickUp ChatGPT-prompter för mallar för ansökan om bidrag

Ladda ner denna mall ClickUp ChatGPT-prompter för mallar för ansökningsskrivande

Vi säger inte att du ska låta ChatGPT sköta alla aspekter av dina ansökningar, men du kan definitivt använda det för att påskynda skrivprocessen. Tricket med AI-skrivverktyg som ChatGPT är att veta hur man uppmanar AI:n att ge kvalitativa svar, och det är där ClickUp ChatGPT Prompts For Grant Writing Template kommer till nytta.

Denna guide innehåller massor av användbara tips som du kan mata in i ChatGPT och generera högkvalitativa texter för dina ansökningar, följebrev och mycket mer. Om du kämpar med skrivkramp och behöver få din ansökan skriven, typ, igår, kommer denna mall att hjälpa dig att skriva allt i ljusets hastighet med hjälp av AI.

Så länge du fyller i variablerna med din information är du klar. Mallen innehåller frågor som:

”Jag letar efter tips på hur man skriver en framgångsrik ansökan om bidrag som övertygar [bidragsorganet] att finansiera vårt [mål]”.

”Jag behöver skapa en berättelse som beskriver behovet av vårt [projekt eller initiativ] och varför det bör finansieras av [bidragsbeviljande organisation]”.

”Jag letar efter strategier för att säkerställa att vår ansökan om bidrag sticker ut från konkurrenterna och väljs ut för finansiering.”

Om du inte vill slösa tid på att växla mellan ClickUp och ChatGPT kan du förenkla arbetet genom att använda ClickUp AI för att skriva din mall på nolltid.

4. ClickUp NIH-mall för arbetsbeskrivning för bidrag

Ladda ner denna mall lickUp NIH-mall för arbetsbeskrivning för bidrag

Ett bidrag från National Institutes of Health (NIH) är det största bidraget som finns. Om du behöver ett forskningsbidrag eller arbetar för en hälsorelaterad organisation är detta specifika bidrag ett måste.

NIH-bidrag har sina egenheter, vilket är anledningen till att vi har skapat ClickUp NIH Grant Statement of Work Template. Du kommer sannolikt att behöva fler mallar för andra delar av din bidragsansökan, men om du behöver hjälp med din arbetsbeskrivning (SOW) har du kommit rätt.

Denna SOW-mall:

Definierar projektmål, resultat och tidsplaner för projektet

Beskriver din strategi

Definierar ansvar för alla teammedlemmar

Den innehåller statusar, anpassningsbara fält och olika vyer så att du kan anpassa mallen efter dina behov.

5. ClickUp-mall för projektförslag för ideella organisationer

Ladda ner denna mall ClickUp Mall för projektförslag för ideella organisationer

Som ideell organisation vet du hur viktigt det är att säkra finansiering för att stödja din mission. Skriv effektivare ansökningar om bidrag med ClickUps mall för projektförslag för ideella organisationer.

De är skräddarsydda för behoven hos ideella organisationer och innehåller:

Projektets mål

En budgetsektion

Tidsplaner

Visualiseringar av social påverkan

En genomförbar plan för implementering

Denna mall för ansökan om bidrag har anpassade statusar och anpassade fält, men vi är särskilt stolta över whiteboard-vyn. Använd vyn Projektförslag för att brainstorma projektidéer och följ vyn Kom igång-guide för att komma igång med din ansökan om bidrag.

6. ClickUp Mall för arbetsfördelningsstruktur för ideella organisationer

Ladda ner denna mall ClickUp Mall för arbetsfördelningsstruktur för ideella organisationer

Vi vet hur tidskrävande ansökningar kan vara. Men det är fortfarande viktigt att hålla blicken på målet även när du skriver en projektansökan. Se till att du har en struktur på plats för att hantera projekt när du väl har säkrat finansieringen – man vet aldrig när det är dags att sätta igång!

ClickUps mall för arbetsfördelningsstruktur för ideella organisationer delar upp även de mest komplexa ideella uppgifterna i mer hanterbara uppgifter. Använd denna mall för att skapa uppgifter och tilldela dem till ditt team.

Den håller även koll på dina framsteg, hanterar din projektbudget och spårar utgifter i samma kontrollpanel. Om du är en liten ideell organisation som försöker göra mer med få resurser är denna allt-i-ett-mall ett måste för projektbeskrivningar, forskningsprojekt och mycket mer.

7. Mall för projektförslag för ClickUp Community Assistance Program

Ladda ner denna mall ClickUp Community Assistance Program Projektförslagsmall

Ett samhällsstödprogram (CAP) ger stöd till medlemmar i ett specifikt samhälle. CAP-programmen erbjuder ekonomiskt stöd, mat, utbildningsresurser, bostadsstöd, stödgrupper och mycket mer.

Vill du starta ett samhällsstödprogram? Då är ClickUps mall för projektförslag för samhällsstödprogram precis vad du behöver. 🌻

Använd projektförslagsvyn för att sammanfatta dina specifika mål och viktigaste resultat på ett ställe. ClickUp gör det enkelt att samarbeta med ditt team och brainstorma idéer inom projektet så att du kan skapa ett effektivt anslagsförslag som säkrar finansiering.

8. PDF-mall för ansökan om bidrag från Signaturely

Via Signaturely

Behöver du något med färre krusiduller? PDF-mallen för ansökningsformulär från Signaturely kan laddas ner gratis i Word Doc- eller PDF-format.

Denna generiska mall för ansökan om bidrag innehåller formatering, rubriker och avsnitt, men saknar de vackra färgerna, bilderna och samarbetsfunktionerna som du hittar i de andra mallarna på denna lista. Ändå är det ett perfekt alternativ för alla som vill ha en enklare mall för ansökan med bara det väsentliga.

Bonus: Verktyg för hantering av ansökningar

9. Mall för ansökan om bidrag i Word från Wise

Via Wise

Wise's Word Grant Proposal Template är en Word Doc-mall som innehåller allt du behöver för att få finansiering, inklusive:

Sammanfattning

Projektöversikt

Arbetsomfattning

Villkor

Avtal

Det här är dock en mycket enkel mall för ansökan om bidrag, och du måste själv skriva i stort sett hela texten till denna affärsförslagsmall. Vi rekommenderar att du använder ett verktyg som ClickUp AI för att skriva relevant innehåll till denna kostnadsfria mall – se bara till att dubbelkolla texten innan du skickar den till bidragsgivarna.

10. Mall för ansökan om bidrag från PandaDoc

Via PandaDoc

PandaDoc har skapat en snygg mall för ansökningar med både formaterings- och innehållsförslag. Med över 10 000 användare är denna mall ett populärt val för att skapa imponerande ansökningar som väcker uppmärksamhet.

Denna mall fungerar som Mad Libs, där du fyller i tomrummen med dina uppgifter. Om du inte har denna information eller inte är säker på vad du ska skriva kan du alltid använda AI-drivna verktyg för att skriva ansökningar om bidrag som inspiration.

Se bara till att du anpassar denna ansökan om bidrag med din egen unika stil. Den levereras med färdiga typsnitt och färgschema, men du kan gärna anpassa dokumentet så att det ser ut som om det faktiskt kommer från din organisation.

Skaffa bidrag och hantera projekt på en och samma plattform

Om du skriver en ansökan om bidrag för första gången kan det kännas som att du har en svår uppgift framför dig. Kom ihåg att det inte bara handlar om att presentera fakta: detta är din chans att kommunicera din vision och din historia. 🔮

Fokusera på det väsentliga i ditt budskap och låt dessa mallar göra grovjobbet åt dig. De 10 mallarna i denna guide kommer att effektivisera ditt budskap, spara tid och förenkla insamlingen.

Men vad gör du när du väl har fått finansieringen?

Efter en välbehövlig fest och en tupplur kan du lägga in din kommunikation, dina uppgifter, deadlines, mallar och mötesanteckningar i ClickUp.

Se skillnaden med egna ögon: Skapa ett gratis ClickUp-konto på några sekunder.