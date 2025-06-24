10 mallar för tidsblockering i Notion som hjälper dig att bemästra din schemaläggning

Tidsblockering kan se bra ut på papperet, men i verkligheten följer man sällan planen. Distraktioner, oväntade uppgifter och förändrade prioriteringar stör ofta även de bäst planerade schemana.

Rätt mall för tidsblockering gör hela skillnaden här.

I det här blogginlägget hittar du mallar för tidsblockering i Notion som hjälper dig att behålla kontrollen. Och om du letar efter något mer avancerat kommer vi också att ta upp ClickUp-mallar som hjälper dig att behålla momentum. 🤩

Vill du förstå tidsblockering bättre innan vi dyker in i ämnet?

Vi har precis rätt video för dig! 👇🏽

Vad kännetecknar en bra mall för tidsblockering i Notion?

Här är vad du ska tänka på när du väljer mallar för tidsblockering i Notion:

Tidsindikatorer: Inkluderar särskilda fält för datum, dag och tid, så att uppgifterna stämmer överens med din dagliga schemaläggning.

Visuell prioritering: Med hjälp av färgkodade taggar eller prioritetsetiketter kan du enkelt identifiera vad som kräver din omedelbara uppmärksamhet.

Progress tracking: Inkorporera kryssrutor, färdigställandefält eller databaser för att övervaka vad som är gjort och vad som är på gång.

Daglig flexibilitet: Gör det möjligt för dig att dra och släppa uppgifter när prioriteringarna ändras utan att störa ditt schema.

Pausplanering: Uppmuntrar dig att avsätta tid för vila, rörelse eller reflektion för att upprätthålla produktiviteten på lång sikt.

Uppgiftsreflektion: Skapa utrymme för dagliga eller veckovisa genomgångar för att utvärdera, justera och förbättra din rutin.

10 mallar för tidsblockering i Notion

Här är några populära mallar för tidsblockering i Notion som hjälper dig att planera din dag, prioritera uppgifter och följa upp framsteg. 👇🏼

1. Mall för tidsplanering

via Notion

Vill du förenkla tidsplaneringen? Denna mall delar upp din dag i specifika tidsblock, vilket gör det enklare att planera i förväg och fokusera på det som är viktigt utan att bli distraherad.

Med färgkodade kategorier kan du snabbt skanna igenom ditt schema, och när planerna ändras (för det gör de alltid) kan du enkelt dra och justera objekt och händelser utan att störa resten av ditt schema för dagen.

📌 Perfekt för: Personer som vill ha tydlighet och kontroll utan att behöva detaljstyra varje timme.

2. Mall för tidsblockering

via Notion

Denna malls uppgiftsorienterade layout gör det enkelt att börja med att lista vad som behöver göras. Du kan sortera uppgifter i kategorier som studier, administration eller ärenden och märka dem efter prioritet så att du alltid vet vad du ska ta itu med först.

Den fungerar också som en rutinbyggare. Använd den dagligen för att utveckla vanor, hålla fokus och justera efter behov, så att du kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

📌 Perfekt för: Personer som vill ha mer struktur i sina dagar, mindre beslutsutmattning och ett schema som anpassar sig efter dem.

3. ULTIMATE-mall för tidsplanering

via Notion

Denna Notion-mall erbjuder en överskådlig uppsättning för medveten daglig planering.

Du får en inbyggd navigeringsfält med snabb åtkomst till din uppgiftsinkorg, kalender och kompletta uppgiftsdatabas, vilket är praktiskt för att hålla ordning utan extra klick. Den ansluter direkt till Notion-kalendern, vilket gör det enklare att hantera din vecka.

Beroende på ditt abonnemang kan du dessutom växla mellan vyer som tidsblockering (vecka), händelser (vecka) och händelser (månad). Det finns också en detaljerad handledning som hjälper dig att komma igång.

📌 Perfekt för: Frilansare och yrkesverksamma som hanterar personliga rutiner, säsongsbetonade mål eller bara vill ta tillbaka kontrollen över sin tid.

💡 Proffstips: Använd visuella timers (som en sandklocka eller ett ljus som ändrar färg) under fokuserade tidsblock för att ge en taktil eller visuell signal som stärker din tidsmedvetenhet och känsla av brådska.

4. Mall för daglig tidsblockering

via Notion

Denna mall för tidsplanering i Notion är inspirerad av Cal Newports tidsplaneringsverktyg och hjälper dig att planera din dag på ett tydligt och målmedvetet sätt. Den börjar med dagliga prioriteringar och avslutas med reflektion, så att du vet var din tid har gått.

Du hittar tre vyer: en tidslinje för planering, en tabell för detaljer och ett diagram som delar upp dina dagliga minuter i cirkeldiagram som fokus, möten, pauser och till och med ytligt arbete.

📌 Perfekt för: Studenter och personer som gillar att jobba intensivt och vill planera sin tid timme för timme.

5. Mall för att-göra-lista (tidsblockering + Pomodoro)

via Notion

Denna Notion-mall kombinerar tidsblockering med Pomodoro-tekniken för skarp, hållbar fokusering. Varje block varar i 30 minuter och består av 25 minuters intensivt arbete och fem minuters återhämtning.

Uppgifterna grupperas efter tid på dygnet (morgon, eftermiddag, kväll, natt, midnatt), vilket ger dig en naturlig rytm att följa. Vad mer? Inbyggd framstegsspårning (Inte påbörjad → Pågår → Klar) övervakar flödet, medan kolumnen Reviderad plan justeras direkt.

📌 Perfekt för: Personer som hanterar arbetsintensiva scheman som kräver fokuserade arbetscykler och återhämtningspauser.

6. Mall för tidsblockhantering

via Notion

Notions mall för tidsblockering innehåller en veckoplanerare där du kan fylla i tidsblock för hela veckan i förväg. Dessutom kan du med panelen Quick Actions lägga till uppgifter eller hoppa till din vecköversikt med ett enda klick, vilket minskar friktionen.

Gränssnittet är rent och distraktionsfritt, och det finns till och med en kort videoguide av Aurelius Tjin som hjälper dig att få ut det mesta av tidsblockeringen.

📌 Perfekt för: Professionella som föredrar att planera hela veckan i förväg och undvika den dagliga beslutsutmattningen.

7. Mall för tidsblockering och nedräkning till evenemang

via Notion

Denna Notion -mall för projektledning kombinerar daglig tidsblockering med ett nedräkningssystem för händelser. Den är idealisk för att balansera uppgiftsutförande med långsiktiga deadlines.

Använd den anpassningsbara tidslinjevyn för att planera din dag och låt sedan systemet automatiskt återställa uppgifterna vid midnatt så att du kan börja om på nytt varje dag. En inbyggd timer hjälper dig att hålla koll på dina åtaganden, och kategoriserade block för arbete, rutiner och privatliv gör att prioriteringarna hålls separata och tydliga.

📌 Perfekt för: Planerare som behöver jonglera dagens uppgifter samtidigt som de håller koll på långsiktiga deadlines och nedräkningar.

🔍 Visste du att? Konceptet med tidsblockering stämmer väl överens med ultradiana rytmer. Det är naturliga cykler i kroppen som tyder på att man bör arbeta i 90-minutersintervaller för maximal effektivitet.

8. Den ultimata mallen för tidsblockering

via Notion

Denna mall fokuserar på strukturerad målsättning genom tidsblockering. Den börjar med långsiktiga mål och delar sedan upp dem i delmål, var och ett med sin egen deadline, så att dina veckoplaner alltid kopplas tillbaka till helheten.

Det finns också två layoutstilar: minimal för fokus och estetisk, om du föredrar ett tilltalande visuellt gränssnitt. Dessutom hjälper milstolpsspåraren dig att koppla din dagliga schemaläggning till faktiska framsteg, och den inbyggda genomgångsvideon gör installationen enkel.

📌 Perfekt för: Målsättare som vill koppla dagliga tidsblock till långsiktiga milstolpar och följa framstegen kontinuerligt.

9. Mall för tidshantering

via Notion

Mallen för tidshantering kombinerar tidsblockering med områdesbaserad spårning för personliga och professionella prioriteringar. Förutom dagplaneringen har den en uppgiftshanterare med Kanban- och kalendervyer, som hjälper dig att hålla koll på vad som är på gång, uppskjutet eller klart.

Det som sticker ut är uppdelningen mellan personliga och affärsrelaterade områden. Du kan tilldela tidsbudgetar till olika kategorier, såsom hälsa, marknadsföring eller innehållsskapande, och se exakt hur din vecka ser ut.

📌 Perfekt för: Personer som hanterar både arbetsrelaterade och personliga prioriteringar och som vill se exakt var deras tid går åt.

10. Mall för tidsplanering

via Notion

Om du föredrar att se din tid i lager (dagligen, veckovis eller månadsvis) ger denna planeringsmall dig precis det.

Det inbyggda prioriteringssystemet sorterar uppgifter baserat på brådskandehet och vikt. Varje block är färgkodat, vilket gör det enkelt att se skillnad på arbetsuppgifter och personliga uppgifter utan att behöva tänka för mycket. Dessutom finns det en visuell komponent som hjälper dig att upptäcka produktivitetsnedgångar och anpassa din arbetsstil efter behov.

📌 Perfekt för: Individer och yrkesverksamma som vill gå från reaktiv till avsiktlig planering utan att komplicera processen i onödan.

💡 Proffstips: Schemalägg energikontroller som block där du spårar hur du mår under olika uppgifter eller tidpunkter. Under några veckor hjälper detta dig att skräddarsy dina block så att de matchar dina verkliga energimönster.

Begränsningar i Notion

Notion är en flexibel app för tidsblockering, men den har tydliga begränsningar, särskilt när det gäller att bygga och skala arbetsflöden. Dessa inkluderar:

Inga kapslade mallar: Du kan inte kapsla mallar i dagliga återkommande uppgifter. Kapsling fungerar endast i veckovisa, månatliga eller årliga återkommande uppgifter – och även då endast upp till tre nivåer.

Bristande formelskydd: Alla användare kan visa och redigera formler. Det finns inget inbyggt sätt att låsa eller skydda dem från oavsiktliga ändringar.

Grundläggande datahantering: Tabellerna saknar avancerade filter, pivoteringsfunktioner och beräkningsfunktioner. Notion är inte utformat för djupgående tidsdataanalys.

📖 Läs också: Bästa alternativ till Notion

Alternativa Notion-mallar

Om du har vuxit ur Notions begränsade struktur erbjuder ClickUps mallar mer flexibilitet för att hantera arbetsbelastning i realtid, tvärfunktionella projekt och anpassningsbara arbetsflöden.

Som det bästa verktyget för tidshantering låter det dig tilldela ägarskap, automatisera överlämningar och visualisera scheman i olika vyer, allt från en enda mall.

Tro inte bara på vårt ord! Här är vad Mendel R., en ClickUp-användare, tycker om att använda appen:

ClickUp är ryggraden i vår byrå. Vi använder det till allt – projektledning, sprintplanering, tidrapportering, dokumentation och till och med uppdateringar till kunderna. Anpassningsmöjligheterna är oöverträffade. Med automatiseringar, anpassade fält, instrumentpaneler, AI-svar och uppgiftskopplad chatt har vi eliminerat behovet av Slack, Notion och ett dussin andra verktyg. Det är sällsynt att hitta en plattform som är tillräckligt kraftfull för utvecklare men samtidigt tillräckligt intuitiv för kunderna.

Här är sex mallar för tidsblockering från ClickUp – appen som har allt för arbetet – som du kan prova. ⏰

1. ClickUp-mall för schemaläggning

Få en gratis mall Planera dina personliga och professionella scheman med precision med hjälp av ClickUps mall för schemaläggning.

ClickUps mall för schemaläggning skyddar din tid. Istället för att växla mellan flera kalendrar och appar får du tillgång till sju samlade vyer som visar ditt dagliga schema, platser för planerade uppgifter (hem, kontor eller annat) och ett schemaläggningsformulär för att visualisera tiden på det sätt du föredrar.

Ett bra tips för tidshantering för att få ut det mesta av denna mall är att använda ClickUps anpassade fält, såsom Var eller Specifik plats, för att tagga och filtrera din dag med precision.

Om du har överlappande projekt eller delade kalendrar hjälper uppgiftsberoenden och tillgänglighetstaggar dig att behålla kontrollen utan att behöva gissa dig fram till tidsplaner eller överboka.

📌 Perfekt för: Yrkesverksamma med oförutsägbara scheman och hybridarbetare som jonglerar uppgifter och överlappande åtaganden på flera platser.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. Men de flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder ännu inte robusta inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket kan hindra effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du faktiskt arbetar! Schemalägg, omschemalägg och blockera fokuseringstid automatiskt med ClickUp Calendar.

2. ClickUp-mall för daglig tidsblockering

Få en gratis mall Planera varje timme av din dag med ClickUps mall för daglig tidsblockering.

Om du tar på dig för många uppgifter och underskattar din tid ger ClickUps mall för daglig tidsplanering dig en realistisk och flexibel struktur för att planera din dag.

Denna malls Time Blocks-vy hjälper dig att planera din dag utifrån din faktiska kapacitet, inte bara dina intentioner. Daily Tasks-vyn ger en tydlig översikt över dina högsta prioriteringar och förhindrar att mindre uppgifter hopar sig. Och när distraktioner dyker upp fångar Priority Matrix upp dem så att de inte stör ditt arbetsflöde.

📌 Perfekt för: Individer, såsom studenter, grundare eller projektledare, som är benägna att ta på sig för mycket eller bli utbrända.

3. ClickUp-mall för blockschemaläggning

Få en gratis mall Håll din dag strukturerad och fri från distraktioner med ClickUps mall för blockplanering.

ClickUps mall för blockschemaläggning ger dig 18 anpassningsbara uppgiftsstatusar så att du kan spåra nyanserade steg i olika arbetsflöden. Du kan tilldela uppgifter med hjälp av fältet Avdelning för att sortera ansvarsområden utan att behöva detaljstyra varje liten detalj.

Det verkliga värdet? Vyerna Arbetsbelastning och Uppgiftstidslinje visar vem som har full kapacitet och vad som är i riskzonen innan det blir en flaskhals.

📌 Perfekt för: Projektledare, marknadsföringsteam och konsulter som hanterar överlappande deadlines mellan olika avdelningar.

💡Proffstips: Aktivera AI Time‑Blocking i din ClickUp-kalender (blixtikonen ⚡️ i panelen Prioriteringar) så att ClickUp på ett intelligent sätt schemalägger fokuseringstid för dina beräknade uppgifter och automatiskt delar upp eller omplanerar kring befintliga händelser. Om en två timmars uppgift krockar med ett möte justerar ClickUp blocket åt dig – utan att du behöver jonglera manuellt. Blockera tid automatiskt för prioriterade uppgifter med hjälp av ClickUps AI-kalender.

4. ClickUp-mall för tidsboxar

Få en gratis mall Dela upp stora projekt i hanterbara block med ClickUp Time Box Template.

Det är lätt att planera en perfekt dag tills du lägger tre timmar på en 30-minutersuppgift och allt annat går snett. ClickUp Time Box Template löser detta med inbyggda gränser som ökar tydligheten.

Denna listmall delar upp projekt i tydliga block med faktiska sluttider med hjälp av vyn Time Box Schedule. Du slipper överboka uppgifter eftersom varje uppgift får en riktig tidslucka, inte bara en kryssruta. Ännu bättre? Vyn Tasks Planner lägger till precis tillräckligt med skyddsräcken för att stapla prioriteringar utan att du ständigt behöver omorganisera din dag.

Det som gör denna mall så bra är beroendevarningen. Den varnar när du försöker schemalägga uppgifter som ännu inte kan påbörjas, vilket sparar dig från onödigt arbete.

📌 Perfekt för: Personer som hanterar komplexa leveranser, såsom frilansare, byråchefer eller studenter som balanserar studierna med andra åtaganden.

📖 Läs också: Tidshanteringstekniker för att öka teamets produktivitet

5. ClickUp-mall för timschema

Få en gratis mall Redovisa varje timme och dollar med ClickUps timschemamall.

ClickUps timschemamall är utformad för personer som behöver spåra sin tid och sina intäkter samtidigt.

Vyn Actual Payout visar hur mycket intäkter varje uppgift genererar, så att du kan sluta slösa tid på arbete som inte lönar sig. Dessutom spårar vyn Payout Per Assignee intäkterna för alla bidragsgivare, vilket är särskilt användbart för frilansare och team med flera kunder eller projekt.

Med sju anpassningsbara fält som Prestanda, Frekvens och Total utbetalning förvandlar mallen din schemaläggning till en live-dashboard för kostnads- och intäktsanalys.

📌 Perfekt för: Frilansare och teamledare som behöver anpassa arbetstiden efter faktiska ekonomiska resultat.

🧠 Kul fakta: Benjamin Franklin var en av de första som använde sig av tidsblockering. Han planerade sin dag timme för timme och frågade sig varje morgon: ”Vad ska jag göra för gott idag?” Denna vana hjälpte honom att hålla fokus och vara produktiv.

6. ClickUp-mall för projektledningsschema

Få en gratis mall Få en tydlig bild av projektfaserna med ClickUps mall för projektledningsschema.

ClickUps mall för projektledningsschema omvandlar spridda projektuppdateringar till en strukturerad visuell plan.

Med Projektfasvy kan du organisera projektleveranser efter fas, så att du alltid vet var det finns flaskhalsar. Och vad mer? Med Risk- och problemvy kan du upptäcka varningssignaler tidigt, vilket ger dig tid att lösa problem innan de stör din planering.

Kombinationen av anpassade fält som Progress Rate, Lead och Issue Level hjälper dig också att balansera prioriteringar utan att ständigt behöva räkna om kostnader, arbetsinsatser och ägarskap.

📌 Perfekt för: Tvärfunktionella team, projektledare eller konsulter som hanterar projekt med höga insatser och strikta tidsplaner.

Byt till ClickUp för dynamisk schemaläggning

Notion-mallar är perfekta för individuell planering och snabba tidsblockeringar. De är enkla, överskådliga och fungerar bra, tills du inser att de inte riktigt passar ihop med dina uppgifter och projekt.

ClickUps mallar går ett steg längre. Med anpassningsbara vyer, spårning av arbetsbelastning i realtid, automatisering och detaljerade uppgiftsstatusar kan du hantera verkliga prioriteringar med verkliga data.

Är du redo att skapa ett tidsblockeringssystem som faktiskt anpassar sig efter din dag? Registrera dig för ClickUp idag! ✅